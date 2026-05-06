17 „Silent Hill“-Spiele in chronologischer Reihenfolge – Die vollständige Zeitleiste für 2025

Silent Hill Diese Spiele sind für mich eine Art Wegweiser durch Jahrzehnte voller Angst, Geheimnisse und psychischer Turbulenzen. Jedes einzelne berührt mich auf seine eigene Weise – von tragischen Geschichten bis hin zu dieser beklemmenden Atmosphäre, die den Survival-Horror-Genre geprägt hat.

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über alle Veröffentlichungen und zeigt, wie sich die Reihe entwickelt hat, was jedes Spiel besonders macht und warum auch die neuesten Titel nach wie vor von Bedeutung sind.

Ich habe stundenlang die Klassiker noch einmal angesehen, Zeitachsen recherchiert und wichtige Momente noch einmal angeschaut, um diese Liste so vollständig wie möglich zu gestalten.

Manche Wege führen nach Hause. Andere führen tiefer in den Nebel hinein. Sagen wir einfach, dieser hier tut beides.

Unsere Top-Auswahl der besten „Silent Hill“-Spiele

JederSilent Hill Jeder Fan hat seinen Favoriten, aber für mich stechen einige als wirklich unvergesslich hervor. Diese drei gehen besonders unter die Haut und bleiben einem noch lange im Gedächtnis, nachdem man den Controller aus der Hand gelegt hat:

Silent Hill 2: Remake (2024) – Eine makellose Neuauflage der kultigsten Horrorgeschichte aller Zeiten. Sie bewahrt den emotionalen Schlag in die Magengrube und hebt Bild und Ton auf erschreckend neue Ebenen. Silent Hill 4: The Room (2004) – Seltsam, beklemmend und unvergesslich. Noch nie hat es sich so beunruhigend und eindringlich angefühlt, in der eigenen Wohnung gefangen zu sein. Es ist dieser schräge Titel, der zum Kultklassiker wurde. Silent Hill: Die Flucht (2007) – Das überraschendste Juwel der Serie. Schnell, einfach und überraschend spannend – es hat bewiesen, dass selbst auf dem Handy, Silent Hill könnte dir immer noch unter die Haut gehen.

Scrolle weiter, um alle Titel in der Reihenfolge vom neuesten zum ältesten zu sehen und herauszufinden, wie sich der Albtraum entwickelt hat.

17 „Silent Hill“-Spiele, sortiert vom neuesten zum ältesten

Hier ist die vollständige Übersicht für alle, die die Serie von Anfang bis Ende erleben möchten. Mit jeder neuen Folge lüftet sich ein weiterer Schleier. Wie viele davon Silent Hill Welche Spiele hast du gespielt?

1. Silent Hill: f [Ideal für „Silent Hill“-Fans, die sich nach einer neuen Ära sehnen]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Überlebens- / Psychologischer Horror Plattformen PlayStation 5, Windows, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Urheber NeoBards Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 8 Stunden

Silent Hill: f versetzt die Serie in eine völlig neue Kulisse – das Japan der 1960er Jahre – und ist anders als alles, was wir bisher gesehen haben. NeoBards greift die Formel des Psychohorrors auf und verbindet sie mit japanischer Folklore, surrealer Body-Horror und eine Erzählweise, die unter die Haut geht. Der Film richtet sich an langjährige Fans, die sich nach etwas Neuem sehnen, das dennoch von Angst durchdrungen ist.

Es zu spielen fühlt sich auf die beste Art und Weise seltsam an. Der Tonwechsel ist sofort spürbar: melancholischer, tragischer, weniger auf Flucht als vielmehr auf Akzeptanz ausgerichtet. Das Tempo wirkt bewusst gewählt, und auch wenn einige der ersten Abschnitte langsamer voranschreiten, als mir lieb ist, zieht einen die Welt mit ihrer vielschichtigen Spannung schnell in ihren Bann. Wenn du Silent Hill 2… auch dieses hier trifft genau den emotionalen Nerv.

Pro-Tipp Überstürze die Dialogsequenzen nicht. Schon kleine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte, und wenn du ungeduldig bist, verpasst du leicht die entscheidenden Hinweise.

Optisch,Es ist auf die verstörendste Art und Weise, die man sich vorstellen kann, wunderschön. Der leuchtend rote Pilz, der sich in jeden Winkel ausbreitet, wird zu einer eigenständigen Figur. Der Soundtrack ist von einer atmosphärischen Hoffnungslosigkeit geprägt; langsam, minimalistisch und doch äußerst wirkungsvoll.

Mein Fazit: Silent Hill: f ist auf genau die richtige Art und Weise gewagt und bizarr. Es ist der perfekte Einstieg für Spieler, die sich nach einem Horrorspiel sehnen, das emotional, unvorhersehbar und zutiefst persönlich wirkt.

2. Silent Hill 2: Remake [Ideal für alle, die emotionalen Horror suchen]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PlayStation 5, Windows Erscheinungsjahr 2024 Urheber Bloober Team Durchschnittliche Spielzeit ca. 18–20 Stunden

Dieses Remake ist der Beweis dafür, dass Bloober Team weiß immer noch, wie man Angst einflößt. Silent Hill 2: Remake greift die legendäre Geschichte von James Sunderland auf und interpretiert es mit moderner Detailtreue und Atmosphäre neu Das mit anzusehen tut wirklich weh.

Ich habe stundenlang Vergleiche mit dem Original angestellt, und obwohl sich manche Spielmechaniken flüssiger anfühlen und die Kämpfe realistischer sind, Es ist die Spannung, die auffällt. Man spürt förmlich, wie der Nebel auf einem lastet. Hier und da stören zwar ein paar Macken der KI das Eintauchen in die Spielwelt, doch die emotionale Tiefe und das Tempo kommen dennoch perfekt zur Geltung.

Pro-Tipp Hör es dir mit Kopfhörern in 3D-Audio an. Jeder Schritt, jedes Knarren und jedes entfernte Stöhnen wird so zu purem Paniktreibstoff.

Optisch,Es ist ein Schritt nach vorn, ohne dabei diesen rauen, beklemmenden Charme zu verlieren. Lichtreflexe, Partikeleffekte und Charakteranimationen wirken manchmal fast schon zu realistisch. Die Musik von Akira Yamaoka geht nach wie vor tief unter die Haut, und das überarbeitete Sounddesign verstärkt jedes noch so leise Flüstern der Angst.

Mein Fazit: Silent Hill 2: Remake Es bleibt dem Original treu und bietet Neulingen gleichzeitig ein modernes Meisterwerk. Es ist zweifellos eines der besten Horror-Remakes der Spielegeschichte.

3. Silent Hill: Die kurze Nachricht [Ideal für kurzen, storygetriebenen Nervenkitzel]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Psychologischer Horror (Kurzform) Plattformen PlayStation 5 Erscheinungsjahr 2024 Urheber Konami Digital Entertainment Durchschnittliche Spielzeit ca. 2 Stunden

Die Kurznachricht is Konamiist der Beweis dafür, dass Horror auch in Kurzform funktionieren kann. Es ist kurz, kostenlos und überraschend wirkungsvoll. Man begleitet Anita durch eine verlassene Wohnanlage, die von psychischen Qualen und gesellschaftskritischen Anspielungen geprägt ist, die schmerzlich aktuell wirken. Das Spiel eignet sich am besten für Spieler, die einen schnellen emotionalen Kick suchen, ohne viel Zeit investieren zu müssen.

Es spielt sich eher wie ein interaktiver Film als wie ein herkömmliches Horrorspiel, was meiner Meinung nach gut zur Geschichte passt. Hier gibt es keine Kämpfe, sondern nur Spannung, Angst und Erkundung. Manche Szenen ziehen sich ein wenig in die Länge, aber das Tempo sorgt dafür, dass die beklemmende Atmosphäre durchgehend erhalten bleibt, und die Themen rund um Depressionen und Selbstwertgefühl werden behutsam behandelt.

Pro-Tipp Nimm Kopfhörer und spiel das Spiel in einem Rutsch durch. Das Tempo und der emotionale Rhythmus kommen besser zur Geltung, wenn du es ohne Unterbrechungen erlebst.

Grafisch gesehen,Für ein kleines Projekt ist es überraschend ausgefeilt. Die Beleuchtung wirkt kalt und steril, was perfekt zum Ton des Films passt. Das Sounddesign stiehlt allen die Show; jedes Geräusch wirkt bewusst gewählt, jede Stille ohrenbetäubend.

Mein Fazit: Silent Hill: Die kurze Nachricht ist kurz, aber wirkungsvoll. Es beweist, dass man keine stundenlangen Spielabläufe braucht, um bei den Spielern genau die richtige Art von Unbehagen zu erzeugen.

4. Silent Hill: Downpour [Am besten geeignet für Survival-Horror mit viel Erkundung]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PlayStation 3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2012 Urheber Vatra Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 9–12 Stunden

Starkregen ist zwar das schwarze Schaf der Serie, aber ich hatte schon immer eine Schwäche dafür. Man schlüpft in die Rolle von Murphy Pendleton, einem Sträfling, der in einer nebelverhangenen Stadt gefangen ist, die seine Schuld widerspiegelt. Die Open-World-Elemente verleihen dem Spiel eine besondere Notet, wo die Spieler Nebenmissionen erkunden und kleinere Tragödien aufdecken, die überall auf der Karte versteckt sind. Das ist ideal für Fans, die Freiheit gepaart mit Angst mögen.

Wenn man es heute spielt, wirkt es etwas unausgereift – klobige Kämpfe, schwankende Leistung – doch der Ehrgeiz ist nach wie vor spürbar. Es hat etwas Faszinierendes, in ein zufälliges Gebäude zu gehen und dort auf einen kompletten Handlungsbogen zu stoßen, der sich nirgendwo anders wiederholt. Manche Fans hassten es, weil es zu anders war, aber genau deshalb lohnt es sich, noch einmal hineinzuschauen.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf die Erkundung. Einige der besten Hintergrundgeschichten des Spiels verbergen sich hinter Nebenmissionen, die die meisten Spieler übersehen.

Die Licht- und Regeneffekte sehen immer noch überraschend gut ausl. Der unaufhörliche Regen verleiht jeder Szene eine besondere Tiefe. Der Soundtrack von Daniel Licht verleiht dem Film einen cineastischen Charakter, der ihn von den anderen Beiträgen abhebt.

Mein Fazit: Silent Hill: Downpour Es ist vielleicht nicht perfekt, aber es ist eines der atmosphärischsten Erlebnisse der Reihe. Es belohnt Neugier wie kaum ein anderes Horrorspiel.

5. Silent Hill: Das Buch der Erinnerungen [Am besten geeignet für Koop-Dungeon-Crawler]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Dungeon-Crawler (Ableger) Plattformen PlayStation Vita Erscheinungsjahr 2012 Urheber WayForward Technologies Durchschnittliche Spielzeit ~20+ Stunden

Das kommt jetzt ganz unerwartet. Buch der ErinnerungendauertSilent Hill in ein völlig anderes Genrederspannendes Dungeon-Crawler-Spiel mit Koop-Modus. Es ist schräg, chaotisch und macht mit Freunden überraschend viel Spaß.

Du entwickelst deinen Charakter, stellst deine Ausrüstung individuell zusammen und stürzt dich in prozedural generierte Albtraumräume. Ideal für Spieler, denen Action wichtiger ist als Atmosphäre. Als ich es zum ersten Mal gespielt habe, hätte ich nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen würde. Die Kämpfe sind einfach, machen aber Spaß, und das Beutesystem sorgt dafür, dass jeder Durchlauf spannend bleibt.

Pro-Tipp Mehrspieler-Modus inSilent Hill: Das Buch der Erinnerungen hat einige Eigenheiten beim Teilen von Inventar und Gegenständen, daher müsst ihr zusammenarbeiten und die Beute aufteilen. Andernfalls kann dies den Spielspaß mindern und das Gleichgewicht der Vorräte stören.

Alleine spielt es sich schnell eintönig an, aber mit Freunden wird es zu einem gruseligen Spielplatz voller Herausforderungen. Die Geschichte ist nicht so tiefgründig wie in den Haupttiteln, passt aber gut in das Universum.

Optisch, Für einen ist es sauberPlayStation VitaTitel. Licht und Schatten sorgen für die klassische Nebelatmosphäre, während das künstlerische Design eher in Richtung Action-Horror als in Richtung psychologischer Angst tendiert. Der Soundtrack schürt eher Spannung als Angst, was gut zum schnelleren Tempo passt.

Mein Fazit: Silent Hill: Das Buch der Erinnerungen ist der Sonderling, der eigentlich nicht funktionieren dürfte, es aber irgendwie doch tut. Am besten spielt man es im Koop-Modus, und es beweist, dass dieses Universum über den traditionellen Horror hinausgehen kann.

6. Silent Hill: Orphan 3 [Ideal für Sammler von Horror-Spielen für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Point-and-Click-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen Java ME (mobil) Erscheinungsjahr 2010 Urheber Konami / Playsoft Durchschnittliche Spielzeit ca. 1–2 Stunden

Waisenkind 3 hat die Trilogie unheimlicher Horror-Handyspiele abgeschlossen, die nie die Aufmerksamkeit erhielten, die sie verdient hätten. Entwickelt für Java Handys – es ist eine einfache, aber ein großartiges Point-and-Click-Abenteuerspiel das sich mehr mit der psychologischen Seite der Angst befasst als mit Schreckmomenten.

Du spielst dich durch bruchstückhafte Erinnerungen gefangener Seelen, wobei sich Schichten von Schuld und Tragik offenbaren. Wenn man es heute spielt, fühlt es sich an, als würde man einen Blick in die Vergangenheit der Videospiele werfen: Grafiken mit niedriger Auflösung, statische Bildschirme und eine Spannung, die allein von der eigenen Vorstellungskraft lebt.

Pro-Tipp Mach dir Notizen. Das Spiel nimmt dich nicht an die Hand, und wenn du ein Detail vergisst, musst du ganze Abschnitte noch einmal spielen.

Ich erinnere mich, dass ich dachte, wie beengend es sich anfühlte, obwohl ich nur auf einen winzigen Bildschirm schaute. Die Rätsel setzen eher auf Logik als auf Reflexe, auch wenn manche Hinweise manchmal etwas zu kryptisch wirken. Dennoch gelang es dem Spiel für seine Zeit, jene unheimliche Stille einzufangen, die Silent Hill.

Die Grafik ist schlicht, aber die unheimlichen Lichteffekte und die minimalistischen Klanglandschaften erzielen mit wenigen Mitteln eine große Wirkung. Die Stille selbst wird zur Waffe.

Mein Fazit: Silent Hill: Orphan 3 ist ein Klassiker, den man sich noch einmal ansehen sollte. Es ist perfekt für Spieler, die wissen wollen, wie Handheld-Horror eher auf Atmosphäre als auf Spektakel setzte.

7. Silent Hill: Zerbrochene Erinnerungen [Am besten für psychologische Erzählkunst]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Psychologischer Horror (Neuinterpretation) Plattformen Wii, später PS2 und PSP Erscheinungsjahr 2009 Urheber Climax Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 7–10 Stunden

Zerbrochene Erinnerungen interpretiert den ersten neu Silent Hill mit einer gewagten Wendung; Es liest dich genauso sehr, wie du es spielst. Jede Entscheidung, jedes Zögern und jeder Weg, den du einschlägst, verändert die Geschichte und die Grafik des Spiels. Es ist eine unheimliche Mischung aus Therapiesitzung und Albtraum, die sich an Spieler richtet, die erznungsorientierten Horror mit einer persönlichen Note lieben.

Ich habe das hier auf PSP zuerst, dann habe ich es mir noch einmal angesehen auf Wii, und es war beide Male ein ganz anderes Gefühl. In diesem Spiel dreht sich alles ums Laufen, Verstecken und das Zusammensetzen der Vergangenheit eines gebrochenen Mannes. Sicher, bei den Verfolgungsjagden kann es etwas eintönig werden, aber die emotionale Tiefe der Geschichte sorgt dafür, dass das Spiel nicht den Boden verliert. Die Art und Weise, wie sich das Spiel an deine Persönlichkeit anpasst, wirkt immer noch ihrer Zeit voraus.

Pro-Tipp Versuche nicht, die Therapiesegmente „zu gewinnen“. Sei ehrlich: Das Spiel reagiert besser, wenn du ganz natürlich spielst.

Optisch wirkt es düster und eiskalt, eine völlige Abkehr vom rostigen Schmutz älterer Titel. Die eisigen Landschaften verleihen dem Spiel eine surreale, traumhafte Atmosphäre. Der Soundtrack von Akira Yamaoka verbindet Klavierklänge und Rauschen auf perfekte Weise.

Mein Fazit: Silent Hill: Zerbrochene Erinnerungen ist eine der intelligentesten Neuinterpretationen des Horrorgenres, die je entstanden sind. Es ist ideal für Spieler, die sich eine Geschichte wünschen, die ihnen direkt in die Augen blickt.

8. Silent Hill: Homecoming [Ideal für Fans von actionreichen Horrorspielen]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PlayStation 3, Xbox 360, Windows Erscheinungsjahr 2008 Urheber Double Helix Games Durchschnittliche Spielzeit ca. 9–12 Stunden

Heimkehr führt die Serie in den Action-Bereich. Du spielst Alex Shepherd, einen Soldaten, der in seine verfluchte Heimatstadt zurückkehrt, und der Schwerpunkt verlagert sich auf den Kampf und das filmische Tempo. Es ist düsterer, brutaler und richtet sich an Spieler, die Kontrolle dem Chaos vorziehen.

Ich erinnere mich, dass ich überrascht war, wie aggressiv sich die Gegner anfühlten. Blockieren, Ausweichen und Kontern wurden genauso wichtig wie das Erkundenn. Die Geschichte dreht sich stark um familiäre Traumata und Schuldgefühle – ein Klassiker Silent Hill Gebiet, was?

Auch wenn einige Fans der Meinung waren, dass der Film zu sehr auf Klischees des westlichen Horrors setzt. Er ist stellenweise etwas holprig, aber wenn die Atmosphäre stimmt, ist er wirklich fesselnd.

Pro-Tipp Hebe Heilungsgegenstände frühzeitig auf. Manche Kämpfe im späteren Spielverlauf zehren schnell an den Ressourcen, und da gibt es kaum Spielraum für Fehler.

Optisch, Es hat sich immer noch gut bewährt. Die Charaktermodelle wirken detailreich, und die Beleuchtung verleiht dem Ganzen eine bedrückende, düstere Atmosphäre. Der Soundtrack mit seiner Mischung aus Stille und Spannung hält einen in Atem.

Mein Fazit: Silent Hill: Homecoming mag die Fans spalten, ist aber eine gute Wahl für alle, die Action in Verbindung mit einer psychologisch ausgefeilten Handlung lieben. Es rückt den Kampf näher heran und lässt einen jeden Schlag spüren.

9. Silent Hill: Orphan 2 [Ideal für Fans klassischer Point-and-Click-Horror-Spiele]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Point-and-Click-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen Java ME (mobil) Erscheinungsjahr 2008 Urheber Gamefederation Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 1–2 Stunden

Waisenkind 2 setzte das mobile Horror-Experiment fort, das bewiesen hat, dass Angst keine High-End-Grafik braucht. Es ist eine Point-and-Click-Geschichte aus der Ich-Perspektive voller Schuldgefühle, seltsamer Stimmen und Erinnerungen, die man lieber vergessen würde. Die Perspektive jeder Figur bringt etwas Neues ein, was das Buch perfekt für diejenigen macht, die gerne fragmentierte Erzählungen zusammenfügen.

Es ist schon unheimlich, wie viel Spannung sie mit einem so minimalistischen Design erzeugen konnten. Das Spielen auf einem kleinen Bildschirm war für mich überraschend fesselnd. Einige Rätsel sind unausgewogen, und ein paar Spielmechaniken wirken mittlerweile veraltet, aber die emotionale Tiefe und die sich langsam entfaltende Erzählung gehen einem immer noch tief unter die Haut.

Pro-Tipp Drehen Sie die Lautstärke auf. Dezente akustische Hinweise verraten versteckte Gegenstände und lösen entscheidende Momente aus, die man leicht übersehen könnte.

Die monochromen Bilder verleihen dem Ganzen einen düsteren, beklemmenden Charakter. Die minderwertigen Spezialeffekte kommen dem Film zugute, da sie jene Old-School-VHS-Horror-Atmosphäre erzeugen.

Mein Fazit: Silent Hill: Orphan 2 mag von den meisten Fans vergessen worden sein, verdient aber mehr Anerkennung. Es ist kurz, clever und auf eine Art unheimlich, wie es nur frühe Handyspiele des Horrorgenres sein konnten.

10. Silent Hill: Die Flucht [Ideal für kurze Gruselmomente unterwegs]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Ego-Shooter (für Mobilgeräte) Plattformen Formular (japanische Handys), iOS, Android Erscheinungsjahr 2007 Urheber Konami Digital Entertainment Durchschnittliche Spielzeit Sitzungsbasierte, kurze Phasen

Die Flucht is Silent Hill reduziert auf reine Überlebensinstinkte. Ursprünglich für Mobilgeräte entwickelt und später auf iOS portiert, Es versetzt dich in Labyrinthe aus der Ich-Perspektive voller Monster, mit begrenzter Munition und ohne jeglichen Komfort. Es ist spannend und wie geschaffen für Spieler, die auf dem Weg zur Arbeit kurze Schreckmomente genießen.

Ich erinnere mich, dass ich es in den Pausen gespielt habe und dabei wie verrückt geschwitzt habe. Die „Tilt-to-Aim“-Mechanik war ihrer Zeit voraus, auch wenn es mittlerweile etwas klobig wirkt. Es ist eher ein Arcade-Spiel als ein storybasiertes, aber die Spannung steigt schnell an. Jeder Level fühlt sich wie ein Wettlauf gegen die eigenen Nerven an.

Pro-Tipp Spar dir die Munition. Kopfschüsse sind wichtig, aber Fehlschüsse kosten dich in späteren Phasen wertvolle Sekunden.

Optisch ist es sehr schlicht gehalten, vermittelt aber dennoch diese neblige, bedrückende Atmosphäre. Die minimalistischen Texturen verstärken die Beklemmung sogar noch. Der Klang ist klar; Schüsse und das Stöhnen der Feinde hallen wie ferne Erinnerungen wider.

Mein Fazit: Silent Hill: Die Flucht beweist, dass Horror weder Länge noch eine ausgefeilte Hintergrundgeschichte braucht, um zu funktionieren. Der Film ist kurz, brutal und ideal für alle, die sich einen schnellen Adrenalinkick mit dem klassischen, nebelverhangenen Flair wünschen.

11. Silent Hill: Orphan [Ideal für Fans von storylastigen Horror-Spielen für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung 7.4

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Art des Spiels Point-and-Click-Horror aus der Ich-Perspektive Plattformen Java ME (mobil) Erscheinungsjahr 2007 Urheber Gamefederation Studio Durchschnittliche Spielzeit ca. 1,5–2,5 Stunden

Silent Hill: Orphan legte den Grundstein für die Handy-Trilogie, die den „Fog“ auf Feature-Phones brachte, lange bevor Smartphones die Welt eroberten. Es ist ein Point-and-Click-Spiel aus der Ich-Perspektive, in dem du ein verlassenes Waisenhaus erkundest, wobei man zwischen verschiedenen Charakteren wechselt, während sich deren dunkle Geheimnisse enthüllen.

Als ich es damals spielte, fühlte es sich für eine so einfache Konfiguration seltsam fesselnd an. Jeder Tippen und jeder Ton zählte. Nach heutigen Maßstäben ist es sicher etwas klobig, aber es fängt dieses Gefühl der Hilflosigkeit ein Silent Hill bekannt ist. Manche Rätsel ziehen sich etwas zu sehr in die Länge, aber sie zu lösen, ist wirklich befriedigend.

Pro-Tipp Dreh die Lautstärke auf und spiel im Dunkeln. Der minimalistische Soundtrack und die Umgebungsgeräusche machen den halben Reiz aus.

Die Schwarz-Weiß-Bilder mit dezenten Farbakzenten leisten hier ganze Arbeit. Die Schatten ziehen sich unnatürlich lang, und die körnigen Texturen vermitteln das Gefühl, als hätte man sich in den Albtraum eines anderen verirrt.

Mein Fazit: Silent Hill: Orphan mag heute vielleicht etwas primitiv wirken, aber es legte den Grundstein für einen mobilen Horror, der auch heute noch unter die Haut geht. Es ist ein vergessener Schatz, den man sich unbedingt noch einmal ansehen sollte, wenn man Lust auf psychologisch anspruchsvolle Geschichten hat.

12. Silent Hill: Origins [Ideal für Fans des klassischen Survival-Horrors]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Survival-Horror (Vorgeschichte) Plattformen PSP, später PS2 Erscheinungsjahr 2007 Urheber Climax Studios Durchschnittliche Spielzeit ca. 7–10 Stunden

Silent Hill: Origins dient als Vorläufer des Originalspiels und begleitet den Lkw-Fahrer Travis Grady, als er in die verfluchte Stadt gerät. Es ist ein ein reines Survival-Horror-Spiel mit einem starken Fokus auf Erkundung, Rätsellösen und Inventarverwaltung.

Beim Spielen fühlt es sich an, als kehre man zu den früheren Teilen zurück. Die Kämpfe sind zwar etwas holprig, aber zielgerichtet und legen mehr Wert auf Spannung als auf rohe Kraft. Die Spiegelwelt-Mechanik sticht nach wie vor hervor; der Wechsel zwischen den Realitäten hält einen ständig in Atem. Manche Bosskämpfe sind zwar ziemlich frustrierend, aber genau das macht sie so unvergesslich.

Pro-Tipp Horte keine Waffen. Sie gehen schnell kaputt, und wenn du zu viele zurückhältst, gerätst du später in Schwierigkeiten.

Optisch finde ich, dass es für ein PSPVeröffentlichung. Die Lichtgestaltung in den Innenräumen ist für einen Handheld-Horror-Titel erstklassig, und der unheimliche Soundtrack rundet die Atmosphäre ab. Akira Yamaokas Kompositionen verbinden erneut Schmerz und Schönheit miteinander.

Mein Fazit: Silent Hill: Origins ist ein Muss für Puristen. Es fängt den Geist der Serie in einem handlichen Format ein, das nach wie vor voll ins Schwarze trifft.

13. Silent Hill: Die Spielhalle [Am besten für gruseligen Gruppenspaß]

Unsere Bewertung 7.7

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Art des Spiels Rail-Shooter Plattformen Arcade Erscheinungsjahr 2007 Urheber Polygon-Magie Durchschnittliche Spielzeit Stufenweise, variiert

Das hier ist Chaos pur – im besten Sinne. Silent Hill: Die Spielhalle verwandelt die Serie in einen Rail-Shooter – man denke an Lightguns, schnelle Reflexe und nonstop Spannung. Es ist ein fantastisches Arcade-Spiel das eher auf rasante Action als auf eine tiefgründige Handlung setzt.

Ich erinnere mich, dass ich es einmal in einer lauten Spielhalle gespielt habe und überrascht davon, wie intensiv es sich anfühlte, obwohl um mich herum alle redeten. Die Schreckmomente folgen Schlag auf Schlag, und die Bosskämpfe sind kurz, aber knackig. Es hat zwar nicht die emotionale Tiefe der Serie, weiß aber genau, was es sein will: schneller, gruseliger Spaß.

Pro-Tipp Spiel mit einem Freund. Der Koop-Modus verdoppelt den Spielspaß und gibt dir gerade genug Feuerkraft, um die späteren Wellen zu bewältigen.

Die Grafik ist heller und schärfer, als man es von einem Arcade-Spiel aus dem Jahr 2007 erwarten würde. Nebel und Beleuchtung sorgen nach wie vor für die richtige Atmosphäre. Die Musik setzt eher auf spannungsgeladene Percussion als auf langsamen Ambient-Horror, was gut zum Action-Stil passt.

Mein Fazit: Silent Hill: Die Spielhalle ist das am wenigsten „un-Silent Hill„l“-Eintrag, aber genau deshalb funktioniert es. Es ist perfekt für einen schnellen Adrenalinkick mit Freunden, die mit der Panik umgehen können.

14. Silent Hill 4: The Room [Ideal für Fans von psychologischer Isolation]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PlayStation 2, Xbox, Windows Erscheinungsjahr 2004 Urheber Team Silent (KCET) Durchschnittliche Spielzeit ca. 9–13 Stunden

Silent Hill 4: The Room ist einer der seltsamsten und umstrittensten Titel der Reihe – und das meine ich als Kompliment. Du spielst Henry Townshend, gefangen in seiner Wohnung, mit einem mysteriösen Loch, das in albtraumhafte Dimensionen führt. Es verbindet klaustrophobisches Design mit surrealem Horror

Als ich es zum ersten Mal gespielt habe, hat mich das Konzept umgehauen. Zu erleben, wie sich der eigene „sichere Ort“ langsam gegen einen wendet, war genial. Die Rückverfolgungs- und Begleitaufgaben des Spiels können zwar ermüdend sein, aber sie verstärken den Druck, anstatt die Immersion zu stören. Es ist diese Art von Unbehagen Silent Hilldavon lebt.

Pro-Tipp Schau zwischen den Missionen immer wieder in deiner Wohnung vorbei. Kleine Veränderungen deuten darauf hin, was als Nächstes kommt – und manchmal sind sie schlimmer als die Monster da draußen.

Das visuelle Design besticht durch enge Gänge, düstere Farbpaletten und bizarre Architektur, die jeder Logik widerspricht. Die Klanglandschaft ist pure Angst, mit Flüstern und Klopfen, das einfach nicht aufhören will.

Mein Fazit: Silent Hill 4: The Room ist auf eine Weise beunruhigend, wie es sich die meisten Horrorspiele niemals trauen würden. Es ist ein psychologisches Meisterwerk, das dich Stück für Stück in deiner eigenen Angst gefangen hält.

15. Silent Hill 3 [Ideal für Liebhaber von storygetriebenem Horror]

Unsere Bewertung 7.9

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PS2, später Windows Erscheinungsjahr 2003 Urheber Team Silent (KCET) Durchschnittliche Spielzeit ca. 7–10 Stunden

Silent Hill 3 Es fühlt sich an, als würde man direkt in einen Albtraum geraten, aus dem man nicht mehr aufwachen kann. Im Mittelpunkt steht Heather Mason, ein Teenager-Mädchen, das in die perversen Pläne einer Sekte verwickelt wird. Es ist eng mit dem ersten Spiel verbunden… Langjährige Fans werden also bei all den Anspielungen einen besonderen Nervenkitzel erleben.

Das Spiel vermittelt ein Gefühl, das auf die beste Art und Weise erdrückend ist. Heathers Reaktionen sind menschlich: ängstlich, sarkastisch und unverfälscht. Manche Kampfszenen wirken zwar etwas holprig, doch das Tempo und die Atmosphäre sorgen dafür, dass das Spiel spannend bleibt. Es ist eines dieser Spiele, die keine lauten Effekte brauchen, um einem Angst einzujagen.

Pro-Tipp Lies dir jede Anmerkung und jede Artikelbeschreibung durch. Selbst die kleinsten Details tragen zur Weltgestaltung bei, die alles miteinander verbindet.

Optisch war es ein technisches Meisterwerk für die PS2. Die Beleuchtung, der Schmutz und die Gesichtsanimationen haben bis heute nichts von ihrer Qualität eingebüßt. Der Soundtrack von Akira Yamaoka ist legendär: eine beklemmende Atmosphäre und diese perfekte Mischung aus Melancholie und Lärm.

Mein Fazit: Silent Hill 3 ist der Inbegriff der düsteren Schönheit dieser Serie. Hier wird Horror, bei dem die Geschichte im Vordergrund steht, perfekt umgesetzt.

16. Silent Hill 2 [Am besten geeignet für emotionalen Psychohorror]

Unsere Bewertung 8

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PS2, später Xbox, Windows Erscheinungsjahr 2001 Urheber Team Silent (KCET) Durchschnittliche Spielzeit ca. 10–12 Stunden

Das ist es. Silent Hill 2 ist ein emotionaler Zusammenbruch, der in Nebel gehüllt ist. Du schlüpfst in die Rolle von James Sunderland, der nach Erhalt eines Briefes von seiner verstorbenen Frau in die verfluchte Stadt zurückkehrt.

Das Spiel ist echt heftig. An jedem Ort hat man das Gefühl, dass man beurteilt wird. Das Rauschen, das Schaben von Pyramid Heads Klinge; Das geht mir immer noch unter die Haut. Ja, die Kämpfe sind holprig und die Bewegungen steif, aber das macht die Spannung nur noch realer. Es ist zwar schon etwas älter, hat aber nichts von seiner Kraft eingebüßt.

Pro-Tipp Probier das Spiel mehrmals durch. Deine Handlungen beeinflussen das Ende auf subtile Weise, und jede Version offenbart eine andere Seite von James’ Tragödie.

Optisch ist es immer noch eindringlich. Der dichte Nebel verbirgt die Grenzen seiner Welt, wird aber zu einem Mittel des Erzählens. Die Beleuchtung und die Kameraeinstellungen sind filmisches Genie. Und Yamaokas Soundtrack? Nach wie vor unübertroffen.

Mein Fazit: Silent Hill 2 ist der Goldstandard des psychologischen Horrors. Es ist schonungslos, emotional und unvergesslich: ein Spiel, das umso erschütternder wirkt, je älter man wird.

17. Silent Hill [Ideal für Fans des klassischen Survival-Horrors]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Survival-Horror Plattformen PlayStation (PS1) Erscheinungsjahr 1999 Urheber Team Silent (KCET) Durchschnittliche Spielzeit ca. 6–9 Stunden

Das, womit alles begann. Silent Hill auf dem Original PlayStation eine neue Art von Angst definiert. Du schlüpfst in die Rolle von Harry Mason, der in einer nebelverhangenen Stadt, die lebendig und bedrohlich wirkt, nach seiner vermissten Tochter sucht.

Wenn man es heute spielt, wirkt es etwas grob, aber auf eine charmante Art und Weise. Die festen Kamerawinkel, die Steuerung im Panzer und die körnige Grafik lassen die Angst echt und unberechenbar wirken. Das Rauschen im Radio, das vor Monstern warnt, ist immer noch furchteinflößend. Manche Rätsel sind schwer zu knacken, aber das Gefühl, etwas Neues zu entdecken, hält einen in seinem Bann.

Pro-Tipp Haufe nicht schon zu Beginn zu viel Munition an. Das Spiel belohnt kluges Ressourcenmanagement, und Panik ist im Kampf selten hilfreich.

Optisch war der Nebel eine technische Notlösung, die Kultstatus erlangte. Er verwandelte eine Einschränkung in eine stimmungsvolle Kulisse. Der Soundtrack verbindet Lo-Fi-Industrial-Noise mit unheimlicher Stille und prägt bis heute den Ton der gesamten Reihe.

Mein Fazit:Der OGSilent Hill ist ein Meilenstein des Survival-Horrors. Es legte den Grundstein, auf dem alle späteren Titel aufbauen, und es versteht es auch heute noch, einem den Kopf zu verdrehen.

Mein Gesamtfazit zu den besten „Silent Hill“-Spielen

Wenn du gerade erst anfängst Silent Hill… es gibt für jeden Spielertyp das passende Horrorspiel. Manche fesseln dich mit einer fesselnden Geschichte und spannungsgeladenen Momenten, andere entführen dich tief in den Nebel, wo du auf Entdeckungsreise gehen und ums Überleben kämpfen musst. Hier sind die Titel, die du dir als Erstes zulegen solltest:

Für Spieler, denen die Handlung wichtig ist → Silent Hill 2 (2001).

Nach wie vor der Goldstandard für alle erstklassige Horrorspiele. Eine bedrückende Atmosphäre, emotionale Schläge in die Magengrube und eine Geschichte, die einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleibt.

Für Fans des modernen Horrors → Silent Hill 2: Remake (2024).

Alles, was man am Original liebt, neu aufgelegt für die PS5 mit atemberaubender Grafik und flüssigeren Kämpfen. Ich würde diesen legendären Horrortitel als den top Silent Hill Spielaller Zeiten.

Für Neulinge, die nach Barrierefreiheit suchen → Silent Hill: Zerbrochene Erinnerungen (2009).

Dieser Film lässt dich auch ohne Kampfszenen nicht los; es ist einfach cleverer Psychohorror, der dir in jeder Szene an den Nerven zerrt.

Für Entdeckungsfreunde → Silent Hill: Downpour (2012)

Das Spiel, bei dem man wirklich auf Entdeckungsreise gehen kann. Es ist chaotisch und steckt voller gruseliger Nebenaspekte, die es wert sind, erkundet zu werden.

Für langjährige Fans, die sich nach etwas Neuem sehnen → Silent Hill: f (2025).

Dies ist ein kühnes neues Kapitel, das im Japan der 1960er Jahre spielt. Ein frischer Schauplatz, neue Ideen, doch dieselbe Unruhe, die Silent Hilllegendär.

Jedes Spiel ist ein ganz eigener Albtraum, und genau das macht diese Serie so unvergesslich.

Häufig gestellte Fragen