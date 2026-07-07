La mejor clase de PoE 2 en 2026: lista completa de niveles y guía para principiantes

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El parche 0.5, «El regreso de los Antiguos», sale el 29 de mayo, y lo mejor que puedes hacer es… Alimentación a través de Ethernet 2 La elección de clase de cara al nuevo meta es la decisión inicial más importante de la temporada.

Esta actualización es la más grande que ha tenido el juego desde su acceso anticipado. Por lo que he podido seguir en las revelaciones previas al lanzamiento, Incluye una revisión completa de la fase final del juego, además de dos nuevas ascendencias que cambiarán por completo la forma en que los mejores Alimentación a través de Ethernet 2 clases que aparecen en la escala: «Artista marcial» para el monje y «Caminante espiritual» para la cazadora.

Esta guía abarca los ocho Path of Exile 2 clases con desgloses detallados, recomendaciones de ascendencia y una completa Alimentación a través de Ethernet 2 una lista de clasificación de clases y una sección para principiantes que ayuda a los nuevos jugadores a elegir la clase inicial más adecuada.

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Todas las clases de PoE 2: tabla de comparación rápida

Actualmente hay ocho Path of Exile 2 clases, y el parche 0.5, «El regreso de los Antiguos», hace que la lista de personajes sea más competitiva que nunca. Tu clase base determina tus atributos iniciales, las armas de las que dispones y las ascendencias de PoE 2 que desbloqueas a medida que avanzas.

La siguiente lista de clases de Path of Exile 2 incluye las ocho clases del juego para que puedas elegir la que más te convenga. La dificultad refleja lo accesible que es una clase para los jugadores noveles, mientras que el «Tier» refleja el rendimiento general en el meta actual.

Si todavía estás barajando cuáles son las mejores opciones Alimentación a través de Ethernet 2 A la hora de elegir la clase de tu primer personaje, presta especial atención a las filas de dificultad «Fácil» y «Media» antes que a nada más.

Clase Nivel Tipo Dificultad A quién va dirigido Monje S Destreza/Inteligencia Difícil Jugadores experimentados que buscan el máximo DPS en las últimas fases del juego. Es vulnerable si no cuenta con maestría en congelación y aturdimiento, pero el daño máximo que puede infligir con Invoker no tiene rival. Ranger S Destreza Medio Jugadores que completan mapas a toda velocidad y los que se dedican a farmear monedas, independientemente de su nivel de experiencia. Elegir entre «Deadeye» o «Pathfinder» es una cuestión de estilo de juego; ambos llegan a la clasificación Hardcore. Cazadora A Destreza/Fuerza Medio Los que buscan las últimas actualizaciones y los amantes de la lanza. La llegada de Spirit Walker en la versión 0.5 hace que este sea el inicio de liga más emocionante, y la sensación al manejar la lanza es totalmente única. Hechicera A Inteligencia Medio Los veteranos de los ARPG que busquen una mecánica de juego con magia elemental que les resulte familiar. La retroalimentación visual es clara e intuitiva, pero la gestión del maná supone un auténtico reto al principio de la campaña. Cerrar A Fuerza/Inteligencia Medio Jugadores que quieran tres estilos de combate totalmente diferentes en una misma configuración. Ninguna otra clase del juego se maneja así. Bruja B Inteligencia Fácil Jugadores que prefieren no intervenir y que sus esbirros se encarguen de luchar. El Infernalista es lo suficientemente accesible como para servir de auténtica herramienta de aprendizaje del juego. Guerrero B Fuerza Fácil Principiantes que quieran morir menos mientras aprenden. El sistema de escalado de vida de Titan compensa un equipamiento y unas elecciones de pasivas que no sean óptimas en cualquier fase del juego. Mercenario C Destreza/Fuerza Medio Jugadores experimentados que buscan profundidad táctica. La mecánica de recarga de la ballesta y el momento adecuado para lanzar granadas penalizan a los jugadores que no practican el posicionamiento.

Todas las clases enPath of Exile 2 Se puede acceder a ellos y jugar de forma totalmente gratuita. No hay microtransacciones ni barreras de pago que impidan acceder a ninguna clase jugable. Si quieres conocer más a fondo cómo se juega realmente con cada clase antes de decidirte, los análisis completos que aparecen a continuación abordan cada una de ellas con todo detalle.

Parche 0.5 «El regreso de los Antiguos»: ¿qué cambios hay?

El parche 0.5, «El regreso de los Antiguos», es el más grande Path of Exile 2 Actualización en acceso anticipado. Además de las dos nuevas ascendencias, Esto cambia la forma en que Alimentación a través de Ethernet 2 el rendimiento de las clases en todas las fases del juego.

Artista marcial (monje). La tercera ascendencia del monje invoca campanas ilusorias, crea clones de combate y destaca en el combate sin armas gracias al poder de las runas incrustadas en su cuerpo.

La tercera ascendencia del monje invoca campanas ilusorias, crea clones de combate y destaca en el combate sin armas gracias al poder de las runas incrustadas en su cuerpo. Caminante Espiritual (Cazadora). La tercera ascendencia de la Cazadora canaliza los espíritus del ciervo, el búho y el oso, es capaz de derrotar a los jefes de las cimas y convoca a un compañero espectral para que la acompañe en la batalla.

La tercera ascendencia de la Cazadora canaliza los espíritus del ciervo, el búho y el oso, es capaz de derrotar a los jefes de las cimas y convoca a un compañero espectral para que la acompañe en la batalla. Revisión del final de partida. El Atlas se ha reconstruido por completo con más de 300 nodos, 30 nuevas zonas de mapa y una nueva serie de misiones estructuradas para la fase final del juego llamada «Orígenes de la Divinidad».

El Atlas se ha reconstruido por completo con más de 300 nodos, 30 nuevas zonas de mapa y una nueva serie de misiones estructuradas para la fase final del juego llamada «Orígenes de la Divinidad». Liga «Runes of Aldur». La primera liga de retos en Path of Exile 2 presenta «Verisium Runesmithing», un nuevo sistema de creación de objetos basado en los «Ezomyte Remnants».

La primera liga de retos en Path of Exile 2 presenta «Verisium Runesmithing», un nuevo sistema de creación de objetos basado en los «Ezomyte Remnants». Se han revisado las mecánicas de la liga. «Delirium», «Breach» y «Ritual» han recibido tramas ampliadas, nuevos jefes y árboles de habilidades pasivas de Atlas completamente renovados.

«Delirium», «Breach» y «Ritual» han recibido tramas ampliadas, nuevos jefes y árboles de habilidades pasivas de Atlas completamente renovados. Equilibrio de ascendencia. El Cronomante ha sido objeto de una importante revisión de su capacidad de supervivencia con la nueva mecánica «Forma por fases». Se han potenciado al Mago de Sangre y al Acólito de Chayula.

El Cronomante ha sido objeto de una importante revisión de su capacidad de supervivencia con la nueva mecánica «Forma por fases». Se han potenciado al Mago de Sangre y al Acólito de Chayula. Fin de semana libre. Del 29 de mayo al 1 de junio, todo el mundo podrá acceder al juego completo de forma gratuita.

The Alimentación a través de Ethernet 2 La clasificación de clases cambiará cuando los jugadores hayan tenido tiempo suficiente para familiarizarse con el nuevo contenido. Yo esperaría un poco antes de decidir cuál es la mejor Alimentación a través de Ethernet 2 selección de clase hasta la segunda semana. Las notas completas del parche están disponibles en el funcionarioPath of Exileforo aquí.

Clasificación de clases de PoE 2: análisis detallado de las 8 clases

Aquí está el texto completo Path of Exile 2 Lista de clases para el parche 0.5, clasificadas de S a C en función de la variedad de configuraciones, el daño máximo y el rendimiento en la clasificación. Estas clasificaciones abarcan todas las Path of Exile 2 Personajes del meta actual del parche 0.5, actualizado tras los cambios introducidos en «El regreso de los Antiguos» en las ascendencias del Monje y la Cazadora.

Los ochoPath of Exile 2 Las clases pueden superar el contenido de final de juego si se configuran correctamente. Lo que hace que la Path of Exile 2 La mejor clase, que varía según cada jugador, es la eficacia con la que alcanza su máximo rendimiento. Las actualizaciones modifican rápidamente las clasificaciones, así que considéralo una instantánea en constante evolución.

1. Monje [La mejor clase de PoE 2 en general]

Tipo Destreza e inteligencia Dificultad Difícil Nivel S Equipamiento Bastones de un cuarto, bastones, combate sin armas / evasión y escudo de energía Ascendencias Invocador, Acólito de Chayula, Artista marcial (novedad del parche 0.5) Ideal para Jugadores experimentados y aficionados a las partidas de final de juego

Monk es el mejor Alimentación a través de Ethernet 2 Clase para jugadores que buscan el mayor potencial y la mayor flexibilidad a la hora de crear personajes en el juego. Se basa en la Destreza y la Inteligencia, y se sitúa constantemente en lo más alto de la Alimentación a través de Ethernet 2 lista de niveles de clases, y abarca desde el combate con bastón hasta las configuraciones de combate sin armas.

El estilo de juego principal se basa en combates cuerpo a cuerpo a corta distancia y de ritmo rápido. basada en habilidades espirituales y daño de rayo. El monje es notablemente frágil para ser una clase que se mantiene tan cerca de los enemigos y, por mi experiencia con ella, aprender a congelar y aturdir antes de que te castiguen es la disciplina que desarrollan todos los buenos jugadores de monje.

El monje tiene tres opciones de ascendencia. Invoker es la mejor opción, centrada en el daño de rayo y la escalabilidad espiritual., que define su posición en el Alimentación a través de Ethernet 2 Lista de niveles de las clases. El «Acolito de Chayula» inflige daño de caos y del vacío, pero requiere un profundo conocimiento del juego que la mayoría de los jugadores no tendrán al principio. El «Artista marcial» llegará en el próximo parche 0.5.

Cuándo elegir al monje Cuándo no elegir a Monk ✅ Quieres el nivel máximo de desarrollo del juego ✅ Quieres jugar con Invoker y vas a dedicar tiempo a optimizarlo ✅ Quieres acceder a «Martial Artist» en 0,5 ❌ Eres nuevo y quieres una clase para principiantes más accesible ❌ Quieres resultados sólidos antes de realizar una inversión importante en desarrollo

2. Ranger [La mejor clase de PoE 2 para configuraciones con arco]

Tipo Destreza Dificultad Medio Nivel S Equipamiento Arcos / Armadura de evasión Ascendencias Pathfinder, Deadeye Ideal para Mapeo de velocidades y generación de divisas

Ranger es el mejor Alimentación a través de Ethernet 2 clase para la creación rápida de mapas y la generación de moneda. Se ha ganado su puesto en el nivel S entre todas las Alimentación a través de Ethernet 2 clases en el meta actual, y yo la pondría en primer lugar si esos dos objetivos marcan el inicio de tu liga.

El estilo de juego gira en torno a mantener la distancia y dejar que las mecánicas de «Pierce» y «Chain» hagan su trabajo. Una sola flecha bien lanzada puede atravesar toda una manada, pero, por mi experiencia jugando con el Ranger, la velocidad real solo se aprecia plenamente una vez que se han configurado correctamente el árbol de pasivas y las combinaciones de gemas.

El guardabosques tiene dos opciones de ascendencia y ambas son muy buenas elecciones. «Ojo de muerte» se centra en la velocidad de los proyectiles, la perforación y la mecánica de cadena. «Explorador» sigue un camino diferente a través del dominio de los frascos y el daño por veneno. Ambos figuran habitualmente en la clasificación actual de Hardcore, Y eso, por sí solo, dice más que cualquier posición en una lista de clasificación.

Cuándo elegir Ranger Cuándo no elegir el Ranger ✅ Quieres la mejor configuración de ataque a distancia en el meta actual ✅ La creación rápida de mapas y la generación de divisas son tus principales objetivos ✅ Quieres poder elegir entre dos ascendencias igualmente potentes ❌ Quieres un estilo de juego cuerpo a cuerpo o a corta distancia ❌ La mecánica de los proyectiles y de posicionamiento es nueva para ti ❌ Prefieres un estilo de juego más lento y metódico

3. Cazadora [La mejor clase de PoE 2 para configuraciones con lanza]

Tipo Destreza y Fuerza Dificultad Medio Nivel A Equipamiento Lanzas / Defensas híbridas Ascendencias Amazon, Ritualista, Caminante Espiritual (novedad en el parche 0.5) Ideal para Luchadores híbridos ágiles que buscan flexibilidad tanto en el combate cuerpo a cuerpo como a distancia

Si quieres emocionarte con la actualización 0.5, Huntress podría ser la mejor opción Alimentación a través de Ethernet 2 La mejor clase de todo el elenco. Spirit Walker, la nueva ascendencia, puede domesticar a jefes únicos en pleno combate. Ninguna otra clase puede hacer esto, y espero que esto impulse a la clase aún más arriba en la clasificación.

La lanza permite a Huntress luchar cuerpo a cuerpo y lanzar proyectiles a distancia., y alternar entre ambas de una forma que ninguna otra clase consigue. Me pareció que el daño se resentía fuera de las configuraciones más potentes, como «Twisters» o «Lightning Spear». Sin una configuración adecuada, la dificultad de la campaña se nota más de lo esperado.

La configuración de los Twisters es una de las mejores opciones iniciales de la liga en la versión 0.5 y combina a la perfección con Spirit Walker. La Amazona se encarga de las configuraciones de golpe crítico y precisión para infligir daño explosivo. Para los jugadores que consideran a la Cazadora como la Path of Exile 2 Es el mejor equipo de cara a la nueva liga; es el momento adecuado.

Cuándo elegir a Huntress Cuándo no elegir a Huntress ✅ Quieres una clase que combine el combate cuerpo a cuerpo y a distancia ✅ Te atrae el estilo de combate de «entrar y salir» basado en el impulso ✅ Te interesa la nueva subclase «Spirit Walker» ❌ Te cuesta lidiar con clases frágiles y basadas en la evasión en las campañas ❌ Prefieres un daño sencillo y constante sin necesidad de configuraciones específicas para cada build ❌ Prefieres configuraciones que den buenos resultados al margen de combinaciones específicas de habilidades

4. Hechicera [La mejor clase de PoE 2 para configuraciones elementales]

Tipo Inteligencia Dificultad Medio Nivel A Equipamiento Varitas, bastones / Armadura de escudo energético Ascendencias Tejedor de tormentas, Cronomante, Discípulo de Varashta Ideal para Lanzadores a distancia que buscan la opción más potente y contrastada para empezar en la liga

«Sorceress» se sitúa en el puesto 0,5 como la mejor Alimentación a través de Ethernet 2 Una elección de primera clase para debutar en la liga desde el primer día. «Spark Stormweaver» es la configuración más popular de cara a la versión 0.5 en Mobalytics, y no he visto ninguna otra clase que se acerque a este nivel de confianza de la comunidad antes del lanzamiento.

El éxito de la Hechicera depende totalmente de su posicionamiento. El Escudo de energía se mantiene mientras los enemigos permanezcan a distancia, pero basta con que un enemigo que te quite maná acorte distancias para castigarte de inmediato. El maná también requiere una gran inversión en equipamiento, gemas, frascos y habilidades pasivas para seguir siendo eficaz.

Stormweaver es la elección por excelencia para empezar en la liga, pero creo que la opción más interesante en la versión 0.5 es Disciple of Varashta. Dirige a espíritus djinn invulnerables y se ha confirmado que es más fuerte en este parche que en la versión 0.4. Sorceress destaca sobre las demás Path of Exile 2 clases, en las que cada una se juega de forma totalmente diferente.

Cuándo elegir a la Hechicera Cuándo no elegir a la Hechicera ✅ Quieres la opción más contrastada para empezar la liga en 0,5 ✅ Prefieres un estilo de juego a distancia, desde atrás, con un alto daño de área de efecto ✅ Quieres tres ascendencias que se jueguen de forma totalmente diferente entre sí ❌ Te frustra tener que invertir tanto maná en el equipo, las gemas y los frascos ❌ Te cuesta mucho cuando los enemigos se acercan a distancia de combate cuerpo a cuerpo durante las peleas ❌ Quieres un rendimiento sólido fuera de un arquetipo de configuración dominante

5. Druida [La mejor clase de PoE 2 para configuraciones de metamorfosis]

Tipo Fuerza e inteligencia Dificultad Medio Nivel A Equipamiento Talismanes de animales, bastones, armaduras y escudos de energía Ascendencias Chamán y oráculo Ideal para Lanzadores híbridos que quieren magia física y elemental en una misma configuración

Druid se unió al Path of Exile 2 La lista de clases del parche 0.4.0 lo presenta como el único híbrido de Fuerza e Inteligencia del juego. Tanto el chamán como el oráculo aportan estilos de juego distintos, y para los jugadores que consideran que el druida es su Path of Exile 2 Es la mejor opción de clase; ambas ascendencias se mantienen a la altura en la fase final del juego.

Creo que el principal atractivo del druida es su flexibilidad a la hora de combinar el combate físico y la magia elemental en una misma configuración. El problema es que equilibrar el equipamiento basado en la Fuerza y la Inteligencia resulta más complicado que en las clases que se centran en un solo atributo. Conseguir las estadísticas híbridas adecuadas en cada ranura de equipamiento requiere más esfuerzo y planificación que en la mayoría de las clases.

El chamán se centra en el combate elemental y basado en la naturaleza, y es el una opción más accesible para la mayoría de los jugadores. El Oracle se basa en un estilo de juego complejo y versátil que premia el posicionamiento meditado y el conocimiento del árbol de habilidades pasivas. El druida es el mejor Alimentación a través de Ethernet 2 Una clase ideal para aquellos jugadores que buscan combinar las características físicas y mágicas en un mismo personaje.

Cuándo elegir la clase de druida Cuándo no elegir la clase de druida ✅ Te gusta una configuración híbrida de Fuerza e Inteligencia ✅ Te atrae la flexibilidad que ofrecen el chamán y el oráculo al poder elegir entre dos ascendencias ✅ Quieres combinar el combate físico y la magia elemental ❌ Te resulta frustrante tener que equilibrar dos atributos entre las diferentes ranuras de equipamiento ❌ Prefieres una clase de un solo atributo con una progresión de equipo más sencilla ❌ Quieres una clase con un historial más sólido en las fases finales del juego

6. Bruja [La mejor clase de PoE 2 para configuraciones de esbirros y invocadores]

Tipo Inteligencia Dificultad Fácil Nivel B Equipamiento Varitas, cetros / Escudo de energía Ascendencias Infernalista, Mago de Sangre, Lich Ideal para Jugadores que busquen una gran capacidad de supervivencia y configuraciones basadas en magia oscura o esbirros

Witch está clasificada en el nivel B, pero creo que eso no hace justicia a lo tolerante que es en comparación con otras Alimentación a través de Ethernet 2 clases. El Escudo de Energía y las sinergias con los esbirros compensan los errores cometidos al principio de la campaña que acabarían con una partida de un guardabosques o una cazadora. «Infernalista» es la ascendencia más potente para la mayoría de las configuraciones., aunque el Mago de Sangre y el Lich también son opciones válidas.

El problema es la velocidad a la hora de despejar el mapa. Según mi experiencia, la Bruja despeja los grupos de enemigos notablemente más lento que el Guardabosques o el Monje en niveles de progresión similares. Esta clase está diseñada para la supervivencia y el daño sostenido, No sirve para subir rápidamente de nivel en el mapa.

La bruja ocupa el nivel B en esto Alimentación a través de Ethernet 2 La clasificación de clases se debe principalmente a ese límite en la velocidad de limpieza. Es en los combates contra jefes y en la capacidad de supervivencia en las fases finales del juego donde destaca por encima del resto. La ascendencia del Lich, añadida en la versión 0.2.0, es la mejor Alimentación a través de Ethernet 2 La clase ideal para los jugadores que buscan la configuración de magia negra más compleja del juego.

Cuándo elegir a «Witch» Cuándo no elegir a «Witch» ✅ Prefieres la capacidad de supervivencia y el daño sostenido a la velocidad de limpieza ✅ Te interesan las mecánicas de los esbirros y los estilos de juego basados en la magia negra ✅ Quieres una clase que te permita cometer errores en los combates contra jefes del final del juego ❌ Quieres la clase más rápida del juego para completar los mapas ❌ Prefieres el combate directo y activo a la gestión de esbirros ❌ La lentitud a la hora de borrar los paquetes durante las sesiones largas de mapeo te frustra

7. Guerrero [La mejor clase de PoE 2 para principiantes que buscan resistencia]

Tipo Fuerza Dificultad Fácil Nivel B Equipamiento Mazas, mazas de dos manos / Armadura pesada Ascendencias Titán, Portador de la Guerra, Herrero de Kitava Ideal para Configuraciones para principiantes y para derrotar a los jefes Titanes

Warrior es el mejor Alimentación a través de Ethernet 2 Punto de partida de la clase para principiantes. La armadura pesada y la elevada escalabilidad de la vida te ayudan a recibir golpes mientras aprendes a gestionar los frascos, a calcular el momento adecuado para esquivar y a dominar el árbol de habilidades pasivas. A cualquier jugador nuevo le recomendaría que empezara por aquí. La campaña es más accesible que en cualquier otra clase.

Una vez que el árbol de habilidades pasivas y el equipo empiezan a sumarse, el Guerrero se convierte en una de las clases más gratificantes de jugar. Me parece que «Titán» premia especialmente una progresión lenta y meditada. El único inconveniente es que la velocidad a la hora de completar los mapas se queda atrás en la fase final del juego. Warrior está diseñado para la resistencia y el intercambio de golpes, no para recorrer el mapa rápidamente.

Titan es, sin duda, la mejor opción y, en mi opinión, la razón por la que merece la pena jugar con el Guerrero. Warbringer aporta una agresividad centrada en el daño para aquellos jugadores que buscan una mayor potencia de ataque. El Guerrero es el Path of Exile 2 La mejor clase de partida para los jugadores que buscan resistencia física desde el primer día hasta el final del juego.

Cuándo elegir la clase «Guerrero» Cuándo no elegir la clase Guerrero ✅ Quieres la clase más adecuada para principiantes del juego ✅ Quieres la máxima resistencia física y un estilo de juego basado en intercambiar golpes ✅ Te atrae el estilo de juego de Titan, que se centra en los jefes y en la resistencia ❌ Quieres completar el mapa de forma rápida y eficaz en la fase final del juego ❌ Prefieres la evasión y la movilidad a recibir los golpes directamente ❌ Quieres una clase con un techo meta más alto en la fase final del juego

8. Mercenario [La mejor clase de PoE 2 para configuraciones con ballesta]

Tipo Destreza y Fuerza Dificultad Medio Nivel C Equipamiento Ballestas / Defensas híbridas Ascendencias Cazador de brujas, Legionario Gemling, Táctico Ideal para Jugadores que prefieren mecánicas únicas de ballesta y granadas antes que el rendimiento según el meta

El mercenario es la única clase en Alimentación a través de Ethernet 2 basado íntegramente en la mecánica de la ballesta y las granadas. Ese nicho es también la razón por la que se sitúa en el nivel C. La clase tiene un rendimiento inferior frente al escalado de campaña que otras Alimentación a través de Ethernet 2 las clases se manejan con mayor facilidad, y la diferencia en cuanto a optimización se nota en las guías de preparación para el parche 0.5.

La mecánica de la ballesta exige pensar en el momento adecuado para recargar y la colocación de granadas de una forma que ninguna otra clase exige. Me parece que es la clase que más exige en cuanto a la ejecución en el juego hasta que la configuración encaja del todo. El Cazador de brujas recompensa a los jugadores a los que les gustan las ráfagas de daño y el juego reactivo.

El «Táctico», añadido en la versión 0.2.0, es la opción más accesible y la que recomiendo para empezar. El «Legionario Gemling» es ideal para los jugadores que quieran llevar al límite la acumulación de gemas. El «Mercenario» es la mejor opción Alimentación a través de Ethernet 2 Elige esta clase si lo que más te atrae es la combinación de ballesta y granadas, y no el meta.

Cuándo elegir «Mercenario» Cuándo no elegir «Mercenario» ✅ Prefieres mecánicas únicas de ballesta y granadas antes que el poder del meta ✅ Te atrae el estilo de juego reactivo y de ráfagas de «Witchhunter» ✅ Quieres una clase exigente que valore la ejecución y los conocimientos ❌ Quieres una clase competitiva con un buen rendimiento en el meta ❌ Te frustra la precisión que exige la sincronización a la hora de recargar la ballesta ❌ Prefieres una clase en la que la progresión al principio de la campaña sea más fluida

Clasificación de clases de PoE 2, 2026

The Alimentación a través de Ethernet 2 La siguiente lista de clasificación de clases incluye las ocho Alimentación a través de Ethernet 2 clases para la meta actual del parche 0.5 «El retorno de los Antiguos», con el monje a la cabeza como la mejor Alimentación a través de Ethernet 2 clase en la versión 0.5. Es posible que algunas clasificaciones cambien una vez que la comunidad haya probado a fondo las nuevas ascendencias y la revisión del contenido de final de juego.

Nivel Clases Motivo S Monje, guardabosques Monk lidera la diversidad de configuraciones con Invoker al máximo de su potencial. Ranger destaca en la rapidez para trazar mapas y en la generación de moneda, y ambas ascendencias rinden de forma constante en la clasificación Hardcore. A Cazadora, Hechicera, Druida La Cazadora obtiene «Spirit Walker» en la versión 0.5, lo que le aporta un gran potencial de mejora. La Hechicera cuenta con «Stormweaver» como la mejor configuración para derrotar a jefes. El Druida ofrece una gran versatilidad híbrida con un rendimiento constante de nivel A. B Bruja, Guerrera La bruja mantiene un rendimiento sólido como infernalista, pero su velocidad para limpiar mapas queda por detrás de las clases que la superan. El guerrero se gana su puesto gracias únicamente a «Titán», que se erige como una de las configuraciones más potentes para enfrentarse a jefes de esta lista. C Mercenario Es versátil en tres ascendencias, pero la mecánica de la ballesta requiere que ya se disponga de Alimentación a través de Ethernet 2 experiencia para alcanzar un alto nivel de rendimiento.

Una inversión de nivel C en Path of Exile 2 no significa que no se pueda jugar. Todos Path of Exile 2 Las clases pueden superar el contenido del final del juego. El nivel refleja la eficiencia con la que cada clase alcanza su máximo potencial y los conocimientos que se adquieren a lo largo del proceso. Una calificación más baja no descarta a un alumno de la clase.

Las clasificaciones por niveles varían considerablemente con cada actualización importante. «Martial Artist» y «Spirit Walker» son las clases con más posibilidades de subir puestos en la versión 0.5. Actualizaré la clasificación de las mejores clases de Path of Exile 2 cuando la comunidad haya tenido una semana completa para probar el nuevo contenido.

Maxroll, poe2wiki y el Alimentación a través de Ethernet 2 Mientras tanto, el subreddit es tu mejor fuente de información en tiempo real. Para conocer con más detalle cómo cada uno de los Alimentación a través de Ethernet 2 Las clases y las obras de teatro; el desglose completo se encuentra en las secciones anteriores.

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La mejor clase de PoE 2 para principiantes

No todosPath of Exile 2 Los personajes son igualmente adecuados para un jugador novato. He visto demasiados personajes nuevos abandonados a mitad de campaña porque la clase inicial no se ajustaba a su estilo de juego. La tabla siguiente clasifica a los ocho Alimentación a través de Ethernet 2 cursos que te ayudarán a encontrar lo mejor Alimentación a través de Ethernet 2 punto de partida de la clase.

Dificultad Clase Conclusión para principiantes Fácil Guerrero En Titan eres difícil de matar desde el principio. No necesitas equipo caro para seguir el ritmo de la campaña. Bruja Infernalist deja que tus esbirros se encarguen del trabajo mientras tú aprendes sobre posicionamiento, frascos y el árbol de pasivas a tu propio ritmo. Medio Hechicera La retroalimentación visual es clara y los hechizos de área de efecto son intuitivos. La gestión del maná es el único escollo inicial que pilla desprevenidos a los nuevos jugadores. Ranger El manejo del arco resulta natural para la mayoría de los jugadores. Las técnicas de «Pierce» y «Chain» requieren un poco de práctica para dominarlas por completo, pero la clase nunca resulta demasiado exigente. Cazadora Es frágil por naturaleza, y el daño cuesta de sacar hasta que se consigue la configuración de build adecuada. No es la mejor opción para empezar, pero «Spirit Walker» en la versión 0.5 hace que merezca la pena tenerla en cuenta. Mercenario La mecánica de recarga de la ballesta y la munición táctica añaden una complejidad para la que la mayoría de los jugadores noveles no estarán preparados. Cerrar Controlar tres formas animales en pleno combate resulta complicado desde el punto de vista mecánico. Además, el concepto de la metamorfosis no resulta atractivo para todos los jugadores. Difícil Monje Un combate cuerpo a cuerpo trepidante que te mantiene constantemente en la zona de peligro. Para sobrevivir, tendrás que dominar las cadenas de congelación y aturdimiento, o desarrollar hábitos de evasión casi perfectos. La recompensa es enorme, pero no es por aquí por donde hay que empezar.

Una cosa que conviene saber antes de dar el paso es que all Path of Exile 2 Las clases comparten el mismo árbol de habilidades pasivas. La elección de tu ascendencia en los niveles 35 y 60 es más importante que tu clase base a la hora de determinar tu poder en las últimas fases del juego. Elige la clase cuyo tipo de arma y habilidades iniciales te resulten más divertidas.

The Alimentación a través de Ethernet 2 La lista de niveles de clases anterior muestra cómo cada una de estas Path of Exile 2 Las mejores elecciones de clase dan sus frutos una vez que la configuración llega a la fase final del juego.

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Explicación de las ascendencias de PoE 2

Cada uno de los Path of Exile 2clasestiene dos o tres subclases de ascendencia que transforman la forma de jugar con la clase base. Dos jugadores de Monje con ascendencias diferentes pueden tener la sensación de que se trata de configuraciones totalmente distintas. Esa profundidad distingue Path of Exile 2 de la mayoría de las entradas de cualquier los mejores juegos de rol tácticoslista. LaAlimentación a través de Ethernet 2 Las ascendencias que elijas definen la identidad de tu personaje mucho más de lo que jamás lo hará tu clase base.

Desbloqueas tu primera ascendencia al completar la Prueba de la Ascendencia en el Acto 2, y luego la segunda del acto III. En todos losAlimentación a través de Ethernet 2 En las clases, la elección de la especialidad tiene más peso que tu clase base a la hora de definir tu identidad en las últimas fases del juego. Asegúrate de saber qué vas a elegir antes de comprometerte.

Clase Ascendencias La mejor elección de 2026 Monje Invocador, Acólito de Chayula, Artista marcial Invoker Ranger Deadeye, Pathfinder Ambos igual de fuertes Cazadora Amazon, Ritualist, Spirit Walker «Spirit Walker» para el final del juego, «Amazon» para subir de nivel Hechicera Tejedor de tormentas, Cronomante, Discípulo de Varashta Tejedor de tormentas Cerrar Chamán, Oráculo El chamán para jugadores noveles: ambas opciones son viables Bruja Infernalista, Mago de Sangre, Lich Infernalista Mercenario Cazador de brujas, Legionario Gemling, Táctico Estrategia para principiantes: las tres opciones son viables Guerrero Titán, Portador de la Guerra, Herrero de Kitava Titán

Las recomendaciones de Ascendancy cambian con cada actualización. Las elecciones anteriores reflejan las mejores Alimentación a través de Ethernet 2 clase «meta» a partir de la versión 0.5 y se actualizará a medida que la Alimentación a través de Ethernet 2 Se ha definido la clasificación de las clases.

Veredicto general: ¿Cuál es la mejor clase de PoE 2?

Para ver la clasificación completa de todos los Path of Exile 2 En cuanto a los personajes, la lista de niveles anterior los analiza todos con desgloses completos por estilo de juego, ascendencia y dificultad. Los mejores Alimentación a través de Ethernet 2 La elección de clase en el parche 0.5 depende de tu objetivo. Cada una de estas tres opciones representa un tipo diferente de victoria.

Para los jugadores que buscan el mayor potencial de desarrollo del juego → Monje / Invocador . Invoker lidera la clasificación de Hardcore y escala mejor que cualquier otra configuración en la versión 0.5. El inconveniente es la vulnerabilidad al combate cuerpo a cuerpo y la gran dependencia de dominar las cadenas de congelación y aturdimiento, pero la recompensa no tiene parangón.

. Invoker lidera la clasificación de Hardcore y escala mejor que cualquier otra configuración en la versión 0.5. El inconveniente es la vulnerabilidad al combate cuerpo a cuerpo y la gran dependencia de dominar las cadenas de congelación y aturdimiento, pero la recompensa no tiene parangón. Para los jugadores que buscan una potencia de primer nivel sin complicaciones → Hechicera / Tejedora de tormentas . Spark Stormweaver es, con razón, el titular de la liga más valorado de cara a la versión 0.5. Es el Path of Exile 2 La mejor opción de clase para los jugadores que buscan una gran potencia sin tener que enfrentarse al «muro de aprendizaje» del monje. Eso sí, hay que vigilar el maná.

→ . Spark Stormweaver es, con razón, el titular de la liga más valorado de cara a la versión 0.5. Es el Path of Exile 2 La mejor opción de clase para los jugadores que buscan una gran potencia sin tener que enfrentarse al «muro de aprendizaje» del monje. Eso sí, hay que vigilar el maná. Para los jugadores que quieran sumarse a la meta 0,5 desde el primer día → Cazadora / Caminante espiritual. Spirit Walker llega en la versión 0.5 con un estilo de juego basado en los compañeros que ninguna otra clase puede igualar. Es una clase frágil que castiga los errores de posicionamiento, pero es la opción con mayor potencial de las tres. Es el momento adecuado.

Path of Exile 2 ya es uno de los Los mejores juegos de rol para PC del género ARPG, y con el lanzamiento de la versión 1.0 gratuita a finales de este año, la comunidad de jugadores de todos Alimentación a través de Ethernet 2 El número de clases no hará más que aumentar.

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