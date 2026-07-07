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Patch 0.5 „Return of the Ancients“ erscheint am 29. Mai, und eure besten Power over Ethernet 2 Die Wahl der Klasse im Hinblick auf das neue Meta ist die wichtigste Entscheidung zu Beginn der Saison.

Dieser Patch ist der umfangreichste, den das Spiel im Early Access bisher erhalten hat. Soweit ich das anhand der Vorab-Enthüllungen vor dem Start nachvollziehen konnte, Es bringt eine umfassende Überarbeitung des Endspiels sowie zwei neue Ascendancies mit sich, die die Spielweise der Top-Spieler grundlegend verändern werden. Power over Ethernet 2 Klassen, die auf der Rangliste vertreten sind: „Kampfkünstler“ für Mönche und „Geistwandler“ für Jägerinnen.

Dieser Leitfaden behandelt alle acht Path of Exile 2 Kurse mit detaillierten Aufschlüsselungen, Empfehlungen zur Vorherrschaft, einer vollständigen Power over Ethernet 2 eine Rangliste der Klassen sowie einen Bereich für Anfänger, der neuen Spielern dabei hilft, die richtige Startklasse auszuwählen.

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Alle PoE-2-Klassen: Schnellvergleichstabelle

Derzeit gibt es acht Path of Exile 2 Klassen – und mit dem Patch 0.5 „Return of the Ancients“ ist die Auswahl an Charakteren so vielfältig wie nie zuvor. Deine Basisklasse bestimmt deine Startwerte, deine verfügbaren Waffen und welche PoE 2-Ascendancies du im Laufe des Spiels freischaltest.

Die folgende Klassenübersicht zu „Path of Exile 2“ umfasst alle acht PoE-2-Klassen, damit du die für dich beste Wahl treffen kannst. Der Schwierigkeitsgrad gibt an, wie einsteigerfreundlich eine Klasse für neue Spieler ist, während „Tier“ die Gesamtleistung im aktuellen Meta widerspiegelt.

Falls Sie noch dabei sind, die besten Optionen einzugrenzen Power over Ethernet 2 Wenn du eine Klasse für deinen ersten Charakter auswählst, solltest du vor allem den Zeilen mit den Schwierigkeitsgraden „Leicht“ und „Mittel“ besondere Aufmerksamkeit schenken.

Klasse Tier Typ Schwierigkeitsgrad Für wen ist es gedacht? Mönch S Geschicklichkeit/Intelligenz Schwer Erfahrene Spieler, die im Endgame den maximalen DPS anstreben. Ohne „Freeze“- und „Stun“-Meisterschaft ist er verwundbar, doch die Schadensobergrenze mit Invoker ist unübertroffen. Ranger S Geschicklichkeit Mittel Speed-Mapper und Currency-Farmer aller Erfahrungsstufen. Ob „Deadeye“ oder „Pathfinder“ – das ist eine Frage des Spielstils; beide schaffen es auf die Hardcore-Rangliste. Jägerin A Geschicklichkeit/Stärke Mittel Fans neuer Patches und Speer-Enthusiasten. Die Einführung von „Spirit Walker“ in Version 0.5 macht diesen Ligastart zum spannendsten aller Zeiten, und das Spielgefühl mit dem Speer ist absolut einzigartig. Zauberin A Intelligenz Mittel ARPG-Veteranen, die sich an das vertraute Gameplay mit Elementarmagie gewöhnt haben. Die visuelle Rückmeldung ist klar und intuitiv, doch das Mana-Management stellt zu Beginn der Kampagne eine echte Herausforderung dar. Schließen A Stärke/Intelligenz Mittel Spieler, die drei völlig unterschiedliche Kampfstile in einem Build haben möchten. Keine andere Klasse im Spiel bietet ein solches Spielerlebnis. Hexe B Intelligenz Einfach Spieler, die sich zurücklehnen und den Minions das Kämpfen überlassen wollen. „Infernalist“ ist so einfühlsam gestaltet, dass es sich hervorragend als Einstieg in das Spiel eignet. Krieger B Stärke Einfach Anfänger, die beim Lernen weniger oft sterben möchten. Die Lebensskalierung von Titan gleicht suboptimale Ausrüstungs- und Passivauswahlen in jeder Phase aus. Söldner C Geschicklichkeit/Stärke Mittel Erfahrene Spieler, die taktische Tiefe suchen. Die Nachlademechanik der Armbrust und das richtige Timing beim Granatenwurf bestrafen Spieler, die das Positionsspiel vernachlässigen.

Alle Kurse inPath of Exile 2 sind völlig kostenlos zugänglich und spielbar. Es gibt keine Mikrotransaktionen oder Paywalls, die den Zugang zu einer spielbaren Klasse blockieren. Wenn Sie sich vor Ihrer Entscheidung genauer ansehen möchten, wie sich die einzelnen Klassen tatsächlich spielen, finden Sie in den folgenden ausführlichen Beschreibungen detaillierte Informationen zu jeder einzelnen Klasse.

Patch 0.5 „Die Rückkehr der Alten“: Was ändert sich?

Patch 0.5 „Die Rückkehr der Alten“ ist der größte Path of Exile 2 Update im Early Access. Neben den beiden neuen Ascendancies, Es verändert die Art und Weise, wie Power over Ethernet 2 die Leistung der Klassen in jeder Phase des Spiels.

Kampfkünstler (Mönch). Die dritte Mönch-Ascendanz beschwört illusorische Glocken, erschafft Kampfklone und zeichnet sich durch waffenlosen Kampf aus, der durch in den Körper eingefasste Runen angetrieben wird.

Die dritte Mönch-Ascendanz beschwört illusorische Glocken, erschafft Kampfklone und zeichnet sich durch waffenlosen Kampf aus, der durch in den Körper eingefasste Runen angetrieben wird. Geistwandlerin (Jägerin). Die dritte „Huntress“-Ascendancy kanalisiert die Geister von Hirsch, Eule und Bär, kann Endbosse besiegen und ruft einen geisterhaften Begleiter in die Schlacht.

Die dritte „Huntress“-Ascendancy kanalisiert die Geister von Hirsch, Eule und Bär, kann Endbosse besiegen und ruft einen geisterhaften Begleiter in die Schlacht. Überarbeitung des Endspiels. Der Atlas wurde komplett überarbeitet und umfasst nun über 300 Knotenpunkte, 30 neue Kartenbereiche sowie eine neue, strukturierte Endspiel-Questreihe namens „Origins of Divinity“.

Der Atlas wurde komplett überarbeitet und umfasst nun über 300 Knotenpunkte, 30 neue Kartenbereiche sowie eine neue, strukturierte Endspiel-Questreihe namens „Origins of Divinity“. Liga „Runes of Aldur“. Die erste Challenge-Liga in Path of Exile 2 stellt „Verisium Runesmithing“ vor, ein neues System zur Herstellung von Gegenständen, das auf Ezomyte-Überresten basiert.

Die erste Challenge-Liga in Path of Exile 2 stellt „Verisium Runesmithing“ vor, ein neues System zur Herstellung von Gegenständen, das auf Ezomyte-Überresten basiert. Die Liga-Mechaniken wurden überarbeitet. „Delirium“, „Breach“ und „Ritual“ erhielten alle erweiterte Handlungsstränge, neue Bosse und komplett überarbeitete passive Atlas-Baumstrukturen.

„Delirium“, „Breach“ und „Ritual“ erhielten alle erweiterte Handlungsstränge, neue Bosse und komplett überarbeitete passive Atlas-Baumstrukturen. Gleichgewicht der Vorherrschaft. Der Chronomancer erhielt durch die neue Mechanik „Phased Form“ eine umfassende Überarbeitung hinsichtlich seiner Überlebensfähigkeit. Der Blutmagier und der Akolyth von Chayula wurden gestärkt.

Der Chronomancer erhielt durch die neue Mechanik „Phased Form“ eine umfassende Überarbeitung hinsichtlich seiner Überlebensfähigkeit. Der Blutmagier und der Akolyth von Chayula wurden gestärkt. Freies Wochenende. Vom 29. Mai bis zum 1. Juni kann jeder das komplette Spiel kostenlos spielen.

The Power over Ethernet 2 Die Rangliste der Klassen wird sich verschieben, sobald die Spieler ausreichend Zeit hatten, sich mit den neuen Inhalten vertraut zu machen. Ich würde mit deiner Entscheidung noch warten. Power over Ethernet 2 Class-Auswahl erst ab Woche zwei. Die vollständigen Patch-Hinweise sind verfügbar unter der BeamtePath of ExileForum hier.

PoE 2-Klassen-Rangliste: Ausführliche Übersicht über alle 8 Klassen

Hier ist der vollständige Path of Exile 2 Charakterliste für Patch 0.5, eingestuft von S-Tier bis C-Tier anhand der Build-Vielfalt, der maximalen Schadensausbeute und der Leistung in der Rangliste. Diese Rangliste umfasst alle Path of Exile 2 Charaktere im aktuellen Meta des Patches 0.5, aktualisiert nach den Änderungen an den Aufstiegsfähigkeiten von Mönch und Jägerin im Rahmen des Updates „Die Rückkehr der Alten“.

Alle achtPath of Exile 2 Klassen können Endgame-Inhalte bewältigen, wenn sie richtig zusammengestellt sind. Was macht die Path of Exile 2 Die beste Klasse ist für jeden Spieler eine andere, nämlich wie effizient es seine Höchstleistung erreicht. Patches führen zu schnellen Veränderungen in den Ranglisten, betrachten Sie diese Liste daher als eine Art Momentaufnahme.

1. Mönch [Beste Klasse in PoE 2 insgesamt]

Typ Geschicklichkeit und Intelligenz Schwierigkeitsgrad Schwer Tier S Ausstattung Viertelstäbe, Stäbe, waffenlos / Ausweichen und Energieschild Dominanzen Beschwörer, Akolyth von Chayula, Kampfkünstler (neu in Patch 0.5) Am besten geeignet für Erfahrene Spieler und Endspiel-Fans

Monk ist der Beste Power over Ethernet 2 Eine Klasse für Spieler, die sich das höchste Potenzial und die größte Flexibilität bei der Charakterentwicklung im Spiel wünschen. Sie basiert auf Geschicklichkeit und Intelligenz und rangiert durchweg an der Spitze der Power over Ethernet 2 Klassen-Rangliste, die alles abdeckt, vom Kampf mit Stäben bis hin zu waffenlosen Builds.

Der zentrale Spielstil ist ein rasantes Nahkampfgeschehen auf kurze Distanz basiert auf Geisterfähigkeiten und Blitzschaden. Der Mönch ist für eine Klasse, die so nah am Gegner bleibt, auffallend verwundbar, und nach meiner Erfahrung mit dieser Klasse ist es die Disziplin, die alle starken Mönchsspieler entwickeln: zu lernen, Gegner einzufrieren und zu betäuben, bevor sie einen selbst bestrafen können.

Der Mönch hat drei Aufstiegsoptionen. „Invoker“ ist die erste Wahl für einen Build, der auf Blitzschaden und Geistskalisierung ausgerichtet ist, das seine Position in der Power over Ethernet 2 Klassen-Rangliste. „Akolyth von Chayula“ deckt Chaos- und Leere-Schaden ab, erfordert jedoch fundierte Spielkenntnisse, über die die meisten Spieler zu Beginn noch nicht verfügen. „Kampfkünstler“ erscheint im nächsten 0,5-Patch.

Wann sollte man sich für den Mönch entscheiden? Wann man sich nicht für den Mönch entscheiden sollte ✅ Du möchtest die höchste Ausbaustufe im Spiel erreichen ✅ Du möchtest Invoker spielen und bist bereit, Zeit zu investieren, um ihn zu optimieren ✅ Du möchtest in 0,5 auf „Martial Artist“ zugreifen ❌ Du bist Anfänger und möchtest einen Einsteigerkurs, der Fehler besser verzeiht ❌ Sie möchten erst überzeugende Ergebnisse sehen, bevor Sie umfangreiche Investitionen in den Aufbau tätigen

2. Ranger [Beste PoE 2-Klasse für Bogen-Builds]

Typ Geschicklichkeit Schwierigkeitsgrad Mittel Tier S Ausstattung Bögen / Ausweichrüstung Dominanzen Pfadfinder, Scharfschütze Am besten geeignet für Geschwindigkeitszuordnung und Währungsgenerierung

Ranger ist der Beste Power over Ethernet 2 Klasse für Speed-Mapping und die Erzeugung von Währung. Sie verdient sich ihren Platz in der S-Stufe unter allen Power over Ethernet 2 Klassen im aktuellen Meta, und ich würde sie ganz oben auf die Liste setzen, wenn diese beiden Ziele ausschlaggebend für deinen Ligastart sind.

Der Spielstil dreht sich um Abstand halten und die Mechaniken von „Pierce“ und „Chain“ die Arbeit erledigen lassen. Ein einziger, gut platzierter Pfeil reißt eine ganze Gruppe mit, aber nach meiner Erfahrung als Ranger zeigt sich die tatsächliche Geschwindigkeit erst dann voll und ganz, wenn der Passivbaum und die Edelsteinverknüpfungen richtig eingerichtet sind.

Der Ranger verfügt über zwei Ascendancy-Optionen, die beide eine gute Wahl darstellen. „Deadeye“ konzentriert sich auf Projektilgeschwindigkeit, Durchschlagskraft und Kettenmechaniken. „Pathfinder“ verfolgt einen anderen Ansatz durch Fläschchenbeherrschung und Giftschaden. Beide sind regelmäßig in der aktuellen Hardcore-Rangliste vertreten, Und das allein sagt mehr aus als jede Platzierung in einer Rangliste.

Wann sollte man sich für Ranger entscheiden? Wann man sich nicht für den Ranger entscheiden sollte ✅ Du möchtest den besten Fernkampf-Build im aktuellen Meta ✅ Speed-Mapping und die Generierung von Währung sind deine Hauptziele ✅ Du möchtest zwischen zwei gleich starken Ascendancies wählen können ❌ Du möchtest einen Spielstil, der auf Nahkampf oder den Kampf aus nächster Nähe ausgerichtet ist ❌ Die Mechanik der Projektile und der Positionierung ist für dich neu ❌ Du bevorzugst einen langsameren und methodischeren Spielstil

3. Jägerin [Beste PoE 2-Klasse für Speer-Builds]

Typ Geschicklichkeit und Stärke Schwierigkeitsgrad Mittel Tier A Ausstattung Speere / Hybride Verteidigungsstrategien Dominanzen Amazon, Ritualist, Spirit Walker (neu in Patch 0.5) Am besten geeignet für Mobile Hybrid-Kämpfer, die sowohl im Nahkampf als auch im Fernkampf flexibel sein wollen

Was die Vorfreude auf Patch 0.5 angeht, ist die Jägerin vielleicht die beste Wahl Power over Ethernet 2 Die beste Klasse im gesamten Lineup. „Spirit Walker“, die brandneue Ascendancy, kann einzigartige Bossmonster mitten im Kampf zähmen. Keine andere Klasse kann das, und ich gehe davon aus, dass dies die Klasse in der Rangliste noch weiter nach oben bringen wird.

Mit dem Speer kann Huntress im Nahkampf kämpfen und aus der Distanz werfen., und zwischen beiden auf eine Weise zu wechseln, wie es keine andere Klasse schafft. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Schaden außerhalb von Top-Konfigurationen wie „Twisters“ oder „Lightning Spear“. Ohne die richtige Vorbereitung macht sich die Skalierung in der Kampagne stärker bemerkbar als erwartet.

Der „Twisters“-Build ist einer der stärksten Liga-Starter in Version 0.5 und lässt sich nahtlos mit „Spirit Walker“ kombinieren. „Amazon“ eignet sich für Krit- und Präzisions-Builds, um Burst-Schaden zu verursachen. Für Spieler, die „Huntress“ als die Path of Exile 2 Die beste Mannschaft vor dem Start in die neue Liga – der Zeitpunkt ist genau richtig.

Wann sollte man sich für „Huntress“ entscheiden? Wann man sich nicht für „Huntress“ entscheiden sollte ✅ Du möchtest eine Klasse, die Nah- und Fernkampf kombiniert ✅ Der auf Momentum basierende Kampfstil mit schnellen Ein- und Ausweichmanövern spricht dich an ✅ Die neue Unterklasse „Spirit Walker“ interessiert dich ❌ Du hast Schwierigkeiten mit zerbrechlichen, auf Ausweichen basierenden Klassen in Kampagnen ❌ Du bevorzugst einfachen, gleichbleibenden Schaden ohne buildspezifische Vorbereitungen ❌ Du bevorzugst Builds, die unabhängig von bestimmten Skill-Kombinationen gut funktionieren

4. Zauberin [Beste PoE 2-Klasse für Elementar-Builds]

Typ Intelligenz Schwierigkeitsgrad Mittel Tier A Ausstattung Zauberstäbe, Stäbe / Energieschild-Rüstung Dominanzen Sturmweber, Chronomant, Jünger von Varashta Am besten geeignet für Fernkampf-Zauberer, die die stärkste bewährte Option für den Ligastart suchen

„Sorceress“ geht als Favoritin mit einer Quote von 0,5 ins Rennen Power over Ethernet 2 Die erste Wahl für einen bewährten Ligastart vom ersten Tag an. „Spark Stormweaver“ ist der beliebteste Build im Vorfeld von Version 0.5 auf Mobalytics, und ich habe noch keine andere Klasse gesehen, bei der das Vertrauen der Community vor der Veröffentlichung auch nur annähernd so groß war.

Bei der Zauberin kommt es ganz auf die Positionierung an. Der Energieschild hält so lange, wie die Gegner auf Distanz bleiben, Aber schon ein einziger Mana raubender Gegner, der die Lücke schließt, kann dich sofort bestrafen. Auch Mana erfordert erhebliche Investitionen in Ausrüstung, Edelsteine, Fläschchen und passive Fähigkeiten, um funktionsfähig zu bleiben.

Der Sturmweber ist zwar der Standard-Starter in der Liga, aber meiner Meinung nach ist der „Jünger von Varashta“ die interessanteste Wahl in Version 0.5. Er befehligt unverwundbare Dschinn-Geister und ist in diesem Patch nachweislich stärker als in Version 0.4. Die Zauberin hebt sich von den anderen ab Path of Exile 2 Klassen, wobei sich jede Klasse völlig anders spielt.

Wann sollte man sich für die Zauberin entscheiden? Wann man sich nicht für die „Sorceress“ entscheiden sollte ✅ Du suchst die bewährteste Option für den Ligastart in 0,5 ✅ Du bevorzugst einen Spielstil aus der Distanz, bei dem du dich im Hintergrund hältst und hohen Flächenschaden verursachst ✅ Du möchtest drei Ascendancies, die sich alle völlig unterschiedlich spielen lassen ❌ Der hohe Manaaufwand für Ausrüstung, Edelsteine und Fläschchen nervt dich ❌ Du hast Schwierigkeiten, wenn Gegner im Kampf in Nahkampfreichweite kommen ❌ Du möchtest eine starke Leistung außerhalb eines vorherrschenden Build-Archetyps

5. Druide [Beste PoE 2-Klasse für Gestaltwandlungs-Builds]

Typ Kraft und Intelligenz Schwierigkeitsgrad Mittel Tier A Ausstattung Tier-Talismane, Stäbe / Rüstungen und Energieschilde Dominanzen Schamane und Orakel Am besten geeignet für Hybrid-Zauberer, die physische und Elementarmagie in einem Build kombinieren möchten

Druid trat der Path of Exile 2 Klassenliste in Patch 0.4.0 als einziger Hybrid aus Stärke und Intelligenz im Spiel. Sowohl der Schamane als auch das Orakel bieten ganz eigene Spielstile., und für Spieler, die den Druiden als ihre Path of Exile 2 Die beste Klassenwahl – beide Abstammungslinien bewähren sich im Endgame.

Meiner Meinung nach liegt der Hauptreiz des Druiden darin, dass seine Flexibilität zwischen physischem Kampf und Elementarmagie innerhalb desselben Builds. Der Haken daran ist, dass es schwieriger ist, die Ausrüstung für Stärke und Intelligenz ausgewogen zu gestalten als bei Klassen mit nur einem Attribut. Die richtigen Hybridwerte über alle Ausrüstungsplätze hinweg erfordern mehr Aufwand und Planung als bei den meisten anderen Klassen.

Der Schamane konzentriert sich auf elementaren und naturverbundenen Kampf und ist der für die meisten Spieler eine leichter zugängliche Wahl. Der Orakel setzt auf einen komplexen, auf Nützlichkeit ausgerichteten Spielstil, der durchdachte Positionierung und Kenntnisse des Passivbaums belohnt. Der Druide ist der beste Power over Ethernet 2 Die ideale Klassenwahl für Spieler, die körperliche und magische Eigenschaften in einem Charakter vereinen möchten.

Wann sollte man sich für den Druiden entscheiden? Wann man sich nicht für den Druiden entscheiden sollte ✅ Du spielst mit einer Mischung aus Stärke und Intelligenz ✅ Die Flexibilität durch die doppelte Abstammung von Schamane und Orakel spricht dich an ✅ Du möchtest physischen Kampf und Elementarmagie miteinander verbinden ❌ Es frustriert dich, zwei Attribute über verschiedene Ausrüstungsplätze hinweg auszugleichen ❌ Du bevorzugst eine Klasse mit nur einem Attribut und einem einfacheren Ausrüstungsweg ❌ Du möchtest eine Klasse mit einer längeren Erfolgsbilanz im Endspiel

6. Hexe [Beste PoE 2-Klasse für Minion-/Beschwörer-Builds]

Typ Intelligenz Schwierigkeitsgrad Einfach Tier B Ausstattung Zauberstäbe, Zepter / Energieschild Dominanzen Infernalist, Blood Mage, Lich Am besten geeignet für Spieler, die Wert auf hohe Überlebensfähigkeit und Builds mit dunkler Magie oder Dienern legen

„Witch“ befindet sich in der B-Klasse, aber ich finde, das wird dem Spiel nicht gerecht, wenn man bedenkt, wie nachsichtig es im Vergleich zu anderen ist. Power over Ethernet 2 Klassen. „Energieschild“ und die Synergien mit den Dienern gleichen Fehler in der frühen Kampagnenphase aus, die einen Durchlauf als Waldläufer oder Jägerin sonst zum Scheitern bringen würden. „Infernalist“ ist für die meisten Builds die stärkste Ascendancy., wobei auch Blutmagier und Lich eine Option sind.

Der Haken liegt in der Geschwindigkeit beim Absolvieren der Karte. Meiner Erfahrung nach bewältigt die Hexe Gruppen deutlich langsamer als der Waldläufer oder der Mönch bei vergleichbarem Fortschritt. Die Klasse ist auf Überlebensfähigkeit und anhaltenden Schaden ausgelegt, Nicht dafür gedacht, die Kartenstufen im Eiltempo zu durchlaufen.

Die Hexe gehört in diesem Fall zur B-Klasse Power over Ethernet 2 Die Rangliste der Klassen ist vor allem auf diese Obergrenze bei der Clear-Geschwindigkeit zurückzuführen. Bei Bosskämpfen und der Überlebensfähigkeit im Endgame übertrifft sie die Erwartungen. Die in Version 0.2.0 hinzugefügte „Lich“-Ascendancy ist die beste Power over Ethernet 2 Die ideale Klasse für Spieler, die den komplexesten Build mit dunkler Magie im Spiel suchen.

Wann sollte man sich für „Witch“ entscheiden? Wann man sich nicht für „Witch“ entscheiden sollte ✅ Dir sind Überlebensfähigkeit und anhaltender Schaden wichtiger als die Geschwindigkeit beim Abklären ✅ Die Minion-Mechanik und Spielstile mit dunkler Magie interessieren dich ✅ Du suchst eine Klasse, die bei Bosskämpfen im Endgame wenig Fehler verzeiht ❌ Du möchtest die Klasse, mit der man die Karte im Spiel am schnellsten abklären kann ❌ Du ziehst direkten, aktiven Kampf dem Management von Minions vor ❌ Die langsame Geschwindigkeit beim Löschen von Paketen bei langen Mapping-Sitzungen nervt dich

7. Krieger [Die beste PoE 2-Klasse für Anfänger, die Wert auf Beständigkeit legen]

Typ Stärke Schwierigkeitsgrad Einfach Tier B Ausstattung Keulen, Zweihandkeulen / Schwere Rüstung Dominanzen Titan, Kriegsbringer, Schmied von Kitava Am besten geeignet für Builds für Anfänger und Titan-Bosskämpfe

Warrior ist der Beste Power over Ethernet 2 Ein idealer Einstieg für Anfänger. Schwere Rüstung und eine hohe Lebenspunkt-Skalierung helfen dir dabei Schläge einstecken, während man den Umgang mit Fläschchen, das Timing beim Ausweichen und den Passiv-Baum lernt. Ich würde jeden neuen Spieler zuerst hierher verweisen. Die Kampagne ist hier weniger anspruchsvoll als in jeder anderen Klasse.

Sobald sich der passive Baum und die Ausrüstung gegenseitig verstärken, wird der Krieger zu einer der befriedigendsten Klassen, die man spielen kann. Ich finde, dass „Titan“ besonders langsames, bedächtiges Vorankommen belohnt. Der einzige Haken ist, dass die Geschwindigkeit beim Absolvieren der Karten im Endgame nachlässt. Warrior ist auf Widerstandsfähigkeit und Schlagabtausch ausgelegt, nicht auf schnelles Kartieren.

Titan ist ganz klar die erste Wahl und meiner Meinung nach der Grund, warum man überhaupt Krieger spielen sollte. Warbringer bietet schadensorientierte Aggressivität für Spieler, die mehr Schaden verursachen wollen. Krieger ist der Path of Exile 2 Der beste Ausgangspunkt für Spieler, die vom ersten Tag an bis zum Endgame körperliche Belastbarkeit benötigen.

Wann sollte man sich für den Krieger entscheiden? Wann man den Krieger nicht wählen sollte ✅ Du möchtest den einsteigerfreundlichsten Kurs im Spiel ✅ Du möchtest maximale körperliche Belastbarkeit und einen Spielstil, bei dem du Schläge austeilst und einsteckst ✅ Titans robuster Spielstil als Boss gefällt dir ❌ Du möchtest im Endspiel die Karte schnell und effizient abarbeiten ❌ Du ziehst Ausweichen und Beweglichkeit dem direkten Einstecken von Treffern vor ❌ Du möchtest eine Klasse mit einem höheren Meta-Potenzial im Endgame

8. Söldner [Beste PoE 2-Klasse für Armbrust-Builds]

Typ Geschicklichkeit und Stärke Schwierigkeitsgrad Mittel Tier C Ausstattung Armbrüste / Hybrid-Verteidigungsanlagen Dominanzen Hexenjäger, Gemling-Legionär, Taktiker Am besten geeignet für Spieler, denen einzigartige Armbrust- und Granatenmechaniken wichtiger sind als die Meta-Leistung

Der Söldner ist die einzige Klasse in Power over Ethernet 2 das vollständig auf Armbrust- und Granatenmechaniken aufbaut. Genau diese Nische ist auch der Grund dafür, dass sie in der C-Klasse angesiedelt ist. Die Klasse schneidet im Vergleich zur Kampagnenskalierung, die andere Power over Ethernet 2 Die Klassen lassen sich nun komfortabler handhaben, und die Optimierungslücke zeigt sich in den Build-Anleitungen für Patch 0.5.

Die Armbrust-Mechanik erfordert, dass man den richtigen Zeitpunkt zum Nachladen wählt und das Platzieren von Granaten auf eine Weise, wie es keine andere Klasse erfordert. Meiner Meinung nach ist dies die Klasse im Spiel, bei der es am meisten auf die richtige Ausführung ankommt, bevor der Build richtig funktioniert. Der Hexenjäger belohnt Spieler, die schnelle Angriffsphasen und reaktives Spiel mögen.

Der „Taktiker“, der in Version 0.2.0 hinzugefügt wurde, ist der einfachste Einstieg und der, mit dem ich empfehlen würde, anzufangen. Der „Gemling-Legionär“ eignet sich für Spieler, die das Sammeln von Edelsteinen bis an die Grenzen ausreizen wollen. Der „Söldner“ ist der beste Power over Ethernet 2 Wähle diese Klasse, wenn dich vor allem die Armbrust und die Granate reizen und nicht das Meta.

Wann sollte man sich für „Mercenary“ entscheiden? Wann man sich nicht für „Mercenary“ entscheiden sollte ✅ Du möchtest einzigartige Armbrust- und Granatenmechaniken statt Meta-Power ✅ Der Spielstil des Hexenjägers mit seinen kurzen, intensiven Phasen und seiner reaktiven Spielweise spricht dich an ✅ Du suchst einen anspruchsvollen Kurs, in dem die Umsetzung und das Wissen belohnt werden ❌ Du möchtest eine wettbewerbsfähige Klasse mit starker Meta-Leistung ❌ Die hohen Anforderungen an das Timing beim Nachladen der Armbrust frustrieren dich ❌ Du bevorzugst eine Klasse, bei der der Spielfortschritt zu Beginn der Kampagne flüssiger verläuft

PoE 2: Rangliste der Klassen 2026

The Power over Ethernet 2 Die folgende Rangliste der Klassen umfasst alle acht Power over Ethernet 2 Klassen für das aktuelle „Return of the Ancients“-Meta des Patches 0.5, wobei der Mönch an der Spitze als beste Klasse steht Power over Ethernet 2 Klasse in 0.5. Einige Platzierungen können sich noch verschieben, sobald die Community die neuen Ascendancies und die Überarbeitung des Endspiels umfassend getestet hat.

Tier Kurse Grund S Mönch, Waldläufer Monk ist führend bei der Build-Vielfalt, wobei Invoker sein volles Potenzial ausschöpft. Ranger ist Spitzenreiter bei der Geschwindigkeit beim Kartografieren und beim Sammeln von Währung, wobei beide Ascendancies regelmäßig auf der Hardcore-Rangliste vertreten sind. A Jägerin, Zauberin, Druidin Die Jägerin erhält in Version 0.5 den „Spirit Walker“ und bietet damit großes Potenzial. Die Zauberin verfügt mit dem „Stormweaver“ über den besten Build zum Besiegen von Bossen. Der Druide bietet starke hybride Vielseitigkeit bei konstantem A-Tier-Schaden. B Hexe, Kriegerin Die Hexe bietet eine zuverlässige Leistung als Infernalistin, bleibt jedoch bei der Geschwindigkeit beim Abklären von Karten hinter den vor ihr liegenden Klassen zurück. Der Krieger verdankt seine Platzierung allein dem „Titan“-Setup, das zu den stärksten Boss-Setups auf dieser Liste zählt. C Söldner Vielseitig in drei Ascendancies einsetzbar, doch die Armbrust-Mechanik setzt Vorkenntnisse voraus Power over Ethernet 2 Erfahrung, um ein hohes Leistungsniveau zu erreichen.

Eine C-Tier-Platzierung in Path of Exile 2 bedeutet nicht, dass es unspielbar ist. Alle Path of Exile 2 Diese Klassen können Endgame-Inhalte bewältigen. Die Stufe gibt an, wie effizient jede Klasse ihren Höchstwert erreicht und das Wissen, das man auf diesem Weg erwirbt. Eine niedrigere Einstufung schließt einen Kurs nicht aus.

Mit großen Updates verschieben sich die Ranglisten erheblich. „Martial Artist“ und „Spirit Walker“ sind die Klassen, bei denen in Version 0.5 die größten Veränderungen zu erwarten sind. Ich werde die Rangliste der besten Klassen in „Path of Exile 2“ aktualisieren, sobald die Community eine ganze Woche Zeit hatte, sich mit den neuen Inhalten vertraut zu machen.

Maxroll, poe2wiki und die Power over Ethernet 2 subreddit sind vorerst Ihre besten Referenzen in Echtzeit. Einen tieferen Einblick in die Funktionsweise der einzelnen Power over Ethernet 2 Die Aufschlüsselung nach Klassen und Stücken finden Sie in den obigen Abschnitten.

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Die beste PoE-2-Klasse für Anfänger

Nicht allePath of Exile 2 Charaktere eignen sich gleichermaßen für Einsteiger. Ich habe schon zu oft erlebt, dass neue Charaktere mitten in der Kampagne aufgegeben wurden, weil die Startklasse nicht zum Spielstil passte. In der folgenden Tabelle sind alle acht Charaktere aufgelistet Power over Ethernet 2 Kurse, die dir helfen, das Beste zu finden Power over Ethernet 2 Ausgangspunkt des Kurses.

Schwierigkeitsgrad Klasse Fazit für Anfänger Einfach Krieger Mit „Titan“ bist du von Anfang an schwer zu besiegen. Du brauchst keine teure Ausrüstung, um in der Kampagne mithalten zu können. Hexe Mit „Infernalist“ übernehmen deine Diener die Arbeit, während du dich in deinem eigenen Tempo mit Positionierung, Fläschchen und dem Passivbaum vertraut machst. Mittel Zauberin Das visuelle Feedback ist klar und die Flächenzauber lassen sich intuitiv einsetzen. Das Mana-Management ist die einzige Hürde zu Beginn, die neue Spieler oft unvorbereitet trifft. Ranger Die Bogenmechanik fühlt sich für die meisten Spieler ganz natürlich an. Der Umgang mit „Pierce“ und „Chain“ erfordert zwar etwas Übung, um sie voll auszuschöpfen, aber die Klasse wirkt niemals übermäßig anspruchsvoll. Jägerin Von Haus aus anfällig, und der Schaden lässt zu wünschen übrig, bis die richtige Build-Konfiguration gefunden ist. Nicht gerade der einfachste Einstieg, aber „Spirit Walker“ in Version 0.5 macht es dennoch eine Überlegung wert. Söldner Die Mechanik des Nachladens von Armbrüsten und taktische Munition sorgen für eine Komplexität, auf die die meisten neuen Spieler noch nicht vorbereitet sind. Schließen Die Steuerung von drei Tiergestalten mitten im Kampf ist spielerisch anspruchsvoll. Das Konzept der Gestaltwandlung spricht zudem nicht jeden Spieler an. Schwer Mönch Ein hektischer Nahkampf, bei dem man ständig in der Gefahrenzone steckt. Man bleibt am Leben, indem man Einfrier- und Betäubungsketten beherrscht oder nahezu perfekte Ausweichmanöver entwickelt. Die Belohnung ist enorm, aber hier fängt man nicht an.

Bevor Sie sich festlegen, sollten Sie Folgendes wissen: all Path of Exile 2 Die Klassen nutzen denselben passiven Fertigkeitenbaum. Die Wahl deiner Spezialisierung auf Stufe 35 und 60 ist für die Stärke im späten Spielverlauf wichtiger als deine Grundklasse. Wähle die Klasse, deren Waffentyp und anfängliche Fertigkeiten dir Spaß machen.

The Power over Ethernet 2 Die obenstehende Rangliste der Klassen zeigt, wie jede dieser Path of Exile 2 Die besten Klassenauswahlen kommen erst dann zur Geltung, wenn der Build das Endgame erreicht hat.

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PoE 2: Ascendancies erklärt

Jedes einzelne der Path of Exile 2Klassenhat zwei oder drei Unterklassen der Herrschaft die die Spielweise der Basisklasse grundlegend verändern. Zwei Mönch-Spieler mit unterschiedlichen Ascendancies können sich wie völlig unterschiedliche Builds anfühlen. Diese Tiefe unterscheidet Path of Exile 2 aus den meisten Einträgen auf einer beliebigen Die besten taktischen RollenspieleListe. DiePower over Ethernet 2 Die von dir gewählten Abstammungslinien bestimmen deine Charakteridentität weitaus stärker als es deine Basisklasse jemals tun wird.

Du schaltest deine erste Ascendancy frei, indem du die „Prüfung der Vorherrschaft“ in Akt 2 abschließen, dann die zweite im 3. Akt. Über allePower over Ethernet 2 Bei den Klassen hat die Wahl der Spezialisierung einen größeren Einfluss auf deine Identität im späten Spielverlauf als deine Basisklasse. Überlege dir gut, wofür du dich entscheidest, bevor du dich festlegst.

Klasse Dominanzen Top-Auswahl 2026 Mönch Beschwörer, Akolyth von Chayula, Kampfkünstler Beschwörer Ranger Deadeye, Pathfinder Beide sind gleich stark Jägerin Amazon, Ritualist, Spirit Walker „Spirit Walker“ für das Endgame, „Amazon“ zum Leveln Zauberin Sturmweber, Chronomant, Jünger von Varashta Sturmweber Schließen Schamane, Orakel Schamane für neue Spieler – beide sind eine gute Wahl Hexe Infernalist, Blood Mage, Lich Infernalist Söldner Hexenjäger, Gemling-Legionär, Taktiker Taktik für Anfänger: Alle drei sind brauchbar Krieger Titan, Kriegsbringer, Schmied von Kitava Titan

Die Empfehlungen für „Ascendancy“ ändern sich mit jedem Patch. Die oben aufgeführten Empfehlungen spiegeln die besten wider Power over Ethernet 2 Klasse „meta“ ab Version 0.5; wird aktualisiert, sobald die Power over Ethernet 2 Die Rangliste der Klassen hat sich gefestigt.

Gesamtfazit: Was ist die beste Klasse in PoE 2?

Die vollständige Rangliste aller Path of Exile 2 Charaktere: Die obige Rangliste behandelt jeden einzelnen mit einer detaillierten Aufschlüsselung nach Spielstil, Ascendancy und Schwierigkeitsgrad. Die besten Power over Ethernet 2 Die Wahl der Klasse in Patch 0.5 hängt von deinem Ziel ab. Diese drei Optionen stehen jeweils für eine andere Art des Sieges.

Für Spieler, die das höchste Entwicklungspotenzial im Spiel anstreben → Mönch / Beschwörer . Invoker führt die Hardcore-Rangliste an und skaliert in Version 0.5 besser als jeder andere Build. Der Haken daran ist die Anfälligkeit im Nahkampf und die starke Abhängigkeit von der Beherrschung von Einfrier- und Betäubungsketten, doch der Gewinn ist unübertroffen.

. Invoker führt die Hardcore-Rangliste an und skaliert in Version 0.5 besser als jeder andere Build. Der Haken daran ist die Anfälligkeit im Nahkampf und die starke Abhängigkeit von der Beherrschung von Einfrier- und Betäubungsketten, doch der Gewinn ist unübertroffen. Für Spieler, die Spitzenleistung ohne Komplexität suchen → Zauberin / Sturmweberin . Spark Stormweaver ist aus gutem Grund der beliebteste Liga-Starter vor dem Start von Version 0.5. Es ist der Path of Exile 2 Die beste Klassenwahl für Spieler, die sich hohe Leistung wünschen, ohne an die Lernbarriere des Mönchs zu stoßen. Man muss nur auf das Mana achten.

→ . Spark Stormweaver ist aus gutem Grund der beliebteste Liga-Starter vor dem Start von Version 0.5. Es ist der Path of Exile 2 Die beste Klassenwahl für Spieler, die sich hohe Leistung wünschen, ohne an die Lernbarriere des Mönchs zu stoßen. Man muss nur auf das Mana achten. Für Spieler, die vom ersten Tag an auf die 0,5-Meta setzen wollen → Jägerin / Geistwandlerin. Der Spirit Walker erscheint in Version 0.5 mit einem auf Begleiter ausgerichteten Spielstil, den keine andere Klasse bieten kann. Es handelt sich um eine anfällige Klasse, die Fehler bei der Positionierung hart bestraft, aber sie ist die Wahl mit dem größten Potenzial unter den dreien. Der Zeitpunkt ist genau richtig.

Path of Exile 2 gehört bereits zu den Die besten PC-RPGs im ARPG-Genre und mit dem Start der kostenlosen Version 1.0 im Laufe dieses Jahres, die Spielergemeinschaft für alle Power over Ethernet 2 Die Zahl der Kurse wird weiter steigen.

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Häufig gestellte Fragen