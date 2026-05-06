20 juegos similares a «The Ancient Magus’ Bride: Midsummer Pilgrimage» que deberías probar en 2025

Fui a buscar juegos como La novia del mago antiguo: Peregrinación de San Juan después de darme cuenta de que no estaba preparada para despedirme de su magia. Esta novela visual, tan hermosa como emotiva, puede que sea breve, pero su atmósfera perdura. Por suerte, no faltan juegos que comparten su esencia – Viajes llenos de emoción y personajes que combinan fantasía, sentimiento y un ligero toque de melancolía.

Mi lista de los 20 mejores juegos incluye títulos de todos los géneros. Los RPG por turnos y los JRPG inmersivos lideran la clasificación, pero hay muchos otros juegos que transmiten la misma sensación.

Si estás listo para tu próxima historia apasionante, los juegos de esta lista te atraparán sin duda.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a «The Ancient Magus’ Bride: Peregrinación de San Juan»

La novia del mago antiguo: Peregrinación de San Juan Es un juego bastante nuevo, pero no faltan títulos similares al estilo de las novelas visuales en los que sumergirse. He seleccionado algunos de mis JRPG, novelas visuales y juegos afines favoritos para que disfrutes de la misma atmósfera.

Atelier Ryza: La oscuridad eterna y el escondite secreto (2019) – Un JRPG relajante con un marcado carácter emocional y una exploración profunda y significativa. Atelier Ryza 2: Leyendas perdidas y el hada secreta (2021) – Esta secuela ofrece sistemas más elaborados y una magnífica continuación de la historia de la primera entrega Taller de Ryzajuego. Blue Reflection: Segunda Luz (2021) – Una fantasía de chicas mágicas con un drama profundo e introspectivo que te sumerge de lleno en la historia.

Piensa en estos tres como el prólogo de una historia mucho más amplia. A continuación, encontrarás 20 juegos similares a La novia del mago antiguo: Peregrinación de San Juan que te envolverá en fantasía, amistad y un poco de magia. Vamos a sumergirnos en ella: te apetecerá quedarte un rato.

20 juegos similares a «The Ancient Magus’ Bride: Peregrinación de San Juan»

Aunque estos juegos pertenecen a una gran variedad de géneros, combinan a la perfección la fantasía con la emotividad y el encanto con la humanidad. Aquí hay algo para todos los gustos. ¿Cuántos de estos juegos te gustan? La novia del mago antiguo: Peregrinación de San Juan ¿Qué vas a añadir a tu lista de deseos?

1. Atelier Ryza: La oscuridad eterna y el escondite secreto [La mejor alternativa al RPG «Cozy Alchemy» a «The Ancient Magus’ Bride»]

Nuestra puntuación 10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Año de estreno 2019 Creador/es Gust, Koei Tecmo Games Duración media de la partida 41,5 horas Ideal para Un JRPG con un ambiente acogedor y relajante Lo que me gustó Una mecánica de juego basada en sistemas de luz sin demasiadas complicaciones

El primer partido de la Taller de Ryza La serie supone una renovación audaz de la veterana saga de juegos de rol basada en la alquimia. Se centra en un una historia de madurez con la que es fácil identificarse donde Ryza y sus amigos se lanzan a la aventura más allá de su tranquila isla. El juego cuenta con numerosos sistemas entretejidos, desde la artesanía hasta la alquimia y la exploración, pero nunca resultan excesivamente complicados. Uno nunca se siente abrumado por ellos y, en general, es bastante divertido interactuar con ellos.

La personalidad sensata de Ryza hace que… una historia de ritmo pausado con elementos de RPG acogedores. Los fans deLa novia del mago antiguo te encantará cómo se desarrolla.

Por qué lo elegimos Recrea esa misma sensación de descubrimiento y calidez emocional que tanto gustó a los fans de La novia del mago antiguo, donde la gente corriente descubre la magia en lugares insospechados.

Mi veredicto:El primeroTaller de Ryza El juego es un RPG alegre y entrañable que convierte la curiosidad cotidiana en una aventura.

¿Qué opinan los jugadores?

Aaronita

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Fue mi primer juego de la serie Atelier y, como consecuencia directa, desde entonces he jugado a otros seis de la serie.

2. Atelier Ryza 2: Leyendas perdidas y el hada secreta [La mejor secuela de aventuras como alternativa a *The Ancient Magus’ Bride*]

Nuestra puntuación 9.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2021 Creador/es Gust, Koei Tecmo Games Duración media de la partida 51 horas Ideal para Creación de mundos y exploración en profundidad Lo que me gustó El sistema de alquimia funciona con mayor fluidez

Ryza regresa con más confianza y más habilidades en Atelier Ryza 2: Leyendas perdidas y el hada secreta. Explorarás ruinas antiguas junto a Ryza y su adorable hada compañera. La secuela profundiza en todos los sistemas del primer juego. La alquimia está mejor, y las mazmorras son más completas con más acertijos.

La historia de este juego te llega al corazón sin resultar demasiado pesada. La construcción del mundo es de otro nivel, mientras que El vínculo entre Ryza y sus aliados es conmovedor y está muy bien desarrollado. Su tono emotivo y su mundo fantástico lo convierten en una opción ideal para los aficionados a La novia del mago antiguo.

Por qué lo elegimos Profundiza en los temas del crecimiento y el autodescubrimiento. Estos temas conectan con los jugadores a los que les encantó Peregrinación de San Juan«su profundidad emocional y su encanto fantástico».

Mi veredicto: Este juego es una secuela entrañable y llena de emoción que logra un equilibrio perfecto entre la amistad y la exploración.

¿Qué opinan los jugadores?

sleeping0dragon

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Me pareció que era mejor en casi todos los aspectos en comparación con Ryza 1.

3. Blue Reflection: Segunda Luz [Las mejores series alternativas a «The Ancient Magus’ Bride» sobre la vida escolar y la magia]

Nuestra puntuación 9.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Año de estreno 2021 Creador/es Gust, Koei Tecmo Games Duración media de la partida 45 horas Ideal para Una sólida construcción de los personajes Lo que me gustó El combate por turnos se desarrolla con fluidez gracias a la banda sonora

Sumérgete en un juego que es en parte fantasía de chicas mágicas y en parte drama introspectivo. Blue Reflection: Segunda Luz sitúa a los jugadores en un un mundo onírico en el que unas colegialas se enfrentan a amenazas surrealistas mientras recuperan sus recuerdos perdidos. Utiliza un sistema de combate por turnos que a veces resulta repetitivo, pero la escasa variedad de enemigos no me desanimó.

Si eres capaz de pasar por alto esos pequeños inconvenientes, descubrirás que una historia conmovedora y un elenco de personajes con los que es fácil identificarse. No se trata tanto de salvar el mundo como de comprenderse a uno mismo, y eso es lo que lo hace especial.

Por qué lo elegimos Se trata de un juego de fantasía, pero se basa en emociones humanas reales. Su combinación de estilo visual y vulnerabilidad emocional refleja temas que los aficionados a La novia del mago antiguoamor.

Mi veredicto: Este viaje reflexivo y emotivo convierte las luchas internas en algo verdaderamente mágico.

¿Qué opinan los jugadores?

Trunks252

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

La verdad es que me quedé alucinado con lo pulido que estaba este juego. Todos los sistemas funcionaban en conjunto exactamente como yo quería.

4. Atelier Sophie: La alquimista del libro misterioso [La mejor alternativa en cuanto a historias fantásticas de alquimia]

Nuestra puntuación 9.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas PlayStation Vita, PlayStation 4, PC Año de estreno 2016 Creador/es Gust, Koei Tecmo Games Duración media de la partida 47 horas Ideal para Un juego de rol acogedor y relajante para después de un largo día Lo que me gustó El sistema de alquimia es fácil de entender, pero sorprendentemente profundo

Atelier Sophie: La alquimista del libro misteriosoes otraTaller un título que hace que la magia resulte gratificante y acogedora. Esto es un juego de rol ligero protagonizado por un joven alquimista y su audiolibro en su aventura por descubrir recetas y explorar su mundo.

En este caso, el sistema de alquimia no se centra tanto en la complejidad como en la satisfacción de sentirse ingenioso por haber creado algo útil sin querer. Y, sinceramente, los gráficos con estilo cel-shading se encargan de la mitad del trabajo emocional: Todo es tan bonito que te olvidarás de que, en realidad, estás trabajando sin descanso. Es relajado, tiene encanto y es el antídoto perfecto para todos esos juegos de rol demasiado serios que te han hecho tirar la consola de rabia.

Por qué lo elegimos Este es el juego perfecto para los jugadores que buscan una historia de fantasía tranquila. Sin duda, refleja Peregrinación de San Juan un equilibrio entre la exploración fantasiosa y la sinceridad emocional.

Mi veredicto: Este RPG alegre y desenfadado es muy divertido de jugar sin perder el encanto de la magia cotidiana.

¿Qué opinan los jugadores?

deltharik

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

No es, desde luego, un juego perfecto, pero tiene muchas cosas buenas. Es uno de los «Atelier» más acogedores.

5. Atelier Sophie 2: El alquimista del sueño misterioso [La mejor alternativa al RPG «Dreamlike»]

Nuestra puntuación 9.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Gestión, JRPG Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Año de estreno 2022 Creador/es Gust, Koei Tecmo Games Duración media de la partida 54.5 Ideal para Imágenes espectaculares y un ambiente acogedor Lo que me gustó Una digna secuela que pone un buen broche final a la serie

Las secuelas pueden adolecer de un montón de problemas, pero ese no es el caso de Tallerjuegos. Esta secuela de Sophie supone una mejora con respecto a todos los sistemas que introdujo la versión original. El combate por turnos es estratégico, sin el estrés que a veces conlleva este tipo de combate.

Este mundo de ensueño parece pintado con colores pastel y salpicado de polvo de hadas, lo que hace que cada misión se sienta como un paseo por un libro de cuentos. El ritmo es lo suficientemente relajado como para desconectar, pero nunca aburrido: perfecto para esas tardes tranquilas en las que solo te apetece preparar pociones monísimas y disfrutar del ambiente.

Por qué lo elegimos Es una elección obvia para los aficionados a los mundos fantásticos apacibles y a las historias conmovedoras.

Mi veredicto: Una secuela magníficamente realizada que transmite a la perfección ese ambiente de fantasía onírica.

¿Qué opinan los jugadores?

galleta salada picante

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Lo que realmente me convence es lo (casi) bien equilibrado que está el combate y lo importante que resulta el «repertorio» de habilidades de cada uno de los personajes jugables.

6. Rune Factory 5 [La mejor alternativa a los simuladores de vida de granja y fantasía]

Nuestra puntuación 9.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego JRPG, Simulación Plataformas Nintendo Switch, PC Año de estreno 2022 Creador/es Maravilloso, XSEED Games Duración media de la partida 70,5 horas Ideal para La vida en el campo se une a un juego de rol de fantasía Lo que me gustó La acción no resulta agobiante

Rune Factory 5 es la quinta entrega de la popular Rune Factory serie, que según algunos jugadores está llena de los mejores JRPG de todos los tiempos. Aquí podrás cuidar de los cultivos, acabar con monstruos, hacer amigos entre los habitantes del pueblo… y quizá incluso salir con ellos¡Tu vida ideal en el campo está tomando forma de maravilla!

El combate es sencillo y satisfactorio, y la posibilidad de domesticar monstruos le aporta un poco más de profundidad. El Nintendo Switch Esta versión tiene algunos problemas de rendimiento, pero su encanto compensa con creces.

Por qué lo elegimos Combina magia, sentido de comunidad y espíritu aventurero. Es ese mismo encanto acogedor que hizo que Peregrinación de San Juantan encantador.

Mi veredicto: Una escapada encantadora en la que cada cosecha y cada batalla resultan gratificantes.

¿Qué opinan los jugadores?

redcomet303

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tengo que decir que ya estoy en la recta final y que la historia principal no me ha parecido tan buena ni tan larga, pero eso es en comparación con el 4. Aun así, el 5 me ha parecido muy entretenido.

7. Story of Seasons: Una vida maravillosa [La mejor alternativa de género «slice of life» con temática pastoral]

Nuestra puntuación 9.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Gestión, Simulación, RPG Plataformas Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Maravilloso, XSEED Games Duración media de la partida 68 horas Ideal para Características que mejoran la calidad de vida Lo que me gustó Esta nueva versión hace que el juego sea mucho más divertido

Story of Seasons: Una vida maravillosa es una nueva versión del popular juego de GameCube. Este simulador de vida rural te permite disfruta plenamente de la vida en la granja, desde plantar, casarse, criar animales y criar a tus propios hijos. Es un juego de ritmo pausado que transmite nostalgia y está lleno de emoción.

Claro, no es tan llamativo como los simuladores de vida más recientes, pero eso es parte de su encanto. Una vida maravillosa se centra más en las pequeñas satisfacciones: ver crecer tus cultivos, a tu hijo dar sus primeros pasos o, simplemente, saborear un vaso de leche virtual bajo una puesta de sol pixelada. Es acogedor, es sano y te recuerda que no todos los juegos necesitan dragones o tramas apocalípticas para resultar significativos.

Por qué lo elegimos Aunque se trata de un juego de simulación, comparte ese enfoque en el crecimiento y las relaciones que La novia del mago antiguoen lo que se basa.

Mi veredicto: Es un juego de simulación de vida atemporal que celebra los pequeños placeres y los hitos discretos.

¿Qué opinan los jugadores?

Moritz_M95

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es una nueva versión de un título antiguo y, sin duda, se nota su antigüedad en comparación con los juegos de granja modernos. Pero es un juego que sabe lo que es y lo que quiere ser, y eso se nota.

8. Ni no Kuni II: El reino de los revenants [La mejor alternativa para construir un reino de cuento de hadas]

Nuestra puntuación 9.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Año de estreno 2018 Creador/es Level-5, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 56 horas Ideal para Una aventura de cuento de hadas Lo que me gustó Arte y música al estilo de Ghibli

Este JRPG es como adentrarse en un cuento. Encarnas a un joven rey que reconstruye su reino tras sufrir una traición, viajando por tierras llenas de vida y pobladas de criaturas encantadoras. El combate en tiempo real y la construcción del reino se combinan a la perfección, ofreciendo a los jugadores tanto acción como estrategia.

Pasarás la mitad del juego suspirando ante lo bonito que es todo y la otra mitad preguntándote por qué todos los juegos de rol no pueden ser tan buenos. El ritmo es relajado, los personajes son unos adorables torpes y el ciclo de construcción del reino te da ese gusto perfecto de «una mejora más». Es un suave recordatorio de que salvar el mundo no tiene por qué ser algo sombrío: puede ser francamente encantador.

Por qué lo elegimos Este mundo de fantasía, tan caprichoso como ensoñador, es justo lo que buscan los fans de Peregrinación de San Juan. El ambiente es maravilloso y acogedor, y los elementos de rol no son demasiado exigentes.

Mi veredicto: Ni No Kuni II es un juego de rol visualmente cautivador que convierte la reconstrucción en una emotiva aventura.

¿Qué opinan los jugadores?

decdefy

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Me encanta Ni No Kuni 2. Desde los gráficos hasta los personajes, todo es genial.

9. Persona 5 Royal [La mejor alternativa narrativa de anime con estilo]

Nuestra puntuación 9.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego RPG de acción, simulación, social Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2016 (Edición original), 2020 (Edición Real) Creador/es P-Studio, Atlus, SEGA Duración media de la partida 123 horas Ideal para Un sistema de combate y una narrativa que marcan un hito en el género Lo que me gustó La combinación de perfiles es un sistema interesante

Persona 5 Royal no solo es elegante, sino que rebosa confianza. Desde su banda sonora llena de ritmo hasta sus menús en rojo y negro, Todo en este juego rebosa estilo. Te metes en la piel de un encantador delincuente juvenil y ladrón fantasma que se roba los corazones de adultos corruptos mientras se las arregla para compaginar los exámenes con situaciones sociales un tanto incómodas.

Hay una razón por la que se considera uno de los los mejores juegos de rol por turnos de todos los tiempos: convierte algo tan clásico como el combate por menús en una forma de arte. Persona 5 Royal perfecciona y amplía la versión original en todos los sentidos, incorporando nuevos personajes cercanos, tramas y formas de perder el tiempo de forma productiva (sí, preparar café cuenta). Es a partes iguales un thriller sobrenatural de atracos y un drama adolescente lleno de emociones, y de alguna manera funciona a la perfección.

Por qué lo elegimos La historia dePersona 5 a menudo adopta un tono mucho más sombrío, pero su emotiva narración alcanza algunos de los mismos momentos álgidos que La novia del mago antiguo.

Mi veredicto: Un juego de rol elegante y con una historia rica que hace que la rebelión se sienta como algo personal y poderoso.

¿Qué opinan los jugadores?

Red Bull Racing 8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tiene algunos defectos, pero son insignificantes, en el mejor de los casos. Persona 5 es, en esencia, un juego de la generación anterior y eso se nota en ocasiones, pero el juego lo disimula hábilmente gracias a su elegante y atractivo estilo artístico.

10. La leyenda de los héroes: Trails of Cold Steel IV [La mejor alternativa de JRPG de fantasía épica]

Nuestra puntuación 9.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego RPG Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Año de estreno 2020 Creador/es Nihon Falcom Corporation Duración media de la partida 106 horas Ideal para Los seguidores de toda la vida de la Cold SteelLeyenda Lo que me gustó El drama político y su intrincada mitología lo hacen único

La leyenda de los héroes: Trails of Cold Steel IV es unun gran juego de rol que exige toda tu atención —y quizá también tu agenda—. Es el gran final de una saga épica repleta de intrigas políticas, momentos emotivos y suficientes discursos dramáticos como para llenar toda una temporada de anime. La historia puede resultar un poco densa, pero cuando te llega, te llega de verdad.

Su sistema de combate por turnos destaca como uno de los mejores que hay – estratégico, espectacular y infinitamente satisfactorio. Cada combate es una mezcla de ajedrez y caos, con ataques perfectamente sincronizados y un toque cinematográfico. Si has seguido la aventura, Trails of Cold Steel IV ofrece un final épico que bien merece la pena.

Por qué lo elegimos Cuenta con ese mismo tipo de narrativa en capas y esa intensidad emocional que tanto buscan la mayoría de los aficionados a los juegos de fantasía.

Mi veredicto: Un final apoteósico para un arco argumental de gran envergadura que aúna un gran riesgo y mucha emoción.

¿Qué opinan los jugadores?

ShanklyGates_2022

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Es muy divertido crear accesorios que se adapten a los estilos de juego y cambiar las piedras de cuarzo para probar diferentes configuraciones.

11. Noches de Azure 2 [La mejor alternativa a los juegos de rol de fantasía oscura]

Nuestra puntuación 8.9

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol japonés Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Año de estreno 2017 Creador/es Koei Tecmo Games Duración media de la partida 20,5 horas Ideal para Elementos de fantasía oscura Lo que me gustó Los personajes destacaban sobre el desolador panorama de su mundo

Noches de Azure 2 es un juego de rol de acción y, sin duda, uno de los los mejores juegos de fantasía en el género JRPG. Como gran aficionado a los juegos de fantasía, esta historia de amistad y sacrificio me parece magníficamente elaborada. Te abrirás paso a través de espectaculares combates, con temas emotivos que perduran mucho tiempo después de haberte marchado.

El ambiente es intenso, y los matices románticos son tan sutiles que es fácil pasarlos por alto. A mí, personalmente, me ha parecido mucho más entretenido que el típico JRPG de fantasía.

Por qué lo elegimos Recurre a matices románticos en un mundo de fantasía trágica, lo que puede resultar atractivo para los seguidores a quienes les encantó el tono emotivo de La romería de San Juan.

Mi veredicto: Este RPG de acción, de una belleza sombría, rebosa estilo y emoción a partes iguales.

¿Qué opinan los jugadores?

Devorador de brujas

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

¡La atmósfera, el escenario, el estilo artístico, los personajes, el sistema de combate… ¡Me ha encantado todo!

12. La pequeña bruja Academia: La cámara del tiempo [La mejor alternativa a las aventuras en escuelas de magia]

Nuestra puntuación 8.8

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Juego de rol de aventuras Plataformas PlayStation 4, PC Año de estreno 2018 Creador/es APLUS, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida 29 horas Ideal para Exploración y resolución de acertijos en una escuela mágica Lo que me gustó Descubrir lo que me esperaba a la vuelta de cada esquina

La pequeña bruja Academia: La cámara del tiempo es otro juego basado en un anime. Aquí podrás Explora mazmorras y resuelve misterios que desafían el tiempo en el entorno de una escuela de magia. La exploración es divertida y cuenta con algunos de los el mejor juego de rompecabezas la mecánica con la que me he topado nunca.

Las imágenes son pura alegría anime, y el humor es tan encantador como en el anime. Los controles son un poco torpes, pero la fascinante exploración lo compensa con creces.

Por qué lo elegimos Este juego se basa en la temática de la educación mágica, lo que da lugar a un crecimiento emocional y a un encanto sorprendente.

Mi veredicto: La pequeña bruja Academia es una aventura llena de fantasía ambientada en un colegio mágico que rebosa curiosidad.

¿Qué opinan los jugadores?

WolfyTKer01

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

La verdad es que el juego de La pequeña bruja Academia me pareció divertido. Es un juego bastante entretenido.

13. Sakura Wars [La mejor alternativa de RPG llena de romance y drama]

Nuestra puntuación 8.7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego RPG de acción, novela visual Plataformas PlayStation 4 Año de estreno 2019 Creador/es Sega CS2 I+D, SEGA Duración media de la partida 26,5 horas Ideal para Combates de mechas y una narrativa de primera categoría Lo que me gustó Opciones de diálogo y tramas secundarias románticas

Este «soft reboot» recupera la emblemática combinación de la narrativa de novela visual y las espectaculares batallas de mechas, ambientadas en un Tokio alternativo de los años 40. Los jugadores deben compaginar los ensayos teatrales con la lucha contra amenazas demoníacas (sí, en serio). Las opciones de diálogo y las tramas románticas son mis partes favoritas de este juego porque… pueden resultar más profundos y significativos de lo que imaginas.

El combate es un poco sencillo, pero lo compensa con creces gracias a su estilo y a un guion excelente.

Por qué lo elegimos Este juego pone el listón muy alto en cuanto a la narración centrada en los personajes, con relaciones conmovedoras que rozan el terreno de los simuladores románticos.

Mi veredicto: Sakura Wars es una mezcla llena de energía de drama y comedia, con un toque romántico y un escenario steampunk.

¿Qué opinan los jugadores?

momo400200

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Me parecieron unos personajes muy vivos y encantadores, y la historia me pareció muy bonita. En general, me gustó mucho y lo recomendaría.

14. Spiritfarer [La mejor alternativa a Emotional Journey]

Nuestra puntuación 8.6

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura, Plataformas Plataformas Móvil, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Año de estreno 2020 Creador/es Thunder Lotus Games Duración media de la partida 35 horas Ideal para Juego de ritmo pausado y carácter terapéutico Lo que me gustó Cada personaje con el que te cruzas te despierta una profunda emoción

Spiritfarer es un juego sobre la muerte que, de alguna manera, transmite una gran calidez. Es un un precioso juego de plataformas en el que debes guiar a los espíritus hacia el más allá mientras manejas una barca para llevarlos a su destino final.

Esa partes iguales simulador de manualidades y viaje emocional, con ilustraciones dibujadas a mano e historias conmovedoras. Cada despedida se siente como algo personal, y en eso consiste precisamente todo el juego.

Por qué lo elegimos La profunda resonancia emocional y el realismo mágico se hacen eco de los temas que conforman La novia del mago antiguo tan atractivo para algunos jugadores.

Mi veredicto: Spiritfarer es una obra maestra llena de sentimiento que aborda con delicadeza temas difíciles como la pérdida y el dejar ir.

¿Qué opinan los jugadores?

moxiecap35

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Aunque se trata de un juego de plataformas (es decir, bidimensional), de alguna manera consigue ser muy envolvente y relajante.

15. Wytchwood [La mejor alternativa en brujería y folclore]

Nuestra puntuación 8.5

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2021 Creador/es Alientrap, Whitethorn Digital Duración media de la partida 11,5 horas Ideal para Una exploración en profundidad de temas folclóricos Lo que me gustó El ciclo de recolección y elaboración resulta muy gratificante

In Wytchwood, te pondrás en la piel de una vieja bruja sarcástica para crear hechizos y descubrir lecciones morales en un mundo inspirado en el folclore. Este juego convierte la búsqueda de ingredientes en una historia, y cada poción evoca una fábula peculiar para disfrutar.

A lo largo del juego irás adquiriendo habilidades que podrás utilizar en zonas anteriores para desvelar nuevos secretos. Esto lo convierte en un un Metroid genialVania Game además de una aventura divertida y acogedora con un estilo artístico encantador.

Por qué lo elegimos Su mezcla de folclore encantador y fantasía oscura encaja a la perfección con el tono del resto de los juegos que hay aquí.

Mi veredicto: Es una historia ingeniosa y encantadora para aquellos jugadores a los que les gusta que la magia tenga un toque travieso.

¿Qué opinan los jugadores?

Banda de «Freaky Friday»

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Me encantó y ojalá pudiera olvidarlo para poder volver a jugarlo como si fuera la primera vez.

16. La casa de Fata Morgana [La mejor alternativa a las novelas visuales góticas]

Nuestra puntuación 8.4

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura, novela visual Plataformas Móvil, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, PC Año de estreno 2012 (Japón), 2016 (América del Norte y la UE) Creador/es Novectacle, MangaGamer Duración media de la partida 32 horas Ideal para Una narración emocionalmente conmovedora Lo que me gustó No podía dejar de pensar en este partido una vez que terminó

La casa de Fata Morgana es sin duda una de las las mejores novelas visuales al que he jugado nunca. Este juego abarca varios siglos y narra la historia maldita (y a menudo embrujada) de una mansión. El diseño artístico es increíble, y la escritura llega hasta lo más profundo.

El ritmo puede resultar lento en ocasiones, pero este juego tiene elogios casi unánimes por la escritura y el impacto emocional. Te sigue rondando la cabeza durante días y semanas después de terminarlo.

Por qué lo elegimos Su narrativa emotiva y su atmósfera gótica transmiten las mismas sensaciones que algunos de los temas más oscuros de Peregrinación de San Juan.

Mi veredicto: La historia es tan conmovedora que te seguirá rondando la cabeza mucho después de que terminen los créditos.

¿Qué opinan los jugadores?

¡Cucú!

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Después de haber leído y visto cientos de historias, creo que *La casa en Fata Morgana* podría ser una de las mejores historias que he disfrutado en cualquier medio.

17. Steins;Gate [La mejor novela visual alternativa de ciencia ficción sobre viajes en el tiempo]

Nuestra puntuación 8.3

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura, novela visual Plataformas Móvil, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Xbox 360, PC Año de estreno 2009 (Japón), 2014 (América del Norte), 2014 (Unión Europea) Creador/es 5pb., Nitroplus, Kadokawa Shoten, JAST-USA Duración media de la partida 36 horas Ideal para Ramas narrativas entrelazadas Lo que me gustó Las decisiones parecían tener consecuencias reales

A veces, los juegos basados en las decisiones parecen ofrecer pocas opciones (o, al menos, pocas consecuencias de esas decisiones). Juegos como Steins;Gate Haz lo contrario. Juegas en el papel de Okabe, un científico excéntrico capaz de viajar en el tiempo. Las decisiones que tomes tienen un profundo impacto.

Aunque el comienzo es un poco lento, la historia cobra verdadero impulso al cabo de unas horas. Encontrarás una narrativa ágil y llena de tensión, además de decisiones que realmente importan.

Por qué lo elegimos Steins;Gate es un juego emotivo que gira en torno a dilemas morales, lo que encaja con algunos de los mejores aspectos de La novia del mago antiguo.

Mi veredicto: Es una obra maestra alucinante que combina a la perfección la angustia y el humor.

¿Qué opinan los jugadores?

Aceite de pescado maloliente

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

«Steins Gate» es una novela visual increíble que todo el mundo debería probar, y eso lo dice alguien que ni siquiera es fan de las novelas visuales.

18. Charla de café [La mejor alternativa a los simuladores de cafeterías con una atmósfera acogedora]

Nuestra puntuación 8.2

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Novela visual Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC Año de estreno 2020 Creador/es Toge Productions Duración media de la partida 5,5 horas Ideal para Relajarse después de partidos intensos Lo que me gustó Los personajes de la fantasía urbana se enfrentan a problemas importantes

In Charla de café, servirás cafés con leche mientras escuchas las penas de los hombres lobo y les das consejos útiles. Esto La novela visual «Chill» se caracteriza por una narrativa íntima para llegar al fondo de los problemas de tus lectores. Y resulta que son personajes de fantasía urbana con los que es fácil identificarse y que tienen mucho encanto.

La jugabilidad pasa a un segundo plano frente al ambiente acogedor y los ritmos lo-fi. Si necesitas un respiro emocional después de un juego más intenso, Charla de café es la forma perfecta de relajarse.

Por qué lo elegimos Su jugabilidad conmovedora y el énfasis en descubrir la magia de la vida cotidiana hacen que sea ideal para los aficionados a La novia del mago antiguo.

Mi veredicto: Charla de café es una experiencia cálida e introspectiva que se disfruta mejor con una taza de café de verdad.

¿Qué opinan los jugadores?

supervisar

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Me encantan «Coffee Talk» y su secuela. Se puede volver a jugar si te has perdido algunas opciones por no haber acertado con el pedido de café, o incluso si te gusta la música relajante.

19. La vida es extraña [La mejor alternativa en narrativa sobrenatural moderna]

Nuestra puntuación 8.1

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Aventura Plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2015 (lanzamiento original), 2022 (colección remasterizada) Creador/es Dontnod Entertainment, Square Enix, Feral Interactive Duración media de la partida 22,5 horas Ideal para Personajes bien construidos Lo que me gustó Ver las consecuencias de mis decisiones

Esta aventura por episodios entrelaza el drama adolescente con decisiones sobrenaturales que tienen un gran peso. Juegas en el papel de Max, un personaje con el poder de rebobinar el tiempo para dar forma a la historia. Sin embargo, cada decisión tiene sus consecuencias.

La vida es extrañaes uno de loslos mejores juegos de aventuras para los aficionados a las historias basadas en las decisiones del jugador. Los diálogos resultan a veces un poco torpes, pero el honestidad emocional y una caracterización profunda lo compensan con creces.

Por qué lo elegimos Se caracteriza por una narrativa profundamente emotiva con un toque sobrenatural que refleja el corazón que late en el fondo de La novia del mago antiguo.

Mi veredicto: Un juego basado en las decisiones que cuenta con una historia sorprendentemente conmovedora sobre el descubrimiento de uno mismo, el destino y los amigos que se hacen por el camino.

¿Qué opinan los jugadores?

FelipeCRC19

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Los personajes, aunque a veces los diálogos resulten un poco extraños, están bien construidos y tienen sus defectos, lo que hace que todo parezca mucho más real que en la mayoría de los videojuegos

20. Fantasy Life I: La chica que roba el tiempo [La mejor alternativa a los simuladores de vida fantásticos con viajes en el tiempo]

Nuestra puntuación 8.0

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Tipo de juego Simulación Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2025 Creador/es Level-5 Comcept, Level 5 Duración media de la partida 58,5 horas Ideal para Una progresión suave pero significativa Lo que me gustó Imágenes de anime adorables

Fantasy Life I: La chica que roba el tiempo combina elementos de los juegos de rol, como la exploración y la progresión, con la simulación de la vida cotidiana. Podrás alterna entre trabajos, la fabricación de equipo y la reconstrucción de tu ciudad mientras viajas en el tiempo para desvelar secretos.

Hay un sistema de progresión, pero no te impide disfrutar del juego. Rebosa encanto y libertad creativa, y es perfecto para quienes disfrutan de los simuladores de vida en los que pueden sumergirse por completo.

Por qué lo elegimos Este juego transmite esa misma sensación de descubrimiento y calidez que realmente cautivó a la gente La romería de San Juan. A los fans de esa serie les encantará este juego.

Mi veredicto: Este alegre juego, una mezcla de RPG y simulación de vida, logra que la aventura y la tranquilidad convivan a la perfección.

¿Qué opinan los jugadores?

BlackberrySoda7

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★

Este juego es, sin duda alguna, el que más vale la pena de todos los que he probado. Jugué al primer «Fantasy Life» en la Nintendo DS cuando era niño, y llevo casi una década buscando un juego que me guste tanto como este.

Mi veredicto general

La novia del mago antiguo se centra en una narrativa profunda y emotiva. Es una novela visual, pero hay muchos juegos de rol y de aventuras que tienen el mismo tono.

El mejor punto de partida para juegos como La novia del mago antiguo: Peregrinación de San Juan¿Hoy?

Para los amantes de las novelas visuales → Charla de café . Resuelve problemas sobrenaturales con tus clientes, con los que te sentirás muy identificado.

Resuelve problemas sobrenaturales con tus clientes, con los que te sentirás muy identificado. Para los aficionados a los juegos de rol por turnos → Persona 5 Royal . Lo mejor de la mecánica por turnos, con un sistema de avatares del que no se habla lo suficiente.

Lo mejor de la mecánica por turnos, con un sistema de avatares del que no se habla lo suficiente. Para los jugadores más tranquilos → Taller de Ryza . Un juego acogedor sobre el paso a la madurez para quienes buscan un poco menos de estrés.

Un juego acogedor sobre el paso a la madurez para quienes buscan un poco menos de estrés. Para los amantes de los juegos de rol de fantasía → Noches de Azure 2. Una epopeya de fantasía oscura con toques románticos.

Una epopeya de fantasía oscura con toques románticos. Para los jugadores a los que les gusta la narrativa → La vida es extraña. Una historia profundamente cautivadora con personajes muy bien construidos.

Tanto si buscas historias conmovedoras, mundos fantásticos llenos de delicadeza o simplemente otra razón para enamorarte de la magia, estos títulos mantendrán viva esa sensación de asombro mucho tiempo después Peregrinación de San Juanfin.

Preguntas frecuentes