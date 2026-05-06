20 Spiele wie „The Ancient Magus’ Bride: Midsummer Pilgrimage“, die du 2025 ausprobieren solltest

Ich habe nach Spielen gesucht, die Die Braut des alten Magiers – Mittsommer-Pilgerfahrt Nachdem mir klar geworden war, dass ich noch nicht bereit war, mich von seinem Zauber zu verabschieden. Dieser wunderschöne, emotionale Visual Novel mag zwar kurz sein, doch seine Atmosphäre bleibt noch lange nachwirken. Zum Glück mangelt es nicht an Spielen, die denselben Geist haben – emotionale, charaktervolle Geschichten, die Fantasie, Herz und einen Hauch von Melancholie miteinander verbinden.

Zu meinen Top 20 gehören Titel aus allen Genres. Rundenbasierte RPGs und fesselnde JRPGs führen die Liste an, aber es gibt auch jede Menge Spiele, die eine ähnliche Atmosphäre bieten.

Wenn du bereit bist für deine nächste fesselnde Geschichte, werden dich die Spiele auf dieser Liste garantiert in ihren Bann ziehen.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie „The Ancient Magus’ Bride: Mittsommerwallfahrt“

Die Braut des alten Magiers – Mittsommer-Pilgerfahrt Es ist zwar ein neueres Spiel, aber es gibt jede Menge ähnliche Spiele im Visual-Novel-Stil, in die man sich richtig vertiefen kann. Ich habe einige meiner Lieblings-JRPGs, Visual Novels und ähnliche Spiele ausgewählt, die dir das gleiche Spielgefühl vermitteln.

Betrachte diese drei als Prolog zu einer viel größeren Geschichte. Weiter unten findest du 20 Spiele wie Die Braut des alten Magiers – Mittsommer-Pilgerfahrt das dich in Fantasie, Freundschaft und ein bisschen Magie einhüllen wird. Tauchen wir ein – du wirst sicher eine Weile bleiben wollen.

20 Spiele, die „The Ancient Magus’ Bride: Mittsommerwallfahrt“ ähneln

Auch wenn diese Spiele aus den unterschiedlichsten Genres stammen, verbinden sie auf perfekte Weise Fantasie mit Herz und Zauber mit Menschlichkeit. Hier ist für jeden Spieler etwas dabei. Wie viele dieser Spiele wie Die Braut des alten Magiers – Mittsommer-Pilgerfahrt Was kommt auf deine Wunschliste?

1. Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout [Die beste gemütliche Alchemie-RPG-Alternative zu „The Ancient Magus’ Bride“]

Unsere Bewertung 10

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2019 Urheber Gust, Koei Tecmo Games Durchschnittliche Spielzeit 41,5 Stunden Am besten geeignet für Gemütliche, entspannte JRPG-Atmosphäre Was mir gefallen hat Ein auf Lichtsystemen basierendes Gameplay ohne allzu viele Komplikationen

Das erste Spiel in der Ryza-Workshop Die Serie ist eine mutige Neuauflage der langjährigen, auf Alchemie basierenden RPG-Reihe. Sie konzentriert sich auf eine eine Geschichte über das Erwachsenwerden, mit der man sich identifizieren kann wo Ryza und ihre Freunde jenseits ihrer verschlafenen Insel auf Abenteuerjagd gehen. Das Spiel ist durchzogen von zahlreichen Spielmechaniken, vom Handwerk über die Alchemie bis hin zur Erkundung, doch diese wirken nie übermäßig kompliziert. Man verliert sich nie in diesen Mechaniken, und insgesamt macht es ziemlich viel Spaß, mit ihnen zu interagieren.

Ryzas bodenständige Art sorgt dafür, dass eine gemächliche Geschichte mit gemütlichen RPG-Elementen. Fans vonDie Braut des alten Magiers wird begeistert sein, wie sich die Geschichte entwickelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es fängt genau jenes Gefühl der Entdeckung und der emotionalen Wärme ein, das die Fans an Die Braut des alten Magiers, wobei ganz normale Menschen an unerwarteten Orten Magie entdecken.

Mein Fazit:Der ersteRyza-Workshop Das Spiel ist ein farbenfrohes, herzliches Rollenspiel, das alltägliche Neugierde in Abenteuer verwandelt.

Was sagen die Spieler dazu?

Aaronit

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Es war mein erstes „Atelier“-Spiel, und genau deshalb habe ich seitdem sechs weitere Titel der Reihe gespielt.

2. Atelier Ryza 2: Verlorene Legenden & die geheime Fee [Die beste abenteuerliche Fortsetzung als Alternative zu „The Ancient Magus’ Bride“]

Unsere Bewertung 9.8

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Gust, Koei Tecmo Games Durchschnittliche Spielzeit 51 Stunden Am besten geeignet für Weltgestaltung und vielfältige Erkundung Was mir gefallen hat Das Alchemiesystem fühlt sich flüssiger an

Ryza kehrt selbstbewusster und kompetenter zurück in Atelier Ryza 2: Verlorene Legenden & die geheime Fee. Du erkundest gemeinsam mit Ryza und ihrer entzückenden Feenbegleiterin antike Ruinen. Die Fortsetzung baut auf allen Spielelementen des ersten Teils auf. Die Alchemie macht mehr Spaß, und die Dungeons sind abwechslungsreicher mit weiteren Rätseln.

Die Geschichte dieses Spiels geht ans Herz, ohne dabei zu schwer zu werden. Die Weltgestaltung ist einfach großartig, während Die Verbindung zwischen Ryza und ihren Verbündeten ist herzerwärmend und gut ausgearbeitet. Sein emotionaler Ton und seine skurrile Welt machen es zu einer großartigen Wahl für Fans von Die Braut des alten Magiers.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es vertieft die Themen Wachstum und Selbstfindung. Diese Themen finden bei Spielern Anklang, die Mittsommerwallfahrt„seine emotionale Tiefe und seinen märchenhaften Charme.“

Mein Fazit: Dieses Spiel ist eine herzliche, gefühlvolle Fortsetzung, die Freundschaft und Entdeckungslust perfekt in Einklang bringt.

Was sagen die Spieler dazu?

schlafender Drache

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Ich fand es in fast jeder Hinsicht besser als „Ryza 1“.

3. Blue Reflection: Second Light [Die beste Alternative zu „The Ancient Magus’ Bride“ in Sachen Schulalltag und Magie]

Unsere Bewertung 9.7

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Gust, Koei Tecmo Games Durchschnittliche Spielzeit 45 Stunden Am besten geeignet für Starke Charakterzeichnung Was mir gefallen hat Der rundenbasierte Kampf passt gut zum Soundtrack

Tauche ein in ein Spiel, das teils Magical-Girl-Fantasy, teils introspektives Drama ist. Blue Reflection: Second Light versetzt die Spieler in eine eine traumhafte Welt, in der Schülerinnen surrealen Gefahren ausgesetzt sind, während sie ihre verlorenen Erinnerungen wiederentdecken. Es nutzt ein rundenbasiertes Kampfsystem, das sich zwar manchmal etwas eintönig anfühlt, doch die begrenzte Vielfalt an Gegnern hat mich nicht abgeschreckt.

Wenn man über diese kleinen Probleme hinwegsehen kann, wird man feststellen, dass eine bewegende Geschichte und eine Gruppe von Figuren, mit denen man sich identifizieren kann. Es geht weniger darum, die Welt zu retten, als vielmehr darum, sich selbst zu verstehen, und genau das macht es so besonders.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es handelt sich zwar um ein Fantasy-Spiel, doch es basiert auf echten menschlichen Emotionen. Die Mischung aus visuellem Flair und emotionaler Verletzlichkeit greift Themen auf, die Fans von Die Braut des alten MagiersLiebe.

Mein Fazit: Diese nachdenkliche, emotionale Reise verwandelt innere Konflikte in etwas wahrhaft Magisches.

Was sagen die Spieler dazu?

Trunks252

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Ich war ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt davon, wie ausgefeilt dieses Spiel war. Alle Systeme haben genau so zusammengepasst, wie ich es mir gewünscht habe.

4. Atelier Sophie: Die Alchemistin des geheimnisvollen Buches [Die beste Alternative für eine skurrile Alchemiegeschichte]

Unsere Bewertung 9.6

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen PlayStation Vita, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2016 Urheber Gust, Koei Tecmo Games Durchschnittliche Spielzeit 47 Stunden Am besten geeignet für Gemütliches, entspannendes Rollenspiel nach einem langen Tag Was mir gefallen hat Das Alchemiesystem ist leicht zu verstehen, aber überraschend tiefgründig

Atelier Sophie: Die Alchemistin des geheimnisvollen Buchesist ein weiteresWorkshop Ein Titel, der Magie befriedigend und gemütlich macht. Das ist ein leichtes Rollenspiel, das die Geschichte eines jungen Alchemisten erzählt und ihren Hörbuchbegleiter auf ihrer Suche nach Rezepten und bei der Erkundung ihrer Welt.

Hier geht es beim Alchemiesystem weniger um Komplexität als vielmehr darum, sich schlau zu fühlen, wenn man ganz zufällig etwas Nützliches erschafft. Und ehrlich gesagt, die Cel-Shading-Grafik leistet schon die Hälfte der emotionalen Arbeit – Alles sieht so bezaubernd aus, dass man fast vergisst, dass man eigentlich am Grinden ist. Es ist entspannt, es ist charmant und es ist das ideale Gegenmittel zu jedem übertrieben ernsten Rollenspiel, das du jemals wütend abgebrochen hast.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dies ist das perfekte Spiel für Spieler, die sich nach einer sanften Fantasy-Geschichte sehnen. Es spiegelt definitiv „Mittsommerwallfahrt“ eine ausgewogene Mischung aus verspielter Entdeckungslust und emotionaler Aufrichtigkeit.

Mein Fazit: Dieses fröhliche, lockere Rollenspiel macht Spaß, ohne dabei den Charme der alltäglichen Magie zu verlieren.

Was sagen die Spieler dazu?

deltharik

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Es ist sicherlich kein perfektes Spiel, aber es hat viele gute Seiten. Es ist eines der gemütlichsten „Atelier“-Spiele.

5. Atelier Sophie 2: Die Alchemistin des geheimnisvollen Traums [Die beste Alternative zu „Dreamlike RPG“]

Unsere Bewertung 9.5

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Art des Spiels Management, JRPG Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Gust, Koei Tecmo Games Durchschnittliche Spielzeit 54.5 Am besten geeignet für Prächtige Bilder und gemütliche Atmosphäre Was mir gefallen hat Eine gelungene Fortsetzung, die die Serie gut abrundet

Fortsetzungen können mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen haben, aber das ist bei WorkshopSpiele. Diese Fortsetzung von Sophie übertrifft alle Funktionen, die das Original eingeführt hat. Der rundenbasierte Kampf ist strategisch, ohne den Stress, der manchmal mit dieser Art von Kampf einhergeht.

Die traumhafte Welt wirkt, als wäre sie in Pastelltönen gemalt und mit Feenstaub bestäubt, sodass sich jede Quest wie ein Spaziergang durch ein Märchenbuch anfühlt. Das Tempo ist entspannt genug, um sich zu entspannen, wird aber nie langweilig – perfekt für gemütliche Abende, an denen man einfach nur niedliche Tränke brauen und die Atmosphäre genießen möchte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist die ideale Wahl für Fans, die sich zu sanften Fantasiewelten und emotional berührenden Geschichten hingezogen fühlen.

Mein Fazit: Eine wunderschön umgesetzte Fortsetzung, die genau die richtige verträumte Fantasy-Atmosphäre vermittelt.

Was sagen die Spieler dazu?

freche Salzcracker

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Was mich wirklich überzeugt, ist, wie (größtenteils) ausgewogen die Kämpfe sind und wie entscheidend die „Ausrüstung“ jedes einzelnen spielbaren Charakters ist.

6. Rune Factory 5 [Die beste Alternative zu Farming- und Fantasy-Lebenssimulationen]

Unsere Bewertung 9.4

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Art des Spiels JRPG, Simulation Plattformen Nintendo Switch, PC Erscheinungsjahr 2022 Urheber Marvelous, XSEED Games Durchschnittliche Spielzeit 70,5 Stunden Am besten geeignet für Bauernhofleben trifft auf Fantasy-RPG Was mir gefallen hat Die Handlung wirkt nicht stressig

Rune Factory 5 ist der fünfte Teil der beliebten Rune Factory Serie, von der manche Spieler sagen, sie sei voll von Die besten JRPGs aller Zeiten. Hier wirst du Pflanzen pflegen, Monster besiegen, sich mit den Dorfbewohnern anfreunden … und vielleicht sogar mit ihnen ausgehen! Dein perfektes Leben auf dem Land nimmt wunderbar Gestalt an.

Der Kampf ist unkompliziert und macht Spaß, und das Zähmen von Monstern sorgt für etwas mehr Tiefe. Das Nintendo Switch Diese Version weist zwar einige Leistungsprobleme auf, aber der Charme ist es mehr als wert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es vereint Magie, Gemeinschaft und Abenteuerlust. Das ist genau derselbe gemütliche Charme, der Mittsommerwallfahrtso bezaubernd.

Mein Fazit: Eine wunderbare Auszeit, in der sich jede Ernte und jeder Kampf lohnenswert anfühlt.

Was sagen die Spieler dazu?

redcomet303

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Ich muss sagen, ich bin jetzt im Endspiel, und die Hauptgeschichte war nicht ganz so gut oder so lang, aber das ist im Vergleich zu Teil 4. Ich fand Teil 5 trotzdem sehr unterhaltsam.

7. Story of Seasons: Ein wundervolles Leben [Beste Alternative im Bereich „Pastoral Slice-of-Life“]

Unsere Bewertung 9.3

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Art des Spiels Management, Simulation, Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2023 Urheber Marvelous, XSEED Games Durchschnittliche Spielzeit 68 Stunden Am besten geeignet für Funktionen zur Verbesserung der Lebensqualität Was mir gefallen hat Durch dieses Remake macht das Spiel viel mehr Spaß

Story of Seasons: Ein wundervolles Leben ist ein Remake des beliebten GameCube-Spiels. In dieser idyllischen Farm-Simulation kannst du Lebe dein Leben in vollen Zügen auf dem Bauernhof, vom Pflanzen über das Heiraten und die Tierhaltung bis hin zur Erziehung der eigenen Kinder. Es ist ein gemächliches Spiel, das nostalgisch anmutet und voller Emotionen steckt.

Klar, es ist nicht so auffällig wie neuere Lebenssimulationen, aber genau das macht seinen Charme aus. Ein wunderbares Leben Es geht eher um die stillen Erfolge – zu sehen, wie die Pflanzen wachsen, wie das eigene Kind die ersten Schritte macht oder einfach nur unter einem pixeligen Sonnenuntergang an virtueller Milch zu nippen. Es ist gemütlich, es ist herzerwärmend und es erinnert daran, dass nicht jedes Spiel Drachen oder Weltuntergangs-Handlungen braucht, um sich sinnvoll anzufühlen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Obwohl es sich um ein Simulationsspiel handelt, liegt der Schwerpunkt ebenso auf Wachstum und Beziehungen wie Die Braut des alten Magiersauf dem es basiert.

Mein Fazit: Es ist eine zeitlose Lebenssimulation, die die einfachen Freuden und stillen Meilensteine des Lebens feiert.

Was sagen die Spieler dazu?

Moritz_M95

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Es ist ein Remake eines älteren Titels, und im Vergleich zu modernen Farmspielen merkt man ihm sein Alter definitiv an. Aber es ist ein Spiel, das genau weiß, was es ist und was es sein will, und das merkt man auch.

8. Ni no Kuni II: Das Königreich der Rückkehrer [Die beste Alternative zum Aufbau eines Märchenreichs]

Unsere Bewertung 9.2

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber Level-5, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 56 Stunden Am besten geeignet für Märchenhaftes Abenteuer Was mir gefallen hat Kunst und Musik im Stil von Ghibli

Dieses JRPG fühlt sich an, als würde man in ein Märchenbuch eintauchen. Du spielst einen jungen König, der sein Reich nach einem Verrat wieder aufbaut, auf einer Reise durch lebendige Landschaften voller bezaubernder Wesen. Echtzeitkämpfe und der Aufbau eines Königreichs fügen sich nahtlos zusammen und bieten den Spielern sowohl Action als auch Strategie.

Die Hälfte des Spiels wirst du damit verbringen, darüber zu schwärmen, wie schön alles ist, und die andere Hälfte damit, dich zu fragen, warum nicht jedes Rollenspiel so gut sein kann. Das Tempo ist entspannt, die Charaktere sind liebenswerte Trottel, und der Spielablauf beim Aufbau des Königreichs stillt perfekt das Verlangen nach „noch einem Upgrade“. Es ist eine sanfte Erinnerung daran, dass die Rettung der Welt nicht düster sein muss – sie kann geradezu bezaubernd sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese skurrile, verträumte Fantasiewelt trifft genau den Geschmack von Fans von Mittsommerwallfahrt. Die Atmosphäre ist wunderbar und herzlich, und die RPG-Elemente sind nicht allzu anspruchsvoll.

Mein Fazit: Ni No Kuni II ist ein visuell bezauberndes Rollenspiel, das den Wiederaufbau zu einer bewegenden Reise macht.

Was sagen die Spieler dazu?

decdefy

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Ich liebe „Ni No Kuni 2“. Von der Grafik bis zu den Charakteren – alles ist großartig.

9. Persona 5 Royal [Die stilvollste Alternative zur Anime-Erzählung]

Unsere Bewertung 9.1

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Art des Spiels Action-RPG, Simulation, Soziales Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2016 (Original), 2020 (Royal Edition) Urheber P-Studio, Atlus, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 123 Stunden Am besten geeignet für Genreprägende Kämpfe und Erzählkunst Was mir gefallen hat Das Kombinieren von Personas ist ein interessantes System

Persona 5 Royal ist nicht nur stilvoll – es sprüht geradezu vor Selbstbewusstsein. Vom jazzigen Soundtrack bis hin zu den rot-schwarzen Menüs, Alles an diesem Spiel strahlt Flair aus. Du schlüpfst in die Rolle eines charmanten Highschool-Rebellen und Phantomdiebs, der die Herzen verdorbener Erwachsener erobert, während er gleichzeitig Prüfungen und peinliche soziale Begegnungen meistern muss.

Es gibt einen Grund, warum es als eines der die besten rundenbasierten Rollenspiele aller Zeiten – es macht etwas so Altmodisches wie den Menü-Kampf zu einer Kunstform. Persona 5 Royal verfeinert und erweitert das Original in jeder Hinsicht und fügt neue Vertraute, Handlungsstränge und Möglichkeiten hinzu, produktiv Zeit zu verbringen (ja, Kaffee kochen zählt dazu). Es ist zu gleichen Teilen übernatürlicher Heist-Thriller und emotionales Teenager-Drama, und irgendwie funktioniert das einfach perfekt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Geschichte vonPersona 5 nimmt oft einen deutlich düstereren Ton an, doch seine emotionale Erzählweise erreicht einige der gleichen Höhepunkte wie Die Braut des alten Magiers.

Mein Fazit: Ein stilvolles, storyreiches Rollenspiel, das Rebellion zu einer persönlichen und kraftvollen Erfahrung macht.

Was sagen die Spieler dazu?

Red Bull Racing 8

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Es gibt zwar Schwächen, doch diese sind bestenfalls vernachlässigbar. „Persona 5“ ist im Grunde ein Spiel der letzten Generation, was sich manchmal bemerkbar macht, doch das Spiel kaschiert dies geschickt durch seinen stilvollen und wunderschönen Grafikstil.

10. Die Legende der Helden: Trails of Cold Steel IV [Die beste Alternative zu epischen Fantasy-JRPGs]

Unsere Bewertung 9.0

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Art des Spiels RPG Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Nihon Falcom Corporation Durchschnittliche Spielzeit 106 Stunden Am besten geeignet für Langjährige Fans der Cold SteelLegende Was mir gefallen hat Das politische Drama und die komplexe Hintergrundgeschichte heben es von anderen ab

Die Legende der Helden: Trails of Cold Steel IV ist eintolles Rollenspiel das deine volle Aufmerksamkeit erfordert – und vielleicht auch deinen Terminkalender. Es ist das große Finale einer gewaltigen Saga voller politischer Intrigen, emotionaler Höhepunkte und genug dramatischer Reden, um eine ganze Anime-Staffel zu füllen. Die Handlung kann ziemlich komplex werden, aber wenn sie zuschlägt, dann richtig.

Das rundenbasierte Kampfsystem zählt zu den besten, die es gibt – strategisch, spektakulär und unendlich befriedigend. Jeder Kampf fühlt sich wie eine Mischung aus Schach und Chaos an, mit perfekt getimten Angriffen und filmischem Flair. Wenn du die Reise von Anfang an mitgemacht hast, Trails of Cold Steel IV bietet einen grandiosen Abschluss, der Ihre Zeit wert ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bietet genau die Art von vielschichtiger Erzählweise und emotionaler Intensität, nach der sich die meisten Fans von Fantasy-Spielen sehnen.

Mein Fazit: Ein mitreißender Abschluss eines gewaltigen Handlungsbogens, der sowohl hohe Einsätze als auch viel Herzblut bietet.

Was sagen die Spieler dazu?

ShanklyGates_2022

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Es macht großen Spaß, Ausrüstung an den eigenen Spielstil anzupassen und Quarzsteine für verschiedene Setups auszutauschen.

11. Nights of Azure 2 [Die beste Alternative zu Dark-Fantasy-RPGs]

Unsere Bewertung 8.9

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Art des Spiels Japanisches Rollenspiel Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2017 Urheber Koei Tecmo Games Durchschnittliche Spielzeit 20,5 Stunden Am besten geeignet für Elemente der Dark Fantasy Was mir gefallen hat Die Figuren hoben sich deutlich von der Trostlosigkeit ihrer Welt ab

Nights of Azure 2 ist ein Action-RPG und definitiv eines der Die besten Fantasy-Spiele im JRPG-Genre. Als jemand, der Fantasy-Titel liebt, finde ich diese Geschichte über Freundschaft und Opferbereitschaft einfach großartig. Du kämpfst dich durch spektakuläre Schlachten, mit emotionale Themen, die noch lange nachwirken, nachdem man den Ort verlassen hat.

Die Atmosphäre ist beeindruckend, und die romantischen Anspielungen sind so subtil, dass man sie fast übersehen könnte. Mir persönlich hat es viel besser gefallen als ein gewöhnliches Fantasy-JRPG.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bedient sich romantischer Anklänge in einer tragischen Fantasiewelt, was bei Fans Anklang finden könnte, die den emotionalen Ton von Mittsommerwallfahrt.

Mein Fazit: Dieses düster-schöne Action-RPG besticht gleichermaßen durch Stil und Gefühl.

Was sagen die Spieler dazu?

Hexenjäger

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Die Atmosphäre, die Kulisse, der Grafikstil, die Charaktere, das Kampfsystem – mir hat einfach alles gefallen!

12. Little Witch Academia: Die Kammer der Zeit [Die beste Alternative zu „Magical School Adventure“]

Unsere Bewertung 8.8

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Art des Spiels Abenteuer-Rollenspiel Plattformen PlayStation 4, PC Erscheinungsjahr 2018 Urheber APLUS, Bandai Namco Entertainment Durchschnittliche Spielzeit 29 Stunden Am besten geeignet für Erkundung und Rätsellösen in einer Zauberschule Was mir gefallen hat Zu sehen, was hinter jeder Ecke auf mich wartete

Little Witch Academia: Die Kammer der Zeit ist ein weiteres Spiel, das auf einem Anime basiert. Hier wirst du Erkunde Dungeons und löse zeitübergreifende Rätsel in einer magischen Schulumgebung. Das Erkunden macht Spaß und bietet einige der das beste Rätselspiel die Mechanik, die mir je begegnet ist.

Die Bilder sind pure Anime-Freude, und Der Humor ist genauso charmant wie im Anime. Die Steuerung ist zwar etwas umständlich, doch die spannende Erkundung macht das mehr als wett.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel lebt vom Thema „magische Bildung“, das zu emotionaler Reife und einem überraschend großen Charme führt.

Mein Fazit: Little Witch Academia ist ein skurriles Abenteuer in einer magischen Schulwelt, die vor Neugier nur so strotzt.

Was sagen die Spieler dazu?

WolfyTKer01

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Ich fand das „Little Witch Academia“-Spiel wirklich unterhaltsam. Es ist ein ziemlich gutes Spiel.

13. Sakura Wars [Die beste Alternative unter den RPGs voller Romantik und Drama]

Unsere Bewertung 8.7

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Art des Spiels Action-RPG, Visual Novel Plattformen PlayStation 4 Erscheinungsjahr 2019 Urheber Sega CS2 F&E, SEGA Durchschnittliche Spielzeit 26,5 Stunden Am besten geeignet für Mech-Kämpfe und erstklassige Erzählkunst Was mir gefallen hat Dialogoptionen und romantische Nebenhandlungen

Dieser Soft-Reboot lässt die legendäre Mischung aus Visual-Novel-Erzählung und spektakulären Mech-Kämpfen wieder aufleben, angesiedelt in einem alternativen Tokio der 1940er Jahre. Die Spieler müssen Theaterproben mit dem Kampf gegen dämonische Bedrohungen unter einen Hut bringen (ja, wirklich). Die Dialogoptionen und romantischen Nebenhandlungen sind meine Lieblingsaspekte dieses Spiels, weil sie sich tiefer und bedeutungsvoller anfühlen, als du vielleicht denkst.

Das Kampfsystem ist zwar etwas simpel, doch das wird durch den Stil und die hervorragende Handlung mehr als wettgemacht.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel setzt hohe Maßstäbe für charakterbasiertes Storytelling und bietet herzerwärmende Beziehungen, die schon fast an ein Romantik-Simulationsspiel grenzen.

Mein Fazit: Sakura Wars ist eine lebhafte Mischung aus Drama und Komödie, mit einer romantischen Note und einer Steampunk-Kulisse.

Was sagen die Spieler dazu?

momo400200

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Ich fand die Figuren lebhaft und liebenswert, und die Geschichte war niedlich. Insgesamt hat es mir sehr gut gefallen und ich würde es weiterempfehlen.

14. Spiritfarer [Beste Alternative für eine emotionale Reise]

Unsere Bewertung 8.6

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Art des Spiels Abenteuer, Jump’n’Run Plattformen Mobilgeräte, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Thunder Lotus Games Durchschnittliche Spielzeit 35 Stunden Am besten geeignet für Gemächliches, entspannendes Gameplay Was mir gefallen hat Jede Figur, der du begegnest, weckt tiefe Gefühle

Spiritfarer ist ein Spiel über den Tod, das sich dennoch irgendwie lebendig und warm anfühlt. Es ist ein ein wunderschönes Plattformspiel in dem du Seelen ins Jenseits führst und gleichzeitig ein Boot steuerst, um sie an ihr endgültiges Ziel zu bringen.

Es istzu gleichen Teilen Handwerkssimulation und emotionale Reise, mit handgezeichneten Bildern und herzergreifenden Geschichten. Jeder Abschied fühlt sich persönlich an, und genau darum geht es ja eigentlich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tiefe emotionale Resonanz und magischer Realismus spiegeln genau jene Themen wider, die Die Braut des alten Magiers für manche Spieler so fesselnd.

Mein Fazit: Spiritfarer ist ein gefühlvolles Meisterwerk, das schwierige Themen wie Verlust und Loslassen auf einfühlsame Weise behandelt.

Was sagen die Spieler dazu?

moxiecap35

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Obwohl es sich um ein Plattformspiel (also ein zweidimensionales Spiel) handelt, schafft es das Spiel irgendwie, so fesselnd und beruhigend zu sein.

15. Wytchwood [Beste Alternative im Bereich Hexerei & Volkskunde]

Unsere Bewertung 8.5

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Art des Spiels Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2021 Urheber Alientrap, Whitethorn Digital Durchschnittliche Spielzeit 11,5 Stunden Am besten geeignet für Vertiefende Auseinandersetzung mit Themen der Volkskunde Was mir gefallen hat Der Kreislauf aus Sammeln und Herstellen macht Spaß

In Wytchwood, schlüpfst du in die Rolle einer sarkastischen alten Hexe, um Zaubersprüche zu wirken und in einer von der Volkskunde inspirierten Welt moralische Lektionen zu entdecken. Dieses Spiel macht das Sammeln von Zutaten zu einer Geschichte, und jeder Trank zaubert eine skurrile Fabel herbei, an der man sich erfreuen kann.

Im Laufe des Spiels erwirbst du Fähigkeiten, mit denen du in bereits besuchten Bereichen neue Geheimnisse freischalten kannst. Das macht es zu einem tolles MetroidVania-Spiel sowie ein humorvolles, gemütliches Abenteuer mit einem bezaubernden Grafikstil.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Mischung aus bezaubernder Folklore und düsterer Skurrilität passt perfekt zum Stil der übrigen Spiele hier.

Mein Fazit: Es ist eine witzige, bezaubernde Geschichte für Spieler, die ihre Magie gerne ein bisschen frech mögen.

Was sagen die Spieler dazu?

Band aus „Freaky Friday“

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Es hat mir sehr gut gefallen, und ich wünschte, ich könnte es vergessen, damit ich es noch einmal zum ersten Mal spielen könnte.

16. Das Haus in Fata Morgana [Beste Alternative zu Gothic Visual Novel]

Unsere Bewertung 8.4

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Art des Spiels Abenteuer, Visual Novel Plattformen Mobilgeräte, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation Vita, PC Erscheinungsjahr 2012 (Japan), 2016 (Nordamerika und EU) Urheber Novectacle, MangaGamer Durchschnittliche Spielzeit 32 Stunden Am besten geeignet für Eine emotional erschütternde Erzählung Was mir gefallen hat Ich konnte nach dem Ende des Spiels nicht aufhören, daran zu denken

Das Haus in Fata Morgana gehört zweifellos zu den die besten Visual Novels das beste Spiel, das ich je gespielt habe. Es erstreckt sich über Jahrhunderte und erzählt die Geschichte eines verfluchten (und oft von Geistern heimgesuchten) Herrenhauses. Die Grafik ist unglaublich, und Der Text geht unter die Haut.

Das Spieltempo kann manchmal etwas schleppend sein, aber dieses Spiel hat fast einhelliges Lob für die Handlung und die emotionale Wirkung. Es lässt einen noch Tage und Wochen nach dem Lesen nicht los.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die emotionale Erzählweise und die gotische Atmosphäre erinnern an einige der düstereren Themen in Mittsommerwallfahrt.

Mein Fazit: Die Geschichte ist so erschütternd, dass sie einem noch lange nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben wird.

Was sagen die Spieler dazu?

Kuckuck

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Nachdem ich Hunderte von Geschichten gelesen und gesehen habe, glaube ich, dass „Das Haus in Fata Morgana“ vielleicht eine der großartigsten Geschichten ist, die ich je in irgendeinem Medium erlebt habe.

17. Steins;Gate [Die beste Alternative unter den Science-Fiction-Zeitreise-Visual-Novels]

Unsere Bewertung 8.3

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Art des Spiels Abenteuer, Visual Novel Plattformen Mobilgeräte, PlayStation 3, PlayStation Portable, PlayStation Vita, Xbox 360, PC Erscheinungsjahr 2009 (Japan), 2014 (Nordamerika), 2014 (EU) Urheber 5pb., Nitroplus, Kadokawa Shoten, JAST-USA Durchschnittliche Spielzeit 36 Stunden Am besten geeignet für Verzweigte Erzählstränge Was mir gefallen hat Die Entscheidungen fühlten sich so an, als hätten sie echte Konsequenzen

Manchmal wirken Spiele, bei denen es um Entscheidungen geht, etwas dürftig, was die Auswahlmöglichkeiten (oder zumindest die Konsequenzen der eigenen Entscheidungen) angeht. Spiele wie Steins;Gate Mach das Gegenteil. Du spielst Okabe, einen exzentrischen Wissenschaftler, der durch die Zeit reisen kann. Die Entscheidungen, die du triffst, haben weitreichende Auswirkungen.

Auch wenn der Anfang etwas schleppend ist, kommt die Geschichte nach ein paar Stunden richtig in Fahrt. Es erwartet dich ein prägnanter, spannungsgeladener Schreibstil und Entscheidungen, die wirklich etwas bewirken.

Warum wir uns dafür entschieden haben Steins;Gate ist ein emotionales Spiel, das sich um moralische Dilemmata dreht, was zu den besten Aspekten von Die Braut des alten Magiers.

Mein Fazit: Es ist ein atemberaubendes Meisterwerk, das Herzschmerz und Humor meisterhaft miteinander verbindet.

Was sagen die Spieler dazu?

Stinkendes Fischöl

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„Steins;Gate“ ist ein großartiger Visual Novel, den jeder einmal spielen sollte – und das sage ich als jemand, der eigentlich gar kein Fan von Visual Novels ist.

18. Kaffeeklatsch [Die beste Alternative zu „Cozy Narrative Cafe Sim“]

Unsere Bewertung 8.2

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Art des Spiels Visuelle Novelle Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC Erscheinungsjahr 2020 Urheber Toge Productions Durchschnittliche Spielzeit 5,5 Stunden Am besten geeignet für Entspannung nach anstrengenden Spielen Was mir gefallen hat Die Figuren in Urban-Fantasy-Romanen haben tiefgreifende Probleme

In Kaffeeklatsch, wirst du Latte macchiato einschenken, während du dir die Sorgen der Werwölfe anhörst, und ihnen wertvolle Ratschläge geben. Das Der Visual Novel „Chill“ besticht durch seine intime Erzählweise um den Kern der Probleme Ihrer Kunden zu ergründen. Es handelt sich dabei einfach um sympathische, charmante Urban-Fantasy-Figuren.

Das Gameplay tritt hinter der gemütlichen Atmosphäre und den Lo-Fi-Beats zurück. Wenn du nach einem anspruchsvolleren Spiel eine emotionale Auszeit brauchst, Kaffeeklatsch ist die perfekte Art, sich zu entspannen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das herzliche Gameplay und der Fokus darauf, das Magische im Alltag zu entdecken, machen dieses Spiel zu einem echten Highlight für Fans von Die Braut des alten Magiers.

Mein Fazit: Kaffeeklatsch ist ein warmes, nachdenkliches Erlebnis, das man am besten bei einer Tasse Kaffee genießt.

Was sagen die Spieler dazu?

aufpassen

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Ich liebe „Coffee Talk“ und dessen Fortsetzung. Das Spiel bietet einen hohen Wiederspielwert, wenn man bestimmte Entscheidungen verpasst hat, weil man die Kaffeebestellung nicht richtig hinbekommen hat, oder auch einfach nur, weil man die entspannte Musik mag.

19. Das Leben ist seltsam [Die beste moderne Alternative im Bereich der übernatürlichen Erzählungen]

Unsere Bewertung 8.1

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Art des Spiels Abenteuer Plattformen Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2015 (Erstveröffentlichung), 2022 (Remastered-Sammlung) Urheber Dontnod Entertainment, Square Enix, Feral Interactive Durchschnittliche Spielzeit 22,5 Stunden Am besten geeignet für Gut ausgearbeitete Figuren Was mir gefallen hat Die Folgen meiner Entscheidungen erkennen

Dieses episodische Abenteuer verbindet Teenager-Drama mit übernatürlichen Entscheidungen, die von großer Tragweite sind. Du schlüpfst in die Rolle von Max, einer Figur, die die Zeit zurückspulen kann, um den Verlauf der Geschichte zu beeinflussen. Doch jede Entscheidung hat Konsequenzen.

Das Leben ist seltsamist eines derDie besten Abenteuerspiele für Fans von interaktiven Geschichten. Die Dialoge sind manchmal etwas holprig, aber die emotionale Ehrlichkeit und tiefgründige Charakterdarstellung das mehr als wettmachen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es zeichnet sich durch eine zutiefst emotionale Erzählweise mit einem Hauch von Übernatürlichem aus, die das Herzstück von Die Braut des alten Magiers.

Mein Fazit: Ein Spiel, in dem Entscheidungen im Mittelpunkt stehen und das eine überraschend bewegende Geschichte über Selbstfindung, Schicksal und die Freunde erzählt, die man auf seinem Weg gewinnt.

Was sagen die Spieler dazu?

FelipeCRC19

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Die Charaktere sind – auch wenn sich die Dialoge manchmal etwas seltsam anfühlen – gut ausgearbeitete, nicht perfekte Menschen, und das lässt das Ganze viel realistischer wirken als in den meisten anderen Spielen

20. Fantasy Life I: Das Mädchen, das die Zeit stiehlt [Die beste Alternative zu einer Fantasy-Lebenssimulation mit Zeitmanipulation]

Unsere Bewertung 8.0

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Art des Spiels Simulation Plattformen Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC Erscheinungsjahr 2025 Urheber Level-5 Comcept, Level 5 Durchschnittliche Spielzeit 58,5 Stunden Am besten geeignet für Sanfte, aber sinnvolle Steigerung Was mir gefallen hat Bezaubernde Anime-Grafik

Fantasy Life I: Das Mädchen, das die Zeit stiehlt verbindet RPG-Elemente wie Erkundung und Charakterentwicklung mit einer Lebenssimulation. Du wirst Wechsle zwischen verschiedenen Aufgaben, stelle Ausrüstung her und baue deine Stadt wieder auf während du durch die Zeit reist, um Geheimnisse aufzudecken.

Es gibt zwar ein Fortschrittssystem, doch dieses beeinträchtigt den Spielspaß keineswegs. Das Spiel strotzt nur so vor Charme und kreativer Freiheit und ist perfekt für alle, die Lebenssimulationen lieben, in die sie voll und ganz eintauchen können.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dieses Spiel vermittelt dasselbe Gefühl von Entdeckungsfreude und Herzlichkeit, das die Menschen damals so in seinen Bann gezogen hat Mittsommerwallfahrt. Fans dieser Serie werden dieses Spiel lieben.

Mein Fazit: In diesem fröhlichen Mix aus Rollenspiel und Lebenssimulation gehen Abenteuer und Gemütlichkeit auf wunderbare Weise Hand in Hand.

Was sagen die Spieler dazu?

BlackberrySoda7

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Dieses Spiel ist das lohnenswerteste, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe das erste „Fantasy Life“-Spiel als Kind auf dem Nintendo DS gespielt und habe fast ein Jahrzehnt lang nach einem Spiel gesucht, das mich so begeistert wie dieses.

Mein Fazit

Die Braut des alten Magiers legt den Schwerpunkt auf tiefgründige, emotionale Geschichten. Es handelt sich um einen Visual Novel, aber es gibt viele RPGs und Abenteuerspiele, die denselben Stil haben.

Der beste Einstieg in Spiele wie Die Braut des alten Magiers – Mittsommer-Pilgerfahrtheute?

Für Fans von Visual Novels → Kaffeeklatsch . Löse übernatürliche Probleme gemeinsam mit deinen Kunden, mit denen man sich so gut identifizieren kann.

Löse übernatürliche Probleme gemeinsam mit deinen Kunden, mit denen man sich so gut identifizieren kann. Für Fans von rundenbasierten Rollenspielen → Persona 5 Royal . Rundenbasierte Spielmechanik vom Feinsten, mit einem Avatar-System, über das viel zu wenig gesprochen wird.

Rundenbasierte Spielmechanik vom Feinsten, mit einem Avatar-System, über das viel zu wenig gesprochen wird. Für gemütliche Gamer → Ryza-Workshop . Ein gemütliches Coming-of-Age-Spiel für alle, die etwas weniger Stress gebrauchen können.

Ein gemütliches Coming-of-Age-Spiel für alle, die etwas weniger Stress gebrauchen können. Für Fans von Fantasy-Rollenspielen → Nights of Azure 2. Ein düsteres Fantasy-Epos mit romantischen Untertönen.

Ein düsteres Fantasy-Epos mit romantischen Untertönen. Für Spieler, die Wert auf eine fesselnde Handlung legen → Das Leben ist seltsam. Eine äußerst fesselnde Geschichte mit gut ausgearbeiteten Figuren.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach rührenden Geschichten, sanften Fantasiewelten oder einfach nur nach einem weiteren Grund sind, sich in die Magie zu verlieben – diese Titel werden Ihr Staunen noch lange danach am Leben erhalten Mittsommerwallfahrtendet.

Häufig gestellte Fragen