11 Spiele wie Overwatch: Die besten Helden-Shooter im Jahr 2025

Helden-Shooter wie Overwatch machen unglaublich viel Spaß. Ich habe das Original gespielt Overwatch seit der offenen Beta im Jahr 2016 und habe mich sofort in das Spiel verliebt eine bunte Truppe von Helden und enorme Freiheit bei der Gestaltung der Fähigkeiten durch ihre Fähigkeiten.

Das Genre der Hero-Shooter erlebte einen regelrechten Boom, nachdem OverwatchErfolg, der uns eine riesige Auswahl an actiongeladenen Titeln beschert. Alle Spiele in diesem Artikel bieten eine ganz eigene Variante des Kultklassikers Overwatch Formel. Ich kann dir garantieren, dass du etwas finden wirst, das deinen Wettkampfgeist wieder weckt.

Unsere Top-Empfehlungen für Spiele wie Overwatch

Bevor ich zu meiner eingehenden Analyse komme, hier ein kurzer Überblick über die absoluten am bestenBevor ich zu meiner eingehenden Analyse komme, hier ein kurzer Überblick über die absoluten Die besten Spiele wie Overwatch die Ihre Aufmerksamkeit auf jeden Fall verdienen:

Marvel Rivals (2024) – Superhelden-Team-Shooter mit legendären Marvel Charaktere und Fähigkeiten Valorant (2020) – Taktischer Hero-Shooter mit präzisem Schusswechsel und einzigartigen Agentenfähigkeiten Splatoon 3 (2022)–Nintendo„s farbenfroher teambasierter Shooter mit einer Mechanik, bei der die Farbe spritzt“

Diese Titel treffen genau den richtigen Ton zwischen Teamplay, unterhaltsamen Heldenfähigkeiten und dem Nervenkitzel des Wettkampfs das wir alle in Overwatch. Scrolle weiter, um mehr über diese und andere großartige Titel zu erfahren, die den Nervenkitzel von Overwatch.

Die 11 besten Spiele wie Overwatch für teambasierte Action

Was macht einen großartigen Overwatch Alternative? Es ist das eine perfekte Mischung aus Teamkoordination, einzigartigen Charaktersynergien und zielorientierten Spielmodi das ist leicht zu lernen, aber schwer zu beherrschen.

Auch wenn es schwerfällt, ihren ganz besonderen, optimistischen Charme zu übertreffen, bieten diese 11 großartigen Spiele einen fantastischen Rahmen für charakterbasierte Action und strategisches Teamplay, wie man es sonst nur in den besten Hero-Shootern findet.

1. Marvel Rivals [Das beste Spiel, das Overwatch ähnelt]

Unsere Bewertung 10

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Genre Team-basierter Hero-Shooter, Action, Multiplayer Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 Entwickler NetEase Verlag NetEase Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Spieler, die Overwatchs Team Chaos mit Marvel-Flair Was mir gefallen hat Dynamische Team-Fähigkeiten, zerstörbare Karten, riesige Auswahl an Marvel-Charakteren

Marvel Rivals verschwendet keine Zeit damit, das Hero-Shooter-Konzept neu zu erfinden. Es wirft eine ganze Reihe von Marvels größten Stars in einen chaotischen Spielplatz und lässt das Chaos seinen Lauf nehmen. Das 6-gegen-6-Format kommt einem sofort bekannt vor, wenn man schon stundenlang in Overwatch, doch die Interaktionen zwischen den Helden machen den Unterschied. Die Kombination aus Iron Mans Luftunterstützung und Hulks bodenerschütternden Schlägereien ist unglaublich befriedigend, und die zerstörbaren Umgebungen sorgen für noch mehr Chaos mitten im Kampf Overwatch hat die Erwartungen nie ganz erfüllt.

Pro-Tipp Lerne zwei Helden kennen, die gut zusammenpassen. Marvel Rivals belohnt solche Wechsel während des Spiels viel stärker als Overwatch das gab es noch nie. Ein „Doctor Strange“-Teleport in einen „Black Panther“-Sprung? Das ist bahnbrechend.

The Der Kader ist stark besetzt… und die Spielbalance? Überraschend solide schon zum Start. Die Fähigkeiten jedes Helden fühlen sich wirklich gewichtig an, und das Tempo ist hoch, ohne dabei sinnlos zu wirken. Es geht weniger um präzises Schießen als vielmehr um entscheidende Kombos und die richtige Positionierung, was das Spiel zu einer großartigen Wahl für teamorientierte Spieler macht.

Es war überraschend leicht zu lernen. Nachdem ich mir ein paar Tutorials angesehen und einige Turniere mit Cozys Kommentaren angeschaut hatte, war ich gar nicht mehr so schlecht darin. Wenn du dir einen kleinen Vorsprung verschaffen möchtest, schau dir unseren Leitfaden zu SpielanleitungMarvel Rivals kann dir zeigen, wie das funktioniert.

Mein Fazit: If Overwatch hätte man eine wilde Nacht mit dem Marvel-Universum verbracht, wäre das hier das Ergebnis. Es will kein E-Sport sein; es ist einfach ein verdammt guter Helden-Shooter mit genug Überraschungen, um dein Team Spiel für Spiel im Gespräch zu halten. Für Overwatch Fans, es ist ein fließender Übergang – derselbe Team-Spiel-Rausch, nur dass Spider-Man jetzt über euch hinwegschwingt.

Was meinen die Spieler dazu? Game Grin

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Es lässt sich unbestreitbar sagen, dass „Marvel Rivals“ alle Widrigkeiten überwunden hat, und das allein aufgrund seiner eigenen Qualitäten. Es ist ein unterhaltsamer teambasierter Shooter, der mit einer Auswahl von 33 Charakteren sowohl neue als auch altbewährte Ideen in den Vordergrund rückt und mich immer wieder nach mehr verlangen ließ. Drücke auf „Start“ Australien

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„Marvel Rivals“ ist ein seltenes Beispiel für einen gelungenen Start eines Live-Service-Spiels. Auch wenn manche Aspekte etwas abgedroschen wirken mögen, ist das Versprechen zukünftiger Inhalte, die auf dem bereits soliden Fundament aufbauen, ein Beweis dafür, dass „Marvel Rivals“ sich langfristig behaupten wird. App-Trigger

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Auch wenn du dich bisher nie für Hero-Shooter begeistern konntest, rate ich dir dringend, dieses Spiel einmal auszuprobieren. Es ist kostenlos spielbar, und wenn du Superhelden magst, wirst du unter dieser bunten Truppe bestimmt einen Charakter finden, den du liebst. Es ist sicherlich von früheren Spielen inspiriert, aber sein schnelles, rasantes Tempo und seine heimliche strategische Tiefe machen es zu etwas völlig anderem. Wie ein Sidekick, der in die Fußstapfen seines Mentors tritt, ist dieses Spiel bereit, in den rauen Straßen von Marvel Manhattan das Verbrechen zu bekämpfen.

2. Bewertung [Taktische Präzision trifft auf heldenhaften Charme]

Unsere Bewertung 9.5

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Genre Taktischer Hero-Shooter, kompetitiver Ego-Shooter Plattformen PC, PS5, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2020 Entwickler Riot Games Verlag Riot Games Durchschnittliche Spielzeit 30–45 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Fans vonOverwatch die sich präziseres Zielen und langsamere, kupplungsintensive Runden wünschen Was mir gefallen hat Heldenfähigkeiten plus CS-ähnliche Schusswechsel, wirtschaftsbasierte Runden, globale Wettkampfszene

Bewertunghat nichtOverwatchs karikaturhaftes Chaos, aber es trifft genau das, was Blizzard nie wirklich gemeistert hat: messerscharfe Schusswechsel. Das ist ein In erster Linie ein taktischer Shooter, in zweiter Linie ein Hero-Shooter. Die Agenten sorgen für das gewisse Etwas (Rauchgranaten, Blendgranaten, Teleport-Tricks), aber letztendlich entscheiden deine Treffsicherheit und die Teamkoordination über Sieg oder Niederlage. Das macht einen ein großartiges Ego-Shooter-Spiel.

Pro-Tipp Wähle keinen Agenten, den du magst – wähle einen, den dein Team braucht. Eine zum richtigen Zeitpunkt eingesetzte „Sage“-Wand oder ein „Skye“-Blitz kann das Spiel viel stärker beeinflussen als spektakuläre Kills mit Jett.

The Die Lernkurve ist steil, aber lohnenswert. Ein einziger präziser Kopfschuss kann eine Runde entscheiden, und das Wirtschaftssystem sorgt dafür, dass jede Kaufphase spannend bleibt. Riots ständige Updates und die Überarbeitung der Agenten zeigen, dass sie es ernst meinen, das Meta frisch zu halten, und der Kartenpool wirkt nun tatsächlich abwechslungsreich, statt aus immer gleichen Korridoren zu bestehen. Wenn du unter Lag oder schwankender Leistung leidest, solltest du eine der die besten VPNs fürBewertung kann dazu beitragen, deine Verbindung zu optimieren und dir ein stabileres Spielerlebnis zu bieten.

Mein Fazit: If Overwatch dir zu schwebend oder zu sehr auf Fähigkeiten ausgerichtet erscheint, Bewertung ist die bodenständige, auf die Kupplung ausgerichtete Alternative. Sie vermittelt das Gefühl, der Held zu sein, erfordert aber weitaus mehr Präzision. Für Overwatch Für Fans, die auf der Suche nach einem schweißtreibenderen, auf Zielgenauigkeit ausgerichteten Spielfeld sind, ist dieses Spiel das perfekte Upgrade

Was meinen die Spieler dazu? Vandal

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„Valorant“ ist tiefgründig und komplex und spornt einen stets dazu an, sein Bestes zu geben und ein besserer Spieler zu werden. Es bietet alles, was großartige und spannende Matches ausmacht, verlangt aber auch ein Maß an Zusammenarbeit und Engagement, das nicht jeden Spieler anspricht. GameStar

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Auf den ersten Blick sieht das wie ein weiterer „Counterstrike“-Klon aus. Doch trotz des mangelnden Inhalts bietet es mehr Tiefe und Abwechslung. Twinfinite

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Valorant dürfte jeden begeistern, der Spaß an kompetitiven Shootern hat, auch wenn es derzeit noch etwas an Inhalt mangelt. Neulinge in diesem Genre müssen etwas Geduld aufbringen, um die anfängliche Lernkurve zu überwinden, doch die mitreißende Kombination aus Schusswechseln und Agentenfähigkeiten ist so zugänglich, dass es nicht allzu lange dauern dürfte, bis man die Früchte seiner Mühen ernten kann.

3. Splatoon 3 [Farbkriege mit einem Hauch von Wettkampf]

Unsere Bewertung 9

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Genre Team-basierter Shooter, Multiplayer, Action Plattformen Umschalten Erscheinungsjahr 2022 Entwickler Nintendo Verlag Nintendo Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Overwatch Fans, die einen unbeschwerten, rasanten Team-Shooter suchen Was mir gefallen hat Kämpfe mit Tinte, Gebietsbeherrschung, kreative Waffen, Verwandlungen in Tintenfische

Splatoon 3 mag wie ein Zeichentrickfilm am Samstagmorgen aussehen, aber unterschätzt ihn nicht. Hinter der Neonfarbe und den Kapriolen der Tintenfische verbirgt sich einer der die spannendsten TPS-Spieleauf derUmschalten. „Turf War“ (der Hauptmodus) kehrt die übliche Denkweise beim Schießen um: Es geht nicht um Kills, sondern darum, die Karte zu bemalen. Allein das ist schon erfrischend, wenn man von OverwatchsNutzlast-Grind.

Pro-Tipp Konzentriere dich nicht nur auf Kills. Die Karte in den letzten 30 Sekunden zu dominieren, kann ein Spiel stärker entscheiden als jedes Duell in der Mitte der Partie.

Die Bewegung fühlt sich buchstäblich geschmeidig an. Durch die eigene Tinte schwimmen, um schneller zu werden, und zum Überfallen auftauchen – es macht süchtig. Die Waffen reichen von Farbrollern bis hin zu Scharfschützen-Ladegeräten, wobei jede ihre eigenen Macken hat. Nintendo hat zwar manchmal noch Probleme mit der Ausgewogenheit beim Matchmaking, aber wenn ein Team gut harmoniert, fühlen sich diese dreiminütigen Matches wie pures, konzentriertes Chaos an.

Mein Fazit: Splatoon 3 ist der perfekte Gaumenreiniger für Overwatch Fans: Es ist leichter, schneller und dreht sich ganz um taktische Spielchen um die Gebiete statt um endlose Team-Wipes. Wenn ihr einen Shooter sucht, bei dem es ebenso sehr um Bewegung und Kartenkontrolle wie um pures Zielen geht, ist dies genau das Richtige für euch, um euch zwischen den Wettkämpfen zu vergnügen.

Was meinen die Spieler dazu? Spieler wechseln

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„Splatoon 3“ hat für jeden etwas zu bieten, ganz gleich, welche Art von Spielen man normalerweise spielt. Es schließt niemanden aus und bietet auch noch lange nach dem Abspann seiner chaotischen Shooter-Action jede Menge Spaß. Glücksspieler

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Mit dem dritten Teil der Serie ist es Nintendo endlich gelungen, einen echten Online-Shooter zu entwickeln. Wenn ihr „Splatoon 2“ als zweiten Teil noch für unzureichend haltet, kann ich euch garantieren, dass ihr bei „Splatoon 3“ ganz anders denken werdet. Areajugones

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Nintendo versteht es meisterhaft, seine bewährten Konzepte auf ein neues Niveau zu heben, und „Splatoon 3“ ist ein klares Beispiel dafür. Es ist eines der besten Online-Multiplayer-Spiele für die Nintendo Switch und ein absolutes Muss für alle Fans dieser farbenfrohen Spielereihe.

4. Apex Legends [Hero-Shooter trifft auf Battle Royale]

Unsere Bewertung 8.5

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Genre Battle Royale, Helden-Shooter, taktischer Ego-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2019 Entwickler Respawn Entertainment Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Overwatch Fans, die sich teamorientiertes Chaos mit rasanten Schießereien wünschen Was mir gefallen hat Heldenfähigkeiten, rasante Action, Ping-System, dynamisches Teamplay

Apex Legends hat das Battle-Royale-Konzept aufgegriffen und ihm die DNA eines Helden-Shooters eingeflößt direkt in seine Adern. Jede Legende bringt einzigartige Fähigkeiten mit (man denke an Overwatch Ultimates, die jedoch auf das Überleben ausgelegt sind), und das Bewegungssystem ist unglaublich flüssig. Hügel hinunterrutschen, Wände erklimmen, sich per Seilrutsche in eine Rettung in letzter Minute schwingen – es ist das mobilste ein Battle-Royale-Spiel der Spitzenklasseda draußen.

Pro-Tipp Beherrsche die Bewegungstechniken. Mit Bunny Hops, Wall Jumps und Slide Cancels kannst du Kämpfe gewinnen, ohne auch nur einen einzigen Schuss abzugeben.

Die Schusswechsel sind knackig, und die Das Ping-System verdient eine Auszeichnung dafür, dass das zufällige Matchmaking erträglich ist. Dreiergruppen erfordert eine enge Zusammenarbeit, und dank der Respawn-Mechanik bedeutet ein einziger missglückter Kampf nicht immer das Aus für das Spiel. Sicher, es ist anspruchsvoller als Overwatch (Wenn man raus ist, ist man raus), aber die Höhen sind auch viel höher.

Mein Fazit: If Overwatchs 6 gegen 6 wirkt ein bisschen eintönig, Apex Legends bietet eine ganz neue Art von Intensität. Es bietet die gewohnte Tiefe der Charaktere, eingebettet in ein Battle-Royale-Spiel mit einem der besten Spielrhythmen des Genres. Für Overwatch Für Fans, die sich an der Synergie im Team erfreuen, sich aber noch mehr Spannung wünschen, ist das hier ein absolutes Muss.

Was meinen die Spieler dazu? Gaming-Alter

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Wenn du eine PS4, Xbox One oder einen PC hast, solltest du „Apex Legends“ unbedingt einmal ausprobieren. Das Spiel ist sehr gut angelaufen, und nach der ersten Woche gab es kaum Serverprobleme oder andere Pannen. Es ist klar, dass Respawn plant, den Titel langfristig zu unterstützen, und die sechs von Anfang an verfügbaren Legends-Charaktere (zwei weitere können mit der Spielwährung freigeschaltet werden) bieten zunächst genug Abwechslung. Dies wird der Battle-Royale-Titel sein, bei dem ich in nächster Zeit bleiben werde, und ich bin gespannt darauf, zu sehen, wie sich dieses Spiel im Laufe der Zeit weiterentwickelt. IGN Italien

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„Apex Legends“ ist ein teambasiertes Battle-Royale-Spiel voller großartiger Ideen und mit einem äußerst faszinierenden taktischen Ansatz.

5. Wildgate [Ideal für Fans von rasanten Actionfilmen]

Unsere Bewertung 8.2

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Genre Team-basierter Weltraum-Shooter mit PvPvE-Modus Plattformen PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S Erscheinungsjahr 2025 Entwickler Moonshot Games Verlag Dreamhaven Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Spieler, die taktische Team-Shooter mit Science-Fiction-Elementen mögen Was mir gefallen hat Die dynamischen Schiff-zu-Schiff-Kämpfe und der Nervenkitzel, feindliche Schiffe zu entern und dort intensive Feuergefechte zu führen

„Wildgate“ versetzt dich in eine chaotische, dystopische Welt, in der schnelles Denken und noch schnellere Reflexe entscheidend für das Überleben sind. Die Kämpfe sind eine perfekte Mischung aus Strategie und rauer Action und bieten dir die Wahl zwischen Nahkampf und Fernkampftaktiken. Wenn du auf spannungsgeladene Spiele mit taktischer Tiefe stehst, ist das genau das Richtige für dich.

Das Spielgefühl ist intensiv; jeder Kampf hält dich in Atem. Durch die rasante Spielmechanik fühlt sich jeder Kampf wie eine persönliche Herausforderung an. Klar, der Einstieg ist schwierig, aber sobald du die Moves beherrschst, bist du voll dabei. Du wirst Strategien entwickeln, Ausweichmanövern ausführen und Gegner auf epische Weise ausschalten.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, das Kampfsystem kennenzulernen. Das richtige Timing ist entscheidend – stürze dich nicht blindlings hinein.

Die Grafik? Der Hammer. Die Umgebungen strahlen Dystopie aus, und an jeder Ecke hat man das Gefühl, dass hinter der nächsten Kurve Gefahr lauert. Dazu noch ein mitreißender Soundtrack – und schon hat man das perfekte Rezept für ein absolut fesselndes Spielerlebnis.

Mein Fazit: Wenn du auf rasante, adrenalingeladene Action mit einem soliden taktischen Ansatz stehst, Wildgate ist genau das Richtige für dich. Es ist die perfekte Wahl für alle, die sich nach intensiven Kämpfen mit echten Konsequenzen sehnen.

Was meinen die Spieler dazu? Boytweed

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„Wildgate“ ist das beste Spiel, das ich seit Jahren gespielt habe, und es schafft das, was „Sea of Thieves“ nie geschafft hat, indem es zwei Dinge sicherstellt. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert, wenn du darüber nachdenkst – es ist zwar kein F2P, aber einen Versuch wert. Binärzahl 1138

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Ja, das ist der Hammer. Ich hoffe wirklich, dass die Community das Spiel annimmt, es hat es meiner Meinung nach wirklich verdient

6. Destiny 2: Die endgültige Gestalt [MMO-Shooter mit vielschichtigen Helden]

Unsere Bewertung 8

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Genre MMO-Looter-Shooter, Action-FPS, Koop Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2024 (Erweiterung) Entwickler Bungie Verlag Bungie Durchschnittliche Spielzeit Über 10 Stunden für die Kampagne, unbegrenzt für das Endspiel Am besten geeignet für Overwatch Fans, die sich ein umfangreicheres Fortschrittssystem und Teamplay im MMO-Stil wünschen Was mir gefallen hat Anpassung der Unterklassen, Teamwork auf Raid-Ebene, sich ständig weiterentwickelnde Live-Service-Welt

Destiny 2: Die letzte Gestalt beendet eine jahrzehntelange Geschichte und liefert schließlich eine Geschichte, die sich ganz auf das Wesentliche konzentriert Schicksal mit dem es schon immer geliebäugelt hat. Das Die Kampagne ist spannend und bietet einige der besten Szenen Bungie entwickelt seit Hallo, aber der eigentliche Clou ist, wie immer, das Endspiel.

Angriffe, Nachtangriffe und Überfälle bleiben die Kronjuwelen und erfordern dieselbe enge Abstimmung, die man in einer kritischen Situation erwarten würde Overwatch Überzeit-Ansturm. Sie erstrecken sich einfach über weitläufige Sci-Fi-Arenen. Sechs-Spieler-Raids gehörten für mich zu den besten Team-Erlebnissen in der Gaming-Welt. Wenn du auf der Suche nach tolle Multiplayer-Spiele In diesem Sinne: Damit kann man nichts falsch machen.

Pro-Tipp Lass die Kampagne nicht links liegen, bevor du dich ins Endspiel stürzt. Dort schaltest du neue Kräfte schneller frei als bei früheren saisonalen Inhalten.

The Die Schusswechsel sind nach wie vor eine Klasse für sich. Es ist gehaltvoll, reaktionsschnell und bietet ein Spielerlebnis, das nur wenige Shooter bieten. Die Fähigkeiten spielen jetzt eine größere Rolle bei der neue Unterklasse „Prismatic“ So kannst du deine Fähigkeiten ganz nach Belieben kombinieren – fast so, als würdest du dir dein eigenes Helden-Set zusammenstellen. Der einzige Haken? Bungies saisonaler Grind ist immer noch … Bungies saisonaler Grind.

Mein Fazit: Wenn du dir schon einmal gewünscht hast, Overwatch ein Universum, in das man sich monatelang vertiefen konnte, Destiny 2 bietet. Es ist teils Raid-Shooter, teils MMO-Spielwiese und Die endgültige Form ist die Erweiterung, die das Spiel (vorerst) zu einem runden Ganzen macht.

Was meinen die Spieler dazu? IGN Adria

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Das Unmögliche ist geschehen! „Die endgültige Form“ ist nicht nur die beste Erweiterung in der zehnjährigen Geschichte der „Destiny“-Reihe, sondern auch eines der besten Spiele, die Bungie je entwickelt hat. Dieser erstklassige Ego-Shooter hat nun das Potenzial, als Grundlage für noch größere und ehrgeizigere Abenteuer im nächsten Jahrzehnt zu dienen. Spieler 2

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Es ist ganz einfach so: „Die endgültige Form“ hat mein Interesse an „Destiny“ wieder geweckt – etwas, das ich nicht für möglich gehalten hätte. Bungie hat alle Register gezogen, um diesen Handlungsbogen mit einer fesselnden Kampagne, willkommenen Verbesserungen beim Spielfortschritt und einigen fantastischen neuen gemeinsamen Events stilvoll zu beenden. Die Geschichte fesselt einen, und der Abschluss ist auf eine Weise befriedigend, die ich nach all der Zeit nicht mehr für möglich gehalten hätte.

7. Warframe [Parkour-Shooter mit endlosem Grind]

Unsere Bewertung 8

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Genre Koop-Looter-Shooter, Action-RPG, Science-Fiction Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Erscheinungsjahr 2013 (wird laufend aktualisiert) Entwickler Digital Extremes Verlag Digital Extremes Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (und das ist erst der Anfang) Am besten geeignet für Overwatch Fans, die Heldenfähigkeiten lieben, sich aber mehr Mobilität und Beutejagd wünschen Was mir gefallen hat Ein wahnsinniges Parkour-System, unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten, Fokus auf Koop-PvE

Warframe versetzt dich in eine ein bizarres, sich ständig ausdehnendes Science-Fiction-Universum Dort schlüpfst du in die Rolle eines Tenno – im Grunde genommen eines Weltraum-Ninjas, der aus dem Kryoschlaf erwacht, um eine Galaxie zu säubern, die völlig aus den Fugen geraten ist. Die Geschichte beginnt ganz harmlos, entwickelt sich dann aber zu einer Achterbahnfahrt voller wilder Wendungen, bei denen alte Fraktionen, mysteriöse Betreiberund einigeüberraschend bewegende Momente in der Hintergrundgeschichte. Ich erinnere mich, wie ich die Quest „Der zweite Traum“ startete und mir klar wurde, dass dies nicht nur ein endloser Loot-Hamsterradlauf war, sondern eine der Die besten Multiplayer-Spieleda draußen.

Was das Gameplay angeht, spielt es keine Rolle, ob es enge 6-gegen-6-Engpässe gibt. Es geht einzig und allein darum, Geschwindigkeit, Stilundsich durch endlose Missionen seinen eigenen Weg bahnen. Du wählst einen Anzug namens Warframe (jeder mit einer einzigartigen Ausrüstung) und tobst dich auf prozedural generierten Karten aus. Stell dir vor, Overwatch Helden, aber mit Doppelsprüngen, Wandläufen und Kugelsprüngen, die auf die volle Power hochgedreht sind.

Pro-Tipp Verteile deine Ressourcen nicht zu dünn. Entscheide dich frühzeitig für einen Warframe und ein Waffenset und konzentriere dich darauf. So kommt der Fortschritt viel schneller in Schwung.

Die Machtfantasie wird wahr: In einem Moment gleitet man mit einem Bogen durch die Gänge, im nächsten vernichtet man ganze Räume mit einer einzigen Fähigkeit. Es gibt eine Menge Systeme, Währungen und Handwerksmöglichkeiten, die man erst einmal verstehen muss, also Die Anfangsphase des Spiels kann einen schnell überfordern. Aber sobald man den Dreh raus hat, ist es der ultimative Koop-Spielplatz, der sich anfühlt wie Overwatch.

Mein Fazit: For Overwatch Fans, die sich wünschen, ihr Lieblingsheld könnte an Wänden hochspringen und eine Plasmasense schwingen, Warframe ist Chaos pur – im besten Sinne. Es geht weniger um den Wettkampf-Adrenalinkick als vielmehr um stilvollen, explosiven Koop-Spaß, der einfach kein Ende nimmt.

Was meinen die Spieler dazu? Gott ist ein Geek

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Warframe ist ein fantastischer Sci-Fi-Shooter mit einem sehr kundenfreundlichen Geschäftsmodell und einer Fülle an kostenlosen Inhalten. Nintendo-Fans

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Einer der besten kostenlosen Sci-Fi-Shooter auf dem Markt kommt dank der Arbeit von Panic Button auf die Nintendo Switch. Neben einem riesigen Umfang erwarten uns eine rasante Handlung, exzellentes Gameplay und ein unvergesslicher Soundtrack.

8. Team Fortress 2 [Der Blueprint-Hero-Shooter]

Unsere Bewertung 8

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Genre Klassenbasierter Multiplayer-Shooter Plattformen PC, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2007 (wird immer noch aktiv gespielt) Entwickler Überwachung Verlag Überwachung Durchschnittliche Spielzeit 10–20 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Overwatch Fans, die sehen wollen, wo alles begann Was mir gefallen hat Einzigartige Klassen, zeitlose Karten, schnelle Wiederbelebung, unzählige Community-Inhalte

Team Fortress 2ist dasEin Schlüssel zum Verständnis moderner Hero-Shooter. Bevor Payload-Pushes und massiver Spam zur Norm wurden, war das der Standard. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich es auf einem klapprigen Laptop in 2008, während ich zwischen Soldier und Pyro hin und her wechselte und merkte, wie jede Klasse einen dazu zwang, das Team auf ganz andere Weise zu betrachten.

Pro-Tipp Lerne, den Medic zu spielen. Nicht nur, weil jedes Team einen braucht, sondern auch, weil du so schneller als mit jeder anderen Klasse den Rhythmus des Spiels verinnerlichst.

Das Schöne anTF2 liegt in ihrer Einfachheit: neun Klassen, von denen jedes seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten besitzt, und ein Map-Pool, der auf Dynamik ausgelegt ist. Es gibt kein überladenes Fähigkeitssystem, das man im Auge behalten muss, sondern einfach nur unverfälschtes, rollenbasiertes Gameplay.

Das heißt, du kannst noch heute loslegen und sofort deine Rolle verstehen, egal ob du als Engineer Wachposten aufstellst oder als Soldier Raketensprünge machst. Für alle, die sich durch Spiele wie Overwatch Wer auf der Suche nach diesem unverfälschten, unverfälschten Nervenkitzel ist, für den ist dies eine Geschichtsstunde, die sich lohnt.

Mein Fazit: TF2 ist wie eine Zeitkapsel: Es zeigt einem, woher die Hero-Shooter stammen, und überzeugt dennoch aus eigener Kraft. Wenn Overwatch in letzter Zeit überladen oder überladen wirkt, TF2 ist die schlankere, knackigere Alternative. Und dank der riesigen Community-Server bietet es im Grunde unendlich viele kostenlose Inhalte.

Was meinen die Spieler dazu? Plebian 27

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Das ist der beste Multiplayer-FPS, den ich je gespielt habe. Jede Klasse ist einzigartig und vielseitig zugleich. Einige der Waffen verfügen über die kreativsten Mechaniken, die ich je gesehen habe. Dummköpfe

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Das beste Spiel selbst für die schwächsten Laptops. Keine Bots mehr und kaum noch Hacker. Eine tolle Ergänzung für deine Steam-Bibliothek.

9. Rainbow Six Siege [Am besten für taktische Spannung]

Unsere Bewertung 8

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Genre Taktischer Hero-Shooter, kompetitiver Ego-Shooter Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2015 Entwickler Ubisoft Montreal Verlag Ubisoft Durchschnittliche Spielzeit 3–5 Minuten pro Runde, 15–20 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Overwatch Fans, die sich langsamere, bedächtigere Action mit Helden wünschen Was mir gefallen hat Zerstörbare Umgebungen, asymmetrische Rollen, Runden mit hohem Einsatz

Rainbow Six Siege passiert, wenn ein Der Hero-Shooter verlangsamt das Geschehen und verwandelt jede Wand, jedes Fenster und jeden Boden in ein taktisches Rätsel. Ich werde meinen ersten Clutch nie vergessen – 1 gegen 3, letzte Runde, als „Smoke“ hinter einer verstärkten Mauer kauernd darauf wartend, dass sie in den Trichter laufen. Das taten sie auch und kamen nie wieder heraus.

Pro-Tipp Überstürze nichts. Belagerungen belohnen Geduld. Setze deine Drohne ein, gib Anweisungen für die Rotationen und warte darauf, dass der Gegner den ersten Fehler macht.

WoOverwatch und ähnliche Spiele versetzen dich in chaotische Teamkämpfe, Siegeist einSchachpartie mit Kugeln. Jeder Operator hat eine klare Aufgabe: Thermite ebnet den Weg für einen Vorstoß, Mira sichert Kontrollpunkte, Dokkaebi hackt Kameras, um den Druck innerhalb von Sekunden umzukehren. Es geht nicht darum, Kills zu sammeln, sondern mit einem gut platzierten Gadget oder einem geschickten Winkel den spielentscheidenden Moment zu schaffen.

Wenn du gerne mit deinen Freunden auf verschiedenen Geräten spielst, ist dies ebenfalls eines der unterhaltsame plattformübergreifende Spiele auf dem Markt. Ihr könnt sogar gemeinsam Ranglistenspiele bestreiten.

Mein Fazit: Wenn Sie die Helden-Variante von Overwatch aber mehr Köpfchen als Muskelkraft wollen, Siege Das ist es, was es ausmacht. Es ist langsamer, schweißtreibender und um so befriedigender, wenn ein Plan aufgeht. Jede Runde fühlt sich an wie ein Raubüberfall mit hohem Einsatz, bei dem ein einziger Fehltritt das Spiel kosten kann. Und genau das ist der Reiz.

Was meinen die Spieler dazu? LivinForestL1fe

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„Rainbow Six Siege“ ist zweifellos eines der unterhaltsamsten Shooter-Spiele, aber auch eines der Spiele, in die man am schwersten hineinfindet. Erst wenn man die brutale Lernkurve überstanden hat, kann man den Zauber des Spiels wirklich erleben. Achilleas14

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Das derzeit beste 5v5-Spiel, aber es gibt zu viele toxische Spieler im Spiel; es sollte strengere Regeln für sie geben.

10. Star Wars Battlefront II [Helden-Shooter in einer weit, weit entfernten Galaxis]

Unsere Bewertung 7.5

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Genre Team-basierter Shooter, Hero-Shooter, Action Plattformen PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2017 Entwickler SAGT Verlag Electronic Arts Durchschnittliche Spielzeit 15–20 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Overwatch Fans, die sich chaotische, übertriebene Heldenkämpfe im Star-Wars-Universum wünschen Was mir gefallen hat Kultige „Star Wars“-Helden, riesige Karten, Fahrzeuge, teamorientierte Ziele

Battlefront II versetzt dich inStar Wars Kämpfe auf Hochtouren. Während des Testens ertappte ich mich dabei, wie ich als Luke Skywalker nach Naboo sprang, Blasterfeuer auswich, mich durch die Sturmtruppen kämpfte und dachte: „Ja … das ist total verrückt – und ich liebe es.“ Jedes Match fühlt sich wie eine kleine Filmsequenz an. Modus „Helden gegen Schurken“ Da kommt der richtige Kick: Darth Vader bricht durch die Frontlinie, Rey saust vorbei, und dein Team versucht verzweifelt, Schritt zu halten.

Pro-Tipp Versuche mit deinen Helden nicht nur Kills zu erzielen. Konzentriere dich auf die Ziele und das Teamspiel. Den Punkt mit Leia voranzutreiben oder im richtigen Moment einen Speeder abzusetzen, entscheidet das Spiel viel stärker als eine Solo-Serie.

Es geht hier nicht nur um spektakuläre Kills. Karten sind riesig, Fahrzeuge verändern den VerkehrsflussundZiele sind tatsächlich wichtig. Es ist so, als obOverwatch auf Steroiden – weniger Engpässe, mehr Chaos, und jede Runde fühlt sich lebendig an. Man spürt die Wucht jedes Vorstoßes, und wenn das Team gut harmoniert, sind diese Momente elektrisierend.

Mein Fazit: If Overwatch Wenn es bei Brawls einen „Star Wars“-Mod gab, dann ist es dieser. Er ist filmisch, chaotisch und es ist ein unglaubliches Erfolgserlebnis, wenn dein Team einen perfekten Vorstoß hinlegt. Für Fans von Team-Shootern, die sich in jedem Match ein bisschen Filmzauber wünschen, ist dieses Spiel ein absoluter Knaller.

Was meinen die Spieler dazu? Remy8688

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Ich spiele das Spiel seit dem Start mindestens ein paar Mal im Jahr, aber da die Spielerbasis jetzt wieder massiv gewachsen ist, dachte ich mir, ich schreibe eine Bewertung. Dieses Spiel ist ganz anders als bei der Veröffentlichung – es ist genau das Spiel, auf das wir alle vor dem Start gehofft hatten. Du wirst definitiv Spaß daran haben, dieses Spiel zu spielen, besonders wenn du ein Fan von Battlefield und/oder Star Wars bist. Es ist für jeden etwas dabei, und selbst wenn du keine Shooter magst, gibt es den „Starfighter Assault“, falls du Lust auf Weltraum-Luftkämpfe hast. Bahia8000

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Das beste Battlefield-Spiel, das gar kein Battlefield-Spiel ist. Es macht ziemlich viel Spaß, die Karten sind gut gestaltet, mit Anspielungen und einer ordentlichen Musikauswahl. Das Gameplay ist solide und bietet immer wieder Abwechslung. Aber was ich an diesem Spiel wirklich liebe, ist die Atmosphäre. In den meisten Battlefield-Spielen sieht man, wenn man innehält und sich umschaut, ehrlich gesagt nicht viel; manchmal gibt es ein paar Wow-Momente, aber die sind eher selten. Wenn man sich entscheidet, innezuhalten und zu schauen, was hier vor sich geht, sieht man Chaos, man sieht Krieg, man sieht eine Star Wars Battlefront 2-Laser-Maschinen, Helden und Schurken, Angst, Zerstörung und Tod.

Unsere Bewertung 7

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Genre Arena-Shooter, Helden-Shooter, Multiplayer-FPS Plattformen PC Erscheinungsjahr 2017 Entwickler Id Software Verlag Bethesda Softworks Durchschnittliche Spielzeit 10–15 Minuten pro Spiel Am besten geeignet für Overwatch Fans, die rasante Geschwindigkeit, wahnsinniges Können und gnadenlose Duelle wollen Was mir gefallen hat Klassische FPS-Bewegung in der Arena, einzigartige Champion-Fähigkeiten, blitzschnelle Matches

Quake Champions ist nicht dazu da, dich zu verhätscheln. Es ist bestrafend, unerbittlichundviel zu schnell jemals fair zu sein. Aber genau das liebe ich daran. Champions sorgen zwar für Abwechslung, aber die Bewegung ist der eigentliche Star. Raketen-Springen, Bodenbeschuss, Tonabnehmer in Reihe schalten– es ist so, als obOverwatch mit Vollgas. Es dreht sich alles um rohes Können, Entscheidungen im Bruchteil einer Sekunde und den einen oder anderen Moment, in dem man sich fragt: „Wie habe ich das überhaupt überlebt?“

Pro-Tipp Denk gar nicht erst an die Fähigkeiten. Beherrsche erst einmal die Bewegung. Wenn du die Karte beherrschst, beherrschst du das Spiel. Die Fähigkeiten verstärken lediglich das, was du mit Raketen und Schienen ohnehin schon machst.

Karten sindVertikale Spielplätze, die für Chaos geschaffen sind. Jede Ecke, jede Kante und jedes Geländer kann dich umbringen oder dir einen Vorteil verschaffen. Ich liebe es, wie es schlampiges Spiel bestraft, aber jeden belohnt, der bereit ist, seine Geschwindigkeit zu meistern. Es ist chaotisch, es ist aggressiv, und es hält nichts von einer sanften Einführung. Das macht es perfekt, wenn Overwatchs Das von vielen Pausen geprägte Tempo wirkt irgendwann langsam.

Mein Fazit: Wenn du den Nervenkitzel eines Hero-Shooters suchst, ohne dich um Anfänger kümmern zu müssen, Quake Champions liefert. Es ist brutal, chaotisch und wahnsinnig schnell, aber wenn man erst einmal im Flow ist, gibt es nichts Befriedigenderes. Wer Geschicklichkeit, Geschwindigkeit und pures Adrenalin sucht, sollte sich das unbedingt genauer ansehen.

Was meinen die Spieler dazu? BumpkinSTABBY

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Sie haben tatsächlich den Grunz-Soundeffekt beim Springen wiederverwendet. Das ist Game-Design vom Feinsten. Sie haben „Tactical Doom“ noch taktischer und realistischer gemacht. Die Grafik wurde verbessert. Und jetzt liegt der Fokus mehr auf strategischen Herangehensweisen als auf „Run and Gun“. Gut Anonymer_Benutzer3

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Zu diesem Spiel mit seinem zeitlosen Gameplay, den ausgewogenen Waffen und den tollen Levels kann ich immer wieder zurückkehren.

Kommende Spiele ähnlich wie Overwatch

Die Hero-Shooter-Szene wird immer heißer, und diese kommenden Spiele werden die Stimmung noch weiter anheizen. Mach dich bereit für wilde neue Charaktere, verrückte Fähigkeiten und teamorientierten Wahnsinn, der dich an den Bildschirm fesseln wird:

Deadlock (erscheint voraussichtlich 2025) – Ein Helden-Shooter, bei dem es um taktische Kämpfe mit hohem Einsatz geht. Wenn du Lust auf rasante Action mit starkem Fokus auf Strategie und einzigartigen Helden hast, PattsituationDas wird dein neuer Lieblingssong.

– Ein Helden-Shooter, bei dem es um taktische Kämpfe mit hohem Einsatz geht. Wenn du Lust auf rasante Action mit starkem Fokus auf Strategie und einzigartigen Helden hast, PattsituationDas wird dein neuer Lieblingssong. WTF: Waifu Tactical Force (2027) – Eine skurrile Mischung aus Anime-Waifus und taktischen Kämpfen. Wenn du auf der Suche nach einem urkomischen, actiongeladenen Shooter mit verrückten Charakteren und strategischen Elementen bist, WTFDa bist du in guten Händen.

– Eine skurrile Mischung aus Anime-Waifus und taktischen Kämpfen. Wenn du auf der Suche nach einem urkomischen, actiongeladenen Shooter mit verrückten Charakteren und strategischen Elementen bist, WTFDa bist du in guten Händen. Last Flag (2026) – Das hier entwickelt sich zu einem knallharten Team-Shooter mit einer besonderen Wendung. Wenn du Overwatchdie Atmosphäre von [Titel] mögen, aber etwas Frisches mit neuen Spielmechaniken und intensiven Kämpfen suchen, Letzte Flaggeist den Hype definitiv wert.

Diese kommenden Titel versprechen genau die adrenalingeladene, strategische Action, die Sie lieben – und in Kombination mit einem VPN fürOverwatch kann das Spielerlebnis noch flüssiger machen. Haltet die Augen offen, denn die Zukunft der Helden-Shooter sieht echt heiß aus!

Mein Gesamtfazit zu Spielen wie Overwatch

Wenn es um Team-Shooter und epische Heldenkämpfe geht, ist für jeden Spielertyp etwas dabei. Diese Tipps sorgen für einen ordentlichen Adrenalinkick:

Für taktische Genies → Rainbow Six Siege . Wenn du jeden deiner Schritte genau planst und deine Ziele mit Präzision erreichst, ist dies dein Schlachtfeld.

. Wenn du jeden deiner Schritte genau planst und deine Ziele mit Präzision erreichst, ist dies dein Schlachtfeld. Für ambitionierte Spieler → Valorant . Rasant, extrem raffiniert und voller Action mit hohem Einsatz – perfekt für alle, die ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen und ihre Gegner im Ranglistenspiel überlisten wollen.

. Rasant, extrem raffiniert und voller Action mit hohem Einsatz – perfekt für alle, die ihre Zielgenauigkeit unter Beweis stellen und ihre Gegner im Ranglistenspiel überlisten wollen. Für Sci-Fi-Fans → Destiny 2: Die endgültige Gestalt . Mit seiner riesigen Spielwelt und den intensiven PvE- und PvP-Modi ist dieses Spiel genau das Richtige für Spieler, die sich nach einer Mischung aus Weltraumschlachten und einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte sehnen.

. Mit seiner riesigen Spielwelt und den intensiven PvE- und PvP-Modi ist dieses Spiel genau das Richtige für Spieler, die sich nach einer Mischung aus Weltraumschlachten und einer tiefgründigen Hintergrundgeschichte sehnen. For Marvel Fans → Marvel Rivals. Stelle dein Team aus legendären Superhelden zusammen und mach dich bereit für actiongeladene Teamkämpfe mit Fähigkeiten, die in jedem Match für ordentlich Power sorgen.

Egal, welchen Stil du bevorzugst – diese Spiele stillen deinen Wettbewerbsdrang und sorgen jedes Mal für Spannung, wenn du das Schlachtfeld betrittst.

Häufig gestellte Fragen