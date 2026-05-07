La mejor configuración para juegos de simulación de carreras: el equipo imprescindible en 2025

La mejor configuración para juegos de simulación de carreras convierte tu pantalla en una cabina de pilotaje. Es la diferencia entre jugar de forma ocasional y una inmersión total. Para algunos, los juegos de simulación de carreras son simplemente una diversión. Para otros, son un campo de entrenamiento. Los equipos de carreras y los pilotos utilizan estas configuraciones para agudizar sus reflejos y desarrollar la disciplina.

Los juegos de simulación de carreras han experimentado un gran auge gracias a títulos como Forza Horizon and Assetto Corsa. Estos títulos han sentado unas bases que van más allá de la simple popularidad. Han creado comunidades globales de personas que buscan el realismo. Una buena configuración para un simulador de carreras ofrece mucho más que gráficos. Incluye pedales sensibles a la presión, retroalimentación de fuerza y soportes estables que te hacen sentir como si estuvieras realmente sentado en un coche.

Personalmente, he probado el equipamiento de simulación de carreras para el juego de F1 de EA, y sé cómo puede aportar realismo y desafío al juego. Basándome en mi experiencia personal y en una investigación exhaustiva sobre todos los aspectos relacionados con el equipamiento de simulación de carreras, te ayudaré a encontrar los mejores productos.

Este artículo lo explica todo paso a paso de forma clara. Sin florituras. Sin conjeturas. Te voy a dar la lista de material que recomendaría a cualquiera que quiera vivir la emoción de las carreras en lugar de limitarse a verlas.

Si estás montando tu primer equipo o quieres mejorar el que ya tienes, estás en el lugar adecuado. El objetivo es sencillo: ayudarte a invertir en material que marque la diferencia. Te guiaré paso a paso por cada uno de los aspectos fundamentales de la configuración del simulador de conducción, te explicaré qué es lo más importante y te mostraré en qué aspectos realmente vale la pena invertir tu dinero.

Creemos una configuración que te resulte cómoda, funcione bien y te haga volver una y otra vez.

Componentes esenciales para la configuración de un simulador de carreras

Antes de entrar en materia, hay que tener en cuenta lo siguiente: el lo mínimo indispensable cualquier configuración de simulación realista incluye un volante de carreras, pedales, cabina, monitor, yplataforma de juegos. Si te saltas alguno de ellos, no disfrutarás de la experiencia completa. Estos cuatro pilares son fundamentales para el éxito o el fracaso de la configuración.

A continuación se ofrece un desglose de cada componente fundamental y por qué es importante:

Componente Por qué es importante Volante y pedales de competición El volante es el centro neurálgico. Te permite sentir el sobreviraje, la pérdida de adherencia y cada bache del circuito. Un volante con retroalimentación de fuerza intensa añade resistencia física, lo que te sumerge de lleno en la experiencia. Añade pedales con célula de carga para un control preciso de los frenos y el acelerador, y de repente ya no estás reaccionando al juego. Lo estás conduciendo. Ponte / Cabina No se puede conducir a toda velocidad sobre un escritorio que se mueve. Un buen cabina mantiene todo en su sitio y coloca tu cuerpo en una posición que te hace sentir como si estuvieras abrochado en un coche. Sin flexiones. Sin deslizamientos. Solo una base sólida como una roca que te permite superar tus límites vuelta tras vuelta. Monitor / Pantalla La pantalla es como el parabrisas de un coche. Un solo monitor cumple su función, pero limita la visión global. Monitores ultrapanorámicos ofrecen una mayor inmersión sin necesidad de soportes triples. Pantallas triples te ofrece una visión lateral completa, ideal para los veteranos de los simuladores. VR lleva la inmersión al máximo, pero no a todo el mundo le gusta el esfuerzo que supone ni la preparación necesaria. PC / Consola Necesitas una frecuencia de fotogramas fluida y una respuesta rápida. A ordenador para juegos de gama media destaca en cuanto a personalización, calidad visual y compatibilidad con los accesorios. Consolas son más económicas y fáciles de conectar, pero a cambio se pierde algo de realismo y flexibilidad a largo plazo. Elige la opción que mejor se adapte a tus objetivos y a tu bolsillo.

Ahora que ya sabes qué es lo que hace que una configuración sea auténtica, el siguiente paso es ajustar el equipo. Desplázate hacia abajo para descubrir las ruedas, los pedales, los equipos y las pantallas que marcan la diferencia. No se trata de una lista copiada y pegada. Cada uno de los productos que aparecen a continuación ha sido seleccionado por una razón: cumple con lo prometido. Algunos son perfectos para principiantes, otros llevan al límite las posibilidades de un equipo doméstico. Pero todos aportan algo valioso.

Si de verdad quieres montar una configuración que te haga sentir como en una carrera (y no solo como si estuvieras jugando), estás justo donde tienes que estar. Echemos un vistazo más de cerca al equipamiento que realmente se merece un hueco en tu cabina.

Cómo elegir el volante y los pedales de carreras adecuados

No nos andemos con rodeos: la mayoría de la gente juega a las carreras de simulación con porquerías. Si el volante no se resiste cuando sobregiras y el pedal del freno parece un juguete que chirría, entonces no estás compitiendo. Solo estás jugando a simular una carrera detrás de un juguete de plástico.

A un volante de simulación de carreras adecuado y los pedales de simulación de carreras lo cambian todo. De repente, iRacing te da un golpe en el pecho cuando te pasas del punto de frenada. Assetto Corsa deja de parecer un juego y empieza a parecer una lucha contra la gravedad. F1 se convierte en una partida de ajedrez en la que se suda a mares. Tu equipo no solo tiene el aspecto adecuado, sino que te agarra de brazos y piernas y te lanza a la pista.

En esta guía, voy a darlo todo. Descubrirás por qué la retroalimentación de fuerza y la resistencia de los pedales son el alma de un control realista en los simuladores. Voy a explicar las diferencias entre los sistemas de transmisión por engranajes, por correa y de transmisión directa, sin andarme con rodeos.

Ah, y te daré rangos de precios reales para que sepas exactamente en qué te estás metiendo. ¿Listo para montar un equipo que te haga inclinarte en las curvas como si estuvieras realmente en el asiento?

La importancia de la retroalimentación de fuerza y la resistencia de los pedales

Aquí es donde las carreras falsas se convierten en real. La retroalimentación de fuerza es tu único vínculo con el alma del coche. Un volante de simulación de carreras de verdad no gira libremente como un juguete. peleas Tú. Da tirones, se sacude y vibra cuando las ruedas pierden adherencia o te metes demasiado en una curva. No sería un auténtico simulador si no te planteara un reto.

Cuando la rueda rebota tras golpear un bordillo en iRacing, o se cierra en mitad de la curva en Assetto Corsa, eso es la retroalimentación de fuerza haciendo su trabajo. Y cuando está bien ajustada, dejas de fijarte en la pantalla porque sientes que realmente estás conduciendo algo.

Hablemos ahora de los pedales. Si el pedal del freno parece una esponja empapada, estás desperdiciando cada vértice. Los buenos pedales de simulación de carreras ofrecen resistencia, igual que los frenos reales. Los sensores de célula de carga no miden hasta dónde has pisado el pedal. Lo que miden es cómo duro Te estás pasando. Eso lo cambia todo. Estás marcando la vuelta perfecta, vuelta tras vuelta.

Si sientes en el pie lo que hacen los neumáticos, tu tiempo por vuelta mejora. Así de sencillo.

Esto es lo que te aportan una retroalimentación adecuada y la resistencia:

Realismo: Sientes la textura de la carretera, la carga de la suspensión y el agarre de los neumáticos. No son solo sensaciones visuales, sino también físicas. Tu moto te responde.

Sientes la textura de la carretera, la carga de la suspensión y el agarre de los neumáticos. No son solo sensaciones visuales, sino también físicas. Tu moto te responde. Control: Cuando la tracción falla o el peso se desplaza, te das cuenta al instante. La rueda te lo indica. Los pedales lo confirman. Así es como evitas el deslizamiento antes de que se produzca.

Cuando la tracción falla o el peso se desplaza, te das cuenta al instante. La rueda te lo indica. Los pedales lo confirman. Así es como evitas el deslizamiento antes de que se produzca. Rendimiento: La presión predecible del pedal y la respuesta del FFB fomentan la regularidad en las vueltas y la confianza.

La presión predecible del pedal y la respuesta del FFB fomentan la regularidad en las vueltas y la confianza. Inmersión:De repente,F1 No es solo un juego, porque tu cerebro empieza a creer que tienes las manos y los pies sujetos a una cabina de pilotaje.

Elige un volante que haga clic cuando te salgas de la curva, y pedales para simuladores de carreras que se resisten como un coche de verdad.

Tecnologías de la distancia entre ejes: transmisión por engranajes, transmisión por correa, transmisión directa

Lo que hay dentro de la base determina el grado de realismo que tiene tu coche cuando se defiende. Hay tres tipos: con transmisión por engranajes, por correa y directa.

Ruedas con transmisión por engranajes utilizan engranajes de metal o plástico para transmitir el movimiento del motor a la dirección. Son baratas, aptas para principiantes y una opción sólida para dar los primeros pasos. Pero da la sensación de estar girando una llave oxidada. La respuesta es ruidosa, torpe y, sinceramente, primitiva. Son adecuadas para pilotos ocasionales o presupuestos ajustados, pero el bajo par y la sensación de chirrido se hacen pesados enseguida.

Ruedas accionadas por correa Si sustituyes esos engranajes por una correa de goma, la diferencia es inmediata. La fuerza es mayor, la respuesta más suave y la experiencia resulta mucho más natural. Esta es la gama intermedia. Más envolvente que los sistemas de engranajes y, además, asequible. Sin embargo, las correas se estiran con el tiempo, así que tendrás que tensarlas o sustituir algunas piezas en algún momento.

Ruedas de tracción directa son pura potencia. La respuesta es contundente y precisa. Cada bache, cada sacudida y cada deslizamiento de los neumáticos se transmite con total claridad. Da la sensación de que tus brazos están conectados directamente al coche. Son más caras, pesan más y requieren más ajustes. Pero, una vez que las pruebas, no hay nada que se les pueda comparar.

En la siguiente tabla se resumen estas diferencias:

Tipo de unidad Cómo funciona Ventajas Contras Accionado por engranajes Los engranajes metálicos dentados se acoplan para hacer girar el eje ✅ Asequible ✅ Fácil de usar ✅ Menores costes de mantenimiento ❌ Fuerzas más débiles ❌ Sensación de «chirrido» en los cambios ❌ No es ideal para sesiones largas e intensas​ Accionado por correa La correa tensora se enrolla alrededor de las poleas ✅ Mayor par motor que las marchas​ ✅ Mayor precisión en la respuesta ✅ Más silencioso que los engranajes ❌ Las correas pueden estirarse o desgastarse con el tiempo​ ❌ Requiere un mantenimiento mínimo Accionamiento directo El motor está montado directamente en el eje de la rueda ✅ La respuesta de fuerza más intensa ✅ Máximo nivel de detalle y precisión ✅ Rendimiento constante en carreras largas​ ❌ Caro y pesado ❌ Requiere una fuente de alimentación y conocimientos de configuración​

Elige lo que prefieras.

Ruedas recomendadas

Empecemos por lo básico. Sí, el volante.

Llantas de alta gama

Si quieres disfrutar de una experiencia de primera, echa un vistazo a estas opciones inmejorables.

The T-GT II Es una bestia diseñada para las carreras de simulación de máxima precisión. Con su motor sin escobillas y la tecnología de vibración T-DFB, ofrece una textura del asfalto y una resistencia que parecen reales. Ideal para jugadores competitivos que desean mejorar su equipo de carreras de simulación, este es el volante que utilizan los pilotos de simulación cuando el segundo puesto no es una opción.

Recomiendo mantener un ventilador de mesa apuntando hacia la base durante las carreras de resistencia largas para evitar el sobrecalentamiento. No lo he puesto a prueba en sesiones de resistencia de varias horas, así que no puedo opinar con total certeza sobre su rendimiento térmico a largo plazo ni sobre su durabilidad.

The Paquete MOZA R5 Es una opción elegante, agresiva y de transmisión directa, perfecta si lo que buscas es un equipo completo de simulación de carreras listo para usar nada más sacarlo de la caja. Su potencia compacta supera con creces lo que cabría esperar de su tamaño y ofrece una experiencia de simulación de carreras refinada gracias a un volante de carreras de alto par diseñado para impresionar.

Te recomiendo que desactives el centrado automático en el software MOZA Pit House para conseguir un control más fluido de la deriva. Sin embargo, solo lo he probado en PC, así que no puedo opinar con total certeza sobre su rendimiento en consolas.

The Logitech G Pro ofrece una retroalimentación de fuerza (FFB) de alta gama en un diseño familiar. Su sistema TRUEFORCE da vida a los coches de carreras gracias a un volante sorprendentemente sensible que no se queda atrás. Apreciado por su flexibilidad «plug-and-play», se trata de un equipo de simulación de carreras de primera calidad para quienes detestan perder el tiempo con la configuración.

Según mi experiencia, reducir la intensidad del FFB a alrededor del 70 % evita los ruidos de traqueteo al pasar por los bordillos sin perder detalle. Es recomendable que los usuarios de consolas comprueben bien los posibles problemas de compatibilidad antes de comprar, ya que solo lo he probado en PC.

Llantas de gama media

Hablando un poco más en serio, estas son tus opciones de gama media.

The T300 RS GT es uno de los favoritos de siempre en el mundo del hardware para simuladores de carreras. Su sistema de retroalimentación de fuerza con transmisión por correa es fluido y sensible, y ofrece una excelente sensación de transferencia de peso en las curvas. Diseñado para los aficionados a los simuladores más exigentes que buscan una experiencia inmersiva sin llegar a la transmisión directa, ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento y precio.

En mi caso, cambiar el ventilador de refrigeración de serie por uno más silencioso del mercado de recambios puede reducir el famoso «zumbido» durante las carreras largas. No he probado todas las llantas ni todos los accesorios posibles, así que no puedo opinar con total certeza sobre su versatilidad modular.

The Mosaic R3 es una revelación en el mercado de las carreras de simulación. Esta compacta configuración de transmisión directa ofrece una potencia y un control impresionantes en un espacio más reducido que la mayoría de los sistemas de correa. Es la opción ideal para cualquiera que esté listo para iniciarse en las carreras de simulación con un equipo que supone un auténtico salto en cuanto a realismo.

He probado a reducir los filtros de FFB en el software MOZA; esto hace que los detalles de la textura de la carretera se aprecien mucho más, sobre todo en el ACC. No lo he combinado con juegos de pedales de gama alta, así que mis impresiones se centran más en el volante que en todo el ecosistema.

Ruedas para principiantes

¿Estás empezando? No te cortes demasiado. Con estas recomendaciones estarás bien cubierto.

The Logitech G29 (para PlayStation) y Buenos días (para Xbox/PC) son los volantes clásicos por excelencia para los principiantes. Asequibles, duraderos y fáciles de configurar, ofrecen una retroalimentación de fuerza por engranajes que cumple perfectamente su función. Son una buena puerta de entrada al mundo de las carreras de simulación y una opción segura si estás montando tu primer equipo con un presupuesto limitado.

Un consejo: aflojar ligeramente los tornillos de la abrazadera del volante ayuda a reducir el famoso ruido de «chirrido» de los cambios sin afectar a la estabilidad. No los he probado en los simuladores de carreras más recientes con detalles avanzados de FFB, así que mis impresiones se basan principalmente en títulos más populares.

The Las 150 mejores and TMX Son híbridos con transmisión por correa que ofrecen una conducción más suave que los modelos básicos con engranajes. Son una excelente opción de iniciación para los pilotos que buscan un poco más de sensación de la carretera sin tener que lanzarse directamente a configuraciones de alto coste. Ideales para los jugadores ocasionales que se están volviendo adictos. Compatibles con PC y consolas.

Sinceramente, te recomiendo que cambies cuanto antes a unas abrazaderas de otra marca, ya que las originales se desgastan rápidamente con un uso intensivo. No las he sometido a pruebas de resistencia a lo largo de varias temporadas, así que no puedo decir mucho sobre su durabilidad.

The Volante de carreras HORI Apex Es ideal para principiantes. No tiene retroalimentación de fuerza, solo resistencia básica por muelles. PERO es muy barato, compatible con consolas y te permite ponerte al volante rápidamente. Si tienes un presupuesto ajustado o simplemente quieres probar cómo es, este es el volante más básico que te permite ponerte al volante.

Asignar el D-pad a los espejos de visión rápida hace que sea mucho más útil en las salas competitivas online, al menos para mí. No lo he usado en simuladores competitivos, así que mis impresiones se inclinan más hacia el ámbito casual.

Pedales recomendados

Es hora de pasar al juego de pies. Aquí tienes una selección muy completa, desde material de gama alta hasta opciones para principiantes.

Pedales de alta gama

Los pedales de alta gama harán que tu simulación se parezca menos a una simulación.

Con una estructura robusta como un tanque y diseñado para ofrecer precisión, el La Prima® Ofrece una presión de frenado precisa gracias a un sistema de células de carga de gran durabilidad. Perfecto para pilotos que buscan llegar al límite en competiciones de resistencia o de GT, este juego de pedales aporta un realismo de nivel profesional a cualquier equipo de simulación de carreras. Es una mejora ideal para los pilotos de simulación que desean montar una configuración completa y a la perfección que realmente se sienta como una cabina de pilotaje.

Recomiendo tener a mano un juego de elastómeros de repuesto, ya que pueden desgastarse al cabo de entre 6 y 12 meses. No lo he probado con el ecosistema completo de ASETEK, por lo que mis impresiones se limitan al rendimiento en modo autónomo.

The SIMSONN PRO X ofrece una respuesta increíble, diseñada para pilotos que saben cómo debe sentirse cada milímetro de recorrido. Estos pedales con sensores magnéticos proporcionan una respuesta ultraprecisa y no emiten ningún ruido mecánico. Para cualquiera que busque un rendimiento constante al más alto nivel o que esté montando un equipo de simulación de carreras limpio y modular, este es el tipo de hardware de precisión que no escatima en calidad.

Un consejo: montarlos en un soporte rígido de aluminio mejora considerablemente la sensación; los soportes flexibles merman la precisión del pedal. No los he utilizado en carreras de liga de larga duración, así que no puedo opinar con total certeza sobre su durabilidad en condiciones de uso intensivo a largo plazo.

Si buscas firmeza y estabilidad en cada paso, el TPR Los pedales tipo timón ofrecen una estructura de acero sólida como una roca y una capacidad de respuesta de nivel industrial. Diseñados originalmente para simuladores de vuelo, se adaptan a la perfección a las configuraciones de carreras que exigen un control de frenado agresivo. Encajan a la perfección en una configuración completa de simulación de carreras, especialmente para aquellos pilotos que dan prioridad a la durabilidad y a una sensación de fiabilidad durante las sesiones largas. Estos pedales mantienen un rendimiento constante, por muy intensa que sea la carrera.

Cambiar a resortes más blandos facilita mucho la modulación del acelerador en las carreras de resistencia. Lo he probado principalmente para carreras, no para simuladores de vuelo, así que no puedo opinar mucho sobre su versatilidad en distintos tipos de simuladores.

Pedales de gama media

¿Aún no tienes claro si quieres unos pedales de gama alta? Puedes optar por una opción de gama media para ayudarte a decidirte, o quedarte tranquilamente con lo que tienes.

Estos pedales ofrecen una gran relación calidad-precio. Los T-LCM Este kit lleva el sistema de frenado con célula de carga al segmento de gama media. Supone un gran avance en cuanto a precisión de pedaleo. Es ideal para aquellos pilotos que quieran mejorar su experiencia en las carreras de simulación gracias a su resistencia ajustable y su sólida construcción. Es una de las formas más sencillas de desarrollar la memoria muscular sin tener que recurrir a productos de gama alta.

El cambio a modificaciones de frenos cónicos mejora considerablemente la respuesta de los frenos sin necesidad de un kit completo de elastómeros. No he probado todas las combinaciones posibles de muelles y resistencias, por lo que mis impresiones sobre el ajuste son parciales.

The Novia SR-P Estos pedales te ofrecen una sensación de presión realista sin arruinarte. Diseñados para ofrecer durabilidad y capacidad de respuesta, son la elección perfecta para cualquiera que quiera montar el mejor equipo de simulación de carreras con un presupuesto medio. Su robusta estructura de acero, la tensión de los resortes personalizable y el sistema de frenado con célula de carga hacen que rindan muy por encima de lo que cabría esperar por su precio. Precisos y fiables, están hechos para crecer contigo.

Un consejo de primera mano: combinarlo con la placa de reposapiés SR-P de Moza mejora considerablemente la comodidad de los talones y las puntas de los pies. Sin embargo, no lo he probado con las bases de volante de gama alta de Moza, por lo que mi opinión se centra en su uso por sí solo.

Pedales para principiantes

Hay pedales para todos los niveles. Con estos pedales podrás empezar con buen pie.

The Movimiento periódico de tres órdenes Es uno de los pedales con mejor relación calidad-precio del mercado. Gracias a sus sensores magnéticos y a su excelente compatibilidad con mods, aporta a cualquier configuración completa de simulación de carreras la estabilidad y la capacidad de respuesta necesarias para empezar a correr con confianza. Lo más destacado es el pedal de freno, que ofrece una resistencia sorprendentemente constante, algo poco habitual en este rango de precios. Es el primer paso perfecto si estás montando un equipo serio sin arruinarte.

En mi opinión, añadir unas extensiones de pedales impresas en 3D hace que se parezcan más a los modelos de gama alta, pero a un precio más asequible. No las he probado con modificaciones importantes, así que mis impresiones se basan en el modelo de serie.

The Raceline III Estos pedales ofrecen una sensación sorprendentemente refinada para ser un modelo básico. Diseñados para adaptarse a cualquier equipo de simulación compacto, son todo un éxito entre los aficionados a las carreras de simulación que buscan un equipo ligero pero eficaz. El pedal de freno de este juego se ha mejorado para ofrecer una presión más suave y una mejor respuesta. Es el punto de partida ideal para cualquiera que esté dando sus primeros pasos en el mundo de las carreras de simulación.

Recomiendo encarecidamente utilizar alfombrillas antideslizantes o fijarlas bien desde el principio, ya que tienden a deslizarse al frenar bruscamente. No las he sometido a pruebas de resistencia en varios simuladores, por lo que mis impresiones se basan más bien en un uso ocasional.

Cómo elegir el asiento o la cabina de carreras ideal

A cabina de carreras virtual resistente mantiene todo bien sujeto, por lo que tu memoria muscular y tus movimientos al volante se mantienen constantes. A su vez, esta constancia te ayuda a desarrollar tus habilidades al volante como si estuvieras en un coche de verdad.

A continuación se muestra una comparación de las diferentes opciones de cabina:

Tipo de configuración Descripción Ventajas Contras Levantamiento de ruedas Un bastidor compacto para montar las ruedas y los pedales. ✅ Asequible y portátil. ❌ Puede tambalearse con equipos de alta gama; ajustabilidad limitada. Cabina plegable Asiento y estructura integrados que se pueden plegar para guardarlos. ✅ Mayor estabilidad que los soportes tradicionales y ocupa menos espacio. ❌ Menos cómodo para un uso prolongado. Cabina completa Un chasis robusto con un asiento de competición específico. ✅ Máxima estabilidad, gran capacidad de ajuste y una experiencia envolvente. ❌ Requiere más espacio y supone un mayor coste.

Ten en cuenta lo siguiente a la hora de elegir tu cabina:

Disponibilidad de plazas : Si dispones de poco espacio, una base con ruedas o una cabina plegable podrían ser la solución ideal.

: Si dispones de poco espacio, una base con ruedas o una cabina plegable podrían ser la solución ideal. Presupuesto : Los simuladores con volante suelen ser más económicos, mientras que las cabinas completas ofrecen prestaciones de alta gama a un precio más elevado.

: Los simuladores con volante suelen ser más económicos, mientras que las cabinas completas ofrecen prestaciones de alta gama a un precio más elevado. Nivel de inmersión: Para disfrutar de la experiencia más realista, una cabina completa ofrece la mejor ergonomía y estabilidad.

Cockpits recomendados para simulación de carreras

Hablemos del cuerpo. Un buen manillar es como el pegamento que une los cimientos.

Cabinas de alta gama

Si quieres una experiencia totalmente inmersiva, lo mejor es empezar por una cabina de alta gama. Aquí tienes algunas opciones que merecen la pena.

Fabricado con materiales de alta calidad y sin ninguna flexión, el F-GT Elite es el volante en el que confían los pilotos profesionales más exigentes. Sólido como una roca, totalmente ajustable y preparado para soportar el duro uso de la conducción directa. ¿Fórmula o GT? Sirve para ambas. Sin concesiones, sin vibraciones. Sumérgete de lleno en la experiencia.

Recomiendo colocar almohadillas de goma aislantes debajo del equipo para reducir el ruido de las vibraciones que se transmiten al suelo. No lo he utilizado con accesorios de movimiento, así que no puedo opinar de primera mano sobre su compatibilidad.

Diseñado como un vehículo de alto rendimiento, este cockpit te mantiene bien sujeto gracias a un asiento firme y transpirable y a un soporte de flexión dinámica. Un gran paso adelante para los pilotos de nivel intermedio que quieren darlo todo sin salirse del presupuesto. Compacto y con el respaldo oficial de Logitech.

Intenta tensar la tela del sillín de vez en cuando para evitar que se combe con el uso prolongado, algo que algunos usuarios han señalado tras meses de competición. Yo no he pasado muchas horas en él, así que no puedo opinar con total certeza sobre la comodidad en carreras de resistencia.

Un buen punto de partida que no se amedenta ante la presión. Maneja con facilidad los sistemas de transmisión por engranajes y es lo suficientemente resistente como para tu primer sistema de transmisión directa. Asequible, ajustable y sorprendentemente robusto. Marada te permite lanzarte a la carrera sin darle más vueltas.

Un consejo: cambiar el asiento de serie por un asiento envolvente mejora enormemente la comodidad sin que el equipo deje de ser asequible. No lo he probado con bases de transmisión directa de gama alta, así que mi opinión se refiere principalmente a configuraciones de gama media.

Cabinas de gama media

Si buscas algo que te ofrezca un rendimiento de primera sin arruinarte, entonces vale la pena que te plantees estos cockpits.

Cuadro de perfil bajo, rendimiento de primera. La GEN3 es compacta, fácil de manejar y soporta una gran fuerza de frenado sin ningún problema. Su diseño compacto se traduce en un control preciso. Es perfecta para los corredores que buscan respuesta, no flexión.

Los ciclos frecuentes de plegado y desplegado tienden a aflojar los tornillos; por eso recomiendo encarecidamente tener a mano un juego de repuesto. No he probado el uso con plegados y desplegados frecuentes, por lo que mis impresiones sobre la portabilidad son limitadas.

Desde las máquinas recreativas hasta las competiciones, el Evolution Pro se adapta gracias a su amplio rango de movimiento. Ideal para las carreras de simulación y compatible con la mayoría de los sistemas de movimiento, es el equipo imprescindible para quienes se toman en serio las carreras de simulación.

Te recomiendo que refuerces la placa del pedal con un soporte metálico adicional si utilizas pedales con célula de carga; esto reduce considerablemente la flexión. No lo he probado con sistemas de movimiento completo, así que no puedo decir cómo se comporta en condiciones de uso intensivo.

Cuadro plegable, con un nivel de resistencia profesional. La GTLite Pro es compatible con pedales con sensores de carga y se ajusta a posiciones agresivas al estilo de la Fórmula 1. Es potente y está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo en espacios reducidos.

He descubierto que añadir un cojín lumbar es imprescindible para las carreras más largas; el sillín de serie puede resultar incómodo tras más de dos horas. No lo he probado con configuraciones de transmisión directa más largas, por lo que mi reseña se centra en el uso con modelos compactos.

Cabinas para principiantes

Si no te decides y quieres empezar con algo más informal, aquí tienes nuestras propuestas para principiantes.

Ideal para principiantes con ambición. De gran solidez y diseñada para futuras actualizaciones. Esta rueda es la base de tu futuro equipo.

Mi consejo: yo lo fijo a una base de contrachapado para mayor estabilidad; así se evita que se deslice al frenar bruscamente. No lo he probado con juegos de pedales de alta gama, por lo que la durabilidad bajo cargas pesadas podría variar.

Este es el paquete completo a un precio de entrada. Es estable, cómodo y compatible incluso con configuraciones de transmisión directa. Si buscas una experiencia inmersiva sin tener que gastarte una fortuna, este equipo es lo que necesitas.

Apretar los tornillos del bastidor del sillín con Loctite evita los chirridos, un problema habitual que he detectado durante mi prueba. No he comprobado la durabilidad del sillín en sesiones prolongadas, por lo que mis impresiones sobre la comodidad se limitan al corto plazo.

Incluye un sillín resistente y un cuadro rígido fabricados con gran esmero. Logra el equilibrio perfecto entre precio y funcionalidad. Los soportes ajustables y un juego de pedales resistente completan el conjunto a la perfección.

Recomiendo sustituir el soporte de serie de la palanca de cambios, ya que se deforma con el uso intensivo de palancas metálicas como la TH8A. No he probado todas las opciones de ajuste, por lo que mis notas se basan en la configuración predeterminada.

Elegir entre consola o PC para los juegos de simulación de carreras

Tienes dos opciones ante ti. Por un lado, la consola: fácil, rápida y asequible. Por otro, el PC: potente, personalizable y con un potencial infinito. La elección dependerá de hasta qué punto quieras profundizar en el mundo de las carreras. Por cierto, ¿quieres ver las mejores opciones para configurar tu consola? Echa un vistazo a nuestro la mejor consola de videojuegos lo mejor del momento.

Analicémoslo:

Característica Consola (PS5 / Xbox) PC (Windows) Facilidad de uso Enciéndelo, coge el mando y conduce. Hay que hacer algunos preparativos. Controladores, instalaciones y quizá incluso actualizaciones de la BIOS. Disponibilidad del juego Gran Turismo, ¡Ánimo!, y algunos extras. iRacing, Assetto Corsa Competizione, rFactor 2, y todas las modificaciones que se te ocurran. Compatibilidad de hardware Solo se admiten ruedas y pedales homologados. Combina todo tipo de material. Viejo, nuevo, hecho a mano. Personalización Lo que pagas es lo que recibes. Ajusta todo: campo de visión, mods, configuraciones de botones, aplicaciones de telemetría. Gráficos y rendimiento Entre 60 y 120 fotogramas por segundo, dependiendo del juego y del televisor. Más de 144 FPS, realidad virtual, locura en tres pantallas, configuración ultra. Soporte técnico Inexistentes o extremadamente limitadas. Total libertad. Pistas personalizadas, coches, efectos, modificaciones de la interfaz de usuario y ajustes de la física. Opciones de periféricos Llantas de marca, juegos de pedales básicos. Transmisión directa, células de carga, frenos hidráulicos, palancas de cambio en H, plataformas de movimiento, realidad virtual. Posibilidades de mejora Cero. Hardware fijo. Sin límites. CPU, GPU, RAM, refrigeración… incluso el escritorio, si quieres. Ideal para Los aficionados a las carreras desde el sofá, los niños y cualquiera que simplemente quiera correr. Aficionados a los simuladores, profesionales, manitas y adictos a la adrenalina que construyen los equipos de sus sueños.

¿Quieres emociones fuertes sin complicaciones? Las consolas te están llamando. Pero si lo que quieres es crear un templo de las carreras de simulación, el PC es la única opción. Muchos pilotos de simulación empiezan con las consolas y luego se pasan al PC una vez que les pica el gusanillo. Todo depende de hasta dónde quieras llegar.

Cómo elegir la mejor configuración de pantalla

La configuración de la pantalla determina lo que ves de la pista virtual, por lo que es una parte fundamental de cualquier equipo de simulación de carreras. Hay tres opciones principales a tener en cuenta: un solo monitor (o televisor), una configuración de tres monitores o un monitor ultrapanorámico. Algunos pilotos incluso optan por cascos de realidad virtual.

Tipo de pantalla Nivel de experiencia Ventajas Contras Por qué es importante Un solo monitor De principiante a intermedio ✅ Asequible, fácil de instalar y ampliamente compatible ❌ Campo de visión limitado, menor sensación de inmersión Ideal para empezar. Fácil de ampliar más adelante. Tres monitores Nivel intermedio a avanzado ✅ Visión panorámica, mejor percepción espacial, experiencia inmersiva ❌ Requiere un hardware potente y más piezas para el montaje Es como estar sentado en un coche de verdad. Ideal para los aficionados a los juegos de carreras con vista en primera persona. Monitor ultrapanorámico Nivel intermedio a avanzado ✅ Pantalla sin bordes, sin marcos, totalmente envolvente ❌ Requiere una GPU potente; no todos los juegos son compatibles con ella Da en el clavo entre la sencillez y la inmersión total. Gafas de realidad virtual Solo para usuarios avanzados ✅ Profundidad 3D total, inmersión insuperable, concentración absoluta ❌ Alta carga de la GPU, riesgo de mareo, configuración complicada Esto es lo más auténtico de las carreras de simulación. Una experiencia total, que te sumerge por completo.

Si acabas de empezar en el mundo de los videojuegos, un solo monitor para juegos es más que suficiente. No te pierdas nuestras el mejor monitor para videojuegos Consulta la guía para encontrar más ideas sobre qué comprar. ¿Quieres sentirte como en una cabina de pilotaje de verdad? Opta por un sistema de tres pantallas. ¿Buscas líneas limpias y sin marcos? La pantalla ultrancha es tu mejor opción. Y si lo que quieres es difuminar la línea entre la simulación y la realidad, la realidad virtual te está esperando.

Monitores recomendados

Una auténtica bestia de monitor: 49 pulgadas de pantalla superultraancha con formato 32:9. El Neo G9 envuelve prácticamente toda la cabina con un panel de resolución dual QHD (5120 × 1440). Ofrece una vista panorámica envolvente. Con una alta frecuencia de actualización (240 Hz) y retroiluminación mini-LED para un HDR excelente, ofrece imágenes fluidas y vibrantes.

Usar este monitor es como tener un parabrisas envolvente; puedes ver los retrovisores y las vistas laterales sin necesidad de múltiples pantallas. Ten en cuenta que, para sacar el máximo partido al Neo G9 con la configuración al máximo, necesitarás una tarjeta gráfica potente. Son muchísimos píxeles. Y su precio es tan desorbitado como su tamaño. Pero para aquellos que estén dispuestos a invertir, el Odyssey Neo G9 puede sumergirte de verdad en la carrera.

En mi caso, al activar el modo «bajo retraso de entrada» en el menú OSD del monitor, la capacidad de respuesta mejora considerablemente en simuladores como iRacing. No he podido hacer comparaciones con una configuración de tres monitores, así que no puedo opinar con total certeza sobre cómo se comporta frente a una configuración tradicional de tres pantallas.

Este monitor de última generación de 27 pulgadas combina una resolución 4K con la tecnología de panel QD-OLED. Es una auténtica rareza en el mercado. Lo que esto significa para los aficionados a los simuladores de carreras: colores increíblemente vivos, negros auténticos y profundos, y prácticamente ningún desenfoque de movimiento (gracias a la respuesta casi instantánea de los píxeles del OLED).

Y, al tratarse de una pantalla OLED, las carreras nocturnas o los interiores oscuros de la cabina se ven increíblemente realistas, sin fugas de luz ni negros grisáceos. Además, cuenta con una alta frecuencia de actualización (normalmente entre 120 Hz y 144 Hz en 4K), algo poco habitual en las pantallas 4K. Lo más importante a tener en cuenta es que ejecutar 4K a un alto número de fotogramas por segundo exige mucho al ordenador.

Pero si dispones del hardware necesario (o no te importa reducir algunos ajustes), este Alienware QD-OLED ofrece una combinación inigualable de nitidez y calidad visual. Recomiendo utilizar el HDR automático de Windows en lugar del HDR integrado en el juego para obtener un mejor mapeo de tonos en los simuladores de carreras. No he probado la resistencia al quemado durante largos periodos de tiempo, por lo que no puedo decir cómo se comporta tras miles de horas de juego.

Un monitor para juegos ultrapanorámico de 34 pulgadas (formato 21:9) que ofrece una excelente relación calidad-precio teniendo en cuenta sus especificaciones. Cuenta con una resolución de 3440 × 1440 en un panel VA curvo. Logra el equilibrio perfecto entre un amplio ángulo de visión y unas prestaciones adecuadas. Con una frecuencia de actualización máxima de 160 Hz y compatibilidad con FreeSync/G-Sync, este modelo garantiza una experiencia de juego fluida y sin tearing.

Donde destaca el monitor ultrapanorámico de LG es en ofrecer ese campo de visión más amplio a un precio relativamente asequible en comparación con otros monitores ultrapanorámicos o de tres pantallas. Es una opción excelente para los aficionados a los simuladores de carreras que desean ver más del habitáculo y del paisaje lateral de lo que permite un monitor normal de 16:9, sin tener que recurrir a los costes desorbitados de un modelo como el Neo G9.

El 34GP63A-B es lo suficientemente rápido y envolvente como para transformar tu experiencia de carreras, pero sigue teniendo un precio razonable para todo lo que ofrece. Mi consejo: desactivar la función «Black Stabilizer» evita que el contraste se vea desvaído, lo que hace que las imágenes de las carreras nocturnas sean mucho más nítidas. No he probado a fondo su rendimiento HDR, por lo que mis impresiones se basan principalmente en sesiones de carreras en SDR.

Accesorios opcionales para mejorar la experiencia

Una vez que tengas tu equipo básico a punto —un volante de simulación robusto, unos pedales sensibles, una cabina adecuada y un monitor para juegos de alta calidad—, llega el momento de dar rienda suelta a la auténtica locura. Ahí es donde reside la magia de la simulación más exigente: ese equipamiento adicional que convierte un equipo en una cabina y una sesión en algo casi demasiado real.

En esencia,Lo primero es hacer bien lo básico, y luego añade estos extras según te lo permita tu presupuesto o según lo requieran tus intereses al volante. Por cierto, puedes descubrir más accesorios para videojuegos y complementos en nuestra guía específica de accesorios disponible en el portal.

Tipo de accesorio Caso de uso principal A quién va dirigido ¿Es imprescindible? Palancas de cambio y frenos de mano Cajas de cambios manuales, derrapes, conducción de rally Conductores que buscan cambios de marcha realistas No, pero aporta realismo a determinados estilos Cajas de botones y pantallas de salpicadero Acceso rápido a las funciones del coche y realismo Pilotos que utilizan la realidad virtual o mandos de conducción complejos No, un teclado puede servir de sustituto Plataformas de movimiento Movimiento físico del asiento sincronizado con el simulador Los aficionados incondicionales a los simuladores que buscan la máxima inmersión Para nada, esto es puro lujo Transductores táctiles (vibradores de graves) Vibraciones provocadas por las revoluciones del motor y el estado de la carretera Corredores con un presupuesto ajustado que buscan información Opcional, excelente relación calidad-precio para mejorar la inmersión

Palancas de cambio y frenos de mano: la sensación de control

Si alguna vez has querido cambiar de marcha en plena carrera o tirar del freno de mano para derrapar en una curva cerrada, esto es para ti. La mayoría de los volantes básicos vienen con levas de cambio. Están bien, pero si te gusta el rally, el drifting o las carreras clásicas, te estás perdiendo la mitad de la acción.

Una palanca de cambios en forma de H te permite cambiar de marcha tal y como lo hacen los pilotos en la vida real. Combínala con un freno de mano analógico y ya estamos hablando de controles precisos que se graban en la memoria muscular. Esta combinación marca la diferencia en títulos de rally como Dirt Rally 2.0o dejándose llevarAssetto Corsa¿Pero para la mayoría de los pilotos de circuito? Es totalmente opcional.

Cajas de botones y pantallas de salpicadero: pon orden en el caos

Estás volando por Eau Rouge a 257 km/h, llegas al límite del velocímetro y te apresuras a buscar la tecla correcta del teclado para activar el DRS. No hagas eso. Simplemente hazte con un mando.

Una caja de botones te ofrece interruptores, mandos y palancas físicos. Asigna todas las funciones: encendido, limitador de velocidad en boxes, luces, limpiaparabrisas, control de tracción, radio. Todo está etiquetado, es táctil y rápido. Esto es especialmente importante si compites en realidad virtual, donde no puedes echar un vistazo al teclado.

Combínalo con una pantalla de salpicadero y ya tendrás telemetría en tiempo real: tiempos por vuelta, desgaste de los neumáticos, combustible, diferencias (justo delante de ti). Todo esto puede resultar excesivo para los principiantes, pero es una auténtica bendición cuando te enfrentas a carreras de liga o participas en pruebas de resistencia.

Plataformas de movimiento: tiempo real en el asiento

¿Quieres sentir cada inclinación al frenar, cada bache y cada cambio de peso? Una plataforma de movimiento hace que tu cabina se mueva al unísono con lo que ocurre en el juego. No, en serio. Estos sistemas utilizan motores para inclinar, balancear e incluso dar sacudidas a la plataforma en función de la telemetría del juego. Algunas configuraciones cuentan incluso con movimiento de 6 grados de libertad (6DOF).

Son intensos, pesados, caros y su montaje requiere conocimientos técnicos, pero no hay nada que se les pueda comparar en cuanto a inmersión. Imagínate que tu asiento se inclina hacia atrás durante la aceleración o da una sacudida lateral cuando el coche pierde tracción. No se trata de ir más rápido. Se trata de sentir cada centímetro de la pista.

Las plataformas de movimiento cuestan desde unos pocos cientos de dólares en el caso de los sistemas de movimiento de asientos hasta varios miles en el caso de los sistemas de chasis completo. No son aptas para los pusilánimes… ni para los bolsillos modestos.

Transductores táctiles: el héroe oculto

Si los sistemas de movimiento resultan demasiado caros o complicados, los transductores táctiles (también conocidos como «bass shakers») se convertirán en tus mejores aliados. Se trata de pequeños dispositivos, como las unidades ButtKicker, que se fijan al asiento o al soporte y lo hacen vibrar en función del sonido de baja frecuencia o de los datos de simulación.

Notarás el rugido del motor, el golpe contra el bordillo o la vibración de los neumáticos al patinar. No se trata de un movimiento como el de una plataforma de simulación, pero sí añade una dimensión física al simulador que resulta útil y envolvente.

Son especialmente útiles para los aficionados a los simuladores de carreras que quieren mejorar su percepción del entorno sin gastarse una fortuna. Uno en el asiento ya está bien. ¿Y uno en los pedales y en el volante? ¡Lo mejor de lo mejor!

¿Cuáles merecen la pena?

Seamos claros. Estos accesorios no te hacen más rápido. Una buena configuración empieza por unos buenos pedales, una cabina de simulación de carreras sólida y un monitor para juegos de alta calidad. Esa es la base. Todo lo demás es la guinda del pastel, a veces una bastante cara.

Pero si quieres mejorar tu experiencia con los simuladores de carreras, estos accesorios tienen un valor real:

Las palancas de cambio y los frenos de mano son imprescindibles para los aficionados al rally y al drift.

Los mandos se vuelven imprescindibles en cuanto te pasas a la realidad virtual o te metes de lleno en las competiciones de liga.

Las plataformas de movimiento convierten tu asiento en un parque de atracciones, pero son muy caras.

Los vibradores para bajo son la forma más barata y sencilla de añadir sensación a tu equipo.

Productos recomendados

Como complemento a lo anterior, a continuación se enumeran algunos accesorios concretos que gozan de gran prestigio.

Una popular palanca de cambios de 7 velocidades + marcha atrás con patrón en H, compatible con PC, PS4/PS5 y Xbox (cuando se conecta a través de una base para volante). El TH8A está fabricado con un mecanismo metálico sólido e incluso permite cambiar el pomo por uno de una palanca de cambios de coche real. La sensación de cambio es ajustable (se puede aumentar o reducir la resistencia) y, si es necesario, también se puede convertir en una palanca de cambios secuencial.

A menudo se elogia por lo realista que resulta, «exactamente como un coche de verdad», tal y como lo describe Thrustmaster. Para los jugadores de consola, este es uno de los cambios de marchas imprescindibles, y para los usuarios de PC es prácticamente «plug-and-play» a través de USB. Si te gustan los coches clásicos o las cajas de cambios manuales, el TH8A te aportará una gran inmersión. Es lo suficientemente robusto como para soportar cambios de marcha agresivos, y su fiabilidad probada lo ha convertido en un elemento básico en la comunidad de las carreras de simulación.

Mi truco: al sustituir el pomo original por uno de recambio más pesado, los cambios de marcha resultan mucho más suaves y realistas. No he comprobado su resistencia a largo plazo con un uso diario intensivo, así que no puedo opinar sobre el desgaste que podría sufrir al cabo de unos años.

Además, se conecta perfectamente con los volantes de Logitech a través de USB, por lo que no estás limitado a los ecosistemas de Thrustmaster.

Una palanca de cambios secuencial de MOZA Racing, diseñada para pilotos de rally y GT que necesitan una palanca secuencial de alta calidad. La SGP está fabricada íntegramente en aluminio y utiliza un sensor de precisión para registrar los cambios, lo que proporciona una respuesta táctil «clic-clac» con cada movimiento de tracción o empuje. Destaca por su accionamiento suave pero firme. Por ejemplo, no te saltarás una marcha por error, pero tampoco es tan rígida como para cansarte el brazo.

El SGP se conecta al ordenador mediante USB (solo es compatible con ordenadores; a fecha de 2024, no funciona en consolas). Con el software de MOZA, puedes personalizar aspectos como la retroiluminación RGB de la palanca de cambios (si está equipada) y asegurarte de que está calibrada. Esta palanca de cambios es una opción fantástica para quienes conducen principalmente coches con cajas secuenciales (coches de turismo, coches de carreras modernos, coches de rally, etc.).

Un consejo: ajustar la zona muerta ligeramente por encima de 0 en el software evita los cambios dobles accidentales, algo que han señalado algunos nuevos propietarios. No lo he probado en una etapa completa de rally, así que no puedo decir si resulta agotador en sesiones de varias horas.

No sustituye a una palanca de cambios con patrón en H, sino que la complementa. Muchos pilotos de simulación suelen tener ambas: una con patrón en H para los coches clásicos y una secuencial, como la MOZA SGP, para todo lo demás. La calidad de fabricación y el tacto de esta unidad superan con creces lo que cabría esperar por su precio. Creo que es una opción excelente para los pilotos de PC que buscan algo realmente fiable.

Un accesorio para el freno de mano asequible, fácil de encontrar (a menudo en Amazon) y muy apreciado por los aficionados a los simuladores de rally y drift con un presupuesto limitado. El freno de mano Aikeec es un sencillo dispositivo USB «plug-and-play» para PC (compatible solo con Windows). Cuenta con una palanca resistente (normalmente regulable en altura) y un resorte de compresión o amortiguador que proporciona resistencia.

Aunque quizá no tenga el tacto de alta gama de los frenos de mano de gama alta, cumple con su función. Al accionarlo, los frenos traseros se bloquean en el juego. Permite realizar giros de rally o iniciar derrapes con precisión. El «64Bit» de su nombre hace referencia a la resolución del sensor. Ofrece un control analógico preciso (por lo que puedes modular la fuerza de tracción, no solo activarlo o desactivarlo).

Para quienes utilicen volantes Logitech o Thrustmaster que no incluyan freno de mano, esta es una forma económica de añadir uno.

Mi truco: montarlo con un soporte de acero adicional evita que se mueva en tirones fuertes; es una solución habitual que me encanta. No he sometido a pruebas de resistencia el sistema de fijación con abrazadera, así que no puedo confirmar si aguanta bien en tirones muy fuertes.

El armazón suele ser de aluminio y se puede fijar de forma permanente a un soporte o sujetar a una mesa. Teniendo en cuenta su precio, es sorprendentemente resistente y se ha convertido en una recomendación habitual para quienes buscan su primer volante analógico. Ten en cuenta que solo es compatible con PC.

El MOZA HBP es un freno de mano analógico de gama alta de MOZA Racing. Fabricado con aluminio y acero de calidad aeronáutica, está diseñado para soportar un uso intensivo y ofrecer la sensación realista de un freno de mano hidráulico. Cuenta con un sensor de alta precisión de 16 bits para detectar la fuerza de tracción, lo que significa que es muy preciso y ofrece un funcionamiento suave en todo su recorrido.

Una de sus ventajas es su capacidad de ajuste: puedes regular con precisión la presión (rigidez) y la carrera a tu gusto. Esto te permite configurarlo para que imite el freno de mano de un coche de carretera o el freno de mano hidráulico de un coche de drift, según lo que prefieras. El HBP también se puede montar en horizontal o en vertical. Se conecta al ordenador mediante USB (al igual que el shifter de MOZA, es principalmente un dispositivo para ordenador).

Un consejo exclusivo de mi parte: te recomiendo que utilices muelles más rígidos, ya que es lo que más se parece a la configuración hidráulica de un coche de rally de verdad. No he probado la opción de montaje vertical, así que no puedo garantizar que la sensación sea igual de natural en esa orientación.

El ButtKicker Advance es un potente transductor táctil. Básicamente, es una unidad de vibración que se acopla a tu equipo. Este modelo (BK4-4) es un vibrador de tamaño mediano que se utiliza en sistemas de cine en casa y simuladores para añadir vibraciones de graves. Admite hasta 400 vatios y tiene una respuesta de frecuencia de 5 Hz a 200 Hz, lo que significa que puede reproducir los retumbos muy graves que producen los subwoofers y los videojuegos.

Cuando lo conectes a tu simulador, el ButtKicker Advance vibrará con cada aceleración del motor, cada cambio de marcha, cada irregularidad de la carretera o cada impacto (dependiendo de cómo lo configures). Móntalo en el asiento o el bastidor de tu simulador (normalmente debajo del asiento o en la plataforma de los pedales) y te sacudirá literalmente. No de forma violenta, pero sí lo suficiente como para sentir el coche. Es como sentir la sutil vibración del motor de un V8 al ralentí, o el golpe al pasar por encima de un bordillo.

Mi truco: aislar el equipo con patas de goma hace que las vibraciones se noten más, al tiempo que reduce el ruido que llega a los vecinos. No lo he probado en un piso, así que no puedo decir cuánto ruido oirían los vecinos a través del suelo.

Este modelo es más potente que el ButtKicker Gamer2, de menor tamaño, y ofrece una retroalimentación más intensa que se puede sentir a través de cabinas más pesadas o incluso desde un sofá. Ten en cuenta que necesitarás un amplificador para hacerlo funcionar (ButtKicker comercializa amplificadores, aunque también puedes utilizar uno de otra marca con la potencia suficiente a 4 Ω). Para las carreras de simulación, un ButtKicker Advance añade un nivel de inmersión tal que, una vez que lo pruebes, no querrás volver a correr sin él.

El Dayton BST-1 es otro transductor táctil muy popular que se utiliza en equipos de simulación y sistemas de cine en casa. Es conocido por ser una alternativa asequible y eficaz a la gama ButtKicker. Con una potencia admisible de 50 W RMS (hasta unos 100 W de pico) a 4 Ω, ofrece una gran potencia para su tamaño. La respuesta de frecuencia es de aproximadamente 10 Hz a 80 Hz, lo que cubre las frecuencias graves clave en las que se producen los retumbos y las vibraciones.

En la práctica, uno o dos de estos vibradores de graves instalados en tu equipo de simulación pueden simular la mayoría de los efectos que ofrece un ButtKicker, aunque con una intensidad ligeramente menor (y a un coste reducido). Muchos pilotos de simulación utilizan varias unidades BST-1 para localizar los efectos (sentir el motor en la parte trasera, los baches en la parte delantera, etc.). Al igual que con otros vibradores, necesitarás un amplificador y un software para ponerlo en marcha, pero la configuración es sencilla.

Un consejo de mi parte: utilizar varias unidades BST-1 asignadas a diferentes efectos (motor, baches, cambios de marcha) me proporcionó una sensación más realista que un solo transductor más potente. No lo comparé directamente con un ButtKicker Advance, así que no puedo opinar con total certeza sobre la diferencia de intensidad. Pero si no quieres gastarte mucho en un transductor, el Dayton BST-1 es un punto de partida fantástico. Aumenta el realismo de tu simulador sin dejarte en bancarrota.

Las mejores configuraciones para juegos de simulación de carreras, aptas para cualquier presupuesto

Como se ha mostrado, puedes empezar con una configuración de gaming modesta e ir mejorándola poco a poco. Incluso la configuración básica te permitirá disfrutar de los juegos de carreras y mejorar tus habilidades. Recuerda que el piloto (¡tú!) es el componente más importante. Hay Ideas geniales para montar un equipo de gaming para todos.

Tipo de configuración Rueda Volante Pedales Cabina Extras Precio Configuración del presupuesto Logitech G923 Incluido con la rueda Incluido con la rueda Desafío Playseat Thrustmaster TH8A Shifter (coche de verdad, Usuarios de PlayStation) 400 £ / 400 $ Configuración de gama media Mosaic R5 MOZA CS V2 Pedales Fanatec CSL LC GT Omega ART Freno de mano MOZA HBP, Cambio secuencial Moza SGP (Compatible con PC) 1000 £ / 1000 $ Configuración de gama alta Fanatec ClubSport DD Fanatec Formula V2.5X Fanatec ClubSport V3 Sim-Lab GT1 Pro Aikeec: controlador USB para PC de 64 bits, ButtKicker Advance BK4-4 (para la vibración del asiento) 2500 £ / 2500 $ Configuración de la fórmula Asetek Invicta Asetek Forte Heusinkveld Ultimate+ Playseat Formula Dayton Audio BST-1: vibrador táctil de graves profesional de alta potencia 3900 £ / 4300 $

Sea cual sea tu punto de partida, lo más importante a la hora de montar tu equipo es el proceso. Experimenta, mejora y sigue adelante. Una configuración para juegos no es igual para todos; es la que mejor se adapta a tu espacio y a tu estilo de juego.

Preguntas frecuentes

¿Qué se necesita para montar un equipo de simulación de carreras?

Como mínimo, necesitas un volante y un juego de pedales de carreras, un dispositivo para ejecutar el juego (PC o consola) y una pantalla. El volante te permite girar el volante y te proporciona retroalimentación de fuerza, mientras que los pedales controlan el acelerador y el freno (y el embrague, si está disponible). En resumen: volante, pedales, un lugar donde montarlos, una pantalla para ver la acción y el sistema para ejecutar el simulador.

¿Cuál es el mejor simulador de carreras para principiantes?

Para los principiantes, un buen simulador de carreras con el que empezar es aquel que combina el realismo con la facilidad de uso. Gran Turismo 7(PS5/PS4) yForza Motorsport (Xbox/PC) suelen ser muy recomendados. Se trata de juegos de semisimulación («simcade») muy accesibles para los principiantes. Ofrecen una gran variedad de coches y circuitos, así como ayudas a la conducción que puedes ir desactivando a medida que vas mejorando.

¿Cuánto cuesta un equipo de simulación de carreras?

Una configuración básica con una consola y un volante económico puede costar entre 300 y 500 dólares en total (por ejemplo, un juego de volante y pedales de Logitech de 250 dólares y una consola o un ordenador antiguo). Una configuración de gama media puede costar entre 1000 y 1500 dólares. Las configuraciones de gama alta, con volantes de transmisión directa y simuladores de cabina completos, pueden llegar fácilmente a costar entre 3000 y 5000 dólares.

¿Qué tipo de ordenador necesitas para las carreras de simulación?

Bastará con un ordenador para juegos de gama media, dependiendo de los simuladores que utilices y de la calidad gráfica que desees. Para la mayoría de los simuladores de carreras, una CPU reciente de gama media (como un Intel Core i5 o un AMD Ryzen 5) y una GPU decente (como una NVIDIA GTX 1660 o RTX 3060, o su equivalente de AMD) con 16 GB de RAM te permitirán jugar con una configuración alta en un solo monitor a 1080p o 1440p.

¿Cuál es la mejor configuración de pantalla para las carreras de simulación?

No hay una solución única para todos, pero muchos consideran que la configuración de tres monitores es la mejor opción en general para las carreras de simulación más exigentes. Las tres pantallas te ofrecen un amplio campo de visión, lo cual es ideal para la inmersión y la percepción del entorno (poder ver los coches a tu lado sin necesidad de espejos virtuales). Sin embargo, esta configuración requiere espacio y un ordenador potente. Una alternativa que gusta mucho es un monitor ultrapanorámico curvo (como uno de 34″ o 49″).

¿Merece la pena comprar una cabina de simulación de carreras?

Si te tomas en serio las carreras de simulación y pasas muchas horas jugando, sin duda merece la pena invertir en una cabina específica. Una cabina (o incluso un soporte robusto para el volante) ofrece una plataforma estable para el volante y los pedales, lo que se traduce en una mejor experiencia de conducción. Con una cabina, puedes pisar el freno con toda tu fuerza sin que la unidad de pedales se deslice, y puedes girar el volante con fuerza sin que el escritorio tiemble.

¿Qué volantes utilizan los pilotos profesionales de simulación?

Los pilotos profesionales de simulación (y los competidores de deportes electrónicos) suelen utilizar volantes de tracción directa de gama alta. Las marcas y los modelos varían, pero es habitual encontrar configuraciones con el Fanatec Podium DD1/DD2, el Logitech Pro Racing Wheel (su nuevo modelo de tracción directa) o los sistemas AccuForce y OSW (Open Sim Wheel). Estas bases de tracción directa ofrecen una retroalimentación de fuerza potente y muy detallada.

¿Cuál es la mejor posición de los pedales para las carreras de simulación?

La mejor posición de los pedales es aquella que se asemeja lo más posible a la de un coche real y permite una conducción cómoda y un control total. Por lo general, lo ideal es ajustar los pedales de manera que puedas pisar el freno a fondo sin forzar ni bloquear la rodilla, y que puedas modular la presión con precisión en todo su recorrido. El talón debe descansar de forma natural sobre la base del pedal o la placa del talón, lo que permite un movimiento de pivote.