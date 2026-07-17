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Esta guía se centra exclusivamente en métodos legales. Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT No se puede piratear de forma segura: los sitios de descarga no oficiales, los «cracks» y las versiones modificadas conllevan riesgos reales, como malware y daños permanentes Vapor suspensiones de cuentas. El método que aquí se describe permite obtener crédito real en tarjetas regalo a través de Snakzy y lo utiliza para elaborar un documento oficial Vapor compra. Este artículo ofrece una descripción general completa del juego, el precio, la disponibilidad en distintas plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, elTejo opción de descuento, legalidad y preguntas frecuentes.

Información del juego Detalles Precio del juego 59,99 $ (Steam). Mínimo histórico: aprox. 35,99 $ (aprox. un 40 % de descuento) Puntuación en Metacritic 85 (críticos) / 8,5 (usuarios) (PS5 Director’s Cut: 87 / 9,1). Steam: «Muy positivo» (93 % de más de 40 000 reseñas) Género Acción, aventura; mundo abierto, samuráis, sigilo, tercera persona, con una historia muy elaborada Desarrolladores Sucker Punch Productions (en colaboración con Nixxes Software para la adaptación a PC) Editoriales PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Es hora de ganar dinero — Artículo principal ~25 horas Es hora de ganar dinero — Contenido principal + adicional ~45 horas Tiempo para conseguirlo — 100 % completista ~65 horas

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Cómo conseguir «Ghost of Tsushima: Director’s Cut» gratis: descripción completa del juego

Si quieres conseguir Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT Aunque sea gratis, es útil saber exactamente cuánto estás ganando. Sucker Punch Productions creó uno de los videojuegos de mundo abierto más aclamados de la última década, y el Versión del director Es la versión definitiva de esa experiencia. Llevo siguiendo este título desde su PS4lanzamiento enJulio de 2020, y las cifras siguen siendo impresionantes: más de 13 millones de ejemplaresvendido enPS4, PS5, yPC, lo que la convirtió en la nueva IP de PlayStation que más rápido se vendió en el momento de su lanzamiento original.

El juego obtuvo una Puntuación en Metacritic de 85 por parte de la crítica y un Puntuación de los usuarios: 8,5 on PS5. ElVapor puerto, entregado por Nixxes Software, obtuvo una valoración «muy positiva» por parte de El 93 % de más de 40 000 opiniones, una de las mejores actuaciones de cualquier PlayStation PC puerto hasta la fecha. El PS5: Edición del director obtuvo una puntuación aún mayor: 87 según los críticos and 9.1 de los usuarios.

Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT pertenece al género de acción y aventura, con las etiquetas «mundo abierto», «samurái», «sigilo», «tercera persona» y «historia rica». Juegas como Audiencia de Sakai, un señor samurái que abandona su código de guerrero para convertirse en «El Fantasma» y luchar contra la invasión mongola de la isla de Tsushima en 1274 Japón. El paisaje es realmente impresionante: bosques de bambú, praderas de pampa, arboledas de arces carmesí, santuarios sintoístas y costas envueltas en niebla que reaccionan dinámicamente al viento.

The Versión del director incluye el juego básico, la expansión «Iki Island» (una isla independiente con su propia historia de varias horas de duración en la que Jin se enfrenta al legado de su padre) y el Leyendas modo cooperativo gratuito. Llegó el PC via Vapor on 16 de mayo de 2024, y Nixxes se ha encargado de la adaptación para incluir DLSS, FSR y la verificación completa para Steam Deck.

¿Cuánto cuesta la edición «Director’s Cut» de Ghost of Tsushima?

Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUTcuesta€59.99 on Vapor. Para un juego de esta envergadura, su precio se sitúa en la gama premium habitual, en lugar de en el nuevo nivel de 70 dólares, pero sigue siendo un verdadero obstáculo para los jugadores que cuidan su presupuesto.

El mínimo histórico registrado el Vapores más o menos40 % de descuento, lo que reduce el precio a aproximadamente €35.99 durante las rebajas. Sony and PlayStation Publishing organizar promociones periódicas, normalmente vinculadas a las temporadas Vapor ventas y PlayStation PC hitos importantes. Si te has perdido los descuentos recientes, puede que tengas que esperar varios meses hasta que llegue el siguiente.

The Snakzy Este método elimina por completo esa dependencia. En lugar de esperar a que llegue un periodo de rebajas, tú mismo creas tu Vapor Recarga el saldo de tu monedero a través de las ofertas de los juegos para móvil y realiza la compra a precio completo cuando te venga bien.

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Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT: Disponibilidad por plataformas

Puntuación en Metacritic Detalles PC 85 (críticos) / 8,5 (usuarios); Steam: «Muy positivo» (93 % de más de 40 000 reseñas) PS5 87 de la crítica / 9,1 de los usuarios (versión del director) Xbox N/A — Exclusiva para PlayStation y PC Interruptor N/A

Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT está disponible en PC(víaVapor y la Epic Games Store), PlayStation 4, yPlayStation 5. ElVapor Esta versión cuenta con la certificación «Steam Deck Verified», lo que significa que el juego funciona correctamente en la consola portátil de Valve sin necesidad de configuración manual. No hay planes para una Xbox or Nintendo Switchversión.

The Snakzy El método se aplica a la Steam para PC versión. Canjeas tus monedas por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet; a continuación, utilízala para comprar el juego directamente en Vapor. Si ya tienes un PlayStation consola; el juego también está disponible allí, pero el tipo de tarjeta regalo que se necesita para esa plataforma es diferente al de la VaportarjetaSnakzyestablece.

Requisitos del sistema para «Ghost of Tsushima: Director’s Cut»

Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT funciona con el motor propio de Sucker Punch, con DirectStorage 1.2 , por lo que se necesita un SSD incluso con la configuración mínima. Las especificaciones están al alcance de la mayoría de los ordenadores para juegos de gama media PCs construidas en los últimos cinco o seis años.

Componente Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM Ocho gigabytes 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento SSD de 75 GB SSD de 75 GB Notas adicionales Se requiere un SSD 1080p, calidad alta a 60 FPS con DLSS/FSR

Con los requisitos mínimos, puedes esperar 30 FPS a 720p. Con los ajustes recomendados y una tarjeta gráfica equivalente a una RTX 2070, el juego tiene como objetivo 60 FPS a 1080p con configuración alta utilizando el escalado DLSS o FSR. La mayoría de los equipos para videojuegos de los últimos cinco o seis años son compatibles con Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT con total comodidad, sobre todo con la función de mejora de resolución activada.

Mecánicas de «Ghost of Tsushima: Director’s Cut»

La esencia deGhost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT es la tensión entre dos estilos de juego distintos: el combate honorable de los samuráis y el enfoque «Ghost», basado en el sigilo. Nunca te ves obligado a seguir un único camino, y el juego premia la experimentación con ambos en cada fase.

El combate se basa en un sistema de cuatro posturas: Piedra, Agua, Viento y Luna. Cada postura está optimizada para contrarrestar a una clase específica de enemigo (espadachines, escuderos, lanceros y brutos), lo que añade una capa estratégica al estilo «piedra, papel o tijera» al ya de por sí preciso y cinematográfico manejo de la espada. Jin También puede disparar un arco corto y utilizar diversas herramientas de los Fantasmas: bombas de humo, kunais, bombas adhesivas y campanas de viento para despistar al enemigo.

El enfoque sigiloso premia la paciencia. Agacharse entre la hierba alta, silbar para aislar a los enemigos y acabar con ellos en silencio llena tu barra de «Resolución», que potencia tanto las curaciones como las técnicas especiales. Despejar un campamento mongol sin que te detecten es una experiencia muy diferente a irrumpir en él con la katana desenvainada, y el juego nunca te penaliza por alternar entre ambas estrategias.

El mundo abierto se articula en torno a la liberación de territorios controlados por el enemigo. Despejas campamentos mongoles, rescatas rehenes y sigues historias secundarias protagonizadas por compañeros memorables, como Yuna, el sensei Ishikawa, la señora Masako y Norio. La exploración guiada por el viento sustituye al minimapa tradicional: una ráfaga te empuja hacia santuarios por descubrir, aguas termales y lugares de entrenamiento entre bambúes de forma natural, en lugar de a través de un HUD repleto de iconos.

La expansión «Isla de Iki» añade una segunda región jugable con un 8-10 horas historias paralelas, tiro con arco a caballo, santuarios de animales y chamanes enemigos capaces de manipular a los soldados aliados durante el combate. El juego gratuito Leyendas modo añadido un Modo cooperativo para 2-4 jugadores una experiencia con sus propios árboles de progresión, oleadas de supervivencia, misiones de historia y una incursión basada en la mitología japonesa.

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT: Características principales

✅ Combate con katana y cambio de postura: Las cuatro posturas distintas permiten hacer frente a un tipo diferente de enemigo, lo que recompensa a los jugadores que saben interpretar el campo de batalla en lugar de limitarse a un único patrón de ataque.

✅ Uno de los mundos abiertos más impresionantes visualmente del mundo de los videojuegos: Los campos de Tsushima, que se mueven al compás del viento, sus bosques dorados y sus costas envueltas en niebla se citan constantemente como algunos de los entornos más impresionantes de cualquier título de mundo abierto.

✅ Incluye la ampliación de la isla de Iki: ElVersión del director añade una segunda isla completa con su propia historia de varias horas de duración, tiro con arco a caballo, nuevos tipos de enemigos —entre los que se incluyen chamanes— y un diseño ambiental distintivo.

✅ Modo cooperativo gratuito de Legends: Una experiencia cooperativa independiente para entre 2 y 4 jugadores basada en la mitología japonesa, con su propio sistema de progresión, oleadas de supervivencia, misiones de historia y una incursión completa que no requiere ninguna compra adicional.

✅ Excelente adaptación para PC con certificación para Steam Deck: ElVaporversión genera93 % Muy positivode más de40 000 opiniones e incluye DLSS, FSR, compatibilidad con pantallas ultraanchas, verificación completa para Steam Deck y retroalimentación háptica DualSense en PC.

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Cómo conseguir «Ghost of Tsushima: Director’s Cut» gratis con Snakzy

Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas que colabora directamente con Tejo para canjear códigos de tarjetas regalo reales a cambio de completar ofertas en el móvil. Instalas juegos gratuitos, alcanzas objetivos de tiempo de juego, completas encuestas y ganas monedas sin necesidad de tarjeta de crédito. Esto requiere tiempo más que dinero: cada oferta completada añade monedas a tu saldo y, una vez que alcanzas el umbral mínimo, puedes canjearlas por una Vapor Tarjeta regalo en formato cartera.

A continuación te explicamos cómo conseguir Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy — disponible de forma gratuita para iOS y Android Explora las ofertas disponibles — Las ofertas varían según la región y cambian con frecuencia; elige aquellas que ofrezcan los premios en monedas más altos o que se ajusten a tus intereses. Completa las ofertas para ganar monedas — Cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy equilibrio; hacer un seguimiento del progreso hacia €59.99dentro de la aplicación Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam — en cuanto tu saldo alcance el umbral requerido, retira el dinero para un Vapor Tarjeta regalo de Wallet por valor de €59.99o más Compra «Ghost of Tsushima: Director’s Cut» en Steam — utiliza la tarjeta regalo para comprar el juego en Vapor

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte: consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $. Debes tener al menos este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días. Dado queGhost of Tsushima: DIRECTOR’S CUTcostes€59.99, irás avanzando hacia el Umbral mínimo de pago de 35 dólares a lo largo de un par de ciclos de ingresos para cubrir el precio total. Las ofertas y la disponibilidad varían según la región.

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No todos los jugadores quieren esperar para construir un Snakzy saldo. Si quieres Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT de inmediato a un precio más bajo, Tejo es una plataforma de confianza que ofrece claves con descuento de vendedores verificados. La página oficial VaporEl precio es de€59.99, mientras queTejo enumera las claves a partir de aproximadamente €25, con un ahorro de hasta58% de descuento sobre el precio habitual. El código se canjea directamente en Vapor y te proporciona una licencia permanente y válida, idéntica a la de una compra normal.

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¿Es legal conseguir la versión «Director’s Cut» de Ghost of Tsushima gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzyEl método es100 % legal. El proceso es sencillo: Snakzy colabora con anunciantes de móviles que pagan por la participación de los usuarios. Cuando completas una oferta, recibes monedas que representan una parte de esos ingresos publicitarios. A continuación, canjeas esas monedas por un Vapor Tarjeta regalo en formato cartera de Snakzyla cadena de suministro de «.». Esa tarjeta regalo se utiliza para comprar Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT at €59.99 on Vapor. PlayStation Publishing LLC y Sony Interactive Entertainment reciben el pago íntegro por cada ejemplar. Tú recibes una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta, exactamente igual que si hubieras pagado con tarjeta de crédito.

Evita los sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», los cracks y los torrents. Son ilegales. Los riesgos son graves: malware que puede dañar tu sistema, Vapor suspensiones de cuenta que te impiden acceder de forma permanente a tu biblioteca, y la falta de una licencia válida para el juego. El estudio desarrollador, Sucker Punch Productions, se ve directamente perjudicado cuando la piratería sustituye a una venta legítima.

Snakzy es una forma legítima de conseguir Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT de forma gratuita. Al realizar una compra completa, apoyas a los desarrolladores y, al mismo tiempo, te proteges contra el malware y el bloqueo de cuentas.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «Ghost of Tsushima: Director’s Cut» gratis

Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT se gana con creces su reputación: un Puntuación en Metacritic de 85, a 93 % Muy positivovaloración sobreVaporde más de40 000 opiniones, ymás de 13 millones de ejemplares a la venta. Se trata de un paquete muy completo que incluye el juego básico, la expansión «Iki Island» y el Leyendas modo cooperativo en una sola compra. Los jugadores que cuidan su presupuesto, aquellos con una lista de deseos repleta y cualquiera que haya evitado pagar el precio completo Vapor el precio será de Snakzy un camino práctico y realista hacia la propiedad.

Los pasos son sencillos: descarga Snakzy, elige una oferta de gran valor, crea tu Vapor Consulta el saldo de tu monedero a lo largo de un par de ciclos de ingresos y finaliza la compra en Vapor. Si quieres el juego ahora mismo, Tejo ofrece llaves con descuento a partir de aproximadamente €25. Ambas vías conducen al mismo resultado: una licencia permanente y legítima en tu Vaporcuenta.

Una vez que tu tarjeta regalo esté lista, ¿cómo la recojo? Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT Lo tienes gratis con solo pasar por caja.

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