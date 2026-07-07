Wie bekommt man „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ kostenlos?

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Dieser Leitfaden befasst sich ausschließlich mit legalen Methoden. Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT können nicht ohne Risiko raubkopiert werden: Inoffizielle Download-Seiten, Cracks und modifizierte Versionen bergen echte Risiken, darunter Malware und dauerhafte Dampf Kontosperrungen. Mit der hier beschriebenen Methode erhält man echtes Guthaben auf Geschenkkarten durch Snakzy und nutzt sie, um eine offizielle Dampf Kauf. Dieser Artikel bietet einen umfassenden Überblick über das Spiel, die Preise, die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, die Systemanforderungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, derEibe Rabattoptionen, Rechtliche Hinweise und häufig gestellte Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam). Allzeittief: ca. 35,99 $ (~40 % Rabatt) Metacritic-Bewertung 85 (Kritiker) / 8,5 (Nutzer) (PS5 Director’s Cut: 87 / 9,1). Steam: Sehr positiv (93 % von über 40.000 Bewertungen) Genre Action, Abenteuer; Offene Welt, Samurai, Stealth, Third-Person-Perspektive, reichhaltige Handlung Entwickler Sucker Punch Productions (in Zusammenarbeit mit Nixxes Software für die PC-Portierung) Verlage PlayStation-Veröffentlichungen LLC / Sony Interactive Entertainment Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ~25 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ~45 Stunden Erwerbszeit — 100 %-Perfektionist ~65 Stunden

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So erhältst du „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Wenn Sie … erhalten möchten Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Kostenlos – so kann man besser nachvollziehen, was man genau verdient. Sucker Punch Productions hat eines der berühmtesten Open-World-Spiele des letzten Jahrzehnts entwickelt, und das Director’s Cut ist die endgültige Version dieses Erlebnisses. Ich verfolge diesen Titel schon seit seiner PS4Start inJuli 2020, und die Zahlen sind nach wie vor beeindruckend: über 13 Millionen Exemplareverkauft inPS4, PS5, undPC, womit es zum Zeitpunkt seiner ursprünglichen Veröffentlichung die sich am schnellsten verkaufende neue PlayStation-IP war.

Das Spiel erhielt eine Metacritic-Bewertung von 85 von Kritikern und ein 8,5 Nutzerbewertung on PS5. DieDampf Hafen, geliefert von Nixxes Software, erhielt eine „Sehr positiv“-Bewertung von 93 % von über 40.000 Bewertungen, eine der stärksten Leistungen, die je eine PlayStation gezeigt hat PC bisherige Portierung. Die PS5 Director’s Cut erzielte sogar noch höhere Werte: 87 von Kritikern and 9.1 von Nutzern.

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT umfasst die Genres Action und Abenteuer mit den Stichwörtern „Open World“, „Samurai“, „Stealth“, „Third Person“ und „Story Rich“. Du spielst als Anhörung von Sakai, ein Samurai-Fürst, der seinen Kriegerkodex aufgibt, um als „The Ghost“ gegen die mongolische Invasion der Insel Tsushima zu kämpfen, in 1274 Japan. Die Landschaft ist wahrhaft atemberaubend: Bambuswälder, Pampasgraswiesen, purpurrote Ahornwälder, Shinto-Schreine und nebelverhüllte Küsten, die sich dynamisch dem Wind anpassen.

The Director’s Cut Enthält das Basisspiel, die Erweiterung „Iki Island“ (eine separate Insel mit einer eigenen, mehrstündigen Geschichte, in der Jin sich mit dem Vermächtnis seines Vaters auseinandersetzt) sowie die Legenden kostenloser Koop-Modus. Er erschien am PC via Dampf on 16. Mai 2024, wobei Nixxes die Portierung übernimmt, um DLSS, FSR und die vollständige Steam-Deck-Verifizierung zu integrieren.

Wie viel kostet „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“?

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUTkostet€59.99 on Dampf. Für ein Spiel dieser Größenordnung liegt der Preis eher im üblichen Premium-Bereich als in der neueren 70-Dollar-Preisklasse, stellt aber für preisbewusste Spieler dennoch eine echte Hürde dar.

Das historische Tief am Dampfliegt bei40 % Rabatt, wodurch der Preis auf etwa €35.99 während Sonderverkaufsaktionen. Sony and PlayStation-Veröffentlichungen regelmäßige Werbeaktionen durchführen, die in der Regel saisonal bedingt sind Dampf Vertrieb und PlayStation PC Meilensteine. Falls Sie die jüngsten Rabattaktionen verpasst haben, kann es mehrere Monate dauern, bis die nächste stattfindet.

The Snakzy Diese Methode beseitigt diese Abhängigkeit vollständig. Anstatt auf ein Verkaufsfenster zu warten, erstellen Sie Ihre Dampf Laden Sie Ihr Guthaben über Angebote in Handyspielen auf und tätigen Sie den Kauf zum vollen Preis, wann immer es Ihnen passt.

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Verfügbarkeit von „Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 85 Kritiker / 8,5 Nutzer; Steam: Sehr positiv (93 % von über 40.000 Bewertungen) PS5 87 Kritiker / 9,1 Nutzer (Director’s Cut) Xbox k. A. — Exklusiv für PlayStation / PC Umschalten N/A

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT ist erhältlich unter PC (via Dampf und im Epic Games Store), PlayStation 4, undPlayStation 5. DieDampf Diese Version ist „Steam Deck Verified“, was bedeutet, dass das Spiel auf Valves Handheld-Konsole ohne manuelle Konfiguration einwandfrei läuft. Es gibt keine Pläne für eine Xbox or Nintendo SwitchVersion.

The Snakzy Die Methode gilt für die Steam für PC Version. Du löst deine Münzen gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte, mit der du das Spiel dann direkt auf Dampf. Falls Sie bereits ein PlayStation Konsole; das Spiel ist dort ebenfalls erhältlich, allerdings unterscheidet sich die für diese Plattform benötigte Art der Geschenkkarte von der DampfKarteSnakzybietet.

Systemanforderungen für „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT läuft auf der hauseigenen Engine von Sucker Punch mit DirectStorage 1.2 Leistung, weshalb selbst bei minimalen Einstellungen eine SSD erforderlich ist. Die technischen Daten entsprechen den Anforderungen der meisten Gaming-PCs der Mittelklasse PCs die in den letzten fünf bis sechs Jahren gebaut wurden.

Komponente Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM Acht Gigabyte 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT DirectX Version 12 Version 12 Lagerung 75 GB SSD 75 GB SSD Weitere Anmerkungen SSD erforderlich 1080p „High“ bei 60 FPS mit DLSS/FSR

Bei den Mindestanforderungen ist mit Folgendem zu rechnen: 30 FPS bei 720p. Bei den empfohlenen Einstellungen mit einer Grafikkarte, die einer RTX 2070 entspricht, zielt das Spiel auf 60 FPS bei 1080p, Einstellung „Hoch“ mit DLSS- oder FSR-Upscaling. Die meisten Gaming-PCs der letzten fünf bis sechs Jahre kommen damit zurecht Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT angenehm, insbesondere bei aktivierter Hochskalierung.

Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT – Spielmechanik

Der Kern vonGhost of Tsushima DIRECTOR’S CUT ist das Spannungsfeld zwischen zwei unterschiedlichen Spielstilen: dem ehrenhaften Samurai-Kampf und dem auf Heimlichkeit ausgerichteten „Ghost“-Ansatz. Man ist niemals auf einen Weg festgelegt, und das Spiel belohnt das Ausprobieren beider Stile in jeder Phase.

Das Kampfsystem basiert auf einem Vier-Stellungen-System: Stein, Wasser, Wind und Mond. Jede Kampfhaltung ist darauf optimiert, einer bestimmten Gegnerklasse (Schwertkämpfer, Schildträger, Speerkämpfer und Kraftprotze) entgegenzuwirken, wodurch das ohnehin schon präzise, filmreife Schwertkampfgeschehen um eine strategische „Stein-Papier-Schere“-Ebene erweitert wird. Jin kann außerdem einen Kurzbogen spannen und eine Reihe von „Ghost“-Werkzeugen einsetzen: Rauchbomben, Kunai, Haftbomben und Windspiele zur Ablenkung.

Die heimliche Vorgehensweise belohnt Geduld. Wenn du dich durch hohes Gras duckst, pfeifst, um Gegner zu isolieren, und sie lautlos ausschaltest, füllst du deine Entschlossenheitsanzeige auf, die sowohl Heilung als auch Spezialtechniken ermöglicht. Ein mongolisches Lager zu räumen, ohne entdeckt zu werden, fühlt sich deutlich anders an, als mit gezücktem Katana hineinzustürmen, und das Spiel bestraft dich niemals dafür, zwischen den beiden Vorgehensweisen zu wechseln.

Die offene Welt dreht sich um die Befreiung von Gebieten, die von Feinden besetzt sind. Du räumst mongolische Lager, befreist Geiseln und folgst Nebenhandlungen mit unvergesslichen Begleitern wie Yuna, Sensei Ishikawa, Lady Masako und Norio. Anstelle einer herkömmlichen Minikarte dient die vom Wind geleitete Erkundung: Eine Windböe lenkt dich auf natürliche Weise zu unentdeckten Schreinen, heißen Quellen und Bambus-Trainingsplätzen, anstatt über ein mit Symbolen überladenes HUD.

Die Erweiterung „Iki Island“ fügt eine zweite spielbare Region hinzu, mit einer 8–10 Stunden Begleitgeschichte, Reiterbogenschießen, Tierheime und feindliche Schamanen, die verbündete Soldaten im Kampf manipulieren können. Das kostenlose Legenden Modus angehängt a Koop-Modus für 2–4 Spieler Erlebnis mit eigenen Fortschrittsbäumen, Überlebenswellen, Story-Missionen und einem Raid, der auf der japanischen Mythologie basiert.

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT – Die wichtigsten Features

✅ Katana-Kampf mit Wechsel der Kampfhaltung: Vier unterschiedliche Kampfhaltungen sind jeweils gegen einen anderen Gegnertyp wirksam und belohnen Spieler, die die Lage auf dem Schlachtfeld richtig einschätzen, anstatt sich auf ein einziges Angriffsmuster zu verlassen.

✅ Eine der visuell beeindruckendsten offenen Welten in der Gaming-Welt: Die vom Wind geprägten Felder, die goldenen Wälder und die nebelverhangenen Küsten von Tsushima werden immer wieder als einige der beeindruckendsten Landschaften in Open-World-Spielen überhaupt genannt.

✅ Erweiterung „Iki Island“ enthalten: DieDirector’s Cut erweitert das Spiel um eine zweite, vollwertige Insel mit einer eigenen, mehrstündigen Geschichte, Reiterbogenschießen, neuen Gegnertypen – darunter Schamanen – und einem unverwechselbaren Umgebungsdesign.

✅ Kostenloser Koop-Modus in „Legends“: Ein eigenständiges Koop-Erlebnis für 2 bis 4 Spieler, das auf der japanischen Mythologie basiert und über einen eigenen Fortschrittsverlauf, Überlebenswellen, Story-Missionen sowie einen vollständigen Raid verfügt, für den kein zusätzlicher Kauf erforderlich ist.

✅ Hervorragende PC-Portierung mit Steam-Deck-Zertifizierung: DieDampfVersion bringt93 % sehr positivaus über40.000 Bewertungen und umfasst DLSS, FSR, Ultra-Wide-Unterstützung, vollständige Steam-Deck-Verifizierung sowie haptisches Feedback des DualSense auf PC.

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So erhältst du „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, die direkt mit Eibe um echte Geschenkkartencodes als Gegenleistung für die Teilnahme an mobilen Angeboten auszuzahlen. Du installierst kostenlose Spiele, erreichst Spielzeit-Meilensteine, füllst Umfragen aus und verdienst Münzen – ganz ohne Kreditkarte. Das kostet eher Zeit als Geld: Jedes abgeschlossene Angebot erhöht dein Münzguthaben, und sobald du die Mindestgrenze erreicht hast, kannst du dir einen echten Dampf Geschenkkarte im Portemonnaie.

So geht’s: Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos erhältlich für iOS und Android Verfügbare Angebote durchsuchen — Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; den Fortschritt in Richtung €59.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen — Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich den Betrag auszahlen für einen Dampf Gutschein im Wert von €59.99oder mehr „Ghost of Tsushima: DIRECTOR’S CUT“ auf Steam kaufen — Nutze die Geschenkkarte, um das Spiel auf Dampf

Ein Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DaGhost of Tsushima DIRECTOR’S CUTKosten€59.99, werden Sie auf die Mindestauszahlungsgrenze von 35 Dollar über mehrere Abrechnungszyklen hinweg, um den vollen Preis zu decken. Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Nicht jeder Spieler möchte warten, bis er ein Snakzy Saldo. Wenn Sie möchten, Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT sofort zu einem günstigeren Preis, Eibe ist ein vertrauenswürdiger Marktplatz, auf dem rabattierte Schlüssel von verifizierten Verkäufern angeboten werden. Die offizielle DampfDer Preis beträgt€59.99, währendEibe listet Schlüssel auf, beginnend bei ungefähr €25, wodurch bis zu58% auf den Standardpreis. Der Schlüssel lässt sich direkt einlösen auf Dampf und gewährt Ihnen eine dauerhafte, rechtmäßige Lizenz, die mit einem regulären Kauf identisch ist.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Alle drei in diesem Artikel beschriebenen Methoden führen zu einer legitimen Kopie von Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Dampf Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen DampfKauf).

Ist es legal, „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Snakzy arbeitet mit mobilen Werbetreibenden zusammen, die für die Interaktion der Nutzer bezahlen. Wenn du ein Angebot abschließt, erhältst du Coins, die einen Anteil an diesen Werbeeinnahmen darstellen. Diese Coins kannst du dann gegen einen echten Dampf Wallet-Geschenkkarte von Snakzy… Lieferkette. Mit dieser Geschenkkarte kaufen Sie Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT at €59.99 on Dampf. PlayStation-Veröffentlichungen LLC und Sony Interactive Entertainment erhalten für jedes Exemplar den vollen Kaufpreis. Sie erhalten eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau so, als hätten Sie mit einer Kreditkarte bezahlt.

Meiden Sie inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal. Die Risiken sind erheblich: Malware, die Ihr System beschädigen kann, Dampf Kontosperren, durch die Sie dauerhaft aus Ihrer Bibliothek ausgesperrt werden, und keine gültige Lizenz für das Spiel. Das Entwicklerstudio, Sucker Punch Productions, erleidet einen direkten Schaden, wenn Piraterie einen legalen Verkauf ersetzt.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT kostenlos. Mit dem Kauf der Vollversion unterstützen Sie die Entwickler und schützen sich gleichzeitig vor Malware und Kontosperrungen.

Mein Fazit dazu, wie man „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ kostenlos erhält

Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT hat sich seinen Ruf redlich verdient: ein Metacritic-Bewertung von 85, a 93 % sehr positivBewertung aufDampfaus über40.000 Bewertungen, undüber 13 Millionen Exemplare verkauft. Es handelt sich um ein umfangreiches Paket, das das Basisspiel, die Erweiterung „Iki Island“ und das kostenlose Legenden Koop-Modus in einem einzigen Kauf. Preisbewusste Gamer, Spieler mit einer langen Wunschliste und alle, die es bisher vermieden haben, den vollen Preis zu zahlen Dampf Der Preis wird sich zeigen Snakzy ein praktischer und realistischer Weg zum Eigenheim.

Die Schritte sind ganz einfach: Herunterladen Snakzy, wählen Sie ein besonders attraktives Angebot aus und bauen Sie Ihr Dampf Überprüfen Sie den Kontostand über mehrere Verdienstzyklen hinweg und schließen Sie den Kauf ab am Dampf. Wenn du das Spiel sofort haben möchtest, Eibe bietet Schlüssel zu ermäßigten Preisen ab etwa €25. Beide Wege führen zum gleichen Ergebnis: eine dauerhafte, rechtmäßige Lizenz auf Ihrem DampfKonto.

Sobald Ihre Geschenkkarte fertig ist, erfahren Sie hier, wie Sie sie erhalten Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT Kostenlos – nur einen Klick an der Kasse entfernt.

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Häufig gestellte Fragen