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Descubre cómo conseguir God of War gratis en 2026 sin piratería, cracks ni enlaces de descarga poco fiables. God of Warse vende por€49.99 on Vapor, lo cual sigue siendo elevado para una versión de 2018, años después de su lanzamiento. La solución es Snakzy, una aplicación gratuita de recompensas que ofrece pagos reales Tarjetas regalo de Steam a cambio del tiempo que pases en la aplicación. En esta guía se explica paso a paso cómo conseguir «La saga nórdica de Kratos» sin gastar ni un céntimo de tu propio dinero.

Esto esNo es una guía sobre piratería, y nunca recomienda sitios de torrents de dudosa fiabilidad ni páginas no oficiales de «descargas gratuitas», ya que ambos contienen malware real y Vapor riesgos de suspensión de la cuenta. A continuación se ofrece un desglose completo: una visión general sincera del juego, la situación actual Vapor el precio, todos los detalles sobre la disponibilidad en cada plataforma, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzy el proceso, una forma de conseguir descuentos en Eneba para los jugadores impacientes, la cuestión de la legalidad y cinco preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ (Steam) Puntuación en Metacritic 93 de los críticos / 9,0 de los usuarios Género Acción, Aventura, Mundo abierto, Mitología nórdica, Con una historia muy rica Desarrolladores Estudio de Santa Mónica con Jetpack Interactive Editoriales Sony Interactive Entertainment Hora del cuento principal ~20 horas Duración del contenido principal + adicional ~32 horas Es hora de completar el juego al 100 % ~51 horas

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Cómo conseguir «God of War» gratis: descripción general completa del juego

Soy fan de God of War desde el original PS2 los días en que Kratos era un espartano furioso que se abría paso a cuchilladas entre los dioses griegos. El Reinvención de 2018 Desde Santa Monica Studio se deshicieron del viejo esquema de los juegos de «hack-and-slash» y crearon algo más profundo y personal: Kratos como un padre ya mayor, su hijo Atreo a su lado, y un nuevo escenario basado en la mitología nórdica que sustituye al desgastado panteón griego. El resultado es uno de los videojuegos más aclamados de la última década.

Las cifras lo confirman. God of Wartiene93 de los críticos / 9,0 de los usuarios en Metacritic para el PC lanzamiento, con el PS4 versión disponible en 94 de los críticos / 9,1 de los usuarios. Vapor las reseñas llegan a 97 %: valoraciones abrumadoramente positivas en más de 80 000 opiniones, algo poco habitual en una adaptación para consola destinada a un solo jugador. El juego ha vendido más de 23 millones de ejemplaresa lo largo dePS4 and PC en conjunto, y en el momento de su lanzamiento era el el más vendido PS4exclusivo en la historia de la plataforma.

A continuación se entregaron los premios: Juego del Año en los The Game Awards 2018, múltiples premios D.I.C.E. y nominaciones a los BAFTA en todas las categorías. ¿Qué es lo que hace que God of War Sin embargo, lo que más destaca no es la vitrina de trofeos, sino el énfasis en una historia entre padre e hijo narrada a través de intensos combates con hacha y escudo, acertijos ambientales y un único plano de cámara ininterrumpido que nunca se aleja de Kratos hasta que aparecen los créditos. Eso es algo poco habitual incluso en 2026.

¿Cuánto cuesta God of War?

God of Warse vende por€49.99 on Vapor, el precio estándar de la versión para PC fijado cuando Sony lanzó el título en Enero de 2022. Ese precio apenas ha variado en la tienda oficial. Sony ofrece descuentos ocasionales durante Vapor rebajas de temporada. El mínimo histórico en la tienda oficial ronda los 60 % de descuento, lo que ha hecho que el precio baje hasta aproximadamente €19.99, pero esas ventanas se cierran enseguida y casi nunca coinciden con el momento en el que realmente quieres jugar.

La editorial es Sony Interactive Entertainment, que controla estrictamente los precios de los ordenadores de marca propia. Se espera que la próxima rebaja importante tenga lugar alrededor del Vapor Rebajas de verano, rebajas de otoño o PlayStation eventos de las editoriales. Si no quieres esperar a una oferta que puede que haya o puede que no, la Snakzy El método que se explica a continuación elude por completo el precio. A cambio del tiempo que dedicas a una aplicación de recompensas, obtienes un Tarjeta regalo de Steam que paga la totalidad de €49.99para ti.

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Disponibilidad de «God of War» en las distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 93 de los críticos / 9,0 de los usuarios PS5 94 de la crítica / 9,1 de los usuarios (PS4 compatible con versiones anteriores) Xbox N/A Interruptor N/A

God of War se ejecuta de forma nativa en PCa través deVapory elEpic Games Store, y elPlayStation 4 al igual que la versión original. PS5 Los propietarios pueden jugar al PS4versión a través decompatibilidad con versiones anteriores, lo que aporta mejoras de rendimiento en los equipos más recientes. Hay No hay versión para Xbox and no hay versión para Nintendo Switch, ya queGod of War Es un título exclusivo de Sony, publicado por Sony Interactive Entertainment. La franquicia nunca ha llegado a las consolas de la competencia, y es poco probable que eso cambie.

Para elSnakzymétodo, elPCversión enVapor es la coincidencia más precisa. Snakzy Las recompensas se canjean por Tarjetas regalo de Steam en el nivel de pago más habitual, que es justo lo que necesitas para comprar God of Waren su€49.99 Vapor anuncio. Si tienes un PS5 y prefieren jugar allí, Snakzytambién pagaPlayStation Store tarjetas regalo en las regiones en las que está disponible el servicio.

Requisitos del sistema para God of War

De Santa Monica Studio’s motor personalizado se rediseñó para PC teniendo muy presente una gran escalabilidad, por lo que God of War Funciona sin problemas en equipos de gama media, sin necesidad de un ordenador para videojuegos de gama alta. Los requisitos mínimos son realistas para un juego de 2018 adaptado en 2022.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 2400G RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GTX 960 o AMD Radeon R9 290X NVIDIA GTX 1060 de 6 GB o AMD Radeon RX 570 DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento 70 GB de espacio disponible Se recomienda un SSD de 70 GB

Si tuPC si superas el nivel recomendado, deberías alcanzar 1080p, calidad alta a 60 FPScómodamente.God of War on PCtambién admiteSupermuestreo mediante aprendizaje profundo and FSR de AMD el escalado, que permite a las GPU de gama media más antiguas alcanzar resoluciones más altas sin que baje la velocidad de fotogramas. El setenta gigabytes El espacio que ocupa la instalación es el único verdadero inconveniente, así que haz un poco de espacio antes de iniciar la descarga.

Mecánicas de God of War

God of WarEl bucle principal de «» se basa en combate intenso a hombroscon elHacha Leviatány elCuchillas del Caos. Exploras un mundo nórdico semiabierto junto a tu hijo Atreo, golpea a los trolls y a los draugr con tu hacha, lánzala como el martillo de Thor para paralizar a los enemigos o activar acertijos ambientales, y luego recupérala en tu mano con solo pulsar un botón. La mecánica de lanzamiento del hacha por sí sola cambia por completo el desarrollo de cada enfrentamiento, ya que tienes que sopesar constantemente si mantener el hacha en la mano para el combate cuerpo a cuerpo o lanzarla al otro lado de la sala para controlar a las multitudes.

Atreus no es un compañero pasivo. Dispara flechas cuando se le ordena, distrae a los enemigos, ayuda a resolver acertijos y, a lo largo de la campaña, va asumiendo poco a poco su propio papel en el combate. Mejorar tanto a Kratos como a Atreus a través del árboles de oficios y habilidades le da un toque realmente intenso a la progresión. Recoges Hacksilver, ecos de niebla y recursos raros de cofres, minijefes y misiones secundarias, y luego se los entregas a los herreros enanos Brok y Sindri para que forjen conjuntos de armadura y ataques rúnicos.

Más allá del combate,God of War se basa en gran medida en rompecabezas medioambientales, reinos ocultos y una exploración llena de tradiciones. El Lago de los Nueve actúa como un centro neurálgico que conecta Midgard to Alfheim, Helheim, Jötunheim, yMuspelheim. Contenido adicional como el Cacerías de valquirias ofrece algunas de las batallas opcionales más difíciles del género. Con la historia principal, las misiones secundarias y la posibilidad de completar el juego al 100 %, el juego se mantiene fácilmente a la altura De 20 a 51 horas de tiempo de juego, dependiendo de lo a fondo que lo explores.

Características principales de God of War

✅ 97 % de opiniones abrumadoramente positivas en Steam: Con más de80 000 opinionespromediado97 % positivo, God of War figura entre los videojuegos mejor valorados en Vapor, igualando suPuntuaciones en Metacritic de 93 a 94a lo largo dePC and PS4.

✅ Sistema de combate renovado: ElHacha Leviatán se puede lanzar y recuperar como el martillo de Thor, lo que permite crear un estilo de combate que combina ataques cuerpo a cuerpo contundentes, lanzamientos de hacha a distancia y el apoyo del arco de Atreus en un ritmo fluido.

✅ Un plano secuencia: Todo el juego se desarrolla en un único plano de cámara ininterrumpido con sin pantallas de carga ni cortes, una proeza técnica que te sumerge en el viaje de Kratos y Atreus sin romper la inmersión.

✅ La historia de Kratos y Atreus: Una historia entre padre e hijo sobre el duelo, la identidad y el ciclo de violencia que se apoderó de su hogar Juego del Año en los The Game Awards 2018 además de los premios D.I.C.E., considerada por muchos como una de las mejores historias del mundo de los videojuegos.

✅ 23 millones de ejemplares vendidos: El más vendido God of War el mejor juego de la historia y uno de PlayStation«… sus mayores éxitos comerciales, lo que demuestra que la reinvención de la franquicia fue un éxito tanto de crítica como de taquilla».

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Cómo conseguir «God of War» gratis con Snakzy

Snakzyes una aplicación gratuitaaplicación de recompensas for Android and iOS creada por el equipo responsable de Eneba. Paga con dinero real Vapor, PlayStation, Xbox, yNintendo eShop tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación, como instalar juegos gratuitos, alcanzar hitos en títulos para móvil, completar encuestas breves y ver vídeos publicitarios. No se necesita tarjeta de crédito, ni suscripción, ni compra por adelantado. El intercambio consiste en tiempo, no dinero.

A continuación te explicamos exactamente cómo funciona el proceso, desde la instalación hasta que puedas empezar a jugar God of War:

Descargar Snakzy. Descarga la aplicación gratis desde Google Playo elApp Store y crea una cuenta gratuita en menos de 60 segundos. Los nuevos usuarios reciben un Bono de bienvenida de 10 dólares se abonan en su saldo justo después de registrarse. Explora el «offerwall». Abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que se adapten al tiempo del que dispones. Las encuestas rápidas duran De 1 a 5 minutos, se ejecutan las instalaciones de juegos gratuitos De 10 a 30 minutos, y las ofertas por hitos, que ofrecen mayores recompensas, requieren unas pocas horas de juego ocasional a cambio de premios en monedas más cuantiosos. Completa las ofertas para ganar monedas. Cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy monedero. Haz unas cuantas repeticiones mientras vas al trabajo o ves la tele, y la aplicación llevará un registro de tu progreso hacia el €49.99 God of Warprecioautomáticamente. Canjear por una tarjeta regalo de Steam Wallet. Una vez que tu saldo supere el Límite mínimo de retirada de 35 dólares y llega al €50 nivel, ve a la sección «Recompensas» y selecciona el Vapor Tarjeta regalo para el monedero digital. El código se envía a tu cuenta en cuestión de minutos. Compra «God of War» en Steam. Añade el código de la tarjeta regalo a tu Vapor Cartera, buscar God of War, y pasar por caja.

Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte. Consulta la aplicación para ver la oferta actual.

El umbral mínimo para retirar fondos es de €35 . Necesitas tener, como mínimo, este saldo para canjearlo.

. Necesitas tener, como mínimo, este saldo para canjearlo. La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región. Consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media,Snakzy los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días desde la instalación, con una sesión de juego típica que dura aproximadamente 44 minutos. ElLímite mínimo de retirada de 35 dólares Se aplican condiciones, y las ofertas y la disponibilidad varían según la región, así que consulta la aplicación para ver qué ofertas están disponibles en tu país.

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Consigue «God of War» más barato con Eneba

No todo el mundo quiere machacarse Snakzy deja reposar durante un par de semanas antes de instalarlo God of War. Si prefieres comprar el juego directamente con un gran descuento, Tejo es la plataforma de confianza que utilizo para comprar cosas baratas Vapor claves. El oficial VaporEl precio es de€49.99. Tejo los vendedores publican constantemente God of War llaves de por ahí €10 to €20, lo que equivale aproximadamente a Entre un 60 % y un 80 % de descuento el precio de venta al público. La clave es válida, la licencia es permanente y el código se canjea en tu Vapor cliente, igual que en una compra normal. Tejo no se presenta como mejor que Snakzy, es simplemente una forma más rápida para los lectores que no quieren esperar a acumular monedas.

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Tejo Los precios varían en función de la disponibilidad del vendedor y la demanda regional, por lo que siempre debes consultar el anuncio actualizado antes de comprar. El proceso es sencillo: elige un producto, paga y recibe un Vapor código de clave o de tarjeta regalo por correo electrónico. Hay tres formas de conseguir la misma copia legítima de God of War: Snakzy para la ruta libre, un Tejo clave de juego para obtener descuentos inmediatos, o un Tejo Vapor una tarjeta regalo para recargar tu monedero.

¿Es legal conseguir «God of War» gratis con Snakzy?

Sí,Snakzy is 100 % legal. El proceso es sencillo. Snakzy te paga por el tiempo que pasas en la aplicación; vas acumulando monedas con las ofertas que completas y luego canjeas esas monedas por un Vapor tarjeta regalo, y realizas una compra normal Vapor comprar al precio completo €49.99precio.Vapor se trata de una transacción normal. Sony Interactive Entertainment y Santa Monica Studio reciben el pago igual que si hubieras pagado con tarjeta de crédito, y la licencia de tu cuenta es permanente y está vinculada a tu VaporPerfil

Qué hay que evitar: cualquier página web que anuncie un «gratis God of War «descargas», instaladores reempaquetados, archivos .exe pirateados o enlaces de torrent. Estos métodos son ilegal, y te ponen el PC en situación de riesgo real. Las consecuencias más habituales son infecciones por malware que se ocultan en instaladores pirateados, ransomware que bloquea tus archivos, Vapor la suspensión de cuentas si Valve detecta software pirata, y el problema evidente de no disponer de una licencia legítima si surge algún problema con los datos guardados. Santa Monica Studio dedicó años a desarrollar God of War, y la piratería perjudica directamente al estudio que está trabajando actualmente en el próximo juego de la serie.

Snakzy is una forma legítima para conseguir el juego sin gastar tu propio dinero. Apoyas al desarrollador, no tienes que rascarte el bolsillo y acabas teniendo el mismo producto que el cliente que paga.

Mi opinión general sobre cómo conseguir God of War gratis

God of War es uno de los videojuegos más aclamados de la última década, con 93 de los críticos / 9,0 de los usuariosen Metacritic,97 %: valoraciones abrumadoramente positivas Vapor opiniones en más de 80,000índices de audiencia, y23 millones de ejemplares vendidosa lo largo dePS4 and PCen conjunto. El€49.99 Vapor El precio es razonable para lo que ofrece, pero también se puede evitar. Los jugadores que cuidan su presupuesto, aquellos con una lista de deseos repleta y cualquiera que no quiera esperar a un Vapor las rebajas son las que más se benefician de la Snakzymétodo.

El procedimiento es muy sencillo: descárgalo Snakzy, afirman losBono de bienvenida de 10 dólares, elige una oferta muy ventajosa que se adapte a tu tiempo libre, aumenta tu saldo hasta el €50 Vapor Nivel de tarjeta regalo; a continuación, pasar por caja God of War on Vapor. La mayoría de los usuarios alcanzan su primer €27.70 pago en unos 6,5 días, y el resto se va sumando a partir de ahí. Una vez que tengas esa tarjeta regalo lista, Cómo conseguir God of War gratis solo tienes que pasar por caja.

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