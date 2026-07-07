Wie bekommt man „God of War“ kostenlos?

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Erfahren Sie, wie Sie „God of War“ kostenlos erhalten können in 2026 ohne Raubkopien, Cracks oder unseriöse Download-Links. God of Warkostet€49.99 on Dampf, was für einen Port aus dem Jahr 2018 auch Jahre nach der Veröffentlichung immer noch hoch ist. Die Lösung lautet Snakzy, eine kostenlose Prämien-App, die echte Steam-Geschenkkarten als Gegenleistung für die in der App verbrachte Zeit. In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie du „Kratos’ Norse Saga“ erhalten kannst, ohne einen Cent aus eigener Tasche auszugeben.

Das istKeine Anleitung zur Piraterie, und es empfiehlt niemals zwielichtige Torrent-Seiten oder inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, da beide echte Malware enthalten und Dampf Risiken einer Kontosperrung. Im Folgenden finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung: einen ehrlichen Überblick über das Spiel, die aktuelle Dampf Preis, alle Angaben zur Verfügbarkeit auf den verschiedenen Plattformen, Systemanforderungen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung Snakzy Der Ablauf, ein Eneba-Rabattweg für ungeduldige Gamer, die rechtliche Seite der Sache und fünf häufig gestellte Fragen. Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 49,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 93 Kritiker / 9,0 Nutzer Genre Action, Abenteuer, Offene Welt, Nordische Mythologie, Reich an Handlung Entwickler Studio in Santa Monica in Zusammenarbeit mit Jetpack Interactive Verlage Sony Interactive Entertainment Zeit für die Hauptgeschichte ~20 Stunden Dauer der Haupt- und Zusatzinhalte ~32 Stunden Zeit für 100 %-Perfektionisten ~51 Stunden

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So bekommst du „God of War“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich bin schon seit langem ein Fan von God of War seit dem Original PS2 Zeiten, als Kratos noch ein wütender Spartaner war, der sich seinen Weg durch die griechischen Götter bahnte. Die Neugestaltung 2018 Das Team von Santa Monica Studio hat das alte Hack-and-Slash-Konzept über Bord geworfen und etwas Tiefgründigeres und Persönlicheres geschaffen: Kratos als älterer Vater, sein Sohn Atreus an seiner Seite und ein neuer Spielplatz aus der nordischen Mythologie, der das abgenutzte griechische Pantheon ablöst. Das Ergebnis ist eines der meistgelobten Spiele des letzten Jahrzehnts.

Die Zahlen belegen das. God of Warenthält93 Kritiker / 9,0 Nutzer auf Metacritic für das PC Veröffentlichung, mit dem PS4 Version mit dem Stand 94 Kritiker / 9,1 Nutzer. Dampf Rezensionen landen bei 97 % – überwältigend positiv über mehr als 80.000 Bewertungen, was für eine Einzelspieler-Konsolenportierung eher selten ist. Das Spiel wurde über 23 Millionen Exemplarequer durchPS4 and PC zusammen, und bei der Markteinführung war es das mit den höchsten Verkaufszahlen PS4exklusiv in der Geschichte der Plattform.

Es folgten folgende Auszeichnungen: Spiel des Jahres bei den Game Awards 2018, mehrere D.I.C.E.-Auszeichnungen und BAFTA-Nominierungen in allen Kategorien. Was macht God of War Was jedoch besonders hervorsticht, ist nicht die Trophäensammlung. Es ist der Fokus auf eine Vater-Sohn-Geschichte, die durch gewaltige Kämpfe mit Axt und Schild, Umgebungsrätsel und eine einzige ununterbrochene Kameraeinstellung erzählt wird, die bis zum Abspann nie von Kratos wegschwenkt. Das ist selbst in 2026.

Wie viel kostet „God of War“?

God of Warkostet€49.99 on Dampf, der Standardpreis für die PC-Portierung, der festgelegt wurde, als Sony den Titel im Januar 2022. Dieser Preis hat sich im offiziellen Shop kaum verändert. Sony bietet zwar gelegentlich Rabatte an, während Dampf Saisonale Sonderangebote. Der bisherige Tiefstpreis im offiziellen Shop liegt bei etwa 60 % Rabatt, wodurch der Preis auf etwa €19.99, aber diese Fenster schließen sich schnell und passen selten mit dem Zeitpunkt zusammen, zu dem man eigentlich spielen möchte.

Der Verlag ist Sony Interactive Entertainment, das die Preisgestaltung für eigene PC-Modelle streng kontrolliert. Mit der nächsten deutlichen Preissenkung ist voraussichtlich um den Dampf Sommerausverkauf, Herbstausverkauf oder PlayStation Verlagsaktionen. Wenn Sie nicht auf einen Sonderverkauf warten möchten, der vielleicht stattfindet oder auch nicht, dann Snakzy Die im Folgenden beschriebene Methode umgeht den Preis komplett. Man tauscht Zeit in einer Prämien-App gegen echtes Steam-Geschenkkarte das den vollen Betrag übernimmt €49.99für dich.

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Verfügbarkeit von „God of War“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Metacritic-Bewertung PC 93 Kritiker / 9,0 Nutzer PS5 94 Kritiker / 9,1 Nutzer (PS4 abwärtskompatibel) Xbox N/A Umschalten N/A

God of War läuft nativ auf PCdurchDampfund dieEpic Games Store, und amPlayStation 4 wie in der ursprünglichen Veröffentlichung. PS5 Besitzer können das PS4Version überAbwärtskompatibilität, was auf der neueren Hardware zu Leistungsvorteilen führt. Es gibt keine Xbox-Version and keine Nintendo-Switch-Portierung, daGod of War ist ein exklusiver Titel aus dem eigenen Haus von Sony, der von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht wird. Die Spielereihe ist noch nie auf Konsolen der Konkurrenz erschienen, und daran wird sich wohl auch nichts ändern.

Für dieSnakzyMethode, diePCVersion aufDampf ist die beste Übereinstimmung. Snakzy Prämien werden eingelöst für Steam-Geschenkkarten in der gängigsten Auszahlungsstufe, die genau das bietet, was Sie für Ihren Kauf benötigen God of Waran seiner€49.99 Dampf Inserat. Wenn Sie Eigentümer eines PS5 und spielen lieber dort, Snakzyzahlt außerdem ausPlayStation Store Geschenkkarten in den unterstützten Regionen.

Systemanforderungen für „God of War“

Santa Monica Studio’s maßgeschneiderter Motor wurde umgerüstet für PC mit Blick auf eine hohe Skalierbarkeit, daher God of War läuft problemlos auf Hardware der Mittelklasse, ohne dass ein Gaming-PC der Spitzenklasse erforderlich ist. Die Mindestanforderungen sind für ein Spiel aus dem Jahr 2018, das 2022 portiert wurde, realistisch.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-6600K oder AMD Ryzen 5 2400G RAM Acht Gigabyte Acht Gigabyte GPU NVIDIA GTX 960 oder AMD Radeon R9 290X NVIDIA GTX 1060 6 GB oder AMD Radeon RX 570 DirectX Version 11 Version 11 Lagerung 70 GB freier Speicherplatz 70 GB SSD empfohlen

Falls IhrPC Wenn du die empfohlene Stufe erreichst, solltest du 1080p „High“ bei 60 FPSbequem.God of War on PCunterstützt außerdemDeep-Learning-Super-Sampling and AMD FSR Upscaling, wodurch ältere Mittelklasse-GPUs höhere Auflösungen darstellen können, ohne dass die Bildrate sinkt. Das siebzig Gigabyte Der Speicherbedarf ist das einzige wirkliche Hindernis, also schaffen Sie etwas Platz, bevor Sie mit dem Download beginnen.

Spielmechanik von „God of War“

God of WarDie Kernschleife von … basiert auf heftige Kämpfe über die Schulter hinwegmit demLeviathan-Axtund dieKlingen des Chaos. Du erkundest mit deinem Sohn eine halboffene nordische Welt Atreus, schwing deine Axt gegen Trolle und Draugr, wirf sie wie Thors Hammer, um Gegner einzufrieren oder Umgebungsrätsel auszulösen, und hole sie dann mit einem Knopfdruck wieder in deine Hand zurück. Allein die Mechanik des Axtwerfens verändert den Verlauf jeder Begegnung, da man ständig abwägt, ob man die Axt für den Nahkampf in der Hand behalten oder sie quer durch den Raum werfen soll, um eine Gruppe von Gegnern unter Kontrolle zu bringen.

Atreus ist kein passiver Begleiter. Er schießt auf Befehl Pfeile ab, lenkt Gegner ab, hilft bei Rätseln und wächst im Laufe der Kampagne langsam in seine eigene Rolle im Kampf hinein. Das Aufrüsten von Kratos und Atreus durch die Handwerks- und Fertigkeitsbäume verleiht dem Spielverlauf echte Bissigkeit. Du sammelst Hacksilber, Nebel-Echos und seltene Ressourcen aus Truhen, von Minibossen und in Nebenquests und gibst sie dann an die Zwergenschmiede Brok und Sindri weiter, um Rüstungssets und Runenangriffe zu schmieden.

Abgesehen vom Kampf,God of War stützt sich stark auf Umwelträtsel, verborgene Welten und Erkundungen voller Legenden. Die See der Neun fungiert als zentrale Drehscheibe, die Midgard to Alfheim, Helheim, Jötunheim, undMuspelheim. Nebeninhalte wie der Walkürenjagden bietet einige der härtesten optionalen Kämpfe des Genres. Mit der Hauptgeschichte, Nebenquests und der Möglichkeit, das Spiel komplett durchzuspielen, kann das Spiel problemlos 20 bis 51 Stunden Spielzeit, je nachdem, wie gründlich man die Welt erkundet.

Die wichtigsten Features von „God of War“

✅ 97 % überwiegend positive Bewertungen auf Steam: Mit über80.000 BewertungenMittelwertbildung97 % positiv, God of War gehört zu den am besten bewerteten Spielen auf Dampf, entsprechend dessen93 bis 94 Punkte bei Metacriticquer durchPC and PS4.

✅ Ein neu gestaltetes Kampfsystem: DieLeviathan-Axt kann wie Thors Hammer geworfen und zurückgerufen werden, wodurch ein Kampfstil entsteht, der kraftvolle Nahkämpfe, Axtwürfe aus der Distanz und Atreus’ Unterstützung mit dem Bogen zu einem fließenden Rhythmus verbindet.

✅ Eine einzige, durchgehende Kameraeinstellung: Das gesamte Spiel läuft als eine einzige ununterbrochene Kamerafahrt mit keine Ladebildschirme oder Schnitte, eine technische Meisterleistung, die den Spieler in die Reise von Kratos und Atreus hineinzieht, ohne die Immersion zu stören.

✅ Die Geschichte von Kratos und Atreus: Eine Vater-Sohn-Geschichte über Trauer, Identität und den Kreislauf der Gewalt, der das Zuhause zerstörte Spiel des Jahres bei den Game Awards 2018 neben den D.I.C.E.-Auszeichnungen gilt sie weithin als eine der stärksten Geschichten der Gaming-Branche.

✅ 23 Millionen verkaufte Exemplare: Der Bestseller God of War das beste Spiel aller Zeiten und eines der PlayStation… zu den größten kommerziellen Erfolgen, was beweist, dass die Neugestaltung der Filmreihe sowohl bei den Kritikern als auch kommerziell ein Erfolg war.

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So bekommst du „God of War“ kostenlos mit Snakzy

Snakzyist eine kostenlosePrämien-App for Android and iOS Entwickelt vom Team hinter Eneba. Es zahlt echtes Geld aus Dampf, PlayStation, Xbox, undNintendo eShop Geschenkgutscheine als Gegenleistung für die Teilnahme an In-App-Angeboten, wie zum Beispiel das Installieren kostenloser Spiele, das Erreichen von Meilensteinen in Handyspielen, das Ausfüllen kurzer Umfragen und das Ansehen von Werbevideos. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, kein Abonnement und kein Kauf im Voraus. Der Tausch besteht darin, Zeit, nicht Geld.

So läuft der gesamte Vorgang von der Installation bis zum Spielen genau ab God of War:

Snakzy herunterladen. Hol dir die App kostenlos unter Google Playoder dieApp Store und erstellen Sie in weniger als 60 Sekunden ein kostenloses Konto. Neue Nutzer erhalten ein 10-Dollar-Willkommensbonus die direkt nach der Anmeldung auf ihr Guthaben gutgeschrieben werden. Die Offerwall durchstöbern. Öffnen Sie den Reiter „Verdienen“ und wählen Sie Angebote aus, die zu Ihrem Zeitbudget passen. Kurze Umfragen dauern 1 bis 5 Minuten, kostenlose Spielinstallationen laufen 10 bis 30 Minuten, und bei den besser bezahlten Meilenstein-Angeboten wird im Gegenzug für höhere Münzauszahlungen ein paar Stunden Gelegenheitsspiel verlangt. Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen. Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Geldbörse. Sammeln Sie auf dem Weg zur Arbeit oder beim Fernsehen ein paar davon, und die App verfolgt Ihre Fortschritte auf dem Weg zum €49.99 God of WarPreisautomatisch. Gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen. Sobald Ihr Saldo die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $ und erreicht die €50 Stufe: Gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie die Dampf Wallet-Geschenkkarte. Der Code wird innerhalb weniger Minuten auf Ihr Konto übertragen. „God of War“ auf Steam kaufen. Füge den Gutscheincode zu deinem Dampf Brieftasche, Suche nach God of War, und gehen Sie zur Kasse.

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus. Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Die Mindestauszahlungsgrenze beträgt €35 . Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können.

. Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um die Einlösung vornehmen zu können. Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt,Snakzy Die Nutzer verdienen ihr erstes €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage ab der Installation, wobei eine typische Spielsitzung etwa 44 Minuten. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ Dies gilt unter bestimmten Voraussetzungen, und die Angebote sowie die Verfügbarkeit variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher in der App darüber, was in Ihrem Land verfügbar ist.

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Nicht jeder will sich abrackern Snakzy ein paar Wochen lang ausprobieren, bevor man es installiert God of War. Wenn Sie das Spiel lieber direkt mit einem erheblichen Rabatt kaufen möchten, Eibe ist der bewährte Marktplatz, den ich nutze, um günstig einzukaufen Dampf Schlüssel. Der offizielle DampfDer Preis beträgt€49.99. Eibe Verkäufer stellen regelmäßig Angebote ein God of War Schlüssel aus der ganzen Welt €10 to €20, was ungefähr 60 % bis 80 % Rabatt der Verkaufspreis. Der Schlüssel ist gültig, die Lizenz ist unbefristet, und Sie lösen den Code in Ihrem Dampf Kunde – genau wie bei einem normalen Kauf. Eibe wird nicht als besser dargestellt als Snakzy, es ist einfach ein schnellerer Weg für Leser, die nicht warten möchten, bis sich Münzen angesammelt haben.

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Falls Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet außerdem vergünstigte Geschenkkarten an. Hier ist die nächstgelegene Karte oben God of War„s Preis.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Verfügbarkeit beim Verkäufer und der regionalen Nachfrage. Überprüfen Sie daher vor dem Kauf immer das aktuelle Angebot. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie ein Dampf Schlüssel oder Geschenkkartencode per E-Mail. Auf drei verschiedenen Wegen erhalten Sie dieselbe legitime Kopie von God of War: Snakzy für die freie Route, ein Eibe Spielcode für sofortige Ersparnisse oder ein Eibe Dampf Geschenkkarte zum Aufladen Ihres Guthabens.

Ist es legal, „God of War“ mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja,Snakzy is 100 % legal. Der Vorgang ist unkompliziert. Snakzy Sie werden für die Zeit bezahlt, die Sie in der App verbringen; Sie sammeln Münzen durch abgeschlossene Angebote und lösen diese Münzen gegen echtes Geld ein Dampf Geschenkkarte, und du tätigst einen normalen Dampf zum vollen Preis kaufen €49.99Preis.Dampf wird als normale Transaktion verbucht. Sony Interactive Entertainment und Santa Monica Studio erhalten die Zahlung auf dieselbe Weise, wie wenn Sie mit einer Kreditkarte bezahlen würden, und die Lizenz auf Ihrem Konto ist dauerhaft und an Ihr DampfProfil

Was Sie vermeiden sollten: jede Website, die mit „kostenlos“ wirbt God of War „Download“, neu gepackte Installationsprogramme, geknackte .exe-Dateien oder Torrent-Links. Diese Methoden sind illegal, und sie legen dein PC ein echtes Risiko. Die häufigsten Folgen sind Malware-Infektionen die sich in geknackten Installationsprogrammen verstecken, Ransomware, die Ihre Dateien sperrt, Dampf Kontosperren, falls Valve raubkopierte Software entdeckt, und das offensichtliche Problem, dass man keine gültige Lizenz besitzt, falls etwas mit den Speicherdaten schiefgeht. Santa Monica Studio hat Jahre damit verbracht, God of War, und Piraterie schadet direkt dem Studio, das derzeit am nächsten Spiel der Reihe arbeitet.

Snakzy is ein legitimer Weg um das Spiel zu erhalten, ohne eigenes Geld auszugeben. Du unterstützt den Entwickler, lässt den Geldbeutel geschlossen und erhältst am Ende dasselbe Produkt wie der zahlende Kunde.

Mein Fazit dazu, wie man „God of War“ kostenlos bekommt

God of War ist eines der meistgelobten Spiele des letzten Jahrzehnts, mit 93 Kritiker / 9,0 Nutzerauf Metacritic,97 % – überwältigend positiv Dampf Bewertungen aus mehr als 80,000Bewertungen und23 Millionen verkaufte Exemplarequer durchPS4 and PCzusammen. Die€49.99 Dampf Der Preis ist angemessen für das, was man dafür bekommt, aber man kann auch darauf verzichten. Preisbewusste Gamer, Spieler mit einer langen Wunschliste und alle, die nicht auf ein Dampf Verkauf profitiert am meisten von der SnakzyMethode.

Die praktische Vorgehensweise ist ganz einfach: Herunterladen Snakzy, behaupten die10-Dollar-Willkommensbonus, wählen Sie ein lukratives Angebot, das zu Ihrer Freizeit passt, und bauen Sie Ihr Guthaben auf bis zu €50 Dampf Geschenkkarten-Stufe, dann zur Kasse gehen God of War on Dampf. Die meisten Nutzer erreichen ihren ersten €27.70 Auszahlung in etwa 6,5 Tage, und der Rest ergibt sich von selbst. Sobald du diese Geschenkkarte bereit hast, Wie man „God of War“ kostenlos bekommt ist nur noch ein Schritt bis zur Kasse.

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Häufig gestellte Fragen