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Si quieres aprender a conseguir 7 días para morirgratis,Snakzy ¿Merece la pena conocer este método? 7 días para morirse encuentra en€44.99 on Vapor, un precio que refleja un juego con más de 17 millones de ejemplaresvendido y unMuy positivo valoración de más de 130 000 opiniones. Snakzy es una aplicación gratuita de recompensas en la que, al completar ofertas dentro de la aplicación, ganas monedas que puedes canjear por un Vapor Tarjeta regalo en el monedero y comprar 7 días para morir sin gastar tu propio dinero.

En este artículo no se tratan los programas pirateados, los torrents ni los sitios web de descarga no oficiales. Estos entrañan riesgos reales: infecciones por malware, Vapor suspensiones de cuentas y sin licencia real. Todos los métodos de esta guía son 100 % legal, para terminar con un comunicado oficial Vapor compra. A continuación: una descripción general completa del juego, un desglose de los precios, la disponibilidad en las distintas plataformas, los requisitos del sistema, el Snakzy proceso paso a paso, un Tejo opción de descuento, una comprobación de la legalidad y preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 44,99 $ (Steam). Descuento máximo: ~50 % ≈ 22,49 $ Puntuación en Metacritic 71 de los críticos / 7,5 de los usuarios (versión 1.0). Steam: «Muy positiva» (85 % de más de 130 000 reseñas) Género Supervivencia, Terror: Supervivencia en mundo abierto, Zombis, Construcción de bases, FPS, Cooperativo, Sandbox Desarrolladores The Fun Pimps Editoriales The Fun Pimps Es hora de ganar — Artículo principal ~50 horas (hasta el día 49 + la noche de la Horda) Es hora de ganar dinero — Contenido principal + adicional ~100 horas Tiempo necesario para conseguirlo — 100 % completista ~Más de 200 horas (procedimental, sin un final definido)

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Cómo conseguir «7 Days to Die» gratis: descripción general completa del juego

7 días para morir es uno de los juegos de supervivencia más jugados en Vapor ha hecho historia por una razón muy sencilla: ningún otro juego combina la supervivencia frente a zombis, la construcción de bases y el combate en primera persona a esta escala. Desarrollado por The Fun Pimps, pasó más de una década en acceso anticipado en Vapor, con el lanzamiento de13 de diciembre de 2013, antes de que se complete La versión 1.0 se lanzó el 28 de junio de 2024. El juego terminado contiene un 71 Puntuación de los críticos en Metacritic, a Puntuación de los usuarios: 7,5, y unMuy positivo Vapor calificación respaldada por más de 130 000 opiniones. En todas las plataformas, más de 17 millones de ejemplares se han vendido, lo que lo convierte en uno de los juegos de supervivencia más vendidos de la historia Vapor.

El género abarca supervivencia, terror, supervivencia y creación en mundo abierto, zombis, construcción de bases, FPS, modo cooperativo y sandbox. The Fun Pimps se inspiraron en Minería, artesanía«la construcción y la creación de objetos con vóxeles, Left 4 Dead«La batalla contra la horda de zombis, Tranquilidad«su ciclo de supervivencia en un mundo abierto, y» Proyecto Zomboid«la profundidad de la simulación, y las ha fusionado en un único sistema coherente. Durante el día, recoges recursos, fabricas armas y herramientas, construyes y fortificas tu base, y sobrevives a la noche de la horda de la Luna de Sangre cada 7 días del juego cuando una oleada masiva de zombis ataca todo lo que hayas construido.

El escenario es el condado de Navezgane y unos páramos generados proceduralmente: un suroeste estadounidense postapocalíptico invadido por zombis, con pueblos que se pueden explorar, búnkeres subterráneos, zonas salvajes y fortificaciones construidas por los jugadores. Tu personaje es un superviviente totalmente personalizable sin una identidad narrativa fija. He estado siguiendo 7 días para morir«su evolución desde sus primeros días en Acceso Anticipado, y el Versión 1.0 cumplió de verdad con las promesas de toda una década. Hasta 8 jugadores pueden compartir un servidor dedicado para jugar en modo cooperativo, lo que convierte la defensa nocturna contra la horda en un auténtico reto colaborativo.

¿Cuánto cuesta 7 Days to Die?

7 días para morircuesta€44.99 on Vapor, que es la principal plataforma de compra para el PC versión. Ya se ha puesto a la venta anteriormente: el precio mínimo histórico se sitúa en aproximadamente €22.49(aproximadamente50 % de descuento), normalmente durante los grandes Vapor rebajas de temporada, como las de verano, otoño e invierno. Si tienes paciencia, esos descuentos acaban apareciendo, aunque el momento en que se producen es impredecible y esperar meses a que haya rebajas no siempre es práctico.

The Fun Pimps ha participado en Vapor las ventas se han mantenido constantes desde la etapa de acceso anticipado, por lo que es realista pensar en futuras campañas de descuentos. Dicho esto, la versión completa Versión 1.0 es relativamente reciente, y los grandes descuentos en los títulos recién lanzados tardan en llegar.

The Snakzy Este método evita todo esto por completo. Ganas Vapor Consigue crédito en tu monedero a través de ofertas dentro de la aplicación y canjéalo por un €50 Tarjeta regalo: no hace falta realizar ninguna compra, no hay que esperar y el juego es tuyo en cuanto introduzcas el código.

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Disponibilidad de «7 Days to Die» en las distintas plataformas

Plataforma Detalles PC 71 de la crítica / 7,5 de los usuarios (versión 1.0); Steam: «Muy positiva» (85 % de más de 130 000 reseñas) PS5 N/A Xbox N/A (las versiones para consola son independientes) Interruptor N/A

7 días para morires, ante todo, unPCtítulo víaVapor, aunque existen versiones anteriores para PS4 and Xbox One. Esas versiones para consola fueron desarrolladas por otro estudio (Telltale Games e Iron Galaxy). Se trata de una versión anterior del juego que ya no recibe actualizaciones, lo que las convierte en un producto claramente distinto del actual Vapor 1.0versión.Nintendo Switch no tiene ninguna versión del juego.

The Snakzy El método se aplica a la Vapor PC esa versión en concreto. Canjeas tu Vapor Tarjeta regalo en el monedero Vapory comprar7 días para morir directamente desde la tienda. Si estás en PC, de todos modos, esta es tu versión: la que incluye la IA actual de Blood Moon, mejoras en la física de vóxeles y compatibilidad con el modo cooperativo activo.

Requisitos del sistema de 7 Days to Die

7 días para morirfunciona enUnidad y simula un mundo de vóxeles totalmente destructible, lo que, a primera vista, exige más a tu hardware que la mayoría de los juegos de supervivencia. A configuración de gama media Lo gestiona bien, pero conviene tomarse en serio la recomendación sobre el SSD, dada la magnitud de los mapas generados proceduralmente.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 de 64 bits CPU Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3770X RAM 12 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 570 (4 GB de VRAM) NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT (8 GB de VRAM) DirectX Versión 11 Versión 11 Almacenamiento 15 GB 15 GB (se recomienda SSD)

Con los requisitos mínimos, podrás disfrutar de una experiencia de juego fluida con velocidades de fotogramas constantes en configuraciones más bajas. Para una experiencia fluida Mil ochocientos diez Según nuestra experiencia, el objetivo es cumplir con las especificaciones recomendadas: 16 GB de RAM, a GTX 2070 equivalente o superior, y un SSD para reducir los tiempos de carga. El modo multijugador requiere una conexión de banda ancha, y el Unidad El motor se beneficia notablemente de un almacenamiento más rápido a la hora de cargar mapas procedurales de gran tamaño.

Mecánicas de 7 Days to Die

La esencia de7 días para morir se articula en torno a un reloj ineludible: cada 7 días del juego, llega una noche de la Horda de la Luna de Sangre. Una oleada de zombis, más grandes, más rápidos y más variados que cualquier cosa a la que te enfrentes durante el día, ataca dondequiera que estés. Tus fortificaciones deben estar preparadas. Eso Ciclo de 7 días Esto confiere a cada sesión un objetivo natural: aprovechar la ventana de tiempo actual para recolectar recursos, fabricar equipo, reforzar las murallas, colocar trampas y mejorar las defensas antes de que llegue la siguiente horda. Es una de las estructuras de ritmo más eficaces del género.

En el mundo de vóxeles, todos los bloques se pueden destruir y construir. Puedes excavar búnkeres subterráneos, construir fortalezas de varios pisos con física estructural realista, electrificar pasillos con trampas y ver cómo los zombis aprovechan los puntos débiles de tus muros en tiempo real. Construir es tan complicado como el combate: una arquitectura deficiente es castigada por la horda, mientras que una arquitectura acertada se ve recompensada con la supervivencia.

La progresión se desarrolla a través de un árbol de habilidades basado en acciones: Para subir de nivel las habilidades mineras hay que minar de verdad; para subir de nivel las destrezas con las armas hay que luchar de verdad. Al día cuarenta y nueve (la séptima Luna de Sangre), los jugadores que se adentran en los sistemas cuentan con una base sólida y una identidad de personaje bien definida. El Más de 100 horas Es ahí donde se despliega plenamente la profundidad del juego: sistemas de automatización, fabricación de vehículos, ingeniería de bases subterráneas y especialización de roles en modo cooperativo en un servidor compartido.

El escenario —el condado de Navezgane y los mapas generados proceduralmente— ofrece en cada partida una geografía diferente que explorar. Hasta 8 jugadores pueden compartir un servidor dedicado, repartiéndose las tareas de recolección y fabricación, al tiempo que coordinan conjuntamente la defensa nocturna contra la horda.

Principales características de 7 Days to Die

✅ Noches de la Horda de la Luna de Sangre cada 7 días: La mecánica característica que define cada sesión: una oleada masiva de zombis ataca tu base cada 7 días del juego, lo que crea un ciclo constante de construcción, fortificación y defensa con una tensión natural y hitos claros en el ritmo de la partida.

✅ Destrucción y construcción completas basadas en vóxeles: Todos los bloques del mundo se pueden destruir y construir, lo que te permite excavar búnkeres subterráneos, construir fortalezas de varias plantas, instalar pasillos con trampas electrificadas y observar cómo responde la física estructural cuando los zombis derriban tus muros.

✅ 17 millones de ejemplares vendidos a lo largo de más de 10 años de desarrollo: Uno deVapor«Los juegos de supervivencia más vendidos, con más de 130 000 opiniones, una década de desarrollo desde su lanzamiento en Early Access en 2013 a lo largo de todo el Versión 1.0 en 2024.

✅ Modo cooperativo para hasta 8 jugadores con especialización de roles: La compatibilidad total con servidores dedicados permite a los grupos repartirse las funciones de recolección de recursos, fabricación y combate a través del árbol de habilidades, para luego defender juntos una base compartida durante las noches de Luna de Sangre.

✅ Progresión de habilidades basada en la acción y vinculada a tu forma real de jugar: Cada acción mejora la habilidad correspondiente: los niveles de minería mejoran la minería, los niveles de combate mejoran las destrezas de combate, lo que da a tu personaje una evolución natural que refleja tu estilo de juego real.

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Cómo conseguir «7 Days to Die» gratis con Snakzy

Snakzy Es una aplicación gratuita de recompensas disponible para Android e iOS en la que los usuarios ganan monedas al completar ofertas dentro de la aplicación: instalar juegos gratuitos, alcanzar hitos en títulos para móvil, rellenar encuestas y ver vídeos cortos. No se necesita tarjeta de crédito, ni suscripción, ni hay que realizar ninguna compra. Lo que se invierte es tiempo, no dinero: cada oferta completada suma monedas a tu Snakzy saldo, y una vez que hayas acumulado lo suficiente, los canjeas por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet para comprar 7 días para moriroficialmente.

A continuación te explicamos cómo conseguir 7 días para morir Gratis, paso a paso:

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Un consejo Bonificación de bienvenida disponible al registrarte — consulta la aplicación para ver la oferta actual.

Importe mínimo para retirar fondos: 35 $ — necesitas tener, como mínimo, este saldo para poder realizar el retiro.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región: consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 díasde instalarSnakzy. ElUmbral mínimo de pago de 35 dólares Esto se aplica a tu primer canje, por lo que tendrás que superar ese umbral antes de poder retirar el dinero. El objetivo es Tarjeta regalo de 50 dólareste ofrece7 días para morir con crédito de sobra. Los resultados varían en función de tu región y de las ofertas disponibles en ese momento.

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Tejo no sustituye al Snakzy método. Se trata de dos caminos diferentes que conducen al mismo destino: Snakzy no supone ningún gasto inicial, pero lleva tiempo; Tejo cambia un pago inmediato de menor cuantía por un acceso instantáneo. Si la rapidez es más importante que la gratuidad, Tejo es una alternativa directa que merece la pena tener en cuenta.

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¿Es legal conseguir «7 Days to Die» gratis con Snakzy?

Sí,100 % legal. El proceso es sencillo: Snakzy colabora con desarrolladores de juegos para móviles que pagan por la participación de los jugadores. Tú completas sus ofertas y ellos te pagan Snakzy, Snakzy convierte esos ingresos en monedas en tu cuenta. Esas monedas las canjeas por un Vapor Una tarjeta regalo en el monedero, y utilizas esa tarjeta regalo para comprar 7 días para morir at €44.99 on Vapor. The Fun Pimps recibe el pago íntegro. Tu Vapor La cuenta registra una licencia permanente idéntica a la de cualquier compra normal. Aquí no hay ninguna ambigüedad.

Qué hay que evitar: sitios web no oficiales de «descargas gratuitas», archivos torrent, ejecutables pirateados y generadores de claves. Son ilegales. Te exponen a PCese malware.Vapor prohíbe de forma activa las cuentas relacionadas con licencias fraudulentas. Y perjudican directamente a The Fun Pimps, un estudio independiente que financió 7 días para morir«Todo su desarrollo, que ha durado una década, sin el respaldo de ninguna gran editorial. La piratería no es un atajo que no afecte a nadie: supone un coste real para un pequeño equipo que ha creado uno de los Vapor«Los juegos de supervivencia más vendidos, creados desde cero».

Snakzy es una forma legítima de compensar el coste del juego. De esta manera, apoyas al desarrollador sin tener que gastarte el dinero.

Mi opinión general sobre cómo conseguir «7 Days to Die» gratis

7 días para morir is €44.99 on Vapor, y a ese precio es uno de los juegos de supervivencia con mejor relación calidad-precio del mercado: 17 millones de ejemplares vendido, una década de desarrollo activo, Muy positivo opiniones de más de 130 000 jugadores, y unVersión 1.0 que por fin hizo justicia a la premisa original del juego. El Snakzy Este método es una forma legítima de conseguirlo gratis, y resulta ideal para los jugadores que cuidan su presupuesto, aquellos con largas listas de deseos y cualquiera que no quiera esperar a que termine un Vaporciclo de venta.

La vía práctica: descargar Snakzy, echa un vistazo al «offerwall», acumula unas cuantas ofertas a lo largo de la semana y canjea tus puntos por un Tarjeta regalo de Steam Wallet de 50 dólaresque abarca7 días para morir«el precio de… con» €5.01 crédito de sobra. Una vez recargada la tarjeta regalo, solo tienes que completar el proceso de pago para saber cómo conseguir 7 Days to Die gratis.

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