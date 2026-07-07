Wie bekommt man „7 Days to Die“ kostenlos?

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Cracks, Torrents und inoffizielle Download-Seiten werden hier nicht behandelt. Diese bergen echte Risiken: Malware-Infektionen, Dampf Kontosperren und keine echte Lizenz. Jede Methode in dieser Anleitung ist 100 % legal, und endet mit einer offiziellen Dampf Kauf. Im Folgenden: ein vollständiger Überblick über das Spiel, eine Aufschlüsselung der Preise, die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, die Systemanforderungen sowie die Snakzy Schritt für Schritt vorgehen, ein Eibe Rabattoption, eine Rechtsprüfung und häufig gestellte Fragen. Lesen Sie weiter.

Spielinfo Details Preis des Spiels 44,99 $ (Steam). Tiefster Preis: ca. 50 % Rabatt ≈ 22,49 $ Metacritic-Bewertung 71 Kritiker / 7,5 Nutzer (Version 1.0). Steam: Sehr positiv (85 % von über 130.000 Bewertungen) Genre Überleben, Horror: Open-World-Überlebensspiel, Zombies, Basisbau, Ego-Shooter, Koop, Sandbox Entwickler Die Fun Pimps Verlage Die Fun Pimps Zeit zum Geldverdienen – Hauptartikel ~50 Stunden (bis Tag 49 + Horde-Nacht) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ~100 Stunden Spielzeit – 100 %-Perfektionist ~200+ Stunden (prozedural, kein echtes Ende)

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So bekommst du „7 Days to Die“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

7 Days to Die ist eines der meistgespielten Survival-Spiele in Dampf Geschichte aus einem ganz einfachen Grund: Kein anderes Spiel vereint Zombie-Survival, Basisbau und FPS-Kämpfe in diesem Ausmaß. Das von The Fun Pimps entwickelte Spiel war über ein Jahrzehnt lang im Early Access auf Dampf, Start von13. Dezember 2013, bevor die vollständige Die Version 1.0 wurde am 28. Juni 2024 veröffentlicht. Das fertige Spiel enthält eine 71 Metacritic-Kritikerbewertung, a 7,5 Nutzerbewertung, und einSehr positiv Dampf Rating, gestützt durch mehr als 130.000 Bewertungen. Über alle Plattformen hinweg, mehr als 17 Millionen Exemplare verkauft haben, was es zu einem der meistverkauften Survival-Spiele aller Zeiten macht, die je auf Dampf.

Das Genre umfasst die Genres Survival, Horror, Open-World-Survival-Craft, Zombie, Basisbau, Ego-Shooter, Koop und Sandbox. Die Fun Pimps ließen sich inspirieren von Bergbau, Handwerk„Voxel-Bau und Handwerk, Left 4 Dead„Der Kampf gegen die Zombiehorde“, Ruhe„seine Open-World-Survival-Schleife“ und Projekt Zomboid„s Simulationsumfang und haben sie zu einem einzigen, in sich geschlossenen System verschmolzen. Tagsüber sammelst du Ressourcen, stellst Waffen und Werkzeuge her, baust und befestigst deine Basis und überstehst jede Nacht den Ansturm der Blutmond-Horde 7 Spieltage wenn eine riesige Zombie-Welle alles angreift, was du aufgebaut hast.

Der Schauplatz ist der Landkreis Navezgane und prozedural generierte Ödlande: ein postapokalyptischer amerikanischer Südwesten, der von Zombies überrannt wurde, mit erkundbaren Städten, unterirdischen Bunkern, Wildnis und von Spielern errichteten Befestigungsanlagen. Dein Charakter ist ein vollständig anpassbarer Überlebender ohne festgelegte narrative Identität. Ich habe verfolgt, 7 Days to Die„Entwicklung seit den Anfängen im Early Access und die Version 1.0 hat die Versprechen eines ganzen Jahrzehnts tatsächlich eingelöst. Bis zu 8 Spieler können sich einen dedizierten Server für den Koop-Modus teilen, wodurch die nächtliche Verteidigung gegen die Horde zu einer echten gemeinsamen Herausforderung wird.

Wie viel kostet „7 Days to Die“?

7 Days to Diekostet€44.99 on Dampf, die die wichtigste Einkaufsplattform für die PC Version. Es war bereits zuvor im Angebot: Der bisherige Tiefstpreis liegt bei etwa €22.49(etwa50 % Rabatt), in der Regel während größerer Dampf Saisonale Sonderangebote wie Sommer-, Herbst- und Winteraktionen. Wenn man Geduld hat, tauchen diese Rabatte zwar auf, doch der Zeitpunkt ist unvorhersehbar, und monatelang auf einen Ausverkauf zu warten, ist nicht immer praktikabel.

Die Fun Pimps haben an folgenden Veranstaltungen teilgenommen: Dampf Die Verkaufszahlen sind seit der Early-Access-Phase konstant geblieben, sodass zukünftige Rabattaktionen realistisch sind. Allerdings ist die Vollversion Version 1.0 ist noch relativ neu, und es dauert eine Weile, bis es erhebliche Preisnachlässe auf neu erschienene Titel gibt.

The Snakzy Diese Methode umgeht all das komplett. Man verdient Dampf Wallet-Guthaben über In-App-Angebote sammeln und es gegen ein €50 Geschenkkarte: Kein Kauf erforderlich, keine Wartezeit – das Spiel gehört dir, sobald du den Code eingelöst hast.

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Verfügbarkeit von „7 Days to Die“ auf verschiedenen Plattformen

Plattform Details PC 71 Kritiker / 7,5 Nutzer (Version 1.0); Steam: Sehr positiv (85 % von über 130.000 Bewertungen) PS5 N/A Xbox k. A. (Konsolenversionen separat) Umschalten N/A

7 Days to Dieist in erster Linie einPCTitel viaDampf, obwohl es ältere Portierungen für PS4 and Xbox One. Diese Konsolenversionen wurden von einem anderen Studio entwickelt (Telltale Games und Iron Galaxy). Sie basieren auf einer älteren Version des Spiels und erhalten keine Updates mehr, wodurch sie sich deutlich von der aktuellen Version unterscheiden. Dampf 1.0Version.Nintendo Switch hat überhaupt keine Version des Spiels.

The Snakzy Die Methode gilt für die Dampf PC genau diese Version. Sie lösen Ihren Dampf Wallet-Geschenkkarte auf Dampfund kaufen7 Days to Die direkt im Laden. Wenn Sie auf PC, das ist jedenfalls deine Version: die mit der aktuellen „Blood Moon“-KI, Verbesserungen bei der Voxel-Physik und aktiver Koop-Unterstützung.

Systemanforderungen für „7 Days to Die“

7 Days to Dieläuft aufEinheit und simuliert eine vollständig zerstörbare Voxel-Welt, die auf den ersten Blick höhere Anforderungen an Ihre Hardware stellt als die meisten Survival-Spiele. Ein Mittelklasse-Konfiguration Das Gerät kommt damit gut zurecht, doch angesichts des Umfangs der prozedural generierten Karten sollte man die Empfehlung zur SSD ernst nehmen.

Spec Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3770X RAM 12 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 570 (4 GB VRAM) NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 XT (8 GB VRAM) DirectX Version 11 Version 11 Lagerung 15 GB 15 GB (SSD empfohlen)

Bei den Mindestanforderungen erhalten Sie ein spielbares Erlebnis mit konstanten Bildraten bei niedrigeren Einstellungen. Für ein flüssiges Eintausendachthundertzehn Pixel Erfahrung: Das Ziel ist es, die empfohlenen Spezifikationen zu erfüllen: 16 GB RAM, a GTX 2070 gleichwertig oder besser sowie eine SSD für kurze Ladezeiten. Für den Mehrspielermodus ist eine Breitbandverbindung erforderlich, und die Einheit Die Engine profitiert spürbar von einer schnelleren Speicherung beim Laden großer prozeduraler Karten.

Spielmechanik von „7 Days to Die“

Der Kern von7 Days to Die dreht sich um eine unausweichliche Uhr: jede 7 Spieltage, bricht eine Nacht der Blutmond-Horde herein. Eine Welle von Zombies – größer, schneller und vielfältiger als alles, was dir bei Tageslicht begegnet – greift dich an, wo auch immer du dich gerade befindest. Deine Befestigungen müssen bereit sein. Das 7-Tage-Zyklus Das verleiht jeder Spielsitzung ein natürliches Ziel: Nutze das aktuelle Fenster, um Ressourcen zu sammeln, Ausrüstung herzustellen, Mauern zu verstärken, Fallen aufzustellen und die Verteidigungsanlagen zu verbessern, bevor die nächste Horde eintrifft. Es ist eine der effektivsten Strukturen zur Steuerung des Spieltempos in diesem Genre.

In der Voxel-Welt ist jeder Block zerstörbar und bebaubar. Du kannst unterirdische Bunker graben, mehrstöckige Festungen mit realistischer Strukturphysik errichten, Fallenkorridore unter Strom setzen und in Echtzeit beobachten, wie Zombies Schwachstellen in deinen Mauern ausnutzen. Das Bauen ist ebenso ein Rätsel wie der Kampf: Schlechte Architektur wird von der Horde bestraft, gute Architektur wird mit dem Überleben belohnt.

Die Entwicklung verläuft durch eine Aktionsbasierter Fertigkeitenbaum: Um Bergbaufertigkeiten zu verbessern, muss man tatsächlich Bergbau betreiben; um Waffenfertigkeiten zu verbessern, muss man tatsächlich kämpfen. Durch Tag neunundvierzig (der siebte Blutmond) verfügen Spieler, die sich mit den Systemen auseinandersetzen, über eine solide Grundlage und eine klare Build-Identität. Die Die 100-Stunden-Marke Hier entfaltet sich die ganze Tiefe des Spiels: Automatisierungssysteme, Fahrzeugbau, der Bau unterirdischer Stützpunkte und die Spezialisierung der Rollen im Koop-Modus auf einem gemeinsamen Server.

Die Spielwelt – der Landkreis Navezgane und die prozedural generierten Karten – bietet bei jedem Durchspielen eine andere Landschaft, die es zu erkunden gilt. Bis zu 8 Spieler können sich einen eigenen Server teilen, die Aufgaben des Plünderns und Herstellens untereinander aufteilen und gleichzeitig gemeinsam die Verteidigung gegen die Horde in der Nacht koordinieren.

Die wichtigsten Funktionen von „7 Days to Die“

✅ Alle 7 Tage finden „Blutmond“-Horden-Nächte statt: Das charakteristische Spielelement, das jede Spielsitzung prägt: Alle 7 Spieltage greift eine gewaltige Zombie-Welle deine Basis an, wodurch ein ständiger Zyklus aus Bauen, Befestigen und Verteidigen entsteht, der natürliche Spannung und klare Meilensteine im Spielverlauf bietet.

✅ Vollständig voxelbasierte Zerstörung und Errichtung: Jeder Block in der Welt ist zerstörbar und bebaubar, sodass du unterirdische Bunker ausheben, mehrstöckige Festungen errichten, mit Strom versehene Fallenkorridore anlegen und beobachten kannst, wie die Physik des Bauwerks reagiert, wenn Zombies deine Mauern durchbrechen.

✅ 17 Millionen verkaufte Exemplare in mehr als 10 Jahren Entwicklungszeit: Eines vonDampf„s meistverkaufte Überlebensspiele mit über 130.000 Bewertungen, ein Jahrzehnt der Entwicklung seit dem Early Access im Jahr 2013 über den gesamten Version 1.0 erscheint im Jahr 2024.

✅ Koop-Modus für bis zu 8 Spieler mit Rollenspezialisierung: Dank der umfassenden Unterstützung für dedizierte Server können Gruppen über den Fertigkeitenbaum die Rollen bei der Ressourcensammlung, der Herstellung und im Kampf aufteilen und anschließend in den Nächten des Blutmondes gemeinsam eine gemeinsame Basis verteidigen.

✅ Aktionsbasierter Fortschritt bei den Fähigkeiten, der davon abhängt, wie du tatsächlich spielst: Jede Aktion verbessert die entsprechende Fertigkeit: Bergbau-Stufen verbessern die Bergbaufertigkeit, Kampf-Stufen verbessern die Kampffertigkeiten, wodurch sich dein Charakter auf natürliche Weise so entwickelt, dass er deinen tatsächlichen Spielstil widerspiegelt.

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So bekommst du „7 Days to Die“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, die für Android und iOS verfügbar ist und bei der Nutzer Münzen verdienen, indem sie In-App-Angebote abschließen: kostenlose Spiele installieren, Meilensteine in Handyspielen erreichen, Umfragen ausfüllen und kurze Videos ansehen. Keine Kreditkarte erforderlich, kein Abonnement, kein Kauf notwendig. Man investiert Zeit statt Geld: Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen auf dein Snakzy Guthaben, und sobald du genug gesammelt hast, löst du es gegen einen echten Dampf Wallet-Geschenkkarte zum Kauf 7 Days to Dieoffiziell.

So geht’s: 7 Days to Die Kostenlos Schritt für Schritt:

HerunterladenSnakzy – kostenlos erhältlich für Android und iOS über Google Play oder den App Store Verfügbare Angebote durchsuchen – Öffnen Sie den Reiter „Verdienen“ und wählen Sie Angebote aus, die zu Ihrem Zeitplan passen; neben schneller zu erledigenden Umfragen und Videoaufgaben gibt es auch besser bezahlte Meilenstein-Angebote Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben; sammle während der Pendelzeit oder abends ein paar davon, um 7 Days to Die’s€44.99 Dampf Schwellenwert schneller Münzen gegen eine Steam-Wallet-Geschenkkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben die Mindestauszahlungsgrenze erreicht hat, gehen Sie zu „Prämien“ und wählen Sie die €50 Konfession, die Folgendes umfasst 7 Days to Die with €5.01übrig geblieben Buy 7 Days to Die on Dampf – Fügen Sie den Gutscheincode zu Ihrem Dampf Wallet und den Kauf abschließen

Ein Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Kontostand, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die verfügbaren Angebote in Ihrem Land.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 Dollar Dies gilt für Ihre erste Auszahlung; Sie müssen also erst diesen Schwellenwert überschreiten, bevor Sie sich das Guthaben auszahlen lassen können. Das Ziel ist es, die 50-Dollar-Geschenkkartebietet dir7 Days to Die mit reichlich verfügbarem Kreditrahmen. Die Ergebnisse variieren je nach Region und den jeweils verfügbaren Angeboten.

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Nicht jeder Spieler möchte warten, während er Punkte sammelt Snakzy Münzen. Manche wollen 7 Days to Diegerade jetzt.Eibe ist ein vertrauenswürdiger digitaler Marktplatz, auf dem Drittanbieter rabattierte Artikel anbieten DampfSchlüssel für7 Days to Die, wobei die aktuellen Angebote von etwa 10 bis 20 Dollargegen den Beamten DampfPreis von€44.99: Einsparungen von etwa 55–78 % aus. Der Aktivierungscode, den Sie erhalten, ist ein gültiger Dampf Schlüssel: gleiche Lizenz, gleiche Funktionen, gleich 1.0 als Direktverbindung bauen Dampf Kauf. Lösen Sie ihn ein unter Dampf und du spielst dieselbe Version wie alle anderen auch.

Eibe ersetzt nicht das Snakzy Methode. Dies sind zwei verschiedene Wege zum selben Ziel: Snakzy kostet zunächst nichts, nimmt aber Zeit in Anspruch; Eibe tauscht eine geringere sofortige Zahlung gegen sofortigen Zugriff ein. Wenn Geschwindigkeit wichtiger ist als Kostenlosigkeit, Eibe ist eine direkte Alternative, die einen Blick wert ist.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Lagerbestand des Verkäufers, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Angebotsliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode per E-Mail. Ganz gleich, ob Sie sich für Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (fügt Dampf Guthaben für einen offiziellen Kauf) – alle drei führen zu einer legitimen Kopie von 7 Days to Die.

Ist es legal, „7 Days to Die“ über Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja,100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Snakzy arbeitet mit Entwicklern von Handyspielen zusammen, die für die Interaktion der Spieler bezahlen. Du erfüllst deren Angebote, sie bezahlen Snakzy, Snakzy wandelt diese Einnahmen in Münzen auf deinem Konto um. Diese Münzen löst du gegen einen echten Dampf Eine Geschenkkarte im Wallet, und mit dieser Geschenkkarte kaufen Sie 7 Days to Die at €44.99 on Dampf. Die Fun Pimps erhalten die volle Bezahlung. Ihre Dampf Das Konto verzeichnet eine dauerhafte Lizenz, die mit jedem normalen Kauf identisch ist. Hier gibt es keine Grauzone.

Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Torrent-Dateien, geknackte ausführbare Dateien und Schlüsselgeneratoren. Diese sind illegal. Sie setzen Ihre PCdas ist Malware.Dampf sperrt aktiv Konten, die mit gefälschten Lizenzen in Verbindung stehen. Und sie schaden direkt „The Fun Pimps“, einem unabhängigen Studio, das 7 Days to Die„die gesamte, ein Jahrzehnt andauernde Entwicklung ohne die Unterstützung eines großen Verlags. Piraterie ist kein opferloser Weg: Sie verursacht echte Kosten für ein kleines Team, das eines der Dampf„s meistverkaufte Survival-Spiele von Grund auf neu.

Snakzy ist eine legitime Möglichkeit, die Kosten für das Spiel auszugleichen. Du unterstützt den Entwickler und behältst gleichzeitig dein Geld in der Tasche.

Mein Fazit dazu, wie man „7 Days to Die“ kostenlos bekommt

7 Days to Die is €44.99 on Dampf, und bei diesem Preis ist es eines der preiswertesten Survival-Spiele auf dem Markt: 17 Millionen Exemplare verkauft, ein Jahrzehnt aktiver Entwicklung, Sehr positiv Bewertungen von mehr als 130.000 Spieler, und einVersion 1.0 das endlich die ursprüngliche Prämisse des Spiels einlöste. Das Snakzy Diese Methode ist eine legitime Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu erhalten, und eignet sich besonders für preisbewusste Gamer, Spieler mit langen Wunschlisten und alle, die nicht warten möchten, bis DampfVerkaufszyklus.

Der praktische Weg: Herunterladen Snakzy, stöbere in der Offerwall, sammle im Laufe der Woche ein paar Angebote und lass dir den Betrag auszahlen für einen 50-Dollar-Steam-Wallet-Geschenkkartedas umfasst7 Days to Die„s Preis mit €5.01 Guthaben im Überfluss. Sobald die Geschenkkarte aufgeladen ist, sind Sie nur noch einen Schritt davon entfernt, zu erfahren, wie Sie „7 Days to Die“ kostenlos erhalten können.

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Häufig gestellte Fragen