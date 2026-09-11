La mejor configuración, equipo y eidolones de Mydei para HSR 2026

Esta guía aborda los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Mydei que se presenta aquí, junto con un desglose completo de su rotación y mi veredicto final sobre si merece la pena invertir en él en este momento.

Mydei es una unidad de Destrucción Imaginaria de 5 estrellas que convierte sus propios puntos de vida en daño, consumiendo una parte de su salud actual cada vez que usa su habilidad y haciéndose más fuerte gracias a ello. Está diseñado para aguantar golpes, provocar al enemigo y seguir atacando sin necesidad de que una unidad de soporte le respalde, siempre y cuando se configure correctamente.

Resumen: la mejor configuración de Mydei de un vistazo

Mejor cono de luz Llama de sangre, Abre mi camino Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Récord de Ninja: «Caza de sonidos» Mejor conjunto de reliquias Erudito perdido en el saber (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares «El dominio sereno de la colección de huesos» (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: DAÑO



CRÍTICO Botas: VELOCIDAD



Esfera planar: DAÑO IMAGINARIO o %



de PV Cuerda de enlace: % de PV Prioridad de estadísticas secundarias % de PV > Índice de crítico = Daño crítico > Velocidad Mejor equipo (general) Mydei (DPS)



Cyrene (Apoyo)



Tribbie (Híbrido)



Hyacine (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Mydei (DPS)



Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Pela (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Mydei: rotación y consejos

El estilo de juego de Mydei gira en torno a un único recurso: sus propios puntos de vida (HP). Todas las habilidades, como «Deaths are Legion» y «Regrets are None», queman el 50 % de sus puntos de vida actuales para asestar un golpe contundente a un enemigo y causar daño colateral al resto, y cada punto de vida que pierde alimenta el medidor de carga de su talento.

Una vez que se llena ese medidor, entra en el estado «Vendetta», en el que su PV máximo se dispara y su DEF cae a cero, y su kit cambia para disparar automáticamente sus ataques más potentes.

Una vez que «Vendetta» está activa, «El matarreyes se convierte en rey» y, posteriormente, «Godslayer Be God» se activan automáticamente al comienzo de su turno, por lo que apenas queda que gestionar manualmente.

Solo recuerda mantener sus PV lo suficientemente altos como para que pueda seguir permitiéndose su propia habilidad, y acumular suficientes PV máximos para que su tasa de CRIT pasiva y las bonificaciones de curación de «Chitón ensangrentado» se mantengan al máximo.

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Los mejores conos de luz para Mydei

«Llama de sangre, ilumina mi camino» es la habilidad característica de Mydei y, sin duda, la mejor opción para esta ranura. Combina un gran aumento de PV máximos con una bonificación de daño que aumenta cuanto más PV quema al usar su habilidad o su habilidad definitiva, además de una mecánica de generación de carga más rápida vinculada directamente a su estilo de juego basado en la pérdida de PV. Prescindir de ella supone una pérdida realmente considerable de su daño, no una insignificante.

«El lado inalcanzable» es una alternativa sólida que no es de firma si ya la tienes en tu inventario por haberla conseguido al tirar por Blade. Su tirada de tasa de CRIT se solapa con las estadísticas de las que Mydei ya dispone en abundancia gracias a su propio kit, pero su elevado HP máximo y su pasiva de daño al perder HP siguen convirtiéndola en una segunda opción realmente competitiva.

«A Secret Vow» es una elección sólida de 4 estrellas, ya que Mydei pasa gran parte de cualquier combate por debajo de su PV máximo, lo que mantiene activa su bonificación de daño durante largos periodos de la rotación.

Si buscas una opción totalmente gratuita, «Ninja Record: La caza del sonido» está disponible en la tienda de Herta y combina muy bien con las constantes fluctuaciones de PV de Mydei, ya que su potenciador de daño crítico se activa cada vez que pierde o recupera PV, y puede mantener esa condición activa casi cada turno.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Mydei, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Mydei.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Erudito perdido en la erudición» es el mejor conjunto de reliquias de Mydei, ya que la mayor parte de su daño proviene de su habilidad, y la bonificación de este conjunto potencia precisamente eso. Sincroniza tu habilidad definitiva justo antes de que «Godslayer Be God» se active para asegurarte de que la mejora adicional del conjunto esté activa durante su duración.

«Serene Demesne» de «Bone Collection» es su mejor adorno planar, ya que la mayoría de las configuraciones de Mydei superan sin problemas el requisito de 5.000 PV de cara al objetivo de 8.000 fuera de combate, y no aumenta su tasa de crítico más allá de lo que ya tiene.

Prioridades de estadísticas de Mydei

Prioridad 1: % de PV

% de PV Prioridad 2: Probabilidad de crítico

Probabilidad de crítico Prioridad 3: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 4: Velocidad

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar los 8.000 HP y, a continuación, fíjate como objetivo el umbral de 134 en SPD durante el combate. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno cuando se agotan las tiradas de porcentaje. El kit de Mydei ya otorga una gran cantidad de tasa de CRIT a través de «Chitón ensangrentado» una vez que su PV máximo supera los 4.000 PV de exceso, por lo que el % de PV tiene prioridad al principio para desbloquear esa bonificación antes de que las estadísticas de CRIT empiecen a tomar la delantera.

Prioridades de «Trace» de Mydei

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Voto de viaje Baja Mydei rara vez acierta con su ataque básico una vez que «Vendetta» está activa, por lo que este es el último rastro que vale la pena maximizar. Habilidad: Las muertes son legión, los remordimientos, ninguno Máximo La mayor parte del daño de Mydei proviene de su Habilidad, por lo que esta es la primera en potenciarse al máximo. Habilidad definitiva: «Trono de huesos» Máximo Su habilidad definitiva inflige un daño considerable y provoca a los enemigos, y está disponible con la frecuencia suficiente como para ser relevante en cada ciclo. Talento: Sangre por sangre Alto Esto es lo que alimenta «Vendetta» y su recuperación de PV, por lo que ocupa el tercer lugar, justo después de la habilidad y la habilidad definitiva. Habilidad adicional: Treinta tiranos Máxima Otorga inmunidad total a los efectos de control de masas durante «Vendetta», lo que evita que su rotación se vea interrumpida en ningún momento. Habilidad adicional: Chitón ensangrentado Máximo De aquí provienen sus bonificaciones pasivas a la tasa de CRIT, la carga y la curación una vez que su HP supera el umbral. Habilidad adicional: Tierra y agua Alto Le permite permanecer en «Vendetta» tras asestar un golpe mortal, en lugar de salir de ese estado.

Materiales de ascensión de Mydei (ascensión máxima)

Material Total Carne pisoteada por el miedo 15 Pecho desgarrado por el valor 15 Torso rociado de gloria 15 Heraldo de la contienda 65 Crédito 308 000

Rastros de Mydei Materiales (rastros máximos)

Material Total Dientes de Borisin 15 Carne pisoteada por el miedo 41 Dientes de sierra de lupitoxina 72 Pecho desgarrado por el valor 56 Colmillo de la Furia Lunar 139 Torso rociado de gloria 58 Astas de Auspice 12 Huellas del destino 8 Crédito 3 000 000

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Los mejores equipos de Mydei (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Mydei, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Mydei

Mejor equipo de Mydei (general) Función Mydei DPS Cyrene Apoyo Tribbie Híbrido Hyacine Apoyo

Este equipo se apoya en Cyrene, cuya habilidad definitiva puede activar directamente «Godslayer Be God» y potenciar su daño crítico, por lo que Mydei deja de depender exclusivamente de la pérdida natural de PV para alcanzar su ataque más potente.

Tribbie aporta una amplificación de daño que el propio kit de Mydei no proporciona, además de un daño personal significativo gracias a su «Trace», que escala con los PV y se alimenta de la enorme reserva de salud de este. Hyacine aumenta su PV máximos, lo que se traduce en un aumento de su daño máximo, aunque hay que tener en cuenta que su curación por sí sola no siempre puede compensar la pérdida de PV que él mismo se inflige.

El mejor equipo de Mydei para jugadores F2P

El mejor equipo de Mydei (F2P) Función Mydei DPS Pionero del Recuerdo Apoyo Pela Apoyo Lynx Apoyo

Homenaje a los pioneros aporta un aumento de la velocidad de acción y una mejora genérica de daño real a la que puede acceder cualquier equipo F2P. Pela reduce drásticamente la DEF del enemigo con su habilidad definitiva, y Lynx funciona como una opción de sustento gratuita, aumentando los HP máximos de Mydei y haciendo que sea más probable que atraiga los ataques enemigos lejos de los compañeros de equipo más vulnerables.

Las mejores alternativas para el equipo de Mydei

Sparkle es un sustituto directo de un apoyo que adelanta un turno, lo que permite a Mydei tener una estadística de SPD básica baja e invertir todos los puntos de estadística en CRIT y HP, al tiempo que ella mantiene su ritmo gracias a sus propias mejoras.

Huohuo cubre muy bien la ranura de sostenimiento, ya que su habilidad se puede usar cada turno sin gastar nunca los puntos de habilidad de Mydei, y su curación mantiene sus PV lo suficientemente altos como para que pueda permitirse el coste de su propia habilidad.

Merece la pena incluir a Gallagher en contenidos del estilo «Sombra apocalíptica», donde su kit afecta a múltiples enemigos, ya que sus debuffs pueden aplicarse repetidamente cada vez que la habilidad definitiva de Mydei propaga su debuff «Besotted» a varios objetivos a la vez.

Sunday adelanta el turno de Mydei y restaura energía a través de su habilidad definitiva, lo que permite a Mydei actuar y usar su habilidad definitiva con mucha más frecuencia a lo largo de un combate de lo que lo haría de otro modo.

Bronya es una opción más sencilla para adelantar turnos para aquellos jugadores que aún no tengan a Sunday ni a Sparkle en su equipo, ya que le da a Mydei una acción extra cada vez que utiliza su habilidad.

Independientemente del personaje que tengas en tu plantilla, todas las buenas alternativas para él funcionan de la misma manera: o bien adelantan el turno de Mydei para que pueda lanzar más habilidades y definitivas, o bien mantienen sus PV lo suficientemente altos como para que pueda seguir lanzando esos ataques sin correr nunca el peligro real de quedar fuera de combate.

Eidolones de Mydei: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Escarcha afila Espina de acero Máximo Aumenta el multiplicador de daño de «Asesino de dioses» contra el objetivo principal en un 30 % y extiende ese mismo daño a todos los demás enemigos del campo de batalla. E2: La contienda contempla el grito de los muertos Alto Permite que «Vendetta» ignore el 15 % de la DEF del enemigo y convierte la curación que recibe Mydei en carga adicional. E3: El honor exalta el «Banquete de la fe» Bajo Solo aumenta los niveles de Habilidad y Ataque Básico, un pequeño incremento numérico sin ningún efecto nuevo. E4: La sirena sacude al león lacónico Alto Añade una mejora de daño crítico durante «Vendetta» y restaura PV cada vez que Mydei recibe un golpe, lo que aumenta aún más su daño y su resistencia. E5: La guerra cincela la carne de las llamas Bajo Aumenta únicamente los niveles de habilidad definitiva y de talento, otro incremento gradual sin ninguna mecánica nueva. E6: Escamas del Legado Montículo de sangre Máximo Pone a Mydei en «Vendetta» en cuanto entra en combate y reduce el coste de carga de «Godslayer Be God».

El nivel E1 es el punto de parada práctico para una inversión parcial, ya que supone el mayor aumento en el daño infligido por Mydei para aquellos jugadores que no tengan previsto llevarlo hasta el nivel E6.

Veredicto: ¿Merece la pena desarrollar a Mydei2026?

Clasificación de Mydei por niveles Valoración general S Calificaciones en fase final Memoria del Caos: S



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: A

Aunque la cima del meta está dominada actualmente por carries más nuevos y mejor optimizados, Mydei sigue siendo un causante de daño de Destrucción muy potente , con una excelente producción de daño, inmunidad total a la Muerte y al control de masas durante «Vendetta», y una economía que mejora cuanto más golpes recibe.

Su mayor punto fuerte es la flexibilidad. Se puede jugar con un sanador dedicado para mayor seguridad, o equiparlo para que se valga por sí mismo una vez desbloqueadas sus «Trazas» de habilidad adicional. Si te falta un personaje que inflija daño «Imaginario» con habilidades limitadas, sin duda merece la pena conseguir a Mydei y equiparlo adecuadamente.

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