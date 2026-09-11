Beste Mydei-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die Lichtkegel, Relikte, Prioritäten bei „Spur“, Prioritäten bei den Werten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Mydei-Build in diesem Leitfaden, zusammen mit einer vollständigen Aufschlüsselung der Rotation und meiner abschließenden Einschätzung, ob es sich derzeit lohnt, in ihn zu investieren.

Mydei ist eine 5-Sterne-Einheit vom Typ „Imaginary Destruction“, die ihre eigenen HP in Schaden umwandelt: Jedes Mal, wenn er seine Fähigkeit einsetzt, verbraucht er einen Teil seiner aktuellen Gesundheit und wird dadurch stärker. Er ist darauf ausgelegt, Treffer abzufangen, das Feld zu provozieren und ununterbrochen weiterzukämpfen, ohne dass eine Heilungseinheit ihn stützen muss – vorausgesetzt, man baut ihn richtig auf.

TL;DR – Der beste Mydei-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „„Flame of Blood“, „Blaze My Path““ Beste F2P-Alternative für den Lichtkegel Ninja-Rekord: „Sound Hunt“ Bestes Relikt-Set In Gelehrsamkeit verlorener Gelehrter (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Knochensammlung: Serene Demesne“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: KRIT-SCHADEN



Stiefel: GESCH



Planare Sphäre: Imaginärer SCHADEN oder HP%-Verbindung



Seil: HP% Priorität der Sekundärwerte HP% > Krit-Rate = Krit-Schaden > Geschwindigkeit Bestes Team (insgesamt) Mydei (DPS)



Cyrene (Unterstützung)



Tribbie (Hybrid)



Hyacine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Mydei (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Pela (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Mydei: Rotation und Tipps

Mydeis Spielstil dreht sich um eine einzige Ressource: seine eigenen HP. Jede Fertigkeit – „Tote gibt es zuhauf, Reue gibt es keine““ – verbrennt 50 % seiner aktuellen HP, um einen Gegner hart zu treffen und den Rest mit Flächenschaden zu belegen, und jeder Punkt HP, den er verliert, füllt die Ladeleiste seines Talents auf.

Sobald sich diese Leiste füllt, wechselt er in den „Vendetta“-Zustand, in dem seine maximalen HP sprunghaft ansteigen, seine DEF auf null sinkt und sein Fähigkeiten-Set so umgestellt wird, dass er automatisch seine stärksten Angriffe abfeuert.

Sobald „Vendetta“ aktiv ist, lösen sich „Königsmörder, werde König“ und schließlich „Godslayer Be God“ automatisch zu Beginn seines Zuges aus, sodass nur noch sehr wenig manuelle Abfolgeplanung erforderlich ist.

Denkt nur daran, seine HP ausreichend aufzufüllen, damit er sich seine eigene Fähigkeit weiterhin leisten kann, und genügend maximale HP aufzubauen, damit seine passive Krit-Rate und die Heilungsboni von „Blutbefleckter Chiton“ auf dem Höchstwert bleiben.

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Die besten Lichtkegel für Mydei

„Flamme des Blutes, erhelle meinen Weg“ ist Mydeis Markenzeichen und eindeutig die beste Wahl für diesen Slot. Es kombiniert einen erheblichen Max-HP-Schub mit einem Schadensbonus, der umso stärker wird, je mehr HP er durch seine Fertigkeit oder seine Ultiverwendung verliert – zusätzlich zu einer Mechanik zur schnelleren Ladegenerierung, die direkt mit seinem auf HP-Verlust basierenden Spielstil verknüpft ist. Wird er ausgelassen, kostet das einen wirklich großen Teil seines Schadens – keinen kleinen.

„Die unerreichbare Seite“ ist eine starke Alternative ohne Signatur, falls sie bereits in deinem Inventar ist, weil du sie beim Ziehen für Blade erhalten hast. Der Würfelwurf für die Krit-Rate überschneidet sich zwar mit Werten, die Mydei ohnehin schon reichlich aus seinem eigenen Set erhält, doch die hohen maximalen HP und die passive Fähigkeit „Schaden bei HP-Verlust“ machen sie dennoch zu einer wirklich konkurrenzfähigen zweiten Option.

„A Secret Vow“ ist eine solide 4-Sterne-Wahl, da Mydei einen Großteil jedes Kampfes mit weniger als voller HP verbringt, wodurch der Schadensbonus über weite Abschnitte einer Rotation aktiv bleibt.

Als vollständig kostenlose Option ist „Ninja Record: Sound Hunt““ im Herta-Shop erhältlich und passt gut zu Mydeis ständigen HP-Schwankungen, da sein Krit-Schaden-Buff immer dann ausgelöst wird, wenn er HP verliert oder wiederherstellt, und er diesen Zustand fast in jedem Zug aufrechterhalten kann.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Mydei findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Mydei.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Der in seiner Gelehrsamkeit verlorene Gelehrte“ ist Mydeis bestes Relikt-Set, da der Großteil seines Schadens durch seine Fertigkeit verursacht wird und der Bonus dieses Sets genau darauf abzielt. Setze deine ultimative Fähigkeit zeitlich so ein, dass sie unmittelbar vor dem Abfeuern von „Godslayer Be God“ ausgelöst wird, um sicherzustellen, dass der Folge-Buff des Sets dafür aktiv ist.

„Serene Demesne“ aus der „Bone Collection“ ist sein bestes Planar-Ornament, da die meisten Mydei-Builds die Anforderung von 5.000 HP auf dem Weg zum Zielwert von 8.000 außerhalb des Kampfes problemlos erfüllen und es seine Krit-Rate nicht über den bereits erreichten Wert hinaus erhöht.

Mydeis Attributprioritäten

Priorität 1: HP%

HP% Priorität 2: Krit-Rate

Krit-Rate Priorität 3: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 4: Geschwindigkeit

🎯 Ideale Werteziele: Strebe zunächst 8.000 HP an und ziele dann im Kampf auf einen 134-SPD-Breakpoint ab. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen. Mydeis Fähigkeiten verleihen ihm durch „Blutbefleckter Chiton“ bereits einen großen Teil der Krit-Rate, sobald seine maximalen HP 4.000 HP überschreiten. Daher hat HP% zu Beginn Priorität, um diesen Bonus freizuschalten, bevor die Krit-Werte an Bedeutung gewinnen.

Mydeis Prioritäten bei den Spuren

Traces Prioritätsstufe Warum? Grundangriff: „Gelübde der Reise“ Niedrig Mydei landet selten einen Treffer mit seiner Basis-ATK, sobald „Vendetta“ aktiv ist, daher ist dies die letzte Spur, die es sich lohnt, auf das Maximum zu bringen. Fähigkeit: Die Toten sind Legion, das Bedauern ist null Am höchsten Der Großteil von Mydeis Schaden stammt aus seiner Fähigkeit, daher wird diese zuerst auf das Maximum ausgebaut. Ultimative Fähigkeit: „Thron der Knochen“ Am höchsten Seine ultimative Fähigkeit verursacht hohen Schaden und provoziert die Gegner auf dem Spielfeld; außerdem ist sie oft genug verfügbar, um in jedem Zyklus eine Rolle zu spielen. Talent: Blut für Blut Hoch Dies ist die Grundlage für „Vendetta“ und seine Lebenspunkt-Regeneration, daher steht es direkt hinter „Fähigkeit“ und „Ultimative Fähigkeit“. Bonusfähigkeit: Dreißig Tyrannen Am höchsten Gewährt während „Vendetta“ vollständige Immunität gegen Crowd Control, wodurch seine Rotation niemals unterbrochen wird. Bonusfähigkeit: Blutbefleckter Chiton Höchste Hierher stammen seine passiven Boni auf Krit-Rate, Ladung und Heilung, sobald seine HP den Schwellenwert überschreiten. Bonusfähigkeit: Erde und Wasser Hoch Ermöglicht es ihm, durch einen tödlichen Schlag im „Vendetta“-Zustand zu bleiben, anstatt aus diesem Zustand geworfen zu werden.

Mydeis Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Von Angst zerfressenes Fleisch 15 Von Mut zerrissene Brust 15 Von Ruhm besprengter Oberkörper 15 Vorbote des Streits 65 Gutschrift 308.000

Mydeis Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Borisin-Zähne 15 Von Angst zertrampeltes Fleisch 41 Lupitoxin-Sägezähne 72 Von Mut zerrissene Brust 56 Mondwut-Reißzahn 139 Ruhm-besprengter Oberkörper 58 Auspice-Splitter 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Mydei-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Mydeis bestes Gesamtteam, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, die dir dabei helfen sollen, deine Teamzusammenstellung auf der Grundlage der Einheiten zu gestalten, die in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Mydei-Team insgesamt

Bestes Mydei-Team (Gesamtwertung) Rolle Mydei DPS Cyrene Unterstützung Tribbie Hybrid Hyacine Unterstützung

Dieses Team stützt sich auf Cyrene, deren ultimative Fähigkeit „Godslayer Be God“ direkt auslösen und dessen kritischen Schaden verstärken kann, sodass Mydei nicht mehr ausschließlich auf den natürlichen HP-Verlust angewiesen ist, um seinen schlagkräftigsten Angriff auszuführen.

Tribbie sorgt für eine Schadensverstärkung, die Mydeis eigene Fähigkeiten nicht bieten, sowie für nennenswerten persönlichen Schaden dank ihrer HP-skalierenden „Trace“-Fähigkeit, die von seinem enormen HP-Pool profitiert. Hyacine erhöht seine maximalen HP, was sich in einer Steigerung seiner Schadensobergrenze niederschlägt; beachte jedoch, dass ihre Heilung allein seinen selbst verursachten HP-Verlust nicht immer ausgleichen kann.

Bestes F2P-Mydei-Team

Bestes Mydei-Team (F2P) Rolle Mydei DPS Pionier der Erinnerung Unterstützung Pela Unterstützung Lynx Unterstützung

„Gedenken an die Wegbereiter“ sorgt für eine Aktionsbeschleunigung und einen generischen „True DMG“-Buff, auf den jedes F2P-Team zugreifen kann. Pela untergräbt die Verteidigung des Gegners mit ihrer ultimativen Fähigkeit, und Lynx dient als kostenlose Heilungsoption, die Mydeis maximale HP erhöht und gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie gegnerische Angriffe von verwundbareren Teamkollegen ablenkt.

Die besten Alternativen für Mydeis Team

Sparkle ist ein direkter Ersatz für eine Unterstützung, die den Zug vorverlegt, wodurch Mydei mit einem niedrigen Basis-SPD-Wert auskommen und stattdessen jeden Attributpunkt in CRIT und HP investieren kann, während sie sein Tempo durch ihre eigenen Buffs aufrechterhält.

Huohuo füllt den Sustain-Slot gut aus, da ihre Fähigkeit in jeder Runde eingesetzt werden kann, ohne Mydeis eigene Fähigkeitspunkte anzutasten, und ihre Heilung seine HP hoch genug hält, um die Kosten für seine eigene Fähigkeit weiterhin zu decken.

Gallagher lohnt sich in Inhalten im Stil von „Apocalyptic Shadow“, wo sein Kit mehrere Gegner trifft, da seine Debuffs wiederholt landen können, wenn Mydeis Ultimate ihren „Besotted“-Debuff auf mehrere Ziele gleichzeitig ausbreitet.

Sunday beschleunigt Mydeis Zug und stellt durch seine ultimative Fähigkeit Energie wieder her, wodurch Mydei im Verlauf eines Kampfes weitaus häufiger agieren und seine ultimative Fähigkeit einsetzen kann, als es sonst der Fall wäre.

Bronya ist eine einfachere Option zur Runde-Verschiebung für Spieler, die Sunday oder Sparkle noch nicht im Team haben, und verschafft Mydei pro Einsatz ihrer Fertigkeit eine zusätzliche Aktion.

Egal, welchen Charakter du tatsächlich in deinem Kader hast – jede gute Alternative für ihn funktioniert auf dieselbe Weise: Entweder beschleunigen sie Mydeis Zug, damit er mehr Fähigkeiten und Ultimates einsetzen kann, oder sie halten seine HP hoch genug, damit er diese Angriffe weiterhin ausführen kann, ohne jemals ernsthaft Gefahr zu laufen, aus dem Kampf auszufallen.

Mydeis Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: Frost schärft „Stahlwirbel“ Am höchsten Erhöht den Schadensmultiplikator von „Gottesmörder“ gegen das Hauptziel um 30 % und wendet denselben Schaden auf jeden anderen Gegner auf dem Spielfeld an. E2: „Strife“ erblickt den Schrei der Toten Hoch Lässt „Vendetta“ 15 % der gegnerischen Verteidigung ignorieren und wandelt die Heilung, die Mydei erhält, in zusätzliche Ladung um. E3: „Ehre verherrlicht das Fest des Glaubens“ Niedrig Erhöht lediglich die Werte für Fertigkeiten und Basisangriff, eine geringfügige numerische Steigerung ohne neuen Effekt. E4: Sirene erschüttert den lakonischen Löwen Hoch Fügt während „Vendetta“ einen Krit-Schaden-Buff hinzu und stellt HP wieder her, sobald Mydei getroffen wird – beides steigert seinen Schaden und seine Widerstandsfähigkeit noch weiter. E5: Der Krieg meißelt das Fleisch der Flamme Niedrig Erhöht lediglich die Stufen von Ultimativ- und Talentfähigkeiten – eine weitere schrittweise Verbesserung ohne neue Mechanik. E6: Vermächtnis-Schuppen – Blutberg Am höchsten Versetzt Mydei sofort in den Rachezustand, sobald er in den Kampf eintritt, und senkt die Aufladekosten von „Gottesmörder – Sei Gott“.

E1 ist der sinnvolle Haltepunkt für eine Teilinvestition, da dies der größte Einzelzuwachs bei Mydeis Schadensausstoß für Spieler darstellt, die nicht vorhaben, ihn bis E6 auszubauen.

Fazit: Lohnt es sich, Mydei zu bauen2026?

Mydeis Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: A

Auch wenn die Spitze des Metas derzeit von neueren, besser abgestimmten Carrys dominiert wird, ist Mydei nach wie vor ein sehr starker Schadensverursacher des Elements „Zerstörung“ mit hervorragender Schadensausbeute, vollständiger Immunität gegen Tod und Crowd Control während „Vendetta“ sowie einer Wirtschaft, die umso besser wird, je öfter er getroffen wird.

Seine größte Stärke ist seine Flexibilität. Er kann mit einem dedizierten Heiler für zusätzliche Sicherheit eingesetzt oder so aufgebaut werden, dass er völlig auf sich allein gestellt ist, sobald seine Bonusfähigkeit „Traces“ freigeschaltet ist. Wenn dir ein Schadensverursacher mit begrenztem „Imaginary“-Schaden fehlt, lohnt es sich auf jeden Fall, Mydei zu ziehen und richtig aufzubauen.

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Häufig gestellte Fragen