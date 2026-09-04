Mejor configuración, equipo y eidolones de Gilgamesh para HSR 2026

La mejor configuración de Gilgamesh en Honkai Star Rail se centra principalmente en acumular «Interés» (un recurso que aumenta con los turnos de los aliados y las habilidades definitivas) para potenciar su propia VEL y DAÑO CRÍTICO antes de desatar un devastador «Ataque conjunto de seguimiento» junto a Saber.

En esta guía he recopilado los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre Eidolones para la mejor configuración de Gilgamesh, junto con los costes de materiales y una valoración final sobre si realmente merece la pena conseguirlo y configurarlo, dependiendo del estado de tu cuenta y de tu plantilla actual de personajes.

Resumen: la mejor configuración de Gilgamesh de un vistazo

Mejor cono de luz «Soy tal y como me ves» Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P «Sobre la caída de un eón» Mejor conjunto de reliquias Erudito perdido en el saber (4 piezas) Mejor conjunto de adornos planares Instituto Cósmico de Ciencias de la Vida (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Índice



de CRÍTICO Botas: %



de ATA Esfera planar: Daño



de Rayo Cuerda de enlace: % de ATA Prioridad de estadísticas secundarias Índice de CRÍTICO > Daño CRÍTICO > % de ATAQUE > VELOCIDAD Mejor equipo (general) Gilgamesh (híbrido)



, Saber (DPS)



, Mortenax Blade (apoyo)



, Tribbie (apoyo) Mejor equipo (F2P) Gilgamesh (híbrido)



Saber (DPS)



Homenaje a los pioneros (apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (apoyo)

Cómo jugar con Gilgamesh: rotación y consejos

El estilo de juego de Gilgamesh gira en torno a acumular «Interés», que aumenta cada vez que un aliado juega su turno y le otorga un aumento constante de la velocidad (SPD). Su talento, «Diviérteme al máximo», activa automáticamente su ataque básico al inicio de su turno, y una vez que el «Interés» alcanza el nivel 10, entra en el estado «Interés despertado», lo que le permite lanzar repetidamente su habilidad, «Puerta de Babilonia», para infligir daño de Rayo que ignora la DEF.

La verdadera recompensa proviene del segundo efecto de su talento: cada 8 ataques acertados por Gilgamesh o Saber juntos activan un «Ataque de seguimiento conjunto», que golpea a todos los enemigos con un gran daño de Rayo y Viento, devuelve la energía a Saber y duplica el daño de su próxima habilidad definitiva.

Aparte de ese combo, su propio Ultimate, «Enuma Elish», aporta un golpe de área fiable siempre que su Energía esté lista.

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Los mejores conos de luz para Gilgamesh

«Soy tal y como me ves» es el mejor cono de luz de Gilgamesh y su elección por excelencia. En el nivel 1 de superposición, añade un 18 % de ATK, un 10 % de tasa de regeneración de energía y una enorme bonificación del 72 % al daño de la habilidad definitiva, al tiempo que otorga a todo su equipo un 24 % adicional de daño crítico.

«Una coronación ingrata», el cono característico de Saber, es una buena alternativa si ya lo tienes. Otorga a Gilgamesh un 80 % de ATQ y un 36 % de DAÑO CRÍTICO en todos sus ataques, además de una recuperación fija de Energía cada vez que Saber usa su Habilidad Definitiva, lo que lo convierte en una elección natural para un equipo formado por Gilgamesh y Saber.

«Sobre la caída de un eón» es la mejor opción gratuita para Gilgamesh, disponible en la tienda «Simulated Universe» de Herta. Aumenta su ATK en un 64 % tras un periodo de aceleración al inicio del combate y, dado que Gilgamesh inflige un daño considerable a la Resistencia, su bonificación de daño al romper debilidades se utiliza con frecuencia.

Para conocer con más detalle sus mejores conos de luz, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Gilgamesh.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de reliquias de 4 piezas «Erudito perdido en la erudición» es la opción más utilizada por Gilgamesh, ya que aumenta directamente su tasa de CRIT y incrementa tanto el daño de sus habilidades como el de su habilidad definitiva.

Para la ranura de adorno planar, el «Instituto Cósmico de Ciencias de la Vida» (2 piezas) es la mejor opción gracias al elevado coste de energía de Gilgamesh. Aporta una bonificación del 32 % al daño de todos sus ataques, lo que se traduce directamente en daño adicional en los ataques definitivos y en los ataques combinados de seguimiento.

Equipa «Índice de CRIT» en el cuerpo, «% de ATA» en las botas y la «Cuerda de enlace», y «Daño de Rayo» en la «Esfera planar». Da prioridad al «Índice de CRIT» frente al «Daño de CRIT» y al «% de ATA» en las estadísticas secundarias, ya que Gilgamesh necesita un nivel mínimo estable de «Índice de CRIT» para que sus otros multiplicadores den resultado.

Prioridades de estadísticas de Gilgamesh

Prioridad 1: Probabilidad de crítico

Probabilidad de crítico Prioridad 2: Daño crítico

Daño crítico Prioridad 3: % de Ataque

% de Ataque Prioridad 4: Velocidad

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar un ATK de al menos 2.600 fuera de combate y apunta a su punto de ruptura base de 97 en VEL en batalla, ya que Gilgamesh no necesita invertir más en VEL para funcionar. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan los valores porcentuales.

Prioridades de «Trace» de Gilgamesh

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Golpe a medias Bajo Rara vez es objeto de inversión, ya que solo inflige un daño insignificante mientras se acumulan otros recursos. Habilidad: Puerta de Babilonia Media Inflige un daño sólido a un solo objetivo y de área, y otorga una ignorancia temporal de DEF, pero queda por detrás de «Talento» y «Habilidad definitiva». Habilidad definitiva: Enuma Elish Alta El mayor ataque de área de efecto de Gilgamesh y una fuente de interés cada vez que él mismo la utiliza. Talento: Diviérteme al máximo Máximo Impulsa todo su ciclo de Interés y el ataque combinado de seguimiento con Saber, por lo que va en primer lugar. Habilidad adicional: Conflicto del Hegemón Máximo Potencia el ATK y el DAÑO CRÍTICO de todo el equipo mientras Gilgamesh está en el campo. Habilidad adicional: Inicio épico Alta Acelera la generación de interés y la regeneración de energía de cada habilidad definitiva de los aliados. Habilidad adicional: Altivez del héroe Media Convierte el interés acumulado en daño crítico, pero su escala es más lenta que la de las otras dos habilidades adicionales.

Materiales de ascensión de Gilgamesh (ascensión máxima)

Material Total Núcleo extinto 15 Núcleo resplandeciente 15 Núcleo retorcido 15 Acordes de trueno 65 Créditos 308 000

Materiales de «El rastro de Gilgamesh» (rastros máximos)

Material Total Cuatro fases: cruzar el río para controlar al rey 15 Núcleo extinguido 41 Seis, tenaza de rey y torre 72 Núcleo resplandeciente 56 Omnicolor, del Tonto 139 Núcleo retorcido 58 Lamento del guardián 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Gilgamesh (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Gilgamesh, el equipo F2P y los compañeros alternativos para ayudarte a tomar decisiones a la hora de formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo de Gilgamesh (general)

El mejor equipo de Gilgamesh (general) Función Gilgamesh Híbrido Saber DPS Espada Mortenax Apoyo Tribbie Apoyo

La sinergia de este equipo se basa en los ataques combinados de Gilgamesh con Saber, que infligen un multiplicador combinado equivalente al 1000 % del ATK a todos los enemigos, al tiempo que restauran la energía de Saber y duplican el daño de su siguiente habilidad definitiva.

Los frecuentes ataques de Mortenax Blade acumulan «Interés» rápidamente para Gilgamesh, y sus efectos compartidos —que ignoran la DEF y la reducen— se suman para infligir daño adicional. Tribbie completa el equipo como apoyo, manteniendo a todos con vida durante los combates prolongados.

El mejor equipo de Gilgamesh para jugadores F2P

El mejor equipo de Gilgamesh (F2P) Función Gilgamesh Híbrido Saber DPS Pionero del Recuerdo Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

«Trailblazer Remembrance» hace que Saber avance para infligir daño verdadero adicional, mientras que Dan Heng Permansor Terrae (sustitúyelo por cualquier apoyo de sustain y/o que aumente el daño general si no conseguiste conseguirlo gratis durante su evento de regalo) es una alternativa fiable a Tribbie o Huohuo en cuanto a sustain, lo que da a esta alineación apta para jugadores F2P casi la misma rentabilidad que la versión premium anterior.

Las mejores alternativas para el equipo de Gilgamesh

Ashveil es un potente sustituto como amplificador de Mortenax Blade en una configuración de seguimiento totalmente cuerpo a cuerpo, y funciona junto a Dan Heng • Permansor Terrae para mantener activo el bucle de «Interés» de Gilgamesh sin necesidad alguna de Saber.

Robin Summeretto encaja a la perfección como sustituto de apoyo en un equipo formado por Gilgamesh y Saber, ya que ofrece una mejora de ATK para todo el equipo que aumenta el daño del «Ataque combinado de seguimiento» de ambos atacantes.

Sunday es otra opción viable como apoyo alternativo gracias a su enorme mejora al daño crítico, que eleva aún más el daño explosivo de Gilgamesh y Saber.

Yukong funciona como apoyo asequible y apto para principiantes en un equipo de Gilgamesh (los jugadores pueden conseguir un ejemplar suyo gratis tras completar la etapa 1 de «Memoria de Xianzhou»), proporcionando potenciadores de daño mientras un atacante secundario completa la alineación.

Independientemente de las alternativas que tengas disponibles en tu plantilla (figuren aquí o no), la única constante que debes tener en cuenta es la frecuencia de acción. Cuanto más a menudo ataquen los aliados de Gilgamesh o utilicen sus habilidades definitivas, más rápido se acumula su «Interés» y mayor será el daño que inflijan su «Ataque Conjunto de Seguimiento» y sus potenciadores.

Eidolones de Gilgamesh: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: El que vio las profundidades Alto Extiende la ignorancia de DEF de «Reconocimiento del Rey» a todo el equipo y añade un 60 % de ATK, además de energía extra al usar la habilidad. E2: Sabiduría que lo abarcaba todo Máximo Otorga «Interés» al entrar en combate y tras la habilidad definitiva, y potencia enormemente los multiplicadores de daño de «Puerta de Babilonia», lo que la convierte en la mejor opción para los personajes que gastan mucha energía. E3: Un viaje que se extendió muy lejos Bajo Una mejora sencilla de la habilidad y del ataque básico, sin ningún efecto nuevo. E4: El rey que no se inclinaba ante nadie Medio Aumenta la tasa de regeneración de energía en un 20 %, lo que facilita el mantenimiento de la habilidad definitiva activa. E5: La espada que separó a los dioses de los hombres Bajo Sube de nivel la habilidad definitiva y el talento; es valioso, pero caro en relación con lo que ofrece. E6: El alma que engendró la amistad Máximo (Territorio de las ballenas) Aumenta enormemente el daño de rebote de la Habilidad Definitiva y otorga al equipo RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN, además de una mejora acumulativa del DAÑO CRÍTICO en su propia Habilidad Definitiva.

Para la mayoría de los jugadores, el Eidolón 2 es el punto de parada práctico, ya que ofrece el mayor aumento de daño, mientras que el Eidolón 6 está reservado para aquellos jugadores que no escatiman en gastos con tal de ver el verdadero potencial de esta unidad de colaboración, tanto como híbrida como DPS puro.

Veredicto: ¿Merece la pena desarrollar a Gilgamesh2026?

Clasificación de Gilgamesh Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Merece la pena desarrollar a Gilgamesh para casi cualquiera que lo tenga, sobre todo si ya tienes a Saber en tu plantilla. Su conjunto de habilidades beneficia a un equipo que ataca constantemente o utiliza sus habilidades definitivas, convirtiendo los turnos pasivos en daño real gracias a su mecánica «Interés» y al «Ataque de seguimiento conjunto».

Incluso sin Saber, su configuración de seguimiento independiente con personajes como Ashveil y Mortenax Blade funciona bastante bien, y su Eidolon 2 ofrece una de las mejores mejoras de valor de cualquier personaje de 5 estrellas. Dicho esto, la combinación con Saber es lo que le permite alcanzar su máximo potencial, por lo que merece la pena dar prioridad a esa combinación antes de invertir mucho en otras opciones.

Los jugadores pueden conseguir una copia gratuita de Gilgamesh o de Archer gracias al evento «Guerra del Santo Grial de Imagenae», que estará disponible hasta el final de la versión 4.6. Si ya tienes o piensas conseguir a Saber y quieres formar el mejor equipo para ella , o si simplemente prefieres al buen viejo Gil antes que a Archer, sea cual sea el motivo, entonces Gilgamesh es prácticamente una elección imprescindible en caso de que estés leyendo esto mientras el evento aún está en marcha.

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