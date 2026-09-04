Weiter zu:

Sponsor
Zum Inhalt springen
Startseite » Ohne Kategorie » Gilgamesch: Beste Ausrüstung, Team und Eidolons – HSR 2026

Gilgamesch: Beste Ausrüstung, Team und Eidolons – HSR 2026

June Derick Reyes
June Derick Reyes Contributing Writer | FTP gacha games enjoyer
Faktencheck von: Nate Kencana
Aktualisiert: September 4, 2026
Gilgamesch: Beste Ausrüstung, Team und Eidolons – HSR 2026
HoYoverse, TYPE-MOON, ufotable, FSNPC

Der beste Gilgamesh-Build in Honkai Star Rail konzentriert sich hauptsächlich darauf, „Interest“ (eine Ressource, die durch die Züge von Verbündeten und Ultimates ansteigt) zu sammeln, um seine eigene Geschwindigkeit (SPD) und seinen kritischen Schaden (CRIT DMG) zu verstärken, bevor er gemeinsam mit Saber einen verheerenden gemeinsamen Folgeangriff (Joint Follow-Up ATK) entfesselt.

In diesem Leitfaden habe ich die Light Cones, Relikte, Trace-Prioritäten, Stat-Prioritäten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Gilgamesh-Build zusammengestellt, zusammen mit seinen Materialkosten und einer abschließenden Einschätzung, ob es sich je nach Zustand deines Accounts und deiner aktuellen Charakterauswahl tatsächlich lohnt, ihn zu ziehen und auszubauen.

TL;DR – Der beste Gilgamesh-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel„Ich bin, wie ihr mich seht“
Beste F2P-Alternative für den Lichtkegel„Vom Untergang eines Äons“
Bestes Relikt-SetIn Gelehrsamkeit Verlorener Gelehrter (4-teilig)
Bestes Set „Planar-Ornamente“„Cosmic Life Sciences Institute“ (2-teilig)
HauptwerteKörper: Krit-Rate

Stiefel: Angriff %

Planare Sphäre: Blitzschaden

Verbindungsseil: Angriff %
Priorität der SekundärwerteKrit-Rate > Krit-Schaden > Angriff % > Geschwindigkeit
Bestes Team (insgesamt)Gilgamesh (Hybrid)

Saber (DPS)

Mortenax Blade (Unterstützung)

Tribbie (Unterstützung)
Bestes Team (F2P)Gilgamesh (Hybrid)

Saber (DPS)

Trailblazer Remembrance (Unterstützung)

Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)

So spielst du Gilgamesh: Rotation und Tipps

Gilgamesch in seiner königlichen Robe, Honkai Star Rail: „Blitzzerstörung“ – 5 Sterne

Gilgameshs Spielstil dreht sich darum, „Interesse“ aufzubauen, das jedes Mal steigt, wenn ein Verbündeter an der Reihe ist, und ihm einen stetigen SPD-Schub gewährt. Sein Talent „Unterhalte mich in vollen Zügen“ löst zu Beginn seines Zuges automatisch seinen Basisangriff aus, und sobald „Interest“ den Wert 10 erreicht, wechselt er in den Zustand „Interest Piqued“, wodurch er wiederholt seine FertigkeitTor von Babylon“ einsetzt, um Blitzschaden zu verursachen, der die Verteidigung ignoriert.

Der eigentliche Vorteil liegt im zweiten Effekt seines Talents: Alle 8 von Gilgamesch oder Saber gemeinsam gelandeten Angriffe lösen einen gemeinsamen Folgeangriff aus, der allen Gegnern schweren Blitz- und Windschaden zufügt, Sabers Energie wiederherstellt und den Schaden ihrer nächsten ultimativen Fähigkeit verdoppelt. 

Abgesehen von dieser Kombo sorgt seine eigene Ultimative Fähigkeit „Enuma Elish“ für einen zuverlässigen Flächenangriff, sobald seine Energie bereit ist.

AUF LAGER
EXKLUSIVER DEAL

 

ENEBA-PREIS
HUB-PREIS
Shop on Eneba

Die besten Lichtkegel für Gilgamesh

„Ich bin, wie du mich siehst“ – Lichtkegel-Symbol, Gilgameschs Markenzeichen

„Ich bin, wie ihr mich seht“ ist Gilgameshs bester „Light Cone“ und seine erste Wahl. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er 18 % Angriffskraft, 10 % Energieregenerationsrate und einen massiven Bonus von 72 % auf den Ultimativschaden, während er gleichzeitig seinem gesamten Team zusätzliche 24 % kritischen Schaden verleiht.

Ein Symbol für einen „Undankbaren Krönungslichtkegel“

„Eine undankbare Krönung“, Sabers ganz eigener Kegel, ist eine starke Alternative, falls du ihn bereits besitzt. Er gewährt Gilgamesh bei allen seinen Angriffen 80 % Angriffskraft und 36 % kritischen Schaden sowie eine feste Energierückgabe, sobald Saber ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt, was ihn zu einer naheliegenden Wahl für ein Team aus Gilgamesh und Saber macht.

Symbol „Lichtkegel zum Untergang eines Äons“

„Vom Untergang eines Äons“ ist Gilgameshs beste F2P-Option und im „Simulated Universe“-Shop von Herta erhältlich. Er steigert seinen Angriff um 64 % nach einer kurzen Aufbauphase zu Beginn des Kampfes, und da Gilgamesh soliden Widerstandsschaden verursacht, kommt sein Bonus auf Schwächebruch-Schaden regelmäßig zum Einsatz.

Einen detaillierteren Überblick über seine besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Gilgamesh-Lichtkegeln.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Symbol des Relikt-Sets „In Gelehrsamkeit verlorener Gelehrter“

Das 4-teilige Reliktset „Ein in seiner Gelehrsamkeit verlorener Gelehrter“ ist Gilgameshs am häufigsten verwendete Option, da es seine Krit-Rate direkt erhöht und sowohl seinen Fertigkeits- als auch seinen Ultimate-Schaden steigert.

Symbol für das Relikt-Set des Cosmic Life Sciences Institute

Für den Slot „Planar-Ornament“ ist das „Cosmic Life Sciences Institute““ (2-teilig) dank Gilgameshs hoher Energiekosten die beste Wahl. Es gewährt einen Schadensbonus von 32 % auf alle seine Angriffe, was sich direkt in zusätzlichem Schaden bei Ultimativ- und kombinierten Folgeangriffen niederschlägt.

Setze auf dem Körper „Krit-Rate“, auf den Stiefeln und dem „Link Rope“ „Angriff %“ und auf der „Planar Sphere“ „Blitz-Schaden“ ein. Bei den Sekundärwerten solltest du der Krit-Rate Vorrang vor Krit-Schaden und Angriff % geben, da Gilgamesh eine stabile Mindestkrit-Rate benötigt, bevor sich seine anderen Multiplikatoren auszahlen.

Gilgameshs Stat-Prioritäten

  • Priorität 1: Krit-Rate
  • Priorität 2: Kritischer Schaden
  • Priorität 3: Angriffsprozente
  • Priorität 4: Geschwindigkeit

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes einen Angriffswert von mindestens 2.600 an und ziele im Kampf auf seinen Basis-Geschwindigkeits-Breakpoint von 97 ab, da Gilgamesh keine zusätzlichen Geschwindigkeitsinvestitionen benötigt, um effektiv zu sein. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr weiter gesteigert werden können.

Gilgameshs „Trace“-Prioritäten

SpurenPrioritätsstufeWarum?
Grund-Angriff: Halbherziger SchlagNiedrigWird selten priorisiert, da es nur geringen Schaden verursacht, während sich andere Ressourcen aufbauen.
Fähigkeit: Tor von BabylonMittelVerursacht soliden Einzelziel- und Explosionsschaden und gewährt vorübergehend die Ignorierung der Verteidigung, steht jedoch hinter Talent und Ultimativ.
Ultimate: Enuma ElishHochGilgameshs stärkster Flächenangriff und immer dann von Interesse, wenn er ihn selbst einsetzt.
Talent: Unterhalte mich in vollen ZügenHochTreibt seinen gesamten „Interest“-Zyklus und den gemeinsamen Folgeangriff mit Saber an, daher steht es an erster Stelle.
Bonusfähigkeit: Der Kampf der HegemonenAm höchstenVerstärkt die ATK und den CRIT-Schaden des gesamten Teams, solange Gilgamesh auf dem Feld ist.
Bonusfähigkeit: „Die Eröffnung von Epic“HochBeschleunigt die Zinsgenerierung und die Energieregeneration durch jede ultimative Fähigkeit eines Verbündeten.
Bonusfähigkeit: „Heldentum“MittelWandelt gestapelte „Interesse“-Werte in KRIT-SCHADEN um, skaliert jedoch langsamer als die beiden anderen Bonusfähigkeiten.

Gilgameshs Aufstiegsmaterialien (Max. Aufstieg)

MaterialGesamt
Erloschener Kern15
Schimmernder Kern15
Zappelnder Kern15
Donnerklang65
Gutschrift308.000

Gilgameschs Spurenmaterialien (max. Spuren)

MaterialInsgesamt
Vier Phasen: Den Fluss überqueren, um den König zu überprüfen15
Erloschener Kern41
Sechs, Gabel zwischen König und Turm72
Schimmernder Kern56
Omnicolor, „Fool’s Own“139
Zappelnder Kern58
Klage des Wächters12
Spuren des Schicksals8
Anmerkung3.000.000
AUF LAGER
EXKLUSIVER DEAL

 

ENEBA-PREIS
HUB-PREIS
Shop on Eneba

Die besten Gilgamesh-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Gilgameshs bestes Gesamtteam, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teambildung zu helfen, je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Gilgamesh-Team (Gesamt)

Bestes Gilgamesch-Team (Gesamt)Rolle
GilgameschHybrid
SaberDPS
Mortenax-KlingeUnterstützung
TribbieUnterstützung

Die Synergie dieses Teams basiert auf Gilgameshs gemeinsamen Folgeangriffen mit Saber, die allen Gegnern zusammen einen Multiplikator von 1000 % des Angriffswerts zufügen, während sie gleichzeitig Sabers Energie wiederherstellen und den Schaden ihrer nächsten ultimativen Fähigkeit verdoppeln. 

Die häufigen Angriffe von Mortenax Blade sorgen dafür, dass Gilgamesh schnell „Interest“ sammelt, und ihre gemeinsamen Effekte – das Ignorieren der Verteidigung und die Verringerung der Verteidigung – verstärken sich gegenseitig und sorgen so für zusätzlichen Schaden. Tribbie rundet das Team als „Sustain“ ab und hält alle in langen Kämpfen am Leben.

Bestes F2P-Gilgamesh-Team

Bestes Gilgamesh-Team (F2P)Rolle
GilgameshHybrid
SaberDPS
Wegbereiter ErinnerungUnterstützung
Dan Heng Permansor TerraeUnterstützung

„Trailblazer Remembrance“ schiebt Saber nach vorne und sorgt so für zusätzlichen echten Schaden, während Dan Heng Permansor Terrae (ersetze ihn durch einen beliebigen Support vom Typ „Sustain“ und/oder „allgemeiner Schadensverstärker“, falls du ihn während seines Giveaway-Events nicht kostenlos erhalten hast) eine zuverlässige Alternative zu Tribbie oder Huohuo darstellt und dieser F2P-freundlichen Aufstellung fast denselben Ertrag wie die oben genannte Premium-Version verschafft.

Beste Alternativen für das Gilgamesh-Team

Charakter-Symbol von Ashveil, Honkai Star Rail

Ashveil ist ein starker „Amplifier“-Ersatz für „Mortenax Blade“ in einer rein aus Nahkämpfern bestehenden Folgeaufstellung und sorgt gemeinsam mit Dan Heng • Permansor Terrae dafür, dass Gilgameshs „Interest“-Schleife läuft, ohne dass Saber überhaupt benötigt wird.

Robin – Charakter-Symbol aus „Summeretto“, Honkai Star Rail

Robin Summeretto fügt sich hervorragend als Ersatz-Unterstützer in einem Team aus Gilgamesh und Saber ein und bietet einen teamweiten Angriffs-Buff, der den Schaden des gemeinsamen Folgeangriffs beider Angreifer erhöht.

Sonntags-Charakter-Symbol, Honkai Star Rail

Sunday ist eine weitere brauchbare Alternative als Unterstützer, da sein massiver Krit-Schaden-Buff den Burst-Schaden von Gilgamesh und Saber noch weiter steigert.

Yukong-Charakter-Symbol, Honkai Star Rail

Yukong eignet sich als kostengünstige und einsteigerfreundliche Unterstützerin in einem Gilgamesh-Team (Spieler können sie kostenlos erhalten, nachdem sie „Memory of Xianzhou“, Stufe 1, abgeschlossen haben) und sorgt für Schadens-Buffs, während ein sekundärer Angreifer die Aufstellung vervollständigt.

Egal, welche Alternativen dir in deinem Kader zur Verfügung stehen (ob hier aufgeführt oder nicht), die eine Konstante, die du im Auge behalten musst, ist die Aktionshäufigkeit. Je öfter Gilgameshs Verbündete angreifen oder ihre Ultimates einsetzen, desto schneller baut sich sein „Interest“ auf und desto mehr Schaden verursachen sein gemeinsamer Folgeangriff sowie seine Buffs.

Gilgamesh-Eidolons: Welche lohnen sich?

EidolonsKapitalrenditeErläuterung
E1: Derjenige, der die Tiefe sahHochErweitert die „DEF-Ignorierung“ von „Königs Anerkennung“ auf das gesamte Team und gewährt bei Einsatz der Fähigkeit 60 % Angriffskraft sowie zusätzliche Energie.
E2: Allumfassende WeisheitHöchsteGewährt „Interest“ beim Betreten des Spielfelds und nach der ultimativen Fähigkeit und steigert die Schadensmultiplikatoren von „Tor von Babylon“ enorm, was es zum besten Haltepunkt für „Spender“ macht.
E3: Eine Reise, die weit reichteNiedrigEine einfache Verbesserung der Fertigkeit und des Basisangriffs ohne neue Effekte.
E4: Der König, der sich vor niemandem verneigteMittelErhöht die Energieregenerationsrate um 20 % und sorgt so für eine gleichmäßigere Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit.
E5: Das Schwert, das Götter von Menschen trennteNiedrigVerbessert die ultimative Fähigkeit und das Talent; wertvoll, aber im Verhältnis zum Nutzen teuer.
E6: Die Seele, die Freundschaft hervorbrachteHöchste (Whale-Territorium)Erhöht den Absprung-Schaden der Ultimativ-Fähigkeit massiv und gewährt dem Team RES-PEN sowie einen stapelbaren Krit-Schaden-Buff auf seine eigene Ultimativ-Fähigkeit.

Für die meisten Spieler ist Eidolon 2 die sinnvolle Obergrenze, da es den größten Schadenssprung bietet, während Eidolon 6 den Spielern vorbehalten ist, die keine Kosten scheuen, um das wahre Potenzial dieser Kollaborations-Einheit sowohl als Hybrid als auch als reinen DPS zu erschließen.

Fazit: Lohnt es sich, Gilgamesh zu bauen2026?

Gilgameshs Tier-Bewertungen
GesamtbewertungEX
Endgame-BewertungenErinnerung an das Chaos: EX

Reine Fiktion: EX

Apokalyptischer Schatten: EX

Gilgamesch lohnt sich für fast jeden, der ihn besitzt, insbesondere wenn Saber bereits in deinem Kader ist. Seine Fähigkeiten kommen einem Team zugute, das ständig angreift oder Ultimates einsetzt, da er durch seine „Interest“-Mechanik und den „Joint Follow-Up ATK“ passive Züge in echten Schaden umwandelt.

Selbst ohne Saber funktioniert sein eigenständiges Follow-up-Setup mit Charakteren wie Ashveil und Mortenax Blade ziemlich gut, und sein Eidolon 2 bietet einen der besten Wertzuwächse aller 5-Sterne-Charaktere. Allerdings ist es erst die Kombination mit Saber, die sein wahres Potenzial freisetzt. Daher lohnt es sich, dieser Kombination Vorrang zu geben, bevor man groß in andere Charaktere investiert.

Dank des „Imagenae – Der Heilige Gral“ War“-Events, das bis zum Ende von Version 4.6 läuft, können Spieler entweder Gilgamesh oder Archer kostenlos erhalten. Wenn du Saber bereits hast oder vorhast, sie zu ziehen, und das beste Team für sie zusammenstellen möchtest – oder wenn du einfach aus welchen Gründen auch immer den guten alten Gil dem Archer vorziehst –, dann ist Gilgamesh so gut wie ein Muss, falls du dies liest, während das Event noch läuft. 

AUF LAGER
EXKLUSIVER DEAL

 

ENEBA-PREIS
HUB-PREIS
Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen

Was ist der beste Gilgamesh-Build in HSR?

Der beste Gilgamesh-Build in HSR nutzt seine charakteristische Fähigkeit „Light Cone“ („Ich bin, wie ihr mich seht“) in Kombination mit dem Relikt-Set „Ein in seiner Gelehrsamkeit verlorener Gelehrter“ und dem Planar-Ornament „Cosmic Life Sciences Institute““, gepaart mit Saber für seine stärkste gemeinsame Folgeangriffs-Kombination.

Was ist das beste Team für Gilgamesh?

Das beste Team für Gilgamesh besteht aus ihm selbst , Saber, Mortenax Blade und Tribbie, da sein gemeinsamer Folgeangriff den Schaden von Saber erhöht, während Mortenax Blade schnell „Interest“ stapelt und Tribbie das Team am Leben hält. Eine solide F2P-Alternative besteht darin, neben Saber „Trailblazer Remembrance“ und „Huohuo“ einzusetzen.

Lohnt sich Gilgameshs Eidolon 2?

Ja, Gilgameshs Eidolon 2 lohnt sich, da es den DMG-Multiplikator von „Gate of Babylon“ gegen das Primärziel um 100 % und gegen benachbarte Ziele um 50 % erhöht, was es für zahlende Spieler zu seinem besten Preis-Leistungs-Punkt macht.

Welchen „Light Cone“ sollte Gilgamesh verwenden?

Gilgamesh sollte „Ich bin, wie ihr mich seht“ als seinen besten charakteristischen Lichtkegel verwenden oder „Vom Untergang eines Äons“ als beste F2P-Option aus Herta’s Shop.

Welche Relikte verwendet Gilgamesh?

Gilgamesch sollte das 4-teilige Reliktset „Ein in seiner Gelehrsamkeit verlorener Gelehrter“ mit dem Planar-Ornament „Cosmic Life Sciences Institute““ tragen und dabei die Krit-Rate auf seinem Körper, die Angriffskraft in Prozent auf seinen Stiefeln und dem Verbindungseil sowie Blitzschaden auf seiner Planarsphäre priorisieren.

Wie hilfreich war dieser Beitrag?

Klicke auf die Sterne um zu bewerten!

Durchschnittliche Bewertung 0 / 5. Anzahl Bewertungen: 0

Bisher keine Bewertungen! Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet.

June Derick Reyes

Contributing Writer | FTP gacha games enjoyer

Lies als Nächstes:

Meistgesucht