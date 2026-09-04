Gilgamesch: Beste Ausrüstung, Team und Eidolons – HSR 2026

Der beste Gilgamesh-Build in Honkai Star Rail konzentriert sich hauptsächlich darauf, „Interest“ (eine Ressource, die durch die Züge von Verbündeten und Ultimates ansteigt) zu sammeln, um seine eigene Geschwindigkeit (SPD) und seinen kritischen Schaden (CRIT DMG) zu verstärken, bevor er gemeinsam mit Saber einen verheerenden gemeinsamen Folgeangriff (Joint Follow-Up ATK) entfesselt.

In diesem Leitfaden habe ich die Light Cones, Relikte, Trace-Prioritäten, Stat-Prioritäten, Teams und Eidolon-Bewertungen für den besten Gilgamesh-Build zusammengestellt, zusammen mit seinen Materialkosten und einer abschließenden Einschätzung, ob es sich je nach Zustand deines Accounts und deiner aktuellen Charakterauswahl tatsächlich lohnt, ihn zu ziehen und auszubauen.

TL;DR – Der beste Gilgamesh-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Ich bin, wie ihr mich seht“ Beste F2P-Alternative für den Lichtkegel „Vom Untergang eines Äons“ Bestes Relikt-Set In Gelehrsamkeit Verlorener Gelehrter (4-teilig) Bestes Set „Planar-Ornamente“ „Cosmic Life Sciences Institute“ (2-teilig) Hauptwerte Körper: Krit-Rate



Stiefel: Angriff %



Planare Sphäre: Blitzschaden



Verbindungsseil: Angriff % Priorität der Sekundärwerte Krit-Rate > Krit-Schaden > Angriff % > Geschwindigkeit Bestes Team (insgesamt) Gilgamesh (Hybrid)



Saber (DPS)



Mortenax Blade (Unterstützung)



Tribbie (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Gilgamesh (Hybrid)



Saber (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Dan Heng Permansor Terrae (Unterstützung)

So spielst du Gilgamesh: Rotation und Tipps

Gilgameshs Spielstil dreht sich darum, „Interesse“ aufzubauen, das jedes Mal steigt, wenn ein Verbündeter an der Reihe ist, und ihm einen stetigen SPD-Schub gewährt. Sein Talent „Unterhalte mich in vollen Zügen“ löst zu Beginn seines Zuges automatisch seinen Basisangriff aus, und sobald „Interest“ den Wert 10 erreicht, wechselt er in den Zustand „Interest Piqued“, wodurch er wiederholt seine Fertigkeit „Tor von Babylon“ einsetzt, um Blitzschaden zu verursachen, der die Verteidigung ignoriert.

Der eigentliche Vorteil liegt im zweiten Effekt seines Talents: Alle 8 von Gilgamesch oder Saber gemeinsam gelandeten Angriffe lösen einen gemeinsamen Folgeangriff aus, der allen Gegnern schweren Blitz- und Windschaden zufügt, Sabers Energie wiederherstellt und den Schaden ihrer nächsten ultimativen Fähigkeit verdoppelt.

Abgesehen von dieser Kombo sorgt seine eigene Ultimative Fähigkeit „Enuma Elish“ für einen zuverlässigen Flächenangriff, sobald seine Energie bereit ist.

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Die besten Lichtkegel für Gilgamesh

„Ich bin, wie ihr mich seht“ ist Gilgameshs bester „Light Cone“ und seine erste Wahl. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er 18 % Angriffskraft, 10 % Energieregenerationsrate und einen massiven Bonus von 72 % auf den Ultimativschaden, während er gleichzeitig seinem gesamten Team zusätzliche 24 % kritischen Schaden verleiht.

„Eine undankbare Krönung“, Sabers ganz eigener Kegel, ist eine starke Alternative, falls du ihn bereits besitzt. Er gewährt Gilgamesh bei allen seinen Angriffen 80 % Angriffskraft und 36 % kritischen Schaden sowie eine feste Energierückgabe, sobald Saber ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt, was ihn zu einer naheliegenden Wahl für ein Team aus Gilgamesh und Saber macht.

„Vom Untergang eines Äons“ ist Gilgameshs beste F2P-Option und im „Simulated Universe“-Shop von Herta erhältlich. Er steigert seinen Angriff um 64 % nach einer kurzen Aufbauphase zu Beginn des Kampfes, und da Gilgamesh soliden Widerstandsschaden verursacht, kommt sein Bonus auf Schwächebruch-Schaden regelmäßig zum Einsatz.

Einen detaillierteren Überblick über seine besten Lichtkegel findest du in unserem Leitfaden zu den besten Gilgamesh-Lichtkegeln.

Beste Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Reliktset „Ein in seiner Gelehrsamkeit verlorener Gelehrter“ ist Gilgameshs am häufigsten verwendete Option, da es seine Krit-Rate direkt erhöht und sowohl seinen Fertigkeits- als auch seinen Ultimate-Schaden steigert.

Für den Slot „Planar-Ornament“ ist das „Cosmic Life Sciences Institute““ (2-teilig) dank Gilgameshs hoher Energiekosten die beste Wahl. Es gewährt einen Schadensbonus von 32 % auf alle seine Angriffe, was sich direkt in zusätzlichem Schaden bei Ultimativ- und kombinierten Folgeangriffen niederschlägt.

Setze auf dem Körper „Krit-Rate“, auf den Stiefeln und dem „Link Rope“ „Angriff %“ und auf der „Planar Sphere“ „Blitz-Schaden“ ein. Bei den Sekundärwerten solltest du der Krit-Rate Vorrang vor Krit-Schaden und Angriff % geben, da Gilgamesh eine stabile Mindestkrit-Rate benötigt, bevor sich seine anderen Multiplikatoren auszahlen.

Gilgameshs Stat-Prioritäten

Priorität 1: Krit-Rate

Krit-Rate Priorität 2: Kritischer Schaden

Kritischer Schaden Priorität 3: Angriffsprozente

Angriffsprozente Priorität 4: Geschwindigkeit

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes einen Angriffswert von mindestens 2.600 an und ziele im Kampf auf seinen Basis-Geschwindigkeits-Breakpoint von 97 ab, da Gilgamesh keine zusätzlichen Geschwindigkeitsinvestitionen benötigt, um effektiv zu sein. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr weiter gesteigert werden können.

Gilgameshs „Trace“-Prioritäten

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-Angriff: Halbherziger Schlag Niedrig Wird selten priorisiert, da es nur geringen Schaden verursacht, während sich andere Ressourcen aufbauen. Fähigkeit: Tor von Babylon Mittel Verursacht soliden Einzelziel- und Explosionsschaden und gewährt vorübergehend die Ignorierung der Verteidigung, steht jedoch hinter Talent und Ultimativ. Ultimate: Enuma Elish Hoch Gilgameshs stärkster Flächenangriff und immer dann von Interesse, wenn er ihn selbst einsetzt. Talent: Unterhalte mich in vollen Zügen Hoch Treibt seinen gesamten „Interest“-Zyklus und den gemeinsamen Folgeangriff mit Saber an, daher steht es an erster Stelle. Bonusfähigkeit: Der Kampf der Hegemonen Am höchsten Verstärkt die ATK und den CRIT-Schaden des gesamten Teams, solange Gilgamesh auf dem Feld ist. Bonusfähigkeit: „Die Eröffnung von Epic“ Hoch Beschleunigt die Zinsgenerierung und die Energieregeneration durch jede ultimative Fähigkeit eines Verbündeten. Bonusfähigkeit: „Heldentum“ Mittel Wandelt gestapelte „Interesse“-Werte in KRIT-SCHADEN um, skaliert jedoch langsamer als die beiden anderen Bonusfähigkeiten.

Gilgameshs Aufstiegsmaterialien (Max. Aufstieg)

Material Gesamt Erloschener Kern 15 Schimmernder Kern 15 Zappelnder Kern 15 Donnerklang 65 Gutschrift 308.000

Gilgameschs Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Insgesamt Vier Phasen: Den Fluss überqueren, um den König zu überprüfen 15 Erloschener Kern 41 Sechs, Gabel zwischen König und Turm 72 Schimmernder Kern 56 Omnicolor, „Fool’s Own“ 139 Zappelnder Kern 58 Klage des Wächters 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Gilgamesh-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Gilgameshs bestes Gesamtteam, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teambildung zu helfen, je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Gilgamesh-Team (Gesamt)

Bestes Gilgamesch-Team (Gesamt) Rolle Gilgamesch Hybrid Saber DPS Mortenax-Klinge Unterstützung Tribbie Unterstützung

Die Synergie dieses Teams basiert auf Gilgameshs gemeinsamen Folgeangriffen mit Saber, die allen Gegnern zusammen einen Multiplikator von 1000 % des Angriffswerts zufügen, während sie gleichzeitig Sabers Energie wiederherstellen und den Schaden ihrer nächsten ultimativen Fähigkeit verdoppeln.

Die häufigen Angriffe von Mortenax Blade sorgen dafür, dass Gilgamesh schnell „Interest“ sammelt, und ihre gemeinsamen Effekte – das Ignorieren der Verteidigung und die Verringerung der Verteidigung – verstärken sich gegenseitig und sorgen so für zusätzlichen Schaden. Tribbie rundet das Team als „Sustain“ ab und hält alle in langen Kämpfen am Leben.

Bestes F2P-Gilgamesh-Team

Bestes Gilgamesh-Team (F2P) Rolle Gilgamesh Hybrid Saber DPS Wegbereiter Erinnerung Unterstützung Dan Heng Permansor Terrae Unterstützung

„Trailblazer Remembrance“ schiebt Saber nach vorne und sorgt so für zusätzlichen echten Schaden, während Dan Heng Permansor Terrae (ersetze ihn durch einen beliebigen Support vom Typ „Sustain“ und/oder „allgemeiner Schadensverstärker“, falls du ihn während seines Giveaway-Events nicht kostenlos erhalten hast) eine zuverlässige Alternative zu Tribbie oder Huohuo darstellt und dieser F2P-freundlichen Aufstellung fast denselben Ertrag wie die oben genannte Premium-Version verschafft.

Beste Alternativen für das Gilgamesh-Team

Ashveil ist ein starker „Amplifier“-Ersatz für „Mortenax Blade“ in einer rein aus Nahkämpfern bestehenden Folgeaufstellung und sorgt gemeinsam mit Dan Heng • Permansor Terrae dafür, dass Gilgameshs „Interest“-Schleife läuft, ohne dass Saber überhaupt benötigt wird.

Robin Summeretto fügt sich hervorragend als Ersatz-Unterstützer in einem Team aus Gilgamesh und Saber ein und bietet einen teamweiten Angriffs-Buff, der den Schaden des gemeinsamen Folgeangriffs beider Angreifer erhöht.

Sunday ist eine weitere brauchbare Alternative als Unterstützer, da sein massiver Krit-Schaden-Buff den Burst-Schaden von Gilgamesh und Saber noch weiter steigert.

Yukong eignet sich als kostengünstige und einsteigerfreundliche Unterstützerin in einem Gilgamesh-Team (Spieler können sie kostenlos erhalten, nachdem sie „Memory of Xianzhou“, Stufe 1, abgeschlossen haben) und sorgt für Schadens-Buffs, während ein sekundärer Angreifer die Aufstellung vervollständigt.

Egal, welche Alternativen dir in deinem Kader zur Verfügung stehen (ob hier aufgeführt oder nicht), die eine Konstante, die du im Auge behalten musst, ist die Aktionshäufigkeit. Je öfter Gilgameshs Verbündete angreifen oder ihre Ultimates einsetzen, desto schneller baut sich sein „Interest“ auf und desto mehr Schaden verursachen sein gemeinsamer Folgeangriff sowie seine Buffs.

Gilgamesh-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Derjenige, der die Tiefe sah Hoch Erweitert die „DEF-Ignorierung“ von „Königs Anerkennung“ auf das gesamte Team und gewährt bei Einsatz der Fähigkeit 60 % Angriffskraft sowie zusätzliche Energie. E2: Allumfassende Weisheit Höchste Gewährt „Interest“ beim Betreten des Spielfelds und nach der ultimativen Fähigkeit und steigert die Schadensmultiplikatoren von „Tor von Babylon“ enorm, was es zum besten Haltepunkt für „Spender“ macht. E3: Eine Reise, die weit reichte Niedrig Eine einfache Verbesserung der Fertigkeit und des Basisangriffs ohne neue Effekte. E4: Der König, der sich vor niemandem verneigte Mittel Erhöht die Energieregenerationsrate um 20 % und sorgt so für eine gleichmäßigere Verfügbarkeit der ultimativen Fähigkeit. E5: Das Schwert, das Götter von Menschen trennte Niedrig Verbessert die ultimative Fähigkeit und das Talent; wertvoll, aber im Verhältnis zum Nutzen teuer. E6: Die Seele, die Freundschaft hervorbrachte Höchste (Whale-Territorium) Erhöht den Absprung-Schaden der Ultimativ-Fähigkeit massiv und gewährt dem Team RES-PEN sowie einen stapelbaren Krit-Schaden-Buff auf seine eigene Ultimativ-Fähigkeit.

Für die meisten Spieler ist Eidolon 2 die sinnvolle Obergrenze, da es den größten Schadenssprung bietet, während Eidolon 6 den Spielern vorbehalten ist, die keine Kosten scheuen, um das wahre Potenzial dieser Kollaborations-Einheit sowohl als Hybrid als auch als reinen DPS zu erschließen.

Fazit: Lohnt es sich, Gilgamesh zu bauen2026?

Gilgameshs Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Gilgamesch lohnt sich für fast jeden, der ihn besitzt, insbesondere wenn Saber bereits in deinem Kader ist. Seine Fähigkeiten kommen einem Team zugute, das ständig angreift oder Ultimates einsetzt, da er durch seine „Interest“-Mechanik und den „Joint Follow-Up ATK“ passive Züge in echten Schaden umwandelt.

Selbst ohne Saber funktioniert sein eigenständiges Follow-up-Setup mit Charakteren wie Ashveil und Mortenax Blade ziemlich gut, und sein Eidolon 2 bietet einen der besten Wertzuwächse aller 5-Sterne-Charaktere. Allerdings ist es erst die Kombination mit Saber, die sein wahres Potenzial freisetzt. Daher lohnt es sich, dieser Kombination Vorrang zu geben, bevor man groß in andere Charaktere investiert.

Dank des „Imagenae – Der Heilige Gral“ War“-Events, das bis zum Ende von Version 4.6 läuft, können Spieler entweder Gilgamesh oder Archer kostenlos erhalten. Wenn du Saber bereits hast oder vorhast, sie zu ziehen, und das beste Team für sie zusammenstellen möchtest – oder wenn du einfach aus welchen Gründen auch immer den guten alten Gil dem Archer vorziehst –, dann ist Gilgamesh so gut wie ein Muss, falls du dies liest, während das Event noch läuft.

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Häufig gestellte Fragen