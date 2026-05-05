La mejor configuración de Aglaea para HSR: la postura suprema de DPS de rayo

La mejor configuración para Aglaea HSR Se centra en «Memory of Chaos» (MoC) y «Apocalyptic Shadow» (AS) como sus principales entornos de endgame, donde su kit de DPS (daño por segundo) «Lightning Remembrance» y su memosprite «Garmentmaker» infligen daño de explosión sostenido a lo largo de múltiples oleadas.

Esta guía abarca todo lo que necesitas saber sobre la configuración de Aglaea en Honkai Star Rail, desde los mejores conos de luz y reliquias hasta los valores de referencia de estadísticas, las composiciones de equipo y las prioridades de trazas. Si quieres saber cómo configurar a Aglaea en HSR desde cero,

A continuación, también he incluido una recomendación de compra y mi veredicto final. Sigue esta guía y tendrás un plan completo para poner en marcha la mejor configuración de Aglaea para HSR.

La mejor configuración de Aglaea para HSR: Descripción general de Aglaea

La mejor configuración de Aglaea para HSR se centra en potenciar su estilo de juego principal, que consiste en invocar a su memosprite Garmentmaker, activar «Supreme Stance» mediante su habilidad definitiva y utilizar la conversión de Velocidad (SPD) en Ataque (ATK) para infligir un daño explosivo elevado durante ese intervalo de tiempo. La gestión de los puntos de habilidad (SP) es muy eficaz durante «Supreme Stance», ya que su «Ataque básico mejorado» no consume SP. Necesita invertir en CRIT y SPD para alcanzar su máximo de daño, ya que su traza A2 convierte cada punto de SPD combinado en ATK fijo tanto para Aglaea como para Garmentmaker durante la Postura Suprema.

La configuración de Aglaea en Honkai Star Rail sigue un estilo de juego en dos fases: una fase de preparación previa a la Postura Suprema y una fase de gasto una vez activada. Antes de la Postura Suprema, utiliza ataques básicos para conservar SP mientras «Garmentmaker» acumula acumulaciones de SPD. Una vez que su habilidad definitiva se activa con un coste de 350 de energía, entra en «Supreme Stance», obtiene un 100 % de avance de acción y cambia a ataques básicos mejorados. A diferencia de los personajes DPS de tipo Rayo centrados en los debuffs (consulta nuestra mejor configuración de Acheron en HSR para comparar), el daño de Aglaea se basa por completo en la amplificación de la velocidad en lugar de en mecánicas de debuff, lo que le confiere un perfil único a la hora de formar equipos.

Para saber cómo equipar correctamente a Aglaea HSR hay que tener en cuenta su elevado límite de inversión. Su habilidad característica, «Light Cone», y sus apoyos de primera categoría aumentan considerablemente su rendimiento. Incluso con niveles de inversión más bajos, ofrece un DPS de rayos constante:

Lo mejor para «Memory of Chaos»: Su área de efecto explosiva y su gran resistencia al daño le permiten superar con eficacia los contenidos de varias oleadas, sobre todo en las fases en las que el rayo es un punto débil.

Su área de efecto explosiva y su gran resistencia al daño le permiten superar con eficacia los contenidos de varias oleadas, sobre todo en las fases en las que el rayo es un punto débil. Lo mejor para «Sombra apocalíptica»: Su ventana de daño explosivo durante «Postura Suprema» coincide con las fases de puntuación que premian una alta producción de daño en un solo turno.

Su ventana de daño explosivo durante «Postura Suprema» coincide con las fases de puntuación que premian una alta producción de daño en un solo turno. Lo mejor para la agricultura en general: Con más de 134 de SPD y la cuerda de regeneración de energía, puede hacer frente al contenido estándar de Simulated Universe y al semanal sin necesidad de apoyo específico para la energía.

Atributo Detalle Rareza 5 estrellas Elemento Rayo Ruta Conmemoración Función DPS principal Comunicado Versión 3.0, Fase 2 (5 de febrero de 2025) Actores de doblaje ES: Morgan Lauré | JP: Aya Endo | CN: Chu Yue | KR: Oh Ro-ah

Fuente Valoración general MoC PF AS Partido 8 S+ General S+ S+ S+ ¿Cuándo vas a volver? Etiqueta «Compañero (domingo)»; baja 1 o 2 niveles sin él T1 T1.5 T1

Cómo jugar con Aglaea en HSR

La mejor configuración de Aglaea en HSR se divide en dos fases: una fase de acumulación previa a «Supreme Stance» y una fase de gasto durante la misma. Saber gestionar el desequilibrio energético entre estas fases es la clave que marca la diferencia entre un juego eficaz y uno ineficaz.

En la fase de preparación, utiliza la técnica antes del combate para invocar a Garmentmaker y obtener 30 de energía al inicio de la batalla. En la primera acción de Aglaea, utiliza la habilidad (Rise, Exalted Renown) si Garmentmaker no está presente; de lo contrario, utiliza un ataque básico para aplicar «Seam Stitch». A partir de ese momento, utiliza ataques básicos para ahorrar puntos de habilidad. Garmentmaker realiza un ataque automático con Trampa Espinosa en cada una de sus acciones, acumulando acumulaciones de Velocidad gracias al talento de Memosprite (Un cuerpo forjado por lágrimas) con cada impacto de Puntada de costura. Cada acumulación añade 63,8 de Velocidad fija en el nivel 10.

Una vez que se activa la Habilidad Definitiva (Danza, Tejedora Predestinada), comienza la Postura Suprema. Aglaea obtiene un 100 % de Avance de Acción y juega su turno inmediatamente. Mientras dure la Postura Suprema, utiliza el Ataque Básico Potenciado (Corte del Beso Mil veces) en cada turno. Cada ataque conjunto con Garmentmaker golpea al objetivo principal y a los enemigos adyacentes, aplica «Puntada de costura» y sigue acumulando acumulaciones de SPD. El rastro A2 (La perdición del miope) convierte la SPD combinada de ambas unidades en ATK fijo: cada acumulación obtenida aumenta simultáneamente tanto la velocidad de Garmentmaker como el daño infligido por ambas unidades.

Mantener la «Postura Suprema» requiere una gestión cuidadosa de la energía. Vuelve a usar la habilidad definitiva antes de que se active la cuenta atrás para reiniciarla. La habilidad de Sunday hace avanzar las acciones tanto de Aglaea como de Garmentmaker con un solo uso, lo que le da a Garmentmaker más turnos para acumular acumulaciones de SPD en cada ciclo. La Habilidad Definitiva de Huohuo restaura Energía en función de un porcentaje de la Energía máxima de Aglaea, lo que ayuda a reducir la diferencia de 350 de Energía entre Habilidades Definitivas. En E0 sin Sunday, utiliza la Cuerda de Regeneración de Energía y la traza A6 (El Sol a toda velocidad) para comenzar la batalla con un 50 % de Energía, reduciendo así el tiempo hasta la primera Postura Suprema.

Ventajas e inconvenientes de Aglaea

La mejor configuración de Aglaea para HSR mantiene la economía de PS del equipo en buen estado durante todo el periodo de daño, ya que su «Ataque básico mejorado» no consume PS mientras está en «Postura suprema». Esta ventaja clara sobre la mayoría de los personajes DPS principales tiene su contrapartida: el coste de 350 de energía de su habilidad definitiva crea importantes carencias si no se cuenta con un apoyo específico para la energía.

Ventajas Contras ✅ 100 % de avance de acción al entrar en la postura suprema ✅ SP positivo durante la postura «Supreme Stance» gracias al «ATK básico mejorado» ✅ Potente explosión de área de efecto que afecta al objetivo principal y a los enemigos adyacentes ✅ Daño de gran resistencia en ambas fases de su rotación ✅ El ATK conjunto activa los efectos al golpear dos veces (por ejemplo, el daño de «Concerto» de Robin) ✅ La escala de SPD a ATK recompensa la inversión en reliquias de forma multiplicativa ❌ El coste energético de 350 provoca déficits energéticos en E0 sin ayudas especiales ❌ El daño infligido fuera de la Postura Suprema es bajo ❌ Los mejores personajes de apoyo son todos personajes premium de edición limitada ❌ Según Prydwen, el rendimiento baja entre 1 y 2 niveles sin Sunday ❌ Se necesitan el E1 y el Signature Light Cone para que alcance su máximo potencial

En resumen: Aglaea es ideal para jugadores centrados en las fases finales del juego que estén dispuestos a invertir en Sunday y en recursos de sustento premium. Los jugadores F2P y aquellos que gastan poco también pueden utilizarla, pero su rendimiento será notablemente inferior sin el apoyo de «Action Advance» y el ciclo de energía de Huohuo.

Descripción general de Aglaea HSR: kit, habilidades y destrezas

La principal fuente de daño de Aglaea en la mejor configuración HSR para Aglaea es el ataque básico mejorado «Slash by a Thousandfold Kiss», un ataque conjunto que comparte con Garmentmaker y que golpea al objetivo principal y a los enemigos adyacentes. La habilidad («Rise, Exalted Renown») es una herramienta de utilidad para invocar o curar a Garmentmaker y rara vez se activa durante «Supreme Stance». La habilidad definitiva (Dance, Destined Weaveress) es el eje central del kit: activa Supreme Stance, invoca a Garmentmaker con la vida al máximo y otorga Action Advance de forma inmediata.

El talento (Dedos Rosados) es el motor del kit. Regula la progresión de la Velocidad y los PV de Garmentmaker, y es el eje central de la mecánica de «Puntada de costura». El talento Memosprite (Un cuerpo forjado por lágrimas) añade acumulaciones de SPD a Garmentmaker con cada impacto de Seam Stitch, alimentando la conversión de SPD a ATK en A2 (La perdición del miope). A4 (Último hilo del destino) conserva una acumulación de SPD cuando Garmentmaker desaparece, lo que reduce el tiempo de preparación entre las ventanas de Postura Suprema. Los rastros menores aportan +12 % de tasa de CRIT, +22,4 % de daño de Rayo y +12,5 % de DEF a la configuración de Aglaea. Este kit se orienta hacia una configuración con alto SPD y alto CRIT que se potencia de forma multiplicativa: un mayor SPD se traduce en más ATK, más daño y más acciones por ciclo.

Habilidad Tipo Energía Pausa Descripción Néctar espinoso (Ataque básico) Objetivo único 20 10 Inflige un daño de rayo equivalente al 140 % del ATQ de Aglaea a un enemigo. Corte con un beso mil veces más intenso (Ataque básico potenciado) Explosión 20 60 + 30 adyacentes Aglaea y Garmentmaker lanzan un ataque conjunto contra el objetivo, infligiéndole un daño de Rayo equivalente al 280 % del ATQ de Aglaea y al 280 % del ATQ de Garmentmaker, además del 126 % del ATQ de cada unidad a los objetivos adyacentes. No se pueden recuperar puntos de habilidad. Levántate, Renombre Exaltado (Habilidad) Invocar/Restaurar 20 — Restaura el PV del Sastre en un 50 % de su PV máximo. Si el Sastre no está presente, lo invoca y hace que actúe de inmediato. Baile, Tejedora del Destino (Última) Mejorar 5 (precio: 350) — Invoca a Garmentmaker (o restaura los PV al máximo si está presente). Aglaea entra en «Postura Suprema» y actúa de inmediato. Potencia el ataque básico a «Corte» mediante «Beso Mil veces»; no se pueden usar habilidades. Garmentmaker se vuelve inmune al control de masas. Aparece una cuenta atrás con una velocidad fija de 100. Volver a usar la habilidad definitiva reinicia la cuenta atrás. Cuando termina la cuenta atrás, Garmentmaker se autodestruye. «Dedos rosados» (Talento) Mejorar 10 — La Velocidad inicial de Garmentmaker equivale al 35 % de la Velocidad de Aglaea, y sus PS máximos equivalen al 66 % de los PS máximos de Aglaea más 720 (en el nivel 10). Mientras Garmentmaker está en el campo de batalla, los ataques de Aglaea infligen el efecto «Puntada» al objetivo. Tras atacar a enemigos con «Puntada de costura», inflige daño adicional de Rayo equivalente al 30 % del ATQ de Aglaea. Desgarro meteórico (Técnica) AoE 0 20 Invoca a Garmentmaker y lanza un ataque conjunto frontal. Tras entrar en combate, regenera 30 de energía e inflige un daño de rayo equivalente al 100 % del ATQ de Aglaea a todos los enemigos. Inflige aleatoriamente «Puntada de costura» a un enemigo. Trampa espinosa (Habilidad de Memosprite) Explosión 10 30 + 15 adyacentes Inflige un daño de rayo equivalente al 154 % del ATQ a un enemigo y al 92,4 % del ATQ a los objetivos adyacentes. Un cuerpo forjado por las lágrimas (Talento de Memosprite) Mejorar 0 — Tras atacar a un enemigo con «Puntada de costura», aumenta la Velocidad de Garmentmaker en 63,8 por acumulación en el nivel 10 (máximo 6 acumulaciones). Utiliza automáticamente «Trampa espinosa» en su turno, dando prioridad a los objetivos de «Puntada de costura». Efectos secundarios: al invocarse, la acción de Garmentmaker avanza un 100 %; cuando Garmentmaker desaparece, regenera 20 de energía para Aglaea.

Rastro Nombre Efecto A2 La perdición del miope Mientras se encuentra en la Postura Suprema, aumenta el ATQ de Aglaea y del Sastre en una cantidad equivalente al 720 % de la VEL de Aglaea más el 360 % de la VEL del Sastre. A4 El último hilo del destino Cuando Garmentmaker desaparece, se puede conservar hasta 1 acumulación del aumento de velocidad del talento Memosprite. Cuando se vuelve a invocar a Garmentmaker, este recupera las acumulaciones de aumento de velocidad conservadas. A6 El Sol a toda velocidad Al comienzo de la batalla, si la energía de esta unidad es inferior al 50 %, se regenera hasta alcanzar el 50 %.

Aglaea HSR: Huellas y Eidolones

La prioridad de las trazas en la configuración de HSR Aglaea se centra en aquellas que aumentan directamente el valor acumulado de SPD del Sastre y el daño de ataque combinado. Maximiza el talento de Memosprite, la habilidad de Memosprite, el ATK básico y la habilidad definitiva como grupo de máxima prioridad: estas cuatro trazas constituyen la base del daño infligido durante la Postura Suprema. La Habilidad tiene la prioridad más baja, ya que solo restaura los PV de Garmentmaker y rara vez se usa durante los turnos activos de Postura Suprema.

Rastro Prioridad Explicación Memosprite Talent (Un cuerpo forjado con lágrimas) ★★★★★ La mejor Determina el valor de acumulación de SPD del confeccionista por golpe: hasta 63,8 SPD por acumulación en el nivel 10. Hay que subirla al máximo primero, ya que esto establece directamente el límite máximo de daño de la Postura Suprema. Habilidad de Memosprite (Trampa espinosa) ★★★★★ La mejor El ataque principal del Confeccionista. Todo el daño del Confeccionista varía en función del nivel de este rastro. Máximo junto con el talento de Memosprite. ATK básico (Néctar espinoso / Corte con un beso mil veces más intenso) ★★★★★ La mejor Fuente principal de daño durante la Postura Suprema. Máximo junto con los rastros de Memosprite. Ultimate (Baile, Tejedora del Destino) ★★★★★ La mejor Cada mejora aumenta el % de velocidad de combate por acumulación de «Boost» del 10 % en el nivel 1 al 15 % en el nivel 10. Cuanto mayor sea el nivel de la habilidad definitiva, mayor será la velocidad de combate durante la «Postura Suprema». Talento (de dedos rosados) ★★★★☆ Alto Aumenta los PV máximos y el daño adicional del confeccionista. Se recomienda el nivel 7-8 para garantizar una supervivencia práctica en cuanto a PV; más allá de ese nivel, el rendimiento disminuye en comparación con otras trazas. Habilidad (Ascenso, Fama exaltada) ★★☆☆☆ Baja Solo aumenta la cantidad de PV que recupera el sastre. Rara vez se usa durante la Postura Suprema. Sublo de último o sáltatelo.

Habilidad adicional Prioridad Por qué es importante A2: La perdición del miope ★★★★★ La mejor La mecánica de conversión de SPD a ATK. Cada punto de SPD de «Garmentmaker» o de las reliquias se convierte directamente en ATK fijo para ambas unidades. Maximiza primero. A4: El último hilo del destino ★★★★★ La mejor Mantiene una acumulación de SPD entre invocaciones, lo que reduce el tiempo de preparación tras la desaparición de Garmentmaker. Es fundamental para mantener la consistencia del daño durante los periodos de «Supreme Stance». A6: El Sol a toda velocidad ★★★★☆ Alto Recarga la energía al 50 % al inicio de la batalla si está por debajo del 50 %. Acelera considerablemente el primer uso de la habilidad definitiva en el contenido MoC de varias oleadas.

En el nivel E0, la mejor configuración de Aglaea con HSR funciona bien, pero presenta dificultades en la gestión de la energía debido a su habilidad definitiva, que consume 350 de energía. El nivel E1 es el punto de parada recomendado para la mayoría de los jugadores: resuelve la mayor debilidad del nivel E0 al generar 20 de energía por cada golpe al objetivo de «Seam Stitch».

E# Nombre A pleno rendimiento Veredicto de inversión E1 A merced de Venus El enemigo afectado por «Puntada de costura» recibe un 15 % más de daño. Además, cuando Aglaea o Garmentmaker atacan a este objetivo, regeneran 20 de energía. Punto de parada recomendado para la mayoría de los jugadores. Resuelve directamente los déficits de energía y aumenta el daño en un 15 %. Game8 lo califica como «increíble». E2 Navega en la balsa de los párpados Cuando Aglaea o Garmentmaker realizan una acción, el daño infligido por Aglaea y Garmentmaker ignora el 14 % de la DEF del objetivo. Se acumula hasta 3 veces y dura hasta que cualquier otra unidad utilice activamente una habilidad. Bien. Hasta un 42 % de ignorancia al DEF con todas las acumulaciones. Un objetivo secundario sólido para quienes invierten recursos de forma específica. E3 Legado en la fusión del rocío Nivel de habilidad +2 (máx. 15). Nivel de ataque básico +1 (máx. 10). Nivel de talento de Memosprite +1 (máx. 10). Aumento pasivo de nivel. Aumenta directamente el ataque básico y el talento de Memosprite. E4 Un destello bajo la superficie del mármol El efecto «Aumento de velocidad» del talento Memosprite ve aumentado su límite máximo de acumulaciones en 1. Después de que Aglaea utilice un ataque, también puede hacer que Garmentmaker obtenga el efecto «Aumento de velocidad» del talento Memosprite. Bien. Una acumulación adicional de SPD Boost aumenta la velocidad de Garmentmaker y la bonificación de ATK de A2. Game8 le otorga una valoración de «Bueno». E5 Tejido bajo el velo de la aflicción Nivel de habilidad definitiva +2 (máx. 15). Nivel de talento +2 (máx. 15). Nivel de habilidad de Memosprite +1 (máx. 10). Aumento de nivel pasivo; aumenta el % de velocidad por acumulación y el daño de «Garmentmaker». Es, ante todo, un paso previo hacia el nivel E6. E6 Fluir en el tapiz del destino Mientras se encuentra en «Postura Suprema», aumenta la PEN RES (penetración de resistencia) contra el rayo de Aglaea y del Confeccionista en un 20 %. Cuando la VEL de Aglaea o del Sastre supera 160/240/320, el DAÑO DE ATAQUE CONJUNTO aumenta un 10 %/30 %/60 %. Nivel de ballena. Se transforma al alcanzar el umbral de 320 SPD, pero llegar hasta ahí requiere una inversión considerable en SPD. Game8 lo califica como «Increíble».

Los mejores conos de luz de Aglaea (clasificación)

Un «Light Cone» potente para la mejor configuración de Aglaea en HSR aumenta la velocidad base fija (no el % de velocidad), proporciona daño crítico o potencia el daño de ataque básico de forma que se aplica tanto a Aglaea como a Garmentmaker. Dado que Garmentmaker activa los efectos al golpear de forma independiente de Aglaea, los «Light Cones» que potencian tanto al portador como al memosprite resultan especialmente valiosos. La siguiente lista está ordenada de más potente a menos potente.

Cono de luz Rareza Valor El tiempo fundido en oro ★★★★★ Lo mejor de lo mejor Sudar ahora, llorar menos ★★★★ Una alternativa sólida Saludos de los genios ★★★★ Situacional Recuerdo ★★★ Presupuesto

N.º 1. Mejor en general: «El tiempo fundido en oro»

«El tiempo fundido en oro» es la habilidad característica de Aglaea y, sin duda, la mejor opción disponible en todas las fuentes. El factor diferenciador clave es la SPD base fija de +12. Dado que la SPD inicial de Garmentmaker y las acumulaciones de SPD Boost del talento Memosprite se escalan como un porcentaje de la SPD base de Aglaea, un aumento fijo de la SPD base es multiplicativamente más valioso que las subestadísticas de SPD estándar. La mecánica Brocade se acumula rápidamente durante Supreme Stance, ya que tanto Aglaea como Garmentmaker activan una acumulación por cada ataque conjunto. Con 6 acumulaciones, el cono proporciona +54 % de daño crítico y +54 % de daño de ataque básico para ambas unidades, lo que amplifica directamente su principal fuente de daño.

Esta es la mejor inversión que puede hacer cualquier jugador que quiera mantener a largo plazo la mejor configuración de Aglaea en HSR. La bonificación fija de velocidad permite alcanzar umbrales de velocidad más altos que, de otro modo, requerirían varias piezas de reliquia para alcanzarlos.

Rareza ★★★★★ ATK 635 HP 1,058 DEF 396

N.º 2. Una buena alternativa: suda ahora, llora menos

«Sudar ahora, llorar menos» proporciona un +12 % de probabilidad de crítico en S1 y una bonificación permanente del 24 % al daño tanto para Aglaea como para Garmentmaker, siempre y cuando Garmentmaker esté en el campo de batalla. Durante «Supreme Stance», Garmentmaker permanece siempre activo, por lo que la bonificación de daño se mantiene activa durante todo el periodo de máximo daño. Game8 la considera la mejor opción entre las que no son exclusivas. Ten en cuenta que este Light Cone requiere el Pase de batalla (Nameless Glory N.º 30) y no es una opción gratuita. Los jugadores que no tengan acceso al Pase de batalla deberían usar Saludos de los genios o Reminiscence del conjunto estándar de Warp en su lugar.

Esta es la mejor opción para los jugadores con acceso al Pase de batalla que quieran sacar el máximo partido a la configuración de Aglaea en HSR sin tener que depender de un Cono de Luz de 5 estrellas.

Rareza ★★★★ ATK 529 HP 1,058 DEF 198

N.º 3. Saludos de los «genios» de la situación

«Saludos de los genios» otorga un +16 % de Ataque y un +20 % de daño de ataque básico durante 3 turnos tras cada uso de la habilidad definitiva. Dado que Aglaea entra en «Postura suprema» inmediatamente después de activar su habilidad definitiva, este intervalo de 3 turnos se adapta perfectamente a su fase de daño activo. Sin embargo, este Cono de Luz pierde mucho valor cuando ya están activos los potenciadores de daño crítico de fuentes del equipo, como Sunday y los conjuntos de reliquias, debido a la disminución de los beneficios al acumular daño crítico. Funciona mejor cuando los potenciadores de daño crítico del equipo están por debajo de la media o cuando la inversión en ATQ está por debajo del objetivo de 2600.

Utilízalo si lo has obtenido en las tiradas normales de Warp y no tienes «Sudar ahora, llorar menos» ni «El tiempo fundido en oro».

Rareza ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

N.º 4. Opción económica: Reminiscence

«Reminiscence» en S5 proporciona bonificaciones de daño acumulables de hasta un 32 % con 4 acumulaciones, tanto para quien lo lleva como para el memosprite. Las acumulaciones se reinician cuando desaparece el Garmentmaker, por lo que hay una fase de aceleración tras cada nueva invocación de la habilidad definitiva. Game8 lo califica como una buena opción económica. Su valor mejora en E1, ya que el tiempo de actividad prolongado de Postura Suprema permite una acumulación de acumulaciones más constante antes de que se active la cuenta atrás. Superpónlo a S5 mediante cualquier estandarte de Teletransporte estándar.

Ideal para inversiones en fase inicial o para quienes no disponen de ninguna de las opciones de nivel superior.

Rareza ★★★ ATK 423 HP 635 DEF 264

Las mejores reliquias de Aglaea y conjuntos planares

Las mejores reliquias para la configuración de Aglaea centrada en HSR se centran en tres aspectos: los umbrales de velocidad (134/135 o 160/161 antes de las mejoras de equipo), los umbrales de tasa de crítico (con el objetivo del 100 % en combate con todas las mejoras aplicadas) y la regeneración de energía para mantener el ciclo de «Supreme Stance». Cada elección de reliquia y adorno influye directamente en la mecánica de SPD a ATK de A2 (The Myopic’s Doom).

Reliquias

Nombre Valor Características Héroe del Canto Triunfal Lo mejor 2 piezas: ATQ +12 %. 4 piezas: Mientras Memosprite esté en el campo de batalla, VEL +6 % para el portador; cuando Memosprite ataque, DAÑO CRÍTICO +30 % para el portador y Memosprite durante 2 turnos. El mosquetero del trigo silvestre Aceptable 2 piezas: Ataque +12 %. 4 piezas: Tras un ataque básico, Velocidad +10 % y daño de ataque básico +20 % durante 1 turno (solo para quien lo lleva).

El conjunto de reliquias «Héroe de la Canción Triunfal» es, con diferencia, el mejor conjunto para esta configuración de Aglaea. La bonificación de 4 piezas se activa de forma pasiva durante toda la Postura Suprema: la bonificación de VEL se acumula de forma multiplicativa con la VEL actual de Aglaea para la conversión A2, y la bonificación de DAÑO CRÍTICO se aplica tanto a Aglaea como a Garmentmaker en cada ataque de memosprite. La duración de 2 turnos se renueva continuamente mientras Garmentmaker esté atacando.

«Mosquetero del Trigo Silvestre» es una alternativa económica cuando no se dispone de piezas del conjunto «Héroe de la Canción Triunfal». La bonificación de 4 piezas solo beneficia al ATQ y la VEL básicos de la propia Aglaea, y no se aplica a Garmentmaker. Úsalo como solución provisional durante las primeras fases de farm, antes de completar el conjunto completo de 4 piezas de «Héroe de la Canción Triunfal».

Adornos planos

Nombre Valor Características El maravilloso parque de atracciones Banan Lo mejor 2 piezas: +16 % de daño crítico. Mientras haya un objetivo invocado por el portador en el campo de batalla, se aplica un +32 % adicional de daño crítico. Total: +48 % de daño crítico mientras «Garmentmaker» esté activo. Arena Rutilante Bien 2 piezas: Índice de crítico +8 %. Cuando el índice de crítico alcanza el 70 % o más, el ataque básico y el daño de habilidad aumentan un 20 %. Solo beneficia a Aglaea. Firmament Frontline: Glamoth Aceptable 2 piezas: ATK +12 %. Cuando la velocidad del usuario es de 135 o 160 o más, el daño aumenta un 12 % o un 18 %, respectivamente. No se aplica directamente al sastre.

El «Maravilloso Parque de Atracciones BananAmusement» es el adorno planar más recomendable para la mejor configuración de Aglaea en HSR. La bonificación combinada de +48 % al daño crítico mientras «Garmentmaker» está activo durante «Supreme Stance» es la mayor bonificación pasiva al daño crítico que ofrece cualquier adorno en esta ranura. Rutilant Arena es una opción secundaria sólida para los jugadores que alcanzan un 70 % de tasa de crítico en la ficha del personaje antes de las mejoras de combate, pero queda por detrás de BananAmusement Park, ya que no beneficia a Garmentmaker. Firmament Frontline: Glamoth es útil si alcanzas de forma natural los puntos de ruptura de 135 o 160 de velocidad, pero es la más débil de las tres opciones para esta configuración en concreto.

Prioridades de estadísticas de Aglaea

La priorización de estadísticas para la mejor configuración de Aglaea en HSR es: primero la Velocidad, segundo la Probabilidad de crítico y tercero el Daño crítico. El Ataque es una prioridad secundaria, ya que la habilidad A2 (La perdición del miope) convierte la Velocidad directamente en Ataque fijo: cada punto de Velocidad por encima del valor base ya aporta Ataque de forma pasiva. Cada punto de SPD de Aglaea añade un 720 % de ese valor como ATK fijo para ella misma y un 360 % para Garmentmaker durante la Postura Suprema, lo que convierte a la SPD en la estadística más eficiente para acumular. Dado que Sunday proporciona tasa de CRIT a través de su talento, los jugadores que utilicen ese equipo pueden dar mayor prioridad a las reliquias de SPD y DAÑO CRIT.

Estadísticas principales

Ranura para reliquias Estadística principal Motivo Cuerpo % de daño crítico (con Sunday) / % de probabilidad de crítico (sin Sunday) Utiliza el equipo de Daño crítico cuando Sunday aporte índice de crítico a través de su talento. Utiliza el equipo de índice de crítico si Sunday no está en el equipo o si el índice de crítico es inferior al 70 %. Pies SPD Estadística principal prioritaria: % de Ataque. Solo se aplica a los pies si se utilizan a la vez Sunday y Huohuo, ya que su apoyo combinado compensa la pérdida de Velocidad que supone el Game8. Esfera plana % de daño por rayo Es la opción preferida en todas las fuentes. Solo se puede considerar la Esfera de Ataque si el Ataque es inferior a 2600. Cuerda de enlace Porcentaje de recuperación de energía Estadística principal predeterminada. Cambia a «ATK% Rope» solo una vez el domingo; Huohuo y este cubren por completo el ciclo de energía.

Prioridad secundaria/subestatal

SPD > % de probabilidad de crítico > % de daño crítico > % de ataque > Ataque fijo

Sub-Estado Prioridad Notas SPD ★★★ Alto Aumenta tanto el recuento de acciones como el ATK a través de A2. Apunta a los valores 134-135 o 160-161 antes de que se apliquen las mejoras de equipo. Si utilizas a Sunday, mantén exactamente 1 punto de SPD por encima de él para que «Action Advance» siempre alcance a Aglaea. Tasa de CRIT % ★★★ Alto Intenta alcanzar el 100 % en combate, incluyendo el efecto de 4 piezas de «Héroe de la Canción Triunfal» y las mejoras de índice de crítico del equipo. Los críticos fallidos salen muy caros, dada la alta frecuencia de los ataques combinados durante la Postura Suprema. CRIT % DE DAÑO ★★★ Alto Objetivo: más del 120 % antes del combate. El «Ultimate» del domingo otorga una bonificación al daño crítico; «BananAmusement Park» añade un +48 % mientras «Garmentmaker» está activo. ATK% ★★ Medio Objetivo: más de 2600 de ATQ. Es secundario respecto a las estadísticas de VEL y CRIT, ya que A2 proporciona un aumento fijo de ATQ a partir de la VEL, lo que reduce el valor marginal de las subestadísticas de ATQ %. ATK plano ★ Bajo Una opción útil cuando ya se han alcanzado los demás objetivos de estadísticas.

Valores de referencia de las estadísticas objetivo

Estado Objetivo Notas SPD 134-135 o 160-161 1 por encima del SPD del domingo si lo utilizas. Se requiere SPD Feet como valor predeterminado. Tasa CRIT 100 % en combate Incluidas las bonificaciones de activación del conjunto de 4 piezas de «Héroe de la Canción Triunfal» y las mejoras de la tasa de CRIT del equipo. CRIT DMG Más del 120 % antes del combate Aumenta una vez que se alcanzan los objetivos de SPD y tasa de CRIT y se tienen en cuenta las mejoras de equipo. ATK Más de 2 600 A2 proporciona un ataque (ATK) fijo basado en la velocidad (SPD), lo que hace que este objetivo sea más fácil de golpear que la mayoría de los demás personajes de daño por segundo (DPS). Tasa de recuperación de energía Cuerda de regeneración de energía (predeterminada) Cambia a la cuerda ATK% solo cuando Sunday y Huohuo juntos cubran la diferencia de 350 de energía.

Estrategia de baja inversión

Para los jugadores que estén aprendiendo a montar a Aglaea HSR con un presupuesto limitado, centrad vuestra atención en tres prioridades, en este orden: alcanzar el primer umbral de VEL de 134-135 utilizando botas de VEL y estadísticas secundarias de VEL; alcanzar una tasa de CRIT del 70 % o más para activar «Rutilant Arena»; y equipar la «Cuerda de regeneración de energía» para mantener el ciclo de «Postura suprema». Hasta que esté disponible el conjunto completo de 4 piezas de «Héroe de la Canción Triunfal», usa 2 piezas de «Héroe de la Canción Triunfal» más 2 piezas de cualquier conjunto de ATK como solución provisional. Empieza con la Esfera de daño de rayo y la Cuerda de regeneración de energía como estadísticas principales, independientemente del estado del resto del equipo.

Comparación de estadísticas básicas de Aglaea

Nivel ATK DEF HP SPD 1 95 66 169 102 40 356 248 634 102 80 699 485 1,242 102

El ATK de Aglaea varía entre 95 y 699 desde el nivel 1 hasta el nivel 80, lo que confirma que las reliquias de % de ATK y la conversión de SPD a ATK de A2 se complementan bien con su base. Su SPD se mantiene fija en 102 en todos los niveles: cada punto de SPD por encima de la base proviene íntegramente de reliquias, bonificaciones de Light Cone y potenciadores de equipo. Esto significa que los puntos de inflexión de SPD de 134-135 y 160-161 para la mejor configuración de Aglaea en HSR dependen totalmente del equipamiento, lo que hace que la obtención de reliquias de SPD sea fundamental, en lugar de opcional.

Conclusión práctica: da prioridad a las subcaracterísticas de SPD y a los «Pies SPD» desde el principio para alcanzar el primer umbral, situado entre 134 y 135 de SPD. Esto desbloquea la bonificación del adorno «Firmament Frontline: Glamoth» y garantiza la disciplina de energía básica de «Supreme Stance». Cada punto adicional de SPD más allá de ese umbral se traduce en ATK a través de A2, lo que convierte a la SPD en la característica más rentable en la que invertir dentro del conjunto de reliquias de Aglaea.

Compañeros de equipo de HSR Aglaea

Los compañeros de equipo para la mejor configuración de Aglaea se seleccionaron en función de tres criterios: el avance de acción de Garmentmaker para acumular acumulaciones de velocidad más rápidamente, la generación de energía para cubrir la diferencia de 350 de energía necesaria para la habilidad definitiva, y la amplificación del daño crítico, que se acumula de manera eficiente con la propia inversión de Aglaea. La habilidad de Sunday de adelantar las acciones tanto de Aglaea como de Garmentmaker con un solo uso de habilidad es la interacción clave que eleva la configuración de Aglaea en Honkai Star Rail a un nivel superior.

Action Advance / Asistencia técnica de Harmony

Domingo (5★ Limitada)

Función: Asistencia técnica de Harmony

Asistencia técnica de Harmony Por qué colaboran con Aglaea: La habilidad de Sunday potencia las acciones tanto de Aglaea como de Garmentmaker de forma independiente con un solo uso, lo que le da a Garmentmaker más turnos para acumular acumulaciones de SPD en cada ciclo. Su habilidad definitiva restaura aproximadamente 70 de energía a Aglaea en función de su coste máximo de energía, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad de «Supreme Stance». La mejora de su talento CRIT DMG se aplica durante la duración de su habilidad definitiva y se suma directamente a las bonificaciones de BananAmusement Park y Héroe del Canto Triunfal. Prydwen señala que Sunday resuelve la gran mayoría de los principales problemas de Aglaea, al tiempo que proporciona una inmensa amplificación del daño. Para más información sobre este apoyo, consulta nuestra mejor configuración de Sunday en HSR.

La habilidad de Sunday potencia las acciones tanto de Aglaea como de Garmentmaker de forma independiente con un solo uso, lo que le da a Garmentmaker más turnos para acumular acumulaciones de SPD en cada ciclo. Su habilidad definitiva restaura aproximadamente 70 de energía a Aglaea en función de su coste máximo de energía, lo que reduce significativamente el tiempo de inactividad de «Supreme Stance». La mejora de su talento CRIT DMG se aplica durante la duración de su habilidad definitiva y se suma directamente a las bonificaciones de BananAmusement Park y Héroe del Canto Triunfal. Prydwen señala que Sunday resuelve la gran mayoría de los principales problemas de Aglaea, al tiempo que proporciona una inmensa amplificación del daño. Para más información sobre este apoyo, consulta nuestra mejor configuración de Sunday en HSR. Nota sobre la rotación: Usa la habilidad de Sunday sobre Aglaea en cada rotación. Ajusta la velocidad de Sunday 1 punto por debajo de la de Aglaea: 134 si Aglaea tiene 135, o 160 si tiene 161, para que «Action Advance» se active siempre correctamente.

Ventajas Contras ✅ Avance de acción tanto para Aglaea como para Garmentmaker con un solo uso de la habilidad ✅ Aproximadamente 70 de energía por habilidad definitiva, frente al coste de 350 de Aglaea ❌ Carta de 5 estrellas limitada con un alto coste de robo ❌ Es necesario ajustar el SPD para evitar que el Action Advance quede desalineado

Cyrene (5★ Edición limitada)

Función: Asistencia técnica — DMG Amplification

Asistencia técnica — DMG Amplification Por qué colaboran con Aglaea: Como heredera de Chrysos, Cyrene otorga a Aglaea la mejora «Oda al romance», que le proporciona un +72 % de daño y un 36 % de ignorancia de defensa durante la «Postura suprema», además de un reinicio instantáneo de la acumulación de velocidad en «Creadora de vestimentas» y +70 de energía para la próxima habilidad definitiva de Aglaea. Este es el segundo mejor apoyo para Aglaea en la mejor configuración de Aglaea para HSR cuando Sunday ya está en el equipo. Para más información sobre este personaje, consulta nuestra mejor configuración de Cyrene para HSR.

Como heredera de Chrysos, Cyrene otorga a Aglaea la mejora «Oda al romance», que le proporciona un +72 % de daño y un 36 % de ignorancia de defensa durante la «Postura suprema», además de un reinicio instantáneo de la acumulación de velocidad en «Creadora de vestimentas» y +70 de energía para la próxima habilidad definitiva de Aglaea. Este es el segundo mejor apoyo para Aglaea en la mejor configuración de Aglaea para HSR cuando Sunday ya está en el equipo. Para más información sobre este personaje, consulta nuestra mejor configuración de Cyrene para HSR. Nota sobre la rotación: Usa la habilidad definitiva de Cyrene antes o durante «Postura suprema» para sincronizar la ventana de «Oda al romance» con los turnos en los que Aglaea inflige el máximo daño.

Ventajas Contras ✅ +72 % de daño y +36 % de ignorancia de defensa durante la Postura Suprema ✅ Restablecimiento instantáneo de la pila SPD en Garmentmaker y +70 de energía ❌ 5 estrellas limitadas, rara vez en oferta ❌ Menos eficiencia energética en el ciclo que Huohuo

Opciones de sostenibilidad

Huohuo (5★, edición limitada)

Función: Sanador

Sanador Economía de SP: SP negativo

SP negativo Por qué funcionan: La habilidad definitiva de Huohuo restaura energía a todos los aliados en función de un porcentaje de su energía máxima. En el caso de Aglaea, con 350 de energía máxima, esto supone una importante inyección de energía que ayuda a encadenar habilidades definitivas. Sin Huohuo, normalmente se necesita a Aglaea en el nivel 1 para cubrir el déficit de energía mediante la generación en combate que se obtiene con cada impacto de «Seam Stitch». La mejora de ataque que le proporciona la habilidad definitiva de Huohuo también beneficia directamente a Aglaea. Nota: Huohuo es un sanador que proporciona soporte reactivo tras recibir daño, en lugar de prevenirlo.

Ventajas Contras ✅ El Ultimate, basado en porcentajes de energía, cubre eficazmente la diferencia de 350 puntos de energía ✅ La mejora de ATK de la habilidad definitiva beneficia directamente a Aglaea ❌ 5 estrellas (limitado) ❌ SP negativo: requiere un control cuidadoso del SP

Tierra perdurable (5★, edición limitada)

Función: Sostenibilidad — Defensor y potenciador de ataque

Sostenibilidad — Defensor y potenciador de ataque Economía de SP: SP positivo

SP positivo Por qué funcionan: Como heredero de Chrysos, Permansor Terrae proporciona potenciadores de ataque diseñados específicamente para Aglaea, además de protección mediante escudos. Game8 lo considera el mejor apoyo de sustain para el equipo premium, junto con Cyrene y Sunday.

Ventajas Contras ✅ Los escudos ofrecen protección contra los ataques repentinos; potenciadores de ataque específicos para los Herederos de Chrysos ✅ Resultado positivo en la prueba de SP ❌ 5 estrellas (limitado) ❌ Menos apoyo energético para ciclistas que Huohuo

Gallagher (4★ Gratis)

Función: Sanador

Sanador Economía de SP: SP positivo

SP positivo Por qué funcionan: Gallagher’s Ultimate aplica el efecto negativo «Besotted» y proporciona curación. Su habilidad cura cuando los puntos de vida caen por debajo de unos umbrales seguros. Su naturaleza positiva en cuanto a SP ayuda a la gestión de SP de Aglaea durante la fase de desarrollo. Disponible desde las primeras fases del juego.

Ventajas Contras ✅ Personaje gratuito, disponible desde el principio del juego ✅ SP positivo, respalda la economía SP de Aglaea ❌ Salida de sustain más débil en comparación con las opciones de gama alta ❌ No hay función de ciclo de energía

Otros compañeros de equipo viables

Personaje Función Notas Trailblazer — Remembrance (E2, Gratis) Asistencia — True DMG y Action Advance El daño real ignora la DEF y la resistencia, la transferencia de daño crítico y el avance de acción. La mejor alternativa gratuita para el domingo según Game8. Se requiere E2 para el avance de acción. Robin (5★, edición limitada) Asistencia técnica de Harmony Aumento del 100 % a la acción para todos los aliados, incluido Garmentmaker, al usar la habilidad definitiva. Cada ataque conjunto activa dos veces la bonificación de «Concerto» de Robin. Bronya (5★ Estándar) Asistencia — Action Advance La habilidad de Bronya potencia la acción de Aglaea. Nota: su habilidad no afecta a Garmentmaker cuando se usa con Aglaea, lo que limita la sinergia en comparación con Sunday. Fu Xuan (5★ Estándar) Mantener Proporciona bonificaciones de reducción de daño y de índice de críticos a todo el equipo. Nota: Fu Xuan es un protector matricial y no proporciona escudos. Ruan Mei (5★ Limitada) Asistencia — SPD y RES PEN El aura del 10 % de SPD, la bonificación de daño y la reducción de resistencia a todos los tipos de Ruan Mei se aplican perfectamente a Aglaea sin apenas mermar su ATK. Tingyun (4★) Asistencia — Energía y ATK Proporciona regeneración de energía y potenciadores de ataque. Aumenta los SP. Resulta útil cuando no se dispone de baterías de energía más potentes.

Las mejores formaciones de Aglaea

Los mejores equipos para Aglaea, pensados para la mejor configuración de HSR, maximizan el tiempo de actividad de «Postura suprema» mediante la gestión del ciclo de energía, proporcionan «Avance de acción» a «Creadora de vestimentas» para que acumule acumulaciones de velocidad rápidamente y potencian el daño crítico, un aspecto en el que Aglaea ya cuenta con una base sólida. Los equipos se enumeran de más potentes a más accesibles.

Mejor equipo: Golden Concerto Hypercarry

Función Personaje Sinergia DPS Aglaea (5★) Principal fuente de daño; fuente de la Postura Suprema Asistencia principal Domingo (5★) Mejora de acción para Aglaea y Garmentmaker; aproximadamente 70 de energía por habilidad definitiva Asistencia Robin de Cirene (5★) Robin: Avance del 100 % para todos los aliados; se activan el doble de «Concerto» por cada ataque conjunto. Cyrene: +72 % de daño y +36 % de ignorancia de defensa durante «Supreme Stance». Mantener Huohuo (5★) La energía basada en porcentajes de Ultimate reduce la diferencia de 350 puntos de energía entre los Ultimates

La mejor configuración de Aglaea en el modo HSR combina el avance de acción de Sunday con los potenciadores de amplificación de Robin o Cyrene y el ciclo de energía de Huohuo. Sunday hace avanzar tanto a Aglaea como a Garmentmaker en cada ciclo, al tiempo que proporciona daño crítico gracias a su talento. La habilidad definitiva de Huohuo proporciona la inyección de energía necesaria para encadenar activaciones consecutivas de «Postura Suprema». Usa a Robin para el avance de acción puro y la sinergia de ataque conjunto, o a Cyrene para la ventana de ráfaga dedicada de «Oda al Romance».

La mejor alternativa: Chrysos Heir Synergy

Función Personaje Sinergia DPS Aglaea (5★) Principal fuente de daño Asistencia principal Domingo (5★) Acción Avanzada; mejora del talento «Daño crítico»; apoyo energético Asistencia Cyrene (5★) Oda al romance: +72 % de daño, ignora un 36 % de la defensa, reinicio de la acumulación de velocidad, +70 de energía Mantener El Resistente de la Tierra (5★) Mejoras de defensa y de ataque específicas para los Herederos de Chrysos

La composición «Sinergia del heredero de Chrysos» aprovecha las bonificaciones entre personajes propias de este grupo. La mejora «Oda al romance» de Cyrene crea una ventana de daño máximo que se alinea con «Postura suprema», mientras que «Permansor Terrae» se encarga de la sostenibilidad y la amplificación del ataque. La desventaja frente al equipo premium es una gestión de la energía ligeramente menos flexible en comparación con Huohuo.

Mejor equipo F2P: Aglaea Core

Función Personaje Sinergia DPS Aglaea (5★) Principal fuente de daño Asistencia Trailblazer — Remembrance (E2, Gratis) Daño real, transferencia de daño crítico y avance de acción Asistencia Esto (4★) Las mejoras de SPD y ATK a través de las acumulaciones de «Charging» no tienen coste de tirada Mantener Lynx (4★) Curación con SP positivo y «Provocar» para proteger a Aglaea del daño dirigido

Composición gratuita recomendada por Game8. «Remembrance Trailblazer» en el nivel E2 aporta daño real y avance de acción a Aglaea. Asta aporta mejoras de velocidad y ataque desde la plantilla estándar. Lynx proporciona curación con bonificación de SP y protege a Aglaea del daño de enfoque. Este equipo se desenvuelve con soltura en los MoC de nivel medio. La ruta natural de mejora consiste en sustituir primero a Asta por Sunday y, después, a Lynx por Huohuo.

Alternativa F2P — Núcleo de soporte estándar

Función Personaje Sinergia DPS Aglaea (5★) Principal fuente de daño Asistencia Bronya (5★ Estándar) Avance de acción para Aglaea; no avanza para Garmentmaker Asistencia Tingyun (4★) Regeneración de energía y potenciadores de ATK para ayudar a alcanzar los 350 puntos de energía Mantener Gallagher (4★) Curación positiva de SP, efecto negativo «Besotted»

Una composición estándar para jugadores que utilizan a Bronya, pero no a Sunday. La habilidad de Bronya no potencia a «Garmentmaker» cuando se usa con Aglaea, lo que hace que esta configuración sea menos eficaz para acumular acumulaciones de velocidad que las basadas en Sunday. Tingyun aporta un ciclo de energía que ayuda a reducir más rápidamente la diferencia de 350 de energía. La curación de Gallagher, que genera SP, mantiene la economía de SP del equipo durante toda la fase de construcción.

Materiales de Aglaea Trace y Ascension

Los materiales que se indican a continuación cubren todo lo necesario para potenciar al máximo la mejor configuración de Aglaea en HSR, tanto en la ruta de Ascensión como en la de Rastrear. El coste total en créditos es de 3 308 000. «Carne pisoteada por el miedo», «Pecho desgarrado por el valor» y «Torso rociado por la gloria» son comunes a ambas rutas, lo que permite farmearlos en paralelo para avanzar en ellas al mismo tiempo.

Número máximo de nodos de rastreo

Oleos de traza Total Créditos 3 000 000 Bija de la Conciencia 18 Carne pisoteada por el miedo 41 Brotes de Manas 69 Pecho desgarrado por el valor 56 Flor de Alaya 139 Torso rociado de gloria 58 Auspice Sliver 12 Las huellas del destino 8

Max Ascension

Materiales de Ascensión Total Créditos 308,000 Carne pisoteada por el miedo 15 Pecho desgarrado por el valor 15 El clavo del ataúd de la Bestia 65 Torso rociado de gloria 15

Acumula enemigos Titankin en Amphoreus para conseguir botines comunes mientras completas «Sombra estancada: La forma del lobo mecánico» en La Prisión Encadenada para avanzar en Ascensión. Materiales como «Carne pisoteada por el miedo», «Pecho desgarrado por el coraje» y «Torso salpicado de gloria» se comparten en ambas rutas. Da prioridad primero a la «Astilla de Auspicio» de «Eco de la guerra: El campo de batalla de la bestia interior», ya que desbloquea las Huellas de nivel 8-10 para su Ataque Básico, Habilidad Definitiva y Talento.

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Cómo conseguir a Aglaea

Aglaea es un personaje limitado de 5 estrellas disponible exclusivamente a través del evento «Warp de personajes limitados». Su banner se llama «Destino a medida». No se puede obtener en el pozo estándar del «Stellar Warp», y tampoco está disponible como premio garantizado 50/50 cuando se pierde el resultado limitado; hay que ganar el 50/50 para recibir a Aglaea. Su lanzamiento original tuvo lugar en la versión 3.0, fase 2, del 5 de febrero de 2025 al 25 de febrero de 2025 (UTC-5).

Su última reaparición tuvo lugar en el evento «Destino a medida» de la fase 3 de la versión 3.8, disponible del 28 de enero de 2026 al 12 de febrero de 2026. Su cono de luz característico, «El tiempo tejido en oro», estuvo disponible a través del evento «Recuerdos del pasado» durante la misma fase. Los personajes de 4 estrellas destacados en la reedición de la versión 3.8 fueron Tingyun, Yukong y Dan Heng.

Al igual que todos los personajes limitados en Honkai: Star Rail, Aglaea volverá en futuras repeticiones. La fecha no se anunciará con antelación. Los jugadores que se hayan perdido la repetición de la versión 3.8 deberían seguir las retransmisiones en directo del «Programa especial previo al parche» de HoYoverse cada vez que salga una nueva versión para estar al tanto de los anuncios en los banners. Acumular reservas de Jade Estelar completando contenidos y jugando al «Universo simulado» es la mejor forma de prepararse para crear la mejor configuración de Aglaea en HSR cuando vuelva a aparecer.

Aglaea HSR — Recomendación de compra

Saber cómo desarrollar la habilidad especial de Aglaea en cada nivel de inversión te ayuda a priorizar el gasto de tu jade estelar. El coste de 350 de energía de su habilidad definitiva es el principal obstáculo en los niveles de inversión más bajos, y la razón principal por la que el nivel E1 supone una mejora tan significativa en la experiencia de juego.

Nivel de inversión Evaluación E0S0 Es jugable, pero las carencias de energía son considerables. El tiempo de actividad de «Supreme Stance» es limitado sin la generación pasiva de energía de E1. Requiere «Energy Regen Rope» y «Huohuo» para mantener una consistencia razonable en el ciclo. El rendimiento mejora sustancialmente con Sunday, incluso en E0. E1S0 Punto de parada recomendado para la mayoría de los jugadores. E1 («A merced de Venus») añade 20 de energía por cada golpe de «Puntada de costura» y un aumento del 15 % en el daño, lo que resuelve directamente la mayor debilidad de E0. Game8 lo califica como «Increíble». Además, desbloquea la opción de «Cuerda de % de ataque». E2S0 E2 (Navegar sobre la balsa de los párpados) ofrece hasta un 42 % de ignorancia de DEF con todas las acumulaciones. Game8 lo califica como «Bueno». Se recomienda adquirirlo si el presupuesto permite comprar E2, pero no el Cono de Luz Exclusivo. Episodio 2, Temporada 1 Combinar E2 con «El tiempo fundido en oro» permite aprovechar al máximo el ciclo SPD-ATK. La base fija de +12 en SPD permite alcanzar umbrales de SPD más altos en combate, lo que, al combinarse con A2, genera una bonificación de ATK mayor. Una configuración de referencia de primera categoría. E6S1 E6 (Fluctuación en el tapiz del destino) añade un 20 % de reducción de la resistencia al rayo y hasta un 60 % de daño de ataque combinado a partir de 320 de velocidad. Game8 la califica como «increíble». Es una habilidad transformadora, pero requiere una inversión considerable en velocidad para alcanzar su máximo potencial.

Mi valoración general sobre la mejor configuración de Aglaea para HSR

Vale la pena crear un personaje de Aglaea para aquellos jugadores que busquen una DPS principal de tipo Rayo de primer nivel, con un conjunto de habilidades que se beneficia del ajuste de la velocidad y de una inversión considerable en apoyo. Game8 le otorga una calificación de S+ en los modos «Memoria del Caos», «Ficción Pura» y «Sombra Apocalíptica» a fecha de febrero de 2026, gracias a su potente área de efecto explosiva, su elevada producción de resistencia y su escalado de SPD a ATK, que la mantiene competitiva en los tres modos.

En E0 con «Reminiscence» y «Remembrance Trailblazer» (E2, gratis), Aglaea supera el contenido de nivel medio, pero su rendimiento no alcanza su máximo potencial. El coste de 350 de energía es el mayor obstáculo para los jugadores F2P: sin Huohuo o Sunday, las brechas de energía entre las ventanas de «Supreme Stance» requieren una gestión cuidadosa. E1 es la mejora más impactante, ya que genera 20 de energía por cada impacto de «Seam Stitch» y elimina gran parte de esa presión de energía.

La mecánica «A2: SPD a ATK» de Aglaea garantiza que se beneficie de cualquier conjunto de apoyo o reliquia que aumente la velocidad que se lance en el futuro, lo que la mantiene relevante a largo plazo.

Etiqueta de inversión: Alta. Consigue el E1 en su próxima repetición, utiliza la Cuerda de regeneración de energía como cuerda de enlace predeterminada y da prioridad al conjunto de 4 piezas de «Héroe de la canción triunfal» y a «El maravilloso parque de atracciones BananAmusement» como objetivos de reliquia.

Preguntas frecuentes