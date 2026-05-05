Der beste Aglaea-Build für HSR: Der ultimative Blitz-DPS-Build

Der beste Aglaea-Build HSR Sie konzentriert sich vor allem auf „Memory of Chaos“ (MoC) und „Apocalyptic Shadow“ (AS) als ihre primären Endgame-Umgebungen, wo ihr „Lightning Remembrance“-Kit für den Haupt-DPS (Schaden pro Sekunde) und ihr „Garmentmaker“-Memosprite über mehrere Wellen hinweg anhaltenden Explosionsschaden verursachen.

Dieser Leitfaden behandelt alles, was du über den Aglaea-Build in „Honkai Star Rail“ wissen musst – von den besten Lichtkegeln und Relikten bis hin zu Werten, Teamzusammensetzungen und Prioritäten bei den Spuren. Wenn du wissen möchtest, wie man Aglaea in HSR von Grund auf aufbaut,

Im Folgenden habe ich außerdem eine Kaufempfehlung und ein abschließendes Urteil beigefügt. Wenn du diese Anleitung befolgst, hast du einen vollständigen Leitfaden für den besten Aglaea-Build für HSR zur Hand.

Beste Aglaea-Konfiguration für HSR: Aglaea im Überblick

Der beste HSR-Build für Aglaea konzentriert sich darauf, ihren primären Spielstil zu optimieren: Sie beschwört ihren Memosprite „Garmentmaker“, wechselt über ihre ultimative Fähigkeit in die „Supreme Stance“ und nutzt die Umwandlung von Geschwindigkeit (SPD) in Angriff (ATK), um während dieses aktiven Zeitfensters hohen Burst-Schaden zu verursachen. Die Skillpunkt-Wirtschaft (SP) ist während der „Supreme Stance“ sehr gut, da ihr verstärkter Basisangriff keine SP verbraucht. Sie benötigt Investitionen in CRIT und SPD, um ihr Schadenspotenzial voll auszuschöpfen, wobei ihre A2-Spur während des „Supreme Stance“ jeden Punkt kombinierter SPD in pauschalen ATK für sowohl Aglaea als auch Garmentmaker umwandelt.

Der Aglaea-Build in „Honkai Star Rail“ folgt einem zweiphasigen Spielstil: einer Aufbauphase vor dem „Supreme Stance“ und einer Ausnutzungsphase währenddessen. Vor dem „Supreme Stance“ nutzt sie Basisangriffe, um SP zu sparen, während „Garmentmaker“ SPD-Stapel aufbaut. Sobald ihre ultimative Fähigkeit bei 350 Energiekosten aktiviert wird, tritt sie in „Supreme Stance“ ein, erhält 100 % Aktionsbeschleunigung und wechselt zu verstärkten Basisangriffen. Im Gegensatz zu auf Debuffs fokussierten Blitz-DPS-Charakteren (siehe unseren besten Acheron-Build in HSR zum Vergleich) beruht Aglaeas Schaden vollständig auf Geschwindigkeitsverstärkung statt auf Debuff-Mechaniken, was ihr ein einzigartiges Profil für die Teamzusammenstellung verleiht.

Um zu verstehen, wie man Aglaea HSR richtig aufbaut, muss man ihre hohe Investitionsgrenze berücksichtigen. Ihr charakteristischer „Light Cone“ und hochwertige Unterstützungen steigern ihre Leistung erheblich. Selbst bei geringeren Investitionen liefert sie einen konstanten Blitz-DPS:

Am besten für „Memory of Chaos“: Dank ihrer Flächenangriffe und ihrer hohen Widerstandsfähigkeit bewältigt sie Inhalte mit mehreren Wellen effizient, insbesondere in Stufen, in denen Blitzschaden besonders wirksam ist.

Dank ihrer Flächenangriffe und ihrer hohen Widerstandsfähigkeit bewältigt sie Inhalte mit mehreren Wellen effizient, insbesondere in Stufen, in denen Blitzschaden besonders wirksam ist. Am besten geeignet für „Apocalyptic Shadow“: Ihr Zeitfenster für Burst-Schaden während der „Supreme Stance“ fällt mit den Phasen zusammen, in denen eine hohe Schadensleistung pro Runde belohnt wird.

Ihr Zeitfenster für Burst-Schaden während der „Supreme Stance“ fällt mit den Phasen zusammen, in denen eine hohe Schadensleistung pro Runde belohnt wird. Am besten für die allgemeine Landwirtschaft geeignet: Mit über 134 SPD und dem „Energy Regen Rope“ meistert sie die üblichen „Simulated Universe“-Inhalte und wöchentliche Herausforderungen ohne spezielle Energieunterstützung.

Attribut Details Seltenheit 5 Sterne Element Blitz Pfad Gedenken Rolle Haupt-DPS Veröffentlichung Version 3.0, Phase 2 (5. Februar 2025) Synchronsprecher EN: Morgan Lauré | JP: Aya Endo | CN: Chu Yue | KR: Oh Ro-ah

Quelle Gesamtbewertung MoC PF AS Spiel 8 S+ Gesamt S+ S+ S+ Wann kommst du wieder? Partner (Sonntag)-Tag; ohne ihn sinkt das Level um 1–2 Stufen T1 T1.5 T1

So spielst du Aglaea in HSR

Der beste Aglaea-Build für HSR gliedert sich in zwei Phasen: eine Aufbauphase vor „Supreme Stance“ und eine Ausnutzungsphase währenddessen. Der Umgang mit der Energielücke zwischen diesen Phasen ist die zentrale Fähigkeit, die effizientes von ineffizientem Spiel unterscheidet.

Setze in der Vorbereitungsphase vor dem Kampf die Technik ein, um den Garmentmaker zu beschwören und zu Beginn des Kampfes 30 Energie zu erhalten. Setze bei Aglaeas erster Aktion die Fertigkeit (Erhebe dich, erhabener Ruhm) ein, wenn der Garmentmaker nicht anwesend ist; andernfalls setze den Basisangriff ein, um „Nahtstich“ anzuwenden. Verwende von diesem Zeitpunkt an Basisangriffe, um SP zu sparen. Garmentmaker führt bei jeder seiner Aktionen einen automatischen Angriff mit „Thorned Snare“ aus und baut bei jedem Treffer von „Seam Stitch“ SPD-Stapel durch das Memosprite-Talent (A Body Brewed by Tears) auf. Jeder Stapel fügt auf Stufe 10 pauschal 63,8 SPD hinzu.

Sobald die ultimative Fähigkeit (Tanz, Schicksalsweberin) aktiviert wird, beginnt die „Supreme Stance“. Aglaea erhält 100 % Aktionsbeschleunigung und ist sofort an der Reihe. Nutze während der „Supreme Stance“ in jeder Runde den verstärkten Basisangriff (Schlag durch tausendfache Küsse). Jeder gemeinsame Angriff mit Garmentmaker trifft das Hauptziel und benachbarte Gegner, wendet „Seam Stitch“ an und baut weiterhin SPD-Stapel auf. Die A2-Spur („The Myopic’s Doom“) wandelt die kombinierte SPD beider Einheiten in pauschalen Angriff um: Jeder gewonnene Stapel verstärkt gleichzeitig sowohl Garmentmakers Geschwindigkeit als auch den Schaden beider Einheiten.

Um „Supreme Stance“ aufrechtzuerhalten, ist ein sorgfältiger Energieumlauf erforderlich. Setze die ultimative Fähigkeit erneut ein, bevor der Countdown abläuft, um sie zurückzusetzen. Sundays Fähigkeit beschleunigt sowohl Aglaeas als auch Garmentmakers Aktionen durch einen einzigen Einsatz, wodurch Garmentmaker in jedem Zyklus mehr Züge zur Verfügung hat, um SPD-Stapel anzusammeln. Huohuos „Ultimate“ stellt Energie wieder her, basierend auf einem Prozentsatz von Aglaeas maximaler Energie, und hilft so, die 350-Energie-Lücke zwischen den „Ultimates“ zu schließen. Bei E0 ohne Sunday setze „Energy Regen Rope“ ein und nutze den A6-Trace („Der rasende Sol“), um den Kampf mit 50 % Energie zu beginnen und so die Zeit bis zur ersten „Supreme Stance“ zu verkürzen.

Vor- und Nachteile von Aglaea

Der beste Aglaea-Build mit HSR sorgt während des gesamten Schadensfensters für eine gesunde SP-Bilanz im Team, da ihr verstärkter Basisangriff im „Supreme Stance“ keine SP verbraucht. Dieser echte Vorteil gegenüber den meisten Haupt-DPS-Charakteren hat jedoch einen Nachteil: Die Kosten ihrer ultimativen Fähigkeit in Höhe von 350 Energie führen ohne spezielle Energieunterstützung zu erheblichen Lücken.

Vorteile Nachteile ✅ 100 % Aktionsvorauszahlung beim endgültigen Eintritt in die „Supreme Stance“ ✅ SP-positiv während der „Supreme Stance“-Haltung durch „Enhanced Basic ATK“ ✅ Starker Explosions-Flächenschaden, der das Hauptziel und benachbarte Gegner erfasst ✅ Hohe Schadensausbeute in beiden Phasen ihres Angriffsablaufs ✅ Gemeinsame ATK löst Treffer-Effekte zweimal aus (z. B. Robins „Concerto“-Schaden) ✅ Die Skalierung von SPD zu ATK belohnt Investitionen in Relikte multiplikativ ❌ 350 Energiekosten führen bei E0 ohne Prämienunterstützung zu Energielücken ❌ Der Schaden außerhalb der „Supreme Stance“ ist gering ❌ Die besten Unterstützer sind allesamt limitierte Premium-Charaktere ❌ Laut Prydwen sinkt die Leistung ohne Sonntag um 1–2 Stufen ❌ E1 und Signature Light Cone sind erforderlich, damit sie ihr volles Potenzial entfalten kann

Fazit: Aglaea eignet sich am besten für Spieler, die sich auf das Endspiel konzentrieren und bereit sind, in „Sunday“ und Premium-Sustain zu investieren. F2P-Spieler und Spieler mit geringen Ausgaben können sie zwar einsetzen, werden jedoch ohne die Unterstützung von „Action Advance“ und Huohuos Energiezyklus eine deutlich geringere Leistung erzielen.

Aglaea HSR im Überblick: Ausrüstung, Fähigkeiten und Fertigkeiten

Aglaeas wichtigste Schadensquelle im besten Aglaea-Build „HSR“ ist der verstärkte Basisangriff „Slash by a Thousandfold Kiss“, ein gemeinsamer Angriff mit Garmentmaker, der das Hauptziel und benachbarte Gegner trifft. Die Fertigkeit „Rise, Exalted Renown“ dient dazu, Garmentmaker zu beschwören oder zu heilen, und wird während „Supreme Stance“ nur selten eingesetzt. Die ultimative Fähigkeit (Tanz, Schicksalsweberin) ist der Dreh- und Angelpunkt des Kits: Sie aktiviert die „Supreme Stance“, beschwört Garmentmaker mit voller HP und gewährt sofort „Action Advance“.

Das Talent (mit rosigen Fingern) ist das Herzstück des Sets. Es bestimmt die Skalierung von SPD und HP des Garmentmakers und bindet die Seam-Stitch-Mechanik zusammen. Das Memosprite-Talent (Ein Körper aus Tränen) fügt Garmentmaker bei jedem Treffer von „Seam Stitch“ SPD-Stapel hinzu und treibt so die SPD-zu-ATK-Umwandlung in A2 (Das Schicksal des Kurzsichtigen) an. A4 (Der letzte Faden des Schicksals) behält einen SPD-Stack bei, wenn Garmentmaker verschwindet, und verkürzt so die Aufladezeit zwischen den „Supreme Stance“-Fenstern. Kleinere Spuren tragen +12 % CRIT-Rate, +22,4 % Blitzschaden und +12,5 % DEF zum Aglaea-Build bei. Dieses Set zielt auf eine Konfiguration mit hoher SPD und hohem CRIT ab, die sich multiplikativ skaliert: Eine höhere SPD bedeutet mehr ATK, mehr Schaden und mehr Aktionen pro Zyklus.

Fähigkeit Typ Energie Pause Beschreibung Dorniger Nektar (Grundangriff) Einzelziel 20 10 Fügt einem Gegner Blitzschaden in Höhe von 140 % von Aglaeas Angriffskraft zu. „Tausendfacher Kuss“ (Verbesserter Basisangriff) Blast 20 60 + 30 angrenzend Aglaea und Garmentmaker führen einen gemeinsamen Angriff auf das Ziel aus und fügen diesem Blitzschaden in Höhe von 280 % von Aglaeas Angriffskraft und 280 % von Garmentmakers Angriffskraft zu; benachbarte Ziele erleiden zusätzlich 126 % der Angriffskraft jeder Einheit. Es können keine Fertigkeitspunkte zurückgewonnen werden. Erhebe dich, erhabener Ruhm (Fertigkeit) Beschwören/Wiederherstellen 20 — Stellt 50 % der maximalen Lebenspunkte des Garmentmakers wieder her. Ist der Garmentmaker nicht anwesend, wird er beschworen und führt sofort eine Aktion aus. Tanz, Schicksalsweberin (Ultimate) Verbessern 5 (Kosten: 350) — Beschwört Garmentmaker (oder stellt die HP auf das Maximum wieder her, falls vorhanden). Aglaea wechselt in die „Supreme Stance“ und wird sofort aktiv. Verstärkt den Basisangriff durch „Thousandfold Kiss“ zu einem Hieb; Fertigkeiten können nicht eingesetzt werden. Garmentmaker wird immun gegen Crowd Control. Ein Countdown mit einer festen Geschwindigkeit von 100 erscheint. Durch erneuten Einsatz der ultimativen Fähigkeit wird der Countdown zurückgesetzt. Wenn der Countdown abgelaufen ist, zerstört sich Garmentmaker selbst. Rosafinger (Talent) Verbessern 10 — Die anfängliche Geschwindigkeit des Schneidermeisters entspricht 35 % von Aglaeas Geschwindigkeit, und seine maximalen HP entsprechen 66 % von Aglaeas maximalen HP plus 720 (auf Stufe 10). Solange der Schneidermeister auf dem Spielfeld ist, fügen Aglaeas Angriffe dem Ziel den Status „Nahtstich“ zu. Nach dem Angriff auf Gegner mit „Seam Stitch“ verursacht er zusätzlichen Blitzschaden in Höhe von 30 % von Aglaeas Angriffskraft. Meteorischer Spalt (Technik) AoE 0 20 Beschwört den Schneider und führt einen gemeinsamen Vorwärtsangriff aus. Nach Eintritt in den Kampf regeneriert er 30 Energie und fügt allen Gegnern Blitzschaden in Höhe von 100 % von Aglaeas Angriffskraft zu. Verursacht bei einem zufällig ausgewählten Gegner den Status „Nahtstich“. Dornfalle (Fähigkeit des Memosprites) Blast 10 30 + 15 angrenzend Fügt einem Gegner Blitzschaden in Höhe von 154 % des Angriffswerts und benachbarten Zielen Blitzschaden in Höhe von 92,4 % des Angriffswerts zu. Ein von Tränen geschmiedeter Körper (Memosprite-Talent) Verbessern 0 — Nach einem Angriff auf einen Gegner mit „Seam Stitch“ erhöht sich die Geschwindigkeit des Garmentmakers ab Stufe 10 um 63,8 pro Stapel (max. 6 Stapel). Setzt in seinem Zug automatisch „Thorned Snare“ ein, wobei Ziele von „Seam Stitch“ Vorrang haben. Nebeneffekte: Wenn der Garmentmaker beschworen wird, wird seine Aktion um 100 % beschleunigt; wenn der Garmentmaker verschwindet, regeneriert Aglaea 20 Energie.

Spur Name Wirkung A2 Das Schicksal der Kurzsichtigen Erhöht in der „Supreme Stance“-Haltung die Angriffskraft von Aglaea und Garmentmaker um einen Wert, der 720 % von Aglaeas Geschwindigkeit plus 360 % von Garmentmakers Geschwindigkeit entspricht. A4 Der letzte Faden des Schicksals Wenn Garmentmaker verschwindet, können bis zu 1 Stapel des Geschwindigkeitsbonus aus dem Talent „Memosprite“ erhalten bleiben. Wenn Garmentmaker erneut beschworen wird, erhält er die erhaltenen Stapel des Geschwindigkeitsbonus. A6 Der rasende Sol Wenn die Energie dieser Einheit zu Beginn des Kampfes unter 50 % liegt, wird die Energie dieser Einheit auf 50 % wiederhergestellt.

Aglaea HSR: Spuren und Eidelone

Die Priorität der Spuren im HSR-Aglaea-Build richtet sich auf Spuren, die den SPD-Stapelwert und den gemeinsamen Angriffsschaden des Garmentmakers direkt erhöhen. Maximiere das Memosprite-Talent, die Memosprite-Fähigkeit, den Basisangriff und die Ultimative Fähigkeit als Gruppe mit höchster Priorität: Diese vier Spuren bilden den Kern des Schadensausstoßes während der „Supreme Stance“. Die Fertigkeit hat die niedrigste Priorität, da sie nur Garmentmakers HP wiederherstellt und während aktiver „Supreme Stance“-Züge selten eingesetzt wird.

Spur Priorität Erläuterung Memosprite Talent (Ein Körper, geschmiedet aus Tränen) ★★★★★ Bestbewertet Bestimmt den SPD-Stapelwert des Bekleidungsherstellers pro Treffer – bis zu 63,8 SPD pro Stapel auf Stufe 10. Sollte als Erstes maximiert werden, da dies direkt die Schadensobergrenze der „Supreme Stance“ festlegt. Memosprite-Fähigkeit (Dornfalle) ★★★★★ Bestbewertet Der Hauptangriff des Garmentmakers. Der gesamte Schaden des Garmentmakers skaliert mit dieser Verfolgungsstufe. Maximiere diese zusammen mit dem Memosprite-Talent. Grundlegender Angriff (Dorniger Nektar / Tausendfacher Kuss) ★★★★★ Bestbewertet Hauptschadensquelle während der „Supreme Stance“-Phase. Maximaler Schaden in Verbindung mit Memosprite-Spuren. Ultimate (Tanz, Schicksalsweberin) ★★★★★ Bestbewertet Mit jeder Verbesserung steigt die SPD-Prozentzahl pro Boost-Stapel von 10 % auf Stufe 1 auf 15 % auf Stufe 10. Eine höhere Stufe der ultimativen Fähigkeit bedeutet mehr Kampfgeschwindigkeit während der „Supreme Stance“. Talent (mit rosigen Fingern) ★★★★☆ Hoch Erhöht die maximalen HP und den zusätzlichen Schaden des Garmentmakers. Für eine praktische HP-Überlebensfähigkeit werden die Stufen 7–8 empfohlen; darüber hinaus nimmt der Nutzen im Vergleich zu anderen Spuren ab. Fähigkeit (Aufstieg, Erhabener Ruhm) ★★☆☆☆ Niedrig Erhöht lediglich die HP-Regeneration des Garmentmakers. Wird im „Supreme Stance“ selten eingesetzt. Als Letztes leveln oder überspringen.

Bonusfähigkeit Priorität Warum das wichtig ist A2: Das Schicksal der Kurzsichtigen ★★★★★ Bestbewertet Die Umwandlungsmechanik von SPD in ATK. Jeder SPD-Punkt von „Garmentmaker“ oder aus Relikten wird bei beiden Einheiten direkt in pauschalen ATK-Wert umgewandelt. Maximiere zuerst. A4: Der letzte Faden des Schicksals ★★★★★ Bestbewertet Behält zwischen den Beschwörungen 1 SPD-Stapel bei, wodurch sich die Anlaufzeit nach dem Verschwinden des Garmentmakers verkürzt. Entscheidend für gleichbleibenden Schaden während der gesamten Dauer des „Supreme Stance“. A6: Der rasende Sol ★★★★☆ Hoch Füllt die Energie zu Beginn des Kampfes auf 50 % auf, falls sie unter 50 % liegt. Beschleunigt den ersten Einsatz der ultimativen Fähigkeit in MoC-Inhalten mit mehreren Wellen erheblich.

Auf Stufe E0 ist der beste HSR-Build für Aglaea zwar funktionsfähig, steht jedoch aufgrund ihrer ultimativen Fähigkeit, die 350 Energie kostet, unter Druck beim Energiemanagement. Stufe E1 ist für die meisten Spieler der empfohlene Haltepunkt: Sie behebt die größte Schwäche von E0, indem sie pro Treffer auf das „Seam Stitch“-Ziel 20 Energie generiert.

E# Name Volle Wirkung Anlageurteil E1 Im Sog der Venus Ein Gegner, der unter „Seam Stitch“ leidet, erleidet 15 % mehr Schaden. Nachdem Aglaea oder Garmentmaker dieses Ziel angegriffen hat, regeneriert er zusätzlich 20 Energie. Empfohlener Haltepunkt für die meisten Spieler. Schließt Energielücken direkt und sorgt für eine Schadenssteigerung von 15 %. Game8 bewertet dies als „Fantastisch“. E2 Segle auf dem Floß der Augenlider Wenn Aglaea oder der Schneider eine Aktion ausführen, ignoriert der von Aglaea und dem Schneider verursachte Schaden 14 % der Verteidigung des Ziels. Der Effekt ist bis zu 3-mal stapelbar und hält an, bis eine andere Einheit aktiv eine Fähigkeit einsetzt. Gut. Bis zu 42 % DEF-Ignorierung bei voller Stapelanzahl. Solides Sekundärziel für Spieler, die gerne viel investieren. E3 Hinterlasse es im Zusammenschmelzen des Taus Fähigkeitsstufe +2 (max. 15). Grundangriffsstufe +1 (max. 10). Memosprite-Talentstufe +1 (max. 10). Passive Stufenverstärkung. Wirkt sich direkt auf den Basisangriff und das Memosprite-Talent aus. E4 Ein Schimmer unter der Oberfläche des Marmors Die maximale Stapelanzahl des Effekts „Geschwindigkeitsschub“ aus dem Memosprite-Talent wird um 1 erhöht. Nachdem Aglaea einen Angriff ausgeführt hat, kann sie außerdem dafür sorgen, dass Garmentmaker den Effekt „Geschwindigkeitsschub“ aus dem Memosprite-Talent erhält. Gut. Ein zusätzlicher SPD-Boost-Stack erhöht die Geschwindigkeit des Garmentmakers und den ATK-Bonus aus A2. Game8 bewertet dies als „Gut“. E5 Unter dem Schleier der Trauer Ultimative Stufe +2 (max. 15). Talentsstufe +2 (max. 15). Memosprite-Fähigkeitsstufe +1 (max. 10). Passive Stufenverstärkung; erhöht die SPD-Prozentsätze pro Stapel und den Schaden von „Garmentmaker“. In erster Linie ein Sprungbrett auf dem Weg zu E6. E6 Im Gewebe des Schicksals schwanken Erhöht im „Supreme Stance“ die Blitz-Widerstandsdurchdringung (Lightning RES PEN) von Aglaea und Garmentmaker um 20 %. Wenn Aglaeas oder Garmentmakers SPD 160/240/320 übersteigt, erhöht sich der gemeinsame Angriffsschaden um 10 %/30 %/60 %. Wale-Stufe. Ab einer SPD-Schwelle von 320 findet eine transformative Veränderung statt, doch um diese zu erreichen, sind erhebliche SPD-Investitionen erforderlich. Game8 bewertet dies als „Erstaunlich“.

Die besten Aglaea-Lichtkegel (Rangliste)

Ein starker Lichtkegel für den besten Aglaea-Build im HSR-Modus erhöht die feste Basis-Geschwindigkeit (nicht die Geschwindigkeitsprozent), gewährt kritischen Schaden oder verstärkt den Basis-Angriffsschaden so, dass dies sowohl für Aglaea als auch für den Garmentmaker gilt. Da der Garmentmaker seine Treffer-Effekte unabhängig von Aglaea auslöst, sind Lichtkegel, die sowohl den Träger als auch das Memosprite verstärken, besonders wertvoll. Die folgende Liste ist von der stärksten zur schwächsten Option sortiert.

Lichtkegel Seltenheit Wert Zeit, verwoben zu Gold ★★★★★ Best in Slot Jetzt schwitzen, später weniger weinen ★★★★ Eine starke Alternative Grüße von den Genies ★★★★ Situativ Erinnerung ★★★ Haushalt

#1. Bester Gesamteindruck – „Zeit, verwoben zu Gold“

„Zeit, verwoben zu Gold“ ist Aglaeas Markenzeichen und eindeutig die beste Ausrüstung aller Quellen. Der entscheidende Unterschied ist die pauschale Basis-Geschwindigkeit von +12. Da sowohl die anfängliche Geschwindigkeit des Garmentmakers als auch die Geschwindigkeitsboni aus dem Memosprite-Talent als Prozentsatz von Aglaeas Basis-Geschwindigkeit skalieren, ist eine pauschale Erhöhung der Basis-Geschwindigkeit multiplikativ wertvoller als herkömmliche Geschwindigkeits-Sekundärwerte. Die „Brocade“-Mechanik stapelt sich während „Supreme Stance“ schnell, da sowohl Aglaea als auch der Garmentmaker jeweils einen Stapel pro gemeinsamer Attacke auslösen. Bei 6 Stapeln gewährt der Kegel beiden Einheiten +54 % CRIT-DMG und +54 % Basic-ATK-DMG, was ihre primäre Schadensquelle direkt verstärkt.

Dies ist die beste Einzelinvestition für jeden Spieler, der langfristig den besten Aglaea-Build für HSR aufrechterhalten möchte. Der pauschale Geschwindigkeitsbonus erschließt höhere Geschwindigkeits-Breakpoints, für deren Erreichen sonst mehrere Reliktteile erforderlich wären.

Seltenheit ★★★★★ ATK 635 HP 1,058 DEF 396

#2. Eine gute Alternative – Jetzt schwitzen, später weniger weinen

„Jetzt schwitzen, später weniger weinen“ gewährt +12 % Krit-Chance in Stufe 1 und einen permanenten Schadensbonus von 24 % für Aglaea und Garmentmaker, solange Garmentmaker auf dem Spielfeld ist. Während der „Supreme Stance“ ist Garmentmaker stets aktiv, sodass der Schadensbonus während des gesamten Zeitfensters mit dem höchsten Schaden wirksam ist. Game8 bewertet dies als die beste Option unter den Nicht-Signature-Optionen. Beachte, dass dieser Lichtkegel den Battle Pass (Nameless Glory Lv. 30) erfordert und keine Free-to-Play-Option ist. Spieler ohne Battle-Pass-Zugang sollten stattdessen „Geniuses’ Greetings“ oder „Reminiscence“ aus dem Standard-Warp-Pool verwenden.

Dies ist die beste Option für Spieler mit Battle-Pass-Zugang, die die Leistung des HSR-Aglaea-Builds ohne einen begrenzten 5-Sterne-Light-Cone maximieren möchten.

Seltenheit ★★★★ ATK 529 HP 1,058 DEF 198

#3. Situationsbezogene „Genie“-Grüße

„Geniuses’ Greetings“ gewährt nach jedem Einsatz der ultimativen Fähigkeit für 3 Runden +16 % Angriff und +20 % Grundangriffsschaden. Da Aglaea unmittelbar nach der Aktivierung ihrer ultimativen Fähigkeit in die „Supreme Stance“ wechselt, passt das 3-Runden-Fenster gut zu ihrer aktiven Schadensphase. Dieser Lichtkegel verliert jedoch erheblich an Wert, wenn Krit-Schadens-Buffs aus Teamquellen wie Sunday und Relikt-Sets bereits aktiv sind, da die Wirkung von Krit-Schadens-Stapeln abnimmt. Er funktioniert am besten, wenn die Krit-Schadens-Buffs des Teams unterdurchschnittlich sind oder wenn die Angriffsinvestition unter dem Zielwert von 2.600 liegt.

Verwende dies, wenn du es aus normalen Warp-Zügen erhalten hast und dir „Jetzt schwitzen, später weniger weinen“ oder „Zeit, verwoben zu Gold“ fehlen.

Seltenheit ★★★★ ATK 476 HP 952 DEF 330

Nr. 4. Preisgünstige Variante – Reminiscence

„Reminiscence“ auf Stufe 5 gewährt sowohl dem Träger als auch dem Memosprite stapelbare Schadensboni von bis zu 32 % bei 4 Stapeln. Die Stapel werden zurückgesetzt, wenn der Garmentmaker verschwindet, sodass es nach jeder erneuten Beschwörung der ultimativen Fähigkeit eine Aufbauphase gibt. Game8 bewertet dies als eine gute, kostengünstige Option. Der Wert steigt ab E1, da die verlängerte Wirkungsdauer von „Supreme Stance“ eine konsistentere Stapelakkumulation ermöglicht, bevor der Countdown abläuft. Übertrage es über ein beliebiges Standard-Warp-Banner auf S5.

Ideal für Investitionen in der Frühphase oder für Akteure, denen keine der höherwertigen Optionen zur Verfügung stehen.

Seltenheit ★★★ ATK 423 HP 635 DEF 264

Die besten Aglaea-Relikte und Ebenen-Sets

Die besten Relikte für den Aglaea-Build mit HSR-Fokus konzentrieren sich auf drei Bereiche: SPD-Breakpoints (134/135 oder 160/161 vor Team-Buffs), Schwellenwerte für die Krit-Rate (Ziel: 100 % im Kampf bei Anwendung aller Buffs) und Energieregeneration, um den „Supreme Stance“-Loop aufrechtzuerhalten. Jede Wahl von Relikt und Ornament wirkt sich direkt auf die SPD-zu-ATK-Mechanik aus A2 (The Myopic’s Doom) aus.

Relikte

Name Wert Funktionen Held des Siegesliedes Am besten 2 Teile: Angriff +12 %. 4 Teile: Solange Memosprite auf dem Spielfeld ist, erhält der Träger +6 % Geschwindigkeit; wenn Memosprite angreift, erhalten der Träger und Memosprite 2 Runden lang +30 % kritischen Schaden. Musketier des Wildweizens Anständig 2-teilig: Angriff +12 %. 4-teilig: Nach dem Basisangriff: Geschwindigkeit +10 % und Schaden des Basisangriffs +20 % für 1 Runde (nur für den Träger).

„Held des Siegesliedes“ ist mit großem Abstand das beste Relikt-Set für diesen Aglaea-Build. Der 4-teilige Bonus wird während der gesamten Dauer von „Supreme Stance“ passiv aktiviert: Der SPD-Bonus addiert sich multiplikativ zu Aglaeas vorhandener SPD für die A2-Umwandlung, und der CRIT-DMG-Bonus wirkt bei jedem Memosprite-Angriff sowohl auf Aglaea als auch auf Garmentmaker. Die 2-Runden-Dauer wird kontinuierlich erneuert, solange Garmentmaker angreift.

„Musketier des Wilden Weizens“ ist eine kostengünstige Alternative, wenn Teile des „Helden des triumphalen Gesangs“-Sets nicht verfügbar sind. Der 4er-Setbonus wirkt sich nur auf Aglaeas eigene Basisangriffskraft und -geschwindigkeit aus und gilt nicht für den „Gewandmacher“. Nutze ihn als Übergangslösung in der frühen Farmphase, bevor das vollständige 4er-Set des „Helden des triumphalen Gesangs“ komplett ist.

Flächige Ornamente

Name Wert Funktionen Der wundersame Banan-Vergnügungspark Am besten 2-teilig: Kritischer Schaden +16 %. Solange sich ein vom Träger beschworenes Ziel auf dem Spielfeld befindet, zusätzlich +32 % kritischer Schaden. Insgesamt: +48 % kritischer Schaden, solange „Garmentmaker“ aktiv ist. Rutilant Arena Gut 2-teilig: Kritische Trefferquote +8 %. Wenn die kritische Trefferquote 70 % oder mehr erreicht, erhöhen sich der Basisangriff und der Fertigkeitsschaden um 20 %. Gilt nur für Aglaea. Firmament Frontline: Glamoth Anständig 2-teilig: ATK +12 %. Wenn die Geschwindigkeit des Trägers 135 oder 160+ beträgt, erhöht sich der Schaden um 12 % bzw. 18 %. Gilt nicht direkt für den Schneider.

Der Wondrous BananAmusement Park ist das beste Planar-Ornament für den besten Aglaea-Build im HSR. Die kombinierten +48 % Krit-Schaden, wenn „Garmentmaker“ während der „Supreme Stance“ aktiv ist, stellen den größten passiven Krit-Schaden-Bonus dar, den ein Ornament in diesem Slot bieten kann. „Rutilant Arena“ ist eine solide zweite Wahl für Spieler, die vor Kampfboni eine Krit-Rate von 70 % auf dem Charakterblatt erreichen, bleibt jedoch hinter „BananAmusement Park“ zurück, da es nicht von „Garmentmaker“ profitiert. „Firmament Frontline: Glamoth“ ist nützlich, wenn man die Geschwindigkeits-Breakpoints von 135 oder 160 auf natürliche Weise erreicht, ist jedoch speziell für diesen Build die schwächste der drei Optionen.

Aglaea – Priorität der Attribute

Die primäre Priorität für den besten Aglaea-Build in HSR ist: zuerst Geschwindigkeit (SPD), dann Krit-Rate und an dritter Stelle Krit-Schaden. Angriffskraft (ATK) ist zweitrangig, da A2 („The Myopic’s Doom“) Geschwindigkeit direkt in pauschale Angriffskraft umwandelt: Jeder Geschwindigkeitspunkt über dem Basiswert sorgt bereits passiv für mehr Angriffskraft. Jeder SPD-Punkt von Aglaea fügt während „Supreme Stance“ 720 % dieses Wertes als pauschalen ATK für sie selbst und 360 % für Garmentmaker hinzu, was SPD zum effizientesten Wert zum Stapeln macht. Da Sunday über sein Talent CRIT-Rate bereitstellt, können Spieler, die dieses Team einsetzen, ihre Relikt-Priorität stärker auf SPD und CRIT-DMG verlagern.

Wichtigste Statistiken

Relikt-Slot Hauptstatistik Grund Hauptteil Krit. Schaden % (mit Sunday) / Krit. Treffer % (ohne Sunday) Verwende den „Krit.Schaden“-Körper, wenn Sunday über sein Talent die Krit.Rate erhöht. Verwende den „Krit.Rate“-Körper, wenn Sunday nicht im Team ist oder die Krit.Rate unter 70 % liegt. Füße SPD Prioritäre Hauptstatistik: ATK% (Angriff) – nur, wenn sowohl „Sunday“ als auch „Huohuo“ zusammen eingesetzt werden, da ihre kombinierte Unterstützung den SPD-Verlust pro Spiel 8 ausgleicht. Ebenkugel Blitzschaden (%) Wird gegenüber allen anderen Quellen bevorzugt. Die ATK%-Sphäre kommt nur in Betracht, wenn der ATK-Wert unter 2.600 fällt. Verbindungsseil Energie-Regenerationsrate in % Standard-Hauptstatistik. Wechsle nur einmal am Sonntag zu „ATK% Rope“; zusammen decken Sunday und Huohuo den gesamten Energiekreislauf ab.

Sekundäre Priorität

SPD > Krit. Trefferquote (%) > Krit. Schaden (%) > Angriff (%) > Fester Angriff

Sub-Stat Priorität Anmerkungen SPD ★★★ Hoch Erhöht sowohl die Aktionsanzahl als auch die Angriffskraft über A2. Strebe Werte von 134–135 oder 160–161 vor den Team-Buffs an. Wenn du Sunday einsetzt, bleibe genau 1 SPD über ihm, damit „Action Advance“ immer Aglaea trifft. CRIT-Rate in % ★★★ Hoch Strebe eine Trefferquote von 100 % im Kampf an, einschließlich des 4-Teile-Effekts von „Held des triumphalen Gesangs“ und der Team-Krit-Raten-Buffs. Verfehlte kritische Treffer sind angesichts der hohen Häufigkeit von Kombinationsangriffen während der „Höchsten Haltung“ kostspielig. CRIT DMG% ★★★ Hoch Ziel: 120 %+ vor dem Kampf. „Sunday’s Ultimate“ gewährt einen Bonus auf kritischen Schaden; „BananAmusement Park“ gewährt +48 %, solange „Garmentmaker“ aktiv ist. ATK% ★★ Mittel Ziel: 2.600+ Angriff. Angriff ist gegenüber Geschwindigkeit und Kritischer Treffer zweitrangig, da A2 einen festen Angriffsbonus aus der Geschwindigkeit gewährt, wodurch der Grenznutzen von prozentualen Angriffs-Sekundärwerten sinkt. Flache ATK ★ Niedrig Ein nützlicher Lückenfüller, sobald andere Werteziele erreicht sind.

Zielwerte für Leistungsindikatoren

Staat Ziel Anmerkungen SPD 134–135 oder 160–161 1 über dem SPD-Wert vom Sonntag, falls er eingesetzt wird. SPD Feet ist standardmäßig erforderlich. CRIT-Rate 100 % im Kampf Einschließlich des 4-Teile-Effekts von „Held des Siegesgesangs“ und der Team-Krit-Rate-Buffs. CRIT DMG 120 %+ vor dem Kampf Der Wert steigt, sobald die Zielwerte für SPD und CRIT-Rate erreicht sind und Team-Buffs berücksichtigt werden. ATK über 2.600 A2 sorgt für einen festen Angriffsschaden durch die Geschwindigkeit, wodurch dieses Ziel leichter zu treffen ist als die meisten anderen DPS-Charaktere. Energie-Regenerationsrate Energie-Regenerationsseil (Standard) Wechsle erst dann zu „ATK% Rope“, wenn Sunday und Huohuo zusammen die Energielücke von 350 schließen.

Strategie mit geringem Investitionsaufwand

Spieler, die lernen möchten, wie man Aglaea HSR mit begrenztem Budget aufbaut, sollten sich auf drei Prioritäten in dieser Reihenfolge konzentrieren: Erreiche den ersten SPD-Breakpoint von 134–135 mithilfe von SPD-Füßen und SPD-Sekundärwerten; erreiche eine Krit-Rate von 70 %+, um „Rutilant Arena“ zu aktivieren; und setze das „Energy Regen Rope“ ein, um den „Supreme Stance“-Loop aufrechtzuerhalten. Bis das vollständige 4-teilige „Held des Siegesliedes“-Set verfügbar ist, nutze 2 Teile „Held des Siegesliedes“ plus 2 Teile eines beliebigen ATK-Sets als Übergangslösung. Beginne mit „Lightning DMG Sphere“ und „Energy Regen Rope“ als Hauptstatistiken, unabhängig vom Status der übrigen Ausrüstung.

Vergleich der Basiswerte von Aglaea

Stufe ATK DEF HP SPD 1 95 66 169 102 40 356 248 634 102 80 699 485 1,242 102

Aglaeas Angriffswert skaliert zwischen Level 1 und Level 80 von 95 auf 699, was bestätigt, dass sich Relikte mit prozentualem Angriffsbonus und die Umwandlung von Geschwindigkeit in Angriff bei A2 gut mit ihrer Grundstatistik kombinieren lassen. Ihre SPD ist auf allen Stufen auf 102 festgelegt: Jeder SPD-Punkt über dem Basiswert stammt ausschließlich von Relikten, Lichtkegel-Boni und Team-Buffs. Das bedeutet, dass die SPD-Schwellenwerte von 134–135 und 160–161 für den besten Aglaea-Build im HSR vollständig von der Ausrüstung abhängen, wodurch das Farmen von SPD-Relikten nicht optional, sondern unerlässlich ist.

Die praktische Erkenntnis: Priorisiere frühzeitig die SPD-Sekundärwerte und SPD-Füße, um den ersten Schwellenwert bei 134–135 SPD zu erreichen. Dadurch wird der Bonus des „Firmament Frontline: Glamoth“-Ornaments freigeschaltet und die grundlegende Energiedisziplin der „Supreme Stance“ sichergestellt. Jeder zusätzliche SPD-Sekundärwert jenseits dieses Schwellenwerts wird über A2 in ATK umgewandelt, was SPD zum effizientesten Wert macht, in den man im Reliktpool von Aglaea investieren sollte.

HSR Aglaea-Teamkollegen

Die Teamkameraden für den optimalen Aglaea-Build wurden anhand von drei Kriterien ausgewählt: „Action Advance“ für Garmentmaker, um SPD-Stapel schneller zu sammeln, Energieerzeugung, um die Lücke bei der 350-Energie-Ultimativattacke zu schließen, sowie eine Verstärkung des kritischen Schadens, die sich effizient mit Aglaeas eigener Investition stapelt. Sundays Fähigkeit, sowohl Aglaeas als auch Garmentmakers Aktionen durch einen einzigen Skill-Einsatz voranzutreiben, ist die entscheidende Interaktion, die den Honkai Star Rail Aglaea-Build in die Spitzenklasse hebt.

Action Advance / Harmony-Support

Sonntag (5★ Limited)

Rolle: Harmony-Support

Harmony-Support Warum sie mit Aglaea zusammenarbeiten: Sundays Fertigkeit verbessert sowohl Aglaeas als auch Garmentmakers Aktionen unabhängig voneinander bei jedem Einsatz, wodurch Garmentmaker in jedem Zyklus mehr Züge zur Verfügung hat, um SPD-Stapel anzusammeln. Seine ultimative Fähigkeit stellt Aglaea basierend auf ihren maximalen Energiekosten etwa 70 Energie wieder her, was die Ausfallzeit von „Supreme Stance“ erheblich verkürzt. Sein CRIT-DMG-Talent-Buff wirkt während der Dauer seiner ultimativen Fähigkeit und summiert sich direkt mit den Boni von „BananAmusement Park“ und „Held des Siegesliedes“. Prydwen merkt an, dass Sunday einen Großteil von Aglaeas größten Problemen löst und gleichzeitig eine immense Schadensverstärkung bietet. Weitere Informationen zu diesem Support findest du in unserem Artikel „Best Sunday Build HSR“.

Sundays Fertigkeit verbessert sowohl Aglaeas als auch Garmentmakers Aktionen unabhängig voneinander bei jedem Einsatz, wodurch Garmentmaker in jedem Zyklus mehr Züge zur Verfügung hat, um SPD-Stapel anzusammeln. Seine ultimative Fähigkeit stellt Aglaea basierend auf ihren maximalen Energiekosten etwa 70 Energie wieder her, was die Ausfallzeit von „Supreme Stance“ erheblich verkürzt. Sein CRIT-DMG-Talent-Buff wirkt während der Dauer seiner ultimativen Fähigkeit und summiert sich direkt mit den Boni von „BananAmusement Park“ und „Held des Siegesliedes“. Prydwen merkt an, dass Sunday einen Großteil von Aglaeas größten Problemen löst und gleichzeitig eine immense Schadensverstärkung bietet. Weitere Informationen zu diesem Support findest du in unserem Artikel „Best Sunday Build HSR“. Anmerkung zur Rotation: Wende in jeder Runde „Sundays Fähigkeit“ auf Aglaea an. Stelle „Sunday“ auf eine Geschwindigkeit (SPD) unter der von Aglaea ein: 134, wenn Aglaea 135 hat, oder 160, wenn sie 161 hat, damit „Action Advance“ immer korrekt ausgelöst wird.

Vorteile Nachteile ✅ „Action Advance“ für Aglaea und Garmentmaker durch einen einzigen Einsatz der Fertigkeit ✅ Etwa 70 Energie pro ultimativer Fähigkeit bei Aglaeas Kosten von 350 ❌ Limitierte 5-Sterne-Karte mit hohen Beschaffungskosten ❌ SPD-Einstellung erforderlich, um eine Fehlausrichtung von Action Advance zu vermeiden

Cyrene (5★ Limitiert)

Rolle: Support – DMG Amplification

Support – DMG Amplification Warum sie mit Aglaea zusammenarbeiten: Als Chrysos-Erbin gewährt Cyrene Aglaea den Buff „Ode an die Romantik“, der während der „Supreme Stance“ +72 % Schaden und 36 % Verteidigungsignoranz gewährt, sowie eine sofortige Zurücksetzung der Geschwindigkeitsstapel bei „Garmentmaker“ und +70 Energie für Aglaeas nächste ultimative Fähigkeit. Dies ist Aglaeas zweitbeste Unterstützung im besten Aglaea-Build für HSR, wenn Sunday bereits im Team ist. Weitere Informationen zu diesem Charakter findest du in unserem besten Cyrene-Build für HSR.

Als Chrysos-Erbin gewährt Cyrene Aglaea den Buff „Ode an die Romantik“, der während der „Supreme Stance“ +72 % Schaden und 36 % Verteidigungsignoranz gewährt, sowie eine sofortige Zurücksetzung der Geschwindigkeitsstapel bei „Garmentmaker“ und +70 Energie für Aglaeas nächste ultimative Fähigkeit. Dies ist Aglaeas zweitbeste Unterstützung im besten Aglaea-Build für HSR, wenn Sunday bereits im Team ist. Weitere Informationen zu diesem Charakter findest du in unserem besten Cyrene-Build für HSR. Anmerkung zur Rotation: Setze Cyrenes „Ultimate“ vor oder während „Supreme Stance“ ein, um das Fenster von „Ode to Romance“ mit Aglaeas Runden mit dem höchsten Schaden abzustimmen.

Vorteile Nachteile ✅ +72 % Schaden und 36 % Verteidigung werden im „Supreme Stance“ ignoriert ✅ Sofortiges Zurücksetzen des SPD-Stacks bei „Garmentmaker“ und +70 Energie ❌ Begrenzte 5-Sterne-Chance, selten im Rate-Up ❌ Geringerer Energieverbrauch beim Radfahren als bei Huohuo

Nachhaltigkeitsoptionen

Huohuo (5★ Limitiert)

Rolle: Heiler

Heiler SP-Wirtschaft: SP negativ

SP negativ Warum sie funktionieren: Huohuos ultimative Fähigkeit stellt bei allen Verbündeten Energie wieder her, und zwar basierend auf einem Prozentsatz ihrer maximalen Energie. Für Aglaea mit 350 maximaler Energie bedeutet dies einen erheblichen Energieschub, der dabei hilft, ultimative Fähigkeiten hintereinander einzusetzen. Ohne Huohuo muss E1-Aglaea die Energielücke in der Regel durch die im Kampf durch Treffer von „Seam Stitch“ erzeugte Energie schließen. Ihr Angriffsbonus durch die ultimative Fähigkeit kommt auch Aglaea direkt zugute. Hinweis: Huohuo ist ein Heiler, der reaktive Unterstützung nach erlittenem Schaden bietet, anstatt diesen zu verhindern.

Vorteile Nachteile ✅ Der prozentuale Energiewert „Ultimate“ schließt die 350-Energie-Lücke effizient ✅ Der ATK-Bonus der ultimativen Fähigkeit kommt Aglaea direkt zugute ❌ Nur 5 Sterne ❌ SP negativ – erfordert ein sorgfältiges SP-Management

Unerschütterliche Erde (5★ Limitiert)

Rolle: Unterstützer – Schutz und Angriffsverstärker

Unterstützer – Schutz und Angriffsverstärker SP-Wirtschaft: SP positiv

SP positiv Warum sie funktionieren: Als Chrysos-Erbe bietet Permansor Terrae neben Schildschutz auch speziell auf Aglaea zugeschnittene Angriffsverstärkungen. Game8 führt ihn neben Cyrene und Sunday als besten Unterstützer für das Premium-Team auf.

Vorteile Nachteile ✅ Schilde bieten Schutz vor plötzlichen Angriffen; Angriffsverstärkungen speziell für die Erben von Chrysos ✅ SP positiv ❌ Nur 5 Sterne ❌ Weniger Unterstützung beim Radfahren als bei Huohuo

Gallagher (4★ Kostenlos)

Rolle: Heiler

Heiler SP-Wirtschaft: SP positiv

SP positiv Warum sie funktionieren: Gallagher’s Ultimate wendet den Debuff „Besotted“ an und sorgt für Heilung. Seine Fertigkeit heilt, sobald die HP unter bestimmte Schwellenwerte fallen. Seine SP-positive Eigenschaft unterstützt Aglaeas SP-Wirtschaft während der Aufbauphase. Erhältlich ab den frühen Spielphasen.

Vorteile Nachteile ✅ Kostenloser Charakter, der schon früh im Spiel verfügbar ist ✅ SP-positiv, unterstützt Aglaeas SP-Wirtschaft ❌ Geringere Sustain-Leistung im Vergleich zu Premium-Modellen ❌ Keine Funktion zum Umschalten zwischen Stromversorgungsmodi

Andere geeignete Teamkollegen

Charakter Rolle Anmerkungen Trailblazer – Remembrance (E2, kostenlos) Support – True DMG und Action Advance Echter Schaden umgeht Verteidigung und Widerstand, kritischen Schadensübertragung und Aktionsvorausgang. Laut Game8 der beste kostenlose Sonntagsersatz. Für den Aktionsvorausgang ist E2 erforderlich. Robin (5★ Limited) Harmony-Support 100 % Aktion: Alle Verbündeten, einschließlich des Schneidermeisters, erhalten bei der ultimativen Fähigkeit einen Vorstoß. Jeder gemeinsame Angriff löst Robins „Concerto“-Bonus zweimal aus. Bronya (5★ Standard) Support – Action Advance Bronyas Fähigkeit verstärkt Aglaeas Aktion. Hinweis: Ihre Fähigkeit wirkt sich nicht auf den Schneider aus, wenn sie auf Aglaea angewendet wird, was die Synergie im Vergleich zu Sunday einschränkt. Fu Xuan (5★ Standard) Erhalten Gewährt dem gesamten Team eine Verringerung des erlittenen Schadens und eine Erhöhung der kritischen Trefferquote. Hinweis: Fu Xuan ist ein Matrix-Beschützer und gewährt keine Schilde. Ruan Mei (5★ Limited) Support – SPD und RES PEN Ruan Meis 10-prozentige SPD-Aura, ihr Schadensbonus und ihre Resistenzverringerung gegen alle Typen wirken sich ohne nennenswerte Verwässerung des Angriffswerts direkt auf Aglaea aus. Tingyun (4★) Support – Energie und ATK Sorgt für Energieregeneration und Angriffsverstärkungen. SP-positiv. Nützlich, wenn keine stärkeren Energiebatterien verfügbar sind.

Die besten Aglaea-Teams

Aglaeas beste Teams für den optimalen Aglaea-Build in HSR maximieren die Verfügbarkeit von „Supreme Stance“ durch Energieumlauf, ermöglichen „Action Advance“ für den Garmentmaker, um schnell SPD-Stapel anzusammeln, und verstärken den kritischen Schaden, wo Aglaea bereits über eine starke Grundlage verfügt. Die Teams sind vom stärksten bis zum am leichtesten zugänglichen aufgelistet.

Bestes Team – Golden Concerto Hypercarry

Rolle Charakter Synergie DPS Aglaea (5★) Hauptschadensverursacher; Quelle für „Supreme Stance“ Haupt-Support Sonntag (5★) Aktionsvorteil für Aglaea und den Schneider; ca. 70 Energie pro ultimativer Fähigkeit Support Robin oder Cyrene (5★) Robin: 100 % Vorstoß für alle Verbündeten, doppelte „Concerto“-Auslöser pro gemeinsamer Attacke. Cyrene: +72 % Schaden und 36 % Verteidigungsignoranz während „Supreme Stance“. Erhalten Huohuo (5★) Prozentbasierte Energie: „Ultimate“ schließt die 350-Energie-Lücke zwischen den „Ultimates“

Die beste Aglaea-HSR-Konfiguration kombiniert Sundays „Action Advance“ mit den Verstärkungsbuffs von Robin oder Cyrene und Huohuos Energieumlauf. Sunday bringt in jedem Zyklus sowohl Aglaea als auch Garmentmaker voran und sorgt durch sein Talent für kritischen Schaden. Huohuos ultimative Fähigkeit liefert die nötige Energiezufuhr, um „Supreme Stance“-Aktivierungen direkt hintereinander zu verketten. Setze Robin für reinen „Action Advance“ und Synergie bei gemeinsamen Angriffen ein oder Cyrene für das spezielle Burst-Fenster von „Ode to Romance“.

Beste Alternative – Chrysos-Erbe-Synergie

Rolle Charakter Synergie DPS Aglaea (5★) Hauptschadensverursacher Haupt-Support Sonntag (5★) Aktionsverstärkung; Talent-Buff für kritischen Schaden; Energieunterstützung Support Cyrene (5★) Ode an die Romantik: +72 % Schaden, 36 % Verteidigung ignorieren, Geschwindigkeitsstapel zurücksetzen, +70 Energie Erhalten Ausdauernder der Erde (5★) Schild-Verlängerungen und Angriffsverstärkungen speziell für die Erben von Chrysos

Die „Chrysos-Erbe“-Synergiekombination nutzt die für diese Gruppe spezifischen charakterübergreifenden Boni. Cyrenes Buff „Ode an die Romantik“ schafft ein Zeitfenster für Spitzen-Schaden, das mit der „Supreme Stance“ abgestimmt ist, während „Permansor Terrae“ für Ausdauer und Angriffsverstärkung sorgt. Der Nachteil gegenüber dem Premium-Team ist ein im Vergleich zu Huohuo etwas weniger flexibles Energiemanagement.

Bestes F2P-Team – Aglaea Core

Rolle Charakter Synergie DPS Aglaea (5★) Hauptschadensverursacher Support Trailblazer – Remembrance (E2, kostenlos) Tatsächlicher Schaden, Übertragung von kritischem Schaden und Aktionsvorzug Support Das hier (4★) Verstärkung von SPD und ATK durch Ladungsstapel ohne zusätzliche Ziehkosten Erhalten Luchs (4★) SP-positive Heilung und „Taunt“, um Aglaea vor gezielten Angriffen zu schützen

Die von Game8 empfohlene Free-to-Play-Teamzusammensetzung. „Remembrance Trailblazer“ auf Stufe 2 gewährt Aglaea „True DMG“ und einen Aktionsvorteil. Asta sorgt aus dem Standard-Kader für Geschwindigkeits- und Angriffs-Buffs. Lynx bietet SP-positive Heilung und schützt Aglaea vor gezielten Angriffen. Dieses Team meistert MoC-Gegner der mittleren Stufe mühelos. Der natürliche Weiterentwicklungsweg besteht darin, zunächst Asta durch Sunday und anschließend Lynx durch Huohuo zu ersetzen.

Alternative F2P – Standard-Support-Kern

Rolle Charakter Synergie DPS Aglaea (5★) Hauptschadensverursacher Support Bronya (5★ Standard) Fortschritt für Aglaea; kein Fortschritt für den Schneider Support Tingyun (4★) Energie-Regeneration und ATK-Boni, um 350 Energie zu erreichen Erhalten Gallagher (4★) SP-positive Heilung, „Besotted“-Debuff

Eine Standard-Aufstellung für Spieler, die Bronya, aber nicht Sunday einsetzen. Bronyas Fähigkeit fördert den „Garmentmaker“-Effekt nicht, wenn sie auf Aglaea angewendet wird, wodurch diese Aufstellung beim Sammeln von SPD-Stapeln schwächer ist als Sunday-basierte Aufstellungen. Tingyun sorgt für einen besseren Energiekreislauf, um die Lücke von 350 Energie schneller zu schließen. Gallaghers SP-positive Heilung sorgt während der Aufbauphase für eine ausgeglichene SP-Bilanz im Team.

Aglaea-Spuren und Aufstiegsmaterialien

Die unten aufgeführten Materialien decken alles ab, was benötigt wird, um den besten Aglaea-Build für HSR sowohl im Aufstiegs- als auch im Spuren-Upgrade-Pfad vollständig zu maximieren. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.308.000 Credits. „Von Furcht zertrampeltes Fleisch“, „Von Mut zerrissene Brust“ und „Von Ruhm besprengter Oberkörper“ werden von beiden Pfaden gemeinsam genutzt, sodass man sie durch paralleles Farmen gleichzeitig vorantreiben kann.

Maximale Anzahl von Trace-Knoten

Spurenstoffe Insgesamt Quelle 3.000.000 Bewusstseins-Bija 18 Von Angst zerfressenes Fleisch 41 Keimling von Manas 69 Von Mut zerrissene Brust 56 Blume von Alaya 139 Der von Ruhm umhüllte Torso 58 Auspice-Splitter 12 Spuren des Schicksals 8

Max Ascension

Aufstiegsmaterialien Insgesamt Quelle 308,000 Von Angst zerfressenes Fleisch 15 Von Mut zerrissene Brust 15 Nagel des Ungeheuers – Sarg 65 Der von Ruhm umhüllte Torso 15

Fang in Amphoreus Titankin-Gegner, um gewöhnliche Beute zu erhalten, und schließe gleichzeitig „Stagnant Shadow: Shape of Mechwolf“ in „The Shackling Prison“ ab, um in der Aufsteigung voranzukommen. Materialien wie „Von Furcht zertrampeltes Fleisch“, „Von Mut zerrissene Brust“ und „Von Ruhm besprengter Oberkörper“ werden in beiden Pfaden gemeinsam verwendet. Priorisiere zunächst „Auspice-Splitter“ aus „Echo des Krieges: Schlachtfeld der inneren Bestie“, da dieser die Spuren der Stufen 8–10 für ihren Basisangriff, ihre ultimative Fähigkeit und ihr Talent freischaltet.

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So erhältst du Aglaea

Aglaea ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, der ausschließlich über den „Limited Character Event Warp“ erhältlich ist. Ihr Banner trägt den Namen „Tailored Fate“. Sie kann nicht über den regulären „Stellar Warp“-Pool erhalten werden und ist auch nicht als 50/50-Garantie verfügbar, wenn das limitierte Ergebnis verloren geht; um Aglaea zu erhalten, muss die 50/50-Garantie gewonnen werden. Ihre ursprüngliche Veröffentlichung fand in Version 3.0 Phase 2 vom 5. Februar 2025 bis zum 25. Februar 2025 (UTC-5) statt.

Ihr jüngster Wiederauftritt erfolgte im „Tailored Fate“-Banner in Version 3.8, Phase 3, das vom 28. Januar 2026 bis zum 12. Februar 2026 verfügbar war. Ihr charakteristischer Lichtkegel „Zeit, verwoben zu Gold“ war während derselben Phase über das „Bygone Reminiscence“-Banner erhältlich. Die vorgestellten 4-Sterne-Charaktere bei der Wiederholung in Version 3.8 waren Tingyun, Yukong und Dan Heng.

Wie alle limitierten Charaktere in Honkai: Star RailAglaea wird bei zukünftigen Wiederholungen zurückkehren. Der genaue Zeitpunkt wird nicht im Voraus bekannt gegeben. Spieler, die die Wiederholung der Version 3.8 verpasst haben, sollten bei jeder neuen Version die Livestreams des „Pre-Patch Special Program“ von HoYoverse verfolgen, um Ankündigungen zu den Bannern zu erhalten. Der Aufbau von „Stellar Jade“-Reserven durch das Absolvieren von Inhalten und das „Simulated Universe“ ist die beste Vorbereitung für den optimalen Aglaea-Build im HSR bei ihrem nächsten Auftritt.

Aglaea HSR – Kaufempfehlung

Wenn man weiß, wie man Aglaea HSR auf den einzelnen Investitionsstufen aufbaut, kann man seine Ausgaben für Stellar Jade besser priorisieren. Ihre ultimative Fähigkeit, die 350 Energie kostet, ist der größte Hinderungsgrund auf den unteren Investitionsstufen und der Hauptgrund dafür, dass E1 eine so große Verbesserung der Spielqualität mit sich bringt.

Anlageklasse Bewertung E0S0 Spielbar, aber die Energielücken sind beträchtlich. Die Verfügbarkeit von „Supreme Stance“ ist ohne die passive Energieerzeugung von E1 begrenzt. Erfordert „Energy Regen Rope“ und „Huohuo“, um eine angemessene Konsistenz der Loops aufrechtzuerhalten. Die Leistung verbessert sich mit Sunday selbst auf Stufe E0 erheblich. E1S0 Empfohlener Haltepunkt für die meisten Spieler. E1 („Im Sog der Venus“) gewährt 20 Energie pro Treffer mit „Seam Stitch“ und eine Schadenssteigerung von 15 %, wodurch die größte Schwäche von E0 direkt behoben wird. Game8 bewertet dies als „Amazing“. Außerdem wird dadurch die Option „ATK% Rope“ freigeschaltet. E2S0 E2 (Segeln auf dem Floß der Augenlider) bietet bei voller Stapelung eine Ignorierung von bis zu 42 % der Verteidigung. Game8 bewertet dies als „Gut“. Empfehlenswert, wenn das Budget für E2 reicht, aber nicht für den Signature Light Cone. Folge 2, Staffel 1 Die Kombination von E2 mit „Zeit, verwoben zu Gold“ nutzt das Potenzial der SPD-zu-ATK-Schleife voll aus. Die pauschale SPD-Grundwertsteigerung von +12 ermöglicht höhere SPD-Schwellenwerte im Kampf, was sich in Verbindung mit A2 zu einem größeren ATK-Bonus summiert. Eine erstklassige Benchmark-Konfiguration. E6S1 E6 (Schwankungen im Gewebe des Schicksals) gewährt 20 % Blitz-Resistenz-Penetration und bis zu 60 % zusätzlichen Kombinationsangriffsschaden bei einer Geschwindigkeit von 320+. Game8 bewertet dies als „Fantastisch“. Eine bahnbrechende Fähigkeit, die jedoch erhebliche Investitionen in die Geschwindigkeit erfordert, um die höchste Stufe zu erreichen.

Mein Gesamtfazit zum besten Aglaea-Build für HSR

Aglaea ist eine lohnende Wahl für Spieler, die einen erstklassigen Haupt-DPS für den Blitz-Typ suchen, dessen Fähigkeitenset sich durch Geschwindigkeitsoptimierung und Investitionen in Premium-Unterstützung auszeichnet. Game8 bewertet sie im Februar 2026 in den Modi „Memory of Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apocalyptic Shadow“ mit S+, dank ihrer starken Explosions-Flächenangriffe, ihrer hohen Widerstandskraft und der Skalierung von Geschwindigkeit zu Angriff, die sie in allen drei Modi wettbewerbsfähig hält.

Auf Stufe E0 mit den Talenten „Reminiscence“ und „Remembrance Trailblazer“ (E2, kostenlos) meistert Aglaea Inhalte der mittleren Stufe, bleibt dabei jedoch hinter ihrem Potenzial zurück. Die Energiekosten von 350 sind der größte Stolperstein für F2P-Spieler: Ohne Huohuo oder Sunday müssen die Energielücken zwischen den „Supreme Stance“-Fenstern sorgfältig gemanagt werden. E1 ist das Upgrade mit der größten Wirkung, da es 20 Energie pro Treffer von „Seam Stitch“ generiert und den größten Teil dieses Energiedrucks beseitigt.

Dank Aglaeas A2-Mechanik, die SPD in ATK umwandelt, profitiert sie von jedem künftigen Support- oder Relikt-Set, das SPD ermöglicht, wodurch sie langfristig relevant bleibt.

Anlage-Rating: Hoch. Sichere dir bei ihrem nächsten Durchlauf E1, verwende „Energie-Regenerationsseil“ als Standard-Verbindungsseil und konzentriere dich bei den Reliktzielen vorrangig auf „Held des triumphalen Liedes“ (4-teiliges Set) und „Der wundersame Bananen-Vergnügungspark“.

Häufig gestellte Fragen