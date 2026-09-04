Los mejores conos de luz Castorice HSR 2026

Las mejores opciones de conos de luz para Castorice son aquellas que pueden complementarse con su estilo de juego principal, que, en pocas palabras, consiste principalmente en que ella agote la reserva de PV de todo el equipo para infligir más daño.

A continuación se enumeran los «Light Cones» que pueden proporcionarle los umbrales de PV máximos, la escalabilidad de crítico y/o la amplificación del daño de su habilidad definitiva que necesita para maximizar sus ciclos de «Netherwing» , incluyendo desde el mejor «Light Cone» específico para Castorice hasta las opciones más potentes para jugadores F2P.

Pero antes de elegir el mejor cono de luz de Castorice para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Castorice sigue la Ruta del Recuerdo. Aunque puede equiparse físicamente un Cono de Luz de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un Cono de Luz del Sendero del Recuerdo.

Clasificación de los mejores conos de luz para Castorice (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Haz que las despedidas sean más bonitas Su cono característico, diseñado para la pérdida exacta de PV y el bucle de memosprites con el que funciona su kit. 2 Hacia las estrellas de Evernight Una alternativa limitada muy potente que comparte su escalado de PV máximos y añade una ignorancia de DEF para todo el grupo. 3 La flor recuerda Una buena alternativa de 4 estrellas al Cono de Luz que otorga a Castorice y a Netherwing daño crítico. 4 Llamas lejanas La opción más realista para jugadores F2P, valorada únicamente por su elevado PV base más que por cualquier sinergia real. 5 Sudar ahora, llorar menos Una opción decente exclusiva del Pase de Batalla que otorga tasa de CRIT y una mejora de daño a los memosprites.

Cono de luz característico de Castorice: el mejor para este puesto

Por desgracia para todos mis compañeros aficionados al modo F2P que buscan ahorrar, «Haz que las despedidas sean más bonitas» no es una habilidad exclusiva que se pueda omitir. Se basa directamente en las dos cosas que el kit de Castorice ya pretende hacer: perder PV en su propio turno y hacer que su memosprite desaparezca.

En Superposición 1, le otorga un aumento fijo del 30 % de sus PV máximos, lo que aumenta tanto su capacidad de supervivencia como la reserva de PV que gasta para activar sus propias mejoras de daño. Perder PV en su turno le otorga «Death Flower», lo que permite a Castorice y a su memosprite ignorar el 30 % de la DEF del objetivo durante dos turnos, lo que supone un aumento directo del daño además de los propios multiplicadores de su kit.

El último efecto solo es relevante una vez que su memosprite desaparece: acelera su acción un 12 %, aunque esto solo puede activarse una vez por ciclo de habilidad definitiva. Se trata de una parte menor del conjunto, así que no esperes que defina su rotación. Solo por la escalabilidad de los PS máximos y el ignoramiento de la DEF, este «Light Cone» se gana su puesto como la mejor opción indiscutible, y merece la pena darle prioridad frente a sus Eidolones si tienes que elegir entre ambos.

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Las mejores alternativas para que las despedidas sean más bonitas

«A las estrellas de la noche eterna» es la mejor opción que no sea de firma si ya la tienes y, por alguna razón, no quieres o no tienes a Evernight en tu equipo de Castorice. En Superposición 1, iguala el aumento del 30 % de los PS máximos del cono exclusivo y, además, añade su propio 20 % de ignorancia de DEF que se aplica a todos los memosprites del equipo, lo que va mucho más allá de la propia capacidad de Castorice.

Además, aporta un aumento fijo del 30 % al daño y una pequeña recuperación de energía cuando el memosprite desaparece. La recuperación de energía es insignificante por sí sola, pero la escalabilidad compartida de los PS y la ignorancia de DEF para todo el equipo hacen que sea una opción bastante buena por sí misma.

«La flor recuerda»» es un excelente cono ligero del Pase de Batalla si ya tienes una copia. En Superposición 1, eleva directamente el techo ofensivo del equipo al otorgar un aumento neto del 24 % al daño crítico tanto al portador como a su memosprite, lo que encaja a la perfección, ya que Netherwing se encarga de una parte enorme del daño total infligido por Castorice.

«Suda ahora, llora menos» es la opción premium de cono de luz del Pase de Batalla que puede proporcionar a Castorice un valioso aumento del 12 % en la tasa de crítico y un aumento del 24 % en el daño que permanece activo mientras tu memosprite esté en el campo de batalla. Si tienes la opción de elegir entre esta y «La flor recuerda», decántate por la que tenga la estadística que más necesite la configuración actual de Castorice.

El mejor «Light Cone» gratuito para Castorice

«Flames Afar» es la mejor opción gratuita, aunque se ha elegido más por sus estadísticas que por una sinergia real con su kit. Se trata de un cono de la ruta de Destrucción que Castorice puede equipar únicamente por su elevado PS base, ya que su propia ruta de Recuerdo solo cuenta con un puñado de conos de luz que realmente activan sus pasivas para ella.

Su pasiva, una mejora del 25 % al daño que se activa tras un único golpe importante de pérdida de PV autoinfligida, no es uno de los efectos que encaja con la forma en que su kit gasta realmente los PV y, de todos modos, no se activa, por lo que en realidad es simplemente un objeto para mejorar las estadísticas. Consíguelo en la tienda del Salón Olvidado utilizando «Resplandor Lúcido» y equípalo hasta que consigas algo diseñado específicamente para su Sendero.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Castorice?

«Haz que las despedidas sean más bonitas» es, sin lugar a dudas, la mejor elección para Castorice si puedes conseguirlo (y deberías hacerlo si quieres convertirla en una de las principales carry de tu cuenta), y punto. El escalado de PV máximos y el ignorar la DEF encajan perfectamente con la forma en que su kit ya quiere jugar, y ninguna otra opción se le acerca.

Si no consigues la firma, «A las estrellas de la noche eterna» es una auténtica segunda opción gracias a su escalado compartido de PV y a que ignora la DEF de todo el grupo. Los jugadores F2P deberían optar por «Flames Afar» solo por los PV base y esperar a que haya una mejor opción de «Remembrance».

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