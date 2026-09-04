Los mejores conos luminosos Tribbie HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» de Tribbie entre las opciones disponibles puede influir en la rapidez con la que activa su habilidad definitiva en cada ciclo. Solo ten en cuenta que, aunque pueda equipar físicamente un «Light Cone» de cualquier «Path» para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de «Harmony».

Esta guía repasa las mejores opciones de «Light Cone» para Tribbie y explica por qué su «Light Cone» característico, cualquiera de las mejores alternativas o la mejor opción para jugadores F2P podrían ser la elección perfecta en función de tu nivel de inversión, tu suerte en las tiradas o tus recursos.

Clasificación de los mejores conos de luz para Tribbie (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Si el tiempo fuera una flor Su elección característica, que ofrece el mayor aumento de daño crítico y una seguridad casi total de energía para su ciclo de habilidad definitiva. 2 ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila! Una opción de cuatro estrellas que adelanta el turno de todos los aliados al lanzar la habilidad definitiva, lo que reduce en gran medida la diferencia con respecto a la elección característica. 3 Recuerdos del pasado Una opción económica de regeneración de energía que mantiene activo el ciclo de su habilidad definitiva sin necesidad de un tiraje limitado. 4 Engranajes entrelazados El Cono de Luz de tres estrellas más fácil de conseguir. Resuelve sus necesidades de energía con una inversión mínima.

Si el tiempo fuera una flor: la mejor opción para esta ranura

«Si el tiempo fuera una flor» es el «Cono de luz» característico de Tribbie, y realmente merece la pena invertir en él si ya la tienes. En Superposición 1, aumenta su propio DAÑO CRÍTICO en un 36 %, y cada vez que conecta un ATAQUE DE SEGUIMIENTO, regenera Energía y obtiene el efecto «Presagio», que aumenta el DAÑO CRÍTICO de todo el equipo en un 48 % durante dos turnos.

Además, comienza cada combate con una ráfaga gratuita de «Presagio», por lo que su habilidad definitiva rara vez se queda bloqueada a la espera de energía.

Incluso con una sola copia se cubre la mayor parte de lo que realmente requiere su kit, pero las alternativas que se indican a continuación resuelven su problema de energía casi igual de bien. Lo que resulta difícil de sustituir por completo, aparte de su habilidad característica, es la mejora del daño crítico para todo el equipo.

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Las mejores alternativas a «Si el tiempo fuera una flor»

«¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!» es la mejor opción que no sea su habilidad característica para Tribbie, y es un cono de luz de cuatro estrellas que puedes obtener de cualquier estandarte Warp estándar. En Superposición 1, usar su habilidad definitiva adelanta la acción de todos los aliados un 16 %, lo que acelera la rotación de todo el equipo.

No regenera energía por sí misma, por lo que un poco de regeneración de energía adicional en sus reliquias resulta muy útil, pero el efecto de avance de turno lo compensa en la mayoría de las composiciones de equipo.

«Recuerdos del pasado» aumenta el efecto de ruptura en un 28 % en Superposición 1, una estadística en la que Tribbie no se centra, pero su verdadero valor reside en las 4 de energía que otorga cada vez que ataca, una vez por turno.

Dado que Tribbie recurre constantemente a los ataques de seguimiento, ese flujo constante de energía hace que su habilidad definitiva vuelva a estar disponible a tiempo, por lo que no tendrás que forzar una configuración completa de sus estadísticas secundarias en torno a la regeneración de energía.

El mejor cono de luz F2P para Tribbie

El mejor cono de luz F2P para Tribbie es «Engranajes entrelazados», ya que es un cono de luz de tres estrellas disponible en todos los estandartes de teletransporte estándar.

En Superposición 1, otorga 4 de Energía cada vez que ataca o recibe un golpe, una vez por turno, cubriendo aproximadamente la misma Energía que «Recuerdos del pasado» por una fracción del coste de la tirada. Sus estadísticas básicas están muy por debajo de las de una opción de cuatro o cinco estrellas, pero solo el tiempo de actividad de la energía lo convierte en una solución provisional sólida mientras ahorras para conseguir algo más potente.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Tribbie?

«Si el tiempo fuera una flor» es la mejor elección para Tribbie si ya la tienes, ya que la mejora de daño crítico para todo el equipo y la seguridad energética que proporciona son difíciles de igualar con cualquier otra opción.

Si no tienes su habilidad exclusiva, «¡Baila! ¡Baila! ¡Baila!» reduce en gran medida esa diferencia y, además, acelera la rotación de todo el equipo. «Recuerdos del pasado» resuelve el problema de energía de Tribbie de forma más directa.

Los jugadores que busquen una opción garantizada y totalmente apta para jugadores F2P deberían hacerse con «Meshing Cogs» y combinarlo con un poco de regeneración de energía adicional en sus reliquias.

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