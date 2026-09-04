Die besten Tribbie-Leuchtkegel HSR 2026

Die Wahl des besten „Tribbie“-Lichtkegels aus den verfügbaren Optionen kann beeinflussen, wie schnell sie ihre ultimative Fähigkeit in jedem Zyklus auslösen kann. Beachte jedoch, dass sie zwar einen Lichtkegel aus einem beliebigen Pfad für dessen Grundwerte ausrüsten kann, dessen einzigartige passive Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte jedoch nur ausgelöst werden, wenn sie mit einem „Harmony“-Lichtkegel ausgerüstet ist.

Dieser Leitfaden behandelt die besten „Light Cone“-Optionen für Tribbie und erklärt, warum ihr charakteristischer „Light Cone“, eine der besten Alternativen oder die beste F2P-Option je nach deinem Investitionsaufwand, deinem Gacha-Glück oder deinen Ressourcen genau die richtige Wahl sein könnte .

Die besten „Light Cones“ für Tribbie im Ranking (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Wenn die Zeit eine Blume wäre Ihre charakteristische Wahl, die den größten Schwankungsspielraum beim kritischen Schaden bietet und nahezu vollständige Energiesicherheit für ihre Ultimate-Schleife gewährleistet. 2 Tanz! Tanz! Tanz! Eine 4-Sterne-Option, die den Zug jedes Verbündeten beim Einsatz der ultimativen Fähigkeit vorverlegt und so den Rückstand auf die charakteristische Wahl weitgehend schließt. 3 Erinnerungen an die Vergangenheit Eine kostengünstige Wahl zur Energieregeneration, die ihren Ultimativ-Zyklus am Laufen hält, ohne dass ein limitierter Pull erforderlich ist. 4 Ineinandergreifende Zahnräder Der am einfachsten zu erlangende 3-Sterne-„Light Cone“. Er deckt ihren Energiebedarf mit minimalem Aufwand.

Wenn die Zeit eine Blume wäre – Best in Slot

„Wenn die Zeit eine Blume wäre“ ist Tribbies charakteristischer Lichtkegel, und es lohnt sich wirklich, darin zu investieren, wenn du sie bereits hast. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihren eigenen Krit-Schaden um 36 %, und jedes Mal, wenn sie einen Folgeangriff landet, regeneriert sie Energie und erhält den „Vorzeichen“-Effekt, der den Krit-Schaden des gesamten Teams für zwei Runden um 48 % erhöht.

Außerdem beginnt sie jeden Kampf mit einem kostenlosen „Presage“-Burst, sodass ihre ultimative Fähigkeit selten wegen Energiemangel blockiert wird.

Schon ein einziges Exemplar deckt den Großteil dessen ab, was ihr Spielstil eigentlich benötigt, aber die unten aufgeführten Alternativen lösen ihr Energieproblem fast ebenso gut. Es ist der teamweite Krit-Schaden-Buff, der außerhalb ihrer Signatur schwer vollständig zu ersetzen ist.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Beste Alternativen zu „Wenn die Zeit eine Blume wäre“

„Tanz! Tanz! Tanz!“ ist die stärkste Nicht-Signature-Wahl für Tribbie und ein 4-Sterne-Lichtkegel, den man aus jedem normalen Warp-Banner ziehen kann. Bei Superimposition 1 beschleunigt der Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit die Aktion jedes Verbündeten um 16 %, was die Rotation des gesamten Teams beschleunigt.

Da die Fähigkeit selbst keine Energie regeneriert, ist ein wenig zusätzliche Energieregeneration durch ihre Relikte sehr hilfreich, doch der Zug-Vorschub-Effekt gleicht dies in den meisten Teamzusammensetzungen aus.

„Erinnerungen an die Vergangenheit“ erhöht den Break-Effekt bei Überlagerungsstufe 1 um 28 % – ein Wert, auf den Tribbie ihren Build nicht ausrichtet –, doch der eigentliche Wert liegt in den 4 Energiepunkten, die sie bei jedem Angriff erhält, und zwar einmal pro Runde.

Da Tribbie ständig auf Folgeangriffe setzt, sorgt dieser stetige Energiefluss dafür, dass ihre ultimative Fähigkeit planmäßig wieder verfügbar ist, sodass du ihre Sekundärwerte nicht vollständig auf Energieregeneration ausrichten musst.

Bester F2P-Lichtkegel für Tribbie

Der beste F2P-Lichtkegel für Tribbie ist „Meshing Cogs“, da es sich um einen 3-Sterne-Lichtkegel handelt, der in jedem Standard-Warp-Banner erhältlich ist.

Bei Überlagerung 1 gewährt er 4 Energie, wann immer sie angreift oder getroffen wird – einmal pro Zug –, und deckt damit in etwa denselben Energiebedarf ab wie „Erinnerungen an die Vergangenheit“, jedoch zu einem Bruchteil der Ziehkosten. Seine Basiswerte liegen deutlich unter denen einer Vier- oder Fünf-Sterne-Option, aber allein die Energie-Verfügbarkeit macht ihn zu einer soliden Übergangslösung, während man auf etwas Stärkeres spart.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Tribbie geben?

„Wenn die Zeit eine Blume wäre“ ist die beste Wahl für Tribbie, wenn du die Karte bereits besitzt, da der teamweite CRIT-DMG-Buff und die Energiesicherheit, die sie bietet, von kaum einer anderen Option übertroffen werden.

Falls du ihre Signaturkarte nicht hast, schließt „Tanz! Tanz! Tanz!“ einen Großteil dieser Lücke und beschleunigt stattdessen die Rotation des gesamten Teams. „Erinnerungen an die Vergangenheit“ löst Tribbies Energieproblem direkter.

Spieler, die eine garantierte, vollständig F2P-freundliche Option suchen, sollten sich „Meshing Cogs“ zulegen und es mit etwas zusätzlicher Energieregeneration auf ihren Relikten kombinieren.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen