Los mejores conos de luz Robin HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» de Robin de entre todas las opciones que tienes disponibles actualmente o que piensas conseguir determina la frecuencia con la que puede repetir su habilidad definitiva para aplicar una mejora de daño a todo el equipo en HSR.

Su kit se basa en gran medida en la regeneración de energía, y esta guía repasa sus mejores conos de luz, desde su cono exclusivo de pago hasta las mejores alternativas gratuitas, que mantienen su regeneración de energía al máximo y garantizan un tiempo de actividad ininterrumpido de «Concerto».

Pero antes de elegir el mejor cono de luz de Robin para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Robin sigue la Senda de la Armonía. Aunque puede equipar físicamente un cono de luz de cualquier Senda para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de la Senda de la Armonía.

Clasificación de los mejores conos de luz de Robin (TL;DR)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Resplandor nocturno fluido La habilidad característica de Robin combina una mejora de su propio ataque con un aumento de la tasa de regeneración de energía, por lo que su habilidad definitiva se recarga más rápido y causa más daño. 2 Pero la batalla no ha terminado Su tasa de regeneración de energía y la recuperación de puntos de habilidad la convierten en una alternativa muy cercana cuando «Resplandor nocturno fluido» no está disponible. 3 «El yo del pasado en el espejo» Una recarga fija de energía para todo el equipo en cada oleada mantiene alta la disponibilidad de la habilidad definitiva de Robin, incluso sin su habilidad característica. 4 Para el viaje de mañana La única opción verdaderamente gratuita aquí, y aún así potencia el daño justo después de la habilidad definitiva de Robin.

Resplandor nocturno fluido: la mejor opción para este espacio

«Resplandor nocturno fluido» es el «Light Cone» característico de Robin, y no se puede omitir. Su pasiva, «Pacify», le otorga a Robin una acumulación de «Cantillation» cada vez que un aliado ataca, y cada acumulación aumenta su tasa de regeneración de energía en un 3,0 %, hasta un máximo de 5 acumulaciones. Cuando utiliza su habilidad definitiva, esas acumulaciones se convierten en «Cadenza», lo que aumenta su propio ATK en un 48 % y el daño infligido por todos los aliados en un 24 % durante un turno.

Esa combinación resuelve la mayor debilidad de Robin sobre el papel: recuperar su habilidad definitiva lo suficientemente rápido como para mantener activa la ventana de mejora para todo el equipo. El ATK adicional también se suma directamente a los ataques adicionales que desencadena su habilidad definitiva, por lo que el «Light Cone» cumple una doble función en lugar de limitarse a mejorar sus estadísticas.

Robin rinde perfectamente sin él, pero le proporciona el mayor aumento en su techo de potencia de entre todos los «Light Cone» de esta lista.

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Las mejores alternativas a «Brillo nocturno fluido»

«Pero la batalla no ha terminado» es la mejor elección entre las habilidades que no son exclusivas. Su pasiva aumenta la tasa de regeneración de energía en un 10 % y devuelve un punto de habilidad cada dos habilidades definitivas utilizadas en un aliado; además, al usar la habilidad de Robin, el daño del siguiente aliado aumenta un 30 % durante un turno. Solo por sus elevadas estadísticas básicas ya merece la pena incluirla en el equipo, aunque el efecto no siempre encaje con la propia rotación de Robin.

«Yo del pasado en el espejo» aborda el mismo problema de otra manera. Otorga a todo el equipo 10,0 de energía al inicio de cada oleada, y cuando Robin utiliza su habilidad definitiva, los aliados obtienen una mejora del daño del 24 % durante tres turnos en lugar de uno. Alcanzar el 150 % de «Efecto de ruptura» también devuelve un punto de habilidad, aunque eso es más una ventaja adicional que la razón principal para incluirla.

El mejor cono de luz F2P para Robin

El mejor cono de luz gratuito para Robin es «Para el viaje de mañana», ya que está disponible en la tienda de Herta en lugar de a través de una ruta de pago. Su pasiva aumenta el ATK de Robin en un 16 % y añade otro aumento de daño del 18 % durante un turno después de que ella utilice su habilidad definitiva. Es una forma sencilla y sin coste alguno de potenciar precisamente el momento clave en torno al cual gira su kit.

No llega a cerrar por completo la brecha con «Resplandor nocturno fluido», pero supone una mejora real y permanente respecto a un cono de luz «Harmony» genérico.

Conclusión: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Robin?

«Resplandor nocturno fluido» es la mejor opción para Robin si ya lo tienes o piensas intentarlo conseguir, ya que ningún otro objeto iguala su combinación de tasa de regeneración de energía y escalado de ataque propio. Si no lo tienes, «Pero la batalla no ha terminado» es el sustituto más parecido que la mayoría de los jugadores ya tienen gracias a Bronya o a una configuración de «Silvermane Lieutenant», y «Para el viaje de mañana» cubre la opción para jugadores F2P sin debilitar la ventana de la habilidad definitiva de Robin.

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