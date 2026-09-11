Die besten Robin Light Cones HSR 2026

Die Wahl des besten Robin-Lichtkegels aus allen Optionen, die dir derzeit zur Verfügung stehen oder die du noch ziehen möchtest, entscheidet darüber, wie oft sie ihre ultimative Fähigkeit in HSR wiederholen kann, um einen teamweiten Schadensbonus zu erzielen.

Ihr Spielstil stützt sich stark auf Energieregeneration, und dieser Leitfaden behandelt ihre besten „Light Cones“ – von ihrem Premium-Signature-Item bis hin zu den besten F2P-Alternativen –, die ihre Energieregeneration auf einem hohen Niveau halten und eine nahtlose Einsatzzeit von „Concerto“ gewährleisten.

Bevor du jedoch den besten Robin-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Robin beschreitet den Weg der Harmonie. Zwar kann sie physisch einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Weg ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch dessen einzigartige passive Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Weges der Harmonie ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Robin-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Flowing Nightglow“ Robins charakteristische Kombination aus einem Selbst-ATK-Buff und einer Erhöhung der Energieregenerationsrate sorgt dafür, dass ihre ultimative Fähigkeit schneller wieder verfügbar ist und mehr Schaden verursacht. 2 Aber der Kampf ist noch nicht vorbei Dank der Energie-Regenerationsrate und der Wiederherstellung von Fertigkeitspunkten ist sie ein guter Ersatz, wenn „Fließendes Nachtleuchten“ nicht verfügbar ist. 3 „Das vergangene Ich im Spiegel“ Eine pauschale Energieaufladung für das gesamte Team in jeder Welle sorgt dafür, dass Robins Ultimative Fähigkeit auch ohne ihre Spezialfähigkeit häufig einsetzbar bleibt. 4 Für die Reise von morgen Die einzige wirklich kostenlose Option hier, die dennoch den Schadensbereich direkt nach Robins Ultiversum verstärkt.

„Flowing Nightglow“ – Best-in-Slot

„Flowing Nightglow“ ist Robins charakteristischer Lichtkegel, und man sollte ihn auf keinen Fall überspringen. Seine passive Fähigkeit „Pacify“ gewährt Robin jedes Mal, wenn ein Verbündeter angreift, einen Stapel „Cantillation“, und jeder Stapel erhöht ihre Energieregenerationsrate um 3,0 %, bis zu maximal 5 Stapeln. Wenn sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt, wandeln sich diese Stapel in „Cadenza“ um, wodurch ihr eigener Angriff um 48 % und der von allen Verbündeten verursachte Schaden für einen Zug um 24 % erhöht wird.

Diese Kombination behebt Robins größte Schwäche auf dem Papier: ihre ultimative Fähigkeit schnell genug wieder einsatzbereit zu machen, um das Buff-Fenster für das gesamte Team offen zu halten. Der zusätzliche Angriffswert fließt zudem direkt in die zusätzlichen Angriffe ein, die ihre ultimative Fähigkeit auslöst, sodass der Lichtkegel eine doppelte Funktion erfüllt, anstatt nur einen Wert in der Statistik aufzubessern.

Robin kommt auch ohne ihn gut zurecht, aber er verschafft ihr den größten Leistungssprung aller „Light Cone“-Varianten auf dieser Liste.

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Beste Alternativen zu „Flowing Nightglow“

„Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ ist die stärkste Nicht-Signatur-Fähigkeit. Ihre passive Wirkung erhöht die Energieregenerationsrate um 10 % und erstattet einmal pro zwei auf einen Verbündeten angewendete Ultimates einen Fertigkeitspunkt. Der Einsatz von Robins Fertigkeit erhöht zudem den Schaden des nächsten Verbündeten für eine Runde um 30 %. Allein schon die hohen Basiswerte machen den Einsatz lohnenswert, auch wenn der Effekt nicht immer mit Robins eigener Rotation zusammenfällt.

„Vergangenes Ich im Spiegel“ geht das gleiche Problem auf andere Weise an. Es gewährt dem gesamten Team zu Beginn jeder Welle 10,0 Energie, und wenn Robin ihre ultimative Fähigkeit einsetzt, erhalten Verbündete einen Schadensbonus von 24 % für drei Runden statt nur einer. Das Erreichen von 150 % Break-Effekt erstattet zudem einen Skillpunkt zurück, was jedoch eher ein Bonus als der eigentliche Grund für den Einsatz ist.

Bester F2P-Lichtkegel für Robin

Der beste F2P-Light-Cone für Robin ist „Für die Reise von morgen“, da er über Herta’s Store erhältlich ist und nicht über einen kostenpflichtigen Pfad. Seine passive Fähigkeit erhöht Robins Angriff um 16 % und gewährt ihr für einen Zug nach dem Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit einen zusätzlichen Schadensbonus von 18 %. Das ist eine einfache, kostenlose Möglichkeit, genau das Zeitfenster zu verstärken, um das sich ihr Spielstil dreht.

Damit wird zwar nicht die gesamte Lücke zu „Flowing Nightglow“ geschlossen, aber es ist eine echte, dauerhafte Verbesserung gegenüber einem generischen „Harmony“-Lichtkegel.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Robin geben?

„Flowing Nightglow“ ist die beste Wahl für Robin, wenn du es bereits besitzt oder vorhast, es zu ziehen, da nichts anderes seine Kombination aus Energieregenerationsrate und selbstständiger Angriffsskalierung übertrifft. Falls du ihn nicht hast, ist „Aber der Kampf ist noch nicht vorbei“ der beste Ersatz, den die meisten Spieler bereits aus einem Bronya- oder Silvermane-Lieutenant-Build haben, und „Für die Reise von morgen“ deckt die F2P-Option ab, ohne Robins Ultimate-Fenster zu schwächen.

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Häufig gestellte Fragen