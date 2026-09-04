Los mejores conos luminosos Yao Guang HSR 2026

Si estás buscando el mejor cono de luz de Yao Guang, esta guía recoge todas las opciones de primer nivel, desde la mejor opción para su ranura hasta la mejor alternativa gratuita , para que no malgastes recursos buscando las opciones equivocadas.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Yao Guang para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Yao Guang sigue la Ruta de la Euforia. Aunque puede equiparse físicamente con un cono de luz de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz del Camino de la Exultación.

Clasificación de los mejores conos de luz de Yao Guang (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Cuando decidió ver» Su elección estrella, diseñada para SPD y regeneración de energía, con una mejora de CRIT para todo el grupo al lanzar su habilidad definitiva. 2 Las aventuras de Mushy Shroomy La mejor elección gratuita que puedes conseguir en la tienda del Salón Olvidado. 3 La suerte de hoy Una sólida opción de 4 estrellas con índice de CRIT y un efecto de «Euforia» acumulable por una fracción del coste. 4 Burlona Una elección económica de 3 estrellas que potencia su «Euforia» durante los Windows de «Instantáneo» de Aha.

Cuando decidió ver — La mejor para esa ranura

«Cuando decidió ver» es una opción realmente sólida para Yao Guang, pero no es imprescindible para que funcione. Su conjunto de habilidades ya funciona bien con las alternativas de 4 estrellas que se indican a continuación, así que considera este cono como una mejora que facilita las cosas más que como un requisito imprescindible.

Su principal atractivo es el aumento de velocidad y la regeneración de energía que otorga a quien lo lleva, lo que contribuye directamente a que la habilidad definitiva de Yao Guang esté lista antes. Su gestión de la energía es uno de sus puntos débiles, y este cono es una de las pocas herramientas que lo soluciona de raíz. Además, usar su Habilidad Definitiva en los miembros del grupo aumenta la tasa de crítico y el daño crítico de todo el equipo, lo que encaja muy bien con su papel como apoyo de «Elation».

La mayor Velocidad también es importante para su habilidad «Aha», ya que necesita alcanzar sus propios umbrales de Velocidad para funcionar de forma fiable durante un turno. Si ya la tienes, equípala. Si no es así, no te sientas presionado a conseguirla antes de completar su configuración con las opciones gratuitas y de 4 estrellas que se indican a continuación.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Las mejores alternativas a «Cuando decidió ver»

El «Good Luck» de hoy es un cono de luz alternativo verdaderamente competitivo para Yao Guang que puedes utilizar a largo plazo si no tienes su cono característico o no tienes pensado conseguirlo mediante tiradas. Aporta tasa de crítico como estadística base, y su pasiva otorga a Yao Guang una mejora de «Elation» acumulable, lo que le permite generar más «Aha» instantáneos a lo largo de un combate.

«Sneering» es la opción más barata de esta lista. Al ser un cono de 3 estrellas, es fácil maximizarlo pronto, y su pasiva potencia la propia «Euforia» de Yao Guang específicamente durante las ventanas de «Instantáneo» de Aha. No superará a las dos opciones anteriores, pero es una buena solución provisional mientras construyes un equipo más potente.

El mejor cono de luz gratuito para Yao Guang

«Las aventuras de Mushy Shroomy» es el mejor cono de luz gratuito para Yao Guang, y se puede conseguir directamente en la tienda del Salón Olvidado. Su pasiva aumenta el debuff de daño por «Exaltación» que reciben los enemigos, lo que combina muy bien con su propio kit centrado en la «Exaltación».

La contrapartida es que no ofrece ninguna utilidad en cuanto a energía, por lo que el tiempo de actividad de tu habilidad definitiva dependerá en mayor medida de tus elecciones de reliquias y de equipo.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Yao Guang?

«Cuando decidió ver» es la mejor opción para Yao Guang si ya la tienes o puedes conseguirla sin sacrificar la configuración de otro personaje, gracias a su velocidad, regeneración de energía y la mejora de crítico para todo el equipo que otorga su habilidad definitiva.

Si prefieres guardar tus tiradas, «La buena suerte de hoy» te ofrece prácticamente el mismo valor por una fracción del coste, y «Las aventuras de Mushy Shroomy» cubre la ruta F2P sin dejar su configuración incompleta.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes