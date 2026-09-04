Die besten Yao Guang Light Cones HSR 2026

Wenn ihr auf der Suche nach dem besten Lichtkegel für Yao Guang seid, findet ihr in diesem Leitfaden eine Übersicht aller erstklassigen Optionen – angefangen bei ihrer besten Wahl für den Slot bis hin zur besten F2P-Alternative –, damit ihr keine Ressourcen verschwendet, indem ihr den falschen Optionen hinterherjagt.

Bevor du den besten „Yao Guang“-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Yao Guang beschreitet den Weg der Begeisterung. Zwar kann sie physisch einen „Light Cone“ aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem „Elation“-„Light Cone“ ausgerüstet ist.

Rangliste der besten „Yao Guang“-Lichtkegel (TL;DR)

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Als sie sich entschloss, zu sehen Ihre charakteristische Wahl, ausgelegt auf SPD und Energieregeneration, mit einem gruppenweiten Krit-Buff beim Einsatz der ultimativen Fähigkeit. 2 Mushy Shroomys Abenteuer Die beste F2P-Wahl, die man im „Forgotten Hall“-Shop erhalten kann. 3 Das Glück des Tages Eine starke 4-Sterne-Option mit Krit-Rate und einem stapelbaren „Elation“-Buff zu einem Bruchteil der Kosten. 4 Spöttisch Eine preisgünstige 3-Sterne-Wahl, die ihre „Elation“ während Ahas „Instant“-Windows verstärkt.

Als sie sich entschloss, hinzuschauen – Best-in-Slot

„Als sie beschloss, hinzuschauen“ ist zwar eine wirklich gute Wahl für Yao Guang, aber kein Muss, damit sie gut funktioniert. Ihr Fähigkeiten-Set funktioniert bereits gut mit den unten aufgeführten 4-Sterne-Alternativen, daher solltest du diesen Kegel eher als Verbesserung der Spielqualität betrachten und nicht als zwingende Voraussetzung.

Der Hauptvorteil liegt in dem Geschwindigkeitsschub und der Energieregeneration, die der Träger dadurch erhält – was direkt dazu beiträgt, dass Yao Guangs Ultimative Fähigkeit schneller einsatzbereit ist. Ihr Energiehaushalt ist eine ihrer Schwächen, und dieser Kegel ist eines der wenigen Mittel, die dieses Problem direkt beheben. Darüber hinaus erhöht der Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit auf Gruppenmitglieder die kritische Trefferquote und den kritischen Schaden des gesamten Teams, was sich gut mit ihrer Rolle als „Elation“-Unterstützerin ergänzt.

Die höhere Geschwindigkeit ist auch für ihre „Aha“-Fähigkeit wichtig, da diese bestimmte Geschwindigkeitsschwellen erreichen muss, um während eines Zuges zuverlässig zu wirken. Wenn du sie bereits besitzt, rüste sie aus. Falls nicht, fühle dich nicht unter Druck gesetzt, sie zu ziehen, bevor du ihren Build mit den unten aufgeführten F2P- und 4-Sterne-Optionen fertiggestellt hast.

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Die besten Alternativen zu „Als sie beschloss, hinzuschauen“

„Das Glück des heutigen Tages“ ist ein wirklich wettbewerbsfähiger alternativer Light Cone für Yao Guang, den du langfristig einsetzen kannst, wenn du ihre Signatur noch nicht hast oder nicht vorhast, dafür zu ziehen. Er verfügt über Krit-Rate als Basiswert, und seine passive Fähigkeit verleiht Yao Guang einen stapelbaren „Elation“-Buff, wodurch sie im Laufe eines Kampfes mehr „Aha“-Instant-Effekte beitragen kann.

„Sneering“ ist die günstigste Option auf dieser Liste. Als 3-Sterne-Light Cone lässt er sich früh leicht auf das Maximum aufrüsten, und seine passive Fähigkeit verstärkt Yao Guangs eigene „Elation“ speziell während der „Instant“-Windows von „Aha“. Er wird die beiden oben genannten Optionen zwar nicht übertreffen, ist aber eine gute Übergangslösung, während ihr auf etwas Stärkeres hinarbeitet.

Bester F2P-Lichtkegel für Yao Guang

„Mushy Shroomys Abenteuer“ ist der beste F2P-Lichtkegel für Yao Guang und direkt im Shop der Vergessenen Halle erhältlich. Seine passive Fähigkeit erhöht den „Elation“-Schadens-Debuff bei Gegnern, was gut zu ihrem eigenen, auf „Elation“ ausgerichteten Kit passt.

Der Nachteil ist, dass er keine Energievorteile bietet, sodass die Verfügbarkeit deiner ultimativen Fähigkeit stärker von deiner Relikt- und Teamauswahl abhängt.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Yao Guang geben?

„Als sie beschloss, hinzuschauen“ ist die beste Wahl für Yao Guang, wenn du ihn bereits besitzt oder ihn ziehen kannst, ohne den Build eines anderen Charakters zu opfern – dank seiner Geschwindigkeit, der Energieregeneration und des teamweiten Krit-Buffs bei der ultimativen Fähigkeit.

Wenn du deine Ziehungen lieber aufsparen möchtest, bietet dir „Das Glück des heutigen Tages“ fast denselben Wert zu einem Bruchteil der Kosten, und „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ deckt den F2P-Weg ab, ohne dass ihr Build unvollständig bleibt.

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Häufig gestellte Fragen