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Los mejores conos de luz Gilgamesh HSR 2026

June Derick Reyes
June Derick Reyes Contributing Writer | FTP gacha games enjoyer
Verificado por: Nate Kencana
Actualizado: septiembre 4, 2026
Los mejores conos de luz Gilgamesh HSR 2026
HoYoverse, TYPE-MOON, ufotable, FSNPC

Esta guía recoge los mejores conos de luz de Gilgamesh para todos los presupuestos, y además he clasificado todos los conos de luz que vale la pena equipar en Gilgamesh, desde su propio cono exclusivo hasta la mejor opción para jugadores F2P

Ahora bien, antes de elegir el mejor cono de luz para Gilgamesh según tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Gilgamesh sigue el Camino de la Destrucción. Aunque físicamente puede equiparse un cono de luz de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de Destrucción.

Clasificación de los mejores conos de luz de Gilgamesh (resumen)

Aquí tienes la respuesta rápida si solo necesitas una lista clasificada antes de entrar en detalles.

PuestoCono de LuzPor qué ocupa este puesto
1Soy tal y como me vesLa habilidad característica de Gilgamesh combina el ataque, la tasa de regeneración de energía y una bonificación escalable al daño de la habilidad definitiva con una mejora del daño crítico para todo el equipo.
2Una coronación ingrataDevuelve energía al lanzar la habilidad definitiva y acumula una potente mejora de ATK, lo que alivia el elevado coste de energía de Gilgamesh.
3Así arde el amanecerAñade VEL base e ignora la DEF de forma permanente, ambas características se combinan a la perfección con las propias habilidades de Gilgamesh.
4A la caída de un eónUn cono de «Herta’s Store» que aumenta el ATK con cada ataque y añade daño adicional tras romper una debilidad; no requiere el Pase de Batalla.

«Soy tal y como me ves» — La mejor opción para esta ranura

«Soy tal y como me ves, Light Cone», el mejor Light Cone para Gilgamesh

«Soy tal y como me ves» es la firma personal de Gilgamesh, y está diseñada íntegramente en función de su estilo de juego. En el nivel 1 de Superposición, otorga un 18 % de ATQ y un 10 % de tasa de regeneración de energía, además de una bonificación escalable al daño de la habilidad definitiva equivalente al 0,2 % por cada punto de energía que consuma dicha habilidad, con un máximo del 72 % de bonificación al daño de la habilidad definitiva. 

Además de sus propias estadísticas, al entrar en combate o al usar su habilidad definitiva, activa «King’s Entertainment» durante tres turnos, lo que aumenta el daño crítico de todos los aliados en un 24 %. Esa mejora del daño crítico para todo el equipo es lo que hace que esta carta destaque frente a las alternativas que se mencionan a continuación, ya que los propios equipos de Gilgamesh suelen contar con más de un causante de daño que pueda aprovecharla.

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Las mejores alternativas a «Soy tal y como me ves»

Un cono de luz de coronación ingrato

«Una coronación ingrata» (el cono de luz característico de Saber) es una opción alternativa muy válida si el coste de energía de Gilgamesh está limitando su rotación. En S1, añade un 36 % de daño crítico, y al usar su habilidad definitiva otorga un 40 % de ataque durante dos turnos. Si su energía máxima es de 300 o más, también devuelve un 10 % fijo de esa energía máxima al lanzar la misma habilidad definitiva, lo que ayuda a acortar el intervalo entre sus rotaciones.

Así arde el cono de luz del amanecer

Así, «Burns the Dawn» se decanta por otro punto fuerte: unas estadísticas puras que perduran. En el nivel S1, añade 12 de SPD base fijos y un 18 % de ignorancia de DEF permanente a cada golpe que aseste Gilgamesh. Tras usar su habilidad definitiva, también obtiene «Sol Ardiente» durante un turno, lo que aumenta el daño infligido en un 60 % hasta que se agota al comienzo de su siguiente turno. 

El aumento de la Velocidad base es una ventaja muy interesante, ya que se suma al propio talento de Gilgamesh centrado en la Velocidad, en lugar de limitarse a aplicarse por encima de él.

El mejor cono de luz F2P para Gilgamesh

Sobre la caída de un cono de luz de un eón

«Sobre la caída de un eón» está disponible en la tienda de Herta, por lo que se puede obtener sin gastar ni un céntimo. En S1, cada ataque que Gilgamesh aseste añade un 8 % de ATK durante el resto de la batalla, acumulándose hasta cuatro veces para un total del 32 % de ATK

Si además se consigue un «Weakness Break», se añade otro 12 % de daño infligido durante dos turnos. Necesita uno o dos turnos para alcanzar su máximo potencial, pero una vez lo hace, no tiene nada que envidiar a varias de las opciones de pago mencionadas anteriormente.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Gilgamesh?

Gilgamesh sosteniendo su emblemático «Cono de Luz», «Soy tal y como me ves»

«Soy tal y como me ves» es la mejor opción para Gilgamesh si consigues conseguirla, ya que la mejora del daño crítico para todo el equipo hace que valga más que sus estadísticas personales por sí solas. Si se sale de tu presupuesto, tanto «Una coronación ingrata» como «Así arde el amanecer» cubren las necesidades de energía y velocidad de Gilgamesh a un coste menor. 

Los jugadores que prefieran no gastar nada pueden recurrir por completo a «Sobre la caída de un eón» y seguir contando con un Gilgamesh competente.

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Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor cono de luz F2P para Gilgamesh?

El mejor cono de luz gratuito para Gilgamesh es «Sobre la caída de un eón», ya que acumula ATK con cada ataque y añade daño adicional tras romper la debilidad, y todo ello se puede conseguir en la tienda del juego de Herta.

¿Merece la pena «Soy tal y como me ves» para Gilgamesh?

Sí, «Soy tal y como me ves» merece la pena para Gilgamesh porque aumenta su ATK, su tasa de regeneración de energía y el daño de su habilidad definitiva, al tiempo que otorga a todo su equipo daño crítico adicional a través de «King’s Entertainment».

¿Puede Gilgamesh usar «Así arde el amanecer»?

Sí, Gilgamesh puede usar «Así arde el amanecer», ya que comparte su Camino de la Destrucción. Aunque podría equiparse físicamente un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, solo un cono de luz de Destrucción como este activa su aumento de velocidad y la ignorancia de DEF para él.

¿Es «Un rastro de sangre pasada» un buen cono de luz para Gilgamesh?

Sí, «Un rastro de sangre del pasado» es un buen «Light Cone» para Gilgamesh, ya que aumenta su tasa de crítico junto con el daño de sus habilidades y su habilidad definitiva. Sin embargo, es una recompensa del Pase de Batalla, por lo que no cuenta como una verdadera opción F2P.

¿Qué «Path» utiliza Gilgamesh en Honkai Star Rail?

Gilgamesh utiliza conos de luz de la Ruta de la Destrucción en Honkai Star Rail, y su kit, alineado con el elemento Rayo, se basa en el daño explosivo de su habilidad definitiva. Por eso, los conos de luz específicos de la Ruta de la Destrucción, como su propio cono característico, le proporcionan los mayores beneficios.

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June Derick Reyes

Contributing Writer | FTP gacha games enjoyer

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