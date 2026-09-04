Los mejores conos de luz Gilgamesh HSR 2026

Esta guía recoge los mejores conos de luz de Gilgamesh para todos los presupuestos, y además he clasificado todos los conos de luz que vale la pena equipar en Gilgamesh, desde su propio cono exclusivo hasta la mejor opción para jugadores F2P.

Ahora bien, antes de elegir el mejor cono de luz para Gilgamesh según tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Gilgamesh sigue el Camino de la Destrucción. Aunque físicamente puede equiparse un cono de luz de cualquier Sendero para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz de Destrucción.

Clasificación de los mejores conos de luz de Gilgamesh (resumen)

Aquí tienes la respuesta rápida si solo necesitas una lista clasificada antes de entrar en detalles.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Soy tal y como me ves La habilidad característica de Gilgamesh combina el ataque, la tasa de regeneración de energía y una bonificación escalable al daño de la habilidad definitiva con una mejora del daño crítico para todo el equipo. 2 Una coronación ingrata Devuelve energía al lanzar la habilidad definitiva y acumula una potente mejora de ATK, lo que alivia el elevado coste de energía de Gilgamesh. 3 Así arde el amanecer Añade VEL base e ignora la DEF de forma permanente, ambas características se combinan a la perfección con las propias habilidades de Gilgamesh. 4 A la caída de un eón Un cono de «Herta’s Store» que aumenta el ATK con cada ataque y añade daño adicional tras romper una debilidad; no requiere el Pase de Batalla.

«Soy tal y como me ves» — La mejor opción para esta ranura

«Soy tal y como me ves» es la firma personal de Gilgamesh, y está diseñada íntegramente en función de su estilo de juego. En el nivel 1 de Superposición, otorga un 18 % de ATQ y un 10 % de tasa de regeneración de energía, además de una bonificación escalable al daño de la habilidad definitiva equivalente al 0,2 % por cada punto de energía que consuma dicha habilidad, con un máximo del 72 % de bonificación al daño de la habilidad definitiva.

Además de sus propias estadísticas, al entrar en combate o al usar su habilidad definitiva, activa «King’s Entertainment» durante tres turnos, lo que aumenta el daño crítico de todos los aliados en un 24 %. Esa mejora del daño crítico para todo el equipo es lo que hace que esta carta destaque frente a las alternativas que se mencionan a continuación, ya que los propios equipos de Gilgamesh suelen contar con más de un causante de daño que pueda aprovecharla.

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Las mejores alternativas a «Soy tal y como me ves»

«Una coronación ingrata» (el cono de luz característico de Saber) es una opción alternativa muy válida si el coste de energía de Gilgamesh está limitando su rotación. En S1, añade un 36 % de daño crítico, y al usar su habilidad definitiva otorga un 40 % de ataque durante dos turnos. Si su energía máxima es de 300 o más, también devuelve un 10 % fijo de esa energía máxima al lanzar la misma habilidad definitiva, lo que ayuda a acortar el intervalo entre sus rotaciones.

Así, «Burns the Dawn» se decanta por otro punto fuerte: unas estadísticas puras que perduran. En el nivel S1, añade 12 de SPD base fijos y un 18 % de ignorancia de DEF permanente a cada golpe que aseste Gilgamesh. Tras usar su habilidad definitiva, también obtiene «Sol Ardiente» durante un turno, lo que aumenta el daño infligido en un 60 % hasta que se agota al comienzo de su siguiente turno.

El aumento de la Velocidad base es una ventaja muy interesante, ya que se suma al propio talento de Gilgamesh centrado en la Velocidad, en lugar de limitarse a aplicarse por encima de él.

El mejor cono de luz F2P para Gilgamesh

«Sobre la caída de un eón» está disponible en la tienda de Herta, por lo que se puede obtener sin gastar ni un céntimo. En S1, cada ataque que Gilgamesh aseste añade un 8 % de ATK durante el resto de la batalla, acumulándose hasta cuatro veces para un total del 32 % de ATK.

Si además se consigue un «Weakness Break», se añade otro 12 % de daño infligido durante dos turnos. Necesita uno o dos turnos para alcanzar su máximo potencial, pero una vez lo hace, no tiene nada que envidiar a varias de las opciones de pago mencionadas anteriormente.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Gilgamesh?

«Soy tal y como me ves» es la mejor opción para Gilgamesh si consigues conseguirla, ya que la mejora del daño crítico para todo el equipo hace que valga más que sus estadísticas personales por sí solas. Si se sale de tu presupuesto, tanto «Una coronación ingrata» como «Así arde el amanecer» cubren las necesidades de energía y velocidad de Gilgamesh a un coste menor.

Los jugadores que prefieran no gastar nada pueden recurrir por completo a «Sobre la caída de un eón» y seguir contando con un Gilgamesh competente.

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