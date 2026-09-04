Die besten Gilgamesh-Lichtkegel HSR 2026

Dieser Leitfaden behandelt die besten Gilgamesh-Lichtkegel für jedes Budget, und ich habe außerdem alle Lichtkegel, die es sich bei Gilgamesh lohnt einzusetzen, in einer Rangliste zusammengefasst – von seinem eigenen charakteristischen Lichtkegel bis hin zur besten Wahl für F2P-Spieler.

Bevor du nun den besten Gilgamesh-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du einen wichtigen Punkt beachten: Gilgamesh beschreitet den Pfad der Zerstörung. Zwar kann er physisch einen Lichtkegel aus jedem Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem Lichtkegel des Pfades der Zerstörung ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Gilgamesh-Lichtkegel (TL;DR)

Hier ist die kurze Antwort, falls du nur eine Rangliste brauchst, bevor du dich in die Details vertiefst.

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Ich bin, wie du mich siehst Gilgameschs einzigartige Kombination aus Angriffskraft, Energieregenerationsrate und einem skalierenden Bonus auf den ultimativen Schaden sowie einem teamweiten Krit-Schaden-Buff. 2 Eine undankbare Krönung Stellt beim Einsatz der ultimativen Fähigkeit Energie wieder her und stapelt einen starken Angriffs-Buff, wodurch Gilgameshs hoher Energieaufwand gemildert wird. 3 So brennt die Morgendämmerung Fügt Basis-Geschwindigkeit und eine permanente Ignorierung der Verteidigung hinzu, die sich beide nahtlos mit Gilgameshs eigenen Fähigkeiten kombinieren lassen. 4 Vom Untergang eines Äons Ein kegelförmiger „Herta’s Store“-Effekt, der den Angriff bei jedem Angriff erhöht und nach einem Schwächebruch zusätzlichen Schaden verursacht – kein Battle Pass erforderlich.

Ich bin, wie ihr mich seht – Best in Slot

„Ich bin, wie ihr mich seht“ ist Gilgameschs ganz eigene Signatur und ganz auf seinen Spielstil zugeschnitten. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt es 18 % Angriffskraft und 10 % Energieregenerationsrate sowie einen skalierenden Bonus auf den ultimativen Schaden in Höhe von 0,2 % pro Energiepunkt, den die ultimative Fähigkeit verbraucht, wobei der Bonus auf 72 % begrenzt ist.

Zusätzlich zu seinen eigenen Werten gewährt der Eintritt in den Kampf oder der Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit drei Runden lang „King’s Entertainment“, wodurch der Krit-Schaden aller Verbündeten um 24 % erhöht wird. Dieser teamweite Krit-Schaden-Buff ist der Grund, warum dieser Kegel den unten aufgeführten Alternativen überlegen ist, da Gilgameschs eigene Teams in der Regel mehr als einen Schadensverursacher enthalten, der davon profitieren kann.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Beste Alternativen zu „Ich bin, wie ihr mich seht“

„Eine undankbare Krönung“ (Sabers charakteristischer Lichtkegel) ist eine starke Alternative, wenn Gilgameshs Energiekosten seine Rotation einschränken. Auf Stufe 1 gewährt er 36 % Krit-Schaden, und der Einsatz seiner Ultimativ-Fähigkeit gewährt zwei Runden lang 40 % Angriffskraft. Wenn seine maximale Energie 300 oder höher ist, werden bei demselben Einsatz der Ultimativ-Fähigkeit zudem feste 10 % dieser maximalen Energie zurückerstattet, was dazu beiträgt, die Lücke zwischen seinen Rotationen zu schließen.

So setzt „Burns the Dawn“ auf eine andere Stärke: rohe Werte, die Bestand haben. In Stufe 1 gewährt es einen pauschalen Basis-SPD-Bonus von 12 und eine permanente 18-prozentige DEF-Ignorierung bei jedem Treffer, den Gilgamesh landet. Nach dem Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit erhält er zudem für einen Zug den Effekt „Blazing Sun“, der den verursachten Schaden um 60 % erhöht, bis er zu Beginn seines nächsten Zuges verbraucht ist.

Der Basis-SPD-Boost ist ein sehr schöner Bonus, da er sich mit Gilgameshs eigenem, auf SPD ausgerichteten Talent addiert, anstatt nur darauf aufgesetzt zu werden.

Bester F2P-Lichtkegel für Gilgamesh

„Vom Untergang eines Äons“ ist in Herta’s Store erhältlich und somit vollständig ohne Ausgaben zu bekommen. Ab Stufe 1 fügt jeder Treffer, den Gilgamesh landet, für den Rest des Kampfes 8 % Angriffskraft hinzu, was sich bis zu viermal auf insgesamt 32 % Angriffskraft summiert.

Wird zusätzlich ein „Weakness Break“ erzielt, werden für zwei Runden weitere 12 % verursachter Schaden hinzugefügt. Es dauert ein oder zwei Runden, bis es richtig in Fahrt kommt, aber sobald dies der Fall ist, kann es sich gegen mehrere der oben genannten kostenpflichtigen Optionen behaupten.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Gilgamesh geben?

„Ich bin, wie ihr mich seht“ ist die beste Wahl für Gilgamesh, wenn man es ziehen kann, da der teamweite CRIT-DMG-Buff dafür sorgt, dass es mehr wert ist als seine reinen individuellen Werte allein. Falls es dein Budget übersteigt, decken sowohl „Eine undankbare Krönung“ als auch „So brennt die Morgendämmerung“ Gilgameshs Energie- und Geschwindigkeitsbedarf zu geringeren Kosten ab.

Spieler, die lieber gar nichts ausgeben möchten, können sich voll und ganz auf „Vom Untergang eines Äons“ verlassen und trotzdem einen kompetenten Gilgamesch aufstellen.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen