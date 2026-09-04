Los mejores conos de luz Cyrene HSR 2026

Antes de elegir el mejor cono de luz de Cyrene para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Cyrene sigue el Camino del Recuerdo. Aunque físicamente puede equiparse con un cono de luz de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz del Camino del Recuerdo.

Es una apoyo de Hielo de 5 estrellas que potencia al equipo y carga la Habilidad Definitiva de todos la primera vez que usa la suya propia, y la velocidad (SPD) determina si todo llega a tiempo. Esta guía clasifica sus opciones de Conos de Luz en HSR, desde su Cono característico hasta la mejor opción gratuita.

Clasificación de los mejores conos de luz de Cyrene (resumen)

Aquí tienes la versión resumida, y la conclusión es que Cyrene obtiene casi todo lo que necesita de un «Light Cone» gratuito.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Este amor, para siempre Su habilidad característica combina un aumento del 18 % en la SPD con una mejora del daño crítico para todo el equipo y una reducción del daño recibido por los enemigos, y ambos efectos se potencian a medida que ella gana impulso. 2 Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo Ofrece la misma cifra del 18 % de velocidad y añade su propio debuff al daño recibido por el enemigo, lo que resulta más eficaz en equipos con Castorice y del 7 de marzo (Evernight). 3 El telón de los recuerdos nunca cae Es la opción gratuita más potente, que se compra directamente en la tienda de Herta, y además la acerca al umbral de SPD en torno al cual se basa su kit. 4 Victoria en un abrir y cerrar de ojos Una alternativa gratuita de 4 estrellas que cambia SPD por daño crítico fijo, además de una pequeña mejora de daño para el equipo cuando actúa su memosprite.

Este amor, para siempre: la mejor opción para este espacio

«Este amor, para siempre» es el «Light Cone» característico de Cyrene y el que mejor se adapta a su forma de actuar. En Superposición 1, aumenta su SPD en un 18 %, que es la estadística que determina la frecuencia con la que renueva «Future» en sus aliados y lo convierte de nuevo en puntos de «Recollection».

El resto del efecto se basa en su memosprite, Demiurge. En Superposición 1, cuando Demiurge utiliza una habilidad de memosprite sobre un aliado, el «Light Cone» obtiene «Blank», que aumenta el daño recibido por todos los enemigos en un 10 %. Cuando, en cambio, la utiliza sobre un enemigo, obtiene «Verse», que aumenta el daño crítico de todos los aliados en un 16 %. Mantener ambos efectos a la vez aumenta cada uno de ellos en un 60 % adicional.

Esta es la verdad: se trata de una mejora real más que de un requisito, ya que sus potenciadores de equipo residen en su Talento y su Habilidad, en lugar de en su equipamiento. Fue el «Cono de Luz» destacado en el banner «Reminiscencias del pasado» durante la segunda fase de la versión 4.3, del 24 de junio al 14 de julio de 2026, por lo que ahora ya no está disponible en el banner y es necesario que vuelva a aparecer.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Las mejores alternativas a «Este amor, para siempre»

«Que los arcoíris adornen el cielo por mucho tiempo» es el cono de luz característico de Hyacine y lo más parecido a un intercambio directo, ya que, con Superposición 1, aporta el mismo 18 % de SPD en torno al cual se basa Cyrene. Cuando su memosprite usa su habilidad, aumenta el daño recibido por todos los enemigos en un 18 % durante 2 turnos, lo que supone un margen de vulnerabilidad mayor que el que ofrece «Blank».

A cambio, su ataque básico, su habilidad y su habilidad definitiva consumen cada uno un 1 % de los PS actuales de cada aliado para potenciar un golpe de daño adicional, por lo que funciona mejor si ya hay un sanador en el equipo.

«Victoria en un abrir y cerrar de ojos» es la opción más económica, y es una de las pocas cartas de 4 estrellas que puedes completar sin necesidad de realizar tiradas. En Superposición 1, aumenta el daño crítico de Cyrene en un 12 % y, cada vez que Demiurge utilice una habilidad sobre un aliado, aumenta el daño infligido por todos los aliados en un 8 % durante 3 turnos. Se obtiene una copia en la misión Trailblaze «Velo nocturno: Ocultar el pasado», y se pueden conseguir hasta cuatro más en la tienda del Salón Olvidado a 200 «Resplandor Lúcido» cada una.

El mejor cono de luz gratuito para Cyrene

«El telón de la memoria nunca cae» es el mejor cono de luz gratuito que puede equipar Cyrene, y es una auténtica opción de 5 estrellas de «Remembrance», en lugar de un compromiso de 4 estrellas. En Superposición 1, aumenta su SPD en un 6,0 % y, después de que ella utilice su Habilidad, aumenta el DMG infligido por todos los aliados en un 8 % durante 3 turnos.

Se compra directamente por 8 bonos Herta en la tienda de Herta, dentro del Universo Simulado, y el «Superimposer (Custom Made)», que se utiliza para superponerlo, cuesta 2 bonos Herta por unidad en la misma tienda.

La diferencia con respecto a la versión original es real, pero mínima. Renuncias al 12 % de SPD y a las mejoras «Blank» y «Verse», pero conservas lo que más importa: alcanzar los 180 de SPD para activar su habilidad de bonificación «Causality in Trichotomy» es lo que realmente cambia su rendimiento, y este «Light Cone», junto con un conjunto de reliquias de SPD, te permite lograrlo.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Cyrene?

Este «Love, Forever» es la respuesta correcta si puedes conseguirlo, porque un 18 % de SPD junto con «Blank» y «Verse» es el único paquete que aumenta tanto su número de turnos como el techo de daño del equipo. Ahora mismo no está en el banner, así que la mayoría de los jugadores están eligiendo entre las opciones gratuitas.

«El telón de la memoria nunca cae» es lo que recomendaría a casi todo el mundo, ya que un cono de luz «Remembrance» de 5 estrellas por 8 bonos de Herta es la mejor relación calidad-precio en HSR para una apoyo de su tipo. Elige «Que los arcoíris adornen el cielo durante mucho tiempo»» solo si ya lo tienes y utilizas un sanador, y mantén «Victoria en un abrir y cerrar de ojos» como solución provisional mientras farmas el «Simulated Universe».

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes