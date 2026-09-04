Die besten Cyrene-Lichtkegel HSR 2026

Bevor du den besten Cyrene-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du eine wichtige Tatsache beachten: Cyrene beschreitet den Pfad der Erinnerung. Zwar kann sie einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch ihre einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Pfades der Erinnerung ausgerüstet ist.

Sie ist eine 5-Sterne-Eis-Unterstützerin, die das Team stärkt und die Ultimativen Fähigkeiten aller Teammitglieder auflädt, sobald sie ihre eigene zum ersten Mal einsetzt – und die Geschwindigkeit (SPD) entscheidet darüber, ob alles rechtzeitig ankommt. Dieser Leitfaden listet ihre „Light Cone“-Optionen in HSR auf, von ihrem charakteristischen Modell bis hin zur stärksten kostenlosen Wahl.

Die besten Lichtkegel für Cyrene im Ranking (TL;DR)

Hier ist die Kurzfassung: Cyrene erhält das meiste, was sie braucht, bereits durch einen kostenlosen „Light Cone“.

Rang Light Cone Warum sie hier rangiert 1 Diese Liebe, für immer Ihre Signaturkombi vereint einen 18-prozentigen SPD-Boost mit einem teamweiten CRIT-DMG-Buff und einem Debuff für den vom Gegner erlittenen Schaden, und beide Verstärker werden stärker, sobald sie an Fahrt gewinnt. 2 Mögen Regenbögen noch lange den Himmel schmücken Bietet denselben Geschwindigkeitsbonus von 18 % und fügt einen eigenen Debuff für den vom Gegner erlittenen Schaden hinzu, der sich vor allem in Teams mit Castorice und „7. März (Evernight)“ auszahlt. 3 Der Vorhang der Erinnerung fällt nie Die stärkste kostenlose Option, die direkt in Herta’s Store erworben werden kann, und die sie dennoch näher an den SPD-Breakpoint bringt, um den herum ihr Kit aufgebaut ist. 4 Sieg im Handumdrehen Eine kostenlose 4-Sterne-Ausweichoption, die SPD gegen pauschalen KRIT-SCHADEN sowie einen kleinen Team-Schadensbonus eintauscht, wenn ihr Memo-Sprite aktiv wird.

Diese Liebe, für immer – Best-in-Slot

„Diese Liebe, für immer“ ist Cyrenes charakteristischer Lichtkegel und passt am besten zu ihrer Spielweise. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihre Geschwindigkeit um 18 % – genau den Wert, der darüber entscheidet, wie oft sie „Future“ bei ihren Verbündeten auffrischt und in „Recollection“-Punkte umwandelt.

Der Rest hängt von ihrem Memosprite „Demiurge“ ab. Bei Superimposition 1 erhält der Lichtkegel den Effekt „Blank“, wenn Demiurge eine Memosprite-Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet; dadurch erhöht sich der von allen Gegnern erlittene Schaden um 10 %. Wenn es stattdessen eine Fähigkeit auf einen Gegner anwendet, erhält der „Light Cone“ den Effekt „Verse“, der den kritischen Schaden aller Verbündeten um 16 % erhöht . Werden beide Effekte gleichzeitig aktiv, erhöht sich jeder Effekt um weitere 60 %.

Um es ganz offen zu sagen: Es handelt sich eher um eine echte Verbesserung als um eine Notwendigkeit, da ihre Team-Buffs in ihrem Talent und ihrer Fertigkeit und nicht in ihrer Ausrüstung liegen. Er war der vorgestellte „Light Cone“ auf dem Banner „Bygone Reminiscence“ in der zweiten Phase von Version 4.3 vom 24. Juni bis zum 14. Juli 2026, ist also derzeit nicht mehr auf dem Banner vertreten und muss erneut angeboten werden.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Die besten Alternativen zu „Diese Liebe, für immer“

„Mögen Regenbogen den Himmel noch lange schmücken“ ist Hyacines charakteristischer Lichtkegel und kommt einem direkten Austausch am nächsten, da er bei Überlagerungsstufe 1 denselben Geschwindigkeitsbonus von 18 % bietet, auf den Cyrenes Aufbau basiert. Wenn ihr Memo-Sprite seine Fähigkeit einsetzt, erhöht sich der von allen Gegnern erlittene Schaden für 2 Runden um 18 % – ein größeres Zeitfenster für Verwundbarkeit als bei „Blank“.

Der Nachteil ist, dass ihr Basisangriff, ihre Fertigkeit und ihre ultimative Fähigkeit jeweils 1 % der aktuellen HP jedes Verbündeten verbrauchen, um einen zusätzlichen Schadensschlag zu erzeugen; daher funktioniert sie am besten, wenn bereits ein Heiler im Team ist.

„Sieg im Handumdrehen“ ist die kostengünstige Lösung und eine der seltenen 4-Sterne-Optionen, die man vollständig sammeln kann, ohne dafür ziehen zu müssen. Bei Überlagerung 1 erhöht sie Cyrenes Krit-Schaden um 12 % und steigert, wann immer Demiurge eine Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet, den verursachten Schaden aller Verbündeten für 3 Runden um 8 %. Ein Exemplar erhält man in der Trailblazer-Mission „Night Veil, Shroud the Past“, bis zu vier weitere sind im „Forgotten Hall“-Shop für jeweils 200 „Lucent Afterglow“ erhältlich.

Bester kostenloser „Light Cone“ für Cyrene

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie“ ist der beste kostenlose Light Cone, den Cyrene tragen kann, und stellt eine echte 5-Sterne-„Remembrance“-Option dar – kein 4-Sterne-Kompromiss. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihre Geschwindigkeit um 6,0 % und steigert nach dem Einsatz ihrer Fähigkeit den von allen Verbündeten verursachten Schaden 3 Runden lang um 8 %.

Man kauft es direkt für 8 Herta-Anleihen in Herta’s Store im simulierten Universum, und der Superimposer (Custom Made), der zum Überlagern verwendet wird, kostet im selben Laden 2 Herta-Anleihen pro Exemplar.

Die Lücke zur Signatur ist real, aber gering. Du verzichtest auf 12 % SPD sowie auf die Buffs „Blank“ und „Verse“, behältst aber das Wesentliche: Das Erreichen von 180 SPD, um ihre Bonusfähigkeit „Kausalität in der Trichotomie“ zu aktivieren, ist das, was ihre Leistung wirklich verändert – und dieser Lichtkegel in Kombination mit einem SPD-Relikt-Set bringt dich dorthin.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Cyrene geben?

„Diese Liebe, für immer“ ist die richtige Wahl, wenn du ihn bekommen kannst, denn 18 % SPD zusammen mit „Blank“ und „Verse“ ist das einzige Paket, das sowohl ihre Zuganzahl als auch die Schadensobergrenze des Teams erhöht. Da er derzeit nicht im Banner ist, entscheiden sich die meisten Spieler tatsächlich zwischen den kostenlosen Optionen.

„Der Vorhang der Erinnerung fällt nie““ würde ich fast jedem empfehlen, da ein 5-Sterne-„Remembrance“-Lichtkegel für 8 Herta-Bonds das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in HSR für eine Unterstützerin ihrer Art bietet. Entscheide dich stattdessen nur dann für „Mögen Regenbogen den Himmel noch lange schmücken“, wenn du es bereits besitzt und einen Heiler einsetzt, und behalte „Sieg im Handumdrehen“ als Übergangslösung, während du das „Simulated Universe“ farmst.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen