Los mejores conos de luz Argenti HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» para Argenti se reduce a un único objetivo: mantener su habilidad definitiva cargada y infligir el mayor daño posible. Esta guía repasa todas las opciones que permiten lograr precisamente eso, empezando por el «Light Cone» característico de Argenti, pasando por sus alternativas más potentes y terminando con su mejor opción para jugadores F2P.

Pero antes de elegir el mejor «Light Cone» de Argenti para tu configuración, ten en cuenta que Argenti sigue la Senda de la Erudición. Puede equiparse físicamente con un «Light Cone» de cualquier Senda para obtener sus estadísticas básicas, pero sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de la Senda de la Erudición.

Clasificación de los mejores «Light Cones» de Argenti (resumen)

Aquí tienes la respuesta rápida si solo quieres ver la clasificación antes del análisis completo.

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Un instante antes de una mirada La habilidad exclusiva de Argenti escala su daño definitivo en función de su energía máxima y añade una importante mejora al daño crítico, lo que la convierte en su mejor opción para este puesto. 2 Hacia el velo inalcanzable La habilidad característica de Herta potencia tanto el daño de habilidad como el de habilidad definitiva y devuelve un punto de habilidad tras usar una habilidad definitiva de gran consumo, lo que hace que esta habilidad destaque en algunos cálculos brutos. 3 Hoy es otro día tranquilo Esta bonificación del Pase de Batalla imita la mejora de la habilidad definitiva basada en la energía de la habilidad característica, aunque a un ritmo menor, lo que la convierte en una alternativa sólida. 4 Cálculo eterno La mejor opción para jugadores F2P, ya que su compra está garantizada en la Tienda de Herta, y aumenta el ATQ y la VEL en función del número de enemigos a los que golpee Argenti.

Un instante antes de una mirada: la mejor opción para este espacio

«Un instante antes de una mirada» es la habilidad característica de Argenti y, aunque cuenta con alternativas bastante buenas, no es fácil «saltársela» si quieres sacar el máximo partido a su rendimiento general. En el nivel 1 de «Superposición», aumenta su daño crítico en un 36 % y potencia el daño de su habilidad definitiva en función de su energía máxima, añadiendo aproximadamente un 0,36 % de daño de habilidad definitiva por cada punto de energía hasta 180.

Dado que el kit de Argenti gira por completo en torno a lanzar su habilidad definitiva para infligir la mayor parte de su daño, ambos efectos inciden directamente en su principal fuente de daño.

La escalada del DAÑO CRÍTICO también se acumula perfectamente con su talento, que ya aumenta la tasa de crítico a través de las acumulaciones de «Apotheosis». Para una configuración centrada en la habilidad definitiva, esta combinación es lo que sitúa a «Un instante antes de una mirada» por delante de todas las alternativas de esta lista, dejando de lado cualquier sesgo personal.

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Las mejores alternativas a «Un instante antes de una mirada»

«Hacia el velo inalcanzable»», la habilidad característica de The Herta, es en realidad la «verdadera mejor opción» para Argenti en lo que respecta a cifras puras e individuales de DPS. La salvedad es que, aunque técnicamente inflige más daño que su propia opción de firma, tendría que tomar prestado el «Light Cone» de su mejor compañero de equipo, The Herta.

Otorga un 12 % de probabilidad de crítico y un aumento del 60 % al daño de las habilidades y de la habilidad definitiva durante tres turnos tras usar esta última, y devuelve un punto de habilidad siempre que dicha habilidad definitiva cueste 140 de energía o más. Dado que la habilidad definitiva de Argenti con energía al máximo supera fácilmente ese umbral, este «Cono de Luz» soluciona discretamente el problema de puntos de habilidad al que puede enfrentarse su kit.

En caso de que tengas una copia extra de este cono de luz o no quieras emparejar a Argenti con «The Herta» por cualquier motivo, puede que merezca la pena equiparlo en lugar de «Un instante antes de una mirada»».

«Hoy es otro día tranquilo» es un cono de 4 estrellas del Pase de Batalla que refleja la idea central de la firma: aumenta el daño en función de la energía máxima, añadiendo aproximadamente un 0,20 % por punto hasta 160 de energía. Y, a diferencia de la mayoría de los conos de «Erudition», este efecto permanece activo en todo momento. Es una alternativa realmente potente para los jugadores que ya lo obtuvieron del Pase de Batalla «Honor sin nombre» y aún no han conseguido su firma.

El mejor cono gratuito para Argenti

«Cálculo Eterno» es la mejor opción gratuita para Argenti, ya que se compra directamente en la Tienda de Herta utilizando Bonos de Herta, y no se obtiene mediante un gacha. En Superposición 1, otorga una mejora del 8 % al ATK que aumenta un 4 % por cada enemigo golpeado, acumulándose hasta cinco veces, además de un aumento del 8 % a la SPD durante un turno una vez que golpea a tres o más objetivos.

Esa progresión potencia la habilidad y la habilidad definitiva de Argenti, que se basan en gran medida en el área de efecto, y, dado que se puede fabricar con la moneda del Universo Simulado en lugar de depender de la suerte, cualquier jugador «free-to-play» podrá llegar a tenerla con el nivel máximo de «Superposición».

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Argenti?

«Un instante antes de una mirada» es la mejor opción para Argenti si ya lo tienes o piensas conseguirlo, ya que alinea directamente el daño crítico y la escalabilidad de la habilidad definitiva con su principal fuente de daño.

Sin embargo, los jugadores que no tengan esta firma no deben sentir que se están perdiendo gran cosa: «Hacia el velo inalcanzable»» y «Cálculo eterno» cubren sus necesidades básicas con un coste mínimo o nulo en el gacha, y «Hoy es otro día tranquilo» encaja perfectamente para cualquiera que haya conseguido una copia del Pase de Batalla.

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