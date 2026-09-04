Die besten Argenti-Lichtkegel HSR 2026

Bei der Auswahl des besten „Light Cone“ für Argenti geht es letztlich nur um eines: seine ultimative Fähigkeit aufgeladen zu halten und so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Dieser Leitfaden geht alle Optionen durch, mit denen genau das erreicht werden kann – angefangen bei Argentis charakteristischem „Light Cone“ über seine stärksten Alternativen bis hin zu seiner besten F2P-Option.

Bevor du jedoch den besten Argenti-Lichtkegel für deinen Build auswählst, solltest du bedenken, dass Argenti den Pfad der Erudition beschreitet. Er kann zwar physisch einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad ausrüsten, um dessen Basiswerte zu nutzen, doch seine einzigartigen passiven Fähigkeiten und Fertigkeitseffekte werden nur ausgelöst, wenn er mit einem Lichtkegel des Pfads der Erudition ausgerüstet ist.

Rangliste der besten Argenti-Lichtkegel (TL;DR)

Hier ist die kurze Antwort, falls du vor der ausführlichen Aufschlüsselung nur die Rangliste sehen möchtest.

Platz Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 Ein Augenblick vor dem Blick Argentis charakteristische Fähigkeit skaliert seinen ultimativen Schaden anhand seiner maximalen Energie und gewährt einen erheblichen Krit-Schaden-Bonus, was sie zu seiner besten Wahl für diesen Slot macht. 2 In den unerreichbaren Schleier Die Signatur von Herta steigert sowohl den Fertigkeits- als auch den Ultimativschaden und erstattet bei einer energieintensiven Ultimativfähigkeit einen Fertigkeitspunkt zurück, wodurch sie in einigen reinen Berechnungen die Nase vorn hat. 3 Heute ist wieder ein friedlicher Tag Dieser Battle-Pass-Kegel spiegelt den energiebasierten Ult-Boost der Signatur in geringerem Umfang wider und ist somit ein solider Ersatz. 4 Ewige Berechnung Die beste Wahl für F2P-Spieler, da sie garantiert im Herta-Shop erhältlich ist und Angriff sowie Geschwindigkeit davon abhängen, wie viele Gegner Argenti trifft.

Ein Augenblick vor dem Blick – Best in Slot

„Einen Augenblick vor dem Blick“ ist Argentis Markenzeichen, und obwohl er über recht gute Alternativen verfügt, lässt sich diese Fähigkeit nicht einfach „überspringen“, wenn man seine Gesamtleistung maximieren möchte. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht sie seinen KRIT-SCHADEN um 36 % und steigert seinen Ultimativschaden basierend auf seiner maximalen Energie, wobei pro Energiepunkt bis zu 180 etwa 0,36 % Ultimativschaden hinzukommen.

Da sich Argentis Spielweise vollständig darauf konzentriert, den Großteil seines Schadens mit seiner Ultimativfähigkeit zu verursachen, wirken sich beide Effekte direkt auf seine Hauptschadensquelle aus.

Die Skalierung des Krit-Schadens lässt sich zudem nahtlos mit seinem Talent kombinieren, das durch „Apotheosis“-Stapel bereits die Krit-Rate erhöht. Für einen auf die ultimative Fähigkeit ausgerichteten Build ist es diese Kombination, die „Einen Augenblick vor dem Blick“ vor jede andere Alternative auf dieser Liste stellt – abgesehen von persönlichen Vorlieben.

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Beste Alternativen zu „Einen Augenblick vor dem Blick“

„In den unerreichbaren Schleier“, die Signatur von The Herta, ist tatsächlich das „wahre Best-in-Slot“-Talent für Argenti, wenn es um reine, individuelle DPS-Werte geht. Der Haken dabei ist, dass er, obwohl er technisch gesehen mehr Schaden verursacht als seine eigene Signaturoption, den Signatur-Lichtkegel seines besten Teamkollegen, The Herta, ausleihen müsste.

Sie gewährt 12 % Krit-Rate und einen Bonus von 60 % auf Fertigkeits- und Ultimate-Schaden für drei Runden nach dem Einsatz der Ultimate und erstattet einen Fertigkeitspunkt, sobald diese Ultimate 140 Energie oder mehr kostet. Da Argentis Ultimate bei voller Energie diese Schwelle mühelos überschreitet, gleicht dieser Lichtkegel still und leise den Skillpunkt-Druck aus, unter den sein Kit geraten kann.

Falls ihr ein zusätzliches Exemplar dieses Lichtkegels habt oder Argenti aus irgendeinem Grund nicht mit „The Herta“ kombinieren möchtet, könnte es sich lohnen, diesen anstelle von „Einen Augenblick vor dem Blick“ auszurüsten.

„Heute ist wieder ein friedlicher Tag“ ist ein 4-Sterne-Battle-Pass-Light-Cone, der die Kernidee der Signatur widerspiegelt – er erhöht den Schaden basierend auf der maximalen Energie und fügt pro Punkt etwa 0,20 % bis zu 160 Energie hinzu. Und im Gegensatz zu den meisten „Erudition“-Light-Cones bleibt dieser Effekt jederzeit aktiv. Es ist ein wirklich starker Ersatz für Spieler, die ihn bereits aus dem „Nameless Honor“-Battle-Pass erhalten haben und seine Signatur noch nicht gezogen haben.

Bester F2P-Lichtkegel für Argenti

„Eternal Calculus“ ist Argentis beste F2P-Option, da es sich um einen direkten Kauf im Herta-Shop mit Herta-Bonds handelt und nicht um einen Gacha-Zug. Ab Überlagerungsstufe 1 gewährt er einen 8-prozentigen Angriffsbonus, der sich pro getroffenem Gegner um 4 % erhöht und bis zu fünfmal stapelbar ist, sowie einen 8-prozentigen Geschwindigkeitsbonus für eine Runde, sobald er drei oder mehr Ziele trifft.

Diese Skalierung kommt Argentis eigener, stark auf Flächenwirkung ausgerichteter Fertigkeit und seiner ultimativen Fähigkeit zugute, und da sie nicht durch Glück, sondern mit der Währung des „simulierten Universums“ hergestellt werden kann, kann jeder Free-to-Play-Spieler sie schließlich in voller „Superimposition“-Stärke besitzen.

Fazit: Welchen „Light Cone“ solltest du Argenti geben?

„Einen Augenblick vor dem Blick“ ist die beste Wahl für Argenti, wenn du ihn bereits besitzt oder vorhast, ihn zu ziehen, da dieser „CRIT DMG“ und die ultimative Skalierung direkt auf seine Hauptschadensquelle abstimmt.

Spieler ohne diese Signatur sollten jedoch nicht das Gefühl haben, viel zu verpassen: „In den unerreichbaren Schleier“ und „Eternal Calculus“ decken beide seine Kernbedürfnisse mit geringen oder gar keinen Gacha-Kosten ab, und „Heute ist wieder ein friedlicher Tag“ passt gut für alle, die ein Exemplar davon aus dem Battle Pass erhalten haben.

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Häufig gestellte Fragen