¿Se puede conectar un mando de PS5 a una PS4? Todo lo que necesitas saber

Muchos jugadores siguen teniendo un PS4 consola, y es normal preguntarse: ¿se puede conectar una PS5 controlador a un PS4?

El salto desde el PlayStation 4a laPlayStation 5 no solo trajo consigo una consola más potente, sino también un mando rediseñado. El mando inalámbrico DualSense cuenta con retroalimentación háptica, gatillos adaptativos y un nuevo diseño ergonómico que hace que incluso los juegos más sencillos resulten más envolventes.

En este artículo analizaré la postura oficial de Sony sobre la compatibilidad, explicaré por qué las dos generaciones no funcionan juntas de forma natural y compartiré algunas soluciones alternativas que podrían resultarte útiles si estás decidido a salvar esa brecha.

¿Se puede conectar un mando de PS5 a una PS4? Explicación de la compatibilidad oficial

La respuesta oficial de Sony es clara: el El mando inalámbrico DualSense no es compatible con el PS4consola. Al conectar el mando al puerto USB con un cable USB-C a USB se carga la batería, pero es posible que la barra luminosa solo parpadee brevemente y que ninguno de los botones funcione en la consola más antigua. Probé a conectar mi propio DualSense y observé el mismo comportamiento. Las luces indicadoras del mando nunca cambiaron del patrón predeterminado, y el botón PS no conseguía abrir la pantalla de inicio.

Hay varias razones que explican esta limitación. La PS5 El mando incluye funciones avanzadas como retroalimentación háptica, gatillos adaptativos y un micrófono integrado, que se basan en nuevas integraciones del software del sistema.

The PS4 El mando (DualShock 4) se comunica a través de Bluetooth y micro-USB utilizando protocolos que el DualSense no admite por completo. Sony también diseñó el mando de nueva generación para aprovechar PS5 consola de hardware; Los sistemas más antiguos carecen del firmware necesario para reconocer sus entradas. En otras palabras, estos dos dispositivos nunca se diseñaron para comunicarse directamente entre sí, y no hay instrucciones en pantalla ni ninguna actualización oficial del firmware que permita que sean compatibles.

Si solo necesitas recargar tu DualSense, cualquier cable USB estándar que cumpla con el estándar USB servirá. Conecta el cable al PS4 La consola y el mando se cargarán; verás que la barra luminosa parpadea lentamente en naranja. Una vez que la batería esté completamente cargada, la barra luminosa parpadeará rápidamente y se apagará. Eso es todo lo que ofrece el soporte oficial: no hay ningún parche de Sony que permita de repente jugar a videojuegos en la PS4 con un DualSense, y es probable que nunca lo haya.

Por qué el mando DualSense no es compatible con la PS4

Conocer las principales características del DualSense ayuda a entender por qué no funciona con un PS4. A diferencia del DualShock 4, el nuevo mando utiliza un conector USB-C para la carga por cable y una transferencia de datos más rápida, y transmite paquetes de datos más complejos a través de Bluetooth. Sus gatillos adaptativos pueden modificar dinámicamente la resistencia para acciones como tensar un arco, y su retroalimentación háptica utiliza actuadores de precisión en lugar de los simples motores de vibración que se encuentran en el DualShock 4. Estos Las actualizaciones requieren compatibilidad con el firmware de la consola principal, y la PS4 simplemente no cuenta con ese apoyo.

Otra diferencia es la la forma en que el DualSense gestiona la barra luminosa y el indicador de jugador. En unPS4 En el mando, la banda luminosa de la parte superior cambia de color para indicar qué jugador eres. En el DualSense, la barra luminosa rodea el panel táctil, mientras que cuatro pequeñas luces indicadoras de jugador situadas en la parte delantera identifican hasta cuatro jugadores. El de la PS4 El sistema operativo busca los patrones de LED anteriores para asignar perfiles de usuario, por lo que un DualSense conectado directamente a la consola no es reconocido.

Sony también limita deliberadamente la compatibilidad con versiones anteriores para animar a los desarrolladores a crear juegos adaptados al nuevo hardware. PS5 Los juegos de consola hacen un uso intensivo de los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica, y PS4 los juegos carecen del código necesario para generar esos efectos. Aunque el PS4 aunque pudiera aceptar entradas del DualSense, la mayoría de los títulos no sabrían cómo aprovechar sus funciones adicionales. En su lugar, Sony recomienda seguir utilizando el DualShock 4 con PS4 juegos y reservar el DualSense para PS5 o en otros dispositivos.

Soluciones alternativas: cómo conectar un mando de PS5 a una PS4 mediante Remote Play y adaptadores

Aunque no hay soporte oficial, los jugadores más ingeniosos han encontrado soluciones alternativas que permiten utilizar un DualSense en una PS4 desviando la señal de entrada a través de otro dispositivo. A continuación te presento dos métodos que he probado. Ninguno es perfecto y ambos tienen sus inconvenientes, pero funcionan si sabes qué puedes esperar.

Método de reproducción remota

La forma más fácil de emparejar un PS5 controlador con un PS4esutilizar la función Remote Play de Sony. En lugar de conectar el mando directamente a la consola, puedes conéctalo a un PC, un Mac, PS5, o en un dispositivo móvil y reproducir el PS4pantalla de. Para configurarlo:

Prepara elPS4 consola:En elde la PS4 pantalla de inicio, ve a Settings > Configuración de la conexión de Remote Playy activarJuego remoto. Establece la consola como principal PS4 y permiten encenderlo desde la red. Estos ajustes permiten acceder al televisor cuando no estás delante de él. Instala la aplicación Remote Play: Descargar el Juego remoto en tu ordenador o smartphone. Inicia sesión con la misma cuenta de PlayStation Network que utilizas en la PS4. Empareja el DualSense con el dispositivo remoto: Mantén pulsados los botones «Create» y «PS» del DualSense hasta que la barra luminosa parpadee. En tu PC o dispositivo móvil, activa el Bluetooth y selecciona el mando de la lista. El indicador del jugador se iluminará una vez emparejado. Si prefieres una conexión por cable, conecta un cable USB-C al mando y al ordenador. Conéctate a laPS4: Abre la aplicación Remote Play y selecciona PS4. La aplicación busca tu consola y transmite su señal de vídeo. A partir de ahí, el DualSense actúa como dispositivo de control, y puedes jugar como si estuvieras sentado delante del televisor.

Uso deJuego remototiene algunas desventajas. Como el mando se comunica con el ordenador o el smartphone en lugar de con el PS4en sí mismo,Hay un ligero retraso en la respuesta. La transmisión de vídeo puede entrecortarse si tu conexión a Internet no es lo suficientemente buena, y funciones como los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica están desactivadas porque el PS4 los juegos no son compatibles con ellos. Cuando probé este método, funcionó bien en las aventuras para un solo jugador, pero se notaba lento en el modo multijugador competitivo.

Método del adaptador

Otra solución consiste en utilizar un un adaptador de terceros que actúa como puente entre el DualSense y el PS4. Estos dispositivos USB emulan un PS4 controlador, que traduce la entrada procedente del PS5 convertir la señal del mando en algo que la consola antigua pueda interpretar. Dispositivos como el Brook Wingmanserie oCronos y Titán los adaptadores se enchufan en el de la PS4Conéctalo al puerto USB y, a continuación, empareja el DualSense por Bluetooth. Una vez conectado, el PS4 cree que tiene conectado un DualShock 4 normal.

La configuración varía según el producto, pero, por lo general, incluye los siguientes pasos:

Enchufa el adaptador en el de la PS4Conéctalo al puerto USB y espera a que se encienda el indicador del reproductor. Pon tu DualSense en modo de emparejamiento manteniendo pulsados los botones PS y «Crear» hasta que la barra luminosa parpadee. Sigue las instrucciones que vienen con el convertidor para emparejarlo con el DualSense. En algunos adaptadores es necesario pulsar un botón o accionar un pequeño interruptor para iniciar el emparejamiento. Cuando la barra luminosa parpadee para indicar que la conexión se ha establecido correctamente, deberías poder jugar a videojuegos en tu PS4 utilizando el DualSense.

Estos adaptadores son una solución ingeniosa, pero no son baratos y, a veces, plantean problemas de compatibilidad. Según mi experiencia, los controles básicos, como los joysticks y los botones, funcionaban, pero las funciones avanzadas, como los gatillos adaptativos y el panel táctil, no se trasladaban a la perfección.

Es posible que el hardware también necesite actualizaciones de firmware para seguir siendo compatible con las nuevas actualizaciones de PlayStation. Si te interesan los accesorios multiplataforma, nuestra noticia sobre el Convertidor Wingman FGC 2 explica cómo dispositivos como estos te permiten conectar diversos mandos en distintos sistemas. Ten en cuenta que el uso de hardware no autorizado puede infringir las condiciones de servicio de Sony, por lo que lo haces bajo tu propia responsabilidad.

Comparación entre DualSense y DualShock 4: comprender la brecha generacional

Antes de decidir si merece la pena usar un DualSense en una PS4, resulta útil comparar los dos mandos. El DualSense ofrece funciones diseñadas específicamente para el PS5 consola. Sus gatillos adaptativos ofrecen una resistencia variable, lo que hace que tensar la cuerda de un arco o disparar un arma resulte más realista. El La retroalimentación háptica puede simular texturas y repercusiones con mayor precisión que la simple vibración del DualShock 4. Hay una micrófono integrado y altavoz mejorado, además de un panel táctil más grande y con mayor capacidad de respuesta. El botón «Crear» sustituye al antiguo botón «Compartir» y ofrece nuevas formas de grabar y retransmitir partidas.

El DualShock 4, por su parte, se diseñó específicamente para la de la PS4hardware. Utiliza un conector micro-USB, tiene una batería más pequeña y su barra luminosa es más prominente. Los gatillos se notan más ligeros y su vibración es menos matizada. La mayoría PS4 Los juegos se han diseñado pensando en este mando, por lo que la interfaz de usuario y la mecánica de juego se adaptan a sus limitaciones. Cuando vuelvo a usar un DualShock 4, echo de menos el peso adicional del DualSense, pero valoro su fiabilidad con los títulos más antiguos.

Si tienes curiosidad por saber qué PS5 Si crees que este mando podría adaptarse a tu estilo de juego, nuestra guía sobre el el mejorPS5 controladores analiza varios modelos y sus ventajas. Es un excelente punto de partida si estás pensando en renovar tu equipo o en hacerte con un mando adicional para tu PS5.

Formas alternativas de utilizar el mando DualSense

El hecho de que el DualSense no sea compatible directamente con un PS4 no significa que se limite a la PS5. Puedes conectar el PS5 conectar el mando a otros dispositivos, como PC, Mac, Android e iOS, a través de Bluetooth o un cable USB. Así es como lo he configurado en mi ordenador:

Asegúrate de que las luces indicadoras del reproductor estén apagadas manteniendo pulsado el Botón PS hasta que el controlador se apague. Sujeta elPulsar a la vez el botón «Crear» y el botón «PS» hasta que la barra luminosa parpadee rápidamente. En tu ordenador, abre la configuración de Bluetooth y selecciona «Añadir dispositivos Bluetooth u otros dispositivos», y luego selecciona el DualSense de la lista. Windows 11 lo reconoce automáticamente, aunque yo utilizo la utilidad DS4Windows para personalizarlo aún más. Para una conexión por cable, simplemente conecta un cable USB-C en el controlador y el ordenador. El sistema operativo instala los controladores automáticamente.

Una vez emparejado, muchos juegos de PC admiten el DualSense como mando genérico. Los títulos optimizados para el hardware de PlayStation pueden incluso habilitar los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica cuando se conectan por USB. En los dispositivos móviles, puedes emparejar el mando utilizando la misma combinación de botones y disfrutar de servicios de streaming en la nube o jugar a videojuegos a través de Juego remoto. Ten en cuenta que es posible que algunas funciones no funcionen en todas las plataformas, y que la duración de la batería variará en función de la intensidad de la vibración.

¿Se puede usar un mando de PS5 en una PS4?

Después de haber probado tanto el DualSense como el DualShock 4, mi consejo es que quédate con elPS4 mando, si juegas principalmente en la consola anterior. Usando un DualSense a través de Juego remoto o un adaptador añade complejidad, supone un gasto adicional y no permite disfrutar de las principales funciones que hacen que el nuevo mando sea especial. Además, corres el riesgo de que aumente el retraso en la respuesta y de que la funcionalidad sea incompleta. Si de vez en cuando quieres jugar a un PS4 título mientras juegas en streaming o solo tienes el mando más nuevo, Juego remoto es el método más accesible. Sin embargo, para la mayoría de los jugadores, la solución más sencilla es utilizar el hardware diseñado para el sistema.

También está la cuestión del precio. El DualSense tiene un precio de venta al público más elevado que el DualShock 4, y algunos adaptadores de otras marcas son incluso más caros. A menos que ya tengas un PS5 y quieres reducir el número de mandos, invertir en un PS4 A menudo tiene más sentido usar un bloc de notas. Dicho esto, si te gusta descubrir nuevas tecnologías y te sientes cómodo resolviendo problemas, probar estas soluciones alternativas puede ser un proyecto divertido.

Entonces, ¿se puede conectar un PS5 controlador a un PS4¿No? Oficialmente, no: la compatibilidad de Sony se limita a cargar el DualSense en una consola anterior. Sin embargo, la comunidad ha ideado dos métodos que funcionan: transmitir tu PS4 over Juego remoto o utilizando un adaptador especializado que traduzca las entradas del DualSense. Ambas soluciones te permiten jugar, pero ninguna de ellas ofrece la experiencia completa del DualSense en la PS4. Tendrás que aceptar algunas limitaciones a cambio de la comodidad de poder usar un mismo mando en diferentes generaciones.

Si prefieres invertir en nuevas aventuras en lugar de en complicados dispositivos, una tarjeta regalo de PlayStation Network puede ser una opción más acertada. Con un vale como el nuestro Tarjeta de PlayStation Network de 10 dólares, puedes recargar tu monedero y comprar PS4clásicos oPS5 actualizaciones sin preocuparte por la compatibilidad. Tanto si estás ahorrando para la próxima versión de color del DualSense como si quieres hacerte con joyas indie, recargar tu cuenta de PSN te abre las puertas a un sinfín de posibilidades. Es una forma sencilla de seguir disfrutando de tu plataforma favorita mientras planificas tu próxima actualización.

Preguntas frecuentes

¿Funciona un mando de PS5 con una consola PS4?

La respuesta corta es no. El DualSense carece de compatibilidad oficial con el firmware en el PS4, por lo que si lo conectas directamente mediante un cable USB o por Bluetooth, solo se cargará la batería y el sistema no reconocerá las entradas. Tendrás que utilizar Juego remotoo un adaptador si quieres controlar el PS4 con un DualSense.

¿Cómo conecto un mando de PS5 a una PS4 mediante Remote Play?

Para conectar unPS5 controlador a un PS4 utilizandoJuego remoto, primero hay que activar Juego remotoen elde la PS4 configuración e instalar el Juego remoto en tu PC o dispositivo móvil. A continuación, pon el DualSense en modo de emparejamiento manteniendo pulsados los botones «Create» y «PS», conéctalo a tu dispositivo remoto e inicia la Juego remoto aplicación para ver en streaming tu PS4. El controlador enviará sus señales a través del dispositivo remoto a tu PS4.

¿Puedo emparejar un mando de PS5 con una PS4 a través de Bluetooth?

No, no se puede emparejar un PS5 controlador a un PS4 a través de Bluetooth porque el PS4 no incluye controladores para comunicarse con el DualSense. Aunque ambos dispositivos utilizan Bluetooth, los protocolos son diferentes, y el PS4 carece del software necesario para interpretar las señales del DualSense. Se necesita un adaptador externo para traducirlas.

¿Por qué mi mando de PS5 no se conecta a mi PS4?

La razón por la que tu PS5 El mando no se conecta a tu PS4es porqueSony nunca diseñó el PS4 firmware para que reconozca el DualSense. Cuando intentes emparejar el mando, es posible que la barra luminosa parpadee, pero el PS4 lo ignorará. Se trata de una limitación intencionada y no hay ninguna actualización oficial para cambiarla.

¿Funcionan en los juegos de PS4 las funciones del DualSense, como la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos?

Las funciones del DualSense, como la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos, no funcionan en PS4juegos porque esos juegos se desarrollaron para el DualShock 4 y el PS4 sistema operativo. Incluso a través de Juego remoto o un adaptador, el PS4 no es capaz de enviar las señales de retroalimentación necesarias para activar estas funciones, por lo que el DualSense funciona como un mando estándar.