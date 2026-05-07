¿Por qué se sobrecalienta mi PS5? Causas, síntomas y soluciones

Como jugador que pasa innumerables horas con la PlayStation 5, he visto el temido mensaje de advertencia de que la consola se está calentando demasiado. Puede dar miedo cuando el juego se cuelga o el ventilador empieza a sonar de repente como el motor de un avión. En esta guía, explicaré por qué se sobrecalienta mi PS5, compartiré experiencias personales con problemas de sobrecalentamiento y ofreceré pasos claros para solucionarlos y prevenirlos. Si quieres evitar interrupciones y seguir jugando con seguridad, este artículo es para ti.

¿Por qué se calienta demasiado mi PS5?

Sony diseñó la PlayStation 5 con un hardware potente y un sistema de refrigeración avanzado, pero aun así genera mucho calor. Hay varias razones por las que tu PS5 podría calentarse demasiado:

El polvo y las pelusas están obstruyendo las rejillas de ventilación. Con el tiempo, el polvo se acumula y obstruye las rejillas de ventilación y las aspas del ventilador. Sin una circulación de aire adecuada, el calor no puede salir y se acumula rápidamente.

La ventilación alrededor de la consola es deficiente. Si se coloca la PS5 en un mueble estrecho, sobre una alfombra o pegada a la pared, se acumula el aire caliente. Sony recomienda dejar al menos 10 cm de espacio libre a los lados y en la parte trasera de la consola.

Si se coloca la PS5 en un mueble estrecho, sobre una alfombra o pegada a la pared, se acumula el aire caliente. Sony recomienda dejar al menos 10 cm de espacio libre a los lados y en la parte trasera de la consola. Juegos con gráficos muy elaborados. Los juegos que exigen mucho a la CPU y la GPU hacen que la temperatura interna aumente más rápidamente. Las sesiones de juego prolongadas sin descansos contribuyen al sobrecalentamiento.

Los juegos que exigen mucho a la CPU y la GPU hacen que la temperatura interna aumente más rápidamente. Las sesiones de juego prolongadas sin descansos contribuyen al sobrecalentamiento. Temperatura exterior. Jugar en una habitación calurosa dificulta la refrigeración de la consola. El calor del verano o la presencia de calefactores cercanos pueden hacer que suba la temperatura de la consola.

Jugar en una habitación calurosa dificulta la refrigeración de la consola. El calor del verano o la presencia de calefactores cercanos pueden hacer que suba la temperatura de la consola. El metal líquido y los problemas de diseño interno. La PS5 utiliza metal líquido como material de interfaz térmica. Aunque esto ofrece una mejor transferencia de calor, las fugas pueden provocar un sobrecalentamiento constante si la consola se ha caído o se ha manipulado de forma incorrecta.

La primera vez que noté que mi PS5 se calentaba demasiado, estaba colocada sobre una alfombra gruesa debajo de un escritorio. Tras trasladarla a una estantería abierta y limpiar las rejillas de ventilación, la advertencia de sobrecalentamiento desapareció. La ubicación y la circulación del aire son más importantes de lo que crees.

Señales de que tu PS5 se está sobrecalentando

Tu consola te avisará antes de apagarse debido a un exceso de temperatura. Presta atención a estas señales:

Advertencias en el exterior y en pantalla. Un mensaje que dice «Tu PS5 se calienta demasiado» significa que el sistema está intentando protegerse. Si tocas la consola, notarás que está caliente al tacto.

Un mensaje que dice «Tu PS5 se calienta demasiado» significa que el sistema está intentando protegerse. Si tocas la consola, notarás que está caliente al tacto. Ruido fuerte o constante del ventilador. El ventilador de refrigeración aumenta su velocidad para expulsar el calor. Si hace mucho ruido durante un tiempo prolongado, significa que tu PS5 está trabajando a pleno rendimiento para mantenerse fría.

El ventilador de refrigeración aumenta su velocidad para expulsar el calor. Si hace mucho ruido durante un tiempo prolongado, significa que tu PS5 está trabajando a pleno rendimiento para mantenerse fría. Problemas de rendimiento. Las bajas velocidades de fotogramas, los bloqueos del juego o los fallos aleatorios pueden indicar que el procesador está reduciendo su rendimiento para disminuir el calor.

Las bajas velocidades de fotogramas, los bloqueos del juego o los fallos aleatorios pueden indicar que el procesador está reduciendo su rendimiento para disminuir el calor. Artefactos visuales. El calor que afecta al procesador gráfico puede provocar la aparición de puntos blancos o negros, rayas de colores o una pantalla en blanco.

El calor que afecta al procesador gráfico puede provocar la aparición de puntos blancos o negros, rayas de colores o una pantalla en blanco. Apagones repentinos. En casos extremos, la consola se apagará para evitar daños en el hardware.

Si observa alguno de estos síntomas, tome medidas de inmediato para enfriar el sistema. Una intervención rápida puede evitar daños permanentes.

Cómo solucionar los problemas de sobrecalentamiento de la PS5

No necesitas herramientas sofisticadas para resolver la mayoría de los problemas de sobrecalentamiento de la PS5. Estos son los pasos prácticos que he seguido para arreglar una consola que se calienta demasiado:

Apaga el dispositivo y desenchúfalo

Apaga completamente la PS5 y desconecta el cable de alimentación. Déjala reposar unos minutos para que se enfríe antes de hacer nada más.

Cambia la consola a un lugar más adecuado

Colócala sobre una superficie dura, como un escritorio o una estantería. Asegúrate de que haya al menos 10 cm de espacio libre por todos los lados y evita colocarla dentro de un armario cerrado. Si la colocas sobre una alfombra o una superficie blanda, se acumulará el calor, así que utiliza siempre una base firme. Si quieres que tu PS5 destaque, nuestra Artículo sobre ideas para montar un equipo de gaming explica cómo una disposición ergonómica con espacio libre mejora tanto el rendimiento como la comodidad.

Comprueba la orientación y utiliza el soporte

La PS5 se puede colocar en posición vertical u horizontal. Sony afirma que ambas posiciones son seguras, pero el uso del soporte incluido favorece una mejor circulación del aire y estabiliza la consola.

Limpia las rejillas de ventilación y las superficies exteriores

Utiliza un cepillo suave o una lata de aire comprimido para eliminar el polvo de las rejillas de ventilación laterales y traseras. Sujeta la consola con firmeza y pulveriza con ráfagas cortas hacia las rejillas. De este modo, se despeja el paso para que el aire circule libremente.

Desmonta y limpia el ventilador interno

Si te sientes cómodo abriendo la consola (y la garantía ya ha caducado), retira las cubiertas de plástico y aspira con cuidado el ventilador con una aspiradora de baja potencia o elimina el polvo con aire comprimido. Este paso me supuso una gran diferencia; el ruido del ventilador se redujo de inmediato. Si no quieres abrir la consola, solicita una limpieza profesional.

Revisa la fuente de alimentación y las rejillas de ventilación

Después de limpiar el ventilador, ilumina con una linterna la rejilla de ventilación con forma de panal situada cerca de la fuente de alimentación. El polvo acumulado en esta zona dificulta la refrigeración. Si se ve que está obstruida, aspírala con cuidado o acude a un servicio técnico profesional.

Ajustar la configuración de rendimiento

En «Configuración del sistema» > «Datos guardados y configuración de juegos/aplicaciones» > «Configuraciones preestablecidas de juegos», selecciona Modo de rendimiento en lugar del modo de resolución. Esto reduce la carga gráfica y el calor interno. Borrar la caché del sistema y reconstruir la base de datos en modo seguro también puede ayudar si la consola funciona con lentitud.

Juega en un lugar fresco y haz pausas

Las temperaturas elevadas en la habitación harán que tu PS5 se caliente más. Utiliza un ventilador o el aire acondicionado para mantener el ambiente fresco. Las sesiones de juego prolongadas hacen que la consola se caliente poco a poco, así que haz pausas de vez en cuando.

Sony lanza actualizaciones de firmware que pueden mejorar las curvas de los ventiladores y el rendimiento térmico. Mantener actualizados el software del sistema y los juegos garantiza que la consola funcione de manera eficiente.

Si sigues teniendo problemas después de seguir estos pasos, pasa a las estrategias de prevención. También encontrarás orientación más técnica en nuestro artículo sobre el interior de la PS5, donde los ingenieros de Sony hablan sobre el rediseño de los ventiladores y las mejoras en el metal líquido.

Consejos para mantener tu PS5 a una temperatura adecuada

Es más fácil prevenir que tener que estar reparando constantemente. Estos consejos te ayudarán a evitar por completo el sobrecalentamiento:

Coloca la consola correctamente. Deja siempre espacio libre alrededor de la PS5. Mantenerla a 20 cm de la pared permite que el aire caliente se disipe. No bloquees los laterales ni la parte trasera.

Deja siempre espacio libre alrededor de la PS5. Mantenerla a 20 cm de la pared permite que el aire caliente se disipe. No bloquees los laterales ni la parte trasera. Utiliza muebles adecuados. Un mueble para la televisión o una estantería con los laterales abiertos favorece la circulación del aire. Evita colocar la consola dentro de armarios o muebles para el salón que retengan el calor.

Un mueble para la televisión o una estantería con los laterales abiertos favorece la circulación del aire. Evita colocar la consola dentro de armarios o muebles para el salón que retengan el calor. Evita las alfombras y las moquetas. Las fibras de la alfombra aíslan la parte inferior de la consola y pueden tapar las rejillas de ventilación. Utiliza mejor una superficie dura.

Las fibras de la alfombra aíslan la parte inferior de la consola y pueden tapar las rejillas de ventilación. Utiliza mejor una superficie dura. Mantén la habitación fresca. Juega durante las horas más frescas del día o utiliza un ventilador. Las temperaturas ambientales elevadas aumentan el calor corporal.

Juega durante las horas más frescas del día o utiliza un ventilador. Las temperaturas ambientales elevadas aumentan el calor corporal. Haz descansos con regularidad. Deja que tu PS5 se enfríe unos minutos durante las sesiones de juego prolongadas. Yo programo un temporizador para recordarme que debo estirarme y dejar que la consola descanse.

Deja que tu PS5 se enfríe unos minutos durante las sesiones de juego prolongadas. Yo programo un temporizador para recordarme que debo estirarme y dejar que la consola descanse. Limpia con regularidad. El polvo se acumula rápidamente, sobre todo si tienes mascotas. Una limpieza rápida cada mes mantiene el flujo de aire sin obstrucciones. Recuerda desenchufar la consola y utilizar una aspiradora de baja potencia.

El polvo se acumula rápidamente, sobre todo si tienes mascotas. Una limpieza rápida cada mes mantiene el flujo de aire sin obstrucciones. Recuerda desenchufar la consola y utilizar una aspiradora de baja potencia. Utiliza los accesorios adecuados. Los soportes de refrigeración pueden ayudar a que circule el aire, pero elige productos de calidad. Nuestros Guía de monitores para PS5 destaca por sus pantallas compatibles con 4K a 120 Hz y que complementan el diseño de refrigeración de la consola. Montar un equipo completo con un buen monitor y una silla ergonómica mejorará tu experiencia de juego y mantendrá tu hardware a salvo.

Cuándo acudir a un profesional

La mayoría de los problemas de sobrecalentamiento se resuelven limpiando el dispositivo y mejorando la circulación del aire, pero a veces es necesario acudir a un experto. Ponte en contacto con Sony o con un servicio técnico de confianza si:

Aparecen errores recurrentes. Si la consola muestra avisos de sobrecalentamiento inmediatamente después de encenderse, es posible que haya un fallo de hardware, como un ventilador defectuoso o una fuga de metal líquido.

Si la consola muestra avisos de sobrecalentamiento inmediatamente después de encenderse, es posible que haya un fallo de hardware, como un ventilador defectuoso o una fuga de metal líquido. La consola se apaga de forma inesperada. Los apagones repentinos, a pesar de que la ventilación es adecuada, indican que se ha producido un fallo en algún componente interno.

Los apagones repentinos, a pesar de que la ventilación es adecuada, indican que se ha producido un fallo en algún componente interno. No te sientes cómodo abriendo la consola. Quitar las cubiertas y el ventilador es muy sencillo, pero hacerlo mientras la PS5 aún esté en garantía puede anular la cobertura. Sony desaconseja abrir la consola si aún se encuentra dentro del periodo de garantía.

Los técnicos profesionales pueden sustituir los ventiladores defectuosos, limpiar o volver a aplicar pasta térmica y diagnosticar problemas poco comunes, como fugas de líquido refrigerante. La página de asistencia de Sony recomienda apagar la consola, dejar que se enfríe y colocarla en un lugar bien ventilado si se sobrecalienta. Si eso no funciona, ponte en contacto con los canales oficiales de reparación.

Mantener la calma

Entender por qué se sobrecalienta tu PS5 te ayuda a solucionar los problemas rápidamente y a mantener tu consola en buen estado. La acumulación de polvo, la mala ventilación, los juegos intensos y los ambientes calurosos suelen ser los principales culpables. Reconocer las señales de advertencia, como el ruido de los ventiladores o los mensajes en pantalla, te permite actuar antes de que se produzcan daños. Unas sencillas medidas, como colocar la consola en un lugar despejado, limpiar las rejillas de ventilación y hacer pausas, resuelven la mayoría de los problemas. Las medidas de prevención a largo plazo, como mantener la habitación fresca y limpiar con regularidad, evitan por completo el sobrecalentamiento.

Como amante de las maratones de videojuegos, he aprendido que cuidar mi hardware hace que mi experiencia de juego sea más agradable (aunque lo aprendí por las malas). Una consola que no se calienta funciona de forma más silenciosa y fluida. Si necesitas ampliar tu arsenal de videojuegos, plantéate comprar una tarjeta regalo de PlayStation. Nuestra Tarjeta regalo de PlayStation Network añade fondos a tu monedero de PSN para que puedas descargar nuevos juegos o expansiones sin tener que esperar. Con tu PS5 funcionando a la perfección y tu biblioteca a rebosar, no te queda más que lanzarte a la próxima aventura.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se calienta tanto mi PS5 de repente?

La razón por la que tu PS5 se sobrecalienta de repente suele ser una combinación de acumulación de polvo y mala ventilación. Con el tiempo, las pelusas y el pelo de las mascotas pueden obstruir las rejillas de ventilación e impedir que salga el aire caliente. Si, además, la consola está colocada en un espacio reducido, el calor se acumula rápidamente. Limpiar las rejillas de ventilación y trasladar la PS5 a un lugar más despejado suele resolver los problemas de sobrecalentamiento repentino.

¿Cómo puedo solucionar el sobrecalentamiento de mi PS5 sin tener que abrirla?

Para solucionar el sobrecalentamiento de tu PS5 sin tener que abrirla, empieza por apagar la consola y desenchufarla. A continuación, utiliza aire comprimido o un cepillo suave para eliminar el polvo de las rejillas de ventilación laterales y traseras. Coloca la consola en una superficie con al menos 10 cm de espacio libre a cada lado y evita las alfombras. Garantizar una ventilación adecuada y mantenerla limpia suele resolver el problema sin necesidad de desmontarla.

¿Es seguro dejar una PS5 en modo de reposo si se sobrecalienta?

No, no es seguro dejar una PS5 en modo de reposo si se sobrecalienta, ya que el modo de reposo sigue consumiendo energía y el sistema continúa calentándose. Si has notado que se sobrecalienta, apaga la consola por completo y deja que se enfríe. Una vez que hayas solucionado la causa, como por ejemplo unas rejillas de ventilación obstruidas, podrás volver a utilizar el modo de reposo con total seguridad.

¿Puede provocar un sobrecalentamiento jugar con la PS5 en posición vertical?

Sony afirma que colocar la PS5 en posición vertical no provoca sobrecalentamiento, siempre y cuando la consola disponga de espacio suficiente para la circulación del aire. El uso del soporte oficial ayuda a estabilizar la consola y mantiene despejadas las rejillas de ventilación. Ya sea en posición vertical u horizontal, una ventilación adecuada y la superficie sobre la que se coloca son más importantes que la orientación.

¿Con qué frecuencia debo limpiar mi PS5 para evitar que se sobrecaliente?

Deberías limpiar tu PS5 cada dos meses para evitar que se sobrecaliente, aunque la frecuencia exacta depende de tu entorno. Si tienes mascotas o la habitación acumula mucho polvo, revisa y limpia las rejillas de ventilación una vez al mes. Utiliza una aspiradora o aire comprimido con cuidado, y recuerda desenchufar la consola antes de limpiarla.