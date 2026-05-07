Warum überhitzt sich meine PS5? Ursachen, Anzeichen und Lösungen

Als Gamer, der unzählige Stunden auf der PlayStation 5 verbringt, habe ich schon oft die gefürchtete Warnmeldung gesehen, dass die Konsole zu heiß ist. Es kann beängstigend sein, wenn das Spiel einfriert oder der Lüfter plötzlich wie ein Düsentriebler-Triebwerk dröhnt. In diesem Leitfaden erkläre ich, warum sich meine PS5 überhitzt, teile persönliche Erfahrungen mit Überhitzungsproblemen und gebe klare Anweisungen, wie man diese behebt und verhindert. Wenn du Unterbrechungen vermeiden und sicher weiterspielen möchtest, ist dieser Artikel genau das Richtige für dich.

Warum überhitzt sich meine PS5?

Sony hat die PlayStation 5 mit leistungsstarker Hardware und einem fortschrittlichen Kühlsystem ausgestattet, dennoch entwickelt sie viel Wärme. Es gibt mehrere Gründe, warum deine PS5 zu heiß werden könnte:

Staub und Flusen verstopfen die Lüftungsöffnungen. Im Laufe der Zeit sammelt sich Staub an und verstopft die Lüftungsschlitze und Lüfterflügel. Ohne ausreichende Luftzirkulation kann die Wärme nicht entweichen und staut sich schnell an.

Mangelhafte Belüftung im Bereich der Konsole. Wenn die PS5 in einem schmalen Schrank, auf einem Teppich oder direkt an der Wand steht, staut sich die warme Luft. Sony empfiehlt, an den Seiten und an der Rückseite der Konsole einen Abstand von mindestens 10 cm einzuhalten.

Wenn die PS5 in einem schmalen Schrank, auf einem Teppich oder direkt an der Wand steht, staut sich die warme Luft. Sony empfiehlt, an den Seiten und an der Rückseite der Konsole einen Abstand von mindestens 10 cm einzuhalten. Grafikintensive Spiele. Spiele, die CPU und GPU stark beanspruchen, lassen die Innentemperatur schneller ansteigen. Lange Spielsitzungen ohne Pausen tragen zur Überhitzung bei.

Spiele, die CPU und GPU stark beanspruchen, lassen die Innentemperatur schneller ansteigen. Lange Spielsitzungen ohne Pausen tragen zur Überhitzung bei. Außentemperatur. Wenn man in einem heißen Raum spielt, fällt es der Konsole schwerer, sich abzukühlen. Sommerhitze oder Heizkörper in der Nähe können die Temperatur der Konsole in die Höhe treiben.

Wenn man in einem heißen Raum spielt, fällt es der Konsole schwerer, sich abzukühlen. Sommerhitze oder Heizkörper in der Nähe können die Temperatur der Konsole in die Höhe treiben. Flüssigmetall und Probleme mit der inneren Konstruktion. Die PS5 verwendet Flüssigmetall als Wärmeleitmaterial. Dies sorgt zwar für eine bessere Wärmeübertragung, doch können Undichtigkeiten zu einer ständigen Überhitzung führen, wenn die Konsole heruntergefallen ist oder unsachgemäß behandelt wurde.

Als mir zum ersten Mal auffiel, dass meine PS5 unangenehm warm wurde, stand sie auf einem dicken Teppich unter einem Schreibtisch. Nachdem ich sie auf ein offenes Regal gestellt und die Lüftungsschlitze gereinigt hatte, blieb die Überhitzungswarnung aus. Der Aufstellungsort und die Luftzirkulation spielen eine größere Rolle, als man denkt.

Anzeichen dafür, dass Ihre PS5 überhitzt

Ihre Konsole gibt Ihnen Hinweise, bevor sie sich aufgrund hoher Temperaturen abschaltet. Achten Sie auf folgende Anzeichen:

Warnungen im Außenbereich und auf dem Bildschirm. Die Meldung „Deine PS5 ist zu heiß“ bedeutet, dass das System versucht, sich selbst zu schützen. Wenn du die Konsole berührst, wirst du feststellen, dass sie sich heiß anfühlt.

Die Meldung „Deine PS5 ist zu heiß“ bedeutet, dass das System versucht, sich selbst zu schützen. Wenn du die Konsole berührst, wirst du feststellen, dass sie sich heiß anfühlt. Lautes oder anhaltendes Lüftergeräusch. Der Lüfter dreht hoch, um Wärme abzuführen. Wenn er über einen längeren Zeitraum laut läuft, arbeitet deine PS5 auf Hochtouren, um die Temperatur niedrig zu halten.

Der Lüfter dreht hoch, um Wärme abzuführen. Wenn er über einen längeren Zeitraum laut läuft, arbeitet deine PS5 auf Hochtouren, um die Temperatur niedrig zu halten. Leistungsprobleme. Langsame Bildraten, einfrierende Spiele oder willkürliche Abstürze können darauf hindeuten, dass der Prozessor seine Leistung drosselt, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.

Langsame Bildraten, einfrierende Spiele oder willkürliche Abstürze können darauf hindeuten, dass der Prozessor seine Leistung drosselt, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren. Visuelle Artefakte. Weiße oder schwarze Punkte, farbige Streifen oder ein leerer Bildschirm können durch Hitzeeinwirkung auf den Grafikprozessor verursacht werden.

Weiße oder schwarze Punkte, farbige Streifen oder ein leerer Bildschirm können durch Hitzeeinwirkung auf den Grafikprozessor verursacht werden. Plötzliche Abschaltungen. In extremen Fällen schaltet sich die Konsole aus, um Hardwareschäden zu vermeiden.

Sollten Sie eines dieser Symptome bemerken, ergreifen Sie sofort Maßnahmen, um das System zu kühlen. Durch schnelles Eingreifen können dauerhafte Schäden verhindert werden.

So beheben Sie Überhitzungsprobleme bei der PS5

Um die meisten Überhitzungsprobleme der PS5 zu beheben, braucht man keine ausgefallenen Hilfsmittel. Hier sind einige praktische Schritte, mit denen ich eine überhitzte Konsole repariert habe:

Ausschalten und Netzstecker ziehen

Schalte deine PS5 vollständig aus und ziehe das Netzkabel ab. Lass sie ein paar Minuten abkühlen, bevor du weitere Schritte unternimmst.

Stelle die Konsole an einen besseren Ort

Stellen Sie das Gerät auf eine harte Oberfläche wie einen Schreibtisch oder ein Regal. Achten Sie darauf, dass an allen Seiten mindestens 10 cm Freiraum vorhanden ist, und stellen Sie es nicht in einen geschlossenen Schrank. Auf einem Teppich oder einer weichen Oberfläche staut sich die Wärme, verwenden Sie daher immer einen festen Untergrund. Wenn Sie möchten, dass Ihre PS5 besonders gut zur Geltung kommt, ist unser Artikel mit Ideen für Gaming-Setups erläutert, wie eine ergonomische Anordnung mit Freiraum sowohl die Leistung als auch den Komfort verbessert.

Überprüfen Sie die Ausrichtung und verwenden Sie den Ständer

Die PS5 kann sowohl vertikal als auch horizontal aufgestellt werden. Sony gibt an, dass beide Aufstellungsarten sicher sind, doch die Verwendung des mitgelieferten Ständers sorgt für eine bessere Luftzirkulation und stabilisiert die Konsole.

Reinigen Sie die Lüftungsöffnungen und Außenflächen

Entfernen Sie Staub von den seitlichen und hinteren Lüftungsschlitzen mit einer weichen Bürste oder einer Dose Druckluft. Halten Sie die Konsole fest und sprühen Sie kurze Stöße in die Lüftungsgitter. Dadurch wird der Luftstrom wieder freigemacht.

Den internen Lüfter ausbauen und reinigen

Wenn Sie sich mit dem Öffnen der Konsole auskennen (und die Garantie abgelaufen ist), entfernen Sie die Kunststoffabdeckungen und saugen Sie den Lüfter vorsichtig mit einem Staubsauger mit geringer Saugkraft ab oder blasen Sie den Staub mit Druckluft weg. Dieser Schritt hat bei mir einen riesigen Unterschied gemacht; das Lüftergeräusch hat sich sofort verringert. Wenn Sie die Konsole nicht öffnen möchten, vereinbaren Sie einen Termin für eine professionelle Reinigung.

Überprüfen Sie das Netzteil und die Lüftungsöffnungen

Lichten Sie nach der Reinigung des Lüfters durch die wabenförmige Lüftungsöffnung in der Nähe des Netzteils. Staub in diesem Bereich beeinträchtigt die Kühlung. Sollte die Öffnung sichtbar verstopft sein, saugen Sie den Staub vorsichtig ab oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

Leistungseinstellungen anpassen

Wähle unter „Systemeinstellungen“ > „Gespeicherte Daten und Spiel-/App-Einstellungen“ > „Spielvoreinstellungen“ Leistungsmodus anstelle des Auflösungsmodus. Dies verringert die Grafiklast und die interne Wärmeentwicklung. Das Leeren des System-Caches und das Neuaufbauen der Datenbank im abgesicherten Modus können ebenfalls helfen, wenn die Konsole langsam läuft.

Spiele in einer kühlen Umgebung und mach Pausen

Hohe Raumtemperaturen führen dazu, dass sich Ihre PS5 stärker erwärmt. Verwenden Sie einen Ventilator oder eine Klimaanlage, um den Raum kühl zu halten. Lange Spielsitzungen führen dazu, dass sich die Konsole allmählich erwärmt; machen Sie daher gelegentlich eine Pause.

Sony veröffentlicht Firmware-Updates, die die Lüfterkurven und die thermische Leistung verbessern können. Wenn Sie Ihre Systemsoftware und Spiele auf dem neuesten Stand halten, stellen Sie sicher, dass die Konsole effizient läuft.

Sollten nach diesen Schritten weiterhin Probleme auftreten, fahren Sie mit den Präventionsstrategien fort. Weitere technische Hinweise finden Sie in unserem Artikel über das Innenleben der PS5, wo Ingenieure von Sony über die Neugestaltung der Lüfter und Verbesserungen bei Flüssigmetall sprechen.

Tipps zur Vorbeugung, damit Ihre PS5 nicht überhitzt

Vorbeugen ist einfacher als ständige Reparaturen. Diese Tipps helfen Ihnen, eine Überhitzung von vornherein zu vermeiden:

Stellen Sie die Konsole richtig auf. Lassen Sie immer etwas Platz um die PS5 herum. Wenn Sie sie 20 cm von der Wand entfernt aufstellen, kann die warme Luft besser entweichen. Blockieren Sie nicht die Seiten oder die Rückseite.

Lassen Sie immer etwas Platz um die PS5 herum. Wenn Sie sie 20 cm von der Wand entfernt aufstellen, kann die warme Luft besser entweichen. Blockieren Sie nicht die Seiten oder die Rückseite. Verwenden Sie geeignete Möbel. Ein TV-Ständer oder ein Regal mit offenen Seiten sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Stellen Sie die Konsole nicht in Schränke oder Unterbaue, in denen sich die Wärme staut.

Ein TV-Ständer oder ein Regal mit offenen Seiten sorgt für eine bessere Luftzirkulation. Stellen Sie die Konsole nicht in Schränke oder Unterbaue, in denen sich die Wärme staut. Verzichten Sie auf Teppiche und Läufer. Teppichfasern isolieren die Unterseite der Konsole und können die Lüftungsschlitze verstopfen. Verwenden Sie stattdessen eine harte Unterlage.

Teppichfasern isolieren die Unterseite der Konsole und können die Lüftungsschlitze verstopfen. Verwenden Sie stattdessen eine harte Unterlage. Halten Sie den Raum kühl. Spielen Sie zu den kühleren Tageszeiten oder nutzen Sie einen Ventilator. Hohe Umgebungstemperaturen verstärken die innere Hitze.

Spielen Sie zu den kühleren Tageszeiten oder nutzen Sie einen Ventilator. Hohe Umgebungstemperaturen verstärken die innere Hitze. Machen Sie regelmäßig Pausen. Gib deiner PS5 bei langen Spielsitzungen ein paar Minuten Zeit zum Abkühlen. Ich stelle mir einen Timer, um mich daran zu erinnern, mich zu strecken und die Konsole eine Pause gönnen zu lassen.

Gib deiner PS5 bei langen Spielsitzungen ein paar Minuten Zeit zum Abkühlen. Ich stelle mir einen Timer, um mich daran zu erinnern, mich zu strecken und die Konsole eine Pause gönnen zu lassen. Regelmäßig reinigen. Staub sammelt sich schnell an, besonders wenn Sie Haustiere haben. Eine kurze Reinigung einmal im Monat sorgt dafür, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird. Denken Sie daran, die Konsole vom Stromnetz zu trennen und einen Staubsauger mit geringer Saugleistung zu verwenden.

Staub sammelt sich schnell an, besonders wenn Sie Haustiere haben. Eine kurze Reinigung einmal im Monat sorgt dafür, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird. Denken Sie daran, die Konsole vom Stromnetz zu trennen und einen Staubsauger mit geringer Saugleistung zu verwenden. Verwenden Sie das richtige Zubehör. Kühlständer können die Luftzirkulation fördern, aber achten Sie auf hochwertige Produkte. Unsere Leitfaden für PS5-Monitore Im Mittelpunkt stehen Displays, die 4K bei 120 Hz unterstützen und das Kühlkonzept der Konsole ergänzen. Der Aufbau eines kompletten Setups mit einem guten Monitor und einem ergonomischen Stuhl verbessert Ihr Spielerlebnis und schützt gleichzeitig Ihre Hardware.

Wann man professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte

Die meisten Überhitzungsprobleme lassen sich durch Reinigung und Verbesserung der Luftzirkulation beheben, doch manchmal ist die Hilfe eines Experten erforderlich. Wenden Sie sich an Sony oder einen vertrauenswürdigen Reparaturdienst, wenn:

Es treten immer wieder Fehler auf. Wenn die Konsole unmittelbar nach dem Hochfahren Warnungen wegen Überhitzung anzeigt, liegt möglicherweise ein Hardwarefehler vor, beispielsweise ein defekter Lüfter oder ein Austritt von Flüssigmetall.

Wenn die Konsole unmittelbar nach dem Hochfahren Warnungen wegen Überhitzung anzeigt, liegt möglicherweise ein Hardwarefehler vor, beispielsweise ein defekter Lüfter oder ein Austritt von Flüssigmetall. Die Konsole fährt unerwartet herunter. Plötzliche Stromausfälle trotz ausreichender Belüftung deuten darauf hin, dass eine interne Komponente ausgefallen ist.

Plötzliche Stromausfälle trotz ausreichender Belüftung deuten darauf hin, dass eine interne Komponente ausgefallen ist. Du traust dich nicht, die Konsole zu öffnen. Das Entfernen der Abdeckungen und des Lüfters ist unkompliziert, doch wenn die PS5 noch unter die Garantie fällt, kann dies zum Erlöschen des Garantieschutzes führen. Sony rät davon ab, das System zu öffnen, solange es sich noch in der Garantiezeit befindet.

Fachkundige Techniker können defekte Lüfter austauschen, Wärmeleitpaste reinigen oder neu auftragen und seltene Probleme wie Kühlmittellecks diagnostizieren. Auf der Support-Seite von Sony wird empfohlen, die Konsole auszuschalten, abkühlen zu lassen und an einen gut belüfteten Ort zu stellen, falls sie überhitzt. Sollte dies nicht helfen, wenden Sie sich bitte an die offiziellen Reparaturdienste.

Gelassen bleiben

Wenn Sie wissen, warum sich Ihre PS5 überhitzt, können Sie Probleme schnell beheben und die Konsole in gutem Zustand halten. Staubansammlungen, schlechte Belüftung, anspruchsvolle Spiele und heiße Umgebungen sind die üblichen Ursachen. Wenn Sie Warnzeichen wie laute Lüfter oder Meldungen auf dem Bildschirm erkennen, können Sie handeln, bevor Schäden entstehen. Einfache Maßnahmen wie das Aufstellen der Konsole an einem gut belüfteten Ort, das Reinigen der Lüftungsschlitze und das Einlegen von Pausen lösen die meisten Probleme. Langfristige Vorbeugungsmaßnahmen, wie das Kühlen des Raums und regelmäßiges Reinigen, verhindern eine Überhitzung von vornherein.

Als jemand, der es liebt, stundenlang zu zocken, habe ich gelernt, dass die richtige Pflege meiner Hardware das Spielerlebnis angenehmer macht (auch wenn ich das auf die harte Tour lernen musste). Eine gut gekühlte Konsole läuft leiser und flüssiger. Wenn du dein Gaming-Arsenal aufstocken möchtest, solltest du eine PlayStation-Geschenkkarte in Betracht ziehen. Unsere PlayStation Network-Gutschein lädt Guthaben auf dein PSN-Guthaben, damit du neue Spiele oder Erweiterungen sofort herunterladen kannst. Wenn deine PS5 kühl läuft und deine Spielebibliothek voll ist, bleibt dir nichts anderes übrig, als dich ins nächste Abenteuer zu stürzen.

Häufig gestellte Fragen

Warum überhitzt sich meine PS5 plötzlich?

Der Grund dafür, dass sich Ihre PS5 plötzlich überhitzt, liegt meist in einer Kombination aus Staubansammlungen und schlechter Belüftung. Mit der Zeit können Flusen und Tierhaare die Lüftungsschlitze verstopfen und verhindern, dass die heiße Luft entweichen kann. Steht die Konsole zudem an einem beengten Ort, staut sich die Wärme schnell an. Das Reinigen der Lüftungsschlitze und das Aufstellen der PS5 an einem gut belüfteten Ort beheben oft das Problem der plötzlichen Überhitzung.

Wie kann ich das Überhitzen meiner PS5 beheben, ohne sie zu öffnen?

Um die Überhitzung Ihrer PS5 zu beheben, ohne sie zu öffnen, schalten Sie die Konsole zunächst aus und ziehen Sie den Netzstecker. Entfernen Sie anschließend mit Druckluft oder einer weichen Bürste Staub aus den seitlichen und hinteren Lüftungsschlitzen. Stellen Sie die Konsole auf eine Fläche, die auf jeder Seite mindestens 10 cm Freiraum bietet, und vermeiden Sie Teppichböden. Durch die Gewährleistung eines guten Luftstroms und einer sauberen Umgebung lässt sich das Problem in der Regel ohne Demontage beheben.

Ist es unbedenklich, eine PS5 im Ruhemodus zu lassen, wenn sie überhitzt?

Nein, es ist nicht sicher, eine PS5 im Ruhemodus zu lassen, wenn sie überhitzt ist, da der Ruhemodus weiterhin Strom verbraucht und sich das System weiter erwärmt. Wenn es zu einer Überhitzung gekommen ist, schalten Sie die Konsole vollständig aus und lassen Sie sie abkühlen. Nachdem Sie die Ursache, wie beispielsweise verstopfte Lüftungsschlitze, behoben haben, können Sie den Ruhemodus wieder sicher nutzen.

Kann es zu Überhitzung kommen, wenn man die PS5 im Hochformat spielt?

Sony gibt an, dass eine vertikale Aufstellung der PS5 keine Überhitzung verursacht, solange die Konsole über genügend Platz für die Luftzirkulation verfügt. Die Verwendung des offiziellen Ständers trägt zur Stabilisierung des Systems bei und hält die Lüftungsschlitze frei. Ob vertikal oder horizontal – eine ausreichende Belüftung und die richtige Aufstellung auf einer ebenen Fläche sind wichtiger als die Ausrichtung.

Wie oft sollte ich meine PS5 reinigen, um eine Überhitzung zu vermeiden?

Du solltest deine PS5 alle paar Monate reinigen, um eine Überhitzung zu vermeiden, wobei die genaue Häufigkeit von deiner Umgebung abhängt. Wenn du Haustiere hast oder dein Zimmer staubig ist, solltest du die Lüftungsschlitze monatlich überprüfen und reinigen. Verwende dazu vorsichtig einen Staubsauger oder Druckluft und denke daran, die Konsole vor der Reinigung vom Stromnetz zu trennen.