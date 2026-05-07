¿Cuántos interruptores tiene un teclado al 60 %? Una guía completa

Si estás pensando en montar o comprar un teclado 60%, una de las primeras preguntas que te surgirán es: «¿Cuántos interruptores necesita realmente un teclado 60%?». La respuesta depende de la distribución concreta que elijas, pero la mayoría de los teclados al 60 % cuentan con 61 teclas distribuidas en 5 filas. Algunas variantes incluyen teclas adicionales que elevan el número total a 68 teclas, dependiendo del diseño del fabricante y de las características opcionales.

Hace unos seis meses me pasé a un teclado de 60 % para jugar a nivel competitivo. Su diseño compacto prescinde del teclado numérico, la fila de teclas de función y el bloque de teclas de navegación, lo que libera un montón de espacio en el escritorio para mover el ratón. Durante las sesiones intensas de juegos de disparos en primera persona, ese espacio extra hace que seguir a los enemigos sea más fluido y cómodo. El periodo de adaptación me llevó unas dos semanas, pero una vez que la memoria muscular se acostumbró, ya no pude volver a los teclados de tamaño completo.

Entender el recuento de interruptores en los teclados al 60 %

La mayoría de los teclados 60 % incluyen entre 61 y 70 teclas mecánicas, dependiendo de la distribución concreta. La distribución estándar derivada del ANSI cuenta con 61 teclas, pero existen variaciones en función de las decisiones de los fabricantes y las características opcionales.

Tanto la fila superior como la segunda tienen14 teclas, la tercera fila tiene 13 teclas, la cuarta fila tiene 12 teclas, y la fila inferior tiene 8 teclas. Este desglose explica el configuración típica de 61 teclas que encontrarás en la mayoría de los teclados mecánicos al 60 %.

Las variaciones en la distribución pueden aumentar el número total. Algunos fabricantes incluyen configuraciones con barra espaciadora dividida, teclas de función adicionales o distribuciones modificadas de la tecla «Shift» derecha que incorporan teclas de flecha. La configuración más habitual es la de 61 teclas, aunque lo mejor es comprar unos 65 interruptores para tener en cuenta las diferentes distribuciones que quizá quieras probar.

ANSI frente a ISO: cómo influye la disposición en el número de interruptores

El tipo de distribución estándar influye considerablemente en el número de teclas que se necesitan. En el caso de las distribuciones al 60 %, los teclados ANSI suelen tener 61 teclas, mientras que los teclados ISO tienen un número ligeramente diferente debido a su disposición específica de teclas.

Los teclados ANSI cuentan con una tecla «Intro» rectangular de gran tamaño y una tecla «Shift» izquierda más ancha. Las distribuciones ISO tienen una tecla «Intro» en forma de L y una tecla «Shift» izquierda más corta, con una tecla adicional a su lado. Esta tecla adicional en las distribuciones ISO permite introducir los caracteres especiales necesarios en las lenguas europeas.

For equipos a medida, los diseños ANSI ofrecen más flexibilidad. El mercado de teclas de teclado se decanta claramente por los estándares ANSI, lo que facilita la búsqueda de juegos de recambio y opciones personalizadas. Los teclados ISO resultan más adecuados para los usuarios que escriben con frecuencia en idiomas que requieren caracteres especiales, como diéresis o letras acentuadas.

¿Qué teclas incluye un teclado al 60 %?

El 60 % de los teclados mecánicos incluyen las teclas alfanuméricas de la distribución QWERTY estándar, con letras, números y símbolos. Esta distribución da prioridad a la zona de escritura esencial, al tiempo que elimina las teclas de función específicas, las teclas de flecha y los grupos de teclas de navegación.

La magia surge a través de funcionalidad de capas. Al mantener pulsada la tecla Función (Fn), la fila numérica se transforma en las teclas F1-F12, y ciertas combinaciones de teclas permiten desplazarse con las flechas. En algunos teclados, las teclas W, A, S y D funcionan como teclas de flecha cuando se combinan con la tecla Fn.

Entre los componentes que faltan se encuentran el teclado numérico, que los teclados de tamaño completo utilizan para introducir datos, y la fila de teclas de función específicas que se encuentra en los teclados más grandes. La tecla «Esc» pasa de la fila de teclas de función a la fila numérica, sustituyendo a la tecla de comilla invertida en las configuraciones estándar al 60 %. Algunas distribuciones dividen la tecla «Retroceso» para recuperar la funcionalidad de la comilla invertida.

Comprar conmutadores: ¿cuántos deberías comprar?

A la hora de comprar teclas para un teclado al 60 %, lo mejor es adquirir unas 65 conmutaciones para tener en cuenta los diferentes diseños. Este stock de reserva cubre las variaciones de diseño y proporciona piezas de repuesto para posibles defectos o modificaciones futuras.

Compra siempreal menos entre 5 y 10 interruptores adicionales. Es habitual que en un lote haya algunos interruptores defectuosos con las patillas dobladas de fábrica, o que se te doblen accidentalmente durante la instalación. Estos de repuesto sirven como medida de seguridad y te pueden ahorrar tener que pagar dos veces los gastos de envío si más adelante necesitas más interruptores.

Si vas a montar un teclado a medida, te recomendamos que compres algunos interruptores de más si tienes pensado probar diferentes distribuciones. Ya sea para configuraciones con barra espaciadora dividida, modificaciones de las teclas de flecha o para probar distintos tipos de interruptores en posiciones específicas, siempre es útil tener algunos interruptores de repuesto a mano.

Ventajas de las distribuciones de teclado al 60 %

Los teclados 60 % ofrecen una experiencia de escritura mejorada gracias a sus interruptores mecánicos de alta calidad que proporcionan retroalimentación táctil and un clic audiblecon cada pulsación. Su diseño compacto acerca las manos entre sí, lo que reduce la tensión en los hombros durante las sesiones prolongadas de escritura.

Optimización del espacio en el escritorio se considera la principal ventaja. Una vez que te acostumbras a la distribución, las mejoras en la eficiencia se hacen evidentes gracias a la reducción de los movimientos de las manos y a un acceso más rápido a todas las teclas. La curva de aprendizaje suele durar entre una y dos semanas, pero las ventajas hacen que merezca la pena.

Ventajas de los videojuegos se centra en la libertad de movimiento del ratón. Los jugadores de FPS valoran el espacio adicional que permite movimientos del ratón con baja sensibilidad. Su tamaño compacto ofrece un margen fundamental para un control preciso del ratón en juegos de ritmo trepidante, como los shooters en primera persona y los títulos de battle royale. Nuestra guía para Los 60 mejores teclados para juegos recoge las mejores opciones para los jugadores competitivos.

Portabilidadcon estos teclados compactos resulta muy sencillo. El teclado al 60 % cabe fácilmente en una bolsa para el portátil o en una mochila, lo que lo hace ideal para entornos de trabajo híbridos o torneos de videojuegos. He viajado con el mío a fiestas LAN y ocupa muy poco espacio en comparación con los teclados de tamaño completo.

Tipos de interruptores para teclados al 60 %

Cherry MX interruptores mecánicos son la opción más popular para los teclados 60 %, y entre las opciones más habituales se encuentran rojo lineal, táctil marrón, y interruptores azules con clic. Cada tipo de interruptor ofrece características distintas que influyen en la sensación y el sonido al teclear.

Interruptores lineales deslizarse suavemente de arriba abajo sin sensación táctil. Interruptores rojos requieren una fuerza de pulsación menor, lo que las hace muy populares en el ámbito de los videojuegos, donde la rapidez al pulsar las teclas es fundamental. Interruptores negros ofrecen una mayor resistencia para los usuarios que prefieren pulsaciones más pausadas.

Gateron fabricaCherry MX-como alternativa económica. Sus opciones de interruptores lineales rojos, táctiles marrones y clicables azules imitan la sensación de Cherry MX consolas a precios más asequibles, lo que las hace atractivas para quienes montan su primer equipo o para los jugadores que buscan opciones económicas.

Interruptores táctiles proporcionan una pequeña resistencia al pulsar sin el clic audible de los interruptores azules. Los interruptores marrones logran un equilibrio entre los juegos y la escritura, ya que ofrecen una respuesta táctil sin molestar a los demás. Los interruptores transparentes aumentan la resistencia táctil para aquellos usuarios que buscan una respuesta más marcada.

Aspectos a tener en cuenta en la construcción a medida

A la hora de montar un teclado personalizado al 60 %, hay muchas opciones de carcasas de teclado en diferentes materiales y colores, además de distintos tipos de placas de circuito impreso (PCB), que pueden ser sin iluminación o con iluminación RGB. Equipos a medida te ofrecen un control total sobre todos los aspectos de tu teclado.

Placas de circuito impreso intercambiables en caliente te permite cambiar los interruptores sin necesidad de soldar. Esta característica te permite probar diferentes tipos de interruptores o sustituir fácilmente los que estén desgastados. La compatibilidad con zócalos de tres y cinco pines determina qué interruptores puedes utilizar, aunque los de cinco pines se pueden modificar para adaptarlos a teclados de tres pines recortando las patas estabilizadoras.

La personalización de teclados puede resultar cara, ya que las carcasas de gama alta pueden costar 295 dólares o más. Las piezas no siempre están disponibles de inmediato, y los plazos de entrega pueden oscilar entre unos meses y un año. Sin embargo, la satisfacción de crear una experiencia de escritura a la medida justifica la inversión para los entusiastas. Para quienes estén explorando opciones en diferentes tamaños, nuestro artículo sobre los mejores teclados mecánicos abarca diversos formatos y tipos de construcción.

Programabilidad compensa la falta de teclas. El firmware de QMK y VIA permite reasignar todas las teclas, crear macros y realizar configuraciones multicapa adaptadas a tus necesidades específicas. Esta flexibilidad hace que los teclados al 60 % sean sorprendentemente versátiles a pesar de su tamaño compacto.

Qué hay que tener en cuenta antes de elegir un teclado al 60 %

La curva de aprendizaje supone el mayor obstáculo para los nuevos usuarios. La ausencia de teclas específicas obliga a memorizar nuevas combinaciones de teclas para funciones a las que antes se accedía directamente. Las limitaciones en el ámbito de los videojuegos afectan a los juegos MMO, los RPG y los de acción y aventura, que a menudo requieren numerosas combinaciones de teclas que los teclados de 60 % no ofrecen de serie.

Compatibilidad con los flujos de trabajo merece ser tenido en cuenta. Los programadores que utilizan con frecuencia comillas invertidas o caracteres especiales deben planificar cuidadosamente la asignación de teclas. Para quienes utilizan el formateo de código en plataformas como GitHub, Slack, oDiscord, es posible que haya que ajustar la disposición modificada de las teclas.

Requisitos profesionales varían según el puesto. Los especialistas en introducción de datos o los analistas financieros, que dependen en gran medida del teclado numérico, tendrán dificultades con los teclados de 60 %. Incluso los usuarios avanzados que escriben a ciegas suelen preferir utilizar el teclado numérico cuando tienen que introducir muchos números a lo largo del día, lo que hace que los teclados de tamaño completo resulten más prácticos para trabajos en los que se manejan muchos números.

El periodo de adaptación suele durar entre una y dos semanas para adquirir las competencias básicas. La mayoría de los usuarios afirman sentirse cómodos con los atajos básicos en ese plazo, aunque alcanzar una fluidez total lleva entre cuatro y seis semanas. Empezar con tareas sencillas, como tomar apuntes o jugar a videojuegos de forma ocasional, ayuda a desarrollar la memoria muscular antes de abordar trabajos importantes.

Dónde comprar interruptores para tu montaje al 60 %

La elección de los interruptores depende de tus prioridades. Es importante elegir los interruptores que mejor se adapten a tu uso, ya sea para juegos competitivos, mecanografía profesional o uso ocasional.

Interruptores lineales ideal para los jugadores que dan prioridad a velocidadand suavidad. Interruptores táctiles beneficia a los mecanógrafos que desean retroalimentación sin ruido excesivo. Interruptores con clic atraerá a los usuarios a los que les gusta confirmación sonora de cada pulsación, aunque puedan molestar a otras personas en los espacios comunes.

Las consideraciones presupuestarias influyen considerablemente en la elección de los conmutadores. Los conmutadores de gama alta de fabricantes como Cerezaor Gateron cuestan más, pero ofrecen una calidad y una durabilidad constantes. Las opciones económicas de marcas como Salgamosor Conocidoofrecen un rendimiento aceptable a precios más bajos, lo que los hace ideales para los primeros montajes. Echa un vistazo a nuestra los mejores teclados para juegos económicos Guía de opciones asequibles.

Probar antes de comprar ahorra dinero y frustraciones. Los kits de prueba de interruptores te permiten comparar diferentes tipos en paralelo antes de pedir juegos completos. Algunas tiendas ofrecen pequeños paquetes de muestra que te permiten probar los interruptores en tu propio teclado antes de comprometerte a comprar más de 65 interruptores de un mismo tipo. Para aquellos que deseen configuraciones sin cables, nuestra guía sobre los mejores teclados inalámbricos para videojuegos abarca opciones inalámbricas en distintos formatos.

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