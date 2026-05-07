Wie viele Tasten gibt es bei einer 60-%-Tastatur? Ein umfassender Leitfaden

Wenn du vorhast, eine 60-Prozent-Tastatur zu bauen oder zu kaufen, ist „Wie viele Schalter braucht eine 60-Prozent-Tastatur eigentlich?“ eine der ersten Fragen, die dir in den Sinn kommen. Die Antwort hängt von der Wahl Ihres spezifischen Layouts ab, aber die meisten 60-%-Tastaturen verfügen über 61 Tasten in 5 Reihen. Je nach Herstellerausführung und optionalem Zubehör verfügen einige Varianten über zusätzliche Tasten, wodurch sich die Gesamtzahl der Tasten auf 68 erhöht.

Vor etwa sechs Monaten bin ich für das Wettkampf-Gaming auf eine 60-Prozent-Tastatur umgestiegen. Durch das kompakte Layout entfallen der Ziffernblock, die Funktionstastenreihe und die Navigationstasten, wodurch auf dem Schreibtisch viel Platz für Mausbewegungen frei wird. Bei intensiven FPS-Sessions sorgt dieser zusätzliche Platz dafür, dass ich Gegner flüssiger und bequemer verfolgen kann. Die Eingewöhnungsphase dauerte etwa zwei Wochen, aber sobald sich das Muskelgedächtnis daran gewöhnt hatte, wollte ich nicht mehr zu Tastaturen in voller Größe zurückkehren.

Die Anzahl der Tasten bei 60-Prozent-Tastaturen verstehen

Die meisten 60-%-Tastaturen enthalten zwischen 61 und 70 mechanischen Tastenschaltern, je nach konkretem Layout. Das vom ANSI abgeleitete Standardlayout umfasst 61 Tasten, doch je nach Hersteller und optionalen Funktionen gibt es Abweichungen.

Sowohl die oberste als auch die zweite Reihe haben14 Tasten, die dritte Zeile enthält 13 Tasten, die vierte Zeile enthält 12 Tasten, und in der unteren Zeile steht 8 Tasten. Diese Aufschlüsselung berücksichtigt die typische 61-Tasten-Konfiguration die man bei den meisten Tastaturen mit 60 % Tastenbelegung findet.

Durch unterschiedliche Layouts kann die Anzahl der Tasten steigen. Einige Hersteller bieten geteilte Leertasten, zusätzliche Funktionstasten oder modifizierte rechte Umschalttasten mit integrierten Pfeiltasten an. Die gängigste Konfiguration umfasst 61 Tasten, doch am besten kaufen Sie etwa 65 Schalter, um auch verschiedene Layouts auszuprobieren, die Sie vielleicht testen möchten.

ANSI vs. ISO: Wie sich das Layout auf die Anzahl der Schalter auswirkt

Die Art des Tastaturlayouts hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie viele Tasten Sie benötigen. Bei 60-Prozent-Layouts verfügen ANSI-Tastaturen in der Regel über 61 Tasten, während ISO-Tastaturen aufgrund ihrer besonderen Tastenanordnung eine etwas andere Anzahl aufweisen.

ANSI-Tastaturen verfügen über eine große, rechteckige Eingabetaste und eine breitere linke Umschalttaste. ISO-Tastaturlayouts haben eine L-förmige Eingabetaste und eine kürzere linke Umschalttaste mit einer zusätzlichen Taste daneben. Diese zusätzliche Taste bei ISO-Layouts dient der Eingabe von Sonderzeichen, die in europäischen Sprachen benötigt werden.

For Sonderanfertigungen, ANSI-Layouts bieten mehr Flexibilität. Auf dem Markt für Tastenkappen dominieren ANSI-Standards, wodurch es einfacher ist, Ersatzsätze und individuelle Optionen zu finden. ISO-Tastaturen eignen sich besser für Nutzer, die häufig in Sprachen tippen, die Sonderzeichen wie Umlaute oder Akzentbuchstaben erfordern.

Welche Tasten hat eine 60-Prozent-Tastatur?

60 % der mechanischen Tastaturen verfügen über die alphanumerischen Tasten des Standard-QWERTY-Layouts mit Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Das Layout konzentriert sich auf den wesentlichen Tippbereich und verzichtet dabei auf spezielle Funktionstasten, Pfeiltasten und Navigationsblöcke.

Die Magie entsteht durch Ebenenfunktionen. Wenn Sie die Funktionstaste (Fn) gedrückt halten, werden die Zifferntasten zu den Tasten F1–F12, und bestimmte Tastenkombinationen ermöglichen die Navigation mit den Pfeiltasten. Bei einigen Tastaturen dienen die Tasten W, A, S und D in Kombination mit der Fn-Taste als Pfeiltasten.

Zu den fehlenden Komponenten gehören der Ziffernblock, der bei Tastaturen in Standardgröße zur Dateneingabe dient, sowie die spezielle Funktionstastenreihe, die bei größeren Tastaturen zu finden ist. Die Escape-Taste wird von der Funktionstastenreihe in die Ziffernreihe verlegt und ersetzt dort die Backtick-Taste in den üblichen 60-Prozent-Konfigurationen. Bei einigen Layouts wird die Backspace-Taste geteilt, um die Backtick-Funktion wiederherzustellen.

Kauf von Switches: Wie viele sollten Sie kaufen?

Wenn Sie Tasten für eine 60-Prozent-Tastatur kaufen möchten, sollten Sie am besten etwa 65 Schalter um unterschiedlichen Layouts Rechnung zu tragen. Dieser Puffer deckt Layoutabweichungen ab und bietet Reserven für mögliche Defekte oder zukünftige Änderungen.

Immer kaufenmindestens 5–10 zusätzliche Schalter. Es kommt häufig vor, dass eine Charge ein paar Ausschussstücke mit ab Werk verbogenen Stiften enthält, oder dass man die Stifte beim Einbau versehentlich verbiegt. Diese zusätzlichen Teile dienen als Reserve und ersparen Ihnen doppte Versandkosten, falls Sie später weitere Schalter benötigen.

Wenn Sie Ihr Keyboard selbst zusammenstellen möchten, sollten Sie etwas mehr Schalter kaufen, falls Sie mit verschiedenen Anordnungen experimentieren möchten. Ob geteilte Leertastkonfigurationen, Modifikationen der Pfeiltasten oder das Testen verschiedener Schaltertypen an bestimmten Positionen – in all diesen Fällen ist es von Vorteil, zusätzliche Schalter zur Hand zu haben.

Vorteile von 60-%-Tastaturlayouts

60 % der Tastaturen bieten ein verbessertes Tipperlebnis dank hochwertiger mechanischer Schalter, die taktiles Feedback and deutliches Klickenbei jedem Tastendruck. Durch die kompakte Bauweise liegen Ihre Hände näher beieinander, was die Belastung der Schultern bei längeren Schreibphasen verringert.

Optimierung der Schreibtischfläche ist der größte Vorteil. Sobald man sich an die Anordnung gewöhnt hat, machen sich die Effizienzgewinne durch geringere Handbewegungen und einen schnelleren Zugriff auf alle Tasten bemerkbar. Die Einarbeitungszeit beträgt in der Regel ein bis zwei Wochen, aber die Vorteile lohnen sich.

Vorteile des Spielens Der Fokus liegt auf Bewegungsfreiheit für die Maus. FPS-Spieler schätzen den zusätzlichen Platz für Mausbewegungen bei niedriger Empfindlichkeit. Die kompakte Größe bietet den entscheidenden Spielraum für präzise Maussteuerung in rasanten Spielen wie Ego-Shootern und Battle-Royale-Titeln. Unser Leitfaden zu Die besten 60 % der Gaming-Tastaturen behandelt die besten Optionen für Wettkampfspieler.

PortabilitätMit diesen kompakten Tastaturen wird das Tippen zum Kinderspiel. Die 60-Prozent-Tastatur lässt sich leicht in eine Laptoptasche oder einen Rucksack stecken und eignet sich daher ideal für hybride Arbeitsumgebungen oder Gaming-Turniere. Ich habe meine Tastatur schon zu LAN-Partys mitgenommen, und im Vergleich zu Tastaturen in Standardgröße nimmt sie nur wenig Platz ein.

Schaltertypen für 60-Prozent-Tastaturen

Cherry MX mechanische Schalter sind die beliebteste Wahl für 60-%-Tastaturen, wobei gängige Optionen unter anderem lineares Rot, tactile brownund klickende blaue Schalter. Jeder Schaltertyp weist spezifische Eigenschaften auf, die sich auf das Tippgefühl und die Geräuschentwicklung auswirken.

Lineare Schalter sich sanft von oben nach unten bewegen, ohne dass dabei ein taktiles Feedback spürbar ist. Rote Schalter erfordern eine geringere Betätigungskraft, weshalb sie beim Gaming beliebt sind, wo es auf schnelle Tastenanschläge ankommt. Schwarze Schalter bieten einen stärkeren Widerstand für Nutzer, die einen deutlicheren Tastenanschlag bevorzugen.

Gateron produziertCherry MX-Schalter als kostengünstige Alternative. Die linearen roten, taktil-braunen und klickenden blauen Varianten ahmen das Schreibgefühl von Cherry MX Switches in niedrigeren Preisklassen, was sie für Einsteiger oder preisbewusste Gamer attraktiv macht.

Tastschalter bieten beim Betätigen einen deutlichen Widerstand, ohne das hörbare Klicken der blauen Schalter. Braune Schalter bilden einen Mittelweg zwischen Gaming und Tippen und bieten ein Feedback, ohne andere zu stören. Klare Schalter verstärken den taktilen Widerstand für Nutzer, die ein ausgeprägteres Feedback wünschen.

Überlegungen zur individuellen Bauweise

Beim Zusammenbau einer maßgeschneiderten 60-Prozent-Tastatur stehen zahlreiche Optionen für Tastaturgehäuse in verschiedenen Materialien und Farben zur Auswahl, dazu kommen verschiedene Arten von Leiterplatten, die entweder unbeleuchtet sind oder über eine RGB-Beleuchtung verfügen. Sonderanfertigungen bieten Ihnen vollständige Kontrolle über jeden Aspekt Ihrer Tastatur.

Im laufenden Betrieb austauschbare Leiterplatten ermöglicht es Ihnen, Schalter ohne Löten auszutauschen. Dank dieser Funktion können Sie verschiedene Schaltertypen testen oder verschlissene Schalter ganz einfach austauschen. Die Kompatibilität mit drei- und fünfpoligen Buchsen bestimmt, welche Schalter Sie verwenden können; fünfpolige Schalter lassen sich jedoch durch Abschneiden der Stabilisierungsfüße so anpassen, dass sie in dreipolige Tastaturen passen.

Der Bau einer maßgeschneiderten Tastatur kann kostspielig werden, da hochwertige Gehäuse 295 Dollar oder mehr kosten. Die Einzelteile sind nicht immer sofort verfügbar, und die Wartezeiten reichen von einigen Monaten bis zu einem Jahr. Die Freude an einem perfekt abgestimmten Tipperlebnis rechtfertigt jedoch für Enthusiasten die Investition. Für alle, die sich über verschiedene Größen informieren möchten, bietet unser Artikel zu die besten mechanischen Tastaturen umfasst verschiedene Formfaktoren und Bauformen.

Programmierbarkeit gleicht fehlende Tasten aus. Die Firmware von QMK und VIA ermöglicht eine vollständige Neuzuordnung der Tasten, die Erstellung von Makros sowie mehrschichtige Konfigurationen, die genau auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Flexibilität macht 60-Prozent-Tastaturen trotz ihrer kompakten Größe überraschend vielseitig.

Was Sie vor der Wahl einer 60-Prozent-Tastatur beachten sollten

Die Lernkurve stellt für neue Nutzer das größte Hindernis dar. Da spezielle Tasten fehlen, müssen neue Tastenkombinationen für Funktionen auswendig gelernt werden, auf die man zuvor direkt zugreifen konnte. Die Einschränkungen beim Gaming betreffen MMO-Spiele, RPGs sowie Action- und Abenteuerspiele, die oft umfangreiche Tastenbelegungen erfordern, die 60 %-Tastaturen standardmäßig nicht bieten.

Workflow-Kompatibilität verdient Beachtung. Programmierer, die häufig Backticks oder Sonderzeichen verwenden, müssen ihre Tastenbelegung sorgfältig planen. Für Nutzer, die Code-Formatierung auf Plattformen wie GitHub, SlackoderDiscord… könnte das geänderte Tastenlayout eine Anpassung erfordern.

Berufliche Anforderungen hängen von der jeweiligen Tätigkeit ab. Dateneingabefachkräfte oder Finanzanalysten, die stark auf den Ziffernblock angewiesen sind, werden mit 60-Prozent-Layouts zu kämpfen haben. Selbst geübte Blindschreiber bevorzugen oft den Ziffernblock, wenn sie im Laufe des Tages viele Zahlen eingeben müssen, weshalb Tastaturen in voller Größe für zahlenintensive Arbeiten praktischer sind.

Die Eingewöhnungsphase dauert in der Regel ein bis zwei Wochen, um grundlegende Kenntnisse zu erwerben. Die meisten Nutzer geben an, dass sie sich innerhalb dieses Zeitraums mit den grundlegenden Tastenkombinationen wohlfühlen, während es vier bis sechs Wochen dauert, bis sie diese vollständig beherrschen. Der Einstieg mit einfachen Aufgaben wie Notizen machen oder Gelegenheitsspielen hilft dabei, ein motorisches Gedächtnis aufzubauen, bevor man sich an wichtigere Arbeiten wagt.

Wo du Schalter für deinen 60-%-Build kaufen kannst

Die Wahl des Schalters hängt von Ihren Prioritäten ab. Es ist wichtig, den Schalter an Ihren Anwendungsfall anzupassen, egal ob es sich um Wettkampf-Gaming, professionelles Tippen oder den gelegentlichen Gebrauch handelt.

Lineare Schalter für Spieler geeignet, denen Geschwindigkeitand Geschmeidigkeit. Tastschalter ist ideal für Schreibkräfte, die Rückmeldung ohne übermäßige Störgeräusche. Klick-Schalter Ansprache von Nutzern, die Freude daran haben akustische Bestätigung jedes Tastendrucks, auch wenn sie andere in Gemeinschaftsräumen stören könnten.

Budgetaspekte spielen bei der Auswahl von Switches eine wesentliche Rolle. Hochwertige Switches von Herstellern wie Kirscheor Gateron sind zwar teurer, bieten aber gleichbleibende Qualität und Langlebigkeit. Preisgünstigere Modelle von Marken wie Lass uns ausgehenor Bekanntbieten eine zufriedenstellende Leistung zu günstigeren Preisen und eignen sich daher gut für den ersten PC-Bau. Schauen Sie sich unser Die besten preisgünstigen Gaming-Tastaturen Leitfaden für günstige Optionen.

Ein Test vor dem Kauf spart Geld und Nerven. Mit Testschaltern können Sie verschiedene Typen nebeneinander vergleichen, bevor Sie komplette Sets bestellen. Einige Händler bieten kleine Probepackungen an, mit denen Sie die Schalter in Ihrer eigenen Tastatur testen können, bevor Sie sich für mehr als 65 Schalter eines Typs entscheiden. Für alle, die kabellose Setups wünschen, bietet unser Leitfaden zu Die besten kabellosen Gaming-Tastaturen umfasst drahtlose Optionen für verschiedene Formfaktoren.

Häufig gestellte Fragen