Cómo abrir el teclado en Steam Deck: cómo dominar los controles virtuales y físicos

SaberCómo abrir el teclado en el Steam Deck es una de las primeras cosas que deben aprender los nuevos jugadores. Como la consola portátil no tiene teclas físicas como un ordenador portátil, tendrás que usar el teclado en pantalla para chatear, buscar y escribir contraseñas.

A muchos usuarios les cuesta encontrarlo al principio, pero una vez que aprendes los atajos correctos, es fácil. Esta guía muestra formas sencillas de abrir el teclado, utilizar combinaciones de teclas y ajustar la configuración para escribir en tu Steam Deck se nota ágil y natural.

Cómo abrir el teclado en la Steam Deck

La forma más rápida de abrir el teclado es pulsando la tecla Steam botón y elX pulsa ambos botones a la vez. Mantenlos pulsados unos segundos y aparecerá el teclado virtual en la pantalla. La misma combinación lo cierra cuando hayas terminado. Aquí tienes un breve resumen:

1. PrensaSteam + X para abrir el teclado en pantalla.

2. Espera un momento si no aparece de inmediato. Puede tardar unos segundos, sobre todo justo después de cambiar al modo de escritorio.

3. Pulsa B o toca el icono del teclado para cerrarlo, o vuelve a pulsar Steam + X.

4. Utiliza la pantalla táctil o los botones para escribir, tal y como se explica a continuación.

Si el teclado no aparece, asegúrate de que el Steam El cliente está en ejecución. El teclado virtual depende del Steam aplicación y no se cargará si la aplicación está cerrada o si estás utilizando una versión que no sea…Steamlanzador.

Cómo alternar entre los modos de juego y de escritorio

The Steam Deck ofrece dos interfaces: Modo Juego(SteamOS) yModo de escritorio. El teclado se comporta de forma diferente en cada modo.

El modo de juego muestra automáticamente el teclado

InModo Juego, SteamOS detecta cuándo seleccionas un campo de texto. Al hacer clic en una barra de búsqueda o en un cuadro de contraseña, el teclado suele activarse automáticamente. Aún así, puedes usar Steam + X si no aparece. Escribir es similar a usar un smartphone:

· Pantalla táctil: Pulsa las teclas directamente en la pantalla de siete pulgadas. Este es el método más rápido para introducciones breves, como contraseñas o búsquedas.

· Panel táctil: Mueve el pequeño cursor con cualquiera de los dos trackpads. Pulsa para seleccionar una letra. Esto funciona bien cuando el reproductor está sobre una mesa.

· Joysticks/D-Pad: Desplázate por la cuadrícula del teclado con el joystick izquierdo o el pad direccional. Pulsa A para seleccionar un carácter. Es más lento, pero resulta útil cuando se sujeta el dispositivo con fuerza.

Dado que el Modo Juego gestiona automáticamente la mayor parte de la lógica del teclado, rara vez se necesitan ajustes adicionales. Solo cuando un juego utiliza un navegador interno o una pantalla de inicio de sesión falla esta función automática; en esos casos, Steam + X resuelve el problema.

El modo de escritorio requiere una combinación de teclas

Modo de escritorio es un entorno KDE para Linux. En este caso, al pulsar sobre un campo de texto no se abre el teclado automáticamente. Los usuarios deben pulsar Steam + X para que aparezca. Este atajo funciona en cualquier lugar del modo de escritorio: navegadores web, exploradores de archivos o ventanas de terminal. Para ocultar el teclado, pulsa B o haz clic en el pequeño icono situado en la esquina inferior derecha del teclado.

El modo Escritorio también convierte el panel táctil derecho en un ratón. Al deslizar el dedo por él se mueve el cursor, y al presionarlo se simula un clic. Los botones de gatillo izquierdo y derecho funcionan como los clics izquierdo y derecho del ratón. El D-Pad y el joystick izquierdo sirven como teclas de flecha. Conocer estos controles facilita el uso del modo Escritorio para navegar, chatear o escribir notas más largas.

Cómo utilizar el teclado virtual

Cuando el teclado en pantalla está visible, hay tres formas principales de introducir texto:

· Panel táctil: Cada panel táctil mueve el cursor por el teclado. Desliza el pulgar hasta la tecla deseada y pulsa para seleccionarla. La respuesta háptica hace que cada pulsación se sienta firme, aunque este método es más lento que escribir a ciegas.

· Pantalla táctil: Toca las letras directamente, como si escribieras en un móvil. Este método es rápido y resulta familiar.

· Entradas del controlador: Usa el joystick izquierdo o el pad direccional para seleccionar a los personajes y pulsa A para confirmar. En el modo de escritorio, el X el botón funciona como la tecla Windows, mientras que B funciona como la tecla Esc. Este método se parece a la navegación con el teclado en la consola.

Los jugadores pueden alternar entre estos métodos en cualquier momento. Algunos prefieren empezar con el trackpad para mayor precisión y pasar a la pantalla táctil para ganar velocidad. Combinar diferentes formas de control ofrece flexibilidad en función de cómo se sujete la consola.

Atajos esenciales para escribir y navegar

Vigilanciaasigna varias funciones del teclado a combinaciones de teclas. Recordar algunas de ellas ahorra tiempo cuando no se dispone de un teclado físico.

· Tab: PrensaSteam + Botón de dirección hacia abajo para pasar al siguiente campo de entrada o botón.

· Intro/Retorno: PrensaSteam + Botón de dirección hacia la derecha para confirmar una selección o enviar el texto.

· Fuga: PrensaSteam + Botón de dirección hacia la izquierda para salir de los menús o cancelar acciones.

· Captura de pantalla: PrensaSteam Una más para hacer capturas de pantalla.

· Ampliar: PrensaSteam + L1 para ampliar el texto pequeño, lo cual resulta útil en el modo de escritorio.

· Clic izquierdo/derecho: En modo escritorio, R2 funciona como un clic con el botón izquierdo y L2 como clic con el botón derecho. Al hacer clic en la parte derecha del trackpad también se realiza un clic con el botón izquierdo.

· Control de ratones: PrensaSteam + joystick derecho o utiliza el trackpad de la derecha para mover el cursor por la pantalla.

Estos atajos activan el Steam Deck en una herramienta de productividad muy útil. Los usuarios suelen escribir correos electrónicos o editar documentos de texto con su ayuda. Los atajos se pueden reasignar en Steam > Ajustes > Controlador > Configuración del escritorio, lo que permite personalizar las palas y los palos.

Personalizar el teclado

El teclado virtual se puede personalizar para adaptarlo a tu estilo. Para cambiar su aspecto o su distribución:

1. Pulsa el botón de Steamy eligeConfiguración.

2. Ve a Teclado.

3. En Tema actual del teclado, selecciona uno de los temas integrados, como «claro», «oscuro» o «alto contraste».

4. Para añadir nuevos temas, abre Tienda View Points y gastar puntos de Steam en diseños descargables.

Desde este menú se pueden instalar varios idiomas y distribuciones de teclado. Cambiar del inglés de EE. UU. a otra distribución es tan sencillo como activar una opción. Probar diferentes temas y colores hace que el teclado adquiera un toque único.

Conectar un teclado físico

El teclado en pantalla es útil para mensajes breves, pero escribir durante mucho tiempo puede resultar agotador. El Steam DeckadmiteUSB and Bluetoothteclados:

· Teclado USB: Conecta un teclado con cable a través del puerto USB-C utilizando un concentrador o una estación de acoplamiento. Esta configuración es fiable y sencilla. Muchos concentradores incluyen puertos adicionales, como HDMI y Ethernet, lo que convierte el dispositivo en un pequeño ordenador de sobremesa.

· Teclado Bluetooth: YAjustes > Bluetooth, activa el Bluetooth y empareja un teclado inalámbrico. Un teclado Bluetooth compacto resulta muy práctico para viajar y deja libre el puerto USB-C.

· Estaciones de acoplamiento: Las bases de conexión suelen incluir varios puertos USB, lectores de tarjetas SD y salidas para pantallas externas. Son ideales para configuraciones de escritorio con monitores y periféricos. Nuestra Los mejores accesorios para Steam Deck El artículo destaca las bases de conexión que combinan portabilidad y rendimiento.

Un teclado físico elimina el retraso que presenta el teclado virtual y resulta más adecuado para tareas más largas, como la edición de documentos. La plataforma reconoce inmediatamente los teclados con cable e inalámbricos en ambos modos.

Solución de problemas cuando no funciona el teclado

A veces, el teclado no aparece, incluso después de pulsar Steam + X. Estos pasos suelen resolver el problema:

· Asegúrate deSteam está en marcha. El teclado depende del cliente. Vuelve a iniciar la aplicación si está cerrada o se ha bloqueado.

· Cambiar de modo. Si el teclado no aparece en el modo Juego, cambia al modo Escritorio y vuelve al modo Juego. A veces, el sistema operativo necesita una pequeña actualización.

· Actualizar el sistema. Mantén SteamOS actualizado; los parches suelen solucionar los errores de entrada.

· Desconecta los dispositivos externos. Cuando se conecta un teclado físico o un mando, es posible que el teclado virtual permanezca oculto. Desconecta los accesorios e inténtalo de nuevo.

· Reinicia el dispositivo. Mantén pulsado el botón de encendido y selecciona Reiniciar para solucionar pequeños fallos puntuales.

Estas medidas resuelven la mayoría de los problemas con el teclado. SteamOS sigue en fase de desarrollo, por lo que es normal que surjan errores de vez en cuando.

Consejos para escribir cómodamente

Escribir en un dispositivo móvil puede resultar agotador, pero estos consejos te ayudarán a hacerlo más fácilmente:

· Utiliza un soporte o una funda que sostiene la cubierta. Esto te deja las manos libres y mejora la visibilidad. El el mejorSteam Maletas de baraja La lista incluye opciones con ángulos ajustables.

· Activar la retroalimentación háptica in Ajustes > Teclado. La ligera vibración puede ayudar a reducir los errores.

· Ajustar la sensibilidad del trackpad in Configuración > Controlador > Configuración del escritorio. Una sensibilidad más baja puede estabilizar el cursor en el modo de escritorio.

· Atajos de prácticaigualSteam Edredón de plumón hasta que te salgan con naturalidad. La práctica mejora la eficacia.

· Haz descansos regulares. Escribir en dispositivos móviles provoca tensión en las manos y las muñecas. Pasar a un teclado físico o descansar las manos ayuda a prevenir las molestias.

La combinación de estas técnicas hace que escribir mensajes más largos o consultas de búsqueda resulte más cómodo.

Más allá de lo básico: funciones adicionales

El teclado virtual cuenta con algunas herramientas ocultas que pueden mejorar tu experiencia:

· Panel de emojis: Mantén pulsado el icono de la carita sonriente para abrir el selector de emojis y dar más vida a tus mensajes.

· Dictado por voz: Algunas aplicaciones admiten la entrada de voz. Toca el icono del micrófono para empezar a hablar cuando esté disponible.

· Varias disposiciones: Cambia entre QWERTY, AZERTY, Dvorak y otros en la configuración del teclado.

· Cambio de idioma: Instala varios idiomas y toca el icono del globo terráqueo para cambiar rápidamente de uno a otro.

Estas características ponen de manifiesto cómo Valve intenta hacer que el Steam Deck parece un auténtico miniordenador.

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Aprender a abrir el teclado en Steam Deck es solo una de las muchas formas de disfrutar del ordenador portátil de Valve. Una vez que domines la escritura, podrás explorar nuestro Los 20 mejoresSteam Deckjuegos lista, que incluye títulos independientes favoritos y grandes juegos de rol que funcionan a la perfección en el dispositivo.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo se abre el teclado en el Steam Deck?

Para abrir el teclado en tu Steam Deck, pulsa la teclaSteam Pulsa a la vez el botón y la tecla X y espera a que aparezca el teclado virtual. Utiliza la misma combinación o pulsa la tecla B para cerrarlo cuando hayas terminado.

¿Por qué no funciona miSteam Deck ¿Aparece el teclado?

Si el teclado no aparece, asegúrate de que el Steam El cliente está en funcionamiento y no hay ningún teclado físico conectado. Cambiar de modo o reiniciar el sistema suele resolver el problema.

¿Puedo usar un teclado físico con el Steam Deck?

Sí. Se puede conectar un teclado físico por USB a través de un concentrador o una base de conexión, o de forma inalámbrica por Bluetooth a través del menú de ajustes.

¿Cómo se cierra el teclado en pantalla en Steam Deck?

Para cerrar el teclado en pantalla, pulsa el botón B o toca el icono situado en la esquina inferior derecha del teclado. También puedes volver a pulsar Steam + X para ocultarlo.

¿Cómo cambio el tema del teclado en Steam Deck?

Para cambiar el tema del teclado, pulsa la tecla Steam Pulsa el botón, abre «Ajustes» y selecciona «Teclado». Elige un diseño en «Tema de teclado actual» o visita la Tienda de puntos para ver más opciones.