So öffnest du die Tastatur auf dem Steam Deck: Die virtuelle und physische Eingabe meistern

WissenSo öffnest du die Tastatur auf dem Steam Deck ist eines der ersten Dinge, die neue Spieler lernen sollten. Da das Handheld-Gerät keine richtigen Tasten wie ein Laptop hat, musst du zum Chatten, Suchen und Eingeben von Passwörtern die Bildschirmtastatur verwenden.

Viele Nutzer haben anfangs Schwierigkeiten, sie zu finden, aber sobald man die richtigen Tastenkombinationen kennt, ist es ganz einfach. Diese Anleitung zeigt einfache Möglichkeiten, die Tastatur zu öffnen, Tastenkombinationen zu verwenden und Einstellungen anzupassen, damit das Tippen auf Ihrem Steam Deck fühlt sich schnell und natürlich an.

So öffnest du die Tastatur auf dem Steam Deck

Am schnellsten lässt sich die Tastatur öffnen, indem man die Dampf Schaltfläche und dieX Tasten gleichzeitig. Halten Sie sie kurz gedrückt, und die virtuelle Tastatur erscheint auf dem Bildschirm. Mit derselben Tastenkombination können Sie sie wieder schließen, wenn Sie fertig sind. Hier eine kurze Zusammenfassung:

1. PresseDampf+ X um die Bildschirmtastatur aufzurufen.

2. Moment mal falls es nicht sofort angezeigt wird. Es kann einen Moment dauern, insbesondere direkt nach dem Wechsel in den Desktop-Modus.

3. Drücke B oder tippe auf das Tastatursymbol, um es zu schließen, oder drücke erneut die Tastenkombination „Steam + X“.

4. Per Touch oder über die Tasten wie unten erläutert einzugeben.

Sollte die Tastatur nicht angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass die DampfDer Client ist gestartet. Die virtuelle Tastatur hängt von der DampfAnwendung und wird nicht geladen, wenn die App geschlossen ist oder wenn Sie eine andere als dieDampfStartprogramm.

Zwischen Gaming- und Desktop-Modus wechseln

The Steam Deck bietet zwei Schnittstellen: Gaming-Modus(SteamOS) undDesktop-Modus. Die Tastatur verhält sich in jedem Modus anders.

Der Gaming-Modus blendet die Tastatur automatisch ein

InGaming-ModusSteamOS erkennt, wenn du ein Textfeld auswählst. Wenn du in eine Suchleiste oder ein Passwortfeld klickst, wird die Tastatur in der Regel automatisch aktiviert. Du kannst weiterhin Dampf+ X falls es nicht angezeigt wird. Das Tippen fühlt sich ähnlich an wie bei einem Smartphone:

· Touchscreen: Tippen Sie die Tasten direkt auf dem 7-Zoll-Display an. Dies ist die schnellste Methode für kurze Eingaben wie Passwörter oder Suchanfragen.

· Trackpads: Bewegen Sie den kleinen Cursor mit einem der beiden Trackpads. Drücken Sie darauf, um einen Buchstaben auszuwählen. Das funktioniert gut, wenn das Deck auf einem Tisch steht.

· Joysticks/D‑Pad: Navigiere mit dem linken Stick oder dem Steuerkreuz durch das Tastaturraster. Drücke A um einen Buchstaben auszuwählen. Das geht zwar langsamer, ist aber praktisch, wenn man das Gerät fest in der Hand hält.

Da der Gaming-Modus den Großteil der Tastaturfunktionen automatisch übernimmt, sind zusätzliche Einstellungen nur selten erforderlich. Nur wenn ein Spiel einen internen Browser oder einen Anmeldebildschirm verwendet, versagt die automatische Funktion; in solchen Fällen Dampf+ X löst das Problem.

Für den Desktop-Modus ist eine Tastenkombination erforderlich

Desktop-Modus ist eine KDE-Linux-Umgebung. Wenn man hier auf ein Textfeld tippt, wird die Tastatur nicht automatisch aufgerufen. Die Benutzer müssen Dampf+ X um sie anzuzeigen. Diese Tastenkombination funktioniert überall im Desktop-Modus – in Webbrowsern, Datei-Explorern oder Terminalfenstern. Um die Tastatur auszublenden, drücken Sie B oder klicken Sie auf das kleine Symbol in der unteren rechten Ecke der Tastatur.

Im Desktop-Modus fungiert das rechte Trackpad zudem als Maus. Durch Bewegen des Fingers über das Trackpad wird der Cursor bewegt, und durch Drücken wird ein Klick simuliert. Die linken und rechten Trigger-Tasten dienen als linker und rechter Mausklick. Das Steuerkreuz und der linke Stick fungieren als Pfeiltasten. Wenn man diese Steuerung versteht, erleichtert der Desktop-Modus das Surfen, Chatten oder Verfassen längerer Notizen.

Bedienung der virtuellen Tastatur

Wenn die Bildschirmtastatur angezeigt wird, gibt es drei Möglichkeiten, Text einzugeben:

· Trackpads: Jedes Trackpad bewegt einen Cursor auf der Tastatur. Führe deinen Daumen zur gewünschten Taste und drücke sie, um sie auszuwählen. Dank haptischem Feedback fühlt sich jeder Tastendruck solide an, auch wenn diese Methode langsamer ist als das Tippen nach Gefühl.

· Touchscreen: Tippen Sie die Buchstaben direkt ein, wie beim Tippen auf einem Smartphone. Diese Methode ist schnell und vertraut.

· Controller-Eingänge: Markiere die Charaktere mit dem linken Joystick oder dem Steuerkreuz und drücke A zur Bestätigung. Im Desktop-Modus wird die X Die Taste funktioniert wie die Windows-Taste, während B fungiert als Escape-Taste. Diese Vorgehensweise ähnelt der Navigation mit der Tastatur an der Konsole.

Die Spieler können jederzeit zwischen diesen Methoden wechseln. Manche bevorzugen es, zunächst das Trackpad zu nutzen, um präzise zu arbeiten, und wechseln dann zum Touchscreen, um schneller zu sein. Die Kombination verschiedener Eingabemethoden bietet Flexibilität, je nachdem, wie das Deck gehalten wird.

Wichtige Tastenkombinationen für die Texteingabe und Navigation

ÜberwachungWeist Tastenkombinationen verschiedene Tastaturfunktionen zu. Wenn man sich ein paar davon merkt, spart man Zeit, wenn keine physische Tastatur zur Verfügung steht.

· Tab: PresseDampf+ Steuerkreuz nach unten um zum nächsten Eingabefeld oder zur nächsten Schaltfläche zu gelangen.

· Eingabe/Return: PresseDampf+ Steuerkreuz rechts um eine Auswahl zu bestätigen oder Text einzugeben.

· Flucht: PresseDampf+ Steuerkreuz links um aus Menüs zurückzugehen oder Aktionen abzubrechen.

· Screenshot: PresseDampfNoch eins um Screenshots von Ihrem Bildschirm zu machen.

· Vergrößern: PresseDampf+ L1 um kleinen Text zu vergrößern, was im Desktop-Modus hilfreich ist.

· Links-/Rechtsklick: In Desktop Mode, R2 wirkt wie ein Linksklick und L2 als Rechtsklick. Ein Klick auf die rechte Seite des Trackpads entspricht ebenfalls einem Linksklick.

· Mäusebekämpfung: PresseDampf+ rechter Stick oder bewegen Sie den Cursor mit dem rechten Trackpad über den Bildschirm.

Diese Tastenkombinationen aktivieren die Steam Deck zu einem leistungsstarken Produktivitätswerkzeug. Nutzer schreiben oft E-Mails oder bearbeiten Textdokumente, wobei sie sich auf diese verlassen. Tastenkombinationen können neu zugewiesen werden in Dampf> Einstellungen > Controller > Desktop-Konfiguration, wodurch die Anpassung von Paddeln und Stöcken möglich ist.

Anpassen Ihrer Tastatur

Die virtuelle Tastatur lässt sich an Ihren Stil anpassen. So ändern Sie das Aussehen oder das Layout:

1. Drücke die Steam-Tasteund wählenEinstellungen.

2. Gehen Sie zu Tastatur.

3. Unter Aktuelles Tastaturdesign, wählen Sie eines der integrierten Designs aus, z. B. „Hell“, „Dunkel“ oder „Hoher Kontrast“.

4. Um neue Designs hinzuzufügen, öffne View Points Shop und Steam-Punkte für herunterladbare Designs ausgeben.

Über dieses Menü lassen sich verschiedene Sprachen und Tastaturlayouts installieren. Der Wechsel zwischen US-Englisch und einem anderen Layout ist so einfach wie das Umschalten einer Einstellung. Durch das Ausprobieren verschiedener Designs und Farben erhält das Deck eine ganz eigene Note.

Anschließen einer mechanischen Tastatur

Die Bildschirmtastatur eignet sich gut für kurze Nachrichten, doch längeres Tippen kann anstrengend werden. Die Steam DeckunterstütztUSB and BluetoothTastaturen:

· USB-Tastatur: Schließen Sie eine kabelgebundene Tastatur über den USB-C-Anschluss mithilfe eines Hubs oder einer Dockingstation an. Diese Konfiguration ist zuverlässig und unkompliziert. Viele Hubs verfügen über zusätzliche Anschlüsse wie HDMI und Ethernet, wodurch das Gerät zu einem kleinen Desktop-Computer wird.

· Bluetooth-Tastatur: UndEinstellungen > Bluetooth, schalte Bluetooth ein und verbinde eine kabellose Tastatur. Eine kompakte Bluetooth-Tastatur ist praktisch für unterwegs und hält den USB-C-Anschluss frei.

· Dockingstationen: Dockingstationen verfügen oft über mehrere USB-Anschlüsse, SD-Kartenleser und Anschlüsse für externe Bildschirme. Sie eignen sich ideal für Schreibtischkonfigurationen mit Monitoren und Peripheriegeräten. Unsere Das beste Zubehör für das Steam Deck Der Artikel stellt Dockingstationen vor, die Mobilität und Leistung vereinen.

Eine physische Tastatur verhindert die bei einer virtuellen Tastatur auftretenden Verzögerungen und eignet sich besser für längere Aufgaben wie die Bearbeitung von Dokumenten. Das Gerät erkennt sowohl in beiden Modi kabelgebundene als auch kabellose Tastaturen sofort.

Fehlerbehebung bei fehlender Tastatur

Manchmal wird die Tastatur nicht angezeigt, selbst nachdem man Dampf+ X. Diese Schritte beheben das Problem in der Regel:

· Stellen Sie sicher, dassDampfläuft. Die Tastatur hängt vom Client ab. Starten Sie die App neu, falls sie geschlossen wurde oder abgestürzt ist.

· Zwischen den Modi wechseln. Sollte die Tastatur im Gaming-Modus nicht angezeigt werden, wechsle in den Desktop-Modus und wieder zurück. Manchmal benötigt das Betriebssystem eine kurze Aktualisierung.

· Das System aktualisieren. Halte SteamOS auf dem neuesten Stand; Patches beheben oft Fehler bei der Eingabe.

· Externe Geräte trennen. Wenn eine physische Tastatur oder ein Controller angeschlossen ist, bleibt die virtuelle Tastatur möglicherweise ausgeblendet. Trennen Sie das Zubehör und versuchen Sie es erneut.

· Starten Sie das Gerät neu. Halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt und wählen Sie Neustart um vorübergehende Störungen zu beheben.

Diese Maßnahmen beheben die meisten Probleme mit der Tastatur. SteamOS befindet sich noch in der Entwicklung, daher sind gelegentliche Fehler zu erwarten.

Tipps für komfortables Tippen

Das Tippen auf einem Handheld-Gerät kann ermüdend sein, aber diese Tipps erleichtern es:

· Verwenden Sie einen Ständer oder eine Hülle das das Deck stützt. So hast du die Hände frei und eine bessere Sicht. Das am bestenDampfDeckkoffer Die Liste umfasst Modelle mit einstellbaren Winkeln.

· Haptisches Feedback aktivieren in Einstellungen > Tastatur. Die leichte Vibration kann dazu beitragen, Fehler zu vermeiden.

· Empfindlichkeit des Trackpads anpassen in Einstellungen > Controller > Desktop-Konfiguration. Eine geringere Empfindlichkeit kann den Cursor im Desktop-Modus stabilisieren.

· Übungs-ShortcutsgleichDampfDaunenkissen bis sie sich ganz selbstverständlich anfühlen. Übung macht den Meister.

· Machen Sie regelmäßig Pausen. Das Tippen auf dem Handy belastet Hände und Handgelenke. Der Wechsel zu einer physischen Tastatur oder das Ausruhen der Hände hilft, Beschwerden vorzubeugen.

Durch die Kombination dieser Techniken lässt sich das Eingeben längerer Nachrichten oder Suchanfragen bequemer gestalten.

Mehr als nur das Nötigste: Zusätzliche Funktionen

Die virtuelle Tastatur verfügt über einige versteckte Funktionen, die Ihr Erlebnis verbessern können:

· Emoji-Leiste: Halte das Smiley-Symbol gedrückt, um eine Emoji-Auswahl für ausdrucksstarke Nachrichten zu öffnen.

· Sprachdiktat: Einige Apps unterstützen die Spracheingabe. Tippen Sie auf das Mikrofonsymbol, um mit dem Sprechen zu beginnen, sofern diese Funktion verfügbar ist.

· Mehrere Layouts: Wechseln Sie in den Tastatureinstellungen zwischen QWERTY, AZERTY, Dvorak und anderen Layouts.

· Sprachwechsel: Installiere mehrere Sprachen und tippe auf das Globus-Symbol, um schnell zwischen ihnen zu wechseln.

Diese Funktionen zeigen, wie Valve versucht, das Steam Deck wie ein richtiger Minicomputer.

Optimieren Sie Ihr Setup

So öffnen Sie die Tastatur auf Steam Deck ist nur ein Aspekt des Vergnügens, das Valves Handheld-PC bietet. Sobald du das Tippen beherrschst, kannst du unsere Die 20 bestenSteam DeckSpiele Liste, die Indie-Favoriten und große Rollenspiele präsentiert, die auf dem Gerät reibungslos laufen.

Unser Leitfaden zuSteam DeckZubehör umfasst Docks, Controller und Schutzausrüstung, die den Komfort und die Mobilität verbessern. Wenn Sie oft unterwegs sind, sehen Sie sich unsere Übersicht über das BesteSteam DeckFälle für dauerhaften Schutz.

Bring dein Gaming auf das nächste Level – mit unseren Angeboten

Sobald du weißt, wie man die Tastatur bedient, möchtest du vielleicht deine Spielesammlung erweitern. Eine gute Möglichkeit dafür ist, sich ein Steam-GuthabenGeschenkkarte in unserem Shop. Guthaben auf Ihr DampfMit diesem Konto kannst du Spiele und herunterladbare Inhalte sofort kaufen.

Besuchen Sie unsereSteam-GuthabenBesuchen Sie unsere Geschenkkartenseite für sofortige Lieferung und sicheren Bezahlvorgang und entdecken Sie Tausende von Titeln, ohne Ihren Platz verlassen zu müssen.

Häufig gestellte Fragen

Wie öffnet man die Tastatur auf dem Steam Deck?

So öffnen Sie die Tastatur auf Ihrem Steam Deck, drücken Sie dieDampfDrücke die Tasten „B“ und „X“ gleichzeitig und warte, bis die virtuelle Tastatur erscheint. Verwende dieselbe Tastenkombination oder drücke „B“, um sie zu schließen, wenn du fertig bist.

Warum funktioniert meinSteam Deck Wird die Tastatur angezeigt?

Falls die Tastatur nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die DampfDer Client läuft, und es ist keine physische Tastatur angeschlossen. Ein Wechsel des Modus oder ein Neustart des Systems behebt das Problem oft.

Kann ich eine physische Tastatur mit dem Steam Deck?

Ja. Eine physische Tastatur kann über USB an einen Hub oder eine Dockingstation angeschlossen oder über das Einstellungsmenü drahtlos per Bluetooth verbunden werden.

Wie schließe ich die Bildschirmtastatur auf Steam Deck?

Um die Bildschirmtastatur zu schließen, drücke die B-Taste oder tippe auf das Symbol unten rechts auf der Tastatur. Du kannst sie auch ausblenden, indem du erneut Steam + X drückst.

Wie ändere ich das Tastaturdesign auf Steam Deck?

Um das Tastaturdesign zu ändern, drücken Sie die DampfTaste, öffne die Einstellungen und wähle „Tastatur“. Wähle unter „Aktuelles Tastaturdesign“ ein Design aus oder besuche den Punkte-Shop für weitere Optionen.