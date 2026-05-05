Los 18 mejores juegos postapocalípticos para vivir aventuras más allá de 2026

Es difícil definir con exactitud qué es lo que hace que un juego postapocalíptico sea el mejor. Cada uno de estos títulos ofrece una experiencia muy diferente, dependiendo de cómo interpreten sus creadores el fin del mundo, lo que da lugar a una gran variedad en cuanto a su contenido.

Con tantos juegos entre los que elegir, es bastante habitual que uno se quede bloqueado a la hora de decidir. Para ayudarte a elegir a qué escenario postapocalíptico te gustaría viajar a continuación, he preparado una lista de 18 Grandes títulos, cada uno de los cuales ofrece una visión diferente del fin del mundo.

Nuestra selección de los mejores juegos postapocalípticos

Elegir los mejores juegos postapocalípticos no fue fácil, pero fue mucho más fácil que sobrevivir a un invierno nuclear con nada más que una palanca y una lata oxidada de alubias. Todos los juegos de esta lista son geniales, pero hay algunos que destacan especialmente:

The Last of Us Pardos (2020) – Un juego con una historia controvertida que ilustra a la perfección la complejidad de la moralidad humana tras el fin del mundo. Fallout: New Vegas (2010) – El RPG postapocalíptico definitivo que combina una jugabilidad sólida con una libertad ilimitada para moldear el Mojave a tu antojo. Metro Exodus (2019) – Este juego de ciencia ficción refleja a la perfección la desolación de un mundo apocalíptico.

¡Sigue leyendo para ver la lista completa de los mejores juegos postapocalípticos que puedes conseguir ahora mismo, junto con información adicional y algunas ofertas realmente fantásticas!

Los 18 mejores juegos postapocalípticos para prepararte para lo que se avecina

El género postapocalíptico se caracteriza por varios aspectos fundamentales: la escasez de recursos, los elementos de supervivencia, los combates intensos, la narración a través del entorno y, en ocasiones, las decisiones que influyen en la trama. Se trata de un ámbito muy amplio, así que aquí vamos a encontrar todo tipo de juegos… y probablemente encontrarás algo que te guste.

Dicho esto, pasemos a la lista.

1. The Last of Us: Parte II [Un mundo postapocalíptico plagado de zombis]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PlayStation 4/5 Año de estreno 2020 Creador/es Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~30 horas

La primera entrada de esta lista es la tan comentada (y polémica) The Last of Us: Parte 2, oVamos, dospara abreviar. Tanto si ya has jugado al juego, has visto la serie o simplemente has echado un vistazo por Internet, probablemente ya conozcas a grandes rasgos la trama del juego.

Por qué lo elegimos Dejemos esto claro: la historia no me convence al 100 %. Pero es precisamente el hecho de que vaya a contracorriente y le dé un giro al típico argumento de supervivencia de acción tan habitual en el género lo que hace que Vamos, dosmerece la pena jugarlo.

Vamos, dosnarra la historia de 2 supervivientes (Ellie y Abby) en unos Estados Unidos en ruinas. Cada uno de estos personajes debe seguir su propia historia mientras intenta evitar que los monstruosos infectados lo maten. Recorrer el páramo es una tarea complicada, y para sobrevivir tendrás que aprender cuándo luchar y cuándo huir.

Vamos, dosdestaca sobre todo por la profundidad de su narrativa, es decir, su intrincada y inquietante historia de venganza y redención. La jugabilidad está bastante bien, claro, pero es Vamos, dosfue precisamente su carga emocional lo que la distinguió y la ayudó a causar sensación.

Mi veredicto:The Last of Us: Parte II combina unos gráficos impresionantes y una jugabilidad sólida con una trama llena de giros inesperados para crear una experiencia que no olvidarás fácilmente.

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¿Qué opinan los jugadores?

Bombilla

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Seguramente ya te sabes la historia, pero merece la pena volver a jugar de todos modos.

2. Fallout: New Vegas [Un juego de rol a gran escala ambientado en un mundo posnuclear]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es Obsidian Entertainment, Bethesda Softworks Duración media de la partida ~30 horas

El siguiente es otro titán del panorama postapocalíptico, Fallout: New Vegas. Estoun famoso juego de disparos en primera persona se produjo inmediatamente después de Fallout 3. Para garantizar que todo saliera a la perfección, el proyecto se encargó a Obsidian Entertainment, un estudio formado por antiguos empleados de Black Isle, que desarrollaron los dos primeros Consecuenciasjuegos.

En esta ocasión, te pondrás en la piel de un mensajero del Mojave Express. Lo que debería haber sido un trabajo sencillo acaba con un disparo en la cabeza y abandonado en una fosa poco profunda. Pero no te matan, y te despiertas en el tranquilo pueblo de Goodsprings, listo para completar tu entrega. Un servicio de correo totalmente fiable: así es como sabes que esto no es la vida real.

Por qué lo elegimos Aquí tenemos lo mejor de ambos mundos: New Vegas combina el humor y el estilo de las antiguas Consecuenciastítulos con su nuevo motor y su entorno 3D, que garantizan una jugabilidad muy intensa. ¿El resultado final? Un juego tremendamente entretenido.

The Consecuenciasla serie ha sido aclamada por la crítica como un juego de rol, y New Vegas no es una excepción. Con elementos de rol extremadamente profundos en los que cada decisión importante que tomes da forma a la historia y a la libertad de hacer lo que te plazca, Todo el desierto de Mojave está a tu disposición. ¿Qué legado dejarás?

Mi veredicto:Con sus intrincados sistemas de rol, sus complejas decisiones morales y su libertad sin igual, es difícil no enamorarse de Fallout: New Vegas.

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¿Qué opinan los jugadores?

CimaNET

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Bethesda, por favor, remasterizad esto de una vez.

3. Metro Exodus [Una aventura por un páramo a través del país]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es 4A Games, Deep Silver Duración media de la partida unas 20 horas

El siguiente esMetro Exodus, a juego basado en un libro (Metro 2035 (de Dmitry Glukhovsky) y uno de los títulos más destacados en lo que se refiere a una visión sombría y realista del mundo postapocalíptico.

En este juego de ciencia ficción, el protagonista, Artyom, abandona por fin los estrechos túneles de Moscú para adentrarse en el páramo (al fin y al cabo, se titula «Exodus»). En cuanto a la jugabilidad, esto supone pasar de una experiencia lineal a un mundo más abierto que invita a explorar el mundo más allá de las ruinas.

Por qué lo elegimos Metro Exodus traduce magistralmente la novela de Glukhovsky en un juego muy atractivo y lleno de atmósfera. Lo mismo puede decirse de los demás Metro También hay juegos, así que no te los pierdas.

Pero si crees que salir de las oscuras galerías del metro haría que sobrevivir fuera menos difícil, te equivocas. El páramo es igual de peligroso, y el La atmósfera característica de la serie, marcada por la tensión, el terror y la supervivencia, está siempre presente, y el cuidado diseño de los niveles hace que nunca puedas relajarte del todo.

Mi veredicto:Metro Exodus nos ofrece una visión de la supervivencia y la determinación humanas en un mundo sombrío, y es sin duda un juego imprescindible por su atmósfera postapocalíptica más auténtica.

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¿Qué opinan los jugadores?

La Víbora

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Probablemente el juego postapocalíptico más envolvente al que he jugado.

4. Horizon Zero Dawn [Una búsqueda de la verdad en un mundo postapocalíptico]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4/5 Año de estreno 2017 Creador/es Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida unas 25 horas

La arqueología siempre ha sido un campo fascinante, al menos para mí. Ver ruinas antiguas, herramientas y restos realmente te hace detenerte a pensar en cómo debía de ser la vida en aquella época. Pero que se nos invierta el guion (o, al menos, a una sociedad lo suficientemente cercana a nosotros) resulta igualmente intrigante, y esa es la premisa de Horizon Zero Dawn.

En este juego, te pondrás en la piel de Aloy, una cazadora que consigue un dispositivo tecnológico llamado «Focus». Gracias a este Focus, su percepción se ve potenciada y es capaz de ver mucho más del «mundo antiguo» que la humanidad dejó atrás. Esto marca el inicio de su aventura para descubrir sus raíces y, en última instancia, desvelar los secretos de un mundo abandonado.

Por qué lo elegimos Horizon Zero Dawn es un juego que tiene un poco de todo: una historia cautivadora que te anima a profundizar, una jugabilidad llena de acción y unos gráficos impresionantes.

Aunque esto pueda parecer abrumador, sorprendentemente no lo es. Eres libre de explorar o ignorar todo lo que quieras de ese mundo antiguo, y esta fascinante historia se ve salpicada por combates sencillos pero satisfactorios. Además, los gráficos son absolutamente impresionantes, y la estética tecno-primitiva del juego contribuye enormemente a transmitir la sensación de que estás viviendo a la sombra de una civilización que en su día fue grandiosa.

Mi veredicto:Gracias a su combinación de una historia sólida, unos gráficos impresionantes, una estética distintiva y un enfoque diferente del «pasado», Horizon Zero Dawn es una aventura que sin duda te encantará.

★ Una búsqueda de la verdad en un mundo postapocalíptico Horizon Zero Dawn Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

STRATOSFEAR

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Una historia interesante, una jugabilidad buena y unos gráficos bonitos. No hay mucho de lo que quejarse.

5. Red Dead Redemption [El fin de una era]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 3/4, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es Rockstar Games

Sí, sé que no es estrictamente un juego postapocalíptico, pero escúchame. Red Dead Redemption, aunque no se produzca exactamente una catástrofe que acabe con el mundo, sí nos muestra el colapso de la era del Salvaje Oeste. Esto significa que la sociedad estaba atravesando un cambio radical en su orden, algo muy parecido a lo que ocurriría en un escenario apocalíptico.

Red Dead Redemption Te pone en la piel de John Marston, un antiguo bandido que intenta ganarse la vida honradamente. Pero ya sabes lo que se dice sobre el karma, y Marston se ve obligado a aceptar un trato con el Gobierno: dar caza al resto de su antigua banda o separarse de su familia para siempre.

Por qué lo elegimos Red Dead RedemptionLa anarquía, la brutalidad y la soledad de la película encajan a la perfección con el espíritu del género. Además, es básicamente una historia de vaqueros GTA, con toda la libertad y el caos que eso conlleva.

Y, al igual que para John supone el fin de una era, también marca el ocaso del Salvaje Oeste. Vayas donde vayas, se respira ese sensación de desolador vacío, lento declive y melancolía general. Pero en medio de esta desolación se esconden las semillas de un mundo en transformación, y de ti depende que John consiga su redención en esta frontera agonizante o que muera junto con el viejo mundo.

Mi veredicto:Red Dead RedemptionSu perfecta combinación de exploración en un mundo abierto, una narrativa apasionante y una atmósfera solemne lo convierten en un juego imprescindible.

★ El fin de una era Red Dead Redemption Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Bethany

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Una historia que va ganando intensidad poco a poco y que te llega al corazón.

6. The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale [Apocalipsis zombi con una historia dramática]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Telltale Games, Skybound Games

Cuando la empresa desarrolladora Telltale cerró en 2018, muchos jugadores se mostraron preocupados por el futuro de sus proyectos. Por suerte, Skybound Games intervino para darle a la serie una despedida digna a través de la Serie Definitiva de Telltale edición.

A pesar de ser un The Walking Dead juego, quizá te sorprenda descubrir que este no es un juego de terror inquietante, sino más bien una historia con un gran impacto.

En esta serie, te pondrás en la piel de Lee Everett, un delincuente convicto cuya vida da un vuelco cuando se desata el apocalipsis. Lo que ocurre después es una incógnita (y contiene importantes spoilers), pero recuerda siempre que este nuevo mundo es un lugar muy duro en el que vivir.

Por qué lo elegimos De «The Walking Dead» Su forma intensa de contar historias y sus potentes ganchos emocionales lo convierten en un juego único, que siempre te deja con ganas de pasar a la siguiente página de la historia.

En lugar de centrarse en el combate o los acertijos, The Walking Dead en cambio, se centra en la narración y en un desarrollo de personajes muy sólido, y es Es muy fácil encariñarse profundamente con los personajes. Además, los gráficos estilizados y las decisiones que hay que tomar en el momento oportuno contribuyen a aumentar la tensión, sumergiéndote cada vez más en la rica historia del juego.

Mi veredicto:The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale se ha ganado a pulso su reputación como uno de los grandes nombres del género.

★ Un apocalipsis zombi lleno de drama y con una historia cautivadora The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

granada

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Es mucho más que un simple videojuego. Tienes que vivirlo por ti mismo.

7. Fallout 4 [Una experiencia de Fallout más cuidada]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es Bethesda Duración media de la partida unas 40 horas

Tras el éxito de Fallout 3 and Fallout: New VegasllegóFallout 4. Aunque el juego lleva el nombre de la serie, muchos han señalado que su punto fuerte no son sus mecánicas de juego de rol, una opinión con la que estoy de acuerdo.

Aquí jugarás en el papel del Único Superviviente, un habitante de Sanctuary Hills que tendrá que escapar de las primeras bombas de la Gran Guerra. Aunque parezca que has llegado a un lugar seguro en tu Refugio, resulta que la particularidad de este Refugio (ya que has jugado Fallout 3 and New Vegas, ¿no?) son los experimentos de hibernación criogénica.

Ah, y en algún momento durante tu letargo, alguien entra en el búnker, mata a tu pareja y secuestra a tu bebé, así que eso es genial.

Por qué lo elegimos Fallout 4Lo mejor del juego son su mecánica y su diseño. Los tiroteos son más fluidos y precisos, el mundo abierto parece menos vacío y, en general, todo se percibe mejor en comparación con los títulos anteriores.

Gracias a sus opciones de diálogo más limitadas y a la forma «rígida» en que se guía al personaje, Fallout 4La parte de rol del juego se considera un fallo, sobre todo si se compara con otros títulos del mismo nombre, Pero, dicho esto, sigue siendo un gran título postapocalíptico,con unun mundo abierto aún mejor, un montón de opciones de personalización de personajes y configuraciones, y la posibilidad de reconstruir la Mancomunidad.

Mi veredicto:A pesar de sus defectos, Fallout 4 es un buen juego de «RPG ligero», ideal tanto para quienes se inician en la serie como para quienes buscan una experiencia de «looter shooter».

★ Una experiencia de Fallout más cuidada Fallout 4 Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

¡Oh, sí!

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Es un partido importante, pero ojalá no te hubieran obligado a desempeñar ese papel.

8. 7 días para morir [Juego de defensa de torres contra zombis basado en vóxeles]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2013 (acceso anticipado), 2025 Creador/es Los Fun Pimps Duración media de la partida Variable

Cuesta creer que lleve tanto tiempo jugando 7 días para morirdesde hace ya casi una década. No puedo evitarlo; aunque el juego dista mucho de ser perfecto, ofrece una mezcla de terror de supervivencia, supervivencia en un mundo abierto, juego de tipo «sandbox» y defensa de torres eso no se parece a nada.

Al igual que en muchos juegos de supervivencia zombi, te ves sumergido en un mundo despiadado lleno de muertos vivientes. Dado que prácticamente no queda nada de la sociedad humana, tendrás que buscar lo imprescindible (comida, agua, medicinas, armas) en un mundo abierto solo para seguir con vida. Además, también tendrás que defenderte, a ser posible estableciendo una base permanente, junto con amigos si así lo decides.

Por qué lo elegimos Lo mejor es describirlo 7 días para morircomo una versión más adulta de Minería, artesanía. Con su sistema de física basado en vóxeles, sus numerosas mazmorras, su gran variedad de habilidades y la gran cantidad de mods disponibles en la versión para PC, es muy fácil dejarse llevar por este juego.

Y necesitarás una base permanente, ya que cada 7 días, te verás acosado por un una horda interminable de zombis desde el anochecer hasta el amanecer, y todos ellos se lanzarán directamente hacia ti y atravesarán paredes, púas y cualquier otro obstáculo, solo para devorarte el cerebro. Espero que tus defensas aguanten, y recuerda que solo tienes que sobrevivir hasta el amanecer.

Mi veredicto:7 días para morirSu mecánica de juego híbrida satisface unas necesidades únicas, y su carácter de mundo abierto te permite escribir tu propia historia de supervivencia.

★ Juego de defensa de torres contra zombis basado en vóxeles 7 días para morir Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

No estoy dormido

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No es perfecta, pero sigue siendo entretenida.

9. Wasteland 3 [Juego de rol por turnos de ambientación postapocalíptica]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es inXile Entertainment, Deep Silver Duración media de la partida unas 40 horas

Es curioso que 1998’s Yermofue una gran fuente de inspiración para las dos primeras Consecuenciasjuegos, pero nunca llegaron a alcanzar una gran popularidad en los medios de comunicación convencionales. No obstante, el Yermola serie, y sobre todo el último juego, Wasteland 3, son juegos muy sólidos que merecen más atención.

In Wasteland 3… los Rangers, que en su día fueron un grupo orgulloso, atraviesan ahora tiempos difíciles tras los acontecimientos de las partidas anteriores. Afortunadamente, hay una luz al final del túnel: un señor de la guerra conocido como el Patriarca, que ofrece a los Rangers los suministros que necesitan desesperadamente… a cambio de que trabajen para él como matones a sueldo.

Por qué lo elegimos Wasteland 3El combate táctico por turnos es muy dinámico, y la gran variedad de configuraciones, habilidades, armas y modificaciones de armas hará las delicias tanto de los principiantes como de los veteranos. Y al igual que en Consecuencias, Yermoirradia personalidad.

Aunque nunca hayas jugado a ninguno de los títulos anteriores, es muy fácil sentirse identificado con los Rangers, que seguirán luchando por lo que es justo incluso después del fin. Además, podrás disfrutar de interpretaciones evocadoras de himnos, canciones patrióticas estadounidenses y otras melodías que realmente refuerzan la atmósfera apocalíptica. ¡Brr!

Mi veredicto:Inmersivo y singular, pero a la vez con una mecánica sólida y profundamente táctico, Wasteland 3 es una obra que no hay que perderse.

★ Juego de rol por turnos de ambientación postapocalíptica Wasteland 3 Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

BirkinsDottir

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Después del partido, bajé al valle a rezar.

10. Horizon: El Oeste Prohibido [Continuación de la serie Horizon]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PlayStation 4/5 Año de estreno 2022 Creador/es Guerrilla Games, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~30 horas

Como secuela directa de Horizon Zero Dawn… resulta un poco difícil hablar de su secuela sin desvelar demasiados detalles. Pero ten por seguro que esta no te decepcionará.

El Oeste Prohibidocomienza con el regreso de Aloy, que ahora cuenta con el conocimiento de las verdades del mundo antiguo y sus implicaciones en su realidad. Cuando la situación empieza a deteriorarse rápidamente, Aloy debe adentrarse en el Oeste Prohibido, una tierra salvaje poblada por tribus hostiles y nuevos terrores mecánicos a los que debe hacer frente.

Por qué lo elegimos Al igual que enZero Dawn, El Oeste Prohibidoes, sencillamente, un juego fantástico en todos los sentidos. Aunque creo que el guion de este título es un poco más flojo que el de su predecesor, ofrece El Oeste Prohibidopara que las mejoras en la jugabilidad tengan más protagonismo.

El consenso general sostiene que El Oeste Prohibidoes, básicamente, una versión más grande Zero Dawn, y estoy de acuerdo. Aunque se han pulido bastante algunos aspectos, el juego no difiere mucho de Zero Dawn. No es que eso sea algo malo; más bien al contrario, es casi una garantía de que, si te encantó el primer juego, probablemente este también te encantará.

Mi veredicto:Horizon: El Oeste Prohibido es una digna secuela que mejora muchos de los aspectos mecánicos del primer juego al tiempo que continúa su historia.

★ Continuación de la serie Horizon Horizon: El Oeste Prohibido Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

fiat.feluthis

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Básicamente, es como «Zero Dawn», pero a mayor escala.

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Thomas Happ Games Duración media de la partida ~12 horas

No, no eres solo tú. Axiom Verge tiene el mismo aspecto, da la misma sensación y se juega igual que Metroid, y sería comprensible que pensaras que se trata de una versión preliminar. Pero no, este es un auténtico homenaje a los Metroidvanias de antaño, con un buen toque de atmósfera postapocalíptica, además.

Creado principalmente por el desarrollador independiente Thomas Happ, Axiom Verge En este juego encarnas a Trace, el único superviviente de un accidente de laboratorio. Al despertar entre el humo y los escombros, te encontrarás en un mundo extraño y abandonado. Ah, y me refiero a «abandonado por formas de vida inteligentes», ya que, aparte de la misteriosa voz que te guía, prácticamente todo intenta matarte.

Por qué lo elegimos Axiom Verge Es cierto que gran parte de su jugabilidad se inspira en viejos clásicos, pero también tiene sus propios toques únicos y rompe con lo esperado de formas que no te imaginas.

Axiom Verge destaca por combinar lo mejor de ambos mundos. Al aprovechar una jugabilidad de inspiración retro y mecánicas modernas, así como una exploración no lineal, lo que nos encontramos es un Metroidvania inquietante a la par que ingenioso, perfecto para quienes piensan que el género se está saturando un poco.

Mi veredicto:Axiom Verge combina clásicos de siempre con toques modernos para crear un juego totalmente nuevo que es más que la suma de sus partes.

★ Metroidvania postapocalíptico Axiom Verge Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Vagabundo

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Más que un simple homenaje.

12. Dying Light [Juego de rol postapocalíptico de carrera libre]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, Linux, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PlayStation Vita, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2015 Creador/es Techland, Warner Bros. Interactive Entertainment Duración media de la partida unas 20 horas

Imagínate esto: un escenario postapocalíptico de zombis mezclado con parkour. Claro, suena como el argumento ridículo de una película de serie B, pero Dying Light No solo hace que funcione, sino que además le da un toque genial.

Ambientado en la ciudad ficticia de Harran, encarnarás al mercenario Kyle Crane, y tu misión consistirá en recuperar un archivo de Global Relief Effort de manos de Kadir Suleiman. Por supuesto, nada sale según lo previsto, y Kyle no solo descubre que Harran está plagada de infectados, sino que él mismo acaba contagiándose del virus. Al menos, existe una cura temporal llamada Antizin… siempre y cuando consigas encontrarla y usarla.

Por qué lo elegimos Gracias a su trepidante acción de parkour, Dying Light es trepidante, frenética y no deja de sorprender con sus numerosas secuencias de acción.

Por suerte, Kyle es tanto un hábil luchador como un corredor libre. Esto significa que no solo podrás enfrentarte cara a cara a los infectados en brutales combates cuerpo a cuerpo y a distancia, sino que también podrás trepar, saltar y desplazarte por los tejados y edificios de Harran, tanto para escapar como para tender emboscadas. Pero que no te pillen por la noche, porque es entonces cuando salen los peores infectados…

Mi veredicto:Con su experiencia de supervivencia llena de acción y su parkour fluido, Dying Light es una descarga constante de adrenalina.

★ Juego de rol postapocalíptico de carrera libre Dying Light Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Feer-Mee

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Una experiencia sencilla pero cautivadora.

13. Reducir [FPS y combate con vehículos]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360 Año de estreno 2011 Creador/es id Software, Bethesda Softworks Duración media de la partida ~12 horas

Aunque hay muchos juegos que tratan sobre un páramo plagado de bandidos, como S.T.A.L.K.E.R., Borderlands, or Mad Max, me gustaría llamar su atención sobre Reducir, un juego de disparos en primera persona que pone de manifiesto lo desolador que es realmente este entorno.

In Reducir, te pones en la piel de Nicholas Raine, quien despierta de la criostasis y descubre que ahora es un hombre buscado. Y lo peor es que el mundo que él conoce ya no existe, sustituido por un páramo plagado de mutantes hostiles y bandidos. Ya sabes, lo de siempre.

Por qué lo elegimos ReducirEl hecho de que se centre en el combate le viene muy bien. No es Pacific Drive, claro, pero muchos de los que lo han jugado coinciden en que ReducirLo más destacado son sus trepidantes combates.

Para sobrevivir enReducir, tendrás que alternar entre una jugabilidad trepidante de los videojuegos de disparos en primera persona y combates dinámicos con vehículos, ambas muy entretenidas. Reducirte da la libertad de abordar el juego como tú quieras, así que, tanto si te gusta ir despacio y a escondidas a pie como a toda velocidad y a lo grande en coche, el mundo está a tus pies.

Mi veredicto:Reducires un juego clásico y sencillo cuya jugabilidad sigue siendo vigente hoy en día. Si buscas algo sencillo y divertido con lo que pasar el rato, esta es una buena opción.

★ Juego de disparos en primera persona y combate con vehículos Reducir Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Zanzibart: El implacable

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Un juego sencillo ideal para relajarse.

14. Outer Wilds [Juego de exploración de ruinas y puzles]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creador/es Mobius Digital, Annapurna Interactive Duración media de la partida unas 25 horas

El siguiente es el de AnnaPurna Interactive Outer Wilds. Sí, esta obra pertenece a ese género.

En este juego te pones en la piel de un astronauta recién incorporado a Outer Wilds Ventures, y tu misión es descubrir más cosas sobre tu sistema solar. Viajarás de planeta en planeta, recopilando pistas sobre los misteriosos Nomai, una civilización que floreció mucho antes que la tuya. Entonces, el sol explota, todo el mundo muere y, por alguna razón, te despiertas de vuelta en Timber Hearth.

Por qué lo elegimos Outer Wilds ya cuenta con una jugabilidad de puzles fantástica, pero lo que realmente destaca es el elemento roguelike. Con solo 22 Solo tienes unos minutos para recopilar toda la información posible para la próxima carrera, así que la presión es grande.

No es que nada de esto reste valor a la mecánica principal del juego. Cada expedición desentraña más misterios de los Nomai, y la sensación de asombro que se siente al resolver acertijos enrevesados y descubrir nuevas zonas es sublime. Y gracias a la estructura no lineal del juego, Outer Wilds es un rompecabezas que puedes resolver a tu manera.

Mi veredicto:Outer Wilds combina lo mejor de los juegos roguelike y de puzles, a la vez que ofrece una atmósfera maravillosa que te invita a sumergirte en su mundo.

★ Juego de exploración de ruinas y puzles Outer Wilds Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Jungler_Rumbler

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Rompecabezas que te harán pensar y una atmósfera fantástica. No busques ninguna guía, ya me lo agradecerás más adelante.

15. State of Decay 2: Edición Juggernaut [Supervivencia zombi en comunidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC, Xbox One Año de estreno 2020 Creador/es Undead Labs, Xbox Game Studios Duración media de la partida unas 50 horas

Mientras que casi todos los demás juegos de esta lista se centran en la supervivencia de un individuo, State of Decay 2 le da la vuelta al guion y lo convierte en una historia sobre un colectivo.

A primera vista, State of Decay 2 es el típico juego de supervivencia. Tendrás que construir una base, buscar recursos, acabar con los muertos vivientes y mucho más. Sin embargo, como líder de tu incipiente comunidad, también te corresponde sentar las bases de tu sociedad y, tal vez, incluso llevar la luz de la esperanza a un mundo moribundo.

Por qué lo elegimos State of Decay 2El hecho de que se centre en el trabajo en equipo, en lugar del arquetipo del superviviente solitario y aguerrido, hace que destaque entre sus competidores.

Sin embargo, es precisamente por ser el líder por lo que recae sobre ti la responsabilidad de tomar decisiones difíciles. Ya sea que decidas salvar o ignorar un lugar, arriesgarlo todo para rescatar a los supervivientes o establecer relaciones con otras facciones. Todo esto para decir que Tus propias preferencias y acciones no solo tendrán consecuencias para ti, sino también para tu grupo.

Mi veredicto:State of Decay 2El atractivo cambio de punto de vista mantiene el interés. Si alguna vez has querido meterte en la piel de Rick Grimes, este es tu juego.

★ Supervivencia zombi en comunidad State of Decay 2: Edición Juggernaut Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Devolución

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Puede resultar repetitivo, pero en general sigo estando contento con este juego.

16. Bajo el agua [Supervivencia y exploración submarinas]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, macOS, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de estreno 2018 Creador/es Unknown Worlds Entertainment Duración media de la partida ~35 horas

Vale, puesBajo el aguano es precisamente un juego postapocalíptico. Pero, al igual que Red Dead Redemption, evocauna intensa sensación de soledad y asombro en un mundo desconocido, lo que significa que, en cierto modo, encaja con el ambiente.

In Bajo el agua, te convertirás en el único superviviente de un accidente espacial en el planeta oceánico 4546B. Por suerte para ti, tu cápsula de escape viene equipada con un generador de objetos, y es con esta herramienta con la que deberás cocinar, crear, construir y adaptarte a tu nuevo hogar submarino.

Por qué lo elegimos Bajo el aguaNo solo cuenta con los elementos de supervivencia y creación habituales en los juegos de este género, sino que además le añade su propio toque de terror, lo que da lugar a una experiencia fantástica en su conjunto.

Bajo el agua’s El juego se centra en la narración y la exploración del entorno, y las numerosas y maravillosas vistas que encontrarás en ese océano extraño te dejarán sin aliento. Pero no olvides nunca que también se trata de un mundo hostil, y Tendrás que descender a las oscuras fosas y cuevas del océano para seguir avanzando.

Mi veredicto:Aunque no se trata estrictamente de un juego postapocalíptico, Bajo el aguaSu inquietante y cautivador entorno submarino evoca un mundo desolado.

★ Supervivencia y exploración submarinas Bajo el agua Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Piel.de.Pardo

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Se lo recomiendo sin dudarlo. Aunque la mayor parte del tiempo solo estés dando una vuelta, siempre hay algo interesante que ver.

17. Tom Clancy’s The Division 2 [Juego de rol y disparos postapocalíptico]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Massive Entertainment, Ubisoft Duración media de la partida ~30 horas

No todos los juegos postapocalípticos tienen que tratar sobre los muertos vivientes. A veces, pueden ser más cotidianos y aterradoramente más cercanos a la vida real, como The Division 2 nos muestra.

Ambientado tras el «Veneno Verde» en un Washington D. C. de un futuro próximo, te pondrás en la piel de un agente de la División Estratégica de Seguridad Nacional que intenta reconstruir la ciudad. Para lograrlo, tendrás que llevar a cabo diversas misiones para distintos asentamientos. En la práctica, esto significa un montón de combate táctico y acción de shooter con saqueo, que, personalmente, me gustó mucho.

Por qué lo elegimos Claro,The Division 2 No es nada del otro mundo ni nada nuevo, pero su excelente ejecución de las mecánicas de juego (sobre todo los tiroteos) hace que siempre resulte satisfactorio.

Ningún «looter shooter» está completo sin un modo multijugador, y eso es precisamente lo que ocurre con The Division 2. Aunque jugar en solitario es perfectamente viable, la cosa se pone aún más alocada cuando te lanzas a jugar con otros jugadores. Tanto si te enfrentas a contenidos más difíciles como si simplemente respondes a peticiones de ayuda, sin duda te lo pasarás en grande.

Mi veredicto:Con su jugabilidad de acción trepidante y dinámica, Tom Clancy’s The Division 2 es un juego de disparos y saqueo fácil de aprender y jugar.

★ Juego de rol y disparos postapocalíptico Tom Clancy’s The Division 2 Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Ifoid_7

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Acción trepidante, un mundo vivo y un montón de botín. Ojalá no tuviera tanta monetización.

18. Gears of War: Edición Definitiva [Apocalipsis de disparos alienígenas]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2015 Creador/es The Coalition, Microsoft Game Studios Duración media de la partida unas 8 horas

Terminemos esta lista por todo lo alto con Gears of War, un juego tan bueno que tuvieron que remasterizarlo dos veces. En concreto, hablaremos del Definitivoedición, que todo el mundo coincide en considerar la versión definitiva del juego… al menos hasta Reeditadose corrigen sus errores y se vuelven a incorporar sus funciones.

En esta serie, te pondrás en la piel de Marcus Fenix, un veterano curtido que lucha por salvar el planeta Sera de la invasión de los Locust. Esto significa que te sumarás a la guerra mediante combates tácticos basados en el uso de coberturas, mientras acabas con los Locust de forma sangrienta, preferiblemente con un montón de explosiones de fondo. Si eso te suena a algo viril y a lo más duro, lo es al 100 %.

Por qué lo elegimos Gears of WarSu enfoque exagerado del combate le confiere una identidad y un tono muy característicos, sin dejar de ser tremendamente divertido.

Y aunque muchos juegos de este género tienden a adoptar una perspectiva de «avanzar», Gears of War ejemplifica la férrea determinación y la obstinada voluntad de la humanidad por sobrevivir en un mundo que se desmorona. Como nos demuestran Marcus y su equipo (sí, hay modo multijugador), que el mundo se acabe no significa que tengamos que quedarnos de brazos cruzados.

Mi veredicto:Gears of War fue y sigue siendo un juego excepcional, y es un título que no te puedes perder.

★ Apocalipsis de disparos contra alienígenas Gears of War: Edición Definitiva Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Imagen del Raptor

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Sigue siendo el mismo juego genial.

La evolución de los juegos postapocalípticos a lo largo del tiempo

Desde que los primeros seres humanos empezaron a imaginar el futuro, todos hemos tenido nuestras propias ideas sobre cómo debería producirse el fin del mundo. En lo que respecta a los videojuegos, se suele considerar que el punto de inflexión fue 1978’s Gamma World, que a su vez era una rama de Dungeons & Dragons.

Hubo que esperar hasta1988 antes de que los creadores de videojuegos se dieran cuenta de que el fin del mundo sería un escenario ideal para un juego, y por eso, Yermonació. Este juego, a su vez, ejercería una gran influencia en Black Isle Studios y daría lugar al desarrollo de los dos primeros Consecuenciasjuegos.

The 2000ha obligado al género a madurar rápidamente, gracias a los numerosos acontecimientos trascendentales que tuvieron lugar en aquellos años. Estos sucesos nos dejaron claro lo frágil que puede ser nuestro mundo (y lo rápido que las cosas pueden escaparse de nuestro control) y dieron lugar a juegos que abordaban temas como la guerra nuclear en Fallout 3 y las pandemias y el colapso social en Left 4 Dead.

Gracias a los avances tecnológicos, los juegos de este género pueden ahora combinar lo mejor de varios mundos. Las mejoras en las CPU permiten que los juegos ejecuten varios sistemas a la vez, lo que da lugar a una experiencia más inmersiva, mientras que los mejores gráficos nos permiten visualizar mejor cómo sería un escenario apocalíptico.

Cómo los escenarios postapocalípticos influyen en las mecánicas de juego

El género postapocalíptico siempre ha girado en torno a la supervivencia humana, por lo que no es de extrañar que los desarrolladores partan de ahí a la hora de crear sus juegos.

La gestión de recursos es un elemento fundamental de este juego postapocalíptico. Ya se trate de comida, agua, fatiga o balas, El apocalipsis se caracteriza por la escasez de recursos y el racionamiento cuidadoso de cada uno de ellos para superar el juego o sobrevivir un día más.

Esta escasez de recursos va de la mano de la exploración. Al fin y al cabo, si te quedas constantemente sin recursos, también tendrás que estar en constante movimiento. Esto significaba que los desarrolladores también tenían que prestar atención tanto a la construcción del mundo como a los gráficos y la atmósfera. Cada asentamiento que visites, cada ruina que explores y cada lugar emblemático por el que pases debe transmitir la crudeza del apocalipsis.

Por último, pero no por ello menos importante, está la sensación de combate. Este nuevo mundo es implacablemente hostil, y ya sea contra humanos desesperados, bandidos errantes o monstruos a los que tengas que enfrentarte, cada brutal batalla te recordará que este ya no es el mundo que una vez conociste.

Mi opinión general sobre los mejores juegos postapocalípticos

Aunque esta lista solo incluya 18 juegos, sigue siendo una elección difícil. Al fin y al cabo, cada uno busca algo diferente, ya sea una historia de venganza, un simulador de supervivencia o una experiencia apocalíptica extrema en la que la muerte está a solo un paso.

Bueno, analicémoslo con más detalle.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los juegos postapocalípticos hoy en día?

Para historias complejas → The Last of Us: Parte II

Una intrincada historia de venganza y perdón ambientada en un apocalipsis de muertos vivientes.



Una intrincada historia de venganza y perdón ambientada en un apocalipsis de muertos vivientes. Para leer las historias de los supervivientes del grupo → The Walking Dead: La serie definitiva de Telltale

Perfecto para quienes quieran sumergirse en la historia de un grupo de supervivientes que se abren camino por una Tierra postapocalíptica.

Perfecto para quienes quieran sumergirse en la historia de un grupo de supervivientes que se abren camino por una Tierra postapocalíptica. Para los juegos de rol de acción → Fallout: New Vegas

Este clásico juego de rol combina lo mejor del desarrollo de personajes, una jugabilidad excelente y una libertad total para ofrecer una experiencia en un páramo sin igual.

Este clásico juego de rol combina lo mejor del desarrollo de personajes, una jugabilidad excelente y una libertad total para ofrecer una experiencia en un páramo sin igual. Para la exploración y el descubrimiento → Outer Wilds

Descubre los secretos de tus antepasados en esta expedición espacial en solitario.

Descubre los secretos de tus antepasados en esta expedición espacial en solitario. Para entornos de prueba → 7 días para morir

Lucha contra los muertos vivientes sin fin en una Tierra devastada mientras construyes, fabricas objetos y desarrollas a tu personaje.

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