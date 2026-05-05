Las 15 cartas de Pokémon de «Espada y Escudo» más caras de 2026

El más caro Espada y Escudo Pokémon Las tarjetas muestran cómo ha cambiado el coleccionismo en los últimos años, y que incluso las series más recientes de la Juego de Cartas de Pokémon puede alcanzar un precio muy elevado cuando se dan las condiciones adecuadas.

Cada tarjeta cuenta una historia diferente. Algunas cartas destacan por su extrema rareza y sus bajísimas probabilidades de aparecer, mientras que otras tienen una gran demanda debido a su popularidad o a sus diseños únicos de arte alternativo.

Sigue leyendo para descubrir qué es lo que hace que estos Espada y Escudo Las tarjetas Chase son muy valiosas y codiciadas por jugadores, coleccionistas e inversores.

Las 15 cartas de Pokémon más caras de la serie «Espada y Escudo»

Los precios de los más caros Espada y Escudo Pokémon Los precios de las tarjetas cambian constantemente. Suben o bajan en función de la demanda, la disponibilidad y las ventas recientes. Estar al tanto de estos cambios en los precios puede ayudar a los coleccionistas a comprender el valor de las tarjetas y detectar tendencias.

Nota: Los precios indicados se basan en TCGplayer y son válidos a fecha de 7 de enero de 2026.

1. Umbreon VMAX (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 1.771,37 $

Con una preciosa ilustración a la luz de la luna, esta tarjeta destaca como la más valiosa entre las más caras Espada y Escudo Pokémon cartas, y por un amplio margen. Su ilustración emblemática, extrema escasez y tasa de aparición muy baja Todo ello contribuye a su precio y a su gran demanda. A los precios actuales, esta carta de Umbreon resulta más atractiva para coleccionar que para jugar. Pokémoncartas.

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2. Gengar VMAX (Alt Art / Fusion Strike) – 693,49 $

Esta carta de Gengar es una de las más populares entre Espada y Escudo tarjetas Chase, gracias a su unas ilustraciones llamativas y divertidas, y el hecho de que Gengar sea desde hace tiempo uno de los favoritos de los fans. Además, es una buena carta para el juego competitivo, lo que la hace atractiva tanto para coleccionistas como para jugadores.

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3. Rayquaza VMAX (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 661,62 $

Con su tasa de aparición ridículamente baja, esta carta se sitúa sistemáticamente entre los primeros puestos Espada y Escudo las cartas según su valor. El espectacular diseño de la carta y la popularidad de Rayquaza, forjada a lo largo de una dilatada trayectoria en videojuegos y cartas, también la convierten en una de las el mejorPokémontarjetas para añadir a tu colección.

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4. Giratina V (Alt Art / Lost Origin) – 587,79 $

Esta carta de Giratina de la Origen perdido Este conjunto es uno de los mejores Espada y Escudo las cartas, cuya escasa disponibilidad dificulta su adquisición para los coleccionistas aficionados a las Legendary Pokémon. Parece quese diferencia de la mayoría de los lanzamientos por su estética oscura y su diseño extraño, un tanto inquietante.

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5. Dragonite V (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 402,36 $

Las bajas tasas de aparición, la popularidad de Dragonite y la fuerte demanda entre los aficionados nostálgicos desde los primeros tiempos de Pokémon Todo ello garantiza que esta tarjeta se encuentre siempre entre las más caras Espada y Escudo cartas. Su ilustración, de tonos cálidos y suaves, en la que aparece un Dragonite somnoliento bostezando en el aire, también contribuye a su atractivo.

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6. Umbreon V (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 389,17 $

La enorme popularidad de Umbreon hace que las cartas de Umbreon sean muy codiciadas y valiosas, incluso más allá de la versión VMAX; y esta carta, también de la Cielos en constante cambio conjunto es prueba de ello. Con sus detalladas ilustraciones que representan un entorno urbano nocturno, este raroPokémontarjetaes ununa pieza muy codiciada por los fans de Eeveelution.

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7. Lugia V (Versión alternativa / Tormenta plateada) – 344,04 $

Dada la importancia de Lugia en el Pokémon películas y videojuegos, esta valiosa tarjeta se beneficia de la nostalgia de los seguidores de toda la vida. Su unas ilustraciones impresionantes que capturan a la perfección la leyenda Pokémon como una fuerza indómita de la naturaleza que tiene un aspecto a la vez siniestro y majestuoso.

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8. Blaziken VMAX (Ilustración alternativa / Chilling Reign) – 342,67 $

Los aficionados reconocen fácilmente a Blaziken gracias a sus anteriores apariciones en mazos competitivos y a la Pokémon juegos, lo que hace que esta tarjeta sea muy codiciada tanto por los jugadores como por los coleccionistas. Es una de las más caras Espada y Escudotarjetas quedestaca por su ilustración dinámica y divertida con un Blaziken gigante en colores de cómic.

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9. Sylveon VMAX (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 339,02 $

Esta carta de Sylveon tiene una gran demanda entre los fans de las evoluciones de Eevee, lo que la sitúa entre las más buscadas Espada y Escudo cartas de las colecciones modernas. A diferencia del aspecto más básico de sus hermanos de la línea de Eevee, Sylveon destaca por su aspecto más suave y encantador, tal y como se refleja a la perfección en la fantástica ilustración de esta carta. Son cartas tan bellamente ilustradas como esta las que hacen que Juego de cartas de Pokémon an un excelente juego de cartas coleccionables para coleccionar.

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10. Leafeon VMAX (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 334,18 $

El diseño delicado y vegetal de Leafeon hace que las cartas de Leafeon sean muy muy apreciado entre los coleccionistas de Eeveelution, y esta carta no es una excepción. La conexión del personaje con la naturaleza queda aquí plenamente reflejada, ya que muestra a un Leafeon de aspecto juguetón echando una mano en una granja, en un ambiente soleado y sereno.

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11. Rayquaza V (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 302,18 $

No es de extrañar que esta carta de Rayquaza se encuentre entre las más caras Espada y Escudo Pokémon cartas. Rayquaza es muy popular entre los coleccionistas debido a su una sólida trayectoria competitiva y un estatus mítico en Pokémontradición. Además, es considerado por muchos como uno de los más atractivos Pokémon, tal y como se muestra en esta tarjeta, en la que aparece representado el dragón serpentino volando majestuosamente.

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12. Espeon VMAX (Ilustración alternativa / Ataque de fusión) – 293,83 $

El aspecto sereno y felino de Espeon, con sus suaves tonos lila, encaja a la perfección con su tipo Psíquico y lo convierte en uno de los favoritos de los fans. Su aspecto limpio y atractivo se refleja en esta valiosa carta de Espeon de la popular Golpe de fusión set, donde un Espeon gigante está durmiendo en el tejado de una casa.

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13. Glaceon VMAX (Ilustración alternativa / Cielos en evolución) – 293,48 $

Esta carta de Glaceon es una pieza muy codiciada por los aficionados a las evoluciones de Eevee que buscan cartas raras y valiosas Espada y Escudotarjetas de Chase.Glaceon destaca entre las evoluciones de Eevee por su aspecto grácil y elegante, algo que se refleja en la ilustración de la carta, inspirada en el hielo, con colores fríos y un fondo muy detallado.

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14. Charizard V (Brillante / Camino del Campeón) – 266,33 $

La popularidad es uno de los razonesPokémon las tarjetas son caras, y Charizard es sin duda uno de los personajes más populares, con una larga trayectoria en distintos medios. Siempre hay demanda e interés por las cartas de Charizard, sobre todo las variantes Shiny, como esta carta tan poco común de la El camino del campeón edición. Esta edición especial tenía una disponibilidad limitada y la carta tiene una baja probabilidad de salir, lo que explica su elevado precio de mercado.

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15. Charizard V (Ilustración alternativa / Estrellas brillantes) – 228,23 $

Este es diferente del Shiny Charizard Vla tarjeta de arriba ydestaca como una de las cartas de Charizard más bonitas de la historia, con una ilustración que muestra al personaje favorito de los fans Pokémon en combate contra Venusaur. Muy codiciada por los coleccionistas, esta carta es una de las más valiosas y escasas de la Estrellas brillantes ajustado, con una tasa de extracción muy baja.

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¿Por qué son tan caras las cartas de Pokémon?

Hay muchos factores que influyen Pokémon Precios de las tarjetas. Echemos un vistazo a los más importantes.

Rareza y probabilidades de obtención – Las cartas impresas en tiradas reducidas son más caras debido a que hay menos ejemplares en circulación. Además, las bajas tasas de aparición hacen que algunas cartas sean más difíciles de encontrar en el mercado.

– Las cartas impresas en tiradas reducidas son más caras debido a que hay menos ejemplares en circulación. Además, las bajas tasas de aparición hacen que algunas cartas sean más difíciles de encontrar en el mercado. Popularidad de los Pokémon – Uno de los favoritos de los fansPokémon resultan más atractivas para los coleccionistas, lo que hace que los precios suban. Por ejemplo, algunas de las más caras Espada y Escudo Las cartas están compuestas por figuras muy populares Pokémon.

– Uno de los favoritos de los fansPokémon resultan más atractivas para los coleccionistas, lo que hace que los precios suban. Por ejemplo, algunas de las más caras Espada y Escudo Las cartas están compuestas por figuras muy populares Pokémon. Ilustraciones y diseño – Los coleccionistas suelen estar dispuestos a pagar más por las cartas que destacan visualmente por sus ilustraciones únicas, lo que las hace más atractivas.

– Los coleccionistas suelen estar dispuestos a pagar más por las cartas que destacan visualmente por sus ilustraciones únicas, lo que las hace más atractivas. Estado y clasificación – Las tarjetas en perfecto estado o casi perfecto suelen venderse a precios más elevados. La certificación profesional también aporta autenticidad, lo que aumenta aún más su valor.

– Las tarjetas en perfecto estado o casi perfecto suelen venderse a precios más elevados. La certificación profesional también aporta autenticidad, lo que aumenta aún más su valor. Establecer edad y disponibilidad – Las colecciones antiguas de cromos se vuelven escasas una vez que se deja de imprimirlas. La oferta limitada hace que suban los precios, ya que los coleccionistas buscan los cromos que les faltan para completar las colecciones.

– Las colecciones antiguas de cromos se vuelven escasas una vez que se deja de imprimirlas. La oferta limitada hace que suban los precios, ya que los coleccionistas buscan los cromos que les faltan para completar las colecciones. Importancia competitiva e histórica – Cartas relacionadas con mazos de torneo o momentos memorables en Pokémon La historia suele atraer a jugadores y coleccionistas, lo que hace que aumenten la demanda y los precios.

– Cartas relacionadas con mazos de torneo o momentos memorables en Pokémon La historia suele atraer a jugadores y coleccionistas, lo que hace que aumenten la demanda y los precios. Demanda y tendencias del mercado – Los precios varían en función de lo que buscan los coleccionistas. El revuelo en Internet, las subastas importantes, los grandes eventos y los cambios en los intereses de los coleccionistas influyen en ello Pokémonvalores de las cartas.

Las tarjetas de alto valor suelen reunir varios de estos factores, con el el más caroPokémontarjetas son ejemplos paradigmáticos.

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