¿Cuántas cartas hay en Magic: The Gathering?

Si alguna vez has echado un vistazo a un Magic: El Encuentro base de datos, ya sabes que la respuesta no es sencilla. Entonces, ¿cuántos MTG ¿Cuántas tarjetas hay? A principios de 2026, hay aproximadamente 29 000 nombres de cartas únicos en papel, pero esa cifra se dispara hastamás de 86 000si se tienen en cuenta todas las reimpresiones, las ilustraciones alternativas y las ediciones especiales. Si a eso le sumamos las plataformas digitales, las versiones en otros idiomas y las cartas brillantes, el total supera con creces más de un millón de ejemplares impresos.

El juego salió al mercado en 1993 con solo 295 cartas en la colección Alpha. Tres décadas después, Wizards of the Coast lanza varios cientos de cartas nuevas cada año en Estándarconjuntos,Comandanteproductos, yMás allá de los universos colaboraciones. Este crecimiento constante hace que llevar la cuenta exacta sea una tarea difícil, pero voy a desglosar las cifras de una forma que realmente tenga sentido.

Tarjetas únicas frente al total de impresiones: ¿cuál es la diferencia?

Cuando los coleccionistas preguntan: «¿Cuántas cartas únicas de Magic hay?», el término «único«…» suele significar nombres de cartas distintos. Una tarjeta comoRayo cuenta como una sola carta, aunque se haya reimpreso decenas de veces en diferentes colecciones con distintas ilustraciones.

SegúnScryfall, un popularMTG base de datos, hay aproximadamente 29 170 nombres de cartas únicos en papel. Este recuento incluye todo, desde el original Alfaconfigurado a través de la última versión Estándarcomunicados de prensa,Comandante–exclusivo cartas y productos complementarios como Horizontes modernos. Tarjetas exclusivamente digitales de MTG Arena and Magic Online añadir otras 6.900 cartas aproximadamente, únicas desde el punto de vista mecánico y que no tienen equivalente en papel.

La diferencia entre cartas únicas and total de impresiones merece nuestra atención. Esa cifra de 29 000 se dispara hasta superar las 86 000 si se tienen en cuenta todas las ediciones diferentes, incluidas las versiones con ilustraciones alternativas, los tratamientos artísticos ampliados y los marcos de presentación. Si a esto le sumamos las cartas metalizadas, se llega a unas 115 000 unidades de papel distintas. Si añadimos las ediciones en otros idiomas, además del inglés, de los diez idiomas que admite Wizards, nos encontramos con cientos de miles de versiones de cartas diferentes.

Estas cifras varían cada vez que sale una nueva colección. Cada expansión de Estándar suele aportar entre 200 y 300 cartas nuevas, y los productos complementarios añaden aún más a lo largo del año.

Desglose de los tipos y niveles de rareza de las cartas

ComprensiónMTGConocer el conjunto de cartas de «» implica saber cómo se distribuyen esos miles de cartas por tipos. El juego cuenta con siete tipos principales de cartas que constituyen la base de cada mazo.

Criaturas representan a monstruos, héroes y seres que invocas al campo de batalla. Atacan a los oponentes y bloquean las amenazas que se avecinan. Las criaturas constituyen la mayor parte de la mayoría de las colecciones y van desde humildes fichas 1/1 hasta titanes devastadores capaces de decidir el resultado de una partida por sí solos.

representan a monstruos, héroes y seres que invocas al campo de batalla. Atacan a los oponentes y bloquean las amenazas que se avecinan. Las criaturas constituyen la mayor parte de la mayoría de las colecciones y van desde humildes fichas 1/1 hasta titanes devastadores capaces de decidir el resultado de una partida por sí solos. Momentos Son hechizos que puedes lanzar prácticamente en cualquier momento, incluso durante el turno de tu oponente. Permiten realizar jugadas sorpresa, contrarrestar los hechizos enemigos y ofrecen estrategias de combate que mantienen a los oponentes en vilo. La flexibilidad de la interacción de velocidad instantánea define el juego competitivo.

Son hechizos que puedes lanzar prácticamente en cualquier momento, incluso durante el turno de tu oponente. Permiten realizar jugadas sorpresa, contrarrestar los hechizos enemigos y ofrecen estrategias de combate que mantienen a los oponentes en vilo. La flexibilidad de la interacción de velocidad instantánea define el juego competitivo. Hechizos Funcionan de manera similar a las instantáneas, pero solo se pueden lanzar durante tu fase principal cuando la pila está vacía. A menudo aportan efectos más potentes para compensar sus restricciones de momento. Las cartas que limpian el tablero y los remates que deciden la partida suelen presentarse como hechizos.

Funcionan de manera similar a las instantáneas, pero solo se pueden lanzar durante tu fase principal cuando la pila está vacía. A menudo aportan efectos más potentes para compensar sus restricciones de momento. Las cartas que limpian el tablero y los remates que deciden la partida suelen presentarse como hechizos. Países generan el maná necesario para lanzar todas las demás cartas. Los cinco tipos de tierras básicas producen maná blanco, azul, negro, rojo y verde, mientras que cientos de tierras no básicas ofrecen habilidades especiales o maná de varios colores.

generan el maná necesario para lanzar todas las demás cartas. Los cinco tipos de tierras básicas producen maná blanco, azul, negro, rojo y verde, mientras que cientos de tierras no básicas ofrecen habilidades especiales o maná de varios colores. Objetos son permanentes incoloras que representan objetos mágicos, máquinas y reliquias. Muchos artefactos sirven para acelerar la generación de maná o proporcionan poderosas habilidades a las que pueden acceder mazos de cualquier color.

son permanentes incoloras que representan objetos mágicos, máquinas y reliquias. Muchos artefactos sirven para acelerar la generación de maná o proporcionan poderosas habilidades a las que pueden acceder mazos de cualquier color. Encantamientos crean efectos mágicos continuos que persisten en el campo de batalla. Algunos se adhieren a las criaturas como auras, mientras que otros afectan a todo el estado de la partida.

crean efectos mágicos continuos que persisten en el campo de batalla. Algunos se adhieren a las criaturas como auras, mientras que otros afectan a todo el estado de la partida. Planeswalkers representan a poderosos personajes a los que puedes invocar como aliados. Si tienes curiosidad por saber cuáles son las opciones más poderosas, elel mejorMTG tarjetas se tratan en una guía aparte. Estas cartas utilizan contadores de lealtad y habilidades activadas que pueden cambiar radicalmente el rumbo de las partidas.

Cada carta tiene además un nivel de rareza que determina la frecuencia con la que aparece en los sobres. Las cartas comunes tienen símbolos negros y aparecen con frecuencia. Las cartas poco comunes tienen símbolos plateados y ofrecen mayor complejidad. Las cartas raras tienen símbolos dorados y suelen tener efectos más potentes. Las cartas raras míticas, introducidas en 2008, tienen símbolos naranjas y aparecen aproximadamente en uno de cada ocho sobres. El sistema de rareza ayuda a equilibrar los formatos limitados, al tiempo que crea cartas codiciadas para los coleccionistas.

Evolución del recuento de cartas a lo largo del tiempo

Magic: El EncuentroEmpezó siendo algo pequeño.Alfasalió a la venta en agosto de 1993 con solo 295 cartas, y los jugadores pensaban que eso era más que suficiente. La primera expansión, Las mil y una noches, a las que siguieron, unos meses más tarde, otras 78 cartas. Durante los años siguientes, Wizards mantuvo un ritmo constante de entre 600 y 800 cartas nuevas al año.

A principios del milenio, los jugadores manejaban un total de unas 3.000 cartas diferentes. Era posible conocer todas las cartas del juego y anticipar las jugadas de los oponentes. Los jugadores competitivos se aprendían de memoria el conjunto completo de cartas, y la construcción de mazos resultaba factible incluso sin herramientas digitales.

El recuento de cartas se disparó en las décadas de 2010 y 2020. Comandante«El auge de este formato como el más popular impulsó la demanda de nuevas leyendas y efectos especializados. Wizards respondió lanzando múltiples…» Comandantecubiertas a lo largo de cada Estándarconjunto, cada uno con cartas exclusivas. Nuestro el mejorMTG Commander barajas Esta guía destaca algunas de las mejores opciones de estos lanzamientos.

«Más allá de los universos» aceleró aún más el crecimiento. Los crossovers con El Señor de los Anillos, Warhammer 40.000, Final Fantasy, yAssassin’s Creed aportó cientos de cartas únicas al juego y atrajo a aficionados de otras franquicias. Las ediciones de «Secret Lair» incluyen variantes de edición limitada a lo largo del año.

Solo en 2024, Wizards lanzó más de 11 000 impresiones únicas en papel, contando todas las variantes y versiones. Algunos analistas estiman que el juego superó el millón de versiones de cartas en total con el lanzamiento de Los forajidos de Thunder Junction. Ya han quedado atrás los tiempos en los que me sabía todas las cartas de memoria, pero gracias a la gran variedad siempre hay algo nuevo por descubrir.

Los coleccionistas suelen centrarse en determinados arquetipos o colores, concretamente en el tarjetas rojas de primer nivel MTG estas listas suelen destacar por su potencial competitivo y su valor histórico.

Infórmate bien sobre tus cartas de MTG antes de comprarlas

Con tantosMTG Con tantas cartas en el mercado, informarse bien antes de comprar marca una gran diferencia. No todas las cartas conservan su valor, y para la mayoría de los jugadores la compatibilidad con el formato es más importante que la rareza.

Empieza por comprobar qué formatos admite una tarjeta jurídico En. Es posible que una carta básica y potente de Commander esté prohibida en Modern o no esté disponible en Estándar. Scryfall y otras bases de datos indican la legalidad de cada carta, por lo que puedes comprobarlo antes de comprarla. Este paso te ahorrará frustraciones cuando te des cuenta de que esa increíble carta Rara que acabas de comprar no puede incluirse en tu mazo.

En. Es posible que una carta básica y potente de Commander esté prohibida en Modern o no esté disponible en Estándar. Scryfall y otras bases de datos indican la legalidad de cada carta, por lo que puedes comprobarlo antes de comprarla. Este paso te ahorrará frustraciones cuando te des cuenta de que esa increíble carta Rara que acabas de comprar no puede incluirse en tu mazo. Herramientas de historial de precios indica si una carta está en su punto álgido o en su punto más bajo, lo que te ayuda a elegir el mejor momento para comprarla. Las cartas suelen dispararse justo después del lanzamiento de una expansión, cuando la oferta es escasa, y luego bajan a medida que se abren más sobres. Esperar unas semanas puede suponer un ahorro considerable en las cartas básicas del formato Estándar.

indica si una carta está en su punto álgido o en su punto más bajo, lo que te ayuda a elegir el mejor momento para comprarla. Las cartas suelen dispararse justo después del lanzamiento de una expansión, cuando la oferta es escasa, y luego bajan a medida que se abren más sobres. Esperar unas semanas puede suponer un ahorro considerable en las cartas básicas del formato Estándar. Ten en cuentareimpresiones frente a originales impresiones también. Una tarjeta de Alfa alcanza precios elevados debido a su escasez. La misma carta de una reedición reciente suele costar una fracción de ese precio, aunque su funcionamiento es idéntico. A menos que te dediques específicamente a coleccionar cartas vintage, las reediciones ofrecen una mejor relación calidad-precio.

Si buscas tarjetas físicas, TCGplayer ofrece un mercado en el que puedes comparar precios entre distintos vendedores. Comprobar el estado de los artículos y las valoraciones de los vendedores te ayuda a asegurarte de que obtienes lo que pagas.

Recopilación de lo mejor del enorme catálogo de cartas de MTG

Llevar un registro de cuántos diferentes MagiaLlevar la cuenta de todas las cartas que hay se ha convertido en un trabajo en sí mismo. El juego sigue creciendo con cada lanzamiento, y Wizards no da señales de querer frenar el ritmo. Da igual si te centras en un solo formato o intentas estar al día de todo: conocer la magnitud del conjunto de cartas te ayuda a tomar decisiones más acertadas.

Para los jugadores que acaban de adentrarse en el multiverso, esta riqueza es en realidad una ventaja, más que un obstáculo. Puedes construir mazos competitivos en la mayoría de los formatos sin necesidad de tener todas las cartas que se han publicado. Céntrate en las que se adapten a tu estilo de juego y a tu presupuesto, y ve ampliando tu colección a partir de ahí.

Esta variedad también implica que siempre hay estrategias de nicho para los jugadores creativos. Con casi 30 000 cartas únicas, hay interacciones poco conocidas y joyas olvidadas esperando a ser redescubiertas. He creado mazos en torno a cartas de las que la mayoría de los jugadores nunca han oído hablar, y ese tipo de exploración hace que el juego nunca pierda su encanto.

Si eres nuevo en el juego y quieres aprender lo básico, echa un vistazo a nuestra guía sobrecómo se juegaMagic: El Encuentro.

Para los jugadores que estén listos para explorar toda la gama de conjuntos disponibles, nuestro MTG pone en orden La guía repasa todas las versiones, desde Alpha hasta la última expansión.

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