¿Cómo funciona la mecánica «Crew» en MTG?

Si alguna vez te has quedado mirando fijamente la ficha técnica de un vehículo en Magic: El Encuentro y te has preguntado cómo ponerlo en marcha, no eres el único. La habilidad «Mecánico de tripulación» es una de esas que, a primera vista, parece sencilla, pero que tiene algunas peculiaridades que pueden despistar incluso a los jugadores más experimentados. Recuerdo la primera vez que jugué con coches en el juego original Kaladeshbloque. Tenía unEl helicóptero del contrabandista en el tablero y sin tener ni idea de qué hacer con ella. La carta parecía potente, pero se quedó ahí sin servir para nada, como un pisapapeles caro, hasta que descubrí la mecánica de «tripulación».

En esta guía, te explicaré todo lo que necesitas saber sobre cómo funciona el equipo en MTG. Desde las reglas básicas hasta consejos sobre el momento adecuado y los errores más comunes, al terminar estarás listo para conducir tus vehículos como un profesional.

¿Qué es «Crew» en MTG?

Tripulaciónes unpalabra clave: capacidad que solo se encuentran en las fichas de vehículos. Entender cómo funciona la tripulación en MTG Todo empieza por comprender un concepto sencillo: los vehículos son artefactos que pueden convertirse temporalmente en criaturas, pero solo cuando se activan criaturas para «tripularlos».

Este es el resumen básico. Cada vehículo tiene un coste de tripulación, que aparece como un número después de la palabra «Tripulación.” Para activar la habilidad de tripulación, toca cualquier número de criaturas que controles cuya fuerza total sea igual o superior a ese número de tripulación. Una vez tripulado, el vehículo se convierte en una criatura artefacto hasta el final del turno.

Por ejemplo, un vehículo con Tripulación 3 requiere que gires criaturas con una fuerza combinada de al menos tres. Podrías girar una criatura conpotencia 3, o tres criaturas con potencia 1 cada uno. La elección es tuya, y esa flexibilidad es parte de lo que hace que los vehículos sean tan interesantes de manejar.

Un detalle importante es que las criaturas con «mal de invocación» pueden seguir tripulando vehículos, ya que girar para tripular no es lo mismo que atacar. Una criatura que acaba de entrar en el campo de batalla puede sentarse inmediatamente al volante.

¿Cómo funcionan los vehículos y las tripulaciones en MTG?

Ahora que ya conoces los conceptos básicos de MTG normas para los miembros del equipo: voy a explicarte paso a paso cómo se lleva a cabo la gestión del equipo en un vehículo durante un partido real.

Explicación paso a paso

En primer lugar, necesitas un vehículooen el campo de batalla. Los vehículos entran en juego como artefactos que no son criaturas. Tienen el poder y la resistencia impresos en la esquina inferior derecha, pero esas estadísticas no cuentan hasta que el vehículo tiene tripulación.

En segundo lugar,elige qué criaturas formarán la tripulación del vehículo. Suma el poder total de las criaturas que quieras girar. Si ese total iguala o supera el coste de la tripulación, puedes continuar.

En tercer lugar,toca esas criaturas. Esto cubre el coste de la habilidad de tripulación. A continuación, el vehículo se convierte en una criatura artefacto con el poder y la resistencia que figuran impresos en ella hasta el final del turno.

Por último,Tu vehículo está listo para la acción,bloque,o utiliza cualquier habilidad que pueda tener. Ten en cuenta que, una vez que termina el turno, el vehículo vuelve a ser un artefacto que no es una criatura.

Normas de cronometraje

La activación de «Crewing» se produce de forma instantánea, ya que se trata de una habilidad activada. Esto significa que puedes activarla durante el turno de tu oponente si quieres preparar un bloqueador. Sin embargo, hay unos momentos concretos en los que debes hacerlo.

To atentado con un vehículo, debes tripularla antes de la fase de declaración de atacantes. El último momento para hacerlo es al inicio de la fase de combate. Si esperas demasiado y pasas a la fase de declaración de atacantes sin haberla tripulado, habrás perdido tu oportunidad.

To bloquear el paso con un vehículo, debes tripularlo como muy tarde durante la fase de declaración de atacantes de tu oponente. Una vez que pases a declarar bloqueadores, un vehículo sin tripulación no puede entrar en acción de repente.

Errores habituales

El mayor error que veo cometer a los jugadores novatos es olvidarse de MTG Maleficio de invocación de vehículos. Los propios vehículos pueden sufrir el maleficio de invocación. Si juegas un vehículo y lo tripulas en el mismo turno, no puede atacar porque no ha estado bajo tu control desde el comienzo de tu turno. Sin embargo, sí puede bloquear.

Otro error habitual es intentar tripular un vehículo con un número insuficiente de criaturas. No puedes girar una sola criatura 1/1 para tripular un vehículo con Tripulación 3. La potencia total debe ser igual o superior al número de tripulantes.

Algunos jugadores también olvidan que un vehículo no puede tripularse solo. A partir de Kamigawa: Dinastía Neón, las reglas aclaraban que debes girar otras criaturas para pagar el coste de tripulación.

Ejemplos de cartas de vehículos potentes

Los vehículos han dado lugar a algunas de las cartas más impactantes de Magic: El Encuentro historial. Si estás montando un mazo basado en la mecánica de la tripulación, estas son las cartas que debes conocer.

Trituradora Irontread

Este es el ejemplo básico con el que se encuentran muchos jugadores al principio. Trituradora Irontread es una criatura de 6/6 por cuatro de maná con Tripulación 3. Sin florituras, solo datos en bruto. Te enseña los fundamentos sin complicaciones innecesarias.

El helicóptero del contrabandista

A menudo conocida como la «Looter Scooter», esta carta dominó el formato Estándar y acabó siendo prohibida. Por solo dos manás, obtienes una criatura voladora de 3/3 con Equipo 1. Cada vez que ataca o bloquea, robas una carta y descartas otra. Ese efecto de filtrado a un coste tan bajo la convertía en una carta absurdamente poderosa. Sigue siendo un clásico en los formatos en los que está permitida, incluido Commander.

El corazón de Kiran

Otro vehículo de dos manás que tiene mucha pegada. El corazón de Kiran es una criatura de 4/4 con vuelo y vigilancia. La Tripulación 3 Su coste es elevado, pero ofrece una alternativa única. Puedes quitar un marcador de lealtad de un planeswalker que controles en lugar de girar criaturas. Esto la convirtió en una de las cartas favoritas en los mazos con muchos planeswalkers.

Skysovereign, buque insignia de Consul

Este monstruo de cinco manás es una criatura voladora de 6/5 que actúa como un hechizo de eliminación en forma de criatura. Cuando entra en el campo de batalla o ataca, inflige tres puntos de daño a una criatura o un planeswalker objetivo. Combinado con Tripulación 3, es una amenaza versátil que puede cambiar el rumbo de las partidas. Si quieres saber más sobre cartas tan potentes como esta, echa un vistazo a nuestra guía sobre el el mejorMTG tarjetas merece la pena añadirlo a tu colección.

Mejores usos de Crew

El mecánico de la tripulación destaca en estrategias concretas. A continuación te explicamos cómo sacar el máximo partido a tus vehículos.

Estrategias agresivas

Los vehículos encajan a la perfección en mazos agresivos. Te permiten convertir criaturas pequeñas en amenazas más poderosas. Un tablero lleno de fichas 1/1 puede tripular un vehículo gigantesco e infligir daño letal.

Sinergias con las fichas y los efectos de enderezar

Las estrategias basadas en fichas combinan a la perfección con la mecánica de «tripulación» de Magic: El Encuentro. Las cartas que generan varias fichas te ofrecen numerosas opciones de tripulación sin sacrificar tus principales amenazas. Los efectos de enderezar llevan esto aún más lejos. Si puedes enderezar una criatura tras tripularla, esta puede bloquear, atacar o tripular otro vehículo.

Cartas comoEmmara, el alma del Acuerdo crean fichas al girarse, lo que convierte el coste de la tripulación en una ventaja. Del mismo modo, los efectos que se activan cuando las criaturas se giran cobran aquí un valor añadido.

Relevancia del comandante

Los vehículos se han hecho un hueco en Commander. Los comandantes especializados en vehículos como Kotori, la piloto prodigio and Shorikai, motor Genesis liderar mazos completos basados en esa mecánica. Si te interesa crear un mazo de Commander con vehículos, nuestro el mejorMTG: Commanderbarajas Esta guía está llena de ideas inspiradoras. Kotori incluso reduce los costes de tripulación, lo que facilita el manejo de los vehículos más caros.

Para los jugadores de Commander que quieran ampliar su colección de vehículos, navegarMTG productos aquí para encontrar productos sueltos y precintados para tu próximo proyecto.

La historia de «Crew» en MTG

El mecánico de a bordo debutó en 2016 con el Kaladesh conjunto. Este plano presentaba una estética steampunk centrada en la invención y el ingenio. Los vehículos encajaban a la perfección en un mundo obsesionado con la construcción de máquinas.

Al principio, las reglas permitían que un vehículo tripulado se activara y se tripulara a sí mismo en algunos casos excepcionales. Esto resultaba confuso y no encajaba bien con el trasfondo. Wizards of the Coast acabó actualizando las reglas con Kamigawa: Dinastía Neón en 2022. Ahora hay que tocar otras criaturas para incorporarlas a la tripulación, lo que ha simplificado bastante la mecánica.

Dado queKaladesh, los vehículos han aparecido en muchos sets siempre que la historia requería elementos mecánicos o de transporte. Sets recientes como Deriva etérica ha profundizado aún más en la temática de las carreras con la incorporación de nuevos vehículos. Esta mecánica ocupa un lugar ideal: no es un elemento permanente, pero aparece con regularidad cuando encaja con el estilo del set.

Si eres nuevo en el juego y aún estás aprendiendo cómo funciona, te recomiendo que empieces con nuestro cómo se juegaMagic: El Encuentro Guía antes de profundizar en las estrategias relacionadas con los vehículos.

Toma el volante

Entender cómo funciona la tripulación en MTG abre una nueva dimensión en la jugabilidad. Los vehículos plantean decisiones estratégicas únicas que premian una planificación cuidadosa. Debes encontrar el equilibrio entre contar con suficientes criaturas para tripularlos y no quedarte indefenso. Los intervalos de tiempo añaden otra dimensión a la expresión de la habilidad.

Desde los primeros tiempos de El helicóptero del contrabandista A pesar de que los mazos modernos de Commander con comandantes especializados en vehículos han ganado protagonismo, la mecánica de la tripulación ha demostrado ser un elemento perdurable del juego. Hazte con algunas cartas de vehículos, experimenta con estrategias basadas en la tripulación y descubre cómo encajan en tu formato favorito.

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