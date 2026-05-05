Wie funktioniert „Crew“ in MTG?

Wenn Sie schon einmal auf einen Fahrzeugschein gestarrt haben, dann Magic: The Gathering und sich gefragt haben, wie man das in Gang bringen kann, dann sind Sie nicht allein. Die „Crew-Mechaniker“-Fähigkeit gehört zu jenen Fähigkeiten, die auf den ersten Blick einfach erscheinen, aber einige Tücken bergen, die selbst erfahrene Spieler zu Fall bringen können. Ich erinnere mich daran, wie ich damals zum ersten Mal mit den Fahrzeugen aus dem Original gespielt habe KaladeshBlock. Ich hatte einDer Hubschrauber der Schmuggler auf dem Spielfeld und keine Ahnung, was ich damit anfangen sollte. Die Karte sah mächtig aus, lag aber einfach nur da wie ein teurer Briefbeschwerer, bis ich die Crew-Mechanik verstanden hatte.

In diesem Leitfaden werde ich dir alles erklären, was du über die Funktionsweise von Crews in MTGVon den Grundregeln über Tipps zum richtigen Timing bis hin zu häufigen Fehlern – am Ende wirst du bereit sein, deine Fahrzeuge wie ein Profi zu steuern.

Was ist „Crew“ in MTG?

Besatzungist einSchlüsselwort-Fähigkeit ist ausschließlich auf Fahrzeugkarten zu finden. Verstehen, wie die Besatzung funktioniert MTG Es beginnt damit, ein einfaches Konzept zu verstehen. Fahrzeuge sind Artefakte, die vorübergehend zu Kreaturen werden können, allerdings nur, wenn man Kreaturen tapt, um sie zu „besetzen“.

Hier ist ein kurzer Überblick. Jedes Fahrzeug verursacht Personalkosten, dargestellt als Zahl hinter dem Wort „Besatzung.” Um die Besatzungsfähigkeit zu aktivieren, tippst du auf beliebig viele Kreaturen, die du kontrollierst und deren Gesamtstärke mindestens der angegebenen Besatzungszahl entspricht. Sobald das Fahrzeug besetzt ist, wird es bis zum Ende des Zuges zu einer Artefaktkreatur.

Zum Beispiel ein Fahrzeug mit Crew 3 Du musst Kreaturen mit einer Gesamtstärke von mindestens drei tappen. Du könntest eine Kreatur mitPotenz 3oder drei Kreaturen mit Leistung 1 jeweils. Die Wahl liegt bei dir, und genau diese Flexibilität macht das Spielen mit Fahrzeugen so interessant.

Ein wichtiger Punkt ist, dass Kreaturen mit Beschwörungskrankheit dennoch Fahrzeuge bemannen können, da das Tappen zum Bemannen nicht mit einem Angriff gleichzusetzen ist. Eine Kreatur, die gerade erst ins Spiel gekommen ist, kann sofort auf den Fahrersitz springen.

Wie funktionieren Fahrzeuge und Besatzungen in MTG?

Nachdem Sie nun die Grundlagen von MTG Da die Regeln für die Besatzung klar sind, möchte ich dir nun Schritt für Schritt erklären, wie man ein Fahrzeug während eines tatsächlichen Spiels besetzt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Zunächst benötigen Sie ein Fahrzeugoauf dem Schlachtfeld. Fahrzeuge gelten als Artefakte ohne Lebewesen. Ihre Stärke und Widerstandskraft sind in der rechten unteren Ecke angegeben, doch diese Werte spielen keine Rolle, solange das Fahrzeug nicht bemannt ist.

Zweitens,Wähle aus, welche Kreaturen das Fahrzeug bemannen sollen. Addieren Sie die Gesamtstärke der Kreaturen, die Sie tappen möchten. Wenn diese Summe die Einsatzkosten erreicht oder übersteigt, können Sie fortfahren.

Drittens,Tippe auf diese Kreaturen. Damit werden die Kosten der Besatzungsfähigkeit bezahlt. Das Fahrzeug wird daraufhin bis zum Ende des Zuges zu einer Artefaktkreatur mit der aufgedruckten Stärke und Widerstandskraft.

Und schließlich,Dein Fahrzeug ist startklar,Block,oder verwenden alle Fähigkeiten, die es möglicherweise hat. Beachte, dass das Fahrzeug nach Ende des Zuges wieder zu einem Artefakt ohne Kreatureneigenschaften wird.

Zeitregeln

Das Besetzen erfolgt sofort, da es sich um eine aktivierte Fähigkeit handelt. Das bedeutet, dass du während des Zuges deines Gegners eine Karte besetzen kannst, wenn du einen Blocker aufstellen möchtest. Allerdings gibt es bestimmte Zeitfenster, die du einhalten musst.

To Angriff mit einem Fahrzeug… musst du es vor der Phase „Angreifer benennen“ bemannen. Der späteste Zeitpunkt dafür ist zu Beginn der Kampfphase. Wenn du zu lange wartest und in die Phase „Angreifer benennen“ übergehst, ohne es bemannt zu haben, hast du deine Chance verpasst.

To ein Fahrzeug blockieren… musst du es spätestens während der Phase „Angreifer benennen“ deines Gegners bemannen. Sobald du zur Phase „Blocker benennen“ übergehst, kann ein unbemanntes Fahrzeug nicht mehr plötzlich ins Geschehen eingreifen.

Häufige Fehler

Der größte Fehler, den ich bei neuen Spielern beobachte, ist, dass sie vergessen, MTG Beschwörungskrankheit bei Fahrzeugen. Auch Fahrzeuge können unter Beschwörungskrankheit leiden. Wenn du ein Fahrzeug ausspielst und es im selben Zug bemannst, kann es nicht angreifen, da es sich seit Beginn deines Zuges nicht unter deiner Kontrolle befand. Es kann jedoch weiterhin blocken.

Ein weiterer häufiger Fehler ist der Versuch, ein Fahrzeug mit zu wenig Besatzung zu bestücken. Man kann keine einzelne 1/1-Kreatur tappen, um ein Fahrzeug mit Crew 3. Die Gesamtleistung muss der Anzahl der Besatzungsmitglieder entsprechen oder diese übersteigen.

Manche Spieler vergessen auch, dass sich ein Fahrzeug nicht selbst bemannen kann. Ab Kamigawa: Die Neon-DynastieIn den Regeln wurde klargestellt, dass man andere Kreaturen tappen muss, um die Besatzungskosten zu bezahlen.

Beispiele für leistungsstarke Fahrzeugkarten

Fahrzeuge haben einige der wirkungsvollsten Karten in Magic: The Gathering Geschichte. Wenn du ein Deck rund um die Crew-Mechanik aufbaust, solltest du diese Karten kennen.

Irontread-Brecher

Dies ist das Standardbeispiel, auf das viele Spieler zuerst stoßen. Irontread-Brecher ist eine 6/6-Karte für vier Mana mit Crew 3. Kein Schnickschnack, nur nackte Zahlen. Es vermittelt dir die Grundlagen, ohne sie unnötig zu verkomplizieren.

Der Hubschrauber der Schmuggler

Diese Karte, oft als „Looter Scooter“ bezeichnet, dominierte das Standard-Format und wurde daraufhin gesperrt. Für nur zwei Mana erhält man einen 3/3-Flieger mit Mannschaft 1. Jedes Mal, wenn sie angreift oder blockt, ziehst du eine Karte und wirfst eine Karte ab. Dieser Filtereffekt zu so geringen Kosten machte sie absurd mächtig. Sie ist nach wie vor ein fester Bestandteil in Formaten, in denen sie erlaubt ist, darunter auch Commander.

Das Herz von Kiran

Ein weiteres Fahrzeug für zwei Mana, das es in sich hat. Das Herz von Kiran ist eine 4/4-Kreatur mit Fliegen und Wachsamkeit. Die Crew 3 Die Kosten sind hoch, aber es gibt eine einzigartige Alternative. Anstatt Kreaturen zu tappen, kannst du einen Treuepunkt von einem Planeswalker entfernen, den du kontrollierst. Das machte diese Karte zu einem Favoriten in Decks mit vielen Planeswalkern.

Skysovereign, das Flaggschiff der Consul-Klasse

Dieses Monster mit fünf Mana ist ein 6/5-Flieger, der wie eine Beseitigungskarte wirkt. Wenn es ins Spiel kommt oder angreift, fügt es einer Zielkreatur oder einem Ziel-Planeswalker drei Schadenspunkte zu. In Kombination mit Crew 3… es ist eine vielseitige Bedrohung, die den Spielverlauf entscheidend beeinflussen kann. Wenn du mehr über solche mächtigen Karten erfahren möchtest, schau dir unseren Leitfaden zu den am bestenMTG Karten ein Muss für Ihre Sammlung.

Optimale Einsatzmöglichkeiten für die Crew

Der Mechaniker der Crew spielt bei bestimmten Strategien eine entscheidende Rolle. Hier erfährst du, wie du das Beste aus deinen Fahrzeugen herausholst.

Aggro-Strategien

Fahrzeuge fügen sich nahtlos in aggressive Decks ein. Mit ihnen kannst du kleine Kreaturen in größere Bedrohungen verwandeln. Ein Spielfeld voller 1/1-Spielsteine kann ein riesiges Fahrzeug bemannen und tödlichen Schaden verursachen.

Synergien mit Spielsteinen und Enttapp-Effekten

Token-Strategien lassen sich hervorragend mit den Crew-Mechaniken von „Magic: The Gathering“ kombinieren. Karten, die mehrere Kreaturen erzeugen, bieten dir zahlreiche Crew-Optionen, ohne dass du dabei auf deine Hauptangreifer verzichten musst. Effekte zum Enttappen gehen noch einen Schritt weiter. Wenn du eine Kreatur nach dem Besetzen eines Fahrzeugs enttappen kannst, kann sie blocken, angreifen oder ein anderes Fahrzeug besetzen.

Karten wieEmmara, Seele des Akkords Sie erzeugen beim Tappen Spielsteine und verwandeln so die Kosten für die Crew in einen Vorteil. Ebenso kommen Effekte, die ausgelöst werden, wenn Kreaturen getappt werden, hier besonders gut zur Geltung.

Bedeutung des Kommandanten

Fahrzeuge haben sich in Commander eine echte Nische erobert. Spezielle Fahrzeugkommandanten wie Kotori, das Pilot-Wunderkind and Shorikai, Genesis Engine ganze Decks aufbauen, die auf dieser Mechanik basieren. Wenn du daran interessiert bist, ein Commander-Deck mit Fahrzeugen zusammenzustellen, dann schau dir unsere am bestenMTG Commander Decks Der Leitfaden steckt voller Inspirationen. Kotori senkt sogar die Besatzungskosten, wodurch sich teure Fahrzeuge leichter steuern lassen.

Für Commander-Spieler, die ihre Fahrzeugsammlung erweitern möchten, durchstöbernMTG Produkte hier um Einzelteile und originalverpackte Produkte für Ihr nächstes Bauprojekt zu finden.

Die Geschichte von „Crew“ in MTG

Der Crew-Mechaniker feierte 2016 sein Debüt mit dem Kaladesh Diese Welt zeichnete sich durch eine Steampunk-Ästhetik aus, bei der Erfindungsreichtum und Kunstfertigkeit im Mittelpunkt standen. Fahrzeuge passten perfekt in eine Welt, die vom Bau von Maschinen besessen war.

Ursprünglich erlaubten die Regeln, dass ein bemanntes Fahrzeug in bestimmten Ausnahmefällen sich selbst tappen und bemannen konnte. Das war verwirrend und passte nicht wirklich zum Spielkonzept. Wizards of the Coast hat die Regeln schließlich aktualisiert, indem Kamigawa: Die Neon-Dynastie im Jahr 2022. Jetzt muss man andere Kreaturen antippen, um sie in die Mannschaft aufzunehmen, was diese Spielmechanik erheblich vereinfacht hat.

DaKaladesh… sind Fahrzeuge in vielen Sets aufgetaucht, wann immer die Handlung mechanische Elemente oder Fahrzeuge erforderte. Aktuelle Sets wie Ätherdrift hat das Rennsport-Thema durch die Unterstützung neuer Fahrzeuge weiter ausgebaut. Die Mechanik ist gut platziert: Sie ist zwar kein Dauerbrenner, taucht aber regelmäßig auf, wenn sie zum Charakter des Sets passt.

Wenn du neu im Spiel bist und dich noch einarbeiten musst, empfehle ich dir, mit unserem SpielanleitungMagic: The Gathering Leitfaden, bevor Sie sich eingehend mit Fahrzeugstrategien befassen.

Übernimm das Steuer

Verstehen, wie die Crew funktioniert MTG eröffnet eine völlig neue Dimension des Spielvergnügens. Fahrzeuge bieten einzigartige strategische Entscheidungen, die sorgfältige Planung belohnen. Du musst darauf achten, genügend Kreaturen für die Besatzung zu haben, ohne dich dabei schutzlos zu machen. Die Zeitfenster sorgen für eine weitere Ebene, auf der du dein Können unter Beweis stellen kannst.

Seit den Anfängen von Der Hubschrauber der Schmuggler Obwohl moderne Commander-Decks mit speziellen Fahrzeugkommandanten mittlerweile dominieren, hat sich die Besatzungsmechanik als fester Bestandteil des Spiels etabliert. Schnapp dir ein paar Fahrzeugkarten, probier verschiedene Besatzungsstrategien aus und finde heraus, wie sie sich in dein Lieblingsformat einfügen.

Häufig gestellte Fragen