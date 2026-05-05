Los 9 mejores auriculares abiertos de 2026: seguridad y comodidad

Encontrar los mejores auriculares abiertos consiste en encontrar el equilibrio entre la calidad del sonido y la necesidad de escuchar lo que ocurre a tu alrededor. Los auriculares abiertos se diferencian de los tradicionales en que no tapan el conducto auditivo; en su lugar, se colocan sobre la oreja, lo que permite que los sonidos del entorno, como el tráfico, las conversaciones o los sonidos de la naturaleza, se mezclen con la música. Esto garantiza una experiencia auditiva más segura para los corredores, los ciclistas y quienes se desplazan al trabajo.

Para elaborar esta guía completa, he investigado cuáles son los mejores auriculares abiertos que ofrece el mercado en 2026, y te voy a presentar las mejores opciones disponibles en este momento. Analizaremos modelos de gama alta, opciones económicas y dispositivos específicos para nadar o jugar.

Nuestras mejores recomendaciones de auriculares abiertos

Hay muchas opciones en el mercado, pero algunos de los mejores auriculares abiertos destacan de inmediato por su rendimiento y su relación calidad-precio. A continuación, te presento un breve resumen de mis tres recomendaciones principales antes de entrar en detalle.

Shokz OpenRun Pro 2 (2024) – Estos auriculares representan lo último en tecnología de oído abierto y cuentan con la revolucionaria tecnología DualPitch, que combina la conducción ósea con la conducción aérea para ofrecer un sonido de calidad audiófila sin perder en ningún momento la percepción del entorno. Soundcore V20i de Anker (2025) – Esta es la mejor opción para quienes buscan un producto asequible, ya que ofrece un rendimiento fiable y un ajuste cómodo sin tener que gastarse una fortuna. Las patillas ajustables y la impresionante autonomía de la batería lo convierten en una fantástica opción para iniciarse en la tecnología de auriculares abiertos. Shokz OpenMove (2024) – Diseñados específicamente para corredores y deportistas, estos auriculares de conducción ósea ofrecen un ajuste seguro, resistencia a las inclemencias meteorológicas y bandas reflectantes integradas para garantizar la seguridad durante los entrenamientos al amanecer y al atardecer.

Cada uno de estos modelos destaca por motivos distintos. Se trata de los mejores auriculares abiertos y cascos disponibles en diferentes rangos de precios y para distintos usos. Desde audio de alta gama hasta opciones asequibles para el día a día, la lista que figura a continuación cubre todas las necesidades. Sigue leyendo para ver el análisis detallado de cada opción de nuestra lista.

Los 9 mejores auriculares abiertos para estar atento a lo que ocurre a tu alrededor

A continuación te presentamos las reseñas detalladas de los mejores dispositivos de audio que te permiten mantenerte conectado con tu entorno. Cada modelo está pensado para un uso concreto, desde hacer ejercicio hasta los desplazamientos diarios o el uso diario en la oficina. Los he seleccionado teniendo en cuenta sus características, su comodidad y su capacidad para representar lo mejor de los auriculares abiertos disponibles actualmente en el mercado.

1. Shokz OpenRun Pro 2 [Los mejores auriculares abiertos en general]

Enebameter 10/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.3 Duración de la batería Hasta 12 horas Cancelación de ruido No (conducción ósea) Tamaño del controlador Conducción ósea de décima generación Peso 29 g (solo los auriculares) Características especiales Tecnología DualPitch, resistencia al agua IP55

The Shokz OpenRun Pro 2 representa la cumbre de tecnología de conducción ósea y se erige sin duda como el mejor modelo de auriculares abiertos en general. Lo que los distingue es Shokz«es revolucionario» Tecnología DualPitch, que combina la conducción ósea tradicional con un transductor de conducción aérea discreto. Este enfoque híbrido ofrece unos graves que rivalizan con los de los auriculares de botón cerrados, al tiempo que mantiene el canal auditivo completamente abierto.

Ofrecen un rendimiento excelente en todo tipo de situaciones, desde conferencias telefónicas hasta carreras por la montaña, y la calidad del sonido no deja de sorprender. Los 12 horas de autonomía lo que significa que aguantan incluso las jornadas laborales más largas. La montura de titanio resulta increíblemente segura y cómoda a la vez, y su clasificación IP55 le permite soportar el sudor y la lluvia ligera sin problemas.

Por qué lo elegimos Shokz OpenRun Pro 2 son, en general, los mejores auriculares de oído abierto, ya que superan todas las principales limitaciones de la conducción ósea tradicional. La tecnología DualPitch ofrece un sonido rico y con un amplio rango de frecuencias que rivaliza con el de los auriculares cerrados de gama alta, al tiempo que mantiene los oídos completamente abiertos.

La función de carga rápida te ofrece 2,5 horas de reproducción con solo 5 minutos de carga, ideal para esas sesiones de entrenamiento de última hora. Shokz También ha mejorado la matriz de micrófonos, lo que las hace ideales para llamadas y reuniones virtuales.

Ventajas Contras ✅ Revolucionaria tecnología de audio DualPitch ✅ Una duración de la batería excepcional de 12 horas ✅ Estructura ligera de titanio ✅ Resistencia al sudor y a la lluvia (IP55) ✅ Calidad de fabricación y comodidad de primera clase ❌ Precio elevado, pero justificado por la tecnología

Veredicto final: The Shokz OpenRun Pro 2 establece el estándar de referencia entre los mejores auriculares abiertos. Ofrece un sonido de calidad audiófila sin perder en ningún momento la percepción del entorno.

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2. Soundcore V20i de Anker [Los mejores auriculares abiertos económicos]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.4 Duración de la batería 8 horas (36 horas con la funda) Cancelación de ruido No Tamaño del controlador Altavoces de 16 mm Peso 76g Características especiales Ganchos ajustables para las orejas, luces LED

The Soundcore V20i de Anker demuestra que los mejores auriculares abiertos no siempre tienen por qué tener un precio elevado. Tenía mis dudas sobre la calidad de fabricación, dado el precio, pero Anclaofreció un producto de gran calidad. Los ganchos para las orejas son ajustables, lo cual es una gran ventaja. Para las personas con orejas un poco más grandes, la posibilidad de ajustar el ángulo les permitirá colocar los altavoces justo sobre el conducto auditivo y así obtener un mejor volumen.

En cuanto al sonido, son estupendos para lo que cuestan. Tienen altavoces de 16 mm que ofrecen un gran volumen. Aunque carecen de los graves profundos y resonantes de los modelos de gama alta, los medios y los agudos son nítidos. Esto los hace ideales para audiolibros o llamadas de voz.

Por qué lo elegimos Soundcore V20i ofrece una excelente relación calidad-precio. Las patillas ajustables se adaptan perfectamente a diferentes tamaños de oreja, y la aplicación complementaria te permite ajustar el perfil de sonido a tu gusto.

El diseño incluye algunas luces LED, que le dan un toque especial, aunque si las mantienes apagadas ahorrarás batería. La duración de la batería es impresionante, ya que aguanta todo un día de uso intermitente. Es una opción ideal si sientes curiosidad por la tecnología de auriculares abiertos, pero aún no estás listo para dar el paso y comprar un modelo de gama alta.

Ventajas Contras ✅ Los ganchos ajustables permiten un ajuste personalizado ✅ Precio muy asequible ✅ Batería de larga duración para el uso diario ✅ Buen volumen para uso en exteriores ✅ Ligero y cómodo ❌ El bajo es más ligero que los modelos de gama alta, pero está bien para lo que cuesta

Veredicto final: The Soundcore V20i es la opción ideal entre los mejores auriculares económicos para aquellos compradores que deseen descubrir la tecnología de auriculares abiertos. Ofrece un rendimiento fiable y comodidad sin el elevado coste de las marcas de gama alta, y compite con los mejores auriculares abiertos que cuestan el doble.

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3. Shokz OpenMove [Los mejores auriculares abiertos para practicar deporte y correr]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.1 Duración de la batería Hasta 6 horas Cancelación de ruido No Tamaño del controlador Conducción ósea de séptima generación Peso 29 g (solo los auriculares) Características especiales Clasificación IP55, bandas reflectantes

The Shokz OpenMove demuestra que los mejores auriculares de oído abierto para correr no tienen por qué ser carísimos. Estos auriculares de conducción ósea ofrecen todo lo que los corredores habituales necesitan: ajuste seguro, resistencia a la intemperie, y unseguridad–primero diseño. El bandas reflectantes Aumentan la visibilidad durante las carreras al amanecer y al atardecer, mientras que el diseño de oído abierto te permite oír claramente el tráfico que se aproxima.

Estos auriculares se mantienen perfectamente en su sitio gracias aCarreras de 10 km and sesiones de entrenamiento por intervalos de alta intensidad. La batería aguanta sin problemas sesiones de entrenamiento largas, y gracias a su diseño ligero, te olvidarás de que las llevas puestas tras el primer kilómetro. Su ajuste seguro no se desplaza ni rebota, ni siquiera durante los entrenamientos de alta intensidad.

Por qué lo elegimos The Shokz OpenMove obtiene las mejores valoraciones entre los corredores porque combina rendimiento, durabilidad y buena relación calidad-precio. Su diseño envolvente y seguro evita que se mueva o se desplace, mientras que la tecnología de conducción ósea te mantiene conectado con tu entorno para garantizar la máxima seguridad.

La clasificación IP55 resiste el sudor intenso y los chaparrones inesperados. Valoro especialmente los botones físicos, que funcionan de forma fiable incluso con las manos sudadas durante los entrenamientos intensos.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Ajuste seguro que no se mueve en absoluto mientras corres ✅ Bandas reflectantes de seguridad integradas ✅ Resistente al sudor y a la intemperie ✅ Controles físicos fiables ❌ La duración de la batería es menor que la de los modelos de gama alta, pero suficiente para la mayoría de los recorridos

Veredicto final: The Shokz OpenMove ofrece todo lo que los corredores necesitan en unos auriculares de running de oído abierto a un precio asequible.

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4. LOBKIN S35 [Los mejores auriculares abiertos para jugar]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.3 Duración de la batería 10 horas Cancelación de ruido Micrófono ENC Tamaño del controlador Drivers dinámicos de 16,2 mm Peso 35g Características especiales Micrófono desmontable, baja latencia, diseño ligero

Los auriculares tradicionales que cubren toda la oreja para jugar son muy populares, pero dan calor y hacen sudar al cabo de una hora. Los LOBKIN S35 ofrece una alternativa refrescante. El micrófono desmontable es una característica destacada, ya que te permite quitártelo para escuchar música de forma informal sin dejar de tenerlo a mano para las partidas multijugador. Es ideal para sesiones de juego informales donde no es necesaria una inmersión total, y combina bien con cualquiera de los los mejores auriculares para videojuegos si quieres opciones para diferentes situaciones.

Lo que más me impresionó fue el cómodo, diseño ligero que se mantienen en su sitio incluso durante largas sesiones de juego. Su peso de 35 g es lo suficientemente sólido como para garantizar la estabilidad, pero lo suficientemente ligero como para que te olvides de que los llevas puestos tras las primeras partidas. El diseño abierto te permite oír el timbre de la puerta, las llamadas telefónicas o a tus familiares sin dejar de estar inmerso en el juego.

Por qué lo elegimos The LOBKIN S35 resuelve los principales problemas de los auriculares para videojuegos: el sobrecalentamiento y el aislamiento. El micrófono desmontable aporta versatilidad, mientras que su diseño ligero garantiza la comodidad durante las largas sesiones de juego.

The conexión de baja latencia mantiene el audio sincronizado con la acción en pantalla, algo fundamental en los juegos competitivos, donde la sincronización es clave. La batería aguanta sin problemas sesiones de juego de todo un día, y gracias a la función de carga rápida nunca tendrás que esperar para jugar.

Ventajas Contras ✅ Micrófono desmontable para mayor versatilidad ✅ Su diseño ligero evita la fatiga ✅ Baja latencia para juegos competitivos ✅ Sonido nítido sin aislar los oídos ✅ Batería de larga duración para sesiones prolongadas ✅ Cómodo para llevarlo todo el día ❌ No es ideal para juegos FPS competitivos que requieran una localización de sonido milimétrica, pero es perfecto para partidas ocasionales y multijugador

Veredicto final: The LOBKIN S35 Es perfecto para los gamers que buscan comodidad y estar atentos a lo que ocurre a su alrededor. Se encuentra entre los mejores auriculares abiertos para sesiones de juego prolongadas sin los inconvenientes de los auriculares tradicionales.

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5. DEMICEA LibreFit Aurora 17 [Los mejores auriculares abiertos para correr por la noche]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.3 Duración de la batería 8 horas Cancelación de ruido No Tamaño del altavoz / Sonido un milímetro y medio Peso 7 g (por auricular) Características especiales Tira LED de seguridad, resistente al sudor

Los corredores nocturnos necesitan unos auriculares abiertos específicos para correr que den prioridad a la visibilidad, y los DEMICEA LibreFit Aurora 17 está diseñado precisamente para este tipo de situaciones. La característica más destacada es la iluminación de seguridad integrada. Los auriculares tienen un brillo característico lo que te hace más visible para los coches y otros corredores. Para cualquiera que suela salir a correr después del trabajo cuando ya ha anochecido, esa mayor visibilidad se nota mucho, lo que los convierte en uno de los mejores auriculares de oído abierto auriculares para correr.

El diseño del anzuelo Se ajustan perfectamente a la oreja, por lo que no se mueven cuando aceleras el paso. Su diseño abierto es fundamental para oír el tráfico que se aproxima, lo que te hace sentir mucho más seguro al llevarlos puestos en comparación con los auriculares cerrados.

Por qué lo elegimos Elegí elDEMICEA LibreFit Aurora 17 especialmente para las luces de seguridad. Aporta un nivel adicional de protección a los deportistas nocturnos que los auriculares normales simplemente no ofrecen.

El sonido es enérgico, con un enfoque en la música de ritmo rápido para que no pares de moverte. Además, resistente al sudor, que se mantiene en su sitio incluso durante una carrera nocturna en condiciones de humedad. Se conectan rápidamente al teléfono y se mantienen conectados incluso cuando llevas el teléfono en un cinturón.

Ventajas Contras ✅ Las luces integradas mejoran la visibilidad nocturna ✅ Ajuste seguro que no se suelta ✅ Diseño resistente al sudor, ideal para hacer ejercicio ✅ Buena percepción de la situación en el tráfico ✅ Perfil de sonido nítido y enérgico ❌ Las luces agotan la batería un poco más rápido, aunque aún así dura toda la carrera

Veredicto final: The DEMICEA LibreFit Aurora 17 es la mejor opción para quienes corren por la noche. Combina mensajes de audio motivadores con elementos visuales esenciales para la seguridad.

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6. Cleer ARC 3 [Los mejores auriculares abiertos con sonido Dolby Atmos]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.4 Duración de la batería Hasta 50 horas Cancelación de ruido No Tamaño del altavoz / Sonido Drivers dinámicos de 16,2 mm Peso 12 g (por auricular) Características especiales Dolby Atmos, conexión multipunto

Continuando con nuestra búsqueda de los mejores auriculares abiertos, el Cleer ARC 3 está dirigido a los amantes del cine y la música. Lleva el audio «open-ear» a un nivel cinematográfico. Si estás buscando el los mejores auriculares Si quieres ver películas en una tableta o un portátil sin molestar a los demás, son increíbles. Son compatibles con Dolby Atmos, lo que crea un efecto de audio espacial. En lugar de que el sonido parezca provenir únicamente de los oídos izquierdo y derecho, da la sensación de que se produce a tu alrededor.

Los probé con algunos tráilers de películas de acción y la separación del sonido fue impresionante. Los altavoces de 16,2 mm son potentes. El diseño cuenta con una bisagra flexible que se ajusta cómodamente sobre la oreja. Dan una sensación de mayor calidad que muchos modelos de plástico de la competencia. Otra característica interesante es el estuche: tiene una luz ultravioleta que desinfecta los auriculares cuando los colocas en la base.

Por qué lo elegimos Cleer ARC 3 destaca por sus prestaciones de audio cinematográfico. La compatibilidad con Dolby Atmos ofrece una experiencia de sonido envolvente ideal para películas y series, mientras que el estuche con desinfección UV aporta una función de higiene de primera calidad que no encontrarás en ningún otro sitio.

También admiten gestos con la cabeza, lo que te permite asentir o negar con la cabeza para responder a las llamadas. Me pareció un poco futurista, aunque yo seguí utilizando principalmente los controles táctiles. Lo que realmente destaca es la calidad del sonido, lo que los hace perfectos para disfrutar de contenidos multimedia.

Ventajas Contras ✅ El audio espacial ofrece un sonido envolvente ✅ Fabricación de alta calidad con bisagra flexible ✅ El estuche con desinfección UV mantiene los auriculares limpios ✅ Sonido potente y voces nítidas ✅ Controles por gestos con la cabeza sin necesidad de usar las manos ❌ La carcasa es un poco más voluminosa de lo habitual, pero la limpieza con rayos UV merece la pena

Veredicto final: The Cleer ARC 3 es la mejor opción para los amantes del cine y los audiófilos. Ofrece una experiencia de sonido envolvente en un formato de oído abierto.

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7. nwm ONE [Los mejores auriculares abiertos con estilo]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.3 Duración de la batería 20 horas Cancelación de ruido PSZ (Zona de sonido personalizada) Tamaño del controlador Altavoz de 2 vías de 12 mm / 35 mm Peso 185 g Características especiales Diseño minimalista, prevención de fugas

The nwm ONE Son unos auriculares abiertos que parecen sacados de una galería de arte. Se alejan del diseño con gancho para la oreja y se asemejan más a una versión ultraligera de los mejores auriculares de viaje. El diseño es elegante y moderno, que resulta atractivo para quienes se preocupan por la estética. Las llevé puestas por la ciudad y, sin duda, llamaron la atención.

La tecnología que se utiliza aquí es fascinante. Utilizan un Zona de sonido personalizada tecnología para minimizar la fuga de sonido. Esto es muy importante para quienes trabajan en oficinas. Podrías escuchar música a un volumen razonable y la persona del cubículo de al lado no oiría nada, gracias a su impresionante diseño.

Por qué lo elegimos Elegí los nwm ONE por su impresionante diseño y su control de fugas. Esto demuestra que los auriculares abiertos pueden ser lo suficientemente elegantes como para usarlos en entornos profesionales.

La comodidad es de primera categoría, ya que las almohadillas se ajustan suavemente alrededor de la oreja sin ejercer presión. Ofrece la ventilación de los auriculares abiertos junto con la estabilidad de una diadema. El sonido es nítido, ideal para jazz, música clásica o música acústica. Se trata de un dispositivo sofisticado para el urbanita moderno.

Ventajas Contras ✅ Estética bonita y moderna ✅ Tecnología excelente para evitar fugas de sonido ✅ Muy cómodo para llevarlo puesto durante mucho tiempo ✅ Sonido nítido y de alta fidelidad ✅ El diseño único de la diadema garantiza la estabilidad ❌ No es plegable, aunque es muy ligero de llevar

Veredicto final: Los usuarios que se preocupan por el estilo y buscan los mejores auriculares abiertos deberían plantearse sin duda los nwm ONE. Ofrece un aspecto elegante y una escucha privada en un diseño abierto.

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8. Raycon: conducción ósea [Los mejores auriculares de conducción ósea de oído abierto]

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.3 Duración de la batería 13 horas Cancelación de ruido No Tamaño del controlador Dieciséis milímetros Peso ciento cincuenta gramos Características especiales Resistente al agua (IP68), diseño acústico abierto

En lo que respecta al rendimiento deportivo puro, el Raycon: conducción ósea Estos auriculares son una pasada. A diferencia de los modelos de conducción de aire, estos utilizan las vibraciones en los pómulos para transmitir el sonido al oído interno. Así, los oídos quedan totalmente libres. Me pareció que esto era lo la opción más segura para ir en bicicleta en carreteras con mucho tráfico. Se oye perfectamente cada bocina y cada sirena.

Son resistentes y cuentan con la clasificación IP68, lo que significa que soportan sin problemas el polvo y la lluvia intensa, algo que sin duda agradecerán los deportistas que buscan auriculares abiertos para correr. Puedes llevarlos a correr por un sendero embarrado y se mantendrán en su sitio todo el tiempo gracias a la correa de titanio que se ajusta alrededor de la parte posterior de la cabeza. Proporciona una sujeción firme pero no molesta, lo que demuestra por qué es uno de los mejores auriculares de conducción ósea de oído abierto.

Por qué lo elegimos Raycon: conducción ósea es la mejor opción sin lugar a dudas para los deportistas exigentes que dan prioridad a la seguridad. Su resistencia al agua (IP68) y su estructura de titanio los hacen prácticamente indestructibles, mientras que la tecnología de conducción ósea te permite mantener los oídos completamente libres para estar atento al tráfico.

La calidad del sonido es la habitual: destaca en los medios y es más discreta en los graves. Sin embargo, para las listas de reproducción de entrenamiento, el volumen es más que suficiente. Se encuentran entre los los mejores auriculares para hacer ejercicio porque son prácticamente indestructibles y resistentes al sudor.

Ventajas Contras ✅ Las orejas permanecen completamente abiertas por motivos de seguridad ✅ Diseño resistente e impermeable ✅ Ajuste seguro: nunca se sale ✅ Ideal para montar en bici y correr ✅ Botones físicos fáciles de usar ❌ La vibración puede resultar un poco molesta al máximo volumen, pero uno se acostumbra enseguida

Veredicto final: The Raycon: conducción ósea es la elección de los deportistas. Da prioridad a la resistencia y a la percepción del entorno por encima de todo.

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9. H2O Audio TRI 2 [Los mejores auriculares abiertos para nadar]

Enebameter 7/10

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Especificaciones Detalles Conectividad Bluetooth 5.3 Duración de la batería 8,5 horas Cancelación de ruido No Sonido Sonido cristalino Peso 32g Características especiales 100 % resistente al agua (IPX8), con 8 GB de memoria integrada

Los nadadores siempre buscan auriculares de conducción ósea impermeables y con los oídos al aire para usar en la piscina, ya que el Bluetooth no funciona bien bajo el agua. Los H2O Audio TRI 2 resuelve esto incluyendo memoria interna para MP3. Puedes cargar tus canciones directamente en los auriculares. Solo tienes que cargar unos cuantos álbumes, meterte en la piscina y disfrutar de tu sesión de natación. La conducción ósea funciona aún mejor bajo el agua, ya que el agua transmite el sonido de forma eficaz.

Estos sontotalmente impermeable con clasificación IPX8. Se sujetan firmemente a las gafas de natación, por lo que no se mueven ni se caen al dar la vuelta en la pared. Aunque están pensados para el agua, también funcionan perfectamente para correr, igual que los auriculares con diadema o otros modelos deportivos.

Por qué lo elegimos Elegí elH2O Audio TRI 2 gracias a su compatibilidad con MP3. Es la única forma fiable de escuchar audio de alta calidad mientras se está completamente sumergido en una piscina.

Los controles son fáciles de usar con el tacto, incluso con las manos mojadas. La posibilidad de cambiar entre Bluetooth (para tierra) y modo Memoria (para agua) lo que los hace muy versátiles. Si eres triatleta o nadador de piscina, este dispositivo cambia por completo las reglas del juego.

Ventajas Contras ✅ Totalmente resistente al agua, apto para nadar ✅ Memoria interna para escuchar música sin necesidad del teléfono ✅ Se fija de forma segura a las gafas de natación ✅ La conducción ósea suena genial bajo el agua ✅ Versátil tanto para deportes terrestres como acuáticos ❌ Gestionar archivos MP3 es algo anticuado, pero necesario para el audio submarino

Veredicto final: The H2O Audio TRI 2 es imprescindible para los nadadores. Es la mejor forma de llevar tu música a la piscina de forma segura.

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Cómo elegir los mejores auriculares abiertos

Con tantos auriculares abiertos inundando el mercado, encontrar los que mejor se adapten a tu estilo de vida puede resultar abrumador. La tecnología ha evolucionado rápidamente, ofreciendo desde modelos básicos de conducción ósea hasta los mejores auriculares abiertos de gama alta con funciones de audio espacial.

Tanto si buscas unos auriculares abiertos para correr, para desplazarte con seguridad por calles concurridas o simplemente para estar atento a lo que te rodea mientras disfrutas de la música, la elección adecuada depende de que comprendas las diferencias clave entre diseño, rendimiento, ycaracterísticas. Esta guía de compra analiza los factores esenciales que distinguen a unos auriculares abiertos excepcionales de las alternativas mediocres, ayudándote a tomar una decisión informada que se adapte a tus necesidades específicas y a tu presupuesto.

Elige el diseño de oído abierto adecuado

Los mejores auriculares abiertos de 2026 se dividen en tres categorías principales de diseño, cada una con sus propias ventajas:

Tecnología de conducción ósea: Auriculares de conducción ósea de oído abierto como elShokz OpenRun Pro 2 utilizan las vibraciones a través de los pómulos para transmitir el sonido. Este diseño ofrece una percepción máxima del entorno, lo que los convierte en los auriculares de oído abierto más seguros para corriendo and ciclismo . Los oídos quedan totalmente libres, lo que te permite oír con claridad el tráfico, las conversaciones y los sonidos de aviso.

como elShokz OpenRun Pro 2 utilizan las vibraciones a través de los pómulos para transmitir el sonido. Este diseño ofrece una percepción máxima del entorno, lo que los convierte en los auriculares de oído abierto más seguros para and . Los oídos quedan totalmente libres, lo que te permite oír con claridad el tráfico, las conversaciones y los sonidos de aviso. Diseños de conducción de aire/ajuste abierto: Modelos como el Soundcore V20i utilizan pequeños altavoces situados cerca del conducto auditivo. Por lo general, ofrecen una calidad de sonido superior, con graves más potentes y voces más nítidas en comparación con los sistemas tradicionales de conducción ósea. Son ideales para para uso en la oficina , desplazamientos diarios , y en situaciones en las que la fidelidad del sonido es lo más importante.

Modelos como el Soundcore V20i utilizan pequeños altavoces situados cerca del conducto auditivo. Por lo general, ofrecen una calidad de sonido superior, con graves más potentes y voces más nítidas en comparación con los sistemas tradicionales de conducción ósea. Son ideales para , , y en situaciones en las que la fidelidad del sonido es lo más importante. Diseños con gancho para la oreja: Productos como el DEMICEA LibreFit Aurora 17 combinan los transductores tradicionales con ganchos flexibles que se colocan sobre las orejas. Este diseño híbrido logra un equilibrio entre la calidad del sonido y la estabilidad, lo que los convierte en unos de los mejores auriculares abiertos para uso activo.

Ten en cuenta la calidad del sonido

La calidad del sonido varía considerablemente entre los auriculares abiertos. Auriculares de conducción ósea de oído abierto tradicionalmente hacen hincapié en los medios y los agudos, en detrimento de la respuesta de graves. Sin embargo, los modelos más recientes, como el Shokz OpenRun Pro 2 utilizan la revolucionaria tecnología DualPitch para superar esta limitación, ofreciendo unos graves que rivalizan con los de los auriculares de tipo cerrado.

Modelos de conducción aérea Por lo general, ofrecen un sonido equilibrado en todas las frecuencias. A la hora de elegir los mejores auriculares abiertos para escuchar música, piensa si te importa más la respuesta de graves, la claridad de las voces o la amplitud del sonido en general. Los audiófilos deberían buscar modelos con tecnología avanzada de altavoces y compatibilidad con audio espacial, como Dolby Atmos.

Evalúa la comodidad, el ajuste y la estabilidad

Los mejores auriculares abiertos ofrecen una comodidad natural, sin provocar nunca puntos de presión ni fatiga. Modelos de conducción ósea distribuyen el peso por todo el cráneo, mientras que diseños con gancho para la oreja funcionan gracias a una fijación segura sin necesidad de aplicar fuerza de sujeción.

En el caso de los auriculares para correr de tipo abierto, la estabilidad durante el movimiento es fundamental. Busca monturas de titanio or materiales flexibles que mantienen la posición durante la actividad intensa. Pesoeso también importa; los modelos más ligeros, de menos de 30 g, resultan más cómodos cuando se llevan puestos durante mucho tiempo. Los componentes ajustables permiten adaptarse a diferentes tamaños de cabeza y formas de oreja.

Comprueba la duración y la resistencia de la batería

El rendimiento de la batería es lo que distingue a los mejores auriculares abiertos de gama alta de las alternativas económicas. La mayoría de los modelos de calidad ofrecen De 6 a 12 horas de reproducción continua, y los estuches de carga amplían la autonomía total hastaMás de 20 horas.

Los auriculares abiertos para correr deben ofrecer una protección resistente a las inclemencias del tiempo. Busca modelos con clasificación IP55 o superior, capaces de soportar el sudor, la lluvia y el polvo. Los nadadores necesitan modelos resistentes al agua con clasificación IP68 y capacidad para almacenar archivos MP3, ya que el Bluetooth no funciona bajo el agua. Ten en cuenta los materiales de fabricación; las estructuras de titanio ofrecen una durabilidad superior en comparación con las de plástico.

Evaluar la conectividad y los controles

Los mejores auriculares abiertos ofrecen un sonido fiable Conectividad Bluetooth 5.0+ con emparejamiento rápido y conexiones estables. La conectividad multipunto te permite cambiar fácilmente de un dispositivo a otro, algo esencial para quienes teletrabajan.

La ubicación de los controles es importante durante el uso activo. Los auriculares para correr de tipo abierto deben tener botones de fácil acceso que funcionen incluso con las manos sudadas. Los controles táctiles tienen un aspecto elegante, pero pueden resultar problemáticos durante el entrenamiento. La integración del asistente de voz aporta mayor comodidad al permitir el manejo sin necesidad de usar las manos.

Los mejores auriculares abiertos para ti dependen de cómo sopeses estos factores en función de tus necesidades concretas y de tu presupuesto.

Mi opinión general sobre los mejores auriculares abiertos

Si acabas de empezar a buscar los mejores auriculares abiertos, el mercado puede parecer abrumador. Hay tantas opciones que elegir los mejores auriculares abiertos resulta muy complicado. Esto es lo que te sugiero:

Para el oyente habitual: Shokz OpenRun Pro 2. La revolucionaria tecnología DualPitch ofrece un sonido de calidad audiófila sin perder la percepción del entorno, lo que la hace ideal para el trabajo, los desplazamientos y el uso diario.

Shokz OpenRun Pro 2. La revolucionaria tecnología DualPitch ofrece un sonido de calidad audiófila sin perder la percepción del entorno, lo que la hace ideal para el trabajo, los desplazamientos y el uso diario. Para los que buscan gangas: Soundcore V20i. Una fantástica opción para iniciarse en la tecnología de auriculares abiertos, que te ofrece el 90 % de las funciones por una fracción del precio.

Soundcore V20i. Una fantástica opción para iniciarse en la tecnología de auriculares abiertos, que te ofrece el 90 % de las funciones por una fracción del precio. Para el nadador: H2O Audio TRI 2. Es la única opción lógica gracias a su memoria MP3 resistente al agua.

H2O Audio TRI 2. Es la única opción lógica gracias a su memoria MP3 resistente al agua. Para el corredor: DEMICEA LibreFit Aurora 17. La iluminación de seguridad integrada en estos auriculares abiertos te permite correr con seguridad, ya que te hace visible para los demás.

Los nueve modelos que figuran en esta lista representan los mejores auriculares abiertos que ofrece el año 2026 para diferentes estilos de vida y necesidades. Elijas el que elijas, tus oídos te agradecerán el respiro de la presión y estarás más seguro al mantenerte al tanto de lo que ocurre a tu alrededor.

Preguntas frecuentes