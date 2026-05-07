Los mejores portátiles para trabajar desde casa son aquellos que te facilitan el día a día. Ya sabes: sin retrasos durante las reuniones, sin que se agote la batería a mitad de un proyecto y sin fatiga visual tras pasar horas delante de la pantalla.

Con tantas opciones disponibles, encontrar el equilibrio perfecto entre potencia, comodidad y portabilidad puede resultar complicado. Ahí es donde entra en juego esta guía. Hemos recopilado las mejores opciones para cada tipo de teletrabajador, para que puedas evitar las conjeturas y hacerte con un portátil que realmente haga que trabajar desde casa sea una experiencia agradable.

Nuestra selección de los mejores portátiles para facilitar el teletrabajo

Elegir el mejor portátil para trabajar desde casa en 2025 implica encontrar el equilibrio entre potencia, fiabilidad y comodidad. Con tantos modelos nuevos que salen al mercado, es recomendable empezar por algunas opciones contrastadas que ofrezcan un gran rendimiento y una excelente relación calidad-precio. A continuación, te presentamos tres opciones destacadas que hacen que el teletrabajo sea más fácil, más rápido y mucho más agradable.

Ordenador portátil BLUEING – Un dispositivo equilibrado para el día a día que ofrece una potencia de procesamiento fiable, una multitarea fluida y un diseño ligero que se adapta perfectamente a cualquier oficina en casa. Ordenador portátil UOWAMOU IPS-FHD – Sus nítidas imágenes, su gran velocidad y su impresionante portabilidad lo convierten en una opción ideal para los usuarios que buscan rendimiento sobre la marcha sin gastarse una fortuna. Zrasu Portátil – Gracias a su batería de larga duración y a su rápido rendimiento, este portátil te permite realizar tareas de trabajo, asistir a reuniones y ver contenidos en streaming sin problemas durante todo el día.

Cada uno de estos modelos destaca como uno de los principales candidatos al título de mejor portátil de 2025, ya que ofrece la combinación perfecta de velocidad, diseño y resistencia. Desde ultrabooks compactos hasta modelos versátiles y fiables, son opciones ideales para cualquiera que busque el mejor portátil para uso doméstico.

A continuación, analizaremos más detenidamente el resto de nuestras recomendaciones y veremos qué las convierte en excelentes aliadas para el teletrabajo, incluyendo opciones que se consideran los mejores portátiles para empresas.

Los 13 mejores portátiles para el teletrabajo que se adaptan a tus necesidades

Encontrar la configuración adecuada puede marcar la diferencia cuando se trabaja a distancia. Estos buenos portátiles para el trabajo ofrecen el equilibrio ideal entre velocidad, comodidad y fiabilidad.

En esta sección, analizaremos los mejores portátiles para trabajar desde casa, diseñados para garantizar un flujo de trabajo fluido y mantener la concentración.

1. Ordenador portátil BLUEING [Equipa tu oficina en casa]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N5095 (4 núcleos, hasta 2,90 GHz) GPU Gráficos Intel UHD integrados (frecuencia base de 450 MHz) RAM 16 GB de LPDDR4 Pantalla 15,6″ Full HD (1920 × 1080) IPS Almacenamiento SSD NVMe de 512 GB (ampliable hasta 2 TB) Batería N/A Peso 1,60 kg

Si estás buscando un portátil que te permite hacer frente al ajetreo del teletrabajo y te ofrece flexibilidad para jugar de vez en cuando, elAZULADO ofrece el equilibrio perfecto. El procesador Intel Celeron N5095 de cuatro núcleos ejecuta Word, Excel, las videollamadas de Zoom y múltiples pestañas del navegador sin problemas, lo que lo convierte en uno de los los mejores portátiles de 2025 para uso doméstico y informal.

Pantalla Full HD de 15,6 pulgadas mantiene la calidad de los documentos y las videoconferencias, y se conecta fácilmente a un monitor y un teclado externos para crear una configuración de doble pantalla.

La portabilidad es otra ventaja: con un peso de unos 1,6 kg y lo suficientemente delgado como para meterlo en un bolso, es fácil cambiar de habitación o trabajar mientras te desplazas. La combinación de 16 GB de RAM y un SSD NVMe de 512 GB resulta generosa para este rango de precios, y el SSD se puede ampliar más adelante si aumentan las necesidades de almacenamiento.

Extras como el teclado retroiluminado y lector de huellas dactilares Ofrece una sensación de alta gama y está pensado para los gamers sin complicar demasiado la experiencia. No sustituye a un equipo de gaming de gama alta, por lo que los títulos AAA o la edición de vídeo en 4K quedan fuera de su alcance, y la cámara web de 0,3 MP es básica, pero funcional para las videollamadas.

Para el fin al que está destinado —una solución informática para la oficina en casa asequible, fiable y portátil, con posibilidades de ampliación— te ofrece todo lo que necesitas.

Ventajas Contras ✅Una potente combinación de RAM y SSD para una multitarea fluida y arranques rápidos. ✅La pantalla Full HD ofrece una imagen nítida, ideal para trabajar o celebrar reuniones. ✅El almacenamiento ampliable ofrece una flexibilidad preparada para el futuro. ✅El teclado retroiluminado y el lector de huellas dactilares lo hacen más cómodo y seguro. ✅El puerto USB-C (con carga PD) y la salida HDMI permiten configurar sistemas domésticos con dos pantallas.

❌No se especifica la duración de la batería, por lo que quizá te convenga tener en cuenta que tendrás que enchufarlo si vas a utilizarlo durante mucho tiempo.

Mi veredicto:The AZULADO es un portátil ligero y para el día a día que se adapta perfectamente al trabajo, las videollamadas y las configuraciones de doble pantalla sin dejar el bolsillo tiritando, lo que lo convierte en una opción inteligente para los gamers que trabajan desde casa y buscan un un buen portátil para juegoscon un presupuesto ajustado.

2. UOWAMOU IPS-FHD-Portátil [Pantalla de alta productividad]

Especificaciones Detalles CPU Intel Pentium Dual Core 6500Y (3,40 GHz) GPU Gráficos Intel UHD integrados RAM 32 GB Pantalla Pantalla IPS Full HD (1920 × 1080) de 15,6 pulgadas con biseles estrechos Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Autonomía estimada: entre 5 y 8 horas en condiciones normales de uso Peso ~2,15 kg

The UOWAMOU IPS-FHD Este portátil gestiona con facilidad las tareas de la oficina en casa y garantiza un flujo de trabajo fluido. Con 32 GB de RAM y un SSD de 512 GB, la multitarea resulta muy sencilla, ya sea con aplicaciones de oficina, videollamadas o múltiples pestañas del navegador.

Gracias a su procesador Intel 6500Y, este fiable ordenador portátil se ha ganado un lugar como el mejor portátil para programar, capaz incluso de ejecutar máquinas virtuales ligeras al mismo tiempo que se realizan proyectos de programación y tareas básicas.

La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas ofrece una calidad de imagen impresionante, con texto nítido y colores equilibrados, y su acabado mate reduce los reflejos durante las largas jornadas de trabajo. Ligero y delgado, es fácil de trasladar por toda la casa o instalar en diferentes habitaciones, lo que te permite disfrutar de una configuración flexible de tu oficina en casa.

La conectividad es sencilla y versátil. Los múltiples puertos USB, la salida HDMI y la ranura para tarjetas microSD te permiten conectar un monitor externo, un teclado o un ratón para crear una configuración de doble pantalla. El Wi-Fi 5 y el Bluetooth 5.0 garantizan videollamadas y colaboración en línea fiable. El SSD ampliable garantiza la compatibilidad con futuras actualizaciones, lo que te permite ampliar el almacenamiento si tus archivos crecen.

Cada detalle hace que este portátil resulte fiable y práctico para el día a día del teletrabajo, desde un rendimiento ágil hasta opciones de configuración flexibles. Para los aficionados al rendimiento sólido y al diseño intuitivo que se encuentra en un Los mejores portátiles ASUS, elUOWAMOU IPS-FHDda en el clavo.

Ventajas Contras ✅Una gran cantidad de memoria RAM hace que cambiar entre aplicaciones y pestañas del navegador sea muy fluido. ✅La pantalla Full HD con biseles estrechos permite aprovechar al máximo el espacio de la pantalla. ✅Buena selección de puertos y conexión WiFi/BT para conectar monitores externos o equipos. ✅La posibilidad de ampliar el almacenamiento y la memoria RAM alarga la vida útil del equipo. ✅Una mayor capacidad de almacenamiento (512 GB) significa menos preocupaciones por el espacio para archivos y aplicaciones. ❌Es un poco más pesado que los modelos ultraligeros, por lo que requiere un poco más de esfuerzo al trasladarlo de una habitación a otra.

Mi veredicto:The Ordenador portátil UOWAMOU IPS-FHD es una opción ligera, rápida y versátil para las oficinas en casa, que permite que el trabajo fluya con fluidez y eficiencia.

3. Zrasu Portátil [Portátil ligero para trabajar de forma eficiente a distancia]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N4020 (doble núcleo, hasta ~2,6 GHz) GPU Gráficos Intel UHD integrados RAM 8 GB de LPDDR4 Pantalla 14″ Full HD (1920 × 1080) IPS Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Se estima una autonomía de entre 4 y 6 horas Peso 1,70 kg

The Zrasuun ordenador portátil es ununa opción básica ideal para cualquiera que quiera montar una oficina en casa con un presupuesto ajustado. Cuenta con una pantalla IPS Full HD de 1920 × 1080, 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB para realizar múltiples tareas con fluidez, ya sea con el correo electrónico, documentos o videoconferencias. Con Windows 11 Pro como sistema operativo, los tiempos de arranque son rápidos y cambiar de una aplicación a otra resulta muy sencillo, sobre todo si se combina con un VPN segura and interruptor de emergencia para VPN para proteger los datos de trabajo en línea.

Su diseño compacto es otra ventaja. Con un peso de unos 1,70 kg, es un portátil fácil de transportar y de guardar cuando no se utiliza, ideal para escritorios pequeños o espacios compartidos. Además, cuenta con varios puertos, entre los que se incluyen HDMI, USB 3.2, USB 2.0, microSD y RJ45 (Gigabit Ethernet), por lo que resulta muy sencillo conectar un segundo monitor, un teclado o un ratón para crear una configuración de doble pantalla.

La conectividad también es fiable, ya que el Wi-Fi 5 de doble banda y el Bluetooth 5.0 garantizan la estabilidad de las videollamadas y la colaboración en línea. El SSD se puede ampliar por el usuario, lo que te permite ampliar fácilmente la capacidad de almacenamiento si tus archivos o tu biblioteca multimedia crecen.

Todo esto se suma para hacer que el Zrasu resulta práctico y flexible para el uso diario en la oficina en casa: una opción muy a tener en cuenta para el el mejor ordenador portátil para estudiantes de secundaria Busco fiabilidad sin florituras.

El procesador Intel Celeron N4020 ofrece un funcionamiento sencillo y eficiente. Aunque no está pensado para cargas de trabajo intensas, Es más que suficiente para tareas de productividad habituales, multitarea ligera y reuniones remotas frecuentes.

Si te gusta el rendimiento fiable y el diseño sencillo que suelen caracterizar a los las mejores portátiles de Lenovo, elZrasuofrece ununa experiencia similar a un precio asequible. La duración de la batería ronda las cuatro horas en condiciones de uso normal, por lo que es fácil organizar tus sesiones de trabajo de modo que puedas enchufarlo cuando sea necesario.

Ventajas Contras ✅Su chasis compacto y ligero facilita su desplazamiento por toda la casa. ✅La pantalla Full HD ofrece una mayor nitidez para documentos, videollamadas y la realización de varias tareas a la vez. ✅El generoso SSD de 512 GB ofrece un amplio espacio de almacenamiento para archivos y archivos multimedia. ✅Los puertos Gigabit Ethernet, HDMI y USB permiten conectar un monitor externo y establecer conexiones por cable. ✅El panel de almacenamiento ampliable ofrece flexibilidad para el futuro. ✅El WiFi 5 y el Bluetooth 5.0 garantizan una buena conectividad para el teletrabajo. ❌La duración de la batería es modesta en comparación con los modelos de gama alta; es posible que tengas que estar cerca de un cargador.

Mi veredicto:The Zrasu es una opción compacta, eficaz y asequible para trabajar desde casa, que ofrece un rendimiento fluido en el día a día, una fácil configuración de doble pantalla y posibilidades de ampliación que la convierten en un portátil fiable para cualquier rutina de trabajo a distancia.

4. Ordenadores portátiles XYPLOXZ [Portátil elegante y eficiente para la oficina en casa]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N5095 (4 núcleos, hasta ~2,9 GHz) GPU Gráficos Intel UHD integrados RAM 8 GB de DDR4 Pantalla 15,6″ Full HD (1920 × 1080) IPS Almacenamiento SSD de 512 GB (o 256 GB en la versión básica) Batería Según pruebas en condiciones reales, la autonomía es de entre 3 y 5 horas Peso ~2,17 kg

The XYPLOXZ Este portátil ofrece ese equilibrio perfecto entre precio asequible y funcionalidad que buscan los teletrabajadores.

Equipado con un procesador Intel N5095 de cuatro núcleos (hasta ~2,9 GHz), 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB, Este portátil ejecuta tareas habituales como documentos, hojas de cálculo, pestañas del navegador y videollamadas con total facilidad. Es una opción práctica para cualquiera que busque el el mejor ordenador portátil para estudiantes de ingeniería que necesitan un rendimiento fiable sin salirse del presupuesto.

La pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas te ofrece espacio suficiente para organizar las ventanas y mantener tu productividad, y el El teclado retroiluminado y el lector de huellas dactilares aportan comodidad y practicidad mientras te enfrentas a las tareas diarias.

Si te gusta el construcción robusta y conectividad fiablede unLos mejores portátiles Dell, elXYPLOXZ ofrece una experiencia similar. Funciona a la perfección en un sistema operativo estable e incluye puertos USB 3.0, salida HDMI y una ranura microSD para configuraciones externas rápidas. Su diseño compacto (aprox. 2 kg / 35,5 × 24,1 cm) permite trasladarlo fácilmente o guardarlo sin ocupar espacio en el escritorio.

La duración de la batería ronda las 3-5 horas en condiciones normales de uso, por lo que te conviene tener el cargador a mano durante las sesiones más intensas. Las piezas de recambio y las opciones de actualización también parecen razonables, lo que se traduce en un menor coste total de propiedad en comparación con muchos ultrabooks.

Ventajas Contras ✅La pantalla más grande, de 15,6 pulgadas, ofrece más espacio de trabajo para documentos y la multitarea. ✅El teclado retroiluminado y el lector de huellas dactilares aportan comodidad y seguridad. ✅La pantalla IPS Full HD con biseles estrechos amplía el área de visualización sin aumentar demasiado el tamaño. ✅La opción de 8 GB de RAM facilita la multitarea. ✅Buena variedad de puertos para conectar accesorios externos y monitores. ✅Rendimiento equilibrado para las tareas diarias de oficina a un precio asequible. ❌La duración de la batería es menor que la de los ultrabooks de gama alta, así que planifica el tiempo de recarga en consecuencia.

Mi veredicto:The XYPLOXZ Este portátil es un modelo versátil y sólido para trabajar desde casa: cuenta con un teclado cómodo, un rendimiento fiable, buena conectividad y la flexibilidad suficiente para adaptarse a tus necesidades, todo ello sin alcanzar un precio elevado.

5. VIGSENUP [Portátil compacto ideal para la oficina y el estudio]

Especificaciones Detalles CPU Intel N95 de cuatro núcleos a 3,4 GHz GPU Integrado RAM 12 GB de DDR5 Pantalla 15,6″ Full HD (1920×1080) IPS Almacenamiento SSD de 1 TB Batería Incluye una batería de 12 V Peso 2,21 kg

The VIGSENUP el portátil ofrece una combinación eficaz de funciones de productividad y facilidad de uso lo que lo convierte en una opción inteligente para trabajar desde casa. Con 12 GB de RAM LPDDR5 y un SSD de 1 TB, el rendimiento sigue siendo ágil, incluso cuando los días de trabajo con muchos documentos y la sobrecarga de pestañas del navegador no llegan a bloquear el sistema.

La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas, combinada con un acabado mate, ayuda a reducir los reflejos y mantiene los ojos frescos durante las sesiones prolongadas en una habitación luminosa, un detalle que lo convierte en uno de los los mejores portátiles para estudiantes que estudian durante horas o trabajan en espacios compartidos.

Trasladar la máquina de una habitación a otra es muy sencillo gracias a su diseño relativamente ligero y tamaño compacto (35,6 × 23,3 cm), lo que facilita guardarlo al final del día.

La conectividad también es excelente: cuenta con USB-C PD, HDMI, ranura para tarjetas TF, toma de auriculares y un lector de huellas dactilares. Estos puertos te permiten conectar varios dispositivos periféricos sin rodeos cuando quieras mejorar tu equipo.

Una pequeña observación: aunque la cámara web y el micrófono dan buen resultado en las videollamadas, si realizas retransmisiones en directo de gran envergadura o utilizas configuraciones de vídeo profesionales, es posible que te encuentres con algunas limitaciones. Por otro lado, el SSD, que se puede ampliar fácilmente, y las amplias especificaciones básicas hacen que Da la sensación de que este equipo está a la altura de las crecientes exigencias del teletrabajo.

Ventajas Contras ✅El SSD de 1 TB ofrece un amplio espacio para aplicaciones y archivos ✅Los 12 GB de RAM permiten realizar varias tareas a la vez con fluidez ✅La amplia pantalla Full HD mejora la visibilidad del espacio de trabajo ✅Incluye USB-C y HDMI para una conectividad flexible ✅El lector de huellas dactilares ofrece un acceso rápido y seguro ✅La bisagra de 170° permite disfrutar de ángulos de visión cómodos ❌No se especifica la duración de la batería, por lo que es probable que sea una autonomía normal

Mi veredicto:The VIGSENUP El portátil es una opción fiable y versátil para el teletrabajo: lo suficientemente ligero como para llevarlo a cualquier parte, lo suficientemente potente como para realizar varias tareas a la vez y equipado con todo lo necesario para convertirse en un centro de trabajo desde casa más completo.

6. Portátil N-one [Ordenador portátil de trabajo para profesionales]

Especificaciones Detalles CPU Procesador Intel N150 de 13.ª generación a 3,6 GHz GPU Gráficos Intel / Integrados RAM 16 GB de DDR4 Pantalla 15,6″, Full HD (1920×1080) Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Duración media de la batería (4 horas) Peso 2,50 kg

The N-uno El portátil «Nbook Lite» es la opción ideal como segundo ordenador o para la oficina en casa: compacto, potente y sin complicaciones. No es el más potente, pero se acerca sorprendentemente a lo que cabría esperar de un las mejores computadoras portátiles para AutoCAD cuando se trata de realizar trabajos sencillos de diseño o de dibujo técnico en 2D sobre la marcha.

Equipado con un procesador Intel N150 de hasta 3,6 GHz, junto con 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB, te ofrece un gran rendimiento para trabajar con documentos, realizar llamadas por Zoom, abrir pestañas en el navegador y llevar a cabo las tareas multitarea del día a día.

Lo que más llama la atención es lo ligero y portátil que es: pesa solo unos 1,7 kg y cuenta con un diseño de bisagra plana que se abre casi 180°, por lo que puedes ajustarlo a la perfección para videollamadas largas o configuraciones con un ángulo de visión más amplio. La pantalla IPS Full HD (1920×1080) garantiza una imagen nítida y clara, tanto si estás redactando informes como si compartes tu pantalla en una reunión a distancia.

Las conexiones están bien cubiertas: puertos USB, salida HDMI, WiFi 5 y Bluetooth 5.1, lo que permite conectar sin problemas un monitor externo o una base USB. Esa flexibilidad hace que este modelo ideal para convertir un rincón libre de tu casa en un espacio de trabajo funcional sin ocupar todo el espacio.

Los usuarios habituales también valoran los detalles bien pensados: el lector de huellas dactilares para iniciar sesión fácilmente, el teclado retroiluminado y Windows 11 Pro preinstalado sistema operativo. La duración de la batería es moderada (unas 4 horas según el fabricante), por lo que te conviene tener el cargador a mano para periodos de uso prolongados.

Ventajas Contras ✅ El SSD de 512 GB permite un arranque rápido y una carga rápida de las aplicaciones ✅Memoria DDR4 (en la ficha se indica DDR4; en los ejemplos del título se mencionan 16 GB) para una multitarea fiable ✅Pantalla Full HD de 15,6 pulgadas para disfrutar de una amplia superficie de visualización ✅Teclado con retroiluminación y lector de huellas dactilares para mayor comodidad y seguridad ✅Puertos USB-C/USB-A y HDMI para bases de conexión y monitores externos ✅La indicación clara de la duración media de la batería ayuda a gestionar las expectativas ❌La duración media de la batería es de unas 4 horas, por lo que es mejor utilizarlo enchufado o en sesiones cortas

Mi veredicto:The N-one Nbook Lite ofrece una relación calidad-precio impresionante: es ligero, elegante y está diseñado para integrarse a la perfección en tu oficina en casa; es ideal para tomar notas, celebrar reuniones a distancia y crear un espacio de trabajo flexible que no ocupe demasiado sitio.

7. BiTECOOL N5095 de cuatro núcleos [Multitarea asequible y sencilla]

Especificaciones Detalles CPU Intel Celeron N5095 GPU Gráficos Intel UHD integrados RAM 16 GB de LPDDR4 Pantalla 15,6″ Full HD (1920×1080) IPS Almacenamiento SSD de 512 GB Batería 1 batería no extraíble Peso 2,16 kg

The BiTECOOL N5095 de cuatro núcleosparece queel más hábil en hacer varias cosas a la vez del grupo: ligero, potente y diseñado para cualquiera que quiera trabajar sin el ruido del ventilador de un motor a reacción.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, cuenta con un procesador Intel Jasper Lake N5095 (hasta unos 2,9 GHz), una configuración de cuatro núcleos muy fiable que garantiza un funcionamiento fluido al trabajar con hojas de cálculo, documentos y navegar por Internet. Esta versión incluye 16 GB de RAM y un rápido almacenamiento SSD, por lo que Las tareas diarias se realizan con rapidez.

La pantalla IPS Full HD de 15,6 pulgadas también merece un reconocimiento. Es nítida, antirreflejos y no cansa la vista durante las largas llamadas de trabajo o las sesiones creativas intensas.

Hablando de trabajo creativo, aunque no se trata de un dispositivo de clase profesional, su rendimiento constante lo sitúa, de hecho, muy cerca de los los mejores portátiles para SolidWorks en su rango de precios, especialmente para estudiantes o diseñadores que solo necesitan previsualizar modelos o realizar pequeñas modificaciones sobre la marcha.

La portabilidad es otro de sus puntos fuertes: el delgado chasis (de unos 1,5 kg) cabe fácilmente en una mochila, y La resistente bisagra aguanta bien las sesiones maratonianas de tomar apuntes o videollamadas prolongadas. La conectividad también parece estar muy bien pensada, ya que los puertos HDMI y USB-C facilitan enormemente la configuración de dos pantallas.

¿Productividad diaria? Lo tenemos cubierto. El SSD garantiza un arranque rápido, un funcionamiento silencioso y un cambio fluido entre aplicaciones. No podrás editar imágenes renderizadas en 3D ni jugar durante horas, pero para quienes teletrabajan, los estudiantes y los proyectos creativos, el BiTECOOL te permite mantener el ritmo sin sudar ni gastarte una fortuna.

Ventajas Contras ✅La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas ofrece imágenes nítidas tanto para trabajar como para el ocio ✅El SSD de 512 GB ofrece un arranque rápido y una gran capacidad de almacenamiento de archivos ✅La CPU Intel de cuatro núcleos gestiona con fluidez las tareas diarias de oficina ✅Su diseño ligero, de 2,15 kg, facilita su traslado de una habitación a otra ✅Windows 11 Pro preinstalado ofrece seguridad y funciones de nivel empresarial ✅Los puertos USB 2.0 y 3.0, el Wi-Fi ac y el Bluetooth facilitan la conectividad ✅Su elegante acabado gris y su chasis delgado le confieren un aspecto moderno y profesional ❌La duración de la batería no se especifica con claridad, por lo que cabe esperar una autonomía normal para su categoría, en lugar de poder utilizarlo todo el día sin necesidad de recargarlo.

Mi veredicto:Para quienes buscan un portátil ligero, con resolución Full HD y fácil de actualizar, ideal para reuniones a distancia, tomar apuntes y configuraciones flexibles de oficina en casa, el BiTECOOL N5095 de cuatro núcleos Este portátil ofrece una excelente relación calidad-precio y un rendimiento óptimo.

8. Portátil HP 255 G10 [Portátil profesional fiable para la oficina en casa]

Especificaciones Detalles CPU AMD Ryzen 3 7330U (4 núcleos) GPU Gráficos AMD integrados RAM 32 GB de DDR4 Pantalla 15,6″ Full HD (1920×1080), IPS, antirreflejos, bisel ultrafino, 250 nits Almacenamiento SSD de 1 TB Batería Batería HP de larga duración de 3 celdas y 41 Wh de polímero de iones de litio Peso 1,52 kg

The HP 255 G10traeFiabilidad de nivel empresarial para tu oficina en casa sin el habitual aumento de precio. Esta configuración combina un procesador AMD Ryzen 5 7530U (4 núcleos, hasta ~4,5 GHz) con 32 GB de RAM y un SSD NVMe de 1 TB, lo que te ofrece una gran capacidad multitarea para sesiones de trabajo prolongadas.

La pantalla IPS Full HD antirreflejos de 15,6 pulgadas ofrece una imagen nítida y reduce los reflejos. Esto resulta muy útil a la hora de esbozar diseños, anotar planos o revisar archivos PDF detallados.

No es una estación de trabajo de alto rendimiento, pero para los estudiantes de arquitectura y los profesionales que dan prioridad a la nitidez y la portabilidad frente a las cargas de trabajo intensivas de la GPU, el HP 255 G10 encaja perfectamente en las conversaciones sobre el los mejores portátiles para arquitectura.

La conectividad es práctica y completa: Las conexiones USB-C, USB-A, HDMI, la toma de auriculares y la conexión Ethernet opcional te permiten montar una configuración de escritorio completa o conectarte a presentaciones para clientes sin tener que estar cambiando de adaptadores.

El teclado de tamaño completo resistente a los derrames (con teclado numérico) resulta muy cómodo para sesiones prolongadas de escritura, y La carcasa de HP, diseñada para uso profesional, te ofrece la resistencia que los estudios valoran, lo que mantiene a este modelo entre los primeros puestos de cualquier el mejor portátil de HPlista de finalistas.

Windows 11 Pro viene preinstalado como sistema operativo, lo que aporta la seguridad y el acabado que cabría esperar de un portátil pensado para el ámbito empresarial. Combinado con su diseño ligero y su estructura resistente, el HP 255 G10 está diseñado para trabajar con facilidad desde cualquier lugar: lo suficientemente potente como para realizar revisiones de diseño diarias, trabajar con documentos y hacer presentaciones a los clientes sin tener que estar atado a un escritorio.

Ventajas Contras ✅Potente configuración de 32 GB de RAM + 1 TB de SSD para realizar múltiples tareas exigentes y almacenar archivos de gran tamaño ✅Pantalla FHD antirreflejos de 15,6 pulgadas para sesiones prolongadas y cómodas ✅Puertos de tipo profesional (USB-C, USB-A, HDMI, Wi-Fi 6) para una conexión a bases de acoplamiento y configuraciones por cable fiables ✅El Ryzen 3 7330U ofrece una buena eficiencia y un rendimiento diario constante ✅Incluye Windows 11 Pro para disfrutar de funciones empresariales y seguridad ❌El brillo y la gama de colores limitados de la pantalla (250 nits / 45 % NTSC) pueden dificultar la visibilidad y la nitidez de las imágenes en ambientes luminosos o al realizar tareas en las que el color es un factor importante

Mi veredicto:Si estás montando una estación de trabajo doméstica fiable con dos monitores, pasas todo el día escribiendo documentos o buscas un equipo con una amplia variedad de puertos y un diseño de calidad profesional, el HP 255 G10 ofrece una excelente relación calidad-precio y un rendimiento que hará que tu experiencia de teletrabajo sea más fluida y fiable.

9. Buenos días [Un portátil asequible ideal para el trabajo diario]

Especificaciones Detalles CPU N95 de 4 núcleos GPU Integrado RAM 16 GB Pantalla 17,6″ (1920 × 1200) Full HD Almacenamiento Seiscientos cuarenta gigabytes Batería Batería de larga duración de 7000 mAh Peso 2,19 kg

Combinando sencillez y funcionalidad, el Buenos días Este portátil es una opción muy acertada para el trabajo diario. Con 16 GB de RAM y 640 GB de almacenamiento, dispones de espacio suficiente para archivos, navegar por Internet, realizar videollamadas y trabajar con documentos sin tener que lidiar con ralentizaciones constantes ni problemas de espacio.

Su diseño fino y ligero permite trasladarlo fácilmente de una habitación a otra (o guardarlo cuando termina la jornada laboral), ideal para quienes tienen un despacho en casa que también hace las veces de sala de estar.

Los puertos y las opciones de conectividad están justo donde los necesitas: gracias a las conexiones HDMI y USB-A, puedes añadir un monitor adicional o conectar varios periféricos de forma rápida y sencilla. Esa versatilidad se extiende incluso a herramientas de diseño o 3D básicas; para estudiantes o principiantes que se inician en programas como Fusion 360, este equipo ofrece una cómoda vía de acceso, lo que le ha valido una mención entre los un portátil estupendo para Fusion 360 en la gama básica.

La configuración básica con cámara web y micrófono es más que suficiente para las reuniones habituales, y siempre puedes ampliarla más adelante con unos auriculares con micrófono integrado o una cámara externa para disfrutar de llamadas con mejor calidad de sonido.

Al tratarse de un producto de gama básica y asequible, obtienes una excelente relación calidad-precio: un fiable caballo de batalla para el teletrabajo, un dispositivo para toda la familia o un portátil básico para teletrabajadores o diseñadores. A cambio, cuenta con menos extras de gama alta, como pantallas ultrabrillantes o materiales de primera calidad, pero para la productividad, tomar apuntes y aprender a usar nuevas herramientas, el Buenos días apuesta por la sencillez y la fluidez.

Ventajas Contras ✅Su amplia capacidad de almacenamiento de 640 GB ofrece mucho espacio para archivos y aplicaciones ✅La pantalla Full HD garantiza una mayor nitidez en el texto y las imágenes ✅Es probable que la estructura de la CPU de cuatro núcleos ejecute las aplicaciones cotidianas sin problemas ✅Su precio asequible lo convierte en una opción económica para el uso en la oficina en casa ✅Los gráficos integrados permiten que el diseño sea sencillo y eficiente ❌Es posible que la batería estándar no dure tanto como la de los modelos de gama alta

Mi veredicto:The Buenos días Este portátil es una opción práctica y asequible para trabajar desde casa: es ligero, potente y está preparado para conectarse a una sencilla configuración de dos monitores o a otros accesorios cuando quieras mejorar tu flujo de trabajo.

10. Portátil HP Essential [Un portátil práctico para las tareas de la oficina en casa]

Especificaciones Detalles CPU Intel Core i3-N305 (hasta ~3,8 GHz) GPU Gráficos Intel UHD (integrados) RAM 16 GB de DDR4 Pantalla 17,3″ Full HD (1920×1080) Almacenamiento SSD de 512 GB Batería Hasta 8 horas Peso ~2 kg

The HP Essential el ordenador portátil reúne Características prácticas y un diseño inteligente para tus sesiones diarias de teletrabajo. En cuanto a las especificaciones técnicas, este modelo cuenta con un procesador Intel Core i3-N305 de 12.ª generación, acompañado de 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB, por lo que dispones de potencia suficiente para ejecutar aplicaciones de oficina, navegar por Internet y realizar videollamadas sin que se produzcan ralentizaciones significativas.

La pantalla antirreflejos Full HD de 17,3 pulgadas es lo más destacado: lo suficientemente grande como para abrir varias ventanas y trabajar con documentos, y El acabado antirreflejos es más agradable para la vista en habitaciones bien iluminadas. Se ha diseñado pensando en la conectividad y la practicidad: HDMI para un monitor externo, varios puertos USB, un lector de huellas dactilares para iniciar sesión rápidamente y Wi-Fi 6 + Bluetooth para conexiones inalámbricas de gran calidad.

En este rango de precios, Disfrutarás de una pantalla de tamaño completo y de un amplio espacio de almacenamiento sin que parezca que has renunciado a la calidad por el precio. Su chasis y su calidad de fabricación siguen la tradición de HP en el ámbito empresarial, por lo que tendrás la seguridad de que aguantará las tareas diarias y los desplazamientos de un escritorio a otro o de una configuración a otra.

Como es grande, no resulta muy fácil de transportar en espacios reducidos, y si tu prioridad es llevar equipaje de viaje ultraligero, puede que te resulte un poco voluminoso. Pero para un un ordenador específico para la oficina en casa en el que priman la comodidad, el tamaño de la pantalla y la fiabilidad Sea como sea, da en el clavo.

Ventajas Contras ✅El procesador Intel Core i3-N305 ofrece un rendimiento sólido para las tareas cotidianas ✅Los 16 GB de RAM y el SSD garantizan un inicio fluido de las aplicaciones y una multitarea fluida ✅La pantalla Full HD de 17,3 pulgadas ofrece un amplio espacio de trabajo a un precio asequible ✅Con hasta 8 horas de autonomía, la batería ofrece un buen tiempo de uso sin necesidad de recargar en muchas situaciones ✅Su diseño ligero lo hace fácil de transportar ✅La marca de confianza HP, con un diseño y una asistencia técnica de calidad constante ❌Opciones de actualización limitadas y rendimiento gráfico modesto

Mi veredicto:The HP Essential Este portátil es una excelente opción para trabajar desde casa: su amplia pantalla, sus sólidas prestaciones y su diseño robusto lo convierten en un compañero de confianza para escribir, realizar llamadas, utilizar la pantalla dividida y realizar múltiples tareas durante todo el día, sin dar la sensación de haber pagado de más.

11. Portátil mecánico [Portátil de alto rendimiento para el trabajo y el ocio]

Especificaciones Detalles CPU Intel N100 GPU Tarjeta gráfica integrada RAM 16 GB de DDR5 Pantalla 17,3″ Full HD (1920 × 1080) con una frecuencia de actualización de 120 Hz Almacenamiento SSD de 512 GB Batería N/A Peso 2,6 kg

The Mecánica el portátil destaca por una de las pocas impresoras para el hogar y la oficina que no sacrifica la potencia en aras de la portabilidad. Está diseñado para personas que combinan la productividad habitual con tareas más exigentes. Piensa, por ejemplo, en la edición de vídeos, el uso de máquinas virtuales o el trabajo con herramientas que requieren un gran rendimiento gráfico.

Con su procesador Intel, 16 GB de RAM DDR5 y un SSD de 512 GB, Es rápido, fiable y responde bien incluso con varias aplicaciones abiertas. La pantalla Full HD de 17,3 pulgadas del portátil, con una frecuencia de actualización de 120 Hz, te ofrece un amplio espacio de trabajo y una experiencia nítida y fluida para realizar múltiples tareas, navegar por Internet o ver algún vídeo de vez en cuando entre reuniones.

Windows 11 Home viene preinstalado como sistema operativo, Incluye una interfaz intuitiva y herramientas de productividad listas para usar, perfectas para aquellos usuarios que buscan potencia y comodidad sin complicaciones de configuración.

Las raíces de Machenike como marca de videojuegos se reflejan en su sistema de refrigeración y construcción robusta. Se mantiene silencioso y estable incluso bajo cargas de trabajo intensas, ya sean llamadas prolongadas o la conversión de archivos. Ese mismo sistema de refrigeración proviene de los equipos de alto rendimiento de la marca que suelen aparecer en el el mejor ordenador para juegos características técnicas, lo que explica por qué este portátil resulta tan estable incluso fuera del ámbito específico de los videojuegos. Los creadores profesionales suelen dar prioridad a este tipo de eficiencia térmica a la hora de comprar un el mejor portátil para el renderizado proyectos con muchos efectos visuales y en 3D.

El teclado retroiluminado y el teclado numérico permiten escribir con comodidad, incluso con poca luz, y El trackpad resulta lo suficientemente preciso como para realizar ediciones rápidas o navegar. La conectividad también es excelente, con numerosos puertos USB, HDMI y opciones inalámbricas para montar un escritorio completo de oficina en casa.

La duración de la batería es aceptable, pero no es lo más importante; está diseñado para permanecer enchufado la mayor parte del día, ofreciendo rendimiento constante en lugar de la portabilidad. Además, es un poco más pesado que el típico portátil fino y ligero, pero esa es la contrapartida que hay que aceptar a cambio de la potencia que ofrece.

Ventajas Contras ✅ La pantalla FHD de 17,3 pulgadas y 120 Hz ofrece un amplio espacio de trabajo y una visualización fluida ✅ Los 16 GB de RAM DDR5 y el SSD garantizan una multitarea fluida y un arranque rápido ✅ Un sistema de refrigeración eficaz y una estructura resistente que permiten trabajar durante largas sesiones sin problemas ✅ El teclado completo retroiluminado con teclado numérico ofrece mayor comodidad para escribir mucho ✅ Numerosos puertos para monitores y periféricos ✅ Excelente relación calidad-precio y gran potencial de mejora teniendo en cuenta sus especificaciones ❌Es un poco más voluminoso y pesado que los modelos ultraportátiles, por lo que no es la mejor opción si te pasas el día yendo del escritorio al sofá

Mi veredicto:The Mecánica Este portátil es una elección acertada para cualquiera que busque un equipo potente y fiable, a la altura de un ordenador de sobremesa, para su oficina en casa. Está diseñado para hacer frente a cargas de trabajo exigentes sin renunciar a la comodidad ni al estilo.

12. Portátil HP Ultralight [Portátil delgado para trabajar en cualquier lugar]

Especificaciones Detalles CPU Intel Quad-Core N4120 GPU Intel UHD Graphics 600 RAM 8 GB Pantalla 14″ (o similar) Full HD / HD Almacenamiento Ciento noventa y dos gigabytes Batería Polímero de litio (11 horas) Peso 1,46 kg

The HP Ultralight Este portátil destaca por su portabilidad. Con un peso de apenas 1,46 kg y un grosor de unos 1,8 cm, es fácil de trasladar de una habitación a otra, colocarlo en un escritorio de pie o guardarlo cuando termina la jornada.

La pantalla de 14 pulgadas tiene unos biseles mínimos, lo que significa que se gana en tamaño de pantalla sin aumentar el espacio que ocupa. Con 8 GB de RAM y 192 GB de almacenamiento (64 GB eMMC + 128 GB microSD) en la versión básica, está perfectamente equipado para navegar por Internet, trabajar con documentos, realizar videollamadas y llevar a cabo las tareas diarias.

En cuanto a la conectividad, cuenta con puertos USB-C y USB-A, además de HDMI, por lo que conectar un monitor externo o una base USB resulta muy sencillo si utilizas una configuración de doble pantalla. Su diseño fino y ligero no sacrifica la comodidad en el uso diario: el teclado tiene el tamaño suficiente para sesiones de escritura prolongadas, y La actualización de las pantallas antirreflejos en las páginas web de los fabricantes se traduce en una menor fatiga visual en ambientes luminosos.

La duración de la batería es de unas 11 horas, lo que te da un margen de maniobra y una autonomía más que aceptable para un día entero de teletrabajo sin tener que estar enchufado a la corriente.

Por supuesto, no es una estación de trabajo de gama alta, pero no pasa nada: Es un ordenador portátil diseñado para facilitar la concentración, la movilidad y la simplicidad.. Si tu día está repleto de reuniones, documentos, pestañas del navegador y tienes que cambiar de lugar constantemente, esta es una opción muy acertada.

Ventajas Contras ✅Es superligero y fácil de llevar por toda la casa. ✅Los biseles estrechos te ofrecen más espacio en pantalla sin añadir volumen. ✅Un teclado cómodo facilita las sesiones de escritura prolongadas. ✅Los puertos USB-C, HDMI y USB-A permiten configurar fácilmente sistemas de doble pantalla. ✅La batería de larga duración te permite trabajar sin necesidad de enchufarlo durante toda la jornada laboral. ✅Su sólida construcción transmite una sensación de calidad superior y fiabilidad. ❌No es ideal para cargas de trabajo pesadas, pero resulta perfecto para las tareas diarias de oficina.

Mi veredicto:The HP Ultralight Este portátil es un compañero ideal para el teletrabajo: ultraportátil, cómodo para escribir, fácil de conectar a una base y ampliar, y diseñado para adaptarse a tu estilo de vida de oficina en casa. Además, con Microsoft Office incluido de forma gratuita durante un año, podrás ponerte a trabajar nada más sacarlo de la caja.

13. Portátil Auusda FHD Traditional [Portátil Full HD para la productividad]

Especificaciones Detalles CPU Core i3-1000NG4 (hasta 3,2 GHz) GPU Iris Plus Graphics G4 48 EU (integrada) RAM 16 GB de DDR4 (ampliable) Pantalla 16″ Full HD (1920×1200) IPS, biseles ultradelgados Almacenamiento SSD de 1 TB (ampliable a 8 TB) Batería Capacidad de 5000 mAh/57 Wh para un uso prolongado Peso 1,7 kg

The Buenos días Este portátil reúne todo lo que buscas en un dispositivo versátil para trabajar desde casa: es ligero y fácil de transportar, y cuenta con la misma superficie de pantalla que un ordenador de tamaño estándar. Incorpora una pantalla IPS Full HD de 16 pulgadas con biseles ultradelgados. Este modelo incluye incluso un Bisagra de 180° que te permite inclinarla o dejarla totalmente plana para conseguir el ángulo perfecto, tanto si estás escribiendo, haciendo una presentación o viendo una serie sin parar durante la hora de comer.

En su interior, cuenta con un procesador i3 (3,2 GHz con Turbo), 16 GB de RAM (ampliables a 32 GB) y un SSD NVMe de 1 TB (ampliable a 8 TB). ¿Qué significa esto? Que tienes un amplio margen para pestañas del navegador, hojas de cálculo, videollamadas e incluso algo de realizar tareas creativas sencillas sin que el sistema se ralentice.

Con un peso aproximado de 1,7 kg, este dispositivo es fácil de transportar, y su estructura de 35,5 × 24,5 × 1,8 cm cabe perfectamente debajo de un elevador de escritorio o en una mochila sin ningún problema. Es un equilibrio perfecto entre portabilidad y practicidad.

La conectividad lo tiene todo: wifi de doble banda, Bluetooth 5.0, puertos USB, HDMI y una ranura para tarjetas MicroSD: Todo lo que necesitas para montar un puesto de trabajo ordenado o ampliarlo rápidamente con el sistema «plug-and-play».

Una pequeña salvedad: aunque Es un producto ideal para el día a día, los ultrabooks de gama alta siguen superándolos en cuanto a peso y autonomía de la batería. Pero si lo que buscas es un portátil asequible y con todas las prestaciones que se adapte tanto al trabajo como a la vida doméstica, el Buenos días supera con creces lo que cuesta.

Ventajas Contras ✅La rápida combinación de 16 GB de RAM y un SSD NVMe de 1 TB gestiona con facilidad la multitarea y los archivos de gran tamaño ✅Pantalla IPS Full HD de 16 pulgadas, nítida y con colores vivos ✅Ligero y fácil de transportar ✅La batería dura toda una jornada laboral ✅Teclado retroiluminado para escribir por la noche ✅Los múltiples puertos mantienen los dispositivos conectados ❌Funciona bien para trabajos creativos, pero no es el mejor portátil para juegos

Mi veredicto:The Buenos días Este portátil es una opción ideal para quienes trabajan desde casa y buscan una pantalla amplia, un almacenamiento rápido, una construcción robusta y una gran portabilidad, todo ello en un paquete completo y fácil de ampliar.

Características clave que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un ordenador portátil para trabajar desde casa

El teletrabajo requiere un ordenador portátil que se adapte a tu flujo de trabajo y a tu estilo de vida. Desde la potencia de procesamiento hasta la portabilidad, elegir las especificaciones adecuadas puede marcar una gran diferencia en cuanto a comodidad, productividad y equilibrio entre la vida laboral y personal. A continuación te ofrecemos una guía rápida sobre las características clave que más importan a la hora de elegir tu próximo ordenador portátil para teletrabajar.

1. Procesador y RAM

El procesador y la memoria RAM determinan la fluidez con la que transcurre tu jornada laboral. Para tareas ligeras, como Google Docs o Zoom, basta con un procesador Intel Core i5 o AMD Ryzen 5 con 8 GB de RAM. Si manejas cargas de trabajo más exigentes, opta por un Intel Core i7 o un Ryzen 7 con 16 GB de RAM. Los nuevos procesadores Intel Core Ultra ofrecen un mejor rendimiento en inteligencia artificial y mayor eficiencia para los creadores que trabajan sobre la marcha.

Los chips de AMD suelen ofrecer mejores gráficos integrados, mientras que los procesadores de Intel suelen destacar por su eficiencia en cuanto a la duración de la batería: ideal para sesiones largas a distancia. No olvides comprobar también el sistema operativo, ya que cada uno gestiona la multitarea y la compatibilidad de software de forma diferente. En resumen, cuanto más potente sea tu CPU y más RAM tengas, más fácil será realizar varias tareas a la vez sin que el sistema se ralentice.

2. Calidad de la pantalla

Una buena pantalla puede marcar la diferencia en tu experiencia de teletrabajo. El Full HD (1080p) es el estándar básico para obtener imágenes nítidas, mientras que las pantallas 4K son ideales para diseñadores y creadores que necesitan un mayor nivel de detalle y nitidez.

Las pantallas más grandes, de entre 15 y 17 pulgadas, te ofrecen más espacio para realizar varias tareas a la vez, pero los portátiles más pequeños, de entre 13 y 14 pulgadas, son más fáciles de transportar. La precisión del color es fundamental si tu trabajo tiene que ver con imágenes: busca pantallas IPS con una amplia cobertura del espacio de color sRGB para garantizar tonos realistas.

Si pasas horas delante de la pantalla, una pantalla brillante y nítida ayuda a reducir la fatiga visual y mantiene tu espacio de trabajo cómodo, tanto si estás editando vídeos, analizando datos o simplemente leyendo correos electrónicos todo el día.

3. Portabilidad

La portabilidad puede ser clave para el éxito o el fracaso de tu configuración de trabajo desde casa, sobre todo si tu «oficina» cambia de una habitación a otra o si te gusta trabajar en cafeterías.

Un portátil ligero y delgado te permite mantener tu productividad vayas donde vayas, sin tener que cargar con un peso innecesario. Los modelos de menos de 1,3 kg son ideales para la movilidad, aunque muchas estaciones de trabajo portátiles siguen contando con potentes procesadores y baterías con autonomía para todo el día.

Busca modelos resistentes fabricados en aluminio o aleación de magnesio, ya que combinan resistencia y comodidad. Los portátiles compactos con pantallas más pequeñas (de entre 13 y 14 pulgadas) también suelen caber fácilmente en las mochilas y ocupan menos espacio en el escritorio, dejándolo más despejado.

Y no subestimes las funciones prácticas como la carga rápida o el puerto USB-C: te permiten preparar tu espacio de trabajo rápidamente y sin cables. El objetivo es sencillo: encontrar un portátil que resulte ligero en el bolso, pero potente en cuanto a rendimiento.

4. Duración de la batería

La duración de la batería puede marcar la diferencia cuando se trabaja a distancia. Lo último que uno quiere es que el portátil se quede sin batería en medio de una reunión o durante un viaje. Busca modelos que duren al menos 8 horas con una sola carga; y aún más si te desplazas con frecuencia.

Los ultrabooks y los portátiles con procesadores de bajo consumo, como los de la serie U de Intel o los AMD Ryzen 5/7, suelen ofrecer el mejor equilibrio entre rendimiento y autonomía. Funciones como el brillo adaptativo, los modos de optimización de la batería y el almacenamiento SSD también pueden ayudarte a alargar la duración de cada carga.

Si tus jornadas laborales son largas, la compatibilidad con la carga rápida es otra gran ventaja: te permite recuperar el 50 % de la batería en menos de una hora. Para mantener la batería en buen estado, evita que se descargue por completo y desenchúfala de vez en cuando para evitar que se sobrecargue. Una batería fiable supone una preocupación menos, lo que te permite concentrarte en tu trabajo estés donde estés.

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