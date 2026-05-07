Beats Studio Pro frente a AirPods Max: ¿qué auriculares de gama alta deberías comprar?

Elegir entre el Beats Studio Pro vs AirPods Max Es como tener que elegir a un hijo favorito dentro de la misma familia. Ambos auriculares proceden de Apple, ambos cuentan con prestaciones de alta gama y prometen una experiencia de audio excelente, pero están dirigidos a públicos diferentes con prioridades distintas.

He dedicado bastante tiempo a comparar todo, desde las características de sonido hasta la comodidad durante largas sesiones de juego y los desplazamientos diarios. La conclusión no es tan sencilla como decantarse por la opción más cara. Tu elección dependerá de lo que más te importe: el presupuesto, la calidad de fabricación, la portabilidad o el rendimiento puro del audio.

En esta guía se analizan todas las diferencias importantes para que puedas tomar una decisión con total confianza. Analizaremos la calidad del sonido, el diseño, la comodidad, la duración de la batería, la cancelación de ruido y la relación calidad-precio.

Beats Studio Pro frente a AirPods Max: las diferencias fundamentales

Antes de entrar en comparaciones detalladas, esto es lo que distingue a estos auriculares a simple vista. Los AirPods Max se lanzó en 2020 con un precio de 549 dólares y fabricación en aluminio de alta calidad. ElBeats Studio Pro salió al mercado en 2023 por 349 dólares, con estructura de plástico con almohadillas de cuero.

La diferencia de precio ronda los 200 dólares en las tiendas, aunque el Beats suele bajar a 180 dólares durante las rebajas. Ambos auriculares comparten Apple integración en el ecosistema, incluyendo audio espacial, compatibilidad con Dolby Atmos y una conexión fluida con los dispositivos. Sin embargo, el Beats Studio Pro funciona mejor con dispositivos Android a través de su aplicación específica.

La diferencia de precio ronda los 200 dólares en las tiendas, aunque el Beats suele bajar a 180 dólares durante las rebajas. Ambos auriculares comparten Apple integración en el ecosistema, incluyendo el audio espacial, la compatibilidad con Dolby Atmos y la conexión fluida de dispositivos. Sin embargo, el Beats Studio Pro funciona mejor con dispositivos Android a través de su aplicación específica.

Diseño y calidad de fabricación

The AirPods Max tienen el aspecto y el tacto de los productos de lujo. Auriculares de aluminio anodizado, diadema de acero inoxidable, ycojines de espuma viscoelástica ofrecen una experiencia táctil de primera calidad. Con un peso de 385 gramos, son bastante pesadas, pero el peso se distribuye bien a lo largo de la diadema de malla.

The Beats Studio Pro adopta un enfoque más práctico con construcción de plástico and auriculares con almohadillas de cuero vegano. Con sus 260 gramos, se notan bastante más ligeros en la cabeza. Aunque el material plástico da una sensación menos lujosa, cumple su función: mejora la portabilidad y reduce la fatiga durante un uso prolongado.

Portabilidadpresenta una diferencia significativa. El Beatsdoblar en forma debolsa compacta con cremallera, lo que las hace ideales para viajar. El AirPods Max viene con ese famoso casoque solo protege los auriculares, dejando la diadema al descubierto. A muchos usuarios les resulta frustrante este diseño en un producto que cuesta 549 dólares.

Comodidad durante sesiones de escucha prolongadas

Comodidadresulta fundamental durante las largas sesiones de videojuegos o al escuchar música durante la jornada laboral. El AirPods Max cuentan con auriculares profundos que se adaptan cómodamente a la mayoría de los tamaños de oreja. Los diadema de malla distribuye el peso de forma eficaz, y muchos usuarios afirman poder llevarlas puestas durante horas sin sentir cansancio.

The Beats Studio Pro has auriculares más pequeños que algunos oyentes consideran restrictivo. El mayor fuerza de sujeción pueden presionar contra las orejas en lugar de rodearlas. Las personas con orejas más grandes o que llevan gafas pueden sentir molestias con el paso del tiempo. Sin embargo, su menor peso compensa esta incomodidad para algunos usuarios, especialmente durante la práctica de actividades físicas. Los corredores también podrían considerar nuestros los mejores auriculares para correr para opciones resistentes al sudor.

Si pasas horas en partidas multijugador competitivas en las que cada detalle sonoro cuenta, echa un vistazo a nuestro guía para ellos mejores auriculares para videojuegos para opciones diseñadas específicamente para sesiones de juego prolongadas.

Comparación de la calidad del sonido

Ambos auriculares cuentan conAltavoces de 40 mm, pero sus características sonoras difieren notablemente. El AirPods Maxproporcionarun perfil sonoro equilibrado y ligeramente cálido con una excelente extensión de graves y unos agudos suaves. El escenario sonoro resulta espacioso y natural, lo que lo hace ideal para disfrutar de películas y escuchar música.

The Beats Studio Propresenta agudos más nítidos y frecuencias altas más enérgicas. A diferencia de lo que se creía anteriormente Beats En estos modelos, los graves se mantienen controlados en lugar de resultar abrumadores. Algunos oyentes prefieren este sonido más brillante para géneros como el pop, la música electrónica y el hip hop.

En cuanto a los videojuegos, ambos ofrecen un rendimiento excelente. El AirPods Max ofrecen mejores indicaciones de posicionamiento gracias a su campo sonoro más amplio. Los Beats Studio Pro ofrece un impacto más emocionante durante las secuencias de acción. Ninguna de las dos sustituye a los auriculares específicos para videojuegos con micrófono de brazo, pero ambas mejoran la experiencia para un solo jugador. Los jugadores competitivos quizá prefieran marcas como Sennheiser – consulta nuestrael mejorSennheiser auriculares para videojuegos para ver otras opciones.

Compatibilidad con audio espacial y Dolby Atmos

Ambos auriculares son compatibles con Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza. Esto crea una experiencia de sonido envolvente inmersiva al ver películas o jugar a videojuegos compatibles en dispositivos Apple. El efecto vincula el sonido a la posición de la pantalla, de modo que el audio parece provenir de la dirección correcta a medida que mueves la cabeza.

The AirPods Max por lo general ofrecen una implementación del audio espacial ligeramente mejor gracias a su campo sonoro más amplio. Para disfrutar de una experiencia cinematográfica portátil, combinarlos con un iPad crea una inmersión impresionante.

Rendimiento de la cancelación activa de ruido

The AirPods Max se encuentran entre los mejores auriculares con cancelación de ruido disponibles. Destacan en bloqueo de los zumbidos de baja frecuencia como los motores de avión y los aparatos de aire acondicionado. Los auriculares metálicos, de mayor tamaño, crean mejor aislamiento pasivo, en el que se basa el sistema activo. Ocho micrófonos funcionan conjuntamente para adaptar la cancelación de ruido en tiempo real.

The Beats Studio Pro ofrece una sólida cancelación de ruido que se adapta eficazmente a la mayoría de los entornos cotidianos. Funcionan bien en oficinas, cafeterías, ytransporte público. Sin embargo, se quedan un poco por debajo de la AirPods Max en el bloqueo de los sonidos graves constantes.

Ambos auriculares cuentan con el modo Transparencia, que permite escuchar el sonido ambiental cuando sea necesario. Los AirPods Max La transparencia suena más natural y menos artificial. Esto es importante si alternas con frecuencia entre el aislamiento y la percepción del entorno. Para ver más opciones, consulta nuestra lista completa de los los mejores auriculares con cancelación de ruido.

Duración de la batería y carga

La duración de la batería es claramente la ganadora. La Beats Studio Pro mantiene hasta 24 horas con la cancelación de ruido activada, o40 horas con la función ANC desactivada. La carga rápida permite disfrutar de cuatro horas de reproducción con tan solo diez minutos de carga.

The AirPods Maxgestionaunas 20 horas con la cancelación de ruido activa. Su carga rápida ofrece 90 minutos de reproducción con solo cinco minutos de carga. La ausencia de un botón de apagado propiamente dicho significa que el AirPods Max se secan poco a poco, incluso cuando se guardan fuera de su estuche.

En cuanto a la conectividad, el Beats Studio ProincluyeCarga USB-C and audio, además deEntrada analógica de 3,5 mm. El 2024AirPods Max Se han actualizado a USB-C, pero siguen sin tener un puerto de 3,5 mm a menos que se compre un adaptador aparte. Si la conectividad por cable es imprescindible, echa un vistazo a nuestra los mejores auriculares con cableguía.

Funcionalidades e integración en el ecosistema

Ambos auriculares se integran a la perfección con Apple dispositivos. La conexión instantánea, el cambio automático entre dispositivos de iCloud, la compatibilidad con «Buscar mi» y la función de compartir audio funcionan en ambos. El AirPods Max Utiliza el chip H1 para que el cambio automático sea un poco más fluido.

The Beats Studio Pro se lleva un gran número de puntos por Compatibilidad con Android. ElBeats La aplicación permite acceder a todas las funciones en Android, incluyendo la compatibilidad con Google Fast Pair y «Buscar mi dispositivo». Esto las convierte en la opción ideal para los usuarios de Android o para quienes alternan entre plataformas.

The Beatstambién admitenreproducción de audio sin pérdida de calidad cuando se conecta mediante USB-C, ofrece tres perfiles de sonido: Beats Firma, Entretenimiento y Conversación. Estos perfiles solo funcionan en modo cableado, lo que limita su utilidad práctica, pero ofrece una opción para los audiófilos.

Los audiófilos que busquen un sonido de calidad de referencia deberían echar un vistazo a nuestra Selección de los mejores auriculares para audiófilos para opciones de escucha específicas.

Precio y valor

Los cálculos del valor varían en función de los precios actuales. Al precio de venta al público completo (549 $ frente a 349 $), el Beats Studio Pro ofrece una mejor relación calidad-precio para la mayoría de los usuarios. La diferencia en la calidad del sonido no justifica que el precio sea casi el doble para los oyentes ocasionales.

Los precios de oferta cambian las reglas del juego. El Beats Studio Pro suele bajar a 170 dólares durante las promociones. El AirPods Max En ocasiones llega a costar 399 dólares durante las grandes rebajas. A esos precios, la relación calidad-precio se inclina más hacia la AirPods Max, dada su excelente calidad de fabricación y su función de cancelación de ruido.

Piensa en tus prioridades. El AirPods Max justifican su precio elevado para los usuarios que valoran la calidad de fabricación, la cancelación de ruido y un campo sonoro más amplio. El Beats Studio Pro es una buena opción para quienes buscan un dispositivo económico, los usuarios de Android, los viajeros o quienes desean una mayor autonomía de la batería.

Apple AirPods frente a Beats: ¿quién debería comprar cada uno?

Elige elAirPods Max si das prioridad a calidad de fabricación de primera, la mejor cancelación de ruido de su clase, un campo sonoro más amplio para películas y música, y integración profunda con dispositivos Apple. Son ideales para quienes escuchan música en casa, para quienes trabajan en oficinas con mucho ruido y para quienes valoran los materiales de alta calidad.

Elige elBeats Studio Prosi necesitasuna excelente relación calidad-precio, mayor duración de la batería, a portátil de diseñopara viajar,Compatibilidad con Android, oAudio sin pérdida por cable. Son ideales para quienes se desplazan diariamente al trabajo, los viajeros, los usuarios de gimnasios y cualquiera que quiera ahorrar.

Para jugar en serio, ninguna de estas opciones puede sustituir a unos auriculares para juegos de verdad con micrófono de brazo. Descubre nuestra Recomendaciones de auriculares circumaurales para ver más opciones en diferentes rangos de precios.

Tomar la decisión final: ¿Beats o AirPods Max?

The Beats Studio Pro frente a AirPods Max En última instancia, la comparación se reduce a una cuestión de prioridades más que a una clara superioridad. La AirPods Max ofrecer una experiencia de mayor calidad con una mejor cancelación de ruido y una mejor calidad de fabricación. El Beats Studio Pro ofrece una relación calidad-precio excepcional, con ventajas prácticas como la portabilidad y la autonomía de la batería.

Resumen de los Beats Studio Pro: Los Beats Studio Pro ofrecen una calidad de sonido impresionante, una autonomía de 24 horas con cancelación activa de ruido (ANC) y una integración perfecta con el ecosistema de Apple a casi la mitad del precio de los AirPods Max. Su diseño plegable y su compatibilidad con Android los convierten en la opción ideal para viajeros y usuarios que utilizan diferentes plataformas. Para los oyentes que cuidan su presupuesto pero no están dispuestos a renunciar a las prestaciones, estos auriculares son la opción perfecta.

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Resumen de los AirPods Max: The AirPods MaxrepresentarAppleLo mejor de Apple en auriculares supraaurales, con una estructura de aluminio de primera calidad, una cancelación de ruido líder en su clase y un amplio y envolvente campo sonoro. Son ideales para escuchar música en casa, para usar en la oficina y para cualquiera que valore los materiales de lujo y la artesanía. Si buscas lo mejor que Apple puede ofrecer en auriculares supraaurales, estos justifican la inversión.

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Ambos auriculares comparten las mismas funciones de audio espacial, una integración perfecta con Apple y una calidad de sonido excelente. Ninguna de las dos opciones te decepcionará a la hora de escuchar música, ver películas o jugar de forma ocasional. La cuestión es si los materiales de alta gama y una cancelación de ruido ligeramente superior justifican la diferencia de precio para tu caso de uso. Para una comparación más amplia, consulta nuestra guía sobre los los mejores auriculares para todas las marcas y presupuestos.

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