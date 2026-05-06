So verdienst du Geld mit Spielen: Die besten Plattformen und Tipps, um fürs Spielen bezahlt zu werden

Wenn du das hier liest, bist du wahrscheinlich ein begeisterter Gamer, der sich schon einmal gefragt hat, ob man Spiele gegen Bezahlung testen kann. Die gute Nachricht ist, dass das nicht nur möglich ist, Der Einstieg ist relativ einfachtun.

In diesem Artikel erfährst du alles, was du wissen musst, um in die Welt des Spieletestens einzusteigen – von den konkreten Erwartungen bis hin zu Websites und Ressourcen, die dir auf deinem Weg helfen können. Außerdem habe ich einige Punkte hervorgehoben, die du beachten solltest, insbesondere wenn du vorhast, etwas wie Hol dir das nächste AAA-Spiel vor allen anderen.

Solange du bereit bist, dich anzustrengen, dann Man kann Spiele gegen Bezahlung testen und sich damit ein nettes Taschengeld dazuverdienen, wenn nicht sogar eine richtige Karriere. Wie das geht, erfährst du weiter unten.

Was ist Spieletesten und wie funktioniert es?

Das Testen von Spielen kann sowohl als Karriereweg als auch als flexibler Nebenjob dienen, je nachdem, wie viel Zeit du dafür aufbringen kannst. Im Kern geht es darum, private Versionen von Spielen auf Fehler, Glitches und allgemeine Unstimmigkeiten zu prüfen, aber egal, was du letztendlich machst, es kann trotzdem eine unterhaltsame Art sein, Geld zu verdienen.

In der Regel,Sie müssen das Spiel wie gewohnt spielen und uns Feedback zu allen Problemen geben, auf die Sie stoßenoder dazu aufgefordert werden, ein Spiel buchstäblich „kaputtzuspielen“, um zu prüfen, ob die Spielmechanik bzw. der Code stabil läuft. Beispiele für Spieltests sind unter anderem: „Versuche, jeden Berg im Spiel zu besteigen“ oder „Finde heraus, ob der Text im Spiel Tippfehler enthält.“

In der Branche gibt es verschiedene Arten von Tests:

Funktionsprüfung konzentriert sich auf die Erkennung von Fehlern, Störungen, Abstürzen und technischen Problemen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.

konzentriert sich auf die Erkennung von Fehlern, Störungen, Abstürzen und technischen Problemen, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen. Usability-Tests bewertet das Spielerlebnis, das Design der Benutzeroberfläche, die Verständlichkeit der Tutorials und die allgemeine Barrierefreiheit.

bewertet das Spielerlebnis, das Design der Benutzeroberfläche, die Verständlichkeit der Tutorials und die allgemeine Barrierefreiheit. Beta-Test Dabei werden fast fertige Spiele gespielt, um letzte Probleme vor der Veröffentlichung aufzudecken; dies sind auch die einfachsten Möglichkeiten, da viele Studios öffentliche Tests durchführen (ARC Raiders hat das zum Beispiel gemacht).

Auch wenn es Möglichkeiten zum Testen von Spielen gibt, für die man eine moderne Konsole oder einen leistungsstarken Gaming-PC benötigt, können auch Gamer mit einem lahmen Laptop mitmachen, da Auch mobile Apps können getestet werden um Geld. Wahrscheinlich bist du beim Stöbern nach Spielen im Play Store sogar schon einmal auf Beta-Tests gestoßen. Apple Nutzer können App-Betatests auch über die TestFlight software.

Unsere Top-Auswahl der besten Apps, mit denen man Spiele gegen Bezahlung testen kann

Für diesen Artikel habe ich mir nicht nur App-Stores für Mobilgeräte angesehen. Ich habe acht der besten Websites mit denen Sie Spiele gegen Bezahlung testen können, indem Sie deren Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zahlungsstruktur prüfen.

Egal, ob du dafür bezahlt werden möchtest, Videospiele zu spielen, und noch keine Erfahrung damit hast, oder ob du bereits etwas Erfahrung mitbringst – diese Liste bietet für jeden etwas. Ich habe die die drei besten unten, aber lies weiter, um die vollständige Liste zu sehen.

Spieletester verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um Tester und Entwickler verschiedener Spielgenres miteinander zu vernetzen. Die Plattform zeichnet sich zudem dadurch aus, dass sie Testern auf der Grundlage ihrer Ausrüstung und Präferenzen passende und regelmäßige Aufgaben vermittelt. PlaytestCloud erhält insbesondere für das Testen von Handyspielen gute Bewertungen, da die optimierten Abläufe das Testen auch für Anfänger leicht zugänglich machen. Die zuverlässige Bezahlung und die faire Vergütung machen die Plattform besonders attraktiv für Gelegenheits-Tester. BetaFamily rundet die Top 3 ab, da der Schwerpunkt auf dem Testen von Spielen vor der Veröffentlichung liegt und so die Möglichkeit bietet, Spiele schon vor dem offiziellen Start zu erleben. Spieler, die gerne als Erste einen potenziell angesagten neuen Titel ausprobieren möchten, sollten sich diese Plattform einmal ansehen.

Die besten Plattformen, um Spiele gegen Bezahlung zu testen

Es gibt zahlreiche seriöse Plattformen, auf denen du Spiele gegen Bezahlung testen kannst, indem sie dich mit Entwicklern zusammenbringen, die auf der Suche nach fundiertem Feedback sind. Jede Plattform weist individuelle Merkmale auf, darunter Vergütungsmodelle, Spielgenres und Teilnahmebedingungen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse der Tester zugeschnitten sind. Um dir dabei zu helfen, die für dich am besten geeignete Plattform zu finden, habe ich die einzelnen Angebote im Detail aufgeschlüsselt.

Dazu gehört unter anderem, wie die Plattform konkret funktioniert, wenn es darum geht, Ihnen Testdienste und -möglichkeiten für Videospiele zu vermitteln, sowie die durchschnittliche Vergütungs- oder Belohnungsstruktur. Einige konzentrieren sich ausschließlich auf Handyspiele, während andere auch Konsolen- und PC-Titel abdecken. Die Zahlungsmethoden variieren von PayPal Überweisungen auf Geschenkkarten oder plattformspezifische Guthaben.

Es lohnt sich auch, sich gleichzeitig bei mehreren Plattformen anzumelden So hast du bessere Chancen, regelmäßig fürs Spielen bezahlt zu werden, anstatt auf eine Gelegenheit auf einer bestimmten Plattform warten zu müssen. Die unten aufgeführten Plattformen gehören zu den vertrauenswürdigsten Anbietern, die derzeit auf dem Markt für Videospiel-Testdienste tätig sind – also lass uns gleich loslegen.

1. Spieletester [Die beste Plattform für mehrere Geräte]

Vorteile Unterstützt PC, Konsolen und Mobilgeräte; große Auswahl an Spielgenres; sehr aktive Community. Nachteile Verwendet ein „G-Coins“-Punktesystem; die Umwandlung in Bargeld kann einige Zeit in Anspruch nehmen; es gelten einige regionale Einschränkungen für Premium-Tests. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag 5 bis 15 Dollar pro Test (in der Regel als Punkte/G-Coins vergütet). Teilnahmeberechtigung Mindestalter 18 Jahre. Weltweit verfügbar, jedoch sind viele hochdotierte Tests regional beschränkt.

Spieletester fungiert als umfassende Plattform, die Spieleentwickler mit Testern verschiedener Plattformen und Genres zusammenbringt. Der Dienst erleichtert das Testen von Apps für Mobilgeräte, PC-Spiele, Konsolenspiele und Beta-Versionen sowohl von Indie-Entwicklern als auch von großen Studios.

Die Anmeldung ist kostenlos und unkompliziert; du musst lediglich einige grundlegende Angaben zu deiner Spielerfahrung und deiner verfügbaren Ausrüstung machen. Nach der Freigabe erhältst du E-Mail-Benachrichtigungen, sobald neue Testmöglichkeiten auf dein Profil passen. Die Tests reichen von kurzen 30-minütigen Sitzungen bis hin zu mehrwöchigen Evaluierungen, je nach Projektumfang.

Zahlungsabwicklung über PayPal oder Geschenkgutscheine, je nach Ihren Vorlieben und den jeweiligen Testanforderungen. Die Plattform zeigt die Vergütung deutlich an, bevor Sie Tests annehmen, sodass Sie eine fundierte Entscheidung über den Zeitaufwand treffen können. Die meisten Zahlungen gehen innerhalb von zwei Wochen nach Abschluss der Tests und Einreichen des Feedbacks ein.

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2. PlaytestCloud [Optimal für Mobilgeräte]

Vorteile Extrem benutzerfreundlich mit automatischer Bildschirmaufzeichnung; speziell auf hochwertige Handyspiele ausgerichtet. Nachteile Starker Wettbewerb um die Plätze; die erste Eignungsprüfung ist obligatorisch und unbezahlt. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag 9 $ für eine reguläre 15-minütige Test- und Befragungssitzung. Teilnahmeberechtigung Mindestalter 18 Jahre (Eltern können ihre Kinder anmelden). Vor allem USA, Großbritannien, Kanada und Australien.

PC-Tests sind verfügbar unter PlaytestCloud, hat sich jedoch auf das Testen von Handyspielen spezialisiert und liefert Entwicklern vor und nach der Veröffentlichung echtes Spieler-Feedback zu iOS- und Android-Titeln. Die Plattform legt Wert auf eine authentische Benutzererfahrung, indem sie Spielsitzungen mit mündlichen Kommentaren der Tester aufzeichnet.

Nach der Freigabe erhalten Sie Einladungen zum Testen von Handyspielen, die Ihrem demografischen Profil entsprechen. Die Tests dauern in der Regel 15 bis 30 Minuten, bei dem du spielst und dabei deine Gedanken laut aussprichst. Die App zeichnet sowohl das Spielgeschehen als auch den Ton auf.

Die Zahlung erfolgt ausschließlich über PayPal, in der Regel innerhalb von sieben Tagen nach Abschluss der Tests. Die Plattform legt hohe Maßstäbe an die Qualität der Tester an; daher sorgen die sorgfältige Befolgung der Anweisungen und fundierte Kommentare dafür, dass man weiterhin Einladungen erhält. Die meisten Tests werden je nach Umfang und Komplexität mit 9 bis 12 Dollar vergütet.

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3. Beta-Familie [Am besten für Indie-Spiele geeignet]

Vorteile Eine großartige Plattform, um einzigartige Indie-Spiele für Mobilgeräte zu testen; übersichtliche Benutzeroberfläche. Nachteile Viele Tests sind nur zum „Ausprobieren“ gedacht (unbezahlt); die Auszahlungsgrenze liegt bei mindestens 50 $. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag 5 bis 20 Dollar für bezahlte Aufträge. Teilnahmeberechtigung Ab 18 Jahren. Weltweit verfügbar, jedoch ausschließlich für Mobilgeräte (iOS/Android).

Beta-Familie konzentriert sich auf Beta-Tests für mobile Spiele und Apps und bringt Entwickler mit Testern zusammen, die bereit sind, Produkte vor der Veröffentlichung zu bewerten. Die Plattform bietet frühen Zugang zu kommenden Titeln und vergütet den Testern ihr Feedback und ihre Fehlermeldungen.

Im Rahmen des Registrierungsprozesses erstellen Sie ein Profil, in dem Sie Angaben zu Ihren Mobilgeräten, Ihren Spielvorlieben und Ihren demografischen Daten machen. Entwickler senden Einladungen an Tester, die ihrer Zielgruppe entsprechen. Die Tests reichen von kurzen Sitzungen bis hin zu mehrwöchigen Beta-Phasen, je nach Entwicklungsstand und Bedarf an Feedback.

Die Entschädigung wird ausgezahlt PayPal Zahlungen oder Geschenkkarten von großen Einzelhändlern wie Amazon and iTunes. Die Vergütung variiert je nach Komplexität und Dauer des Tests: Für einfache Tests werden 5 bis 10 Dollar gezahlt, für umfassende Beta-Tests 15 bis 20 Dollar. Bei einigen Tests wird als zusätzliche Vergütung der kostenlose Zugang zu den fertigen Spielen gewährt.

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4. UserTesting [Am besten für Testvielfalt]

Vorteile Sehr zuverlässige PayPal-Zahlungen; hohe Testhäufigkeit; inklusive Live-Video-Interviews. Nachteile Die „Screener“-Fragen sind schwer zu bestehen; die Plätze sind fast sofort ausgebucht. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag 10 Dollar pro 20-minütigem Test; bis zu 60 Dollar für moderierte Live-Sitzungen. Teilnahmeberechtigung Mindestalter 18 Jahre. Weltweit, erfordert jedoch ein hochwertiges Mikrofon und PayPal.

UserTesting fungiert als umfassende Plattform für Usability-Tests, die Websites, Apps und Spiele abdeckt. Auch wenn der Schwerpunkt nicht ausschließlich auf Spielen liegt, Auf der Plattform werden regelmäßig Gaming-Projekte vorgestellt neben umfassenderen Möglichkeiten zum Testen digitaler Produkte.

Für die Registrierung müssen Sie einen Übungstest bestehen, in dem Sie Ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, bei der Nutzung digitaler Produkte laut zu denken. Zugelassene Tester können über das Dashboard auf verfügbare Tests zugreifen, wobei neben Website- und App-Bewertungen auch Möglichkeiten zum Testen von Spielen angeboten werden. Die Tests dauern in der Regel 20 Minuten und erfordern eine Aufzeichnung Ihres Bildschirms und Ihrer Stimme.

Die Zahlung erfolgt ausschließlich über PayPal zu einem Preis von 10 US-Dollar pro abgeschlossener Test. Die Zahlungen erfolgen etwa eine Woche nach Abschluss und Freigabe des Tests. Die einheitliche Vergütungsstruktur erleichtert die Verfolgung der Einnahmen im Vergleich zu Plattformen mit variabler Vergütung. Aktive Tester können je nach Übereinstimmung mit den demografischen Kriterien und ihrer Verfügbarkeit wöchentlich mehrere Tests absolvieren.

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5. Betabound [Am besten für neue Spiele]

Vorteile Die Möglichkeit, noch nicht veröffentlichte Hardware und aufwendige Software zu testen. Nachteile Es handelt sich in erster Linie um eine Plattform für ehrenamtliche Tätigkeiten; im Vergleich zu anderen Websites sind Barzahlungen selten. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag Auf Freiwilligenarbeit basierend; als Belohnung gibt es in der Regel kostenlose Software, Hardware oder Geschenkgutscheine. Teilnahmeberechtigung Mindestalter 18 Jahre. Weltweiter Versand, wobei der Versand von Hardware oft auf Nordamerika und Europa beschränkt ist.

Betabound verbindet Beta-Tester mit Unternehmen, die neue Spiele, Apps und digitale Produkte auf den Markt bringen. Die Plattform dient als zentrale Anlaufstelle für verschiedene Beta-Testmöglichkeiten von zahlreichen Entwicklern und Publishern.

Die Anmeldung ist kostenlos und erfolgt über ein einfaches Formular, in dem Sie Ihre Interessen, Geräte und demografischen Daten angeben. Die Plattform benachrichtigt Sie per E-Mail, wenn neue Beta-Tests zu Ihrem Profil passen. Die Dauer der verfügbaren Tests variiert stark zwischen einzelne Sitzungen bis hin zu monatelangen Beta-Phasen. Die Teilnahmebedingungen und die Erwartungen hinsichtlich des Feedbacks variieren je nach Projekt.

Die Vergütung variiert je nach Test und kann direkte PayPal Zahlungen, Geschenkkarten von Einzelhändlern wie Amazon and Dampfoder Punkte, die gegen verschiedene Prämien eingelöst werden können. Bei manchen Tests erfolgt die Vergütung in erster Linie durch einen frühzeitigen Zugang zum Produkt und nicht in Form von Bargeld. Der Zeitpunkt der Auszahlung hängt von den individuellen Testbedingungen ab, die von den Entwicklern festgelegt werden.

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6. Testerup [Das beste Prämienprogramm]

Vorteile Es steht jederzeit eine große Anzahl von „Missionen“ zur Verfügung; viele beliebte Handyspiele sind dabei. Nachteile Extrem hoher Mindestauszahlungsbetrag von 70 $; muss im Spiel hohe Stufen erreichen, um diesen zu verdienen. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag 0,50 $ – über 100 $ pro Auftrag (die Vergütung erfolgt gestaffelt nach Meilensteinen). Teilnahmeberechtigung Mindestalter 18 Jahre. Vor allem USA, Großbritannien, Kanada und ausgewählte EU-Länder.

Testerup bietet die Möglichkeit, Apps, Websites und Videospiele zu testen und dabei über ein einfaches Belohnungssystem Geld zu verdienen. Die Plattform legt Wert auf weltweite Erreichbarkeit, wobei Tester aus zahlreichen Ländern zugelassen werden, die von anderen Diensten oft ausgeschlossen werden.

Für die Registrierung sind einige grundlegende Angaben erforderlich, und Sie müssen ein Qualifizierungsverfahren durchlaufen, in dem Ihre Testfähigkeiten überprüft werden. Nach der Zulassung können Sie über das Dashboard auf die verfügbaren Tests zugreifen. Die Tests variieren in Länge und Komplexität, wobei für jeden Test klare Anweisungen bereitgestellt werden. Die Plattform deckt neben Spielen noch zahlreiche weitere Produktarten abund schafft so vielfältige Verdienstmöglichkeiten.

Zahlungsabwicklung über PayPal oder Geschenkkarten, sobald bestimmte Mindestbeträge erreicht sind. Für den Abschluss eines typischen Tests erhält man 5 bis 10 Dollar, wobei komplexere oder zeitaufwändigere Bewertungen höher vergütet werden. Der Zeitpunkt der Auszahlung hängt davon ab, ob die Auszahlungsschwellen erreicht und die Verifizierungsprozesse abgeschlossen wurden.

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7. Antidote GG [Am besten geeignet für Tests mit hohem Wert]

Vorteile Moderne, spielerisch gestaltete Benutzeroberfläche; unterstützt PC, VR und Mobilgeräte; reaktionsschnelles Support-Team. Nachteile Geringere Auswahl an Tests im Vergleich zu größeren Plattformen; spezifische Hardwareanforderungen. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag 5 bis 20 Dollar (Barzahlung oder „Antidote“-Prämienpunkte). Teilnahmeberechtigung Ab 16 Jahren (mit elterlicher Zustimmung). Weltweit, jedoch hardwareabhängig.

Antidote GG konzentriert sich speziell auf das Testen von Spielen gegen Bezahlung, sowohl für Mobilgeräte als auch für PC-Titel. Die Plattform bringt passionierte Gamer mit Entwicklern zusammen, die detailliertes Feedback suchen in Bezug auf Spielmechaniken, Spielbalance, Fehler und Benutzererfahrung.

Im Rahmen des Registrierungsprozesses erstellen Sie ein detailliertes Profil, in dem Sie Angaben zu Ihrer Spielerfahrung, Ihren bevorzugten Genres, den von Ihnen genutzten Plattformen und Ihrer technischen Ausstattung machen. Entwickler versenden Testeinladungen an Profile, die ihrer Zielgruppe entsprechen. Die Tests reichen je nach Projektanforderungen von kurzen Spielsitzungen bis hin zu umfangreichen, mehrwöchigen Evaluierungen.

Die Entschädigung wird ausgezahlt PayPalZahlungen oderDampf Guthaben, mit dem Spiele auf der Plattform sofort erworben werden können. Die Vergütungsbeträge variieren je nach Dauer und Komplexität des Tests und liegen in der Regel zwischen 5 $ für kurze Sitzungen und 15 $ für umfassende Bewertungen. Bei einigen besonders hochdotierten Tests werden für ausführliches Feedback 20 bis 30 $ gezahlt.

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8. iGameLab [Ideal für Marktforschungstests]

Vorteile Starker Fokus auf Marktforschung im Bereich Spiele und Feedback zur Benutzererfahrung. Nachteile Einladungen sind selten; die Benutzeroberfläche der Website ist etwas veraltet. Durchschnittlicher Zahlungsbetrag 10 bis 15 Dollar pro Monat (als Punkte für Bargeld oder Geschenkkarten ausgezahlt). Teilnahmeberechtigung Mindestalter 18 Jahre. Der Schwerpunkt liegt vor allem auf Testern in den USA und Großbritannien.

iGameLab bietet über Panelpolls einen Spieletestdienst an und ermöglicht es Spielern gegen Bezahlung, neue Videospiele vor ihrer Veröffentlichung zu testen. Die Plattform legt Wert auf umfassendes Feedback, darunter Fehlerberichte, Eindrücke zum Gameplay und Bewertungen der Benutzererfahrung.

Die Anmeldung umfasst das Ausfüllen von Registrierungsformularen und gegebenenfalls das Bestehen von Eignungstests, mit denen Sie Ihre Fähigkeit unter Beweis stellen, qualitativ hochwertiges Feedback zu geben. Zugelassene Tester erhalten Einladungen zum Testen von Spielen, die ihrem Profil und ihrer verfügbaren Ausrüstung entsprechen. Die Testdauer reicht von einzelnen Sitzungen bis hin zu mehrwöchigen Testphasen.

Zahlungsabwicklung über PayPal nach Abschluss der Tests und Übermittlung des erforderlichen Feedbacks. Die Vergütung richtet sich nach der Komplexität und Dauer der Prüfung, wobei die üblichen Vergütungen zwischen 10 Dollar für einfache Tests und 30 Dollar für umfassende Bewertungen liegen, die ausgiebiges Spielen und detaillierte Berichte erfordern. Die Bearbeitung der Zahlung kann nach Einreichung mehrere Wochen dauern.

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So fängst du an, Spiele gegen Bezahlung zu testen

Du möchtest wissen, wie man Spiele gegen Bezahlung testet? Nun hast du acht gute Plattformen zur Auswahl. Jetzt musst du nur noch ein paar einfache Schritte befolgen.

Schritt 1: Registrieren Sie sich auf seriösen Plattformen indem man seriöse Dienste für Spieletests recherchiert und gleichzeitig Konten auf mehreren Plattformen erstellt. Konzentrieren Sie sich auf etablierte Plattformen wie Spieletester, PlaytestCloudundBetaFamily mit nachgewiesener Zahlungshistorie. Lesen Sie aktuelle Nutzerbewertungen auf Trustpilot und in Gaming-Foren, um zu sehen, was die Leute tatsächlich denken.

Schritt 2: Erstellen Sie ein detailliertes Profil einschließlich Ihrer Gaming-Interessen, bevorzugten Genres, der Plattformen, die Sie besitzen, sowie der genauen technischen Daten Ihrer Ausrüstung. Geben Sie relevante Erfahrungen an, darunter frühere Tätigkeiten als Tester, Kenntnisse in der Spieleentwicklung oder technische Fähigkeiten.

Schritt 3: Suchen Sie nach verfügbaren Prüfungsterminen Überprüfen Sie täglich die Dashboards der Plattformen auf neue Stellenanzeigen. Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen und mobile Benachrichtigungen, um sofort über Stellenangebote informiert zu werden, die Ihrem Profil entsprechen. Beliebte Stellen sind schnell besetzt, daher erhöhen Sie Ihre Chancen auf eine Auswahl, wenn Sie schnell reagieren.

Schritt 4: Befolgen Sie die Anweisungen und geben Sie konstruktives Feedback Lesen Sie vor Beginn alle Testrichtlinien sorgfältig durch. Machen Sie sich während des Spiels detaillierte Notizen zu aufgetretenen Fehlern, Problemen beim Gameplay, Problemen mit der Benutzeroberfläche und Ihren allgemeinen Eindrücken. Dokumentieren Sie die Schritte zur Reproduktion aller entdeckten Fehler, einschließlich einer genauen Beschreibung Ihrer Handlungen vor dem Auftreten des Problems.

Schritt 5: Lass dich bezahlen und halte Ausschau nach neuen Möglichkeiten indem Sie die Zahlungsfristen im Auge behalten und nachhaken, falls Zahlungen nicht wie geplant eingehen. Sobald Sie die Tests erfolgreich abgeschlossen und die Zahlung erhalten haben, suchen Sie weiter nach neuen Aufträgen auf den von Ihnen registrierten Plattformen. Halten Sie Ihre Profile aktuell, indem Sie die Informationen anpassen, sobald sich Ihre Ausrüstung oder Ihre Verfügbarkeit ändert.

Sei vorsichtig bei der Suche nach Stellen als Spieletester. Seriöse Plattformen verlangen niemals Vorauszahlungen für eine Mitgliedschaft oder einen Testzugang. Meiden Sie Websites, die unrealistische Verdienstmöglichkeiten versprechen, wie etwa „100 Dollar pro Stunde garantiert“, oder die über die für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Angaben hinausgehende persönliche Finanzdaten verlangen.

Viele Spieler, die an Tests interessiert sind, informieren sich auch über ähnliche Möglichkeiten, wie sie beispielsweise in Anleitungen zu folgenden Themen beschrieben werden: Wie man mit Videospielen Geld verdienen kann durch verschiedene Methoden, die über formale Tests hinausgehen.

Wie viel Geld kann man beim Testen von Spielen wirklich verdienen?

Verständlicherweise, Das hängt von der Plattform und der Aufgabe ab. Dies kann auch von Ihrem Ruf auf einer Plattform abhängen, da jemand, der regelmäßig konstruktives und detailliertes Feedback gibt, mit größerer Wahrscheinlichkeit für weitere Tests ausgewählt wird.

Im Allgemeinen können Teilzeit-Spieletester, die gelegentlich Tests durchführen, jedoch mit einem Verdienst zwischen 50 $ und 200 $ pro Monat. Für diese Stufe müssen monatlich bis zu 15 Tests absolviert werden, wobei die Vergütung zwischen 5 und 15 Dollar pro Test variiert. Ein paar Stunden pro Woche dafür aufzuwenden, ist eine gute Idee für alle, die mit dem Testen von Spielen Geld verdienen möchten, ohne dass es sich zu sehr wie echte Arbeit anfühlt.

Aktive Tester, die sich bei mehreren Plattformen registrieren und schnell auf Angebote reagieren, können 200 bis über 500 Dollar pro Monat. Dies erfordert eine regelmäßige Teilnahme auf verschiedenen Plattformen und schnelle Reaktionen, sobald sich neue Gelegenheiten ergeben. Aktive Tester führen oft 20 bis 40 Tests pro Monat durch. Um dieses Einkommensniveau zu erreichen, empfiehlt es sich, wöchentlich 10 bis 15 Stunden dafür aufzuwenden.

Vollzeitbeschäftigte professionelle Spieletester, die über einen Arbeitsvertrag und nicht über freiberufliche Plattformen arbeiten, können 30.000 bis 50.000 Dollar jährlichAllerdings sind diese Stellen seltener und erfordern unter Umständen einen Umzug an den Standort des Studios oder die Erfüllung bestimmter branchenbezogener Qualifikationen. Freiberufliche Testtätigkeit über die hier vorgestellten Plattformen bietet mehr Flexibilität, jedoch ein geringeres Gesamteinkommenspotenzial.

Wie Sie der Liste der Plattformen entnehmen können, Man kann Videospiele gegen Bezahlung in unterschiedlichem Umfang testen. SpieletesterIn der Regel werden je nach Komplexität 10 bis 20 Dollar pro Test gezahlt, wobei einige umfangreichere Untersuchungen bis zu 50 Dollar kosten können. PlaytestCloud bietet eine einheitliche Vergütung von 9 bis 12 Dollar pro 15-minütiger mobiler Sitzung. UserTesting Der Preis beträgt einheitlich 10 Dollar pro 20-minütigem Test für alle Produkte.

BetaFamily and Betabound schwanken stark zwischen 5 und 20 Dollar, je nach Prüfungsanforderungen und Dauer. Testerup, Antidote GGundiGameLab liegen in der Regel zwischen 5 und 30 Dollar, je nach Komplexität der Bewertung. Es ist zu beachten, dass Manche Plattformen entschädigen ihre Nutzer mit Spielguthaben oder Produkten anstelle von Bargeld.

Es gibt noch weitere Faktoren, die das tatsächliche Ergebnis beeinflussen. Manche Plattformen beschränken die Testmöglichkeiten auf bestimmte Länder oder Regionen, während andere auf ganz bestimmte demografische Gruppen wie Altersgruppen, Geschlechter oder Haushaltstypen abzielen, da diese für die Zielgruppe des Entwicklers relevant sein können. Außerdem sind Tester mit mehreren Plattformen, darunter PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, sowie auf verschiedenen Mobilgeräten, können mehr Tests durchführen als solche, die auf einzelne Plattformen beschränkt sind.

Es ist wichtig zu beachten, dass Das Testen von Spielen ersetzt selten das Einkommen aus einer Vollzeitbeschäftigung, es sei denn, man hat sich in der Spielebranche bereits einen beachtlichen Ruf erarbeitet oder eine entsprechende Ausbildung absolviert. Trotzdem macht die Arbeit vielen Testern wirklich Spaß, da sie in der Regel immer noch viel unterhaltsamer ist als die meisten anderen Nebenjobs, die es gibt.

Steigere dein Einkommen als Spieletester

Wenn du die Möglichkeiten, Spiele und Apps gegen Bezahlung zu testen, optimal nutzen möchtest, findest du hier ein paar Tipps, die du beachten solltest.

Sich gleichzeitig bei mehreren Plattformen registrieren um die verfügbaren Möglichkeiten zu erweitern und Einkommenslücken zu vermeiden, wenn einzelne Plattformen mal weniger zu bieten haben. Damit der Arbeitsaufwand nicht ausufert, kannst du eine Tabelle nutzen, in der du alle Registrierungen, Anmeldedaten, bevorzugten Plattformen und bisherigen Einnahmen aus jeder Quelle festhältst.

Bleiben Sie auf den Plattformen aktiv indem Sie die Dashboards täglich überprüfen, Benachrichtigungen für neue Angebote aktivieren und schnell reagieren, sobald passende Tests erscheinen. Viele Plattformen bevorzugen aktive Mitglieder, die regelmäßig nach Angeboten suchen, gegenüber inaktiven Nutzern, die sich nur selten einloggen. Schnelle Reaktionszeiten auf neue Ausschreibungen erhöhen die Auswahlchancen, da beliebte Tests innerhalb weniger Stunden ausgebucht sind.

Für qualitativ hochwertiges Feedback sorgen indem ihr detaillierte, konkrete Kommentare hinterlasst, die den Entwicklern wirklich dabei helfen, ihre Spiele zu verbessern. Allgemeine Rückmeldungen wie „Das Spiel hat Spaß gemacht“ oder „Ich habe ein paar Bugs gefunden“ sind absolut wertlos.

Stattdessen,umfassende Berichte erstellen: „Das Tutorial erklärte zwar die grundlegenden Steuerungsfunktionen gut, bereitete die Spieler jedoch nicht ausreichend auf das in Level 3 eingeführte Kombosystem vor“, oder „Es kam regelmäßig zu Einbrüchen in der Bildwiederholrate, wenn mehr als fünf Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen waren.“

Entwickler und Plattformen messen die Qualität der Tester anhand interner Bewertungen. Durch konsequent ausführliches Feedback verbessern Sie Ihre interne Bewertung, was Ihnen vorrangigen Zugang zu Premium-Tests, frühzeitige Einladungen vor der allgemeinen Mitgliedergruppe sowie exklusive Angebote von Entwicklern verschafft, die gezielt nach Top-Testsuchern suchen.

Auch wenn mehr Hardware mehr Möglichkeiten bietet, Videospiele gegen Bezahlung zu testen, kannst du Machen Sie aus Ihrem begrenzten Sortiment eine Spezialität. Wenn du ein modernes, aktuelles Handy hast, kannst du dich zum Beispiel auf Handyspiele konzentrieren.

Wenn du dich auf bestimmte Spielgenres oder Plattformen spezialisierst, kannst du Fachwissen aufbauen und dich von allgemeinen, vielseitigen Testern abheben. Spezialisierte Tester, die ihre Schwerpunktbereiche genau kennen, geben aufschlussreicheres Feedback als Generalisten, die alles nur oberflächlich testen.

Erwägen Sie, ergänzende Fähigkeiten zu erwerben die deinen Wert steigern. Wenn du dich mit grundlegender Software zur Fehlermeldung vertraut machst, gängige Fachbegriffe verstehst oder dich mit den Prinzipien des Spieldesigns beschäftigst, wird dein Feedback für Entwickler wertvoller.

Andere Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen

Das Testen von Spielen ist nur eine Möglichkeit, deine Gaming-Fähigkeiten und den Zeitaufwand zu Geld zu machen. Es gibt mehrere alternative Methoden, die es ermöglichen, Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen ohne sich erst anmelden und mehrere Tests absolvieren zu müssen, bevor man überhaupt Arbeit bekommt.

Einige Tester weiten ihre Tätigkeit auf Online Geld verdienen, während man Spiele spielt durch Streaming oder die Erstellung von Inhalten neben der Testarbeit. Das Streamen von Spielen auf Plattformen wie Twitch, YouTubeundFacebook ermöglicht es Ihnen, ein Publikum aufzubauen, das sich Ihr Gameplay ansieht. Streamer verdienen ihr Geld durch Abonnements, Spenden, Werbeeinnahmen und Sponsoring. Es dauert jedoch Monate, wenn nicht sogar Jahre regelmäßiger Streaming-Aktivitäten, bis man sich ein tragfähiges Einkommen aufbauen kann.

Die Erstellung von Inhalten über diese Plattformen ist ebenfalls ein lohnender Ansatz, da Anleitungen, Tutorials, Rezensionen und Unterhaltungsvideos Werbeeinnahmen und Sponsoring-Möglichkeiten generieren können. Erfolgreiche Creator kombinieren Gaming-Kenntnisse und Videoproduktion sowie Marketingkenntnisse, wobei hierfür jedoch auch regelmäßige, qualitativ hochwertige Beiträge erforderlich sind.

E-Sport-Wettbewerbe bieten hochqualifizierten Spielern in beliebten Wettkampfspielen neue Möglichkeiten. Die Preisgelder reichen von einigen hundert bis zu mehreren Millionen Dollar, je nach Spiel und Größe der Veranstaltung. Dieser Weg erfordert Fähigkeiten auf Spitzenniveau sowie einen erheblichen Zeitaufwand für das Training und die Wettkämpfe.

Der Verkauf von Gegenständen, Konten oder Währung in Spielen mit Wirtschaftsräume mit regem Handel bringt den Spielern Einnahmen und lässt wertvolle Vermögenswerte anwachsen. Dies funktioniert besonders gut in MMORPGs wie Black Desert Online und Spiele mit Handelsmärkten für Kosmetik- oder Skin-Gegenstände, wie zum Beispiel Ruhe. Man sollte jedoch bedenken, dass der Handel mit echtem Geld in einigen Spielen verboten ist, was das Risiko einer Kontosperrung mit sich bringt.

Und dann gibt es noch die „Play-to-Earn“-Apps. Einer derDie besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen is Snakzy, das Folgendes bietet eine Plattform, die speziell dafür entwickelt wurde, dass Gamer durch das Spielen Geld verdienen können Handyspiele und das Absolvieren von Herausforderungen im Spiel.

Die Plattform funktioniert so, dass verschiedene Spiele und Herausforderungen mit festgelegten Belohnungsbeträgen zugewiesen werden. Schließe Herausforderungen ab, um Punkte zu sammeln, die über PayPal oder Geschenkkarten. Die Vielfalt der verfügbaren Spiele sorgt dafür, dass das Spielerlebnis spannend bleibt und nicht monoton wird. Die Spiele decken verschiedene Genres ab, von Puzzlespielen über Arcade-Titel bis hin zu lockeren Abenteuern.

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Beginnen Sie noch heute Ihre Reise in die Welt des Spieletestens

Jetzt wissen Sie, wie man Spiele gegen Bezahlung testet, und sollten eine bessere Vorstellung davon haben, ob das etwas für Sie ist oder nicht. Für alle, die erste Erfahrungen im Bereich Spieletests und Qualitätssicherung sammeln möchten, sind die in diesem Leitfaden vorgestellten Plattformen zuverlässige Optionen mit nachweislicher Zahlungsmoral und laufenden Möglichkeiten für engagierte Tester.

Der Einstieg erfolgt in einfachen Schritten: sich bei Plattformen wie Game Tester registrieren, fülle deine Profile ehrlich und ausführlich aus, reagiere schnell auf Angebote, gib regelmäßig konstruktives Feedback und verdiene Geld. Das Testen von Spielen kann man als Vollzeitjob betrachten oder einfach als Nebenbeschäftigung in der Freizeit – aber wie auch immer man es betrachtet, Erfolg entsteht dadurch, dass man Prüfungen professionell angeht sondern eher als lockere Unterhaltung.

Realistische Erwartungen beugen Enttäuschungen vor. Die Kombination aus Geldprämien und kostenlosem Spielzugang dürfte für die meisten Spieler durchaus ausreichen. Am Ende wirst du wahrscheinlich einer der vielen Tester, denen die Arbeit wirklich Spaß macht… und dabei mit etwas, das Spaß macht, ein bescheidenes Einkommen zu erzielen.

Der Aufbau einer guten Reputation braucht Zeit, zahlt sich aber langfristig durch mehr Aufträge und besser bezahlte Tests aus; geduldige Tester, die Qualitätsstandards einhalten und professionell kommunizieren, etablieren sich als wertvolle Mitarbeiter.

Die Gaming-Branche wächst weiter, was zu einer anhaltenden Nachfrage nach qualifizierten Testern für alle Plattformen und Genres führt. Dies ist ein hervorragender Zeitpunkt, um Ihre Karriere als Spieletester zu beginnen. Handeln Sie noch heute indem Sie sich bei Ihrer ersten Plattform registrieren und die verfügbaren Möglichkeiten erkunden.

Häufig gestellte Fragen