Cómo ganar dinero probando videojuegos: las mejores plataformas y consejos para que te paguen por jugar

Si estás leyendo esto, lo más probable es que seas un apasionado de los videojuegos y te hayas preguntado si es posible ganar dinero probando juegos. La buena noticia es que no solo es posible, Es relativamente fácil empezarhaciendo.

En este artículo te explicaré todo lo que necesitas saber para iniciarte en el mundo de las pruebas de videojuegos, desde lo que realmente se espera de ti hasta los sitios web y recursos que pueden ayudarte en tu trayectoria. También he destacado algunos aspectos que debes tener en cuenta, sobre todo si esperas poder hacer algo como hazte con el próximo juego AAA antes que nadie.

Siempre y cuando estés dispuesto a esforzarte, entonces Es posible probar videojuegos a cambio de dinero y ganar así un buen dinero extra., si no es que una carrera profesional propiamente dicha. Para saber cómo, sigue leyendo.

¿Qué es la prueba de videojuegos y cómo funciona?

Las pruebas de videojuegos pueden ser tanto una carrera profesional como un trabajo extra flexible, dependiendo del tiempo que puedas dedicarle. Básicamente, te encargarás de probar versiones preliminares de videojuegos en busca de errores, fallos y problemas generales, pero, hagas lo que hagas, puede ser una forma divertida de ganar dinero.

Por lo general,Tendrás que jugar a la partida con normalidad y dar tu opinión sobre cualquier problema que encuentres, o que te pidan que intentes, literalmente, «romper» el juego para comprobar si la mecánica o el código aguantan. Algunos ejemplos de pruebas de juegos pueden ser cosas como «Intenta escalar todas las montañas del juego» o «Averigua si hay errores ortográficos en algún texto del juego».

En el sector existen varios tipos de pruebas:

Pruebas funcionales se centra en identificar errores, fallos, bloqueos y problemas técnicos que impiden el correcto funcionamiento.

se centra en identificar errores, fallos, bloqueos y problemas técnicos que impiden el correcto funcionamiento. Pruebas de usabilidad evalúa la experiencia del jugador, el diseño de la interfaz, la claridad de los tutoriales y la accesibilidad general.

evalúa la experiencia del jugador, el diseño de la interfaz, la claridad de los tutoriales y la accesibilidad general. Pruebas beta consiste en probar juegos casi terminados para detectar los últimos problemas antes de su lanzamiento al público; además, estas son las oportunidades más fáciles de encontrar, ya que muchos estudios realizan pruebas públicas (ARC Raiders (por ejemplo, hizo esto).

Aunque hay oportunidades de probar videojuegos que requieren una consola moderna o un ordenador para juegos, los jugadores que tengan un portátil de baja gama también pueden hacerlo, ya que Las aplicaciones móviles también están disponibles para su prueba por dinero. De hecho, probablemente ya te hayas topado con pruebas beta en la Play Store mientras buscabas juegos. Apple Los usuarios también pueden encontrar pruebas beta de aplicaciones a través de su TestFlight software.

Nuestra selección de las mejores aplicaciones para probar videojuegos a cambio de dinero

Las tiendas de aplicaciones móviles no son las únicas plataformas que he analizado para este artículo. He identificado ocho de los mejores sitios web que te permiten probar juegos a cambio de dinero, evaluando su fiabilidad, facilidad de uso y sistema de pago.

Si quieres que te paguen por jugar a videojuegos y nunca lo has hecho antes, o si ya tienes algo de experiencia, en esta lista hay opciones para todos los gustos. He destacado las los tres primeros más abajo, pero sigue leyendo para ver la lista completa.

Probador de videojuegos ofrece un enfoque integral para poner en contacto a los probadores con los desarrolladores en diversos tipos de juegos. La plataforma destaca además por ofrecer a los probadores oportunidades adecuadas y regulares en función de su equipo y sus preferencias. PlaytestCloud destaca especialmente en el ámbito de las pruebas de juegos para móviles, gracias a unos procesos optimizados que hacen que las pruebas sean accesibles incluso para los principiantes. La fiabilidad de los pagos y la remuneración justa lo hacen especialmente atractivo para los probadores ocasionales. BetaFamily completa el podio gracias a su enfoque en las pruebas de videojuegos antes de su lanzamiento, lo que ofrece la oportunidad de probarlos antes de su salida al mercado. Los jugadores a los que les guste la idea de ser los primeros en probar un nuevo título que promete ser un éxito deberían echarle un vistazo a esta plataforma.

Las mejores plataformas para probar videojuegos a cambio de dinero

Existen varias plataformas de confianza que te permiten probar videojuegos a cambio de dinero, poniéndote en contacto con desarrolladores que buscan opiniones de calidad. Cada plataforma tiene características propias, como las modalidades de pago, los tipos de videojuegos y los requisitos de acceso, que se adaptan a las diferentes necesidades de los probadores; pero, para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a ti, he analizado cada una de ellas en detalle.

Entre ellas se incluyen cómo funciona realmente la plataforma a la hora de ofrecerte servicios y oportunidades para probar videojuegos, así como la estructura media de pagos o retribuciones. Algunos se centran exclusivamente en los juegos para móviles, mientras que otros abarcan títulos para consolas y PC. Los métodos de pago varían desde PayPal transferencias a tarjetas regalo o créditos específicos de la plataforma.

También conviene registrarse en varias plataformas a la vez Así tendrás más posibilidades de que te paguen por jugar a videojuegos de forma habitual, en lugar de tener que esperar a que surja una oportunidad en una plataforma concreta. Las plataformas que se indican a continuación son las opciones más fiables que operan actualmente en el mercado de los servicios de pruebas de videojuegos, así que vamos a verlas.

1. Probador de videojuegos [La mejor plataforma para múltiples dispositivos]

Ventajas Compatible con PC, consolas y dispositivos móviles; gran variedad de géneros de videojuegos; comunidad muy activa. Contras Utiliza un sistema de puntos llamado «G-Coins»; la conversión a dinero en efectivo puede ser lenta; existen algunas restricciones regionales en las pruebas premium. Importe medio del pago Entre 5 y 15 dólares por prueba (normalmente se recompensa con puntos o G-Coins). Requisitos Mayores de 18 años. A nivel mundial, pero muchas pruebas bien remuneradas están restringidas a determinadas regiones.

Probador de videojuegos funciona como una plataforma integral que pone en contacto a desarrolladores de videojuegos con probadores de diversas plataformas y géneros. El servicio facilita las pruebas de aplicaciones móviles, juegos para PC, títulos para consolas y versiones beta tanto de desarrolladores independientes como de grandes estudios.

El registro es gratuito y sencillo; solo hay que proporcionar información básica sobre tu experiencia en videojuegos y el equipo del que dispones. Una vez aprobado, recibirás notificaciones por correo electrónico cuando surjan nuevas oportunidades de prueba que se ajusten a tu perfil. Las pruebas varían desde sesiones rápidas de 30 minutos hasta evaluaciones prolongadas de varias semanas, dependiendo del alcance del proyecto.

Los procesos de pago se realizan a través de PayPal o tarjetas regalo, según tus preferencias y los requisitos específicos de la prueba. La plataforma muestra claramente la remuneración antes de que aceptes las pruebas, lo que te permite tomar decisiones informadas sobre el tiempo que vas a dedicar. La mayoría de los pagos se reciben en un plazo de dos semanas tras completar las pruebas y enviar los comentarios.

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2. PlaytestCloud [Ideal para dispositivos móviles]

Ventajas Es muy fácil de usar y cuenta con grabación de pantalla automática; está pensado para juegos móviles de alta calidad. Contras Hay mucha competencia por las plazas; la prueba de selección inicial es obligatoria y no remunerada. Importe medio del pago 9 $ por una sesión estándar de 15 minutos de prueba y encuesta. Requisitos Mayores de 18 años (los padres pueden inscribir a sus hijos). Principalmente EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia.

Las pruebas para PC están disponibles en PlaytestCloud, pero se especializa en las pruebas de videojuegos para móviles, proporcionando a los desarrolladores opiniones reales de los jugadores sobre títulos para iOS y Android, tanto antes como después de su lanzamiento. La plataforma hace hincapié en la experiencia auténtica del usuario mediante la grabación de sesiones de juego con comentarios verbales de los probadores.

Una vez aprobada tu solicitud, recibirás invitaciones para probar juegos para móviles que se ajusten a tu perfil demográfico. Las pruebas suelen durar entre 15 y 30 minutos, en la que juegas mientras expresas tus pensamientos en voz alta. La aplicación graba tanto el juego como el audio.

El pago se realiza exclusivamente a través de PayPal, normalmente en un plazo de siete días tras completar las pruebas. La plataforma mantiene unos altos estándares de calidad para los evaluadores, por lo que seguir las instrucciones con atención y aportar comentarios bien fundamentados garantiza que se sigan recibiendo invitaciones. La mayoría de las pruebas se remuneran con entre 9 y 12 dólares, dependiendo de su duración y complejidad.

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3. Familia Beta [Lo mejor para juegos independientes]

Ventajas Una plataforma estupenda para probar títulos indie exclusivos para móviles; interfaz sencilla. Contras Muchas pruebas son solo de «acceso» (no remuneradas); el umbral mínimo de pago es de 50 $. Importe medio del pago Entre 5 y 20 dólares por trabajo remunerado. Requisitos Mayores de 18 años. Disponible en todo el mundo, pero exclusivamente para dispositivos móviles (iOS/Android).

Familia Beta se centra en las pruebas beta de juegos y aplicaciones para móviles, poniendo en contacto a los desarrolladores con probadores dispuestos a evaluar productos antes de su lanzamiento. La plataforma ofrece acceso anticipado a los próximos títulos y, a cambio, remunera a los probadores por sus comentarios y los informes de errores que envían.

El proceso de registro consiste en crear un perfil en el que se detallan tus dispositivos móviles, tus preferencias de juego y tu información demográfica. Los desarrolladores envían invitaciones a los probadores que se ajustan a su público objetivo. Las pruebas pueden ir desde sesiones breves hasta periodos beta prolongados de varias semanas, dependiendo de la fase de desarrollo y de las necesidades de retroalimentación.

La indemnización se abona PayPal pagos o tarjetas regalo de las principales cadenas minoristas como Amazon and iTunes. Los importes de los pagos varían en función de la complejidad y la duración de las pruebas; las pruebas sencillas se remuneran con entre 5 y 10 dólares, mientras que las evaluaciones beta exhaustivas se remuneran con entre 15 y 20 dólares. Algunas pruebas ofrecen acceso gratuito a los juegos terminados como compensación adicional.

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4. UserTesting [La mejor opción por su variedad de pruebas]

Ventajas Pagos a través de PayPal muy fiables; gran frecuencia de pruebas; incluye entrevistas en directo por vídeo. Contras Es difícil superar las preguntas de «selección»; las pruebas se llenan casi al instante. Importe medio del pago 10 dólares por prueba de 20 minutos; hasta 60 dólares por sesiones en directo moderadas. Requisitos Mayores de 18 años. Disponible en todo el mundo, pero se requiere un micrófono de alta calidad y una cuenta de PayPal.

UserTesting funciona como una plataforma integral de pruebas de usabilidad que abarca sitios web, aplicaciones y videojuegos. Aunque no se centra exclusivamente en los videojuegos, La plataforma presenta regularmente proyectos relacionados con los videojuegos además de ofrecer más oportunidades para probar productos digitales.

Para registrarse, es necesario superar una prueba de práctica en la que demuestres tu capacidad para pensar en voz alta mientras utilizas productos digitales. Los evaluadores aprobados pueden acceder a las pruebas disponibles a través del panel de control, donde aparecerán oportunidades para evaluar videojuegos, además de evaluaciones de sitios web y aplicaciones. Las pruebas suelen durar 20 minutos y es necesario grabar la pantalla y el audio.

Los pagos se procesan exclusivamente a través de PayPal a 10 dólares por encuesta completada. Los pagos se reciben aproximadamente una semana después de completar y aprobar la encuesta. La estructura de pago estandarizada facilita el seguimiento de los ingresos en comparación con las plataformas que ofrecen una remuneración variable. Los encuestados activos pueden completar varias encuestas a la semana, dependiendo de su perfil demográfico y de su disponibilidad.

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5. Betabound [Lo mejor para juegos nuevos]

Ventajas Oportunidades para probar hardware aún no comercializado y software de gran envergadura. Contras Se trata principalmente de una plataforma de voluntariado; los pagos en efectivo son poco habituales en comparación con otros sitios web. Importe medio del pago Basado en el voluntariado; las recompensas suelen consistir en software, hardware o tarjetas regalo gratuitos. Requisitos Mayores de 18 años. Envíos a todo el mundo, aunque el envío de productos físicos suele limitarse a Norteamérica y Europa.

Betabound pone en contacto a los participantes en pruebas beta con empresas que lanzan nuevos juegos, aplicaciones y productos digitales. La plataforma actúa como centro de coordinación de diversas oportunidades de pruebas beta ofrecidas por múltiples desarrolladores y editores.

El registro es gratuito y solo hay que rellenar un sencillo formulario en el que se indican tus intereses, los dispositivos que utilizas y algunos datos demográficos. La plataforma te avisa por correo electrónico cuando hay nuevas pruebas beta que se ajustan a tu perfil. La duración de las pruebas disponibles varía considerablemente, desde desde sesiones puntuales hasta periodos de prueba de varios meses. Los requisitos de participación y las expectativas en cuanto a los comentarios varían según el proyecto.

La remuneración varía según la prueba y puede incluir PayPal pagos, tarjetas regalo de tiendas como Amazon and Steam, o puntos canjeables por diversas recompensas. Algunas pruebas ofrecen una compensación que consiste principalmente en acceso anticipado al producto, en lugar de dinero en efectivo. El momento del pago depende de las condiciones específicas de cada prueba establecidas por los desarrolladores.

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6. Testerup [El mejor sistema de recompensas]

Ventajas Hay un gran número de «misiones» disponibles en todo momento; abarca muchos juegos populares para móviles. Contras El pago mínimo es extremadamente alto, de 70 $; para poder cobrarlo, es necesario alcanzar niveles altos en el juego. Importe medio del pago Entre 0,50 $ y más de 100 $ por misión (el pago se estructura por niveles en función de los hitos alcanzados). Requisitos Mayores de 18 años. Principalmente EE. UU., Reino Unido, Canadá y determinados países de la UE.

Testerup ofrece la oportunidad de probar aplicaciones, sitios web y videojuegos a la vez que se gana dinero gracias a un sencillo sistema de recompensas. La plataforma hace hincapié en accesibilidad global, aceptando a usuarios de prueba de numerosos países que a menudo quedan excluidos por otros servicios.

Para registrarse es necesario facilitar algunos datos básicos y superar un proceso de selección en el que se comprueban tus habilidades para realizar pruebas. Una vez aprobado, podrás acceder a las pruebas disponibles a través del panel de control. Las pruebas varían en duración y complejidad, y se proporcionan instrucciones claras para cada una de ellas. La plataforma abarca múltiples tipos de productos, además de los videojuegos, lo que genera diversas oportunidades de ingresos.

Los procesos de pago se realizan a través de PayPal o tarjetas regalo tras alcanzar los umbrales mínimos. Por completar una prueba estándar se ganan entre 5 y 10 dólares, mientras que las evaluaciones más complejas o largas ofrecen remuneraciones más elevadas. El plazo de pago depende de que se alcancen los umbrales de pago y se completen los procesos de verificación.

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7. Antídoto GG [Ideal para pruebas de gran valor]

Ventajas Interfaz de usuario moderna y con elementos de juego; compatible con PC, realidad virtual y dispositivos móviles; equipo de asistencia rápida. Contras Una selección de pruebas más reducida en comparación con las plataformas más grandes; requisitos de hardware específicos. Importe medio del pago Entre 5 y 20 dólares (pagaderos en efectivo o con puntos de recompensa «Antidote»). Requisitos Mayores de 16 años (con consentimiento paterno). Disponible en todo el mundo, pero depende del hardware.

Antídoto GG se centra específicamente en la prueba de videojuegos a cambio de una remuneración, tanto en títulos para móviles como para PC. La plataforma pone en contacto a jugadores empedernidos con desarrolladores que buscan opiniones detalladas en cuanto a la mecánica del juego, el equilibrio, los errores y la experiencia del usuario.

El proceso de registro consiste en crear un perfil detallado sobre tu experiencia en videojuegos, tus géneros preferidos, las plataformas de las que dispones y tu configuración técnica. Los desarrolladores envían invitaciones para participar en pruebas a los perfiles que se ajustan a su público objetivo. Las pruebas pueden ir desde breves sesiones de juego hasta evaluaciones exhaustivas de varias semanas, dependiendo de las necesidades del proyecto.

La indemnización se abona PayPalpagos oSteam créditos, lo que permite la compra inmediata de juegos en la plataforma. Los importes de los pagos varían en función de la duración y la complejidad de la prueba, oscilando normalmente entre 5 $ para sesiones breves y 15 $ para evaluaciones exhaustivas. Algunas pruebas de mayor valor ofrecen entre 20 y 30 $ a cambio de comentarios detallados.

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8. iGameLab [Lo mejor para pruebas de investigación de mercado]

Ventajas Enfoque exhaustivo en los estudios de mercado sobre videojuegos y en los comentarios de los usuarios sobre su experiencia. Contras Las invitaciones son poco frecuentes; la interfaz del sitio web está algo desactualizada. Importe medio del pago Entre 10 y 15 dólares al mes (que se reparten en forma de puntos canjeables por dinero en efectivo o tarjetas regalo). Requisitos Mayores de 18 años. Dirigido principalmente a evaluadores de EE. UU. y el Reino Unido.

iGameLab Funciona como un servicio de pruebas de videojuegos a través de Panelpolls y ofrece a los jugadores la oportunidad de probar nuevos videojuegos a cambio de una remuneración antes de su lanzamiento al público. La plataforma hace hincapié en la recopilación de comentarios detallados, incluyendo informes de errores, impresiones sobre la jugabilidad y evaluaciones de la experiencia del usuario.

El proceso de inscripción consiste en rellenar formularios de registro y, posiblemente, superar unas pruebas de selección que demuestren tu capacidad para ofrecer comentarios de calidad. Los probadores seleccionados recibirán invitaciones para probar juegos que se ajusten a su perfil y al equipo del que dispongan. Los periodos de prueba pueden variar desde sesiones únicas hasta evaluaciones prolongadas que duran varias semanas.

Los procesos de pago se realizan a través de PayPal una vez completadas las pruebas y enviados los comentarios solicitados. La remuneración depende de la complejidad y la duración de la prueba, con pagos que suelen oscilar entre los 10 dólares para pruebas básicas y los 30 dólares para evaluaciones exhaustivas que requieren una sesión de juego prolongada e informes detallados. La tramitación del pago puede tardar varias semanas tras el envío.

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Cómo empezar a probar videojuegos a cambio de dinero

¿Quieres saber cómo probar videojuegos a cambio de dinero? Pues ya tienes ocho plataformas interesantes entre las que elegir. Ahora solo tienes que seguir unos sencillos pasos.

Paso 1: Regístrate en plataformas de confianza investigando servicios legítimos de pruebas de videojuegos y creando cuentas en varias plataformas al mismo tiempo. Céntrate en plataformas consolidadas como Probador de videojuegos, PlaytestCloud, yBetaFamily con historiales de pago verificados. Lee las opiniones recientes de los usuarios en Trustpilot y foros de videojuegos para ver qué opina realmente la gente.

Paso 2: Crea un perfil detallado incluidos tus intereses en el ámbito de los videojuegos, tus géneros preferidos, las plataformas que tienes y las especificaciones técnicas concretas de tu equipo. Menciona cualquier experiencia relevante, como trabajos previos de pruebas, conocimientos de desarrollo de videojuegos o habilidades técnicas.

Paso 3: Busca las convocatorias de exámenes disponibles Revisa a diario los paneles de control de las plataformas para ver si hay nuevas ofertas. Activa las notificaciones por correo electrónico y las alertas en el móvil para recibir avisos inmediatos de oportunidades que se ajusten a tu perfil. Las pruebas más solicitadas se llenan rápidamente, por lo que responder con rapidez aumenta tus posibilidades de ser seleccionado.

Paso 4: Sigue las instrucciones y ofrece comentarios constructivos Lee detenidamente todas las directrices de prueba antes de empezar. Toma notas detalladas durante el juego sobre los errores encontrados, los problemas de jugabilidad, los fallos en la interfaz de usuario y tus impresiones generales. Documenta los pasos para reproducir cualquier error detectado, incluyendo exactamente lo que hiciste antes de que se produjera el problema.

Paso 5: Cobra y busca nuevas oportunidades llevando un control de los plazos de pago y haciendo un seguimiento si los pagos no se reciben en la fecha prevista. Una vez que hayas completado con éxito las pruebas y hayas recibido el pago, sigue buscando nuevas oportunidades en las plataformas en las que estés registrado. Mantén tus perfiles activos actualizando la información a medida que cambien tus equipos o tu disponibilidad.

Ten cuidado al buscar trabajos como probador de videojuegos. Las plataformas legítimas nunca exigen pagos por adelantado para registrarte como miembro o solicitar un acceso de prueba. Evita los sitios web que prometan ganancias poco realistas, como «100 dólares por hora garantizados», o que soliciten información financiera personal más allá de los datos necesarios para el procesamiento del pago.

Muchos jugadores interesados en las pruebas también exploran oportunidades relacionadas, como las que se tratan en las guías sobre Cómo ganar dinero jugando a videojuegos mediante diversos métodos que van más allá de las pruebas formales.

¿Cuánto dinero se puede ganar realmente probando videojuegos?

Como es lógico, Depende de la plataforma y del trabajo. También puede depender de tu reputación en la plataforma, ya que es más probable que se te seleccione para pruebas posteriores si eres de los que siempre ofrecen comentarios constructivos y detallados.

Sin embargo, en términos generales, los probadores de videojuegos a tiempo parcial que realizan pruebas de forma ocasional pueden esperar ganar entre 50 y 200 dólares al mes. Este nivel requiere completar hasta 15 pruebas al mes, con tarifas que oscilan entre los 5 y los 15 dólares por prueba. Dedicar unas pocas horas a la semana es una buena idea para quienes quieran ganar dinero probando videojuegos sin que empiece a parecerles un trabajo de verdad.

Los probadores activos que se registren en varias plataformas y respondan rápidamente a las oportunidades podrían ganar Entre 200 y 500 dólares al mes. Esto requiere una participación constante en varias plataformas y respuestas rápidas cuando surgen nuevas oportunidades. Los probadores activos suelen realizar entre 20 y 40 pruebas al mes. Dedicar entre 10 y 15 horas a la semana es la mejor forma de alcanzar este nivel de ingresos.

Los probadores de videojuegos profesionales a tiempo completo que trabajan por cuenta ajena, en lugar de a través de plataformas de autónomos, pueden ganar Entre 30 000 y 50 000 dólares al año, aunque estos puestos son menos habituales y pueden requerir trasladarse a los estudios de rodaje o cumplir requisitos específicos del sector. El trabajo como probador autónomo a través de las plataformas aquí mencionadas ofrece mayor flexibilidad, pero un potencial de ingresos global menor.

Como se puede ver en la lista de plataformas, Es posible probar videojuegos a cambio de dinero con distintos niveles de compromiso. Probador de videojuegosPor lo general, se pagan entre 10 y 20 dólares por prueba, dependiendo de la complejidad, y algunas evaluaciones más exhaustivas pueden llegar a los 50 dólares. PlaytestCloud ofrece una remuneración fija de entre 9 y 12 dólares por cada sesión móvil de 15 minutos. UserTesting se fija en 10 dólares por prueba de 20 minutos para todos los productos.

BetaFamily and Betabound varían considerablemente, desde 5 hasta 20 dólares, dependiendo de los requisitos y la duración de la prueba. Testerup, Antídoto GG, yiGameLab suelen oscilar entre 5 y 30 dólares, dependiendo de la complejidad de la evaluación. Vale la pena tener en cuenta que Algunas plataformas ofrecen compensaciones en forma de créditos para juegos o productos en lugar de dinero en efectivo.

Hay otros factores que influyen en los ingresos reales. Algunas plataformas limitan las pruebas a determinados países o regiones, mientras que otros se dirigen a segmentos demográficos muy específicos, como grupos de edad, géneros o tipos de hogares, ya que estos pueden estar relacionados con el público objetivo del desarrollador. Además, los probadores que disponen de varias plataformas, incluyendo PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, y diversos dispositivos móviles, podrán realizar más pruebas que aquellas limitadas a una sola plataforma.

Es importante señalar que Las pruebas de videojuegos rara vez sustituyen a los ingresos de un empleo a tiempo completo, a menos que te hayas labrado una reputación considerable o tengas una formación específica en el sector de los videojuegos. Aun así, a muchos probadores les gusta de verdad este trabajo, ya que suele ser mucho más divertido que la gran mayoría de los otros trabajos extra que hay por ahí.

Lleva tus ingresos al siguiente nivel como probador de videojuegos

Si quieres aprovechar al máximo cualquier oportunidad de probar juegos y aplicaciones a cambio de dinero, aquí tienes algunos consejos que debes tener en cuenta.

Regístrate en varias plataformas a la vez para ampliar las oportunidades disponibles y evitar diferencias de ingresos cuando las plataformas individuales atraviesan períodos de menor actividad. Para evitar que esta carga de trabajo se vuelva inmanejable, puedes utilizar una hoja de cálculo en la que se registren todas las inscripciones, las credenciales de acceso, las plataformas preferidas y el historial de ingresos de cada fuente.

Mantente activo en las redes sociales revisando los paneles de control a diario, activando las notificaciones de nuevas oportunidades y respondiendo rápidamente cuando aparecen pruebas que se ajustan a tu perfil. Muchas plataformas dan prioridad a los miembros activos que consultan regularmente las oportunidades frente a los usuarios inactivos que rara vez inician sesión. Responder rápidamente a las nuevas publicaciones aumenta las posibilidades de ser seleccionado, ya que las pruebas más solicitadas se llenan en cuestión de horas.

Mantener una comunicación de alta calidad aportando comentarios detallados y concretos que realmente ayuden a los desarrolladores a mejorar sus juegos. Los comentarios genéricos como «el juego me ha gustado» o «he encontrado algunos errores» no aportan absolutamente nada.

En cambio,redactar informes exhaustivos: «El tutorial explicaba bien los controles básicos, pero no preparaba adecuadamente a los jugadores para el sistema de combos que se introduce en el nivel 3», o «Se producían caídas constantes en la velocidad de fotogramas cuando aparecían más de cinco enemigos en pantalla al mismo tiempo».

Los desarrolladores y las plataformas evalúan la calidad de los probadores mediante puntuaciones internas. Unos comentarios sistemáticamente exhaustivos mejoran tu puntuación interna, lo que te da acceso prioritario a pruebas premium, invitaciones anticipadas antes que el resto de miembros y oportunidades exclusivas de desarrolladores que solicitan específicamente a los probadores mejor valorados.

Aunque disponer de más equipos supone más oportunidades de probar videojuegos a cambio de dinero, puedes convierte tu selección limitada en una especialidad. Si tienes un móvil moderno y actualizado, puedes centrarte, por ejemplo, en los juegos para móvil.

Especializarse en determinados tipos de juegos o plataformas te ayuda a adquirir experiencia y a destacar frente a los probadores generalistas que se dedican a todo. Los probadores especializados que conocen a fondo sus áreas de especialización ofrecen comentarios más detallados que los generalistas que prueban todo de forma superficial.

Plantéate desarrollar habilidades complementarias que aumentan tu valor. Aprender a utilizar programas básicos para informar de errores, comprender la terminología técnica habitual o estudiar los principios del diseño de videojuegos hace que tus comentarios resulten más útiles para los desarrolladores.

Otras formas de ganar dinero jugando

Las pruebas de videojuegos son solo una de las formas de sacar provecho económico de tus habilidades como jugador y del tiempo que le dedicas. Existen varios métodos alternativos que permiten formas de ganar dinero desde casa sin necesidad de registrarse y realizar varias pruebas antes siquiera de conseguir trabajo.

Algunos evaluadores amplían su ámbito de actuación a ganar dinero por Internet mientras juegas mediante el streaming o la creación de contenidos, además de las pruebas. El streaming de videojuegos en plataformas como Twitch, YouTube, yFacebook te permite crear una audiencia que vea tus partidas. Los streamers obtienen ingresos a través de suscripciones, donaciones, ingresos por publicidad y patrocinios. Sin embargo, generar unos ingresos viables requiere meses, si no años, de retransmisiones regulares.

La creación de contenido a través de estas plataformas también es una vía interesante que vale la pena explorar, ya que las guías, los tutoriales, las reseñas y los vídeos de entretenimiento pueden generar ingresos publicitarios y oportunidades de patrocinio. Los creadores de éxito combinan conocimientos sobre videojuegos y producción de vídeos y habilidades de marketing, aunque esto también requiere publicaciones constantes y de alta calidad.

Las competiciones de deportes electrónicos ofrecen oportunidades a los jugadores más habilidosos en títulos competitivos muy populares. Los premios de los torneos oscilan entre cientos y millones de dólares, dependiendo del juego y de la envergadura del evento. Esta trayectoria requiere habilidades de alto nivel y una dedicación considerable de tiempo a los entrenamientos y las competiciones.

La venta de objetos, cuentas o moneda del juego en juegos con economías con una intensa actividad comercial genera ingresos para los jugadores, que acumulan activos valiosos. Esto funciona especialmente bien en los MMORPG como Black Desert Online y juegos con mercados de intercambio de elementos cosméticos o skins, como Tranquilidad. Aunque conviene recordar que algunos juegos prohíben las transacciones con dinero real, lo que conlleva el riesgo de que se bloquee la cuenta.

Y luego están las aplicaciones «play-to-earn». Una de laslas mejores aplicaciones de juegos para ganar dinero real is Snakzy, que ofrece una plataforma diseñada específicamente para que los jugadores ganen dinero jugando juegos para móviles y completar los retos del juego.

La plataforma funciona asignando diversos juegos y retos con recompensas de importes específicos. Completa los retos para ganar puntos canjeables por dinero en efectivo a través de PayPal o tarjetas regalo. La variedad de juegos disponibles hace que la experiencia resulte atractiva, en lugar de repetitiva. Los juegos abarcan múltiples géneros, desde juegos de puzles hasta títulos arcade, pasando por aventuras casuales.

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Empieza hoy mismo tu andadura en el mundo de las pruebas de videojuegos

Ahora ya sabes cómo probar videojuegos a cambio de dinero y deberías tener una idea más clara de si es algo que te conviene o no. Para quienes quieran iniciarse en el mundo de las pruebas de videojuegos y el control de calidad, las plataformas que se presentan en esta guía representan opciones fiables con un historial de pagos contrastado y oportunidades continuas para probadores comprometidos.

Para empezar, hay que seguir unos sencillos pasos: registrarse en plataformas como Game Tester, rellena los perfiles detallados con sinceridad, responde rápidamente a las oportunidades, ofrece comentarios constructivos de forma constante y empieza a ganar dinero. Las pruebas de videojuegos pueden considerarse un trabajo a tiempo completo o simplemente algo que hacer en tu tiempo libre, pero sea cual sea tu perspectiva, El éxito se consigue abordando los exámenes con profesionalidad más que como un entretenimiento ocasional.

Tener expectativas realistas también evita las decepciones. Es muy posible que la combinación de una compensación económica y el acceso gratuito al juego sea suficiente para la mayoría de los jugadores. Probablemente acabarás uno de los muchos probadores a los que realmente les gusta su trabajo, ganarse un sueldo moderado haciendo algo que te divierte.

Construir una buena reputación lleva tiempo, pero a la larga merece la pena, ya que se traducen en más oportunidades y pruebas mejor remuneradas; los evaluadores pacientes que mantienen unos estándares de calidad y una comunicación profesional se consolidan como colaboradores valiosos.

El sector de los videojuegos sigue creciendo, lo que genera una demanda constante de probadores cualificados en todas las plataformas y géneros. Este es un momento ideal para iniciar tu andadura en el mundo de las pruebas de videojuegos. Actúa hoy mismo inscribiéndote en tu primera plataforma y explorando las oportunidades disponibles.

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