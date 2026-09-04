So verdienen Sie sich neben Ihrer Vollzeitstelle ein Zusatzeinkommen (2026)

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Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, neben Ihrer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, gibt es eine gute Nachricht: Das ist bereits innerhalb weniger Wochen – und nicht erst nach Monaten – realistisch, und der schnellste Weg zu einer ersten Auszahlung ist, Ihre Fähigkeiten als Freiberufler auf Fiverr oder Upwork anzubieten. Allerdings funktioniert das am besten, wenn Sie tatsächlich 5 bis 10 freie Stunden pro Woche dafür aufbringen können.

Nicht jede der hier vorgestellten Methoden erfordert einen täglichen Aufwand, der einer zweiten Schicht entspricht. Die besten Möglichkeiten für Vollzeitbeschäftigte, sich etwas dazuzuverdienen, sind diejenigen, die abends, am Wochenende oder völlig passiv Geld einbringen – nicht diejenigen, die eine zweite Vollzeitstelle erfordern. Im Folgenden listet dieser Leitfaden zum Thema „Zusatzverdienst neben einer Vollzeitstelle“ sieben konkrete Methoden nach Auszahlung, Startkosten und tatsächlichem Zeitaufwand auf, damit Sie diejenige finden, die tatsächlich zu Ihrem Wochenrhythmus passt.

KURZFAZIT Schnellste realistische Methode: Freiberufliche Tätigkeit mit einem realistischen Verdienst von 60 bis über 500 US-Dollar pro Monat für ein paar Abendstunden pro Woche, bei speziellen Fähigkeiten auch mehr.



Die passivste Option für Leser, die keinen laufenden Zeitaufwand wünschen: Stockmedien oder Lagerraumvermietung.



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Wie man neben einer Vollzeitstelle ein Zusatzeinkommen erzielt: Ist das tatsächlich realistisch?

Ja, es ist realistisch, neben einer Vollzeitstelle ein Nebeneinkommen im Bereich von 100 bis 800 Dollar pro Monat innerhalb der ersten ein bis drei Monate zu erzielen, auch wenn dies kein volles Gehalt ersetzen kann.

Laut der Bankrate- Umfrage zu Nebenjobs aus dem Jahr 2025 liegt das mittlere Nettoeinkommen eines Nebenjobbers bei 200 Dollar pro Monat, während der Durchschnitt mit 885 Dollar pro Monat deutlich höher ausfällt. Ein realistischer wöchentlicher Zeitaufwand für jemanden, der einen Vollzeitjob nebenbei bewältigt, liegt in der Regel im Bereich von 5 bis 10 Stunden, wobei sich dieser Zeitrahmen jedoch aus der tatsächlichen Struktur der in diesem Leitfaden beschriebenen Methoden ergibt und nicht aus einer in der Bankrate- Umfrage veröffentlichten Zahl. Die ehrliche Einschätzung: Die meisten Menschen liegen näher am Medianwert von 200 Dollar als am auffälligeren Durchschnittswert, und das ist in Ordnung, wenn das Ziel ein regelmäßig erzielbarer Zusatzverdienst und nicht ein zweites Gehalt ist.

Für wen das funktioniert, ist genauso wichtig wie die Wahl der Methode. Jemand mit einer marktfähigen Fähigkeit – sei es Schreiben, Nachhilfe, eine zweite Sprache oder Designarbeit – wird durchweg mehr verdienen als jemand, der sich ausschließlich auf passive Apps verlässt. Passive Methoden wie Stockfotos oder die Vermietung von Lagerraum tauschen eine niedrigere Verdienstgrenze gegen einen Zeitaufwand von nahezu null aus, sobald sie einmal eingerichtet sind. Daher lohnt es sich, sie mit einer aktiveren Methode zu kombinieren, wenn du es ernst meinst mit dem Ziel, neben deinem Vollzeitjob ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Keiner der beiden Ansätze ist falsch, aber die Erwartung, dass eine passive Methode das Verdienstpotenzial einer aktiven Methode erreicht, führt schon vor dem Start zu Enttäuschung.

So verdienst du dir neben deinem Vollzeitjob ein zusätzliches Einkommen: 7 konkrete Möglichkeiten

Diese sieben Methoden sind nach einer Kombination aus realistischen Verdienstmöglichkeiten und ihrer Eignung für eine Woche mit bereits mehr als 40 Stunden Vollzeitarbeit gereiht – nicht allein nach der maximalen Verdienstgrenze. Es gibt zahlreiche weitere Optionen neben diesen sieben, doch dies sind die besten Nebenjobs für Anfänger, die sich anhand realer Verdienstdaten am besten bewähren. Hier ist der Einstieg.

1. Bieten Sie Ihre Fähigkeiten online als Freiberufler an

Als freiberuflicher Autor, Designer oder Verwaltungsmitarbeiter auf Fiverr oder Upwork lassen sich realistisch gesehen 60 bis 500 Dollar oder mehr pro Monat verdienen, wenn man abends arbeitet, wobei Spezialisten in stark nachgefragten Nischen weitaus mehr verdienen.

Auf Fiverr zeigen die Einkommensstatistiken für Freiberufler, dass etwa 70 % der Anbieter weniger als 100 $ pro Monat und 96,3 % weniger als 500 $ pro Monat verdienen, wobei der Median bei etwa 60 $ pro Monat liegt. Fiverr behält eine Verkäuferprovision von 20 % ein, sodass Verkäufer 80 % des vom Käufer gezahlten Betrags netto erhalten.

Upwork zeichnet im oberen Preissegment ein anderes Bild: Sein „2025 Future Workforce Index“-Bericht nennt für vollzeitbeschäftigte, qualifizierte Freiberufler auf der Plattform einen Betrag von bis zu 85.000 $ pro Jahr. Die Servicegebühr von Upwork pro Auftrag liegt zwischen 0 % und 15 %, meist bei etwa 10 % – ein deutlich geringerer Anteil als bei vielen anderen Gig-Plattformen.

Ein korrekt eingerichtetes Fiverr-Profil, die Wahl einer Nische, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung und die Erstellung der ersten Arbeitsproben gehören zu den schnellsten Möglichkeiten, neben einem Vollzeitjob ein zusätzliches Einkommen zu erzielen.

Für den Einstieg benötigt man ein Portfolio oder eine Handvoll Arbeitsbeispiele, eine klar definierte Nische wie Texterstellung, Design, Verwaltung oder Buchhaltung sowie Geduld in den ersten 2 bis 4 Wochen, bis sich Bewertungen ansammeln. Der häufigste Fehler ist eine zu niedrige Preisgestaltung, um „den Algorithmus zu gewinnen“ – dies bindet jedoch nur geringwertige Stammkunden, die diesen Preis für immer erwarten.

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2. Verkaufen Sie Ihre Fotos und Videos als Stockmedien

Dies ist eine der eher passiven Möglichkeiten, neben einer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen zu erzielen: Anbieter von Stockfotos und -videos bei Adobe Stock und Shutterstock verdienen etwa 50 bis 500 US-Dollar pro Monat, sobald sich eine Bibliothek aufgebaut hat – völlig passiv, nachdem die Arbeit des Hochladens erledigt ist.

Adobe Stock zahlt den Anbietern 33 % des Nettoverkaufspreises pro Download, mit einem garantierten Mindestbetrag von 0,38 $ für Anbieter mit hohem Volumen. Bei Shutterstock beginnen neue Anbieter mit 15 % des Verkaufspreises, was in der höchsten Anbieter-Stufe auf 40 % ansteigt; diese Stufe wird jedes Jahr im Januar neu festgelegt. Einkommensleitfäden für Stockfotografie weisen darauf hin, dass produktive Mitwirkende mit mehr als 1.000 Bildern monatlich 500 bis 3.000 US-Dollar verdienen – betrachten Sie dies jedoch als ein über Jahre hinweg erreichtes Spitzenergebnis und nicht als Ausgangsbasis für Anfänger.

Für diesen Weg braucht man eine ordentliche Kamera oder ein aktuelles Smartphone, ein Gespür dafür, was Stockfoto-Käufer tatsächlich wollen (Themen wie Lifestyle, Business und Remote-Arbeit schneiden gut ab), sowie Geduld, da die Lizenzgebühren eher über Monate als über Tage hinweg eintrudeln. Ein häufiger Fehler ist es, nur eine Handvoll Bilder hochzuladen und sofort Einnahmen zu erwarten; die Anbieter, die damit tatsächlich Geld verdienen, laden monatelang regelmäßig Bilder hoch, bevor sich die Bilddatenbank auszahlt.

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3. Online-Nachhilfe geben oder eine Sprache unterrichten

Online-Nachhilfelehrer auf Preply verdienen nach Angaben der Plattform durchschnittlich etwa 18,30 $ pro Stunde, und jemand, der 0 bis 10 Stunden pro Woche Nachhilfe gibt, verdient im Durchschnitt rund 117,70 $ pro Monat.

Dieser Stundendurchschnitt von 18,30 $ stammt aus den internen Geschäftsdaten von Preply. Insbesondere für Englischunterricht liegen die Stundensätze in der Regel zwischen 15 $ und 25 $, während für Spezialgebiete wie Prüfungsvorbereitung oder Programmiersprachen 40 $ oder mehr erzielt werden können. Die Nachhilfelehrer legen ihren Tarif selbst fest, doch Preply erhebt eine Provision von 18 % bis 33 %, abhängig von der Gesamtzahl der bisher unterrichteten Stunden. Daher liegt das Nettoeinkommen deutlich unter dem angegebenen Stundensatz, bis sich diese Provision mit zunehmender Erfahrung verringert.

Für jemanden, der nach einer Möglichkeit sucht, neben einer Vollzeitstelle mit festen Arbeitszeiten ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, eignet sich Nachhilfeunterricht gut: Voraussetzungen sind ein Fach, das man unterrichten kann, oder fließende Kenntnisse in einer weit verbreiteten Sprache, eine Webcam sowie ein oder zwei feste Termine pro Woche, da Schüler in der Regel wiederkehrende Unterrichtsstunden buchen und keine Einzelstunden. Ein häufiger Fehler ist es, den Einstiegspreis zu niedrig anzusetzen und ihn dann nie mehr zu erhöhen, sobald sich ein fester Kundenstamm aufgebaut hat.

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4. Einen Print-on-Demand-Shop eröffnen

Ein über Printify betriebener Print-on-Demand-Shop kann realistisch gesehen einen Gewinn von 5 bis 12 US-Dollar pro Artikel einbringen, sobald die Preise richtig festgelegt sind, und läuft nach dem Hochladen eines Designs völlig automatisch.

Printify selbst empfiehlt, eine Gewinnspanne von mindestens 40 % einzuhalten, und die meisten erfolgreichen Verkäufer liegen in einem Netto-Gewinnspannenbereich von 30 % bis 50 %. Ein konkreter Richtwert: Ein Nettogewinn von 11,87 $ pro T-Shirt auf einem Premium-Rohling ist ein nachhaltiges Ziel, das Verkäufer anstreben sollten. Versand- und Plattformgebühren erhöhen die Produktgrundkosten in der Regel um weitere 20 % bis 50 %, sodass bei der Berechnung der Marge diese Kosten berücksichtigt werden müssen, nicht nur der Preis des Rohprodukts selbst.

Für diesen Weg benötigt man eigene Kunstwerke oder lizenzierte Designs – niemals kopierte Logos oder Fan-Art –, einen mit Printify verbundenen Etsy- oder Shopify-Shop sowie grundlegende Produktfotografie. Realitätscheck: Wie die meisten passiven Wege, um neben einer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, basiert auch dieser auf dem Aufbau von Kapital und bringt keine sofortigen Ergebnisse. Rechnen Sie damit, dass es 2 bis 6 Wochen dauert, bis der erste Verkauf zustande kommt, während ein neues Angebot in den Suchergebnissen sichtbar wird.

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5. Ungenutzten Platz als Lagerraum vermieten

Die Vermietung ungenutzter Flächen ist eine der mühelosesten Möglichkeiten, neben einer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen zu erzielen: Die Vermietung einer freien Garage, einer Einfahrt oder eines Schuppens über „Neighbor“ bringt in der Regel 50 bis 600 US-Dollar pro Monat ein, je nach Größe und Lage der Fläche, und erfordert, sobald das Angebot online ist, wirklich keinen wöchentlichen Zeitaufwand.

Nach den eigenen Daten von Neighbor, die in 2.026 Bewertungen der Plattform zitiert werden, verdient ein durchschnittlicher Gastgeber etwa 2.000 Dollar pro Jahr, während „Power-Gastgeber“, die mehrere oder größere Flächen anbieten, bis zu 20.000 Dollar pro Jahr verdienen können. Dies ist die passivste Methode auf dieser Liste: keine Anrufe von Kunden, kein Versand, keine täglichen Uploads, nur ein Inserat und gelegentlich die Koordination eines Einzugs.

Voraussetzungen sind ein wirklich ungenutzter, sicherer und trockener Raum sowie die Bereitschaft, die Sachen eines Fremden auf dem Grundstück stehen zu lassen. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis aus Unsicherheit zu niedrig anzusetzen, wobei vergleichbare lokale Preise für Selbstlagerung in der Regel ein besserer Maßstab sind als bloße Schätzungen nach unten.

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6. Kleidung und Haushaltsgegenstände online weiterverkaufen

Der Weiterverkauf von Kleidung und Haushaltsartikeln auf Poshmark zahlt sich schnell aus, meist schon innerhalb weniger Tage nach einem Verkauf, aber die Provision der Plattform in Höhe von 20 % auf Verkäufe ab 15 US-Dollar sollte man bei der Planung berücksichtigen.

Die Berechnung der Gebühren ist einfach: Bei einem Verkauf von 50 $ bleiben nach Abzug der Poshmark- Provision 40 $ übrig, bei einem Verkauf von 100 $ sind es 80 $. Bei Artikeln unter 15 Dollar fällt stattdessen eine Pauschalgebühr von 2,95 Dollar an, die bei Angeboten mit geringem Wert einen unverhältnismäßig großen Anteil ausmacht; daher ist das Bündeln kleiner Artikel die gängige Vorgehensweise erfahrener Verkäufer. Aktive Wochenend-Verkäufer, die regelmäßig Artikel einstellen und versenden, verdienen in der Regel mehr als Gelegenheitsverkäufer, die nur wenige Artikel einstellen und dann aufhören.

Dafür braucht man eine Handykamera, ein Gespür dafür, was sich tatsächlich gut weiterverkaufen lässt (Markenartikel, guter Zustand), und ein paar Stunden am Wochenende zum Fotografieren und Versenden. Ein häufiger Fehler ist es, den Preis anhand des ursprünglichen Kaufpreises festzulegen, anstatt zu recherchieren, zu welchem Preis ähnliche Artikel tatsächlich verkauft wurden. Wenn Sie mehr als nur Kleidung aussortieren, erzielen alte Elektronikgeräte in der Regel einen höheren Preis pro Stück als Kleidung; es lohnt sich also, diese in eine separate Verkaufsrunde zu sortieren.

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7. Haustierbetreuung oder Hundespaziergänge am Wochenende

Haustierbetreuung und Hundespaziergänge über Rover werden mit 15 bis 40 Dollar pro Spaziergang und 35 bis 75 Dollar oder mehr pro Übernachtung nach Abzug der Gebühren vergütet. Damit ist dies eine der besseren Optionen pro Stunde für diejenigen, die nur am Wochenende Zeit haben, und eine solide Lösung für das Wochenende, um neben einem Vollzeitjob ein zusätzliches Einkommen zu erzielen.

Rover erhebt in den meisten Bundesstaaten eine Servicegebühr von 20 %, die in Kalifornien und bei RoverGO auf 25 % steigt, sodass ein Spaziergang im Wert von 20 $ dem Betreuer 16 $ einbringt. Die meisten Teilzeit-Tierbetreuer verdienen laut den Rover-Einkommensaufschlüsselungen für 2026 zwischen 300 und 800 Dollar im Monat, während diejenigen, die dies als Vollzeitbeschäftigung betreiben, im Durchschnitt eher bei 21,81 Dollar pro Stunde liegen.

Dazu braucht man ein Rover-Profil mit einer Hintergrundüberprüfung, den sicheren Umgang mit Tieren unterschiedlicher Temperamente sowie Verfügbarkeit am Wochenende, da sich die Buchungen dort häufen. Ein häufiger Fehler ist es, zu Beginn jede Buchungsanfrage anzunehmen, ohne zuvor die Bedürfnisse des Haustiers zu prüfen – was zu schlechten Bewertungen führt, die zukünftige Buchungen beeinträchtigen.

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Hier sehen Sie, wie sich alle sieben Möglichkeiten, neben einer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen zu erzielen, hinsichtlich Kosten, Zeitaufwand und monatlichem Verdienst vergleichen lassen, damit Sie diejenige auswählen können, die am besten zu Ihrem Wochenablauf passt.

Vorgehensweise Anlaufkosten Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistischer monatlicher Verdienstbereich Vermieten Sie Ihre Fähigkeiten online als Freiberufler 0 $ 1 bis 3 Wochen 60 $ bis 500 $+ Verkaufen Sie Fotos und Videos als Stockmedien 0 bis 200 $ (Kamera) 1 bis 3 Monate 50 bis 500 Dollar Online-Nachhilfe geben oder eine Sprache unterrichten 0 1 bis 2 Wochen 0 bis 120 $ Einen Print-on-Demand-Shop eröffnen 0 bis 50 $ 2 bis 6 Wochen 50 bis 400 Dollar Ungenutzten Platz als Lagerraum vermieten 0 Tage 50 bis 600 Dollar Kleidung und Haushaltsgegenstände weiterverkaufen 0 Tage 100 bis 500 Dollar Haustierbetreuung oder Hundespaziergänge am Wochenende 0 1 bis 2 Wochen 300 bis 800 Dollar

Für Leser, die eine einmalig einzurichtende Methode anstelle von fortlaufenden Gelegenheitsjobs suchen, ist Print-on-Demand einen ernsthaften Blick wert: Richten Sie den Shop einmal ein, laden Sie ein Design hoch und lassen Sie Bestellungen eingehen, ohne dass tägliche Pflege erforderlich ist. Erstellen Sie Ihren Shop mit Printify.

Belohnungs-Apps und „Play-to-Earn“-Extras

Belohnungs-Apps ersetzen zwar keinen echten Nebenjob, bringen aber realistisch gesehen 10 bis 50 $ pro Monat ein – für nur wenige Minuten Arbeit pro Tag und ohne jegliche Vorkenntnisse.

Betrachten Sie diese als eine zusätzliche Ebene, die zu den sieben oben aufgeführten Methoden hinzukommt, und nicht als Ersatz dafür, da die Auszahlungen gering sind und von Natur aus begrenzt sind. Sie sind eine gute Möglichkeit, sonst ungenutzte Minuten, den Arbeitsweg oder die Mittagspause in ein kleines Zusatzeinkommen zu verwandeln, ohne Ihrer Woche eine weitere Verpflichtung hinzuzufügen.

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Wenn Sie nach Optionen mit geringerem Aufwand suchen, sind Cashback-Apps eine weitere Möglichkeit, die keine besonderen Fähigkeiten erfordert und sich gut mit den oben genannten kombinieren lässt, da die meisten davon ebenso wenig Einrichtungszeit benötigen. Da sich die Belohnungs-Apps in diesem Bereich schnell ändern, solltest du die aktuellen Auszahlungsbedingungen vor der Anmeldung direkt auf der jeweiligen Website oder im App-Store-Eintrag der App überprüfen – auch bei BigCash.

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So verdienst du dir neben deinem Vollzeitjob mit nur Abenden und Wochenenden ein Zusatzeinkommen

Für Vollzeitbeschäftigte eignen sich am besten die folgenden drei Methoden für eine Arbeitswoche von 5 bis 10 Stunden: Stockmedien, Lagerraumvermietung und freiberufliche Tätigkeiten, die in zwei Abendblöcken statt täglich erledigt werden.

Ein wöchentliches Arbeitspensum von 5 bis 10 Stunden ist ein realistisches, gängiges Ziel für jemanden, der dies mit einem Vollzeitjob in Einklang bringt – und kein Kompromiss. Diese konkrete Zeitaufteilung geht nicht aus der von Bankrate veröffentlichten Umfrage zu Nebenjobs hervor, die zwar Einkommens- und Beteiligungszahlen angibt, jedoch keine Statistik zu den Wochenstunden enthält. Ein aussagekräftigerer Beleg für genau dieses Zeitbudget: Preply-Nachhilfelehrer, die 0 bis 10 Stunden pro Woche arbeiten, verdienen durchschnittlich 117,70 US-Dollar im Monat, was mit dem übereinstimmt, was ein begrenzter Wochenplan realistisch einbringen kann.

Ein konkreter Wochenplan: Nutze einen Abend für freiberufliche Kundenaufträge oder eine Nachhilfestunde, widme die Vormittage am Wochenende dem Weiterverkauf, dem Fotografieren von Artikeln und dem Verpacken von Sendungen und lass das Hochladen von Stockmedien oder das Einstellen von Lagerbeständen im Hintergrund laufen, ohne dass du dafür laufend Zeit aufwenden musst. Der ehrliche Kompromiss besteht darin, dass passive Methoden länger brauchen, um an Fahrt zu gewinnen. Die Kombination einer passiven mit einer aktiven Methode gleicht daher den langsamen ersten Monat aus, während die passive Seite aufholt.

Was nicht funktioniert

Gefälschte Stellenangebote für den Paketversand und die Dateneingabe: Laut der FTC versenden Betrüger unaufgefordert Nachrichten, in denen sie flexible Fernjobs wie den Paketversand anbieten, und verschwinden dann, sobald persönliche Daten weitergegeben wurden.

Laut der FTC versenden Betrüger unaufgefordert Nachrichten, in denen sie flexible Fernjobs wie den Paketversand anbieten, und verschwinden dann, sobald persönliche Daten weitergegeben wurden. Das Kopieren von Designs für einen Print-on-Demand-Shop: Das Nachzeichnen oder leichte Bearbeiten von Bildern, die von Pinterest oder Instagram stammen, stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und ist kein schneller Weg zum Erfolg. SunFrog, ein Print-on-Demand-Anbieter, wurde 2018 dazu verurteilt, Harley-Davidson 19,2 Millionen Dollar für markenrechtsverletzende Designs zu zahlen, die auf seiner Plattform verkauft wurden, wie „Above the Law“ berichtete. Verwenden Sie ausschließlich eigene Kunstwerke.

Das Nachzeichnen oder leichte Bearbeiten von Bildern, die von Pinterest oder Instagram stammen, stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und ist kein schneller Weg zum Erfolg. SunFrog, ein Print-on-Demand-Anbieter, wurde 2018 dazu verurteilt, Harley-Davidson 19,2 Millionen Dollar für markenrechtsverletzende Designs zu zahlen, die auf seiner Plattform verkauft wurden, wie „Above the Law“ berichtete. Verwenden Sie ausschließlich eigene Kunstwerke. Vorauszahlung für einen „garantierten“ Auftrag: Jede Aufgabenplattform, die eine Zahlung verlangt, bevor sie bereits verdientes Geld freigibt, ist ein Betrugsmuster, auf das die Federal Trade Commission (FTC) ausdrücklich hinweist.

Jede Aufgabenplattform, die eine Zahlung verlangt, bevor sie bereits verdientes Geld freigibt, ist ein Betrugsmuster, auf das die Federal Trade Commission (FTC) ausdrücklich hinweist. Belohnungs-Apps als echte Einkommensquelle betrachten: Die oben aufgeführten Apps eignen sich gut als zusätzliche Einnahmequelle, aber viele Stunden in schlecht bezahlte Mikrotasks zu investieren, anstatt eine der oben genannten, auf Fähigkeiten oder Vermögenswerten basierenden Methoden zu nutzen, ist das größte Missverhältnis zwischen Zeitaufwand und Verdienst in diesem Bereich.

Abschließendes Fazit dazu, wie man neben einer Vollzeitstelle ein Zusatzeinkommen erzielt

Wenn Sie noch abwägen, wie Sie neben einer Vollzeitbeschäftigung ein zusätzliches Einkommen erzielen können, gilt folgende realistische Spanne: 100 bis 800 Dollar pro Monat sind innerhalb von ein bis drei Monaten realistisch für jemanden, der dafür 5 bis 10 Stunden pro Woche aufwendet, gemäß den zuvor in diesem Leitfaden zitierten Daten von Bankrate für das Jahr 2025.

Beginnen Sie mit einer Methode, bei der Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen – etwa als Freiberufler oder Nachhilfelehrer –, um schneller Geld zu verdienen, und ergänzen Sie diese dann durch eine passive Methode – wie Stockmedien oder die Vermietung von Lagerräumen –, um ein Einkommen zu erzielen, das sich ohne zusätzlichen Zeitaufwand weiter aufbaut. Wählen Sie eine aktive Methode, die zu einer Fähigkeit passt, die Sie bereits besitzen, richten Sie dieses Wochenende eine passive Methode ein und geben Sie ihr 30 Tage Zeit, bevor Sie entscheiden, ob sie sich als Lösung für die Frage eignet, wie Sie neben Ihrer Vollzeitbeschäftigung zusätzliches Einkommen erzielen können.

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Häufig gestellte Fragen